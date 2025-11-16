De bästa StoryChief-alternativen för att öka innehållsmarknadsföringen

StoryChief är en stark plattform för innehållsmarknadsföring, särskilt för team som vill ha en allt-i-ett-plattform för att skriva, optimera och publicera innehåll. Dess SEO-poängsättning och funktioner för att publicera överallt är viktiga skäl till att många marknadsförare utforskar den i första hand.

Men när innehållsverksamheten växer börjar vissa team märka av begränsningar – långsammare redigering med flera medarbetare, förvirrande versionshantering och priser som kan stiga i takt med att teamet växer.

Det är vanligtvis då marknadsförare börjar jämföra alternativ. Efter att ha analyserat de bästa plattformarna som används av innehålls- och marknadsföringsteam idag har jag sammanställt de 10 bästa StoryChief-alternativen (inklusive ClickUp ) som hanterar dessa utmaningar och håller ditt arbetsflöde smidigt.

Låt oss sätta igång. 🎯

De bästa StoryChief-alternativen i korthet

Här är en tabell som jämför alla plattformar för hantering av sociala medier i denna blogg. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Allt-i-ett-hantering av projekt och innehållsflöden Teamstorlek: Innehållsteam, marknadsföringsavdelningar, byråer AI Writer för arbete, dokument, whiteboards, mallar, kalender, automatiseringar Gratis för alltid; Anpassningar tillgängliga för företag Planable Samarbetsgodkännanden + publicering på flera plattformar Teamstorlek: Byråer, sociala team, marknadsförare med kundkontakt Feed-vy, kalendervy, rollbaserade godkännanden, delade kommentarer Gratis plan; Betalas från 39 $/månad ContentStudio AI-assisterad innehållsplanering + rapportering Teamstorlek: Byråer, frilansare, multibrand-chefer AI-textning, analys, länkförkortare, rapportering med vitmärkning Priser från 29 $/månad Semrush SEO + optimering av innehållsmarknadsföring Teamstorlek: Tillväxtmarknadsförare, SEO-strateger Sökordsplanerare, ämnesforskning, innehållsgranskning, konkurrentinsikter Priser från 199 $/månad Hootsuite Social publicering + sentiment tracking Teamstorlek: Företag, byråer, tvärfunktionella team OwlyGPT, Streams, social listening, Advanced Inbox Priser från 149 $/månad Buffer Publicering på flera plattformar + länk-i-bio-kampanjer Teamstorlek: Skapare, nystartade företag, små marknadsföringsteam Engage-instrumentpanel, startsida, Canva-import, samarbetsverktyg Gratis plan; Betalas från 6 $/månad Surfer SEO On-page SEO-optimering med hjälp av SERP-data Teamstorlek: SEO-team, bloggansvariga, innehållsmarknadsförare Innehållsredigerare, SERP-analysator, revision, AI Humanizer Priser från 99 $/månad Jasper AI-innehållsskapande i stor skala Teamstorlek: Innehållsteam, byråer, e-handelsmarknadsförare Brand Voice, AI Chat, kampanjmallar, AI Image Suite Betalda abonnemang från 69 $/månad CoSchedule Kalenderbaserad kampanjplanering Teamstorlek: Marknadsföringsteam, kampanjansvariga Kalender, ReQueue, Insights, Headline Studio Gratis plan; Betalas från 19 $/månad Prismic Headless CMS + komponentdriven sidbyggnad Teamstorlek: Utvecklings- och marknadsföringsteam, innehållstunga organisationer Slice Machine, lokalisering, förhandsgranskningsläge, schemalagd publicering Gratis plan; Betalas från 15 $/månad

De flesta innehållsteam gör ett stort misstag: de har ingen konsekvent strategi för innehåll. Det är därför ditt arbetsflöde känns splittrat, godkännanden drar ut på tiden och publiceringen blir kaotisk. 🎥 I den här videon lär du dig hur du skapar en strategi för innehåll som faktiskt kan skalas upp – med hjälp av fem enkla steg och en färdig mall.

Vad ska du leta efter i StoryChief-alternativ?

När du utforskar alternativ till StoryChief bör du börja med att identifiera vad som hindrar innehållsmarknadsföringshanteringen, till exempel begränsade verktyg för teamsamarbete, rigida arbetsflöden eller stigande kostnader.

Här är några viktiga funktioner att tänka på:

Flexibla verktyg för innehållskuration: Stöder dokument, Stöder dokument, mallar för innehållskalendrar och AI-assisterat skrivande för snabbare utkast och samarbete.

Publicering i flera kanaler: Gör det möjligt att publicera i flera kanaler eller hantera innehållskalendrar utan att byta verktyg.

Robust projektledning: Integrerar uppgifter, godkännanden och tidsplaner på ett ställe för bättre spårning av marknadsföringsprojekt.

