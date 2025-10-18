De 10 bästa mallarna för Notion-moodboards som stimulerar kreativiteten

Kreativitet är intelligens som har kul.

Men för många designers, produktmarknadsförare och kreativa proffs förvandlas den glädjen ofta till frustration när idéerna inte är organiserade.

Designers tänker i wireframes, marknadsförare tänker i budskap och produktchefer tänker i roadmaps. Detta bromsar framstegen och gör att projekten känns ofullständiga.

Notions moodboard-mallar gör det enklare för tvärfunktionella team att samordna sig och gå från inspiration till genomförande.

Här är de bästa Notion-mallarna för att förvandla din kreativa vision till konkreta resultat.

De bästa mallarna för moodboards i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa mallarna för moodboards i Notion och ClickUp:

Vad kännetecknar en bra mall för Notion-moodboard?

Rätt Notion-moodboardmall håller ordning på dina idéer samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att kunna utvecklas i takt med ditt projekt. De bästa moodboards eller inspirationsboards gör faktiskt din kreativa process smidigare. Här är vad du bör leta efter: 👇

Visuella inspirationsavsnitt : Välj en mall som låter dig organisera bilder i olika avsnitt, vilket gör det enkelt att kombinera bilder, färger, typsnitt och texturer till en sammanhängande stämning. De är användbara för att samla stämningar eller inspiration till ett enhetligt tema.

Tydlig kategorisering : Välj en Notion-mall som grupperar idéer i särskilda sektioner så att dina referenser förblir organiserade och lätta att navigera – särskilt användbart när du skapar inspirationskort för evenemang eller kampanjer.

Färg- och typsnittsblock : Din Notion-mall bör ha utrymme för att dokumentera varumärkets färger och typsnittsval så att din designriktning förblir konsekvent och inspirerar till kreativitet under hela projektet.

Anteckningar och idéer : Använd mallar som låter dig samla skriftliga anteckningar tillsammans med bilder så att varje idé stöds av anteckningar eller referenser. Detta hjälper dig att snabbt få insikter utan att förlora historien bakom dina val.

Samarbetsalternativ : Bjud in dina kollegor eller kunder att ge feedback direkt i moodboarden. Din Notion-sida blir en levande plats för diskussion och förfining.

Flexibel anpassning : Notion-mallen ska göra det möjligt för dig att anpassa layouten efter ditt arbetsflöde, utöka eller förenkla sektioner tills mallen känns skräddarsydd för din stil.

Arbetsflödesintegration : Se till att den Notion-mall du väljer är länkad till kundportaler och andra verktyg i din teknikstack för ett smidigt dataflöde.

Versionsspårning : För att spåra hur idéer utvecklas över tid måste din Notion-mall ha versionskontroll.

Förkonfigurerade block : Du sparar tid på inställningar genom att välja en Notion-mall med inbyggda gallerier, rutnät, växlingslistor och mycket mer.

Tillgänglighet: Inspiration kan komma när som helst, därför vill du att Notion-moodboard-mallen ska vara lättillgänglig både på datorn och mobilen.

💡 Pro Insight: Enligt The State of Fashion är design och produktutveckling bland de viktigaste värdedrivarna för generativ AI, där ungefär en fjärdedel av dess potentiella värde inom mode härrör från användningsfall inom design. Det innebär att moodboards snart kan drivas av AI, med system som kan föreslå nya kreativa riktningar för att väcka nya idéer för ditt team.

Gratis mallar för Notion-moodboards

Här är de bästa Notion-moodboardmallarna som balanserar estetik med funktionalitet.

Låt oss se vad varje mall innehåller, de mest framträdande funktionerna och det idealiska användningsområdet, så att du kan hitta den som passar bäst för dina kreativa projekt.

1. Enkel designmall för moodboard

via Notion

Notions enkla designmall för moodboard ger dig en ren visuell yta där du kan samla och presentera dina idéer på ett och samma ställe. Du kan lägga till bilder som fångar dina känslor och vibbar för att forma den övergripande stämningen. Förutom bilder kan du lägga till typografiprov som hjälper dig att sätta tonen för ditt projekt.

Och för att säkerställa att allt passar ihop med en enhetlig färgpalett kan du till och med lägga till färgprover i Notion-mallen.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Aktivera galleri-vy som standard, så att alla dina bilder och visuella element visas i ett rutnät som du kan bläddra igenom.

Använd taggbaserad filtrering för att snabbt hitta objekt efter tema (t.ex. ”mörkt”, ”vintage”, ”minimalistiskt”).

