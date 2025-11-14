Hur man väljer CRM-programvara för att förbättra kundhanteringen

Alla vet att CRM-system är viktiga eftersom de hjälper dig att förstå dina kunder, spåra vad som fungerar och bygga starkare relationer över tid. Faktum är att mer än en av tre marknadsföringschefer säger att konverteringsgraden är en av deras viktigaste KPI:er, vilket innebär att CRM-system har en strategisk roll i din affärsstrategi.

Men tyvärr är inte alla CRM-system likadana.

Du behöver en som passar ditt team, dina kunder och hur ditt företag fungerar. Många hoppar över detta steg och slutar med verktyg som komplicerar saker och ting.

I den här artikeln går vi igenom hur du väljer CRM-programvara som stöder din tillväxt och förenklar ditt arbete.

Vad är CRM-programvara?

CRM skapades eftersom företag behövde en enda plats för att se vem kunden är, vad som hände senast och vad som bör hända härnäst.

CRM-programvara (Customer Relationship Management ) är ett system som organiserar alla kundinteraktioner inom marknadsföring, försäljning och service.

Ett modernt CRM-system stöder marknadsföringsautomatisering, spårar en tydlig försäljningspipeline och erbjuder rapporteringsfunktioner som guidar dig till nästa bästa åtgärd. Det ansluter till dina befintliga verktyg som e-post, kalendrar och bokföringsprogram, vilket skapar en pålitlig informationskälla för småföretag och växande team. Det erbjuder även:

Centraliserar kundinformation från formulär, e-post, samtal och chatt i en enda profil som alla säljare och supportmedarbetare kan lita på, vilket förbättrar spårningen av kundinteraktioner och minskar dubbelarbete.

Kartlägger dina försäljningsprocesser i tydliga pipeline-steg, tilldelar försäljningsuppgifter och registrerar resultat så att du kan göra prognoser med säkerhet och förbättra försäljningsresultatet.

Automatiserar rutinmässiga uppföljningar och kampanjhantering , skickar meddelanden i rätt tid och segmenterar målgrupper så att marknadsföringsverktygen fungerar i samklang med ditt säljteam.

Omvandlar aktivitet till användbara insikter med hjälp av instrumentpaneler och rapporter som visar var affärer fastnar, vilka kanaler som konverterar och hur man kan effektivisera processer över hela CRM-plattformen.

👀 Visste du att: Långt före datorernas tid förvarade företag kunduppgifter i liggare, och när kundlistorna växte började säljarna använda indexkort och Rolodex-fack. Under 1980- och 1990-talen hjälpte databaser och försäljningsverktyg teamen att lagra namn, anteckningar och order på ett och samma ställe. Molnappar gjorde sedan allt tillgängligt online så att teamen kunde dela uppdateringar i realtid varifrån som helst.

Varför det är viktigt att välja rätt CRM

Jag har funderat på hur stor inverkan ett CRM-system faktiskt kan ha på ett företags tillväxt. Vissa säger att ett CRM-system bara är en kunddatabas, men i praktiken blir det ofta nervcentret för hur teamen arbetar.

Denna reflektion från Reddit fångar upp vad många branschledare säger i intervjuer och på konferenser.

Rätt CRM-programvara påverkar hur ett säljteam prioriterar sitt arbete, hur marknadsföringsautomatisering riktar in sig på nästa bästa segment och hur serviceteam svarar med hänsyn till sammanhanget.

I nästa avsnitt kommer vi att se hur en väl vald plattform kan göra skillnad.

Centraliserar kunddata för bättre beslut

Utan data är du bara en person till med en åsikt.

W. Edwards Demings ord stämmer för alla moderna företag.

Spridda kunddata över flera verktyg leder till beslut som saknar precision. En pålitlig CRM-strategi samlar allt på ett ställe och skapar en enda, korrekt bild av varje kund.

Med denna tydlighet kan företagare och chefer identifiera mönster, förstå kundbeteende och vidta åtgärder baserade på verkliga insikter snarare än antaganden.

📌 Exempel: Ett detaljhandelsvarumärke som använder CRM märkte att de flesta återkommande köpare kom från en specifik rekommendationskampanj. Genom att fokusera resurserna där förbättrade de sina konverteringsgrader. Centraliserade kunddata sparar tid och hjälper teamen att fatta snabbare och säkrare affärsbeslut.

Förbättrar samordningen mellan försäljning och marknadsföring

👀 Visste du att: Den genomsnittliga användningen av CRM-programvara bland säljare är 72 %, och den genomsnittliga avkastningen på investeringen uppnås inom bara 12 månader.

Dessa siffror visar att när team verkligen använder sitt CRM-system blir det snabbt en av de mest värdefulla tillgångarna för företagets tillväxt.

En av de största fördelarna med konsekvent användning av CRM är att det överbryggar den långvariga klyftan mellan försäljning och marknadsföring.

Med en enhetlig CRM-lösning kan marknadsförare spåra vilka kampanjer som genererar kvalificerade leads, medan säljare kan se alla interaktioner som skett före deras första samtal.

Ökar produktiviteten genom automatisering

Cirka 40 % av säljarna använder fortfarande kalkylblad och e-post för att hantera kunddata.

Denna manuella metod saktar ner allt.

En väl utformad CRM-plattform hjälper till att automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar, påminnelser om möten och uppdateringar av pipeline. Automatisering säkerställer att inga leads eller kundinteraktioner missas.

📌 Exempel: När en lead går vidare till ”förslagsstadiet” kan CRM-systemet automatiskt schemalägga ett uppföljningssamtal och meddela kundansvarig. Detta sparar timmar av manuellt arbete varje vecka, men ger också teamen mer tid att fokusera på meningsfulla samtal som driver resultaten framåt.

Förbättrar kundupplevelsen och kundlojaliteten

Dagens kunder förväntar sig personlig, snabb och genomtänkt service.

Rätt CRM-system hjälper teamen att uppfylla dessa förväntningar genom att göra alla interaktioner synliga och tillgängliga. Oavsett om det handlar om ett säljsamtal, en serviceförfrågan eller en påminnelse om förnyelse kan alla i teamet se hela sammanhanget.

📌 Exempel: Ett hotell- och restaurangföretag som använder CRM-automatisering kan spåra när en återkommande gäst senast bodde där, notera deras preferenser och skicka ett varmt, personligt meddelande före deras nästa besök. Denna typ av uppmärksamhet skapar förtroende och lojalitet, vilket leder till högre kundbehållning.

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer CRM-programvara

Att välja rätt CRM-programvara har mycket konkreta konsekvenser för småföretag och växande team.

Innan du gör en kortlista över leverantörer, basera din sökning på fakta och dina egna affärsbehov. Studera användningsmönster och de verkliga kostnaderna för att driva ett CRM-system över tid.

Här är en realistisk checklista över vad du bör tänka på som kopplar samman lärande med dina försäljningsprocesser och kundrelationer:

✅ Djup integration med dina e-post-, kalender-, redovisnings- och projektverktyg så att data flödar automatiskt och du undviker fragmentering.

✅ Total ägandekostnad, inklusive migrering, utbildning, support och uppgraderingar, så att inga dolda överraskningar dyker upp senare.

✅ Enkel att använda och anamma av verkliga användare så att dina säljare och marknadsförare faktiskt fortsätter att använda den

✅ Datakvalitet och rapporteringsstyrka för att omvandla rå kundinformation till användbara insikter

✅ Skalbarhet och leverantörens roadmap så att din CRM-lösning utvecklas i takt med dina affärsbehov

Hur mycket ska du betala för CRM-programvara?

Vad är den normala kostnaden för ett CRM-system? Betalar jag för mycket?

Frågor som dessa är vanliga på Reddit och andra forum.

Det är en rimlig fråga, och den har en tydlig utgångspunkt. På de ledande plattformarna kan priserna variera från 15 till över 300 dollar per användare och månad, där ett paket med alla funktioner ofta kostar omkring 60 till 70 dollar per användare och månad.

Startnivåerna ligger i genomsnitt närmare de låga tjugo, medan mellan- och högnivåplanerna stiger i takt med att funktioner och begränsningar utökas.

Dessa riktmärken är användbara när du lär dig hur man väljer CRM-programvara och jämför ett CRM-system för småföretag med mer avancerade programpaket.

Men priset är bara en del av ekvationen. Rätt CRM-programvara ska förkorta tiden till värde och undvika dolda kostnader. Skapa därför en modell för total ägandekostnad som inkluderar installation, datamigrering, användarutbildning, supportnivåer, användningsbegränsningar och nödvändiga integrationer.

Många köpare validerar också avkastningen på investeringen inom det första året när användningen är hög. Lägg därför till en enkel plan för att spåra försäljningspipelineökningen, använda rapporteringsfunktioner och minskningar av datainmatning och repetitiva uppgifter.

Här är vad du kan titta på, beroende på vilken nivå av sofistikering du behöver:

Band Vad du kan förvänta dig Riktlinjer för att kontrollera att allt är som det ska Nybörjarnivå Grundläggande kontaktadministration, grundläggande pipeline, begränsad automatisering, mindre begränsningar Cirka 15 till 25 dollar per användare och månad Fullfjädrad SMB-plan Grunderna i marknadsföringsautomatisering, anpassade pipelines, bättre rapportering, bredare gränser I genomsnitt cirka 60 till 70 dollar per månad Avancerad och företag Djupare automatisering, analys, styrning, premiumsupport, AI-funktioner, högre gränser Vanligtvis 100 till 300+ dollar per användare och månad, beroende på version och tillägg.

Snabba kontroller innan du köper:

Kontrollera leverantörens årliga rabatt jämfört med månadsfakturering och eventuella minimikrav på antalet licenser för högre nivåer.

Kontrollera de offentliga listpriserna för specifika produkter som du överväger, till exempel HubSpot Starter-licenser eller Salesforce Sales Cloud-utgåvor, eftersom dessa utgör din utgångspunkt för förhandlingar.

Fråga om prisändringar eller uppdateringar av versioner på kort sikt som kan påverka förnyelsen, särskilt om leverantören har meddelat justeringar av listpriserna.

5 populära CRM-programvarualternativ för team av alla storlekar

Med så många alternativ på marknaden är det bra att veta vilka som utmärker sig när det gäller tillförlitlighet, användbarhet och värde.

Här är en översikt över några av de mest populära CRM-programvarulösningarna för samarbete idag och vad som gör att var och en av dem är värd att överväga.

1. ClickUp

Standardisera fält, steg och rapporter från dag ett med hjälp av ClickUp CRM

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter varje situation – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, det är en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

ClickUp hanterar arbetsbelastningen genom att samla arbete, arbets-AI och arbetskontext i ett konvergerat AI-arbetsutrymme så att du kan sluta leta och börja agera.

Organisera dina kunddata med en anpassningsbar hierarki

Organisera ditt CRM med utrymmen, mappar och listor för leads, kontakter, konton och affärer. Varje kund eller affär kan representeras som en uppgift, vilket gör det enkelt att spåra framsteg och detaljer. Länka uppgifter (till exempel kontakter till konton eller affärer) för att bygga en sammankopplad databas.

Proffstips: Skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp-uppgifter med Email ClickApp.

Standardisera din process med ClickUp Custom Fields and Views

Lägg till dina affärer och projekt så att du alltid har rätt information till hands med ClickUp Custom Fields

Alla företag fungerar på olika sätt, men oorganiserade arbetsflöden saktar ner alla.

Med ClickUp kan du anpassa din arbetsyta efter dina processer. Använd ClickUps anpassningsbara fält för att registrera detaljer som affärsstorlek, leadkälla eller förnyelsedatum.

Välj mellan list-, tavla- eller kalendervyer för att se ditt arbete från olika vinklar så att du alltid vet vad som händer, hur läget är och vad som behöver uppmärksammas härnäst.

Spara tid med ClickUp Automations

Hantera påminnelser, uppdrag och uppföljningar medan du fokuserar på kunderna med ClickUp Automations

Manuella uppdateringar och oändliga påminnelser slösar bort timmar.

Med ClickUp Automations kan du skapa triggers som hanterar repetitiva arbetsuppgifter åt dig. När en uppgift byter fas kan ClickUp automatiskt tilldela rätt person, skicka en uppföljning eller uppdatera förfallodatumet.

Centralisera kommunikationen med ClickUp Docs

Skriv briefs, SOW:er och anteckningar och fäst dem vid rätt uppgifter i ClickUp Docs

Kontexten försvinner när e-postmeddelanden, anteckningar och leveranser finns på olika platser. ClickUp Docs samlar dem alla på ett ställe.

Arbeta med ditt team i realtid för att gemensamt skapa dokument, wikis, kontrakt, förslag och mycket mer. Redigeraren stöder avancerad formatering, inbäddade Google Sheets och inbyggda kommentarer. Dela dokument med kunder med ett enda klick och lagra projektbeskrivningar eller SOW:er tillsammans med relaterade uppgifter på ett bekvämt sätt.

Du behöver aldrig mer söka igenom gamla trådar eller mappar – all information finns precis där du behöver den.

Spåra prestanda med ClickUp Dashboards

Spåra pipeline, projektstatus och arbetsbelastning i realtid med ClickUp Dashboards

Utan tydlig rapportering är det lätt att missa var projekt fastnar eller affärer går trögt. ClickUp Dashboards ger dig omedelbar insyn i viktiga nyckeltal som affärsutveckling, projektstatus och teamets arbetsbelastning.

Du kan upptäcka flaskhalsar tidigt, omfördela uppgifter snabbt och fatta smartare beslut med hjälp av realtidsdata.

💡Proffstips: Lägg till AI-kort till instrumentpaneler för rapportering i realtid, sammanfattningar och hälsokontroller av pipeline – utan att behöva skapa rapporter manuellt.

Konfigurera ditt CRM på några minuter med ClickUp-mallar

Få en gratis mall Håll din försäljningspipeline igång samtidigt som kundinformationen samlas på ett ställe med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

ClickUps CRM-mall ger dig en färdig arbetsyta som motsvarar din verkliga försäljningspipeline.

Anslut den till dina befintliga verktyg, samla in viktiga detaljer och förvandla spridda uppdateringar till ett enda CRM-system som ditt säljteam och kundtjänstteam faktiskt kommer att använda.

Spåra leads, affärer och förnyelser i tydliga pipeline-stadier med uppdrag, prioriteringar och förfallodatum.

Lagra, filtrera och segmentera omfattande kundinformation med anpassade fält för bransch, affärsstorlek, senaste kontakt och hälsopoäng.

Automatisera repetitiva uppgifter som överlämningar, uppföljningar och statusuppdateringar så att säljarna lägger mindre tid på datainmatning och mer tid på kundinteraktioner.

ClickUps bästa funktioner

Organisera dina leads, kontakter, konton och affärer och hantera leveransen i samma arbetsyta.

Standardisera pipeline-data med anpassade fält och statusar, och få tydlig översikt i varje steg med över 15 ClickUp-vyer

Automatisera överlämningar, uppföljningar, uppdrag och SLA-påminnelser med kodfria automatiseringar (inklusive e-postautomatisering).

Centralisera kundkommunikationen genom att skicka/ta emot e-post direkt från uppgifter med hjälp av Email ClickApp, så att meddelanden kopplas till arbetet.

Spåra pipeline-hälsa, arbetsbelastning och projekt-KPI:er i realtid med instrumentpaneler och konfigurerbara kort.

Minska det manuella arbetet med hjälp av ClickUp Brain för att skapa e-postutkast, sammanfattningar av möten och diskussioner och så vidare.

Begränsningar för ClickUp

Räkna med en inlärningskurva med tanke på bredden av funktioner och konfigurationsalternativ.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

2. Salesforce

via Salesforce

Det jag gillar mest med Salesforce Sales Cloud är att det samlar allt som har med försäljning att göra på ett och samma ställe. Funktionerna för hantering av leads och affärsmöjligheter gör det mycket enklare att följa hela försäljningscykeln, och rapporteringspanelerna ger en tydlig bild av hur pipeline ser ut.

Det jag gillar mest med Salesforce Sales Cloud är att det samlar allt som har med försäljning att göra på ett och samma ställe. Funktionerna för hantering av leads och affärsmöjligheter gör det mycket enklare att följa hela försäljningscykeln, och rapporteringspanelerna ger en tydlig bild av hur pipeline ser ut.

Salesforce utmärker sig genom sin flexibilitet och djup. Det ger team avancerade funktioner för lead-routing, affärsspårning och prognoser som hjälper till att bygga en pålitlig försäljningspipeline.

Einstein AI tillför intelligenta insikter, förutsäger affärsresultat och rekommenderar nästa steg. Samtidigt hanterar automatiseringsverktyg godkännanden och repetitiva uppdateringar, medan integrationer med Gmail, Slack och hundratals affärsverktyg gör arbetsflödena smidigare.

Chefer får tillgång till realtidsdashboards som visar prestanda och teamets framsteg, vilket hjälper alla att hålla sig uppdaterade.

Salesforces bästa funktioner

Centralisera hanteringen av leads, konton och affärsmöjligheter på en plattform, med AI-assisterad pipeline-uppbyggnad, prognoser och intäktsinsikter.

Automatisera försäljningsflöden med hjälp av inbyggd automatisering av säljstyrkan för att effektivisera lead-hantering, uppföljningar, godkännanden och uppgiftsfördelning.

Gör prognoser med pipeline-inspektion och realtidsanalyser för att spåra prestanda och förbättra affärernas noggrannhet.

Integrera din stack genom omfattande inbyggda integrationer och AppExchange för att koppla samman e-post, samarbete, telefoni och analysverktyg.

Anpassa objekt, fält, rapporter och instrumentpaneler så att de passar komplexa processer över team och regioner.

Begränsningar i Salesforce

Räkna med en inlärningskurva och komplexa inställningar som kan kräva administratörskunskap för avancerad automatisering och rapportering.

Planera för högre licens- och tilläggskostnader i takt med att användningen och anpassningen ökar.

Räkna med tillfälliga prestandaförsämringar när du arbetar med mycket stora datamängder.

Salesforce-prissättning

Startpaket: 25 USD/användare/månad (faktureras månadsvis eller årsvis)

Pro Suite: 100 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: 175 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 350 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 24 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 700 recensioner)

3. HubSpot

via HubSpot

HubSpots allt-i-ett-CRM kopplar samman marknadsföring, försäljning och kundservice i en överskådlig plattform. Du kan hantera leads, automatisera e-postuppföljningar och spåra hela kundresan med inbyggda verktyg för marknadsföringsautomatisering.

AI-funktioner som innehållsförslag och prediktiv poängsättning hjälper teamen att arbeta snabbare och smartare. Dashboarden visar realtidsstatistik för kampanjer, intäkter och engagemang så att ledare kan fatta snabba och säkra beslut.

HubSpots bästa funktioner

Centralisera kontakter, affärer, uppgifter, e-postspårning, möten och livechatt

Skapa pipelines och försäljningsflöden med AI-stödda verktyg för marknadsföring, prognoser och guidad försäljning i Sales Hub.

Automatisera sekvenser i flera kanaler, uppgiftsskapande och uppföljningar

Spåra prestanda med inbyggda analyser, instrumentpaneler och prognoser för att förbättra affärernas noggrannhet och coachning.

Integrera din stack med hjälp av HubSpots över 1 900 appar och inbyggda Gmail-/Outlook-anslutningar för ett enhetligt arbetsflöde.

HubSpots begränsningar

Användare har upplevt avancerad installation och anpassning som svårt.

Vissa avancerade funktioner är begränsade på lägre nivåer och kan kräva uppgraderingar.

HubSpot-priser

Gratis

Sales Hub Starter: från 15 USD per användare och månad

Sales Hub Professional: från 100 USD per licens/månad

Sales Hub Enterprise: från 150 USD per användare och månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 400 recensioner)

4. Zoho CRM

via Zoho

Det jag verkligen gillar med Zoho CRM är hur enkelt det är att använda och hur det hjälper till att hålla allt på ett ställe. Det gör att hanteringen av leads, uppföljningar och kundkonversationer känns mer organiserad utan att bli överväldigande.

Det jag verkligen gillar med Zoho CRM är hur enkelt det är att använda och hur det hjälper till att hålla allt på ett ställe. Det gör att hanteringen av leads, uppföljningar och kundkonversationer känns mer organiserad utan att bli överväldigande.

Zoho CRM erbjuder en användarvänlig och anpassningsbar arbetsyta som hjälper team att spåra leads, hantera kontakter och övervaka försäljningspipelines.

Verktyget inkluderar automatisering för uppföljningar och rapportering, medan Zoho Zia AI förutsäger trender och ger personliga rekommendationer.

Du kan koppla ihop e-post, sociala medier och telefoni och samla alla kundinteraktioner på ett och samma ställe. Integration med andra Zoho-verktyg som Desk och Books ger dig ett enhetligt system som är perfekt för småföretag som söker struktur utan komplexitet.

Zoho CRMs bästa funktioner

Centralisera leads, kontakter, konton och affärer med konfigurerbara moduler, vyer och instrumentpaneler som anpassar sig efter dina processer.

Automatisera uppföljningar, uppdrag, godkännanden och multikanalskadenser så att säljarna lägger mindre tid på manuella uppdateringar.

Anpassa layouter, fält och arbetsflöden (inklusive Blueprint och Canvas) för att återspegla komplexa försäljningsstadier utan tung kodning.

Integrera e-post, telefoni och över 500 appar (Marketplace) för att samla konversationer och data i ett enda registersystem.

Prognosera intäkter och prioritera arbetet med Zia AI-insikter, avvikelsedetektering och poängsättning för att förbättra pipeline-noggrannheten.

Begränsningar i Zoho CRM

Recensenter har noterat en inlärningskurva för avancerad installation och onboarding.

Vissa funktioner kräver uppgradering av planen.

Du kan ibland uppleva frustrationer med användargränssnittet/prestandan i stora eller anpassade arbetsytor.

Priser för Zoho CRM

Gratis: upp till 3 användare

Standard: 20 dollar per användare/månad

Professional: 35 USD per användare/månad

Företag: 50 dollar per användare/månad

Ultimate: 65 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (2 807+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 943 recensioner)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive fokuserar på tydlighet: det hjälper team att visualisera sin försäljningspipeline och hålla fokus på nästa steg.

Automatiseringsfunktioner eliminerar manuellt arbete genom att automatiskt tilldela uppgifter och skicka uppföljningar. Smarta insikter lyfter fram affärer som behöver uppmärksammas, medan rapporteringsverktyg gör det enkelt att mäta konverteringsgrader och teamets prestanda.

Den integreras också smidigt med Google Workspace, Zoom och marknadsföringsverktyg, så att säljarna spenderar mindre tid på att växla mellan flikar och mer tid på att sälja.

Pipedrives bästa funktioner

Visualisera affärer i anpassningsbara pipelines med aktivitetsbaserad försäljning, flera pipelines och mobil CRM för att hålla säljarna fokuserade på nästa åtgärder.

Automatisera rutinarbete med uppgiftsautomatisering, webhooks och ett öppet API så att uppdateringar, överlämningar och loggning sker i bakgrunden.

Rapportera om prestanda med Insights och anpassningsbara rapporter för prognoser och mönsterigenkänning över team och stadier.

Integrera din stack via över 500 marknadsplatsappar, inklusive Google, QuickBooks, Slack, Zoom etc.

Snabba upp kontakterna med en AI-assistent, AI-e-postskrivare/sammanfattare och omedelbar AI-rapportering för att påskynda prospektering och granskningar.

Pipedrives begränsningar

Vissa användare nämner begränsade filter eller flexibilitet i anpassade rapporter.

Avancerade funktioner kräver dyrare abonnemang, vilket kan kännas kostsamt för små team.

Pipedrive-priser

Lite: 19 USD per plats/månad

Tillväxt: 34 USD per plats/månad

Premium: 64 USD per plats/månad

Ultimate: 89 USD per licens/månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (2 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 030+ recensioner)

CRM-programvara för olika affärsbehov

Förväntningarna på CRM-system ser idag helt annorlunda ut än för några år sedan.

När du väljer CRM-programvara är det som fungerar för ett litet startup-företag inte alltid lämpligt för en stor byrå eller ett stort företag. Låt oss gå igenom hur CRM-behov förändras i varje skede och vad du bör prioritera utifrån din verksamhet.

Startups och småföretag: Prisvärdhet, enkelhet och användarvänlighet

När du precis har börjat är varje beslut viktigt.

Du vill ha något som hjälper dig att hålla koll på kunder, följa upp leads och lagra alla dina kontaktuppgifter på ett ställe utan att känna dig överväldigad.

De flesta småföretag klarar sig bäst med verktyg som erbjuder enkla instrumentpaneler, mobil åtkomst och grundläggande automatisering som hanterar de små sakerna tyst i bakgrunden.

Växande små och medelstora företag: Skalbarhet, automatisering, rapportering

När ditt företag växer blir saker och ting naturligtvis lite mer komplexa. Du har fler leads, fler konversationer och mer data att hantera. Det är i denna fas som ditt CRM-system ska hjälpa dig att ligga steget före.

Du behöver ett verktyg som kan automatisera påminnelser, organisera din pipeline och visa vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Företag: Avancerade funktioner, djupgående integrationer, AI-insikter

Stora organisationer har många rörliga delar, och det är där ett starkare, mer sammankopplat CRM-system blir viktigt.

Ett kraftfullt CRM-system kan hjälpa dig att se mönster i kundbeteendet, prognostisera försäljningen och reagera snabbare på möjligheter. Det håller också dina data säkra och organiserade.

Byråer och tjänsteleverantörer: Hybrid mellan projekt + CRM

För byråer går relationer och leverans hand i hand.

Ett CRM-system som fungerar med dina projekt kan hjälpa dig att hålla allt på ett ställe. Du kan spåra kundkommunikation, projektuppdateringar och uppgifter tillsammans, så att ditt team alltid vet vad som är nästa steg.

Pharmacy Mentor, en marknadsföringsbyrå för lokala apotek, valde ClickUp som sin centrala CRM- och projektledningsplattform. De fördubblade teamets produktivitet och ökade svarsfrekvensen från 20 % till 80 %.

ClickUp har hjälpt vårt företag att bli mycket mer produktivt – vi sparar tid, minskar behovet av meningslösa möten och ökar medarbetarnas och kundernas nöjdhet avsevärt.

Denna tabell sammanfattar de CRM-funktioner du bör leta efter beroende på vilken typ av verksamhet du har:

Typ av verksamhet Det viktigaste Vad du ska leta efter Exempel Startups och småföretag Enkelhet och användarvänlighet Kontakt- och kundhantering , snabb installation, mobil åtkomst Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Växande små och medelstora företag Organisation och tillväxt Automatisering, rapportering, teamsamarbete Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Företag Insikt och kontroll Dataintegration, försäljningsprognoser, säker åtkomst Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Byråer och tjänsteleverantörer Samordning och tydlighet Projektuppföljning, kundportaler, samordnade uppgifter ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

Här är en video från Stewart Gauld som visar hur du använder ClickUp CRM:

Vanliga misstag att undvika när du väljer ett CRM-system

Det är lätt att fatta ett förhastat beslut när man bara vill ha en ren pipeline och bättre översikt. Ta det lite lugnt så att valet gynnar ditt team nästa kvartal och nästa år.

Här är vad du ska tänka på, med tydliga lösningar som du kan använda redan idag.

Att välja enbart utifrån funktioner och bortse från användarvänligheten leder till låg acceptans, så låt riktiga användare ta över rodret under testperioden och bedöm hur snabbt de utför vardagliga uppgifter.

Om du ignorerar den totala kostnaden utöver licensen döljer du utgifterna för CRM-implementering , datamigrering, utbildning, supportnivåer och tillägg, så beräkna den totala ägandekostnaden för 12 till 24 månader innan du köper.

Att underskatta risken med datamigrering leder till felaktiga register och problem med efterlevnad, så planera för automatiserad mappning, fältvalidering och granskningar innan du byter.

Om du hoppar över en integrationsplan fastnar kunddata i silos, så kontrollera hur CRM-systemet ansluter till e-post, kalendrar, marknadsföringsverktyg och ekonomisystem, och testa ett verkligt arbetsflöde från början till slut.

Att lansera utan pilotprojekt och tydliga ROI-mått leder till besvikelse, så genomför en tidsbegränsad testperiod med definierade framgångsmått och jämför resultaten före och efter.

Titta på den här videon för att lära dig hur du använder AI för att effektivisera din försäljningsprocess:

Bonustips för att välja rätt CRM

Här är några extra tips som vi har samlat in från vårt arbete med team och samtal med användare.

Det är små förändringar som ofta gör stor skillnad, särskilt när du utvärderar molnbaserad CRM-programvara och bestämmer vilket CRM-system som känns rätt.

✅ Börja alltid med dina ”måste ha”-arbetsflöden innan du jämför leverantörer – om de inte fungerar spelar inget annat någon roll.

✅ Be om en sandlåda eller testmiljö så att du kan testa med riktiga data och riktiga användare innan du går live.

✅ Kontrollera mobilappen i god tid – om dina säljare är ute på fältet kan ett svagt mobilgränssnitt hindra användningen.

✅ Prata med andra kunder hos CRM-leverantören som har liknande företagsstorlek eller bransch och fråga vad de skulle ändra.

✅ Förhandla om introduktion eller extra utbildning i ditt avtal – leverantörer har ofta utrymme att inkludera detta till självkostnadspris eller gratis.

✅ Övervaka användarnas acceptans under de första 30 till 60 dagarna och åtgärda problem omedelbart via feedback-sessioner.

✅ Planera för datalagring och säkerhetskopiering så att din kundinformation är säker och flyttbar om du någonsin migrerar.

ClickUp och Report Better

Här är den ärliga slutsatsen. De flesta verktyg kan lagra kontakter och skicka påminnelser. ClickUp hjälper dig att hantera hela processen utan att arbetet sprids ut.

ClickUp är det bästa valet för upptagna team. Det minskar kontextväxlingar, ersätter repetitiva uppgifter med smidig automatisering och samlar spridda uppdateringar i tydliga, tillförlitliga rapporter. Du får en arbetsyta som passar din process idag och som kan skalas upp utan att du behöver bygga om den imorgon.

Om du har ett litet företag får du enkelhet som ditt team faktiskt kommer att använda. Om du växer får du de skyddsräcken och den synlighet som behövs för att behålla momentum.

Känn skillnaden genom att registrera dig för ClickUp nu!

Vanliga frågor

Om du är ny inom kundrelationshantering är verktyg som ClickUp och Freshsales bland de enklaste att börja med. De erbjuder tydliga gränssnitt och enkla instrumentpaneler som hjälper dig att hantera kunddata och interaktioner utan en brant inlärningskurva.

De flesta CRM-programvaror kostar mellan 15 och 80 dollar per användare och månad, beroende på funktioner och företagsstorlek. Små företag kan börja med prisvärda abonnemang eller kostnadsfria provperioder, medan större team kan behöva mer avancerade CRM-lösningar med automatisering, integrationer och analysverktyg.

Ja, de flesta moderna CRM-plattformar kan enkelt kopplas ihop med projektledningsverktyg som ClickUp, Asana eller Trello. Detta hjälper teamen att spåra kundinteraktioner parallellt med pågående projekt, vilket säkerställer bättre samarbete och överskådlighet i affärsprocesserna.

Små företag bör leta efter kontaktadministration, e-postintegration, automatisering av repetitiva uppgifter och rapporteringsfunktioner. Dessa funktioner gör det enklare att hantera kundrelationer, effektivisera processer och stödja ett växande säljteam.

Ja, ClickUp är den bästa CRM-programvaran för team som vill hantera både projekt och kundrelationer på ett och samma ställe. Den kombinerar CRM-verktyg med uppgiftsuppföljning, automatisering och rapportering, vilket gör den till ett flexibelt val för småföretag och byråer som värdesätter samarbete och enkelhet.