Inbyggd AI-assistans: Går utöver grammatikontroller och erbjuder idégenerering, innehållssammanfattningar, stöd för kontextuell redigering och Går utöver grammatikontroller och erbjuder idégenerering, innehållssammanfattningar, stöd för kontextuell redigering och mallar för innehållsskrivning.

Avancerad analys och rapportering: Mäter engagemang, SEO-prestanda och kampanjens avkastning i realtid.

Skalbar prissättning och integrationer: Ansluter till andra plattformar, såsom Slack, HubSpot och din Google-företagsprofil, för att växa kostnadseffektivt med ditt team.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

De bästa StoryChief-alternativen

Här är de bästa StoryChief-alternativen. 👇🏼

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering av projekt och innehållsflöden)

Hantera kreativa projekt med ClickUp Tasks Skapa ClickUp-uppgifter för varje innehållsmarknadsföringsmaterial för att säkerställa att inget missas.

Jag har använt ClickUp i flera innehållsprojekt, och ärligt talat är det det enda verktyget jag alltid återkommer till. Till skillnad från StoryChief, som främst fokuserar på publicering och samarbete, har det gett mig ett helt ekosystem för planering, skapande, granskning och schemaläggning av innehåll.

ClickUp for Content Marketers är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Så här kan marknadsföringsteam använda ClickUp. 🤩

ClickUps projekthierarki hjälper dig att komma förbi kaoset med "allt i en korg" och bygger upp en struktur med utrymmen, mappar, listor, uppgifter och deluppgifter.

ClickUp Tasks lägger här grunden för marknadsföringsprojektet. Låt oss säga att du har fem skribenter, två redaktörer och någon som ansvarar för grafiken. Du kan skapa uppgiftskort för "Bloggartikel A" och tilldela skribenten, länka en deluppgift och lägga till en flagga för hög prioritet med ett förfallodatum. På så sätt förblir informationen centraliserad och sammanhanget sparas.

Dokumentera utan ansträngning

När din struktur för innehållshantering är klar är det dags att utarbeta dokumentation, briefs, innehållsplaner och stilguider. ClickUp Docs samlar skrivande, samarbete och genomförande på ett och samma ställe.

Koppla dina innehållsbriefingar till genomförandet med ClickUp Docs

Verktyget stöder samarbete i realtid och låter författare, redaktörer och designers arbeta i samma dokument utan att skriva över varandras redigeringar. Dessutom kan kommentarer direkt omvandlas till åtgärdspunkter. Anta att du lämnar feedback, till exempel "Lägg till fler bilder i det här avsnittet". Du kan omvandla den anteckningen till en uppgift och tilldela den till din design utan att lämna utrymmet.

Bädda in checklistor, tabeller och till och med livevisningar av uppgifter eller centraliserade instrumentpaneler. Det innebär att ditt innehållsstrategidokument även kan innehålla en livevisning av din redaktionella kalender!

Lär dig hur du når dina specifika marknadsföringsmål med ClickUp. 👀

Få AI-driven hjälp

Nästa produktivitetslyft är att använda ClickUp Brain för att driva, prioritera och automatisera arbetet. Det kopplar samman dina uppgifter, dokument och konversationer.

Använd ClickUp Brains AI Writer for Work i ClickUp Docs varje gång du drabbas av skrivkramp!

Det har tre pelare:

AI Project Manager för att automatisera rutinmässiga projektledningsaktiviteter som framstegsspårning, stand-ups, uppdateringar och uppgiftsgenerering.

AI Knowledge Manager, AKA AKA ClickUp Enterprise Search , för omedelbara kontextuella svar från hela din arbetsyta.

AI Writer for Work för att skriva roll- och kontextspecifika rapporter, e-postmeddelanden, dokumentation och mycket mer.

Här är några av mina favoritprompter för den AI-drivna skrivassistenten: Skriv ett blogginlägg på 200 ord som introduktion till vår nya produktuppdatering.

Sammanfatta detta dokument i tre punkter riktade till kunderna.

Förvandla denna brainstorminganteckning till en innehållsöversikt

Eftersom det är integrerat i ditt arbetsflöde för sociala medier förstår det dina projekt, deadlines och mål för att säkerställa att resultatet blir korrekt och relevant.

ClickUp Brain stöder också den senaste generationen AI-modeller för att eliminera AI-spridning, inklusive ChatGPT, Claude Opus och Sonnet samt Gemini.

Använd förstrukturerade mallar

När jag inte vill bygga anpassade marknadsföringsflöden från grunden vänder jag mig till ClickUp Templates.

En av mina favoriter är ClickUp Content Management Template.

Få gratis mall Planera, organisera och spåra innehåll samtidigt som du mäter prestanda mot mål med ClickUp Content Management Template.