Stöd för direkt uppladdning av bilder (från din dator eller via URL) så att du inte behöver hoppa mellan olika verktyg.

Lägg till ett anteckningsfält per kort för att spara kommentarer, länkar eller idéer kopplade till varje bild.

✅ Perfekt för: Brandingteam eller kreativa designers som arbetar med ett visuellt identitetsprojekt med enhetliga färger, typsnitt och stilar.

💡 Proffstips: När du ordnar bilder på ett moodboard ska du inte bara placera dem slumpmässigt. Placera relaterade bilder närmare varandra och flytta svagare idéer till kanterna. En studie med titeln ”Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space” visade att verktyg kan lära sig av hur användare ordnar bilder för att föreslå bättre matchningar. Även utan AI hjälper denna vana ditt moodboard att utvecklas i en tydligare kreativ riktning.

2. Moodboard-mall

via Notion

Vill du utnyttja Notions inbyggda Unsplash-integration? Med Mood Board Template är det möjligt. Välj bland tusentals högkvalitativa foton och lägg dem direkt på din tavla. Använd den när du behöver ett visuellt utrymme för att forma en kreativ riktning, vare sig det gäller ett projekt, en produkt eller en kampanj. Dess visuella layout och rena sektioner håller fokus på att skapa den perfekta stämningen utan distraktioner.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Sök i Unsplashs inbyggda bibliotek med över 950 000 gratisbilder direkt på din Notion-sida.

Organisera bilder i kategorier (lokal, tema eller stil) för att hålla ordning på dina idéer.

Anpassa layouter med galleri- eller listvyer, beroende på hur du vill visa dina tillgångar.

Tagga poster med etiketter för snabb filtrering och enkel navigering mellan projekt.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam eller varumärkeschefer som förbereder kampanjbilder eller evenemangskoncept som kräver sammanhängande bildspråk.

⚡ Mallarkiv: När du har skapat ditt Notion-moodboard kan du kombinera det med brainstormingmallar för att omvandla inspiration till strukturerade idéer och planer. Här är några exempel på vad du kan göra med dem: Fånga upp röriga tankar under idéskapandet och organisera dem visuellt.

Koppla moodboard-bilder till tankekartor eller flödesscheman för att få ett djupare sammanhang.

Förvandla kreativa idéer till praktiska koncept för marknadsföringskampanjer eller design.

3. Mall för personlig moodboard

via Notion

Tänk på Personal Mood Board Template från Notion som din digitala klippbok där du kan organisera dina slumpmässiga inspirationsgnistor. Du kan spara bilder eller lagra dina idéer, till exempel snabba anteckningar, koncept eller skisser, som hjälper dig att spåra tankarna bakom din inspiration.

När du hittar intressanta saker på webben (artiklar, länkar eller online-resurser) kan du lägga till dem också, så att tavlan blir ett växande bibliotek av stämningar och stilar. Med tiden blir det ett personligt arkiv som du kan återvända till när du behöver ny inspiration.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd kategoriserade gallerier för att ordna inspiration efter tema, stämning eller projekttyp.

Klipp ut bilder direkt från webben med Notion Web Clipper för enkel lagring.

Sortera poster efter taggar, datum eller anpassade filter för att snabbt hitta specifika idéer.

Ändra storlek på kort eller dölj titlar för att skapa en mer visuell och minimalistisk tavelvy.

✅ Perfekt för: Frilansare, studenter eller hobbyister som samlar kreativ inspiration till personliga projekt eller visuella dagböcker.

⭐ Bonus: Öka din inspirationskapacitet med ClickUp Brain MAX:s Talk to Text. Ibland kommer idéerna när du inte sitter framför skärmen. Med Talk to Text i ClickUp Brain Max kan du direkt diktera dina tankar, beskriva en designidé eller prata om en stämning du just upplevt i verkliga livet. Istället för att förlora den där gnistan omvandlas dina talade ord till text och läggs direkt i ditt arbetsområde. Därifrån kan du länka dessa anteckningar till ditt personliga moodboard eller projektutrymme.

4. Mall för moodboard för marknadsföring

via Notion

Varje stark kampanj börjar med en tydlig vision. Notions mall för marknadsföringsmoodboard ger marknadsförare en perfekt plats att definiera den. Mallen samlar allt från visuella referenser och designidéer till övergripande teman i en enda, organiserad hubb.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla dina kreativa referenser i kategoriserade gallerier så att marknadsföringsidéer och varumärkestillgångar hålls organiserade.

