De 10 bästa alternativen till Wispr Flow 2025

Du har just avslutat ett möte. Bra idéer har delats, tydliga beslut har fattats och du sa till dig själv: ”Jag ska skriva ner allt direkt efter det här.”

Men att manuellt anteckna efter ett möte tar värdefull tid i anspråk, och det är svårt att komma ihåg vem som sa vad, när och i vilket sammanhang.

Det är där röstdikteringsverktyg som Wispr Flow kommer in. Detta online-dikteringsverktyg fångar upp talade ord, omvandlar röstmemon till exakta transkriptioner och hjälper dig att organisera dem med AI-kommandon.

Målet är att hjälpa dig att öka produktiviteten utan att behöva spendera timmar på att skriva in saker manuellt. Wispr Flow passar dock inte alla. Kanske är röstigenkänningen inte tillräckligt bra, eller så passar den inte riktigt in i ditt arbetsflöde. Därför har vi samlat de bästa alternativen till Wispr Flow åt dig.

Från smart tal-till-text-programvara till AI-drivna verktyg som låter dig effektivisera anteckningar och dokumentredigering – dessa alternativ är utformade för att hjälpa dig spara tid och arbeta smartare.

Varför välja alternativ till Wispr Flow?

Wispr Flow är ett användbart verktyg för röstdiktering, men senaste användarfeedbacken lyfter fram flera utmaningar som kan få dig att söka efter bättre alternativ.

Hög minnes- och CPU-användning : Wispr Flow förbrukar upp till 800 MB RAM och 8 % CPU, vilket kan påverka systemets prestanda, även när du inte aktivt använder online-dikteringsverktyget. Det är en verklig kostnad för din värdefulla tid.

Långsam och klumpig startupplevelse : Det kan ta 8–10 sekunder att starta appen, vilket inte är idealiskt när du har bråttom att diktera anteckningar efter ett möte.

Integritetsfrågor och problem med datainsamling: Wispr Flow samlar in kontextuell skärminformation för att förbättra noggrannheten och kommunicerar med sina servrar även när programmet är inaktivt. Detta väcker farhågor hos användare som är måna om integritet och transparens.

Molnmodeller framför lokal bearbetning : Wispr Flow är beroende av serverkommunikation, men vissa användare föredrar verktyg med lokal bearbetning som inte lagrar eller bearbetar data externt när de hanterar känsligt innehåll.

Djup systemintegration utan samtycke : Appen läggs automatiskt till i systemets inloggningsposter och webbläsarens verktygsfält. Vissa användare rapporterar att den återkommer efter borttagning, med ett beteende som kan störa andra appar eller din webbläsare.

Brist på mobil åtkomst : Wispr Flow är endast tillgängligt på macOS och, sedan nyligen, Windows. Det finns ingen mobilapp, vilket begränsar dess användbarhet som ett snabbt och exakt dikteringsverktyg för team eller yrkesverksamma som är på resande fot. Här är några användbara : Wispr Flow är endast tillgängligt på macOS och, sedan nyligen, Windows. Det finns ingen mobilapp, vilket begränsar dess användbarhet som ett snabbt och exakt dikteringsverktyg för team eller yrkesverksamma som är på resande fot. Här är några användbara mallar för mötesanteckningar och AI-verktyg för anteckningar

Begränsad gratistjänst: Den kostnadsfria planen begränsar användningen till ett visst antal ord per vecka. Det räcker knappast för regelbundna möten, brainstorming-sessioner eller innehållsplanering, särskilt om ditt mål är att öka produktiviteten med konsekventa röstkommandon.

Wispr Flow-alternativ i korthet

Här är vår lista över de bästa alternativen till Wispr Flow som du kan prova idag för att enkelt transkribera ljudfiler!

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, Docs, uppgiftshantering, mötesmallar Både enskilda personer och medelstora till stora team som behöver en allt-i-ett-arbetsplats för anteckningar, uppgifter och samarbete. Gratis plan tillgänglig, anpassningar tillgängliga för företag Otter. ai Live-transkription, talar-ID, mötesreferat, integration med Zoom och Google Meet Privatpersoner, egenföretagare och små team som behöver transkriptioner och mötesreferat i realtid Gratis plan tillgänglig, betald plan börjar på 16,99 $/månad för premiumfunktioner. Sonix. ai Stöd för över 40 språk, import av ljud/video, tidsstämplar, anpassat ordförråd Frilansare, innehållsskapare och globala team som behöver snabb, flerspråkig transkription med hög noggrannhet Gratis provperiod tillgänglig, betald plan börjar på 10 $/timme för transkription. Temi Budgetvänliga priser, enkelt gränssnitt, snabb leveranstid Privatpersoner och tillfälliga användare (som studenter eller journalister) som behöver snabb och prisvärd transkriptionsprogramvara Från 0,25 $/ljudminut, betala-per-användning-modell Descript Överdubbning, skärminspelning, redigering av flera spår och publicering av poddar Ensamskapare, poddare och små medieteam som kombinerar ljud-, video- och textredigering Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 24 $/månad MacWhisper Whisper AI-motor, inget internet krävs, stödjer flera språk Offline röst-till-text för Mac-användare Gratis plan tillgänglig, engångslicens för Pro-versionen Dictanote Hybrid diktering + manuell inmatning, formateringsverktyg, röstgenvägar Författare, bloggare och studenter som växlar mellan diktering och skrivning i en solo-miljö Gratis plan tillgänglig, betald plan från 8 $/månad Tactiq Transkriptioner för Zoom, Google Meet, MS Teams, markering av viktiga punkter och automatiska sammanfattningar Små till medelstora team som samlar in och organiserar mötesprotokoll från videosamtal Gratis plan tillgänglig, betald plan från 12 $/månad Rev AI och mänsklig transkription, textning och globalt språkstöd Juridiska, medie- och forskningsteam (medelstora till stora företag) som behöver transkribering med mänsklig noggrannhet Gratis plan tillgänglig, betalda planer börjar på 14,99 $/månad. Superwhisper Lättviktigt gränssnitt, stödjer flera ljudingångar, inget konto behövs Sekretessmedvetna yrkesverksamma och företagsanvändare som använder Whisper AI lokalt på Mac och iOS Gratis plan tillgänglig, betalda planer börjar på 8,49 $/månad.

Det bästa alternativet till Wispr Flow

Nu när du har sett de bästa alternativen i korthet kan vi gå igenom dem ett efter ett för att hitta det som passar dig bäst.

1. ClickUp (Bäst för individer och team som behöver en enhetlig plattform för uppgifter och kommunikation)

Gör möten 10 gånger mer produktiva med ClickUp AI Notetaker Fånga varje detalj från alla diskussioner med ClickUp AI Notetaker

De flesta verktyg för röst-till-text stannar vid transkription. ClickUp går längre genom att omvandla dina konversationer till genomförbara planer.

Tänk dig att du är i ett kundsamtal, brainstormar idéer, diskuterar nästa steg och fördelar ansvar på plats. ClickUp AI Notetaker ansluter sig tyst till mötet (med din tillåtelse, förstås), spelar in konversationen och levererar en ren, märkt transkription till din inkorg tillsammans med en smart sammanfattning av viktiga punkter och åtgärder.

Spela in, transkribera och sammanfatta möten automatiskt med ClickUp AI Notetaker

Men det är bara början.

Direkt efter mötet blir anteckningarna, som skapats i ClickUp Docs, en del av din arbetsyta. Du kan omedelbart omvandla markeringar till ClickUp-uppgifter, tilldela dem, ange förfallodatum och hålla hela projektkontexten centraliserad. Denna typ av uppgiftsintegration håller ditt team samordnat och eliminerar behovet av att hoppa mellan olika verktyg. Du kan också använda mallar för uppgiftslistor för att komma igång snabbare.

Formatera innehåll direkt, länka uppgifter och samarbeta med team för detaljerade redigeringar med ClickUp Docs.

Eftersom allt sker i ett gemensamt utrymme känns samarbetet naturligt. Ditt team kan redigera anteckningar tillsammans med hjälp av Live Collaboration i ClickUp, lämna kommentarer, uppdatera uppgiftsförloppet och hålla sig uppdaterade med delade anteckningar, istället för att tappa överblicken.

ClickUps bästa funktioner

AI Notetaker för möten: Låt Notetaker automatiskt ansluta sig till samtal, spela in konversationer och generera transkriptioner med sammanfattningar och åtgärdspunkter.

ClickUp Docs: Skapa, redigera och dela dokument i realtid, med inbyggda kommentarer, omnämnanden och länkning av uppgifter.