Det erbjuder ClickUp Custom Statuses som Concept, In Review, In Development och Published för att se exakt var varje innehållsdel befinner sig i processen. ClickUp Custom Fields, såsom Channel, Budget, Campaign Name och Mockups, håller varje uppgift kopplad till marknadsföringsdetaljer. Jag växlar också mellan ClickUp-vyer som Board, Timeline eller Gantt för att planera deadlines.

ClickUps bästa funktioner

Sätt upp och följ upp milstolpar för innehåll: Definiera Definiera KPI:er för innehållsmarknadsföring , dela upp dem i mätbara mål och följ upp framstegen i realtid med ClickUp Dashboards.

Omvandla idéer till handling: Kartlägg brainstorming-sessioner på Kartlägg brainstorming-sessioner på ClickUp Whiteboards , omvandla koncept till strukturerade diagram och länka dem direkt till uppgifter eller dokument.

Visualisera tidslinjer: Spåra möten, deadlines och publiceringsdatum utan att byta app med Spåra möten, deadlines och publiceringsdatum utan att byta app med ClickUp Calendar

Automatisera repetitiva uppgifter: Ställ in regelbaserade triggers som utför enstegs- eller flerstegsåtgärder för att undvika att slösa tid på rutinarbete med Ställ in regelbaserade triggers som utför enstegs- eller flerstegsåtgärder för att undvika att slösa tid på rutinarbete med ClickUp Automations.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner samlade på en och samma plattform kan nya användare inledningsvis möta en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger allt:

Som innehållsmarknadsförare får jag de flesta av mina arbetsuppgifter tilldelade via vår projektledare, och ClickUp har gjort hela processen så mycket smidigare. Istället för att söka igenom e-postmeddelanden eller Slack-trådar för att försöka lista ut prioriteringar kan jag öppna ClickUp och omedelbart se vad jag har på gång, vad som är på väg och vad som är försenat. Jag älskar hur allt är tydligt upplagt. Varje uppgift kommer med alla detaljer jag behöver – briefs, bilagor, deadlines, kommentarer – så jag behöver inte jaga information eller undra vad som förväntas av mig...

Som innehållsmarknadsförare får jag de flesta av mina arbetsuppgifter tilldelade via vår projektledare, och ClickUp har gjort hela processen så mycket smidigare. Istället för att söka igenom e-postmeddelanden eller Slack-trådar för att försöka lista ut prioriteringar kan jag öppna ClickUp och omedelbart se vad jag har på gång, vad som är på väg och vad som är försenat.

Jag älskar hur allt är tydligt upplagt. Varje uppgift kommer med alla detaljer jag behöver – briefs, bilagor, deadlines, kommentarer – så jag behöver inte jaga information eller undra vad som förväntas av mig...

💡 Proffstips: Gör automatiseringarna smartare med ClickUp Autopilot Agents. Aktivera fördefinierade agenter som Team StandUp för uppdateringar, Weekly Project Update för innehållsrapportering eller Answers Agent för snabba statussvar. Du kan också skapa anpassade agenter som Content Review, Campaign Monitoring eller Publishing Agents som passar dina arbetsflöden. Här är en kort guide!

2. Planable (bäst för samarbetsbaserade godkännanden på sociala medier och publicering på flera plattformar)

via Planable

Planable är en programvara för innehållssamarbete som är utformad för att planera, godkänna och schemalägga inlägg på flera plattformar. Du kan se inläggen exakt som de kommer att visas på varje plattform, lämna kommentarer, förslag eller anteckningar. Detta håller kundernas feedback åtskild från interna diskussioner.

Jag gillar särskilt att kunna visualisera Instagram-rutnät och se till att inläggen ser enhetliga ut, även när innehåll som publiceras utanför verktyget visas i layouten. Mitt team skapar separata arbetsytor för varje kund, kontrollerar roller och behörigheter och anpassar godkännandeprocesser så att innehållet smidigt flyttas från utkast till slutgiltiga inlägg.

Planables bästa funktioner

Visualisera innehåll med Feed View för att se hur dina inlägg visas på olika sociala plattformar.

Schemalägg, godkänn och justera inlägg i kalendervyn med hjälp av dra-och-släpp-funktionen och färgkodade etiketter för att organisera.

Samla all feedback på ett ställe, lösa trådar snabbt och dela engångslänkar för ad hoc-granskning med Kommentarer och förslag .

Centralisera innehållet med det inbyggda mediebiblioteket, där du också kan lagra bilder, videor och andra tillgångar för enkel åtkomst.

Planerbara begränsningar

Analysverktyg ingår inte i baspaketen och kräver en extra avgift.

Att hantera flera kunder eller storskaliga kampanjer kan vara utmanande.

Planerbara priser

Gratis

Grundläggande: 39 $/månad per arbetsyta

Pro: 59 $/månad per arbetsyta

Företag: Anpassad prissättning

Planerbara betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Planable?