Sortera inspiration efter teman som plats, produkt eller innehållstyp.

Effektivisera samarbetet genom att låta teammedlemmarna lägga till idéer och anteckningar i delade gallerier.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam eller kreativa strateger som sammanställer moodboards eller inspirationsboards för evenemang, produkter, varumärkeskampanjer och mycket mer.

📚 Läs mer: Verktyg för visuellt samarbete

5. Mall för nyårsvisionstavla

via Notion

Ett nytt år innebär nya mål, och mallen för nyårsvisioner hjälper dig att förverkliga dina nyårslöften. Den kombinerar måluppföljning med inspirerande bilder, vilket gör det enkelt att kartlägga prioriteringar som hälsa, ekonomi eller personlig utveckling.

Använd inbyggda taggar för att märka framsteg och upptäcka mönster tydligare. Tidslinjer visar sedan hur varje mål utvecklas vecka för vecka, vilket hjälper dig att hålla ett jämnt tempo. Tillsammans gör dessa funktioner dina personliga mål synliga och engagerande, och förvandlar dina resolutioner till en interaktiv tavla som motiverar dig hela året.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Sätt upp mål inom olika kategorier, såsom fysisk hälsa, mental hälsa och privatekonomi.

Bifoga detaljerade anteckningar till varje mål för att fånga upp idéer eller åtgärder som gör att du kan följa dina framsteg tydligt.

Lägg till spårare eller mini-visionstavlor för att visuellt övervaka milstolpar och hålla motivationen uppe med en tydlig riktning.

✅ Perfekt för: Personer som skapar en målinriktad visionstavla för att följa upp sina mål för hälsa, livsstil och ekonomi under året.

👀 Visste du att? Moodboards är inte bara visuella hjälpmedel. Inom designutbildning har de också använts som forskningsverktyg för att: Testa den emotionella resonansen genom att visa om bilderna väcker de avsedda känslorna hos betraktarna.

Stimulerar diskussioner och ger studenter och team en gemensam referenspunkt för att debattera idéer och ifrågasätta antaganden.

Lägg till klusterteman så att mönster blir tydligare och designriktlinjer lättare att definiera. Kort sagt är de både kreativa och analytiska verktyg.

6. Vision Board för mål- och livsmanifestationsmall

via Notion

Mallen Vision Board for Goal and Life Manifestation är utformad som en motivationshub där drömmar förvandlas till konkreta steg. Den går utöver statiska bilder genom att väva in kraftfulla affirmationer som stärker tron och fokus varje gång du återvänder till din tavla.

Du kan också lägga till citat som ger motivation i svåra stunder och hjälper dig att behålla en positiv inställning.

Dessutom hjälper utrymmet för personliga visioner dig att kartlägga hur framgång ser ut inom olika områden i livet, vilket ger dig en tydligare helhetsbild. För att allt ska vara genomförbart kopplar mallen dessa inspirationer till praktiska steg, vilket skapar en balans mellan motivation och ansvar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera dina visioner i tydliga kategorier som täcker karriär, livsstil eller personlig utveckling.

Spåra framsteg med målinriktade layouter som visar utvecklingen mot milstolpar.

Anpassa tavlorna med bilder som speglar dina ambitioner eller dagliga vanor.

✅ Perfekt för: Personer som sätter upp mål och vill ha ett dagligt utrymme för att visualisera sina drömmar och anpassa sina dagliga vanor efter långsiktig framgång.

👀 Visste du att? En undersökning med hjälp av en 14-dagars ekologisk momentant bedömning visade att personer som uppger att de har en starkare känsla av mening i livet upplever mindre momentant stress i sin vardag. En visionstavla som stämmer överens med dina mål och syften inspirerar dig inte bara, utan kan också bidra till ett lugnare och mer fokuserat sinne.

7. Mall för anteckningslista

via Notion

Ljusa färger, snabba tankar och omedelbar tydlighet – det är den känslan du får med Notions mall för klisterlappar. Den förvandlar enkla klisterlappar till en digital tavla där varje detalj hittar sin plats.

Du kan fånga upp idéer direkt när de dyker upp och utforska din kreativitet i en trygg miljö. Denna enkla mall kan användas både privat och i arbetet. Varje anteckning fungerar som ett litet uppgiftskort som du kan flytta runt, vilket gör mallen både praktisk och visuellt tilltalande.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa obegränsat med klisterlappar för att fånga upp allt från dagliga uppgifter till snabba påminnelser och tillfälliga idéer.

