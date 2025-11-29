10 videomarknadsföringsstrategier för tillväxt i nystartade företag

Du bläddrar igenom ditt flöde när en 15 sekunder lång video fångar din uppmärksamhet. Den berättar en historia som du bryr dig om. Den väcker din nyfikenhet och får dig att vilja utforska sidan mer, och innan du vet ordet av har du spenderat en timme på att följa kontot.

Bra videomarknadsföring får människor att stanna upp, titta och komma ihåg.

Det är därför inte förvånande att 93 % av marknadsförarna säger att videomarknadsföring har gett dem en bra avkastning på investeringen.

I det här blogginlägget utforskar vi rätt videomarknadsföringsstrategier för startups framgång, för att förvandla några sekunders uppmärksamhet till varaktiga kundrelationer. 🤩

🔍 Visste du att? Video fortsätter att ge solida avkastningar, och två tredjedelar av deltagarna i studien säger att avkastningen på investeringen förbättras eller håller sig stabil. Nästan 50 % av marknadsförarna rapporterar bättre resultat, medan 44 % av säljarna säger samma sak.

Varför videomarknadsföring är viktigt för tillväxt i nystartade företag

När du bygger upp ett företag är uppmärksamhet den mest värdefulla valutan, och video är ett av de snabbaste sätten att fånga folks uppmärksamhet.

Här är varför du behöver skapa ett arbetsflöde för videoproduktion:

Öka engagemanget genom att kombinera bild och ljud för att skapa minnesvärda budskap som väcker känslor.

Förenkla komplexa idéer genom genom förklarande videor som hjälper publiken att snabbt förstå tekniska eller innovativa produkter.

Öka konverteringarna genom att använda videor på dina landningssidor och förvandla passiva besökare till aktiva kunder.

Förbättra SEO-prestandan eftersom sökmotorer prioriterar sidor med inbäddade videor, vilket driver mer organisk trafik till din webbplats.

Öka räckvidden och trovärdigheten genom delbara, autentiska berättelser som skapar förtroende och ökar synligheten på olika plattformar.

Diversifiera innehållsstrategin genom att använda video för demonstrationer, produktförklaringar, kundutlåtanden, kulturberättelser eller utbildningsklipp för varje steg i din försäljningsprocess.

Utnyttja kortformat och kreativt innehåll för att lyfta fram produktens värde, visa upp varumärkets personlighet och öka lojaliteten utan att spränga budgeten.

Skapa mätbar påverkan genom fler registreringar, ökat produktintresse och ökad delning i sociala medier.

🧠 Kul fakta: Korta videoformat (som "Shorts" på YouTube) har fler visningar och gillamarkeringar per visning än vanliga videor. Men de har också färre kommentarer per visning och fungerar inte lika bra i kategorierna utbildning/politik.

10 beprövade videomarknadsföringsstrategier för tillväxt av nystartade företag

Du har skapat något meningsfullt: en produkt som löser ett problem, ett team som tror på den och en marknad som är redo för den. Du kan inte bara slänga ihop en film och hoppas på det bästa; du måste genomföra några beprövade strategier som förvandlar tillfälliga tittare till lojala användare.

Så... det är precis vad vi har här! 💁

1. Definiera ditt startups mål för videomarknadsföring

Börja med att bestämma riktningen innan produktionen; börja inte direkt med filmningen. Fråga dig själv: vad är syftet med den här videon?

Innan du ens trycker på inspelningsknappen, bestäm hur framgång ser ut. Vill du öka antalet registreringar, öka antalet besök på webbplatsen eller informera användarna om din produkt?

📌 Exempel: Ett nytt produktledningsstartup sätter upp målet att öka antalet demo-förfrågningar med 15 % på 60 dagar med hjälp av en serie korta informationsvideor. Varje manus och CTA pekar direkt mot det målet.

🔍 Visste du att? Till och med idén om hur kort en videoreklam kan vara har en historia: termen "blipvert" (ultrakort reklamfilm) myntades i 1980-talets TV-serie Max Headroom för att beskriva reklamfilmer som kanske var så korta som en sekund.