Enligt användarens feedback:

Planable har varit den mest pålitliga av alla programvaror för schemaläggning av sociala medier som vi har testat, och vi har nu använt den i några år. […] Funktioner som analys och konversationer är fantastiska tillägg och kändes som de enda saknade bitarna, men de små kostnaderna har hindrat oss från att lägga till dem till en redan något dyr programvara.

Planable har varit den mest pålitliga av alla programvaror för schemaläggning av sociala medier som vi har testat, och vi har nu använt den i några år. […] Funktioner som analys och konversationer är fantastiska tillägg och kändes som de enda saknade bitarna, men de små kostnaderna har hindrat oss från att lägga till dem till en redan något dyr programvara.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain MAX integrerar flera ledande AI-modeller, inklusive ChatGPT, Claude och Gemini. Till exempel, medan ChatGPT är utmärkt för att generera kreativt innehåll och brainstorma idéer, kan Claude vara mer skicklig på att hantera komplexa dataanalysuppgifter. Använd ChatGPT i ClickUp Brain MAX för att generera innehåll till dina kampanjer

3. ContentStudio (Bäst för AI-assisterad innehållsplanering, schemaläggning och prestationsövervakning)

via ContentStudio

Jag har använt ContentStudio för att hantera och utveckla flera sociala kanaler samtidigt. Det kombinerar publicering, analys och AI-verktyg för sociala medier, vilket hjälper marknadsförare och byråer att förenkla dagliga sociala arbetsflöden och resultat. I inkorgen kan du hantera all interaktion, så det är enkelt att svara på direktmeddelanden och kommentarer på alla plattformar.

Allt känns organiserat. Dedikerade arbetsytor, white label-dashboards och automatiserade rapporter gör det enkelt att hålla ordning på varumärken och imponera på kunderna. Jag kan ställa in varumärkesrapporter som skickas ut automatiskt via e-post, helt anpassade med varje kunds logotyp och data.

ContentStudios bästa funktioner

Snabba upp innehållsskapandet med AI Powerpack för att generera bildtexter, hashtags och inläggsidéer från enkla uppmaningar.

Designa enkelt med AI Image Generator som förvandlar idéer till unika, varumärkesanpassade bilder.

Spåra framgångar på sociala medier med Competitor Analytics för att jämföra prestanda och identifiera trender.

Förenkla kundonboarding med EasyConnect, som gör det möjligt för kunder att länka sociala konton utan att dela lösenord på ett säkert sätt.

Begränsningar för ContentStudio

Interna aviseringar om olästa meddelanden kan vara påträngande eller repetitiva.

Verktyg för influencerhantering behöver förbättras för nischade målgrupper, inklusive DM och kampanjhantering.

Priser för ContentStudio

Standard: 29 $/månad per användare

Avancerat: 69 $/månad per två användare

Agency Unlimited: 139 $/månad (obegränsat antal användare)

Betyg och recensioner av ContentStudio

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ContentStudio?

Från en recension på Capterra:

ContentStudio är fullspäckat med funktioner och är verkligen en solid plattform för alla som vill ha kontroll över sitt onlineinnehåll och hantera sina mätvärden... För den som inte är tekniskt kunnig kan denna plattform vara lite överväldigande. Vissa kanske tycker att det finns för många alternativ och att det krävs en del inlärning för att kunna använda den på rätt sätt. Jag föredrar dock detaljerad kontroll och hantering av mitt innehåll.

ContentStudio är fullspäckat med funktioner och är verkligen en solid plattform för alla som vill ha kontroll över sitt onlineinnehåll och hantera sina mätvärden... För den som inte är tekniskt kunnig kan denna plattform vara lite överväldigande. Vissa kanske tycker att det finns för många alternativ och att det krävs en del inlärning för att kunna använda den på rätt sätt. Jag föredrar dock detaljerad kontroll och hantering av mitt innehåll.

🧠 Rolig fakta: Den första dokumenterade insatsen inom innehållsmarknadsföring går tillbaka till 1732, när Benjamin Franklin publicerade Poor Richard’s Almanack för att marknadsföra sitt tryckeri. Den kombinerade användbar information med subtil reklam.

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

4. Semrush (Bäst för datadriven SEO och optimering av innehållsmarknadsföring)

via Semrush

Semrush är en av de mest datarika plattformarna för digital marknadsföring, utvecklad för att hjälpa varumärken att förstå sin marknad, optimera synligheten och överträffa konkurrenterna. Det som började som ett SEO-verktyg har utvecklats till en komplett svit med över 50 verktyg som spänner över SEO, PPC, innehållsmarknadsföring, marknadsundersökningar och hantering av sociala medier.

Jag gillar hur det kombinerar massiv datainsamling med maskininlärningsalgoritmer för att leverera exakta, användbara insikter om vad som driver trafik, konverteringar och rankningar. Det används för att analysera vad mina konkurrenter rankas för, var deras trafik kommer ifrån och vilka sökord eller bakåtlänkar som driver deras prestanda.

Semrush bästa funktioner

Granska webbplatser automatiskt med tekniska SEO-verktyg för att upptäcka krypteringsfel, brutna länkar och prestandaproblem.

Upptäck möjligheter med hjälp av verktygssatsen Keyword Research för att identifiera söktermer med stor genomslagskraft och låg konkurrens.

Stärk domänens auktoritet med hjälp av Link Building -verktyg som identifierar trovärdiga backlink-kandidater.

Optimera befintligt innehåll med verktygssatsen Content Optimization och anpassa det efter sökintentioner och läsbarhetsstandarder.

Semrushs begränsningar

AI-drivna datainsikter saknar transparens i hur de genereras.

Vissa nischfunktioner (som Curated Topics eller LLM-omnämnanden) skulle kunna vara tydligare eller ha fler datakällor.

Semrush-priser

Startpaket: 199 $/månad

Pro+: 299 $/månad

Avancerat: 549 $/månad

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Semrush?

Denna recensent sammanfattar det väl:

Semrush är otroligt lätt att använda, även för nybörjare, samtidigt som det erbjuder den djup och sofistikering som krävs för avancerad SEO och marknadsanalys. Plattformens gränssnitt är intuitivt och integreringen med andra verktyg (som Google Analytics eller Search Console) går snabbt och smidigt. […] Plattformen är kraftfull, men jag ifrågasätter ibland noggrannheten hos vissa av de nyare AI-drivna funktionerna och datainsikterna.

Semrush är otroligt lätt att använda, även för nybörjare, samtidigt som det erbjuder den djup och sofistikering som krävs för avancerad SEO och marknadsanalys. Plattformens gränssnitt är intuitivt och integreringen med andra verktyg (som Google Analytics eller Search Console) går snabbt och smidigt. […] Plattformen är kraftfull, men jag ifrågasätter ibland noggrannheten hos vissa av de nyare AI-drivna funktionerna och datainsikterna.

🔍 Visste du att? Det första massutskicket av e-post skickades 1978 av Gary Thuerk från Digital Equipment Corp. till 400 mottagare. Det genererade 13 miljoner dollar i försäljning.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Semrush för att förbättra din SEO

5. Hootsuite (Bäst för centraliserad publicering på sociala medier, lyssnande och engagemangshantering)

via Hootsuite

Hootsuite är fortfarande en pålitlig kampanjhanteringsprogramvara för företag och byråer som hanterar flera varumärken. Hootsuite Analytics låter mig planera, publicera och analysera engagemang på alla större plattformar, såsom Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok och mer, med anpassade riktmärken och sentimentrapportering.

Det som verkligen skiljer Hootsuite från andra är OwlyGPT, dess inbyggda AI-assistent som är tränad på sociala trender i realtid. Den ger mig idéer baserade på aktuella ämnen, analyserar publikens åsikter och erbjuder rekommendationer för innehållsmarknadsföringsstrategier som är skräddarsydda för mitt varumärke.

Hootsuites bästa funktioner

Automatisera kundinteraktioner med hjälp av Advanced Inbox -funktioner som sparade svar och AI-drivna chattresponser.

Upptäck varumärkesinsikter genom Social Listening -verktyg som övervakar omnämnanden, hashtags och sentimentförändringar.

Optimera publiceringsscheman med heatmaps för bästa tidpunkt att publicera , som visar när din målgrupp är mest aktiv.

Utöka räckvidden med Hootsuite Boost för att automatiskt konvertera de mest framgångsrika organiska inläggen till betalda annonser.

Hootsuite-begränsningar

Sentimentanalys har svårt att upptäcka sarkasm och slang

Föråldrad eller fragmenterad upplevelse mellan moduler som Planner, Streams och Analytics

Hootsuite-priser

Standard: 149 $/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

Här är vad denna Capterra-recensent hade att säga:

Möjligheten att publicera på flera webbplatser var mycket användbar. Det var också smidigt att enkelt kunna uppdatera formuleringen i inläggen för varje webbplats. Jag uppskattade också att kunna schemalägga inlägg... Jag upplevde ofta att inlägg inte publicerades och jag fick ingen avisering om att de inte publicerats, vilket gjorde att jag missade dem. Jag upplevde också att det ofta kopplades bort från en plattform.

Möjligheten att publicera på flera webbplatser var mycket användbar. Det var också smidigt att enkelt kunna uppdatera formuleringen i inläggen för varje webbplats. Jag uppskattade också att kunna schemalägga inlägg... Jag upplevde ofta att inlägg inte publicerades och jag fick ingen avisering om att de inte publicerats, vilket gjorde att jag missade dem. Jag upplevde också att det ofta kopplades bort från en plattform.

🧠 Rolig fakta: År 1900 lanserades Michelin-guiden för att uppmuntra människor att köra mer bil. Bröderna Michelin skapade den kostnadsfria guiden för att ge bilister information om till exempel kartor, bensinstationer och verkstäder. Detta gjorde bilresor enklare och mer attraktiva, och de hoppades att människor skulle köra mer, slita ut sina däck och i slutändan behöva byta ut dem.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Hootsuite

6. Buffer (bäst för förenklad schemaläggning på flera plattformar och varumärkesbaserade link-in-bio-kampanjer)

via Buffer

Enligt min mening är Buffer ett bra val för kreatörer och små marknadsföringsteam som vill ha ett enkelt sätt att planera, publicera och spåra innehållets prestanda utan komplexitet. Det erbjuder ett brett utbud av publiceringsintegrationer, inklusive Instagram, TikTok och till och med Bluesky. Jag använder det för att schemalägga inlägg, publicera dem automatiskt eller få en påminnelse när det är dags att publicera.

Och om du vill förbättra engagemanget hjälper Buffer dig att hantera konversationer med din målgrupp och till och med designa din egen anpassningsbara länk-i-bio-sida för att driva trafik tillbaka till ditt innehåll eller dina produkter.

Buffers bästa funktioner

Organisera idéer visuellt med Create Mode och gruppera innehåll efter teman, kampanjer eller mål.

Kommunicera med din publik med hjälp av Engage -instrumentpanelen för att svara på kommentarer och meddelanden på Facebook och Instagram.

Bygg upp ditt varumärkescentrum med hjälp av link-in-bio ( Start Page ), en anpassningsbar sida där du kan visa upp länkar, videor och produkter med inbyggd analysfunktion.

Importera media smidigt från Canva, Google Drive eller Dropbox för att hålla design och publicering i ett flöde.

Buffertbegränsningar

Ingen samlad inkorg eller avancerade engagemangsfunktioner för att svara på kommentarer/meddelanden, till skillnad från Buffer-alternativ.

Tillfälliga tekniska problem eller misslyckade uppladdningar, särskilt på Instagram

Buffer-prissättning

Gratis

Väsentligt: 6 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buffer?

Så här ser en G2-recension på det:

Det jag verkligen älskar mest med Buffer är hur enkelt och smidigt det gör allt. Det tar bort den överväldigande känslan av att hantera sociala medier...

Det jag verkligen älskar mest med Buffer är hur enkelt och smidigt det gör allt. Det tar bort den överväldigande känslan av att hantera sociala medier...

7. Surfer SEO (Bäst för SEO-innehållsplanering och liveoptimering på sidan med hjälp av SERP-data)

via Surfer SEO

Surfer SEO är min favoritplattform för alla som vill rankas högre på Google. Den analyserar vad som redan fungerar för konkurrenter med hög ranking och ger mig en datastödd roadmap för innehållsmarknadsföring så att jag kan förbättra mina sidor.

Content Editor analyserar över 500 faktorer, från sökordstäthet och struktur till ordantal och rubriker, för att säkerställa att innehållet överensstämmer med vad sökmotorer (och AI-bots) värdesätter.

Baserat på min erfarenhet fungerar Surfer bra för innehållsansvariga eftersom det kombinerar AI-drivna insikter med mänsklig kreativitet. Med verktyg som Content Planner kan du kartlägga ämneskluster som stärker din auktoritet över tid, medan Content Audit lyfter fram missade möjligheter på dina befintliga sidor.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Analysera konkurrenternas strategier med SERP Analyzer och jämför över 500 rankningsfaktorer som påverkar prestandan.

AI Humanizer för att skapa naturliga, läsarvänliga texter. Använd AI i innehållsmarknadsföring medför att skapa naturliga, läsarvänliga texter.

Skapa innehållsbeskrivningar direkt med Outline Builder , komplett med optimerade rubriker och frågor.

Skriv och optimera på vilket språk som helst för att nå en global publik med lokaliserade SEO-insikter.

Begränsningar för Surfer SEO

Dyrt för frilansare och små team, särskilt när det gäller instegsplaner.

Det kreditbaserade systemet begränsar hur mycket innehåll du kan generera per plan.

Priser för Surfer SEO

Väsentligt: 99 $/månad per användare

Skala: 219 USD/månad per användare

Enterprise: Från 999 $/månad (faktureras årligen)

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Surfer SEO?

En recension på G2 säger:

Surfer är mycket lätt att använda, det är exakt och de har UTMÄRKT kundsupport... Det enda negativa är att jag inte kan köpa fler krediter för innehållsskaparen. Annars är allt bra 🙂

Surfer är mycket lätt att använda, det är exakt och de har UTMÄRKT kundsupport... Det enda negativa är att jag inte kan köpa fler krediter för innehållsskaparen. Annars är allt bra 🙂

🧠 Rolig fakta: Interaktivt innehåll uppstod i början av 1900-talet. Kodak engagerade sina kunder genom årliga fototävlingar och uppmuntrade amatörfotografer att skicka in sina bilder för att ha chansen att vinna priser. Detta främjade en gemenskap av fotoentusiaster samtidigt som det marknadsförde företagets kameror. Här är det första prisbelönta fotot (värt hela 2 500 dollar 1929!): Källa

8. Jasper (Bäst för AI-driven innehållsskapande och varumärkeskonsekvent skrivande i olika format)

via Jasper

Jasper är en generativ AI-plattform som skapats för att hjälpa marknadsförare, byråer och innehållsteam att skapa högkvalitativt skriftligt och visuellt innehåll i stor skala. Den erbjuder en serie verktyg som upprätthåller varumärkets konsistens, effektiviserar kampanjflöden och tillhandahåller användbar marknadsföringsinformation.

Jag beundrar dess avancerade AI Image Suite som låter mig skapa eller redigera bilder för kampanjer på några sekunder. Från att ta bort bakgrunder och beskärning av bilder till massuppskalning och borttagning av text, hjälper verktyget till att minska flaskhalsar i arbetsflödet för visuellt innehåll.

Jasper bästa funktioner

Upprätthåll varumärkets konsistens med hjälp av Brand Voice och Brand IQ för att säkerställa att varje del överensstämmer med din stil och ton.

Brainstorma och samarbeta med Jasper Chat för att interaktivt komma på idéer, förfina och redigera innehåll.

Automatisera arbetsflöden med Canvas och anpassade agenter för att hantera forskning, optimering och personalisering.

Skapa innehåll med mallar för sociala medier för blogginlägg, sociala medier, e-postmeddelanden och produktbeskrivningar.

Jasper-begränsningar

Användare klagar över att resultatet förblir likartat trots anpassade uppmaningar.

Kortformat innehåll som genereras av AI lever inte upp till förväntningarna

Jasper-priser

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

En G2-recension uttrycker det så här:

Jasper Chat är ett utmärkt skrivhjälpmedel som hjälper mig att övervinna skrivkramp. Det hjälper mig att komma på kreativa idéer och gör att jag aldrig slutar hitta nya sätt att ta itu med problemet. […] För att vara ärlig är det inte särskilt effektivt när det gäller att producera innehåll, och det känns som att det kanske inte är så exakt, särskilt när det gäller fakta.

Jasper Chat är ett utmärkt skrivhjälpmedel som hjälper mig att övervinna skrivkramp. Det hjälper mig att komma på kreativa idéer och gör att jag aldrig slutar hitta nya sätt att ta itu med problemet. […] För att vara ärlig är det inte särskilt effektivt när det gäller att producera innehåll, och det känns som att det kanske inte är så exakt, särskilt när det gäller fakta.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Jasper AI

9. CoSchedule (Bäst för planering av marknadsföringskampanjer och kalenderbaserad samordning)

via CoSchedule

Nionde på min lista är CoSchedule, en marknadsföringskalender och plattform för projektledning inom sociala medier som är utformad för att organisera marknadsföringskampanjer på ett effektivt sätt.

Plattformen automatiserar repetitiva uppgifter som inlägg på sociala medier med ReQueue, spårar kampanjresultat och håller godkännandeprocessen strömlinjeformad. Jag kan organisera projekt med anpassade fält, Kanban-tavlor och samarbetsflöden, så att alla i mitt team vet vad som händer och vem som är ansvarig i varje steg.

CoSchedules bästa funktioner

Använd kalendern för att visualisera alla projekt, uppgifter och inlägg på sociala medier.

Publicera över flera kanaler från en enda kontrollpanel, inklusive bloggar, e-post och sociala medier.

Analysera kampanjer med hjälp av Insights Assistant för att spåra prestanda över olika plattformar i realtid.

Optimera texter och rubriker med AI-drivna verktyg som Headline Studio och Hire Mia.

Begränsningar med CoSchedule

Svaga eller bristfälliga integrationer med plattformar som Meta (Facebook) och inget stöd för X.

Varnar inte användarna när sociala konton kopplas bort, vilket orsakar fel i inläggen.

Priser för CoSchedule

Gratis

Social kalender: 19 $/månad per användare

Agency Calendar: 59 $/månad per användare

Innehållskalender: Anpassad prissättning

Marketing Suite: Anpassad prissättning

CoSchedule-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CoSchedule?

Direkt från en G2-recension:

Mina rubriker blir bättre. Folk klickar faktiskt på mina artiklar. Det handlade inte bara om poängen eller tipsen. Det handlade om det självförtroende det gav mig. Jag tvekade inte längre över varje ordval... Det kanske inte passar perfekt för alla branscher. Om du bara skriver för skojs skull kan vissa av de avancerade funktionerna vara överflödiga.

Mina rubriker blir bättre. Folk klickar faktiskt på mina artiklar. Det handlade inte bara om poängen eller tipsen. Det handlade om det självförtroende det gav mig. Jag tvekade inte längre över varje ordval... Det kanske inte passar perfekt för alla branscher. Om du bara skriver för skojs skull kan vissa av de avancerade funktionerna vara överflödiga.

🧠 Rolig fakta: Det tidigaste beviset på ordet "reklam" finns i William Shakespeares skrifter från före 1616.

10. Prismic (Bäst för headless-sidbyggande med utvecklardefinierade komponenter)

via Prismic

Jag använder Prismic som ett headless CMS och sidbyggare för att snabbt lansera webbplatser och landningssidor utan att kompromissa med varumärkets konsistens. Det är uppbyggt kring Slices, som är modulära, återanvändbara komponenter som gör det enkelt att upprätthålla ett enhetligt utseende över flera sidor. De minskar också repetitiva utvecklingsarbeten drastiskt.

Jag uppskattar att det erbjuder Slice Machine, ett verktyg för att skapa förhandsgodkända komponenter och överföra dem till anpassade sidbyggare. Det innebär att mitt team kan fokusera på att bygga funktioner samtidigt som marknadsförare får friheten att lansera eller uppdatera sidor självständigt.

Prismics bästa funktioner

Använd Page Builder för att skapa och redigera visuellt tilltalande sidor i realtid.

Utnyttja djup integration med ramverk som Next.js, Nuxt och SvelteKit.

Schemalägg releaser för att publicera sidor eller grupperade uppdateringar vid optimala tidpunkter.

Hantera lokalisering genom att skapa och redigera sidor på flera språk på ett effektivt sätt.

Prismicas begränsningar

Begränsade alternativ att lägga till i dina "Slices"

Funktionen för automatisk sparning sparar inte alltid innehållet, särskilt inte innan du lämnar sidan.

Prismatisk prissättning

Gratis

Startpaket: 15 USD/månad per tre användare

Litet: 30 $/månad per sju användare

Medium: 180 USD/månad per 25 användare

Platinum: 750 $/månad för obegränsat antal användare

Prismic-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Prismic?

Här är vad en recensent hade att säga:

Jag byggde hela vår marknadsföringslandningssida med Prismic och använde den dagligen i ungefär en vecka. Prismic var extremt enkelt att använda när man väl lärt sig grunderna. […] Dokumentationen för att komma igång var lite knapphändig, så de kunde definitivt förbättra startguiden. Specifikt var det förvirrande för mig hur man utnyttjar saker som Slices inom Custom Types.

Jag byggde hela vår marknadsföringslandningssida med Prismic och använde den dagligen i ungefär en vecka. Prismic var extremt enkelt att använda när man väl lärt sig grunderna. […] Dokumentationen för att komma igång var lite knapphändig, så de kunde definitivt förbättra startguiden. Specifikt var det förvirrande för mig hur man utnyttjar saker som Slices inom Custom Types.

🔍 Visste du att? Storytelling inom innehållsmarknadsföring är inget nytt. År 1885 började John Deere ge ut tidningen The Furrow, som innehöll tips om jordbruk för att sälja traktorer. Principen är densamma idag: värdefullt innehåll skapar förtroende innan försäljningen.

Skriv om din "berättelse" med ClickUp

Att hitta rätt verktyg för innehållsmarknadsföring handlar om att skapa en mer samarbetsinriktad process som stöder ditt teams tillväxt. StoryChief är utmärkt för att centralisera innehåll, men när din strategi expanderar behöver du mer flexibilitet, samarbete i realtid eller tätare integrationer.

Alla verktyg på min lista har olika styrkor.

Inget av dem kopplar dock samman alla steg i innehållsprocessen på samma sätt som ClickUp gör. Från att skissa på idéer i ClickUp Docs, brainstorma och automatisera med ClickUp Brain till att planera kampanjer i ClickUp Calendar – allt samlas på ett och samma arbetsområde.

Så innan din nästa kampanjcykel börjar, registrera dig gratis på ClickUp och tacka mig senare! 🚀

Vanliga frågor (FAQ)

Leta efter flerkanalig publicering, inbyggd SEO-vägledning, samarbete i realtid, godkännandeprocesser och innehållsplanering. Integration med sociala plattformar och CMS-plattformar är också viktigt för smidig distribution av innehåll.

Vissa billigare verktyg täcker en eller två aspekter, såsom schemaläggning för sociala medier eller grundläggande SEO-kontroller, men erbjuder sällan en komplett uppsättning av samarbetsflöden, godkännanden och SEO-optimering i en och samma plattform.

Räkna med 40–450 dollar per månad, beroende på teamets storlek och publiceringskanaler. Små team kan börja med lägre kostnader, medan byråer eller större team betalar mer för utökade integrationer, användarplatser och analysfunktioner.

Det är avgörande. Utan analys är det svårt att se vad som fungerar, optimera kampanjer eller motivera marknadsföringsavkastningen. Att spåra prestanda säkerställer smartare beslut och bättre innehållsstrategi över tid.