Organisera anteckningar efter kategorier som uppgifter, matvaror, länkar eller personliga idéer.

Färgkod varje anteckning för enkel igenkänning och bättre visuell tydlighet.

Ordna om anteckningar med dra-och-släpp-funktionen för att anpassa dem efter förändrade prioriteringar.

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, studenter eller team som hanterar dagliga uppgifter eller brainstorming-sessioner på ett visuellt sätt.

💡 Proffstips: Att skriva ner idéer är bara första steget. Det är genomförandet som gör susen. Med ClickUp Brain kan du omedelbart omvandla grova anteckningar till åtgärdspunkter. Markera bara en idé i form av en klisterlapp i ditt dokument eller din uppgift och be Brain att utöka den till en att göra-lista, lägga till förfallodatum eller till och med skissa på nästa steg. Dina kreativa idéer blir organiserade, spårbara uppgifter som du faktiskt kan följa upp. Skapa en att göra-lista bredvid dina anteckningar med ClickUp Brain.

8. Mall för checklista för storyboardplanering

via Notion

Bra berättelser är inte ett resultat av slumpen. De planeras, utformas och finslipas innan den första bilden tas.

Mallen Storyboard Planning Checklist fungerar som en produktionsguide som leder dig genom alla steg i storyboardprocessen, från att forma berättarstrukturen till att kartlägga tekniska krav. Med detaljerade checklistor och strukturerade avsnitt hjälper den dig att omvandla abstrakta kreativa idéer till en tydlig, genomförbar plan som är redo att genomföras.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera grunden för ditt projekt med en guidad checklista för förproduktion.

Organisera uppgifter i berättelseprocessen så att skrivande, karaktärsarbete och designdetaljer utvecklas synkroniserat.

Planera allt som din produktion behöver i förväg, från nödvändiga resurser till efterlevnadsåtgärder, så att processen flyter smidigt.

Stöd efterproduktionen med strukturerade steg för finputsning och distribution.

✅ Perfekt för: Innehållsskapare, videoproducenter och marknadsföringsteam som hanterar storyboards för filmer eller varumärkesvideokampanjer.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven assistent, till exempel ClickUp Brain, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstorming-sessionen till genomförbara uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din beskrivning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

9. Mall för dagbok

via Notion

Notions mall för dagbok är ett enkelt utrymme där du kan skriva ner dina tankar och reflektioner varje dag. Den innehåller genomtänkta frågor som guidar dig i ditt skrivande och gör det lättare att komma igång med dagboksanteckningarna.

Tacksamhetsprompterna uppmuntrar dig till exempel att stanna upp och uppmärksamma de positiva sakerna i ditt liv, oavsett hur små de är. Affirmationsprompterna hjälper dig att skapa en självförtroendefull och upplyftande ton för dagen som ligger framför dig. Avsnittet med dagliga höjdpunkter ger dig utrymme att notera viktiga ögonblick, framgångar eller produktiva prestationer, vilket förvandlar vanliga dagar till meningsfulla minnen.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra stämningar över tid för att identifiera känslomässiga mönster och trender inom välbefinnande.

Organisera dina att göra-listor efter dag, vecka eller månad för en strukturerad journalföringsvana.

Skapa rapporter efter kategori eller tidslinje för att visualisera tillväxt och framsteg.

✅ Perfekt för: Personer som vill skapa en medveten journalföringsrutin för att balansera och öka produktiviteten genom självreflektion och emotionell medvetenhet.

💡 Proffstips: Med mallen för dagbok kan du på ett strukturerat sätt logga dina tankar och följa dina framsteg, men om du vill ha större flexibilitet kan du också prova specialiserade appar för digitala dagböcker. Dessa appar har ofta funktioner som vanespårning, humörloggar, påminnelser och till och med guidade uppmaningar för att göra det enklare att föra dagbok.

10. Moodboard 2. 0-mall

via Notion

Notions Moodboard 2. 0-mall tar moodboard-konceptet ett steg längre genom att kombinera visuell inspiration med projektkontext. Den ger dig utrymme att samla kreativa referenser samtidigt som du definierar vem arbetet är till för, vilka målen är och hur allt hänger ihop.

Resultatet blir en tavla som inte bara fångar projektets utseende och känsla, utan också kopplar det direkt till strategin, vilket gör det enklare att omsätta idéer i handling.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla dina kreativa referenser på ett ställe, från bilder och färger till designidéer.

Håll koll på extra anteckningar, referenser och inspiration som stärker din inriktning.