Uppgiftsintegration från anteckningar: Förvandla valfri del av ett dokument eller transkript till en uppgift med ansvariga, deadlines och projekttaggar.

Inbyggt teamsamarbete: Samredigera dokument, tilldela uppföljningar, spåra uppdateringar och hantera feedback – allt i ett gemensamt arbetsutrymme.

ClickUp Brain med AI-kommandon: Sammanfatta långa anteckningar, extrahera nästa steg och skriv om innehåll i dokument eller kommentarer med Sammanfatta långa anteckningar, extrahera nästa steg och skriv om innehåll i dokument eller kommentarer med ClickUps AI-assistans

📮ClickUp Insight: ClickUp har upptäckt att 47 % av mötena varar i en timme eller mer. Men är all den tiden verkligen nödvändig? Anledningen till vår skepsis? Endast 12 % av våra respondenter betygsätter sina möten som mycket effektiva. Genom att spåra mätvärden som genererade åtgärdspunkter, uppföljningsfrekvens och resultat kan du se om längre möten verkligen ger mervärde. ClickUps verktyg för möteshantering kan hjälpa dig! Registrera enkelt åtgärdspunkter under diskussioner med AI Notetaker, konvertera dem till spårbara uppgifter och övervaka slutförandegraden – allt i ett enda arbetsutrymme. Se vilka möten som faktiskt ger resultat och vilka som bara stjäl tid från ditt teams arbetsdag!

Begränsningar i ClickUp

ClickUp erbjuder mycket under huven, vilket kan vara lite för mycket för mindre team eller enskilda användare som just har börjat. Användare noterar ofta att det tar lite tid att lära sig att ställa in instrumentpaneler, vyer och anpassade arbetsflöden.

Det förekommer ibland rapporter om fördröjningar i större arbetsytor, särskilt när automatiseringar eller tunga integrationer används.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent berättade hur ClickUp har förändrat deras byrås interna uppgiftshantering:

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan följa hela teamets arbetsflöde på ett ställe, prioritera brådskande ärenden och centralisera kommunikationen.

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan följa hela teamets arbetsflöde på ett ställe, prioritera brådskande ärenden och centralisera kommunikationen.

2. Otter. ai (Bäst för realtidstranskription och mötesreferat)

Otter. ai är ett välkänt verktyg för röst-till-text som är utvecklat för yrkesverksamma som tillbringar mycket tid i möten. Det erbjuder transkription i realtid med talaretiketter och genererar automatiskt sammanfattningar och sökbara transkriptioner. Oavsett om du deltar i ett Zoom-samtal, en föreläsning eller en intervju hjälper Otter dig att hålla fokus utan att behöva ta anteckningar manuellt.

Otter. ai bästa funktioner

Skillnad mellan talare i realtid under möten

Få snabba översikter över viktiga ögonblick utan att läsa hela transkriptet.

Integrera enkelt med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och mer via Chrome-tillägg eller inbyggda integrationer.

Dela transkriptioner, lägg till kommentarer och tagga teammedlemmar i transkriptionen med hjälp av samarbetsverktyg.

Transkribera var som helst med appar för iOS, Android och webben

Otter. ai-begränsningar

Transkriberingsnoggrannheten kan försämras av bakgrundsljud, starka accenter eller överlappande tal.

Högtalaridentifiering kräver ofta manuell justering för att fungera konsekvent i gruppinställningar.

Den kostnadsfria planen inkluderar ett begränsat antal transkriptionsminuter, vilket kanske inte räcker för regelbunden användning.

Avancerade funktioner som live-sammanfattning, teamsamarbete och administratörskontroller är endast tillgängliga i betalda abonnemang på högre nivå.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande plan : Gratis

Pro-plan : 16,99 $/månad per användare

Affärsplan : 30 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Här är vad en G2-recensent säger om Otter. ai:

En effektiv anteckningsapp med bra sammanfattningar, åtgärdspunkter och användbara integrationer

En effektiv anteckningsapp med bra sammanfattningar, åtgärdspunkter och användbara integrationer

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Otter AI

3. Sonix. ai (Bäst för snabb, flerspråkig transkription med hög noggrannhet)

Sonix. ai är perfekt för innehållsskapare och team som behöver snabb och högprecis transkription på över 40 språk. Du kan ladda upp ljud- eller videofiler, få snabba transkriptioner med talaretiketter och tidsstämplar och redigera dem direkt i webbläsaren. Det stöder flerspråkig inmatning, låter användarna tala fritt och innehåller smarta funktioner som sammanfattningar och exportalternativ.

Sonix. ai bästa funktioner

Transkribera ljud och video på över 40 språk för globala team och kreatörer

Få transkriptioner på några minuter, perfekt för snabba leveranser

Tagga talare och lägg till tidsstämplar på ordnivå för enkel navigering

Redigera, markera och samarbeta i webbgränssnittet

Exportera transkriptioner i TXT, DOCX, PDF, SRT och andra format för enkel delning och återanvändning.

Sonix. ai-begränsningar

Innehåller inte en inbyggd röstinspelare. Användare måste ladda upp ljud- eller videofiler.

Noggrannheten kan minska i bullriga miljöer eller vid överlappande dialog.

Begränsad gratis provperiod och prissättning kanske inte passar för tung, kontinuerlig användning.

Sonix. ai-prissättning

Gratis provperiod tillgänglig

Standardplan (betala per användning): 10 USD/timme för transkription

Premium-abonnemang: 16,50 USD/användare per månad (faktureras årligen) + 5 USD/timme för transkription

Enterprise-plan: Anpassad prissättning för 5+ användare

Sonix. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sonix.ai?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Sonix. ai är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla dem organiserade.

Sonix. ai är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla dem organiserade.

4. Temi (Bäst för snabba, prisvärda transkriptioner med minimal redigering)

Temi är utvecklat för snabbhet och enkelhet. Det är ett lättviktigt transkriptionsverktyg som levererar snabba resultat till ett av marknadens lägsta priser. Med sin fasta prissättning och lättanvända redigerare är det ett favoritverktyg bland frilansande yrkesverksamma som journalister, studenter och innehållsskapare.

Du kan ladda upp din ljudfil, få en transkription inom några minuter och finjustera den med Temi:s inbyggda redigeringsverktyg. Det fungerar bäst med tydligt ljud och minimalt bakgrundsljud – perfekt för personliga intervjuer, föreläsningar eller podcastinspelningar.

Även om Temi saknar samarbetsfunktioner och arbetsflöden för uppgifter, är det ett utmärkt val när prisvärdhet och snabbhet är dina högsta prioriteringar.

Temi bästa funktioner

Få tillgång till en av marknadens lägsta transkriptionspriser. Det finns inga prenumerationer, månatliga åtaganden eller användningsnivåer.

Få transkriptioner levererade inom 5–10 minuter efter uppladdning, även för längre filer.

Spela upp ljud, följ tidsstämplar och redigera text rad för rad

Ladda ner den rensade versionen av ditt transkript i TXT-, SRT- eller PDF-format för delning eller publicering.

Temi-begränsningar

Stöder inte live-transkription eller mötesintegrationsfunktioner.

Noggrannheten kan minska i inspelningar med bakgrundsljud eller överlappande röster.

Inga funktioner för samarbete eller projektledning

Temi-priser

Gratis provperiod tillgänglig

0,25 dollar per ljudminut (betala efter användning)

Temi-betyg och recensioner

Trustpilot : 4/5 (70+ recensioner)

G2: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Temi?

Denna G2-recension delar med sig av:

Temi transkriberar ljudinspelningar med hög precision. När transkriberingen är klar kan innehållet redigeras.

Temi transkriberar ljudinspelningar med hög precision. När transkriberingen är klar kan innehållet redigeras.

💡 Proffstips: Om du transkriberar webbseminarier eller videosamtal manuellt kan du använda tidsstämplar för att förankra dina anteckningar. Pausa videon och skriv ner tidsstämpeln bredvid varje viktig punkt (t.ex. [03:42] Hur man skapar en projektplan). Detta gör det enkelt att återvända till komplexa delar utan att behöva titta på hela videon igen. Vill du ha fler tips? Här är en snabbguide om hur du tar anteckningar från en video på ett effektivt sätt.

5. Descript (Bäst för kreatörer som kombinerar transkription, ljud- och videoredigering)

via Descript

Descript är ett favoritverktyg bland poddare, marknadsförare och lärare som vill ha ett snabbare sätt att transkribera, redigera och publicera innehåll utan att behöva byta mellan olika verktyg. Det omvandlar automatiskt inspelningar till text, så att du kan redigera videor eller voiceovers genom att helt enkelt ändra transkriptet.

Du kan ta bort fyllnadsord, lägga till bildtexter och förbereda innehåll för publicering – allt från en enda kontrollpanel. Med inbyggda verktyg för skärminspelning, teamsamarbete och publicering hjälper Descript kreativa team att gå från idé till färdigt innehåll på kortare tid.

Descripts bästa funktioner

Redigera ljud- och videoinnehåll genom att helt enkelt redigera transkriptet. Klipp, omorganisera eller ta bort avsnitt utan att använda en traditionell tidslinje-editor.

Upptäck och ta bort fyllnadsord som "um", "uh" och upprepade fraser automatiskt med ett klick, så att innehållet blir renare och mer professionellt.

Bjud in teammedlemmar att samarbeta med transkriptioner, tidslinjer och redigeringar i realtid, vilket gör det enklare att hantera delade projekt.

Spela in handledningar, demonstrationer eller genomgångar genom att spela in skärmen direkt i Descript, och redigera och publicera dem sedan utan att behöva använda något annat verktyg.

Lägg snabbt till synkroniserade undertexter till videor och exportera undertextfiler för tillgänglighet eller återanvändning.

Beskrivningsbegränsningar

Inlärningskurva för användare som är nya inom ljud- eller videoredigering, trots det förenklade gränssnittet

Avancerade funktioner som borttagning av fyllnadsord och avancerad export är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Descript-priser

Gratis plan tillgänglig

Hobbyist-plan : 24 $/användare per månad

Creator-abonnemang : 35 USD/användare per månad

Affärsplan : 50 $/användare per månad

Enterprise-plan: Anpassade priser för stora team

Beskrivningar och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Här är vad en G2-recensent delar med sig av sin erfarenhet av Descript:

Perfekt för enkel videoredigering och transkriptioner, plus mycket mer. Att redigera video och ljud är lika enkelt som att redigera ett dokument, så du behöver inte kunna använda ett komplicerat redigeringsprogram för att få jobbet gjort.

Perfekt för enkel videoredigering och transkriptioner, plus mycket mer. Att redigera video och ljud är lika enkelt som att redigera ett dokument, så du behöver inte kunna använda ett komplicerat redigeringsprogram för att få jobbet gjort.

📖 Läs också: De bästa gratis skärminspelarna utan vattenstämpel

6. MacWhisper (Bäst för Mac-användare som söker offline-transkription)

via MacWhisper

Sekretess och enkelhet är kärnan i MacWhisper. Det är utformat exklusivt för macOS och körs helt på din enhet – ingen internetuppkoppling krävs, ingen molnlagring behövs. Oavsett om du transkriberar intervjuer, möten eller innehållsutkast förblir dina filer lokala och säkra.

MacWhisper använder OpenAI:s Whisper-modell för att leverera exakta transkriptioner på flera språk. Du kan ladda upp ljud- eller videofiler, visa transkriptionen i ett överskådligt gränssnitt och redigera den direkt utan att behöva oroa dig för anslutningen eller integriteten.

Det är ett pålitligt val för proffs som värdesätter kontroll över sina data och vill ha ett lättviktigt, offlinebaserat transkriptionsverktyg som bara fungerar.

MacWhispers bästa funktioner

Transkribera ljud- och videofiler direkt på din Mac utan att behöva en internetanslutning.

Använd en av de mest exakta öppen källkodsmodellerna för taligenkänning för högkvalitativa resultat för olika accenter och språk.

Stöd för transkription på dussintals språk, vilket gör det användbart för internationella projekt eller flerspråkiga team.

Håll fokus på ditt arbete utan onödiga popup-fönster eller störande element.

Köp en gång och använd för alltid, tack vare en enkel prismodell utan löpande avgifter.

MacWhisper-begränsningar

Endast tillgängligt för macOS. Det finns ingen Windows- eller mobilversion.

Erbjuder inte transkription i realtid eller integration med live-möten.

Saknar inbyggda samarbetsverktyg eller uppgiftsfunktioner för teamanvändning

MacWhisper-priser

Personlig licens : ~64 $ (engångskostnad) [59 €]

5 licenser : ~270 $ totalt / ~54 $ per licens [249 € / 49 €]

10 licenser : ~490 $ totalt / ~49 $ per licens [450 € / 45 €]

20 licenser : ~870 $ totalt / ~44 $ per licens [799 € / 39 €]

50 licenser: ~2 070 $ totalt / ~41 $ per licens [1 899 € / 38 €]

Observera: Den faktiska prissättningen kan variera något beroende på aktuella valutakurser.

MacWhisper-betyg och recensioner

Gumroad: 4,9/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MacWhisper?

Här är vad en recensent på Product Hunt delade med sig av om sin upplevelse av MacWhisper:

En otroligt användbar app för transkribering på enheten. Jag använder den för att transkribera både röstanteckningar till text och skapa automatiska transkriptioner från onlinevideor för mina anteckningar.

En otroligt användbar app för transkribering på enheten. Jag använder den för att transkribera både röstanteckningar till text och skapa automatiska transkriptioner från onlinevideor för mina anteckningar.

👀 Visste du att? Vår undersökning om mötes effektivitet visade att medan 47 % av mötena varar en timme eller mer, kan 14 % av de tillfrågade avsluta sina möten på bara 15 minuter. En liten men anmärkningsvärd procentandel som bevisar att snabba, effektiva möten är möjliga.

7. Dictanote (Bäst för författare som vill ha en blandning av diktering och manuell redigering)

via Dictanote

Dictanote är perfekt för författare, studenter och yrkesverksamma som vill växla mellan att skriva och röstinmatning utan att avbryta skrivprocessen. Det körs i din webbläsare med ett rent, Docs-liknande gränssnitt och inbyggd röstigenkänning.

Du kan tala naturligt eller skriva mitt i dokumentet, organisera innehållet med taggar och hantera projekt med separata "anteckningsböcker". För alla som blandar diktering och manuell skrivning håller Dictanote allt samlat på ett ställe. Eftersom det körs helt i webbläsaren utan tunga integrationer känns det responsivt även på långsammare eller äldre enheter.

Dictanotes bästa funktioner

Redigera text medan du talar med stöd för automatisk interpunktion. Detta sparar tid på efterbearbetning och hjälper dig att skapa mer polerade anteckningar direkt.

Använd enhetens inbyggda talmotor, till exempel Google Speech i Chrome. Detta gör den mindre beroende av snabbt internet och håller dina röstdata mer privata.

Gör dina anteckningar fetstil, kursivstil, understrukna och formatera dem medan du dikterar. Detta är användbart för alla som skriver långa texter eller organiserar strukturerade anteckningar.

Starta, pausa eller avsluta dikteringen med enkla tangentbordskommandon, vilket gör det enkelt att fånga upp tankar medan du multitaskar.

Begränsningar för Dictanote

Begränsat till Google Chrome på stationära datorer, vilket utesluter användare av andra webbläsare eller de som behöver mobil åtkomst.

Ingen molnsynkronisering eller säkerhetskopiering, så anteckningar förblir lagrade lokalt om de inte exporteras manuellt. Det kan vara riskabelt för användare som arbetar på flera enheter eller behöver automatisk synkronisering.

Stöder inte förinspelade ljudfiler, vilket gör det olämpligt för transkribering av befintliga intervjuer eller möten.

Priser för Dictanote

Gratis

Pro: 8 dollar per månad

Dictanote-betyg och recensioner

Chrome Web Store: 2,7/5 (över 1000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dictanote?

Här är vad en recensent på Chrome Web Store delar med sig av sin erfarenhet av Dictanote:

Det fungerade ganska bra igår, med den utlovade noggrannheten på 90 %. Men i morse fungerar det inte alls, med en noggrannhet på cirka 50 %. Även med 90 % noggrannhet kunde jag ha skrivit hela texten snabbare än det tog att diktera och sedan göra korrigeringar.

Det fungerade ganska bra igår, med den utlovade noggrannheten på 90 %. Men i morse fungerar det inte alls, med en noggrannhet på cirka 50 %. Även med 90 % noggrannhet kunde jag ha skrivit hela texten snabbare än det tog att diktera och sedan göra korrigeringar.

8. Tactiq (Bäst för att fånga upp och organisera transkriptioner från videomöten)

via Tactiq

Har du någonsin avslutat ett Zoom-samtal och sedan glömt vem som lovade att göra vad? Tactiq hjälper dig att se till att detta aldrig händer igen.

Denna Chrome-tilläggsfunktion fångar upp live-transkriptioner från Google Meet, Zoom och Microsoft Teams och låter dig markera viktiga ögonblick och omvandla dem till åtgärdspunkter, allt under mötet. Den placeras snyggt på sidan av skärmen, så att du kan hålla fokus på konversationen utan att behöva leta efter anteckningar.

Du kan markera viktiga punkter, tilldela uppföljningar och exportera allt till verktyg som Google Docs, Notion eller ditt CRM-system. Eftersom det körs i din webbläsare och inte deltar i möten som deltagare undviker det de integritetsproblem som är vanliga med mötesbots.

Tactiqs bästa funktioner

Arbeta smidigt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams utan behov av bots eller extra behörigheter.

Markera åtgärdspunkter, beslut och viktiga insikter under mötet så att de är lätta att gå igenom efteråt.

Sammanfatta möten, skriv utkast till uppföljningsmejl eller skapa Jira-ärenden direkt.

Skicka transkriptioner och höjdpunkter direkt till Google Docs, Notion, Slack eller ditt CRM utan att behöva kopiera och klistra in.

Begränsningar för Tactiq

Fungerar endast på stationära datorer med webbläsaren Chrome, vilket begränsar tillgängligheten för mobilanvändare eller team som använder Safari eller Firefox.

Vissa funktioner, som CRM-integration och utökad transkriptionshistorik, är endast tillgängliga i dyrare betalda abonnemang.

Priser för Tactiq

Gratis plan: Begränsade höjdpunkter och exporter

Pro-plan: 12 $/användare per månad

Teamplan: 20 $/användare per månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Här är vad en G2-recensent säger:

Det enklaste sättet att transkribera möten. Det finns flera saker, men min favoritfunktion är nog de AI-drivna sammanfattningarna.

Det enklaste sättet att transkribera möten. Det finns flera saker, men min favoritfunktion är nog de AI-drivna sammanfattningarna.

📖 Läs också: Hur man skriver en effektiv mötesrapport

9. Rev (Bäst för manuell transkription med hög tillförlitlighet)

via Rev

Det är inte alla röst-till-text-verktyg som balanserar hastighet och noggrannhet, men Rev gör det. Med över ett decennium inom transkribering kombinerar det AI-effektivitet med mänsklig precision för branscher där varje ord är viktigt.

Oavsett om du är journalist som behöver transkriptioner som kan användas i domstol, ett juridiskt team som förbereder korsförhör eller en forskare som sorterar timmar av intervjuer, ger Rev dig flexibla alternativ – från snabba AI-drivna transkriptioner till mycket noggranna transkriptioner gjorda av människor.

Det erbjuder också funktioner som en AI-assistent för att visa citat och teman, redigerbara transkriptioner och integrationer med Zoom, Teams och Google Meet.

Rev bästa funktioner

Välj mellan AI för snabbhet eller mänsklig transkription för 99 %+ noggrannhet.

Generera sammanfattningar automatiskt, markera citat och lyft fram viktiga teman från transkriptioner. Denna funktion är mycket användbar om du behöver följa upp efter en intervju eller extrahera de viktigaste punkterna från långa samtal.

Upptäck mönster och motsägelser i flera transkriptioner, vilket är utmärkt för juridiska team, medieteam och forskningsteam.

Redigera medan du lyssnar, spåra ändringar och samarbeta i ett gemensamt arbetsutrymme.

Spela in på språng eller anslut till Zoom, Meet och Teams för att automatiskt transkribera möten.

Rev-begränsningar

Inget stöd för realtidstranskription för liveevenemang eller webbseminarier

Mänsklig transkription kan bli dyrt för längre innehåll

Vissa rapporter om felidentifiering av talare och farhågor om dataanvändning för AI-träning

Rev-prissättning

Gratis: 45 minuters 45 minuters AI-transkription per månad

Basic: 14,99 $/användare/månad

Pro: 34,99 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rev?

Här är vad en G2-recensent säger om Rev:

Vår byrå använder rev nästan dagligen för att tillhandahålla nästan omedelbara AI-utkast för vittnesmål. Våra kunder uppskattar de delbara länkarna som synkroniserar transkriptet med en video. AI-sammanfattningen och frågebotten är också utmärkta och vi ser fram emot deras expansion.

Vår byrå använder rev nästan dagligen för att tillhandahålla nästan omedelbara AI-utkast för vittnesmål. Våra kunder uppskattar de delbara länkarna som synkroniserar transkriptet med en video. AI-sammanfattningen och frågebotten är också utmärkta och vi ser fram emot deras expansion.

👀 Visste du att? 49 % av respondenterna i vår undersökning om mötes effektivitet fortfarande tar handskrivna anteckningar – en överraskande trend i en digital era. Detta beroende av penna och papper kan vara en personlig preferens eller ett tecken på att digitala anteckningsverktyg inte är helt integrerade i arbetsflödena.

10. Superwhisper (Bäst för företagsanvändare som vill ha Whisper AI:s precision i ett rent gränssnitt)

via SuperWhisper

Superwhisper är ett kraftfullt offline-transkriptionsverktyg för macOS och iOS, utformat för företagsanvändare. Det använder Whisper. cpp-ramverket och körs helt på enheten, vilket garanterar fullständig dataintegritet.

Det som utmärker det är dess kontextmedvetna formatering och stöd för anpassningsbara AI-arbetsflöden, vilket gör det möjligt för team att definiera efterbehandlingsregler med hjälp av naturlig språkbehandling. Det är idealiskt för att transkribera känsligt innehåll som juridiska eller medicinska anteckningar utan att förlita sig på molntjänster.

Superwhispers bästa funktioner

Arbeta helt på din enhet med lokala AI-modeller utan att skicka några data till molnet.

Anpassa utdata baserat på den app du använder. Till exempel formaterar den innehåll som ett e-postmeddelande i Mail-appen eller använder punktlistor när den transkriberar till Anteckningar.

Lägg till naturliga språkprompter för att förfina dina transkriptioner

Hantera domänspecifika termer inom områden som hälso- och sjukvård, juridik och forskning med bättre noggrannhet tack vare det avancerade igenkänningssystemet.

Få tillgång till versionskontroll, samarbetsredigering och integrationer med AI-verktyg som GPT-4o och Claude 3. 5 för att snabbt kunna finslipa transkriptioner och extrahera sammanfattningar.

Lagra alla filer lokalt med end-to-end-kryptering, så att känslig data förblir säker och uppfyller sekretessstandarder.

Begränsningar för Superwhisper

Kräver nyare Mac-hårdvara (M2 eller högre) för realtidstranskription med de största AI-modellerna, vilket begränsar tillgängligheten för användare med äldre enheter.

Ingen inbyggd talaridentifiering gör det svårare att skilja mellan flera röster i intervjuer eller möten.

Brant inlärningskurva för att konfigurera avancerade funktioner som anpassade lägen och AI-efterbearbetning, särskilt för icke-tekniska användare.

Priser för Superwhisper

Gratis plan tillgänglig

Pro: 8,49 $/månad

Årligt: 84,99 $/år

Livstid: 249,99 $

Superwhisper-betyg och recensioner

App Store : 4,9/5 (över 1200 recensioner)

Product Hunt: 5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Superwhisper?

Här är vad en användare skrev på Product Hunt om Superwhisper:

Vilken användbar programvara! Jag skriver mer och bättre dokumentation och e-postmeddelanden med den eftersom den gör textinmatningen så snabb.

Vilken användbar programvara! Jag skriver mer och bättre dokumentation och e-postmeddelanden med den eftersom den gör textinmatningen så snabb.

📖 Läs mer: Hur man använder AI för mötesanteckningar

Hur man väljer rätt alternativ till Wispr Flow

Röst-till-text-verktyg handlar inte längre bara om transkription. Det verkliga värdet ligger i vad du kan göra med transkriptionerna när mötet är slut.

Med verktyg som ClickUp får du ett komplett system för att omvandla idéer till handling. Med ClickUp AI Notetaker kan du spela in möten, skapa smarta sammanfattningar och omedelbart skapa uppgifter utifrån viktiga punkter.

Med ClickUp Docs kan ditt team samarbeta på anteckningar, länka dem till uppgifter och hålla allt organiserat på ett ställe.

Naturligtvis finns det andra verktyg som utmärker sig inom andra områden. Otter.ai och Sonix är utmärkta för snabb, AI-driven transkription. Rev ger dig hög precision och resultat som granskats av människor. MacWhisper och Superwhisper är perfekta för användare som prioriterar integritet och behöver offlinebearbetning.

Vilket verktyg som är rätt beror på hur ditt arbetsflöde ser ut och hur ditt team arbetar.

Börja med att utforska demos och kostnadsfria provversioner med flexibla plattformar som ClickUp. Få den klarhet du behöver för att välja den bästa lösningen för ditt teams nästa tillväxtfas.