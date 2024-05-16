10 viktiga Salesforce-integrationer för framgång

Med sina innovativa funktioner intar Salesforce en ledande position på den stora marknaden för verktyg för kundrelationshantering. Det som gör det verkligen exceptionellt är dock mer än dess robusta funktioner och intuitiva gränssnitt; det är Salesforces förmåga att integreras sömlöst med en mängd verktyg och plattformar.

Varje nytt verktyg som du integrerar med Salesforce tillför en unik funktionalitet till din CRM-upplevelse. Från att effektivisera arbetsflöden till att få djupgående insikter – rätt Salesforce-integrationer kan förenkla ditt dagliga arbetsliv avsevärt.

I den här bloggen kommer vi att utforska de bästa Salesforce-integrationerna.

Vad ska du leta efter i Salesforce-integrationer?

Här är vad du bör leta efter i Salesforce CRM-integrationer:

Kompatibilitet: Kompatibilitetsproblem kan leda till tekniska problem och göra dataintegrationen ineffektiv. Se därför till att det verktyg du väljer att integrera är kompatibelt med din Salesforce-instans och alla andra verktyg och datakällor som du för närvarande använder för kunddata och e-postmarknadsföring.

Funktioner: Utvärdera Salesforce-integrationen och avgör om den uppfyller dina specifika behov och Utvärdera Salesforce-integrationen och avgör om den uppfyller dina specifika behov och CRM-strategi . Några funktioner du bör leta efter är användarvänliga arbetsflöden, enkel dataintegration, datakvalitet, datasynkronisering, förbättrade rapporteringsfunktioner etc.

Användarvänlighet: En komplicerad eller alltför teknisk systemintegration kan leda till frustration och motstånd från Salesforce-användare i din organisation. Välj därför appar som är användarvänliga och intuitiva och som kräver minimal utbildning för ditt team.

Anpassning: Sök efter Salesforce-integrationer med verktyg som låter dig skräddarsy lösningen efter dina unika behov. Möjligheten att anpassa fält, arbetsflöden och användargränssnitt säkerställer att integrationen anpassas efter dina affärsprocesser.

Pålitlighet och support: Välj Salesforce-integrationer från välrenommerade leverantörer med ett gott rykte när det gäller pålitlighet och utmärkt kundsupport. Leta efter recensioner och omdömen från andra användare för att bedöma leverantörens rykte och responsivitet när det gäller kundförfrågningar och problem.

Kostnadseffektivitet: Utvärdera kostnadseffektiviteten hos Salesforce-integrationerna i termer av initialkostnad, löpande underhållskostnader och potentiell avkastning på investeringen. Du kan också behöva inkludera kostnaden för eventuella Salesforce-integrationstjänster som du väljer att använda.

De 10 bästa Salesforce-integrationerna att använda 2024

De bästa Salesforce-integrationerna kan ta din upplevelse och produktivitet till nästa nivå. Låt oss utforska de 10 bästa integrationerna att använda 2024:

1. ClickUp

Integrera Salesforce och ClickUp enkelt med Zapier

Som en allt-i-ett-plattform för produktivitet och projektledning strävar ClickUp efter att göra världen mer produktiv. För att uppnå detta erbjuder plattformen över 1 000 integrationer, mer än 15 anpassningsbara vyer och en robust uppsättning samarbetsfunktioner som effektiviserar dina arbetsflöden.

ClickUps Salesforce-integration med Zapier gör att du automatiskt kan synkronisera en åtgärd på någon av de två plattformarna med varandra. Om du skapar en möjlighet i Salesforce kommer ClickUp automatiskt att skapa en uppgift för den.

Visualisera pipelines, spåra och hantera konton, samarbeta med ditt team och mycket mer med ClickUp

ClickUps CRM-funktioner gör det möjligt att hantera kundrelationer med över 15 anpassningsbara vyer. Du kan visualisera, övervaka och analysera data som kundens livstidsvärde och genomsnittliga affärsstorlek på ett och samma ställe.

Med hjälp av uppgiftsrelationer och anpassade fält i ClickUp kan du ställa in automatiska arbetsflöden för uppgiftsfördelning, leadallokering, kunduppföljning och mycket mer.

Dessutom kan du eliminera silos och snabba upp kommunikationen genom att centralisera kundinformation och kundkontakter, vilket gör ClickUp till ett perfekt alternativ till Salesforce.

Men om du inte vill byta kan du fortfarande njuta av alla fantastiska funktioner i ClickUp med Salesforce med minimal ansträngning.

Använd Universal Search för att söka efter alla filer i hela ClickUp-ekosystemet och de anslutna apparna

Med ClickUps universella sökfunktion kan du snabbt och effektivt söka efter alla filer i ClickUp, alla anslutna appar (inklusive Salesforce) och din lokala enhet. Du kan lägga till anpassade sökkommandon och få bättre och mer personliga resultat ju mer du använder funktionen.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har klagat på långa svarstider för komplexa uppgifter.

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande i början.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. HubSpot

via HubSpot

HubSpot-plattformen erbjuder mjukvarulösningar som kan integreras med dina sälj-, support-, marknadsförings- och driftsteam. Du kan koppla samman din organisations datakällor, team och kunder via denna CRM-mjukvara.

HubSpot har verktyg för sociala medier och innehållshantering, samt lösningar för SEO och webbanalys. Deras Salesforce-integrationsfunktion säkerställer att dina marknadsförings-, försäljnings- och serviceteam arbetar smidigt tillsammans. Du kan överföra data snabbt, få omfattande insikter i ditt företags mätvärden och möjliggöra bättre samarbete, både internt och externt.

HubSpots bästa funktioner

Möjliggör bättre samarbete mellan marknadsförings- och säljteam

Synkronisera och överför Salesforce-data smidigt mellan de två plattformarna.

Dirigera och distribuera enkelt nya leads till säljare och spåra deras status i realtid.

Få praktiska insikter om dina kunder baserat på deras interaktioner och preferenser.

Anpassa synkronisering av poster

Använd HubSpot-Salesforce-dataintegration för att skicka personliga e-postmeddelanden och segmentera din databas.

Spåra intäkter från affärer och kampanjer

HubSpot-begränsningar

Vissa användare har efterfrågat mer anpassningsmöjligheter mellan marknadsförings- och försäljningshubben.

Många användare har efterfrågat bättre funktioner som fler plugins, globala säkerhetskopierings- eller återställningsalternativ, fler funktioner för medlemsområdet, inbyggda e-handelsverktyg och så vidare.

HubSpot-priser

HubSpot Marketing Hub har följande prisstruktur:

Gratis

Startpaket: 20 USD/månad per plats

Professional: 890 USD/månad för 3 användare

Företag: 3600 $/månad för 5 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 800 recensioner)

3. Slack

via Slack

Slack är en av de mest populära meddelandeapparna för intern kommunikation. Den minskar behovet för team att kommunicera via e-post eller möten tack vare sina omfattande funktioner som direktmeddelanden, video- och röstsamtal, grupper, fildelning etc.

Att integrera Slack med Salesforce bidrar till bättre samarbete mellan teamen. Du kan dela Salesforce-poster, aktivera meddelanden i realtid, få Slack-aviseringar om uppdateringar i Salesforce och mycket mer.

Slacks bästa funktioner

Få Slack-meddelanden om nya möjligheter i Salesforce och visa Salesforce-poster i Slack-kanaler.

Kommunicera mellan Slack och Salesforce Chatter

Ställ in aviseringar i Slack-kanaler baserat på nya Salesforce-poster som skapas eller ändringar som görs i befintliga poster.

Samarbeta med alla team genom realtidsuppdateringar av Salesforce-poster.

Integrera Salesforce-poster i Slack via funktionen Slack Connect för externa supportteamets verksamhet.

Visa relevanta Slack-meddelanden i Salesforce-poster

– Slack-begränsningar

Vissa användare tyckte att sökfunktionen var otillräcklig.

Meddelandena kan vara överväldigande

Slack-priser

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack AI är tillgängligt till ett anpassat pris som tillägg för alla planer.

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 100 recensioner)

4. LinkedIn-annonser

via LinkedIn

Som en del av LinkedIn Marketing Solutions är LinkedIn Ads perfekt för att utveckla relationer med en professionell målgrupp. Plattformen erbjuder djupgående insikter om målgruppen för att spåra engagemang, skapa kampanjinriktning och utnyttja olika annonsformat.

Du kan integrera LinkedIn Lead Gen-annonser med Salesforce Sales Cloud för att förbättra din strategi för leadgenerering med några enkla inställningssteg. Genom att integrera Salesforce med LinkedIn Ads med hjälp av Zapier kan du ställa in automatisering för att dirigera och hantera leads, skapa nya Salesforce-leads från LinkedIn-annonssvar och mycket mer.

LinkedIn Ads bästa funktioner

Lägg till nya LinkedIn Ads-konverteringar som Salesforce-leads

Välj mellan olika annonsformat, inklusive sponsrat innehåll, sponsrade meddelanden, dynamiska annonser och textannonser.

Nå rätt målgrupp med hjälp av LinkedIn Ads målgruppsanpassningsverktyg

Använd analyser för att spåra mätvärden och förbättra din kampanj

Lägg till nya Salesforce-poster till LinkedIn Ads-målgruppen som kontakter

Skapa och uppdatera poster i Salesforce baserat på svar på LinkedIn

Lägg till anpassade poster i Salesforce och skicka till och med Slack-meddelanden med de nya LinkedIn Ads-svaren.

Begränsningar för LinkedIn-annonser

Du kan inte rikta annonser mot specifika geografiska områden.

Vissa användare tyckte att plattformen var dyr.

Priser för LinkedIn-annonser

LinkedIn Ads erbjuder anpassade priser.

Betyg och recensioner av LinkedIn Ads

G2: 4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

5. Gmail

via YouTube

Som en av världens mest populära e-posttjänster erbjuder Gmail sina användare många fördelar, såsom säkerhet, Smart Compose, snabba svar och ett användarvänligt gränssnitt. Att ansluta Gmail till Salesforce kan öka produktiviteten och hålla all din e-postkommunikation synkroniserad.

Denna integration gör det möjligt för dig att visa och hantera Salesforce-data direkt i Gmail-plattformen, snabbt skapa Salesforce-poster och logga e-postmeddelanden tillbaka till Salesforce utan manuell datainmatning.

Gmails bästa funktioner

Bifoga e-postmeddelanden eller kalenderposter till Salesforce-poster

Skapa Salesforce-leads direkt från din inkorg

Använd Salesforce e-postmallar för att skapa eller svara på meddelanden

Lägg till nya okända kontakter från ett e-postmeddelande direkt till Salesforce-poster.

Undvik att växla mellan Gmail och Salesforce tack vare centraliserad åtkomst till e-post och Salesforce-poster.

Få åtkomst till Salesforce-uppgifter och ändra deras status via Gmail

Begränsningar i Gmail

Designen har inte förbättrats nämnvärt på ett tag.

Det erbjuder begränsat lagringsutrymme gratis.

Priser för Gmail

Gmail är tillgängligt som en kostnadsfri tjänst. Om du vill ha en professionell e-postadress och anpassade varumärkesalternativ kan du dock köpa Google Workspace-abonnemang, som är följande:

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gmail-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner) (Workspace)

Capterra: 4,8/5 (över 12 200 recensioner)

6. Mailchimp

via Salesforce

Mailchimp är en e-postmarknadsföringsplattform som låter dig utforma, skicka och spåra e-postkampanjer. Du kan analysera kampanjens resultat, konvertera fler kunder, ställa in automatiserade e-postsekvenser och göra mycket mer med plattformen.

Du kan synkronisera dina Salesforce-kontodata med Mailchimp genom att integrera Salesforce med Mailchimp. Detta gör att du snabbt kan dela alla försäljningsleads och kontakter, rikta dina leads med specialiserade e-postkampanjer och använda data för att skapa Mailchimp-segment. Du kan också synkronisera prenumeranter mellan de båda plattformarna.

Mailchimps bästa funktioner

Importera kontakter, leads och prenumeranter från Salesforce

Effektivisera kommunikationen genom att använda Mailchimp-prenumeranter som Salesforce-leads.

Anpassa applikationen för att hantera data och användaråtkomst

Använd värdefulla insikter från ett verktyg för att förbättra prestandan i ett annat.

Anpassa layouten för sidor, kontakter och leads

Begränsningar för Mailchimp

Den kostnadsfria planen har mycket restriktiva begränsningar för e-post och prenumeranter.

Vissa användare tyckte att designfunktionaliteten var begränsad.

Mailchimp-priser

Gratis

Essentials: 9,17 $/månad

Standard: 13,70 $/månad

Premium: 273,92 $/månad

*Priset gäller för 500 kontakter. Priset ökar i takt med att antalet kontakter ökar.

Mailchimp-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 16 800 recensioner)

7. Gravity Forms

via Gravity Forms

Gravity Forms är ett program för att skapa formulär som hjälper dig att anpassa onlineformulär och arbetsflöden i WordPress. Du kan skapa formulär för att fånga upp leads, automatisera arbetsflöden och samla in betalningar.

Med Salesforce-Gravity Forms-integrationen kan du ansluta Salesforce CRM till WordPress Gravity Forms. Detta gör att du automatiskt kan lägga till och uppdatera Gravity Forms-formulär till ditt Salesforce-konto för bättre leadhantering och datainsamling, förbättrad rapportering och analys, skalbarhet och personalisering.

Gravity Forms bästa funktioner

Integrera Gravity Forms-formuläret med Salesforce Lead, Contact eller Case

Skapa formulär effektivt med hjälp av formulärbyggaren med dra-och-släpp-funktion

Skapa lättillgängliga formulär

Genomför enkäter, feedback och registreringar på ett enkelt sätt

Lös komplexa användningsfall med villkorlig logik

Begränsningar för Gravity Forms

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsade funktioner.

Användarna tycker att gränssnittet är klumpigt och omodernt.

Priser för Gravity Forms

Grundläggande licens: 59 $ (faktureras årligen)

Pro-licens: 159 $ (faktureras årligen)

Elite-licens: 259 $ (faktureras årligen)

Licens för ideella organisationer: 129 $ (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Gravity Forms

G2: 4,7/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

8. Typeform

via Typeform

Typeform är ett verktyg för att skapa enkäter som hjälper dig att skapa effektiva formulär för registrering, feedback, forskning och alla andra ändamål du kan tänka dig. Det hjälper dig att samla in data effektivt genom inbäddade formulär och integration med de plattformar du använder regelbundet.

Genom att integrera Typeform med Salesforce kan du automatiskt mappa Typeform-fält när ditt formulär skickas in. Arbeta med ett användarvänligt gränssnitt för att skapa olika formulär och snabbt generera leads.

Typeforms bästa funktioner

Skapa formulär, enkäter och frågesporter

Synkronisera listan över formulär som finns tillgängliga i Typeform och svaren från dessa formulär med Salesforce-data.

Koppla Typeforms till Salesforce-objekt som Lead, Opportunity, Contact, Account och Case.

Anpassa frekvensen för synkronisering av Salesforce-data/svar med Typeform

Hantera kundsupportärenden och genomför marknadsföringskampanjer med centraliserade data.

Begränsningar för Typeform

Salesforce-integrationen är endast tillgänglig i Business-planen.

Vissa användare tyckte att verktyget var lite dyrt.

Typeform-priser

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 830 recensioner)

9. Calendly

via Calendly

Calendly är en plattform för automatiserad schemaläggning som är perfekt för team som har många möten. Den eliminerar behovet av e-postväxlingar och sparar värdefull tid. Det är därför inte konstigt att detta är en av de populäraste Salesforce-integrationerna för säljteam i alla företag.

Integrationen mellan Calendly och Salesforce eliminerar behovet av att uppdatera Salesforce manuellt och låter dig fokusera mer på dina kunder. Calendly skapar automatiskt en ny lead, kontakt eller affärsmöjlighet i Salesforce när du schemalägger nya möten. På så sätt kan du avsluta affärer mer effektivt och schemalägga högvärdiga leads direkt. Med Calendly Routing kan du kvalificera, vidarebefordra och hantera möten, evenemang, seminarier och avtal med hjälp av dina marknadsföringsformulär och direkt från Salesforce-poster.

Calendlys bästa funktioner

Lägg automatiskt till Calendly-möten till en befintlig Salesforce-post eller skapa en ny.

Få exakta och uppdaterade data från Calendly direkt i Salesforce

Synkronisera Calendly-data för specifika grupper för att undvika förvirring och hålla irrelevant data borta från Salesforce.

Visa kommande och tidigare möten från Salesforce

Spåra och mät aktiviteter från Calendly

Begränsningar för Calendly

Endast tillgängligt i Teams- och Enterprise-abonnemang.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 USD/månad per plats

Teams: 20 USD/månad per plats

Enterprise: Från 15 000 USD/år

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)

10. Eventbrite

via Eventbrite

Eventbrite är en plattform för evenemangshantering som låter dig skapa anpassningsbara evenemangssidor, marknadsföra evenemang och sälja biljetter. Den hjälper också till med användarregistrering, betalningshantering, e-postautomatisering och anpassning samt marknadsföring i sociala medier. Den är en av de populäraste Salesforce-integrationerna för evenemangsbaserad marknadsföring.

Genom att integrera Eventbrite med Salesforce-plattformen kan du synkronisera data om evenemang, beställningar och deltagare mellan de två verktygen. Integrationen skapar automatiskt leads, kontakter och konton baserat på deltagarlistan från Eventbrite.

Eventbrites bästa funktioner

Visa och spåra all händelsedata på Salesforce

Skapa meningsfulla rapporter med hjälp av händelse- och Salesforce-dataintegration

Få aviseringar när en ny Salesforce-lead skapas

Mappa deltagarfält från Eventbrite till leads och kontakter från Salesforce

Eventbrites begränsningar

Vissa användare tyckte att kundsupporten var dålig.

Det saknas anpassningsmöjligheter

Eventbrites prissättning

Gratis: För upp till 25 biljetter

Flex: 9,99 $/evenemang för upp till 100 biljetter

Pro: 29 $/månad för upp till 100 ärenden

Premium: Anpassad prissättning

Eventbrite-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Förbättra din Salesforce-upplevelse med ClickUp!

Med sina innovativa funktioner har Salesforce blivit en favorit bland sälj- och marknadsföringsteam i otaliga organisationer. De Salesforce-integrationer som vi har inkluderat här hjälper dig att få ut mer av din Salesforce-upplevelse och öka din produktivitet och effektivitet.

Välj den Salesforce-integration som bäst passar dina behov. Om du till exempel behöver ett CRM-alternativ eller ett verktyg för marknadsföringsautomatisering är HubSpot eller LinkedIn Ads bäst. Gmail och Mailchimp passar dig bättre om du behöver Salesforce-appar för att hantera dina e-postmeddelanden.

Om du letar efter den bästa Salesforce-integrationen som passar alla dina behov och kopplar samman olika system, prova ClickUp. Det fungerar som ett samarbets-, CRM- och kunddatabasprogram – en allt-i-ett-lösning med kraftfulla funktioner. Prova det genom att registrera dig gratis!