Se både den kreativa stämningen och den strategiska briefingen sida vid sida för en fullständig bild.

✅ Perfekt för: Kreativa team eller projektledare som behöver en visuell tavla som kombinerar inspiration med projektstrategi.

⚡ Mallarkiv: Ibland räcker det inte med ett moodboard. Du behöver också koppla ihop idéer, teman och koncept på ett strukturerat sätt. Det är där mallar för konceptkartor kan hjälpa dig: Visualisera relationer mellan idéer, inte bara samla dem.

Organisera tankar i kluster som avslöjar dolda samband.

Skapa en tydlig grund för brainstorming, strategi eller forskning.

Notions begränsningar

Notion är kraftfullt och flexibelt, men många användare påpekar att plattformen har några verkliga nackdelar. Nedan följer några av de vanligaste begränsningarna som samlats in från G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice och andra recensionsplattformar:

Långsam prestanda eller fördröjning på sidor med stora databaser, särskilt när du arbetar med AI eller bäddar in tungt innehåll.

Brant inlärningskurva när du som nybörjare försöker bemästra länkning och komplexa layouter.

Svårigheter med kalkylblad eftersom stödet för formler och stora datamängder är begränsat jämfört med Excel eller Google Sheets.

Svag offlineåtkomst eftersom många funktioner inte fungerar tillförlitligt utan internetuppkoppling.

Brist på integrationer eftersom anslutningsmöjligheterna för tredjepartsappar inte är lika omfattande som hos vissa konkurrenter.

Enligt en Notion-användare är anpassningshindren följande:

Notion kan vara tråkigt för användare som inte har tålamod att koda. Även med tillgängliga mallar krävs det kritiskt tänkande för att anpassa dem efter dina egna behov.

Notion kan vara tråkigt för användare som inte har tålamod att koda. Även med tillgängliga mallar krävs det kritiskt tänkande för att anpassa dem efter dina egna behov.

När det gäller mallarnas komplexitet skriver en Reddit-användare:

De flesta mallar är antingen så enkla att du kunde ha gjort dem själv, eller så överbelastade att du till slut raderar hälften av funktionerna.

De flesta mallar är antingen så enkla att du kunde ha gjort dem själv, eller så överbelastade att du till slut raderar hälften av funktionerna.

Alternativa Notion-mallar

En av de största frustrationerna som designers delar i undersökningar är " arbetsflödesläckor ", dvs. att man tappar sammanhanget när man byter mellan verktyg eller importerar om tillgångar bara för att hålla projekten igång.

Det är där ClickUp utmärker sig som den ultimata lösningen.

ClickUp rankas ofta bland de bästa Notion-alternativen och löser inte bara dessa fläckar i arbetsflödet, utan tar också moodboards ett steg längre genom att integrera dem direkt med projektplanering, uppgiftshantering och samarbete.

En G2-recensent sammanfattar det så här:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart och flexibelt det är. Jag kan ställa in det precis som jag vill, oavsett om det handlar om att använda enkla uppgiftslistor eller bygga upp detaljerade arbetsflöden med automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler. Det samlar allt på ett ställe – projekt, dokument, kommunikation och till och med tidrapportering – så jag behöver inte hoppa mellan flera olika verktyg.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart och flexibelt det är. Jag kan ställa in det precis som jag vill, oavsett om det handlar om att använda enkla uppgiftslistor eller bygga upp detaljerade arbetsflöden med automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler. Det samlar allt på ett ställe – projekt, dokument, kommunikation och till och med tidrapportering – så jag behöver inte hoppa mellan flera olika verktyg.

Här är de bästa ClickUp-moodboardmallarna, som fungerar som praktiska och organiserade alternativ till Notion-mallarna.

1. ClickUp-moodboardmall

Få gratis mall Visualisera UI/UX, ikoner, färger och typsnitt med ClickUps mall för moodboard.

Till skillnad från statiska tavlor skapar ClickUp Mood Board Template ett interaktivt utrymme där idéer kan utvecklas till verkliga planer. Den är inbyggd i ClickUp Whiteboards och är mer än bara en plats att fästa bilder på. Du kan samla ikoner, färger, webbplatser och typsnitt på en digital duk för att skapa en tydlig visuell guide.

Det som gör det speciellt är hur smidigt det kopplar samman kreativitet med handling. Tavlan fungerar som din inspirationskälla, men den är också direkt kopplad till ClickUps funktioner för designprojektledning, så att du kan omvandla beslut till uppgifter utan att störa arbetsflödet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd tankekartor, textblock och referenser direkt på tavlan för att koppla samman spridda idéer till sammanhängande kreativa riktlinjer.