2. Lär känna din målgrupp och vilken plattform som passar bäst

Dina videor riktar sig till en specifik målgrupp (på rätt plats också). Börja med att identifiera var dina målgrupper befinner sig och hur de konsumerar innehåll där.

📌 Exempel: Ett B2B SaaS-startupföretag kanske upptäcker att dess målgrupp är mest aktiv på LinkedIn, där snabba, insiktsdrivna videor fungerar bäst. Samtidigt kan ett startupföretag som utvecklar en livsstilsapp se ett högre engagemang på Instagram Reels eller TikTok, där visuell storytelling och trender dominerar.

💡 Proffstips: Skapa snabba målgruppsprofiler och koppla dem till plattformsspecifika innehållsplaner i mallar för sociala medier. Detta hjälper ditt team att anpassa ton, bildmaterial och videolängd efter behov.

3. Skapa en stark varumärkesberättelse

Istället för att lista funktioner, bygg upp en berättelse kring det problem du löser och de människor du hjälper. För att säkerställa att du berättar din historia, skapa ett storyboard och ett manus för varje video innan produktionen.

En fantastisk bandhistoria:

Belyser problemet med en relaterbar smärtpunkt

Visa upp din lösning som hjälten

Skapa emotionella band till människor

📌 Exempel: Ett hållbart modestartupföretag kan inleda sin video med problemet med avfall från snabbmode, fortsätta med hur de anskaffar etiska material och avsluta med en uppmaning att "handla medvetet". Det är emotionellt, enkelt och meningsfullt.

📌 Exempel: Ett hållbart modestartupföretag kan inleda sin video med problemet med avfall från snabbmode, fortsätta med hur de anskaffar etiska material och avsluta med en uppmaning att "handla medvetet". Det är emotionellt, enkelt och meningsfullt.

4. Planera din kalender för videoinnehåll

Konsekvens vinner över intensitet. Du behöver inte släppa en video varje gång inspirationen slår till; du behöver bara skapa en innehållskalender som stämmer överens med dina lanseringscykler, kampanjer eller evenemang. Glöm inte att balansera innehållstyperna.

Kombinera produktdemonstrationer, instruktionsvideor och klipp från bakom kulisserna för att tilltala olika målgrupper. Du kan också synkronisera videoklipp med e-postkampanjer, evenemang eller försäljningskampanjer för att nå ut till fler.

📌 Exempel: Ett startup-företag inom matleveranser kan planera veckovisa "Behind-the-Box"-videor som visar kockar i arbete, kundrecensioner och app-tips, vilket håller engagemanget stabilt över olika plattformar.

📌 Exempel: Ett startup-företag inom matleveranser kan planera veckovisa "Behind-the-Box"-videor som visar kockar i arbete, kundrecensioner och app-tips, vilket håller engagemanget stabilt över olika plattformar.

5. Fokusera på videotyper med stor genomslagskraft

När ditt startups budget och bandbredd är begränsad är det inte alla videor som förtjänar lika mycket skärmtid. Nyckeln är att fokusera på format som ger både räckvidd och retention. Den perfekta balansen mellan kreativ berättande och mätbar prestanda.

Börja med videoidéer som naturligt lockar och håller kvar uppmärksamheten: förklarande videor, kundrecensioner och handledningar. Dessa format förenklar ditt värdeerbjudande samtidigt som de snabbt bygger upp trovärdighet.

Här är vad Wistias engagemangsdata säger:

Saken är den att ju längre videon är, desto lägre blir engagemangsgraden. Det är så människors uppmärksamhet fungerar. Men kortare är inte alltid bättre. En 10-minuters instruktionsvideo som går på djupet med värdet kan överträffa en 1-minutersklipp när det gäller total visningstid.

En tydlig ledtråd är att människor fortsätter att följa med när de lär sig något användbart. Oavsett om det är ett 60 sekunders snabbtips eller en detaljerad produktgenomgång, sträva efter att lära ut innan du säljer.

📌 Exempel: Ett startup-företag kan släppa en serie tvåminutersklipp som förklarar olika produktfunktioner, tillsammans med korta utdrag ur kundrecensioner. Dessa kortare, innehållsrika videor skapar snabbare igenkänning och intresse än en lång reklamfilm.

📖 Läs också: Gratis mallar för videoplanering som hjälper dig att strukturera dina inspelningar

6. Optimera videor för maximal räckvidd

Betrakta synlighet som en del av ditt arbetsflöde för innehållsskapande. Gör dina videor lätta att hitta genom att använda tydliga titlar, enkla nyckelord och en miniatyrbild som verkligen ser inbjudande ut. Anpassa formatet och längden efter plattformen så att algoritmen inte ger dig en skeptisk blick.

Dela dina videor på dina sociala medieplattformar för att ge dem en extra boost. Kom ihåg: små justeringar = större räckvidd utan dramatik.

Så här kan du maximera din räckvidd:

Använd SEO-optimerade titlar: Fokusera på sökintentionen (vad din målgrupp faktiskt skriver) och håll titlarna under 60 tecken så att de inte klipps av.

Skriv beskrivningar med många nyckelord: Inkludera primära nyckelord på ett naturligt sätt i de första raderna och lägg till tidsstämplar eller resurslänkar för längre videor.

Designa engagerande miniatyrbilder: Använd kontrasterande färger, uttrycksfulla bilder och minimalt med text samtidigt som du håller varumärket konsekvent.

Lägg till starka CTA:er: Guida tittarna att ta nästa steg, till exempel att prenumerera, besöka eller ladda ner, med hjälp av uppmaningar på skärmen eller slutskärmar.

Optimera metadata och taggar: Lägg till korrekta nyckelord, varumärkestaggar och relevanta kategorier för att hjälpa algoritmerna att indexera ditt innehåll korrekt.

Lägg till undertexter och transkriptioner: Förbättra tillgängligheten, öka SEO och gör dina videor tittbara utan ljud.

💡 Proffstips: Producer flera korta, effektfulla videor i en och samma session. Det gör att ditt innehåll blir konsekvent, effektivt och redo för användning på flera plattformar, samtidigt som du maximerar varje sekund av din publiks uppmärksamhet.

7. Utnyttja sociala kanaler effektivt

Varje social plattform har sin egen unika rytm, och dina videor bör anpassas efter den. Det som fungerar på YouTube kan floppa på Instagram, och det som blir viralt på LinkedIn kan sjunka på TikTok. Tricket? Anpassa ditt budskap efter mediet.

Här är några tips:

Anpassa ditt videoformat: Använd vertikala videor (9:16) för Instagram Reels och TikTok, och horisontella (16:9) för YouTube och LinkedIn.

Fånga intresset tidigt: Fånga uppmärksamheten under de första tre sekunderna, särskilt på plattformar där man scrollar mycket, som Instagram och TikTok.

Anpassa dina bildtexter: Skriv bildtexter som passar plattformen: konversationsinriktade på Instagram, värdedrivna på LinkedIn och trendmedvetna på TikTok.

Publicera vid rätt tidpunkt: Kontrollera analyserna för att identifiera när din målgrupp är mest aktiv och schemalägg videor därefter.

🤝 Vänlig påminnelse: Svara på kommentarer, dela användargenererade klipp och fäst dina bästa videor för att upprätthålla synligheten.

💡 Bonus: Behöver du hitta det produktdemoskriptet från för tre veckor sedan eller den slutgiltiga versionen av din lanseringsvideo? Med ClickUp Brain MAX kan du göra det och mycket mer: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, Dropbox och alla dina anslutna appar för att hitta videofiler, manus och kreativa briefs på några sekunder – du behöver inte längre leta igenom mappar eller fråga ”Vem har den senaste versionen?”.

Använd Talk to Text för att brainstorma videoidéer, tilldela redigeringsuppgifter eller uppdatera produktionsscheman med rösten – handsfree medan du granskar filmmaterial eller förbereder din nästa inspelning.

Använd premium-AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini i en enda kontextuell lösning som förstår dina videomarknadsföringsmål, varumärkets röst och tidigare kampanjresultat. Prova ClickUp Brain MAX för djupare forskning och sammanhang. Prova ClickUp Brain MAX – AI-verktyget som känner till ditt startups videostrategi, målgruppens preferenser och innehållskalender. Sluta använda flera olika AI-verktyg idag.

8. Återanvänd och skala befintliga videor

Att skapa nya videor varje vecka är inte hållbart för de flesta nystartade företag, men smart återanvändning är det. Du har redan guld i dina arkiv, det behöver bara poleras.

Du kan klippa upp långa innehåll i kortare snuttar, till exempel genom att omvandla webbseminarier eller demonstrationer till 30–60 sekunder långa klipp för sociala medier. Dessutom är det en bra idé att återanvända transkriptioner av långa videor till SEO-vänligt skriftligt innehåll för din webbplats.

Hör vad den internationella bloggteamledaren på Wix har att säga:

Det skadar aldrig att återanvända ditt långa innehåll i kortare format (som Instagram Reels, YouTube Shorts, etc.) – och vice versa. På så sätt kan du nå ut till människor som konsumerar information på olika sätt. Det är en tidlös teknik som ökar värdet på ditt arbete.

Det skadar aldrig att återanvända ditt långa innehåll i kortare format (som Instagram Reels, YouTube Shorts, etc.) – och vice versa. På så sätt kan du nå ut till människor som konsumerar information på olika sätt. Det är en tidlös teknik som ökar värdet på ditt arbete.

🎥 Titta på: Hur kan du boosta tillväxten för ditt startup-företag med kraftfulla marknadsföringsstrategier?

9. Spåra engagemang och prestationsmått

Data hjälper dig att se vad som fungerar, vad som inte fungerar och var du bör lägga dina nästa insatser. Här är några prestationsmått som du bör spåra i din projektledningsprogramvara för videoproduktion:

Visningsantal : Hur många gånger din video har visats; en grundläggande indikator på räckvidd.

Tittartid : Den totala tid som tittarna spenderar på att titta på din video; värderas högt av plattformarnas algoritmer.

View-Through Rate (VTR) : Andelen tittare som ser din video till slutet.

Retention : Visar var tittarna hoppar av, vilket hjälper dig att identifiera starka och svaga moment i din video.

Genomsnittlig visningstid : Hur länge den genomsnittliga tittaren stannar kvar innan hen lämnar sidan.

Klickfrekvens (CTR) : Mäter hur många tittare som klickade på din uppmaning, miniatyrbild eller länk efter att ha tittat.

Engagemangsgrad : Totalt antal interaktioner (gillanden, kommentarer, delningar, sparade) i förhållande till totalt antal visningar eller räckvidd.

Sociala delningar : Hur ofta din video delas, vilket ökar synligheten och den organiska räckvidden.

Konverteringsfrekvens: Hur många tittare som utförde en önskad åtgärd (registrering, köp, nedladdning) efter att ha tittat på videon.

📌 Exempel: Om din produktdemovideo har hög visningstid men låg CTR kan din CTA visas för sent. Testa att placera den tidigare i videon.

🧠 Kul fakta: Den första riktigt virala varumärkesvideon anses ofta vara serien "Will It Blend?" av BlendTec (som startade omkring 2006). Den enkla idén (VD:n mixar konstiga föremål som iPhones på video) visade hur video + humor + delbarhet = marknadsföringsguld i online-eran.

10. Iterera med feedback och insikter

Betrakta varje uppladdning som ett experiment och lär dig av dina framgångar (och misslyckanden) för att göra nästa uppladdning ännu bättre. Använd kommentarer från publiken, grafer över visningstid, A/B-tester och plattformsanalyser för att förfina din kreativa approach, tempo, budskap och uppmaningar till handling.

Även små justeringar – som att ändra miniatyrbilder, omarbeta inledningsfraser eller experimentera med nya format – kan leda till betydande förbättringar. Här är några enkla sätt att förbättra med hjälp av feedback:

Prova olika miniatyrbilder, intron eller CTA:er.

Uppmuntra kommentarer, omröstningar eller undersökningar

Jämför videotyper, ämnen och prestandatrender varje månad.

Uppdatera innehållsstrategin baserat på målgruppens beteende och förändringar i plattformens algoritmer.

📌 Exempel: Om utbildningsvideor presterar bättre än kulturklipp, flytta 60 % av din kommande produktionsplanering till tutorials eller instruktionsvideor.

💡 Proffstips: Skapa ett återkommande videoformat tidigt. Även något så enkelt som "Friday Fixes" eller "Startup Snacks" skapar konsistens, och konsistens slår viralitet när det gäller långsiktig räckvidd.

🧠 Kul fakta: Volkswagens kampanj The Force från 2011 släpptes på YouTube fyra dagar före Super Bowl. Den hade 1,8 miljoner visningar på torsdag morgon och 17 miljoner före avspark, vilket förändrade karaktären på Super Bowl-reklamen från "engångs-TV-spots" till fullskaliga digitala kampanjer.

Hur man hanterar videomarknadsföringsflöden effektivt

Du vet att video fungerar. Data visar tydligt att videoinnehåll driver engagemang, bygger förtroende och konverterar bättre än text ensamt.

Men för nystartade företag känns klyftan mellan "vi borde göra mer video" och att faktiskt leverera konsekvent, kvalitativt innehåll omöjlig att överbrygga. Detta innebär att tillgångar sprids ut i mappar, versioner försvinner i gamla e-posttrådar, deadlines smyger sig på obemärkt och godkännanden fastnar i flaskhalsar. Detta kallas Work Sprawl.

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden. Från initialt koncept till slutlig publicering kan ditt team planera innehållskalendrar, samarbeta kring manus, spåra produktionstidslinjer, hantera tillgångar och analysera prestanda utan att byta verktyg.

Så här centraliserar verktyget för projektledning av videoproduktion idégenerering, produktion och publicering i ett enda arbetsutrymme:

Kreativ idéutveckling med ClickUp Docs

Alla bra videor börjar med en stark idé, och ClickUp Docs väcker denna kreativitet. Dessa samarbetsdokument ger dig utrymme att brainstorma kampanjkoncept, skriva manusutkast och lagra kreativa briefs.

Skapa ett ClickUp Doc med inbyggd AI för att dokumentera idéer för din videostrategi på ett samarbetsinriktat sätt

Du kan formatera dina idéer med rubriker, checklistor, inbäddningar och till och med @nämna teammedlemmar för omedelbar feedback. Dessutom, eftersom dokument är direkt länkade till ClickUp-uppgifter, kan du förvandla alla idéer till genomförbara steg.

📌 Exempel: Ditt marknadsföringsteam utarbetar ett videokoncept med titeln ”Behind the Startup” i ett ClickUp Doc. I samma dokument taggar du din designchef för att lägga till storyboard-bilder, tilldelar en uppgift till din copywriter för videomanuset och länkar det färdiga konceptet till ditt innehållskalender.

📮 ClickUp Insight: 45 % av våra undersökningsdeltagare uppger att de håller flikar med arbetsrelaterad forskning öppna i flera veckor. För ytterligare 23 % innehåller dessa värdefulla flikar AI-chattrådar fyllda med kontext. I grund och botten outsourcar en stor majoritet minne och sammanhang till bräckliga webbläsarflikar. Upprepa efter oss: Flikar är inte kunskapsbaser. 👀

Skapa ett lättförståeligt arbetsflöde för uppgifter

När dina idéer är klara är det dags att omvandla kreativiteten till en strukturerad plan. Dela upp varje videoprojekt i tydliga, genomförbara steg med hjälp av ClickUp Tasks med deluppgifter och checklistor i videomarknadsföringsprogramvaran.

Skapa specifika ClickUp-uppgifter för att dela upp videoprojekt i genomförbara arbetsuppgifter

Du kan tilldela ägarskap, ställa in prioriteringar, lägga till beroenden (så att redigeringen inte påbörjas innan inspelningen är klar) och använda uppgiftsmallar för att spara tid på återkommande videotyper, som produktdemonstrationer eller kundutlåtanden.

📌 Exempel: Marknadsföringsteamet i ditt startupföretag skapar en uppgift för varje fas: koncept, godkännande av manus, filmning, redigering och publicering med deadlines, ansvariga och bifogade dokument eller klipp. Projektledaren kan omedelbart se vem som arbetar med vad, vad som är försenat och vad som är klart för granskning.

En kund delar också med sig av sina erfarenheter:

Funktionen Subtask och möjligheten att definiera projektberoenden har varit en game changer för oss, eftersom vi ofta arbetar med projekt som består av flera komponenter och som ofta berörs av olika medlemmar i våra team (eller våra kunders). Dessutom har fliken Home, som erbjuder en omfattande projektöversikt, varit till stor hjälp för att undvika onödiga förseningar i kommunikationen eller produktionen.

Funktionen Subtask och möjligheten att definiera projektberoenden har varit en game changer för oss, eftersom vi ofta arbetar med projekt som består av flera komponenter och som ofta berörs av olika medlemmar i våra team (eller våra kunders). Dessutom har fliken Home, som erbjuder en omfattande projektöversikt, varit till stor hjälp för att undvika onödiga förseningar i kommunikationen eller produktionen.

Lägg till AI-driven automatisering med ClickUp Brain

ClickUp Brain påskyndar ditt videomarknadsföringsflöde från idé till publicering.

Använd det för att skapa videoskript baserade på din produktpositionering, brainstorma engagerande hooks för olika plattformar eller utforma videobeskrivningar och bildtexter som stämmer överens med ditt varumärkes röst.

Behöver du omvandla ett webbinarium till korta klipp?

ClickUp Brain kan föreslå viktiga ögonblick som är värda att lyfta fram och skriva utkast till sociala texter för varje segment. Fastnat med videotitlar eller miniatyrbilder? Be Brain att analysera ditt mest framgångsrika innehåll och rekommendera sätt att förnya det så att det tilltalar din publik. Se nedan hur du kan driva hela din videoproduktion med ClickUp AI.

Den verkliga fördelen: Brain förstår ditt startups sammanhang eftersom det har tillgång till din anslutna arbetsplats. Det är väl förtrogen med dina varumärkesriktlinjer, målgrupp, tidigare kampanjresultat och produktbudskap. Så när du ber det om hjälp med videostrategin får du inte generella marknadsföringsråd – du får rekommendationer som är skräddarsydda efter vad som faktiskt har fungerat för ditt team och vad som stämmer överens med dina aktuella mål.

Brain kan också fungera som din medprojektledare. Om du till exempel skapar en uppgift som heter ”Produktdemovideo” genereras omedelbart ett komplett ramverk, inklusive deluppgifter för manus, filmning, redigering och publicering, som var och en tilldelas rätt ägare.

Du kan till och med fråga: "Hur ser statusen ut för vår nästa videolansering?" eller "Vilka videouppgifter ligger efter i schemat?" På några sekunder sammanfattar AI-marknadsföringsverktyget uppdateringar, tilldelar ägare och markerar potentiella hinder.

🧠 Kul fakta: Den 1 juli 1941 visades en 10 sekunder lång reklamfilm för Bulova på TV-kanalen WNBT (nu WNBC) i New York före en basebollmatch. Den kostade cirka 9 dollar, visade en klocka över en karta över USA och är allmänt erkänd som den första betalda TV-reklamen.

Säkerställ ett smidigt godkännandearbetsflöde med ClickUp Clips.

När ditt team behöver kommunicera visuellt förvandlar ClickUp Clips ändlösa kommentartrådar till skarpa, tydliga videomeddelanden.

Istället för att skriva detaljerad feedback om videoredigeringar eller förklara din vision för nästa kampanjresurs, spela in en snabb skärmdelning som visar exakt vad du menar.

Ge feedback på marknadsföringsvideor för maximal tydlighet med ClickUp Clips

Din kreativa chef kan till exempel spela in en film där han eller hon går igenom olika miniatyrbilder och förklarar varför en viss bild fungerar bättre än en annan.

Varje klipp sparas automatiskt i din Clips Hub, vilket skapar ett sökbart bibliotek med videofeedback, kreativ inriktning och strategidiskussioner som ditt team kan referera till när som helst. Nya teammedlemmar kan titta på tidigare klipp för att förstå din videostil och dina standarder, istället för att pussla ihop det från spridda Slack-meddelanden.

🚀 Vänligt tips: ClickUp Brain ger dig en inbyggd skrivassistent som förstår ditt projekts sammanhang, exempel på varumärkespaket och arbetsflöde. Med den kan du skriva utkast till videoskript, bildtexter för sociala medier, beskrivningar och till och med skissa på arbetsflöden.

Automatisera arbetsflödet med ClickUp Automations

När videor går från idé till publicering kan manuella överlämningar bromsa processen. ClickUp Automations använder Triggers > Conditions > Actions för att flytta uppgifter, tilldela ägare, byta status och publicera kommentarer automatiskt.

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

När till exempel statusen för en uppgift ändras från "Filmning" till "Slutförd" kan automatiseringar automatiskt tilldela "Redigering" till din redaktör, ställa in förfallodatum +2 dagar och meddela berörda parter. På så sätt fortsätter din videoproduktionsprocess även när du gör 10 andra saker.

🚀 Snabbtips: Medan automatiseringar hanterar förutsägbara, regelbaserade åtgärder, tillför ClickUp Agents adaptiv intelligens till ditt arbetsflöde. De förstår sammanhang, analyserar mönster och fattar smarta beslut. Om din redaktör till exempel missar en deadline för en produktdemovideo kan en Ambient Agent automatiskt omprioritera relaterade uppgifter, meddela din projektledare och till och med sammanfatta väntande uppdateringar.

Skapa snabba sammanfattningar av alla pågående exempel på utbildningsvideor

Distribuera uppgifter dynamiskt baserat på arbetsbelastning eller kompetens.

Organisera din kalender med ClickUp Calendar

Att publicera regelbundet är avgörande för tillväxt i nystartade företag. Med ClickUp Calendar kan du se alla manus, inspelningar, redigeringar och publiceringar på ett ögonblick.

Använd ClickUp Calendar för att hantera videomarknadsföring för nystartade företag

Med sin tvåvägssynkronisering till externa kalendrar, såsom Google Kalender, återspeglas alla uppdateringar som görs i ClickUp automatiskt på alla anslutna plattformar. Du kan också dra och släppa uppgifter mellan dagar eller veckor för att omedelbart omplanera och välja mellan dagliga, veckovisa eller månatliga layouter som passar din produktionsrytm.

Färgkodade uppgifter gör det enkelt att identifiera prioriteringar, till exempel rött för "Redigering", grönt för "Godkänt" och blått för "Publicerat". Deluppgifter med specifika förfallodatum visas till och med som separata händelser.

💡 Proffstips: När deadlines är snäva kan anpassade påminnelser säkerställa att alla är på samma sida och påminna ditt team inför stora inspelningar, videolanseringar eller innehållsgranskningar.

Spåra och mät med ClickUp Dashboards

När videorna är publicerade måste du se hur de presterar, och ClickUp Dashboards ger dig den informationen i realtid. Du kan lägga till kort för uppgifter i produktion, genomsnittlig tid från manus till publicering, arbetsbelastning per redaktör eller prestationsmått som engagemang och konvertering.

Lägg till anpassade kort till din ClickUp-instrumentpanel för att spåra rätt mätvärden

Du kan till exempel skapa en instrumentpanel som heter ”Video Production Metrics”.

Ett kort visar åtta videor som för närvarande redigeras, medan ett annat visar den genomsnittliga leveranstiden på 12 dagar (en ökning från 9 dagar förra kvartalet).

🔍 Visste du att? 78 % av konsumenterna vill att varumärken ska använda video mer för att kommunicera med dem. Och när dessa videor är personaliserade har de ännu större genomslagskraft. Personaliserade videor är 3,5 gånger mer benägna än generiska videor att få någon att bli eller förbli kund.

Vanliga misstag som nystartade företag gör inom videomarknadsföring

Här är några vanliga misstag du kan göra inom videomarknadsföring, tillsammans med praktiska lösningar för varje misstag:

Vanliga misstag ✅ Lösningar Inga tydliga mål eller KPI:er Definiera specifika videomål före produktionen för att styra innehållet. Jaga viralitet framför kärnvärden Fokusera på att skapa innehåll som verkligen tilltalar specifika målgrupper. Felallokerad budget Investera tillräckligt i strategi, skriv manus för videor och säkerställ distribution i flera kanaler, inte bara utrustning. Brist på distributionsstrategi Utveckla en tydlig plan för användning av egna, förtjänade och betalda kanaler. Funktionsfokuserad kommunikation Lyft fram fördelar och emotionell påverkan istället för att bara räkna upp produktens funktioner. Otydliga eller förvirrande meddelanden Använd ett enkelt språk utan jargong som tydligt förmedlar huvudbudskapet. Dålig takt och svag hook Fånga uppmärksamheten inom de första sekunderna och behåll momentum med ett tydligt narrativ och tight redigering. Ignorera målgruppen Undersök och skräddarsy videor efter intressen, problem och preferenser hos en väl definierad målgrupp.

"Pausa" och "spela upp" på ett smart sätt: Vänd dig till ClickUp

Att skapa videor som verkligen fungerar handlar om struktur, timing och smart genomförande. När dina manus, redigeringar och publiceringsscheman finns samlade på ett och samma ställe blir videomarknadsföring... enkelt (ja, vi vågar säga det!).

ClickUp, appen som har allt för arbetet, gör varje steg i din videoproduktionsprocess effektiv. Använd ClickUp Docs för att skriva manus till dina videor, Tasks för att hantera produktionsstadierna och Calendar för att schemalägga publiceringsdatum utan att missa något.

Spåra kampanjens framsteg via instrumentpaneler och låt ClickUp Automations hantera repetitiva steg. Och självklart har du alltid ClickUp Brain som optimerar varje steg genom att sammanfatta uppdateringar, prioritera uppgifter och omvandla data till insikter.

Vanliga frågor (FAQ)

Startups bör börja med tydliga, korta videor som förklarar deras produkt eller tjänst, delar med sig av deras varumärke eller grundarens historia och bygger förtroende. Effektiva typer inkluderar förklarande videor, kundrecensioner, produktdemonstrationer, professionella instruktionsvideor och glimtar bakom kulisserna.

Med en liten budget kan nystartade företag utnyttja smartphones eller billiga kameror och gratis eller prisvärda redigeringsverktyg. Fokusera på autentisk storytelling snarare än högproducerade filmer. Genom att använda befintligt innehåll, såsom användargenererade klipp eller kundrecensioner, kan du sänka kostnaderna. Det kan också vara bra att samarbeta med frilansare eller använda enkla animationer och mallar.

Hur ofta du ska publicera beror på plattform och målgrupp, men ett praktiskt schema är tre till sju inlägg per vecka på plattformar som Instagram och Facebook. TikTok stödjer en högre frekvens med fyra inlägg per dag, men 3–5 gånger per vecka är rimligt.

ROI-mätning innebär att man spårar videovisningar, engagemangsmätningar, klickfrekvenser och konverteringsfrekvenser samt publikretention. Integrera videoanalys med försäljnings- eller CRM-system för att koppla leads eller försäljning till videoinnehåll. Ytterligare indikatorer inkluderar varumärkeskännedom, livslängd och leadgenerering.

Verktyg som Filmora, CapCut och iMovie hanterar redigering till ett överkomligt pris. Om du vill ha en plattform för att hantera hela arbetsflödet för skapandet av videoinnehåll är ClickUp ett utmärkt alternativ. Det erbjuder omfattande verktyg som stöder dig i alla steg, från idé och manus i ClickUp Docs till filmning, redigering och publicering med hjälp av ClickUp Calendar.