Wispr Flow vs ClickUp: Vilket är bäst för realtidstranskription?

Det går inte alltid att skriva lika snabbt som man tänker. Ena stunden spelar du in röstanteckningar, nästa stund hoppar du mellan dokument, e-postmeddelanden och projektverktyg för att försöka omvandla idéerna till något användbart.

Det är där AI-röstverktyg och realtidstranskription kommer in, så att du kan tala naturligt och fortsätta arbeta utan att behöva kämpa med tangentbordet.

Wispr Flow fungerar som ett AI-drivet tangentbord för din dator och omvandlar diktering till ren text i dina favoritappar. ClickUp, å andra sidan, kombinerar flera funktioner och verktyg i ett enda arbetsutrymme som drivs av röst och AI.

I den här artikeln undersöker vi Wispr Flow vs ClickUp och jämför hur de hanterar röststyrd uppgiftshantering, kontextuella AI-funktioner och produktivitetsfunktioner.

Wispr Flow vs. ClickUp i korthet

När du jämför ett specialiserat dikteringsverktyg med en komplett produktivitetsplattform är det bra att se skillnaderna sida vid sida:

Funktion ClickUp Wispr Flow Transkription och anteckningar i realtid ClickUp AI Notetaker spelar in samtal, genererar transkriptioner och sammanfattningar och omvandlar uppföljningar till uppgifter i ClickUp Tasks och Docs. Fokuserar på live-diktering i valfritt textfält; ansluter inte till samtal men låter dig tala in anteckningar i valfri app. Projekt- och uppgiftshantering Fullständig projekthierarki (arbetsytor → utrymmen → mappar → listor → uppgifter → deluppgifter) med dokument, instrumentpaneler och rapportering på ett och samma ställe. Ingen inbyggd uppgifts- eller projektledning; förlitar sig på externa verktyg som ClickUp, Jira eller CRM-system för att lagra och spåra arbete. Arbetsflödesautomatisering och AI-modeller ClickUp Automations och ClickUp Brain hanterar statusändringar, uppdrag, aviseringar, sammanfattningar och AI-genererade utkast kopplade till arbetsytans data. Använder AI-modeller för att rensa, skriva om och formatera dikterad text, men utlöser inte arbetsflödesändringar eller uppgiftsåtgärder. Samarbete och kommunikation Delade dokument, tilldelade kommentarer, chatt och klipp samlar konversationer, filer och uppgifter på ett och samma samarbetsutrymme. Snabbar upp svar och dokumentation i verktyg som e-post, Slack, Docs eller IDE, men erbjuder ingen delad arbetsyta. Priser Gratis Forever-plan; betalda planer från 7 $/månad per användare, med AI-tillägg som Brain och BrainGPT tillgängliga på betalda nivåer. Basic: Gratis; Pro: 15 $/månad per användare; Enterprise: Anpassad prissättning Bäst för Team som vill ha röst, transkription, uppgifter, dokument och AI-automatisering i en enda produktivitets- och projektledningsplattform. Individer och team som vill ha ett snabbt, flexibelt dikteringslager som de kan använda i befintliga appar och arbetsflöden.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad är ClickUp?

Håll ordning, arbeta snabbare och hantera alla uppgifter på ett och samma ställe med ClickUp

Tänk dig att du leder en lansering: röstanteckningar i din telefon, påminnelser om uppgifter utspridda i olika appar och feedback begravd i e-posttrådar. Varje gång du hoppar mellan verktyg tappar du fart och sammanhang. Det är ett klassiskt exempel på arbetsutbredning i praktiken.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta, skapad för att minska både arbets- och AI-spridning genom att samla alla dina arbetsappar, data och AI-modeller på en enda plattform.

Du kan planera projekt, skapa uppgifter, skriva dokument och lägga till kommentarer utan att byta flik. Alla dina ClickUp-verktyg och funktioner är sammankopplade på en enda plattform, så att ditt arbetsflöde känns som en enda sammanhängande arbetsyta, snarare än en samling separata verktyg.

ClickUp har också en inbyggd AI-assistent som heter ClickUp Brain. Den fungerar som en kontextuell AI-app som förstår dina uppgifter, dokument och kommentarer och hjälper dig att skriva innehåll direkt där arbetet utförs.

För team som föredrar att diktera framför att skriva, lägger ClickUp BrainGPT till Talk to Text ovanpå ClickUp Brain. Med BrainGPT på datorn eller via Chrome-tillägget trycker du på ett enkelt kortkommando, talar naturligt och dina ord visas som formaterad text i uppgifter, dokument, kommentarer eller andra arbetsappar som du redan använder.

En användare beskrev det perfekt:

ClickUp ersatte flera verktyg som vi tidigare var beroende av – uppgiftshanterare, dokumentverktyg, instrumentpaneler och till och med AI-appar för anteckningar. Möjligheten att anpassa arbetsflöden, automatisera uppdateringar och hålla alla uppdaterade i realtid har helt förändrat vårt sätt att arbeta.

ClickUp ersatte flera verktyg som vi tidigare var beroende av – uppgiftshanterare, dokumentverktyg, instrumentpaneler och till och med AI-appar för anteckningar. Möjligheten att anpassa arbetsflöden, automatisera uppdateringar och hålla alla uppdaterade i realtid har helt förändrat vårt sätt att arbeta.

📖 Läs också: Hur man transkriberar röstmemon till text

ClickUp-funktioner

ClickUp samlar uppgifter, dokument, samarbete och AI på en och samma plattform. Här är de viktigaste funktionerna som är mest relevanta när du vill transkribera, diktera idéer och omvandla konversationer till arbete.

Funktion nr 1: ClickUp AI Notetaker

Förvandla varje möte till anteckningar, transkriptioner och genomförbara uppgifter med ClickUp AI Notetaker

Istället för att förlita sig på handskrivna anteckningar eller spridda inspelningar kan ClickUp AI Notetaker automatiskt ansluta sig till samtal som stöds och generera sökbara transkriptioner och sammanfattningar. Därifrån kan du skapa uppgifter, tilldela ägare och lägga till förfallodatum direkt från sammanfattningen, så att ingenting går förlorat mellan ett samtal och din uppgiftslista.

Eftersom anteckningarna och transkriptionerna finns i ClickUp Tasks och ClickUp Docs kan ditt team lämna kommentarer, lägga till feedback och spåra uppföljningsarbete utan att behöva hoppa till separat transkriptionsprogramvara.

Till exempel har en försäljningschef dagliga avstämningar med teamet. Istället för att skriva in åtgärder medan deltagarna pratar, använder de ClickUp AI Notetaker. Efter mötet sammanfattas besluten och uppföljningsuppgifter skapas och tilldelas automatiskt, så att chefen bara behöver granska och justera.

👀 Rolig fakta: Världens första ljudinspelning gjordes 1860 på en apparat som kallades fonautograf, som etsade ljudvågor på ett sotbelagt papper. Den var inte ens avsedd för uppspelning, utan var en ren visuell analys av ljud.

Funktion nr 2: ClickUp Brain och BrainGPT

Fråga, analysera och automatisera arbetet med AI som förstår hela din arbetsplats med BrainGPT

ClickUp Brain är din AI-assistent i ClickUp. Den använder avancerade AI-modeller för att svara på frågor om dina uppgifter och dokument, skapa uppgifter och dokument, sammanfatta långa anteckningar och hjälpa dig att strukturera feedback till en tydlig plan.

Med BrainGPT på datorn och som ett tillägg till Google Chrome kan du använda Talk to Text för att fånga upp idéer direkt och låta AI sköta det tidskrävande arbetet.

BrainGPT omvandlar ditt tal till text i datorprogram, dokument, webbplatser och formulär, så att du kan diktera uppdateringar eller dispositioner istället för att skriva dem. I genomsnitt hjälper detta användarna att spara upp till 1,1 dagar per vecka och slutföra uppgifter 4 gånger snabbare än att skriva, tack vare dess AI-drivna transkription.

ClickUp BrainGPT drivs av premium AI-modeller som ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek och Claude, och förstår på ett intelligent sätt ditt sammanhang, redigerar medan du talar och levererar polerad text i olika appar.

Den kan hantera skiljetecken, struktur och formatering åt dig, så att ditt dikterade innehåll blir rena stycken eller checklistor istället för råa transkriptioner. Med upp till 88 % kostnadsbesparingar ersätter denna AI-superapp flera AI-appar och transkriptionsverktyg samtidigt som den ger dig röstdriven hastighet och noggrannhet.

Du kan också använda Talk to Text i klassiska transkriptionsarbetsflöden. BrainGPT kan:

Spela in snabba röstanteckningar efter ett möte och lägg in dem i ett ClickUp Doc

Omvandla muntliga idéer till strukturerad projektdokumentation eller briefs

Fyll i formulär och fält utan att använda händerna medan automatiseringar tar vid därifrån.

Funktion nr 3: ClickUp Docs, uppgifter och samarbete

Skapa, dela och koppla dokument direkt till dina arbetsflöden för snabbare utförande med ClickUp Docs

ClickUp Docs låter team skapa dokument, wikis och kunskapscentrum som är direkt kopplade till uppgifter och projekt. Du kan lämna kommentarer, lägga till kommentarer för specifika teammedlemmar och omvandla dessa kommentarer till åtgärdspunkter, allt utan att lämna Doc. Dokument och uppgifter finns sida vid sida, så att du kan spåra hur ett dokument omvandlas till verkligt arbete.

Med Talk to Text kan du diktera delar av ett dokument, mötesreferat eller kunskapsartikel istället för att skriva dem. Tala din disposition eller hela stycken, låt Talk to Text skriva ner dem och använd sedan BrainGPT för att strama upp texten eller omvandla lång feedback till en tydlig checklista.

Utöver dokument ger ClickUp Tasks dig en flexibel struktur (uppgifter, deluppgifter, anpassade fält, beroenden) för att spåra allt från enkla checklistor till komplexa projekt. När du bifogar dokument och filer till uppgifter får du en "uppgiftsdokument"-upplevelse där sammanhang och utförande samverkar.

Planera, organisera och spåra varje uppgift med anpassade fält, prioriteringar och deadlines med ClickUp Tasks

📌 Exempel: Ett marknadsföringsteam skriver en lanseringsbrief i ClickUp Docs. Granskarna lämnar kommentarer och omvandlar sedan viktiga trådar till uppgifter för copy, design och kvalitetssäkring. Dessa uppgifter förblir länkade till det ursprungliga dokumentet, vilket ger alla en plats att spåra ändringar, godkännanden och lanseringsdatum.

För att förstärka denna synergi låter ClickUps samarbetsverktyg ( ClickUp Chat, Assign Comments och ClickUp Clips ) teamen lämna kommentarer, dela snabba skärmbilder eller röstklipp och arbeta inom samma plattform. Detta förhindrar växling mellan verktyg och hjälper teamen att fokusera sin energi på att slutföra uppgifter utan att behöva byta kontext.

Priser för ClickUp

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av de personer vi undersökte använder redan AI-verktyg för att göra vardagliga uppgifter enklare och snabbare. Vill du ha samma boost på jobbet? BrainGPT, vår inbyggda AI-assistent, hjälper dig att nå dit med upp till 30 % högre produktivitet, färre möten, omedelbara sammanfattningar och smart automatisering av uppgifter.

📖 Läs också: Gratis skärminspelare utan vattenstämpel

Vad är Wispr Flow?

via Wispr Flow

Wispr Flow är ett AI-drivet röstdikteringsverktyg som är utformat för att lösa det problemet. Det låter dig tala naturligt och omvandlar omedelbart din röst till välformaterad text i nästan alla appar på Mac, Windows eller iPhone. Du kan diktera i Google Docs, din webbläsare, e-post, Notion, din IDE eller ett CRM-system, och Wispr Flow skriver åt dig.

Till skillnad från grundläggande tal-till-text-verktyg presenteras Wispr Flow som en kontextuell AI-app. Den lägger automatiskt till skiljetecken, tar bort fyllnadsord och kan anpassa ton och formatering utifrån vad du skriver, oavsett om det är ett projektdokument, ett chatt-svar eller en kodblock. Den stöder över 100 språk, vilket gör den användbar för globala team och flerspråkiga arbetsflöden.

📖 Läs också: Hur man delar och samarbetar på anteckningar

Wispr Flow-funktioner

Wispr Flow har ett huvudsakligt mål: att hjälpa dig att diktera idéer och slutföra skriftligt arbete snabbare än att skriva, i alla appar och på alla enheter. Här är de viktigaste funktionerna att tänka på när du jämför Wispr Flow och ClickUp.

Funktion nr 1: Handsfree röstdiktering

via Wispr Flow

Med Wispr Flow kan du börja diktera med hjälp av ett kortkommando eller Flow-fältet. När det är aktiverat skriver det i det textfält du har valt, oavsett om det är ett e-postmeddelande, ett Google Doc-dokument, ett chattmeddelande eller din kodredigerare.

Verktyget är utformat för att matcha hur snabbt din hjärna genererar idéer, inte hur snabbt dina fingrar kan skriva. Wispr Flow hävdar att diktering kan vara 3–4 gånger snabbare än att skriva, särskilt för långa dokument som rapporter eller mötesanteckningar.

📌 Exempel: En produktchef deltar i ett virtuellt standup-möte medan hen granskar sin tavla. Istället för att pausa för att skriva anteckningar håller hen ned snabbtangenten, dikterar uppdateringar tillräckligt högt för att mikrofonen ska uppfatta dem, och Wispr Flow skriver in allt i den uppgift eller det dokument som hen har öppet.

Funktion nr 2: AI-drivna automatiska redigeringar och kommandon

Wispr Flow använder AI-modeller för att rensa upp ditt tal. Det tar bort fyllnadsord, lägger till skiljetecken och omvandlar talade instruktioner som "nytt stycke" eller "förvandla detta till punktlistor" till verkliga formateringsändringar.

Du kan också använda enkla röstkommandon som "skriv om detta mer formellt" eller "förkorta detta stycke", och Wispr skriver om den markerade texten. Det gör det användbart inte bara för rå diktering utan också för att revidera utkast och justera strukturen utan att röra tangentbordet.

Funktion nr 3: Personligt ordbok med synkronisering mellan olika enheter

via Wispr Flow

Wispr Flow innehåller en personlig ordlista så att du kan lära den produktnamn, akronymer och domänspecifika termer. Du kan skapa återanvändbara snuttar som aktiveras av korta fraser, vilket är praktiskt för signaturer eller återkommande reklamtexter.

Ditt ordförråd och dina inställningar synkroniseras mellan olika enheter, så att du kan växla mellan dator och mobil utan att förlora ditt dikteringsbeteende. För team hjälper delade ordböcker till att hålla stavningen och terminologin konsekvent när flera personer använder samma verktyg.

📌 Exempel: En teknisk skribent lägger till ”SaaS”, ”SDK” och specifika kundnamn i ordlistan. Senare, när hen dikterar ett långt dokument, visas dessa termer korrekt varje gång, vilket minskar behovet av manuella korrigeringar.

📖 Läs också: Hur använder man AI för mötesanteckningar?

Priser för Wispr Flow

Basic : Gratis

Pro : 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

📖 Läs också: Hur man tar anteckningar från en video som ett proffs

Wispr Flow vs ClickUp: Jämförelse av funktioner

Både Wispr Flow och ClickUp hjälper dig att använda rösten mer och tangentbordet mindre, men de passar in i ditt arbetsflöde på mycket olika sätt. Wispr Flow fungerar som ett AI-transkriptionsverktyg och tangentbord som du kan använda i vilken app som helst, medan ClickUp är en komplett produktivitetsplattform med AI inbyggt i dina uppgifter, dokument och möten.

Låt oss jämföra Wispr Flow och ClickUp när det gäller realtidstranskription, uppgiftshantering, AI-automatisering, samarbete och prissättning.

📖 Läs också: Bästa AI-mötesreferat

Funktion nr 1: Transkription och anteckningar i realtid

ClickUp

ClickUp kombinerar AI Notetaker, Docs och uppgifter så att dina möteskonversationer direkt omvandlas till strukturerade anteckningar och åtgärdspunkter. ClickUp AI Notetaker spelar in ljudet, skapar en transkription, sammanfattar konversationen och låter dig ta fram uppföljningsuppgifter med några få klick.

Eftersom allt finns i ClickUp kan du granska transkriptioner i uppgifter, lägga till kommentarer och spåra statusändringar över tid. Om du föredrar att lägga till dina egna tankar efter samtalet kan du med ClickUps Talk to Text diktera röstanteckningar direkt i Docs eller uppgifter. Du kan sedan använda ClickUp Brain för att sammanfatta dem eller omvandla dem till checklistor, utan att behöva skriva manuellt.

Wispr Flow

Wispr Flow fokuserar på diktering snarare än mötesinspelning. Det ansluter inte till samtal, men låter dig transkribera ditt tal till vilken app du än använder. Om du lyssnar på en inspelning eller tänker högt efter ett möte kan du diktera din sammanfattning till ett Google Doc-dokument, en ClickUp-uppgift eller ditt CRM-system.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner om du vill ha fullständig transkription av möten kopplad till uppgifter och dokument. Wispr Flow vinner om du vill ha ett flexibelt dikteringslager som du kan integrera i alla appar du redan använder.

📖 Läs också: Bästa programvara för tal-till-text

Funktion nr 2: Projekt- och uppgiftshantering

ClickUp

Organisera arbetet med en strukturerad hierarki från arbetsytan till uppgifter för tydlighet i ClickUp

ClickUp är i första hand en plattform för projekt- och uppgiftshantering. Dess projekthierarki (arbetsytor → utrymmen → mappar → listor → uppgifter → deluppgifter) gör det enklare att organisera stora projekt och dagliga uppgifter i en enda struktur. Uppgifterna kan innehålla anpassade fält, prioriteringar, checklistor och beroenden, samt länkar till ClickUp Docs och ClickUp Dashboards.

Du kan skapa uppgifter från mötesreferat, från Docs eller genom att konvertera kommentarer, så att dina dikteringar och transkriptioner alltid har en tydlig destination.

Wispr Flow

Wispr Flow hanterar inte uppgifter på egen hand. Det hjälper dig att fylla i uppgiftsbeskrivningar, skriva uppdateringar och utarbeta dokumentation snabbare genom röstdiktering, men du är fortfarande beroende av andra verktyg (som ClickUp, Jira eller ett CRM-system) för att faktiskt lagra och spåra dessa uppgifter.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner klart när det gäller uppgifts- och projektledning, eftersom det kombinerar planering, spårning och rapportering i en enda plattform istället för att ligga som ett extra lager ovanpå.

📖 Läs också: Gratis mallar för mötesanteckningar för bättre mötesprotokoll

Funktion nr 3: Automatisering av arbetsflöden och AI-modeller

ClickUp

Automatisera repetitiva arbetsflöden med anpassade utlösare och villkor med ClickUp Automations

ClickUp har inbyggda automatiseringar genom ClickUp Automations och ClickUp Brain så att du kan automatisera statusändringar, uppdrag, aviseringar och till och med AI-åtgärder som att sammanfatta ett dokument eller skapa ett utkast från en prompt.

Med ClickUp BrainGPT kan du diktera in uppgifter och dokument och sedan be AI:n att sammanfatta information eller uppdatera fält. Du kan använda samma AI-modeller som hjälper till med textgenerering för att "läsa" din arbetsyta och ge svar om statusen för ditt arbete.

Wispr Flow

Wispr Flow använder AI-modeller främst för att bearbeta röstinmatning. Det rensar upp dikterad text, skriver om innehåll när du ber om det och formaterar utdata till listor, stycken eller sammanfattningar.

Det känner dock inte till dina projekt, uppgifter eller tavlor. Automatiseringen är begränsad till omskrivning och formatering; den utlöser inte arbetsflödesåtgärder som att ändra status eller tilldela arbete.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner när det gäller automatisering av arbetsflöden och djupet i AI-modeller kopplade till dina uppgifter och dokument. Wispr Flow vinner om din huvudprioritet är att omvandla tal till ren text i valfri app.

📖 Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

Funktion nr 4: Samarbete och kommunikation

ClickUp

ClickUp är utvecklat för teamsamarbete. Du kan:

Dela dokument och låt teammedlemmarna lämna kommentarer eller föreslå ändringar.

Använd Assign Comments för att omvandla feedback till spårbart arbete.

Chatta i ClickUp med konversationer kopplade till uppgifter och dokument.

Spela in korta video- eller röstklipp och bifoga dem till uppgifter för att ge sammanhang.

Eftersom allt sker inuti ClickUp kan ditt team arbeta inom en enda plattform och hålla konversationer, uppgifter och dokument sammankopplade.

Wispr Flow

Wispr Flow har ingen egen delad arbetsyta. Samarbetet sker i de verktyg där du använder det: Slack, e-post, Docs eller uppgiftshanterare. Det påskyndar samarbetet genom att hjälpa personer som har svårt att skriva eller koncentrera sig att svara snabbare och mer konsekvent, och många användare med ADHD framhåller hur mycket tid det sparar.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner när det gäller strukturerat samarbete eftersom det ger teamen en miljö där de kan spåra uppgifter, dokument, kommentarer och aviseringar. Wispr Flow är ett kraftfullt komplement för snabbare skrivande i dessa appar.

💟 Bonus: Med BrainGPT kan du skapa anpassade agenter i ClickUp genom att bara tala in dina instruktioner med hjälp av dess talk-to-text-funktion. Du beskriver helt enkelt med egna ord vad du vill att agenten ska göra – till exempel svara på frågor i en kanal eller automatisera uppdateringar – och den transkriberar ditt tal och guidar dig genom inställningen av agentens triggers, villkor, åtgärder och kunskapskällor. Du kan använda alternativet "Ask Brain" för AI-drivna förslag för att förfina agentens instruktioner, vilket gör processen ännu enklare. Få hjälp av ClickUp Brain och BrainGPT för att bygga och finjustera dina agenter.

ClickUp vs. Wispr Flow på Reddit

Reddit-användare som diskuterar ClickUp och Wispr Flow lyfter fram hur dessa verktyg tillgodoser olika produktivitetsbehov.

Många användare uppskattar ClickUps förmåga att konsolidera flera arbetsflöden i ett enda gränssnitt:

Jag är verkligen imponerad av att jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i ClickUp-gränssnittet. Det ansluter till min Google Kalender och fungerar helt smidigt.

Jag är verkligen imponerad av att jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i ClickUp-gränssnittet. Det ansluter till min Google Kalender och fungerar helt smidigt.

Vissa användare har dock stött på problem med dess språkigenkänning i vissa scenarier:

Ibland förekommer problem med språkkänning. ClickUp NoteTaker identifierar ofta arabiska felaktigt som farsi, vilket leder till att anteckningar transkriberas felaktigt.

Ibland förekommer problem med språkkänning. ClickUp NoteTaker identifierar ofta arabiska felaktigt som farsi, vilket leder till att anteckningar transkriberas felaktigt.

När det gäller Wispr Flow älskar Redditors hur det förändrar produktiviteten för användare som har svårt med skrivhastighet eller koncentration:

Jag älskar Wispr Flow. Jag har ADHD, och det ger mig tillbaka timmar av min dag och låter mig arbeta i rasande fart utan att behöva tänka på att skriva.

Jag älskar Wispr Flow. Jag har ADHD, och det ger mig tillbaka timmar av min dag och låter mig arbeta i rasande fart utan att behöva tänka på att skriva.

Men andra påpekar tekniska problem som kan störa deras arbetsflöde:

Av någon anledning förstör appen mitt högerklick-kontextmeny i Firefox. Tilläggsalternativen i högerklick-kontextmenyn försvinner när man håller muspekaren över dem. Jag spenderade timmar på felsökning och slutade till och med med att radera min Firefox-installation, bara för att upptäcka att Flow var boven i dramat.

Av någon anledning förstör appen mitt högerklick-kontextmeny i Firefox. Tilläggsalternativen i högerklick-kontextmenyn försvinner när man håller muspekaren över dem. Jag spenderade timmar på felsökning och slutade till och med med att radera min Firefox-installation, bara för att upptäcka att Flow var boven i dramat.

📖 Läs också: Bästa alternativ till Wispr Flow

Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

Wispr Flow är perfekt om du bara vill fokusera på diktering istället för att skriva. Det är perfekt när du tillbringar dagen med att skriva e-postmeddelanden, dokumentera idéer eller uppdatera kort i olika verktyg och helt enkelt vill ha ett snabbare sätt att få ner orden på skärmen.

ClickUp passar bättre när du också behöver organisera, spåra och leverera arbete. Med ClickUp AI Notetaker för transkription i realtid, ClickUp Brain och BrainGPT för AI-drivna sammanfattningar och diktering, samt ClickUp Tasks och Docs för att hålla ihop allt, får du en plattform där konversationer, anteckningar och utförande förblir sammankopplade.

Om du väljer mellan Wispr Flow och ClickUp och vill ha en arbetsplats där AI-verktyg, uppgifter, dokument och projekt samlas på ett och samma ställe, är ClickUp det bästa långsiktiga valet för ditt team.

✅ Börja använda ClickUp gratis och upplev fördelarna med ClickUp.