Gå smidigt från brainstorming till projektgenomförande med ClickUp Tasks för tilldelning av uppgifter, prioriteringar och deadlines.

Lägg upp inspirationen i överskådliga sektioner som gör det enklare att enas om designval innan projekten går in i produktionsfasen.

✅ Perfekt för: Grafiska formgivare eller produktteam som skapar en visuell identitet som smidigt övergår från koncept till genomförande.

⚡ Mallarkiv: Moodboards i ClickUp kommer till liv i Whiteboards, vilket ger dig utrymme att brainstorma, kartlägga idéer och samarbeta i realtid. Om du vill gå bortom det visuella innehåller dessa whiteboardmallar färdiga layouter för att: Kartlägg användarresor eller kreativa flöden direkt på en delad arbetsyta.

Samarbeta med kollegor med hjälp av klisterlappar, former och kopplingar.

Omvandla brainstormade idéer till genomförbara ClickUp-uppgifter direkt. ▶️ Vill du se hur det fungerar? Titta på den här videon för att lära dig hur ClickUp Whiteboards fungerar och få en praktisk känsla för hur du bygger och samarbetar visuellt.

2. ClickUp-mall för visionstavla

Få gratis mall Gör din målmarknad lättare att förstå genom att kartlägga den med ClickUps mall för visionstavla.

Tydlighet är ofta det svåraste att uppnå när man utvecklar en produkt, och det är där ClickUp Vision Board Template kommer in. Den ger teamen en gemensam överblick över helheten och omvandlar framgångskriterier till tydliga ansvarsområden, så att affärsmålen alltid står i fokus.

Resultatet blir en visuell färdplan som samordnar alla och ger beslutsfattarna självförtroendet att gå vidare.

För att göra det ännu mer kraftfullt kan du koppla ihop tavlan med ClickUp Docs. Detta samarbetsutrymme gör att du kan utveckla din vision i detalj genom att lägga till banners, använda avdelare och till och med länka uppgifter direkt i dokumentet. Tillsammans säkerställer de att din vision inte bara är visuell utan också dokumenterad och redo att genomföras av hela teamet.

Skapa effektfulla visioner tillsammans i ClickUp Docs.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Översätt högnivåkoncept till tydliga kategorier som underlättar samarbetet, från att skissa på visionen till att definiera mål och målgruppens behov.

Låt ditt team arbeta direkt på tavlan genom att tilldela uppgifter, dela uppdateringar och lägga till media.

Använd inbyggda prioriteringsfunktioner för att utvärdera vilka produktidéer som är viktigast, prioritera ditt arbete och bestämma vilka som ska gå vidare.

Länka din visionstavla till ClickUps planeringsverktyg, såsom Docs och Whiteboards, så att brainstorming naturligt utvecklas till genomförande.

✅Perfekt för: Produktteam och entreprenörer som vill samordna visioner, kommunikationsmål och genomförande.

📚 Läs mer: Bästa whiteboardprogramvaran för samarbete

3. ClickUp Vision Whiteboard-mall

Få gratis mall Planera tydligt och sätt rätt kurs för ditt nästa projekt med hjälp av ClickUp Vision Whiteboard Template.

ClickUp Vision Whiteboard Template är utvecklad för team som föredrar en mycket visuell och interaktiv approach till brainstorming och planering.

Till skillnad från ClickUp Vision Board Template, som ger en strukturerad visuell färdplan för att samordna mål och ansvarsområden, är Whiteboard Template en tom duk där idéerna kan flöda fritt.

Du kan kartlägga idéer, flytta runt saker och förfina dem tillsammans med dina teammedlemmar. Mallen innehåller även avsnitt för vision, målgrupp, behov, produkt och mål. Den ger dig tips på vad du kan lägga till, men lämnar också utrymme för kreativitet och iteration.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Arbeta tillsammans i realtid, oavsett om ni befinner er på samma plats eller på distans, och främja dynamiska diskussioner.

Lägg till eller justera ikoner, bilder och stilar för att återspegla ditt varumärkes unika identitet.

Dela feedback direkt på tavlan för att fånga varje avdelnings perspektiv.

Exportera som PDF eller fysisk affisch för brainstorming-sessioner och teamworkshops offline.

✅ Perfekt för: Team som vill kombinera kreativitet med strukturerad målsättning och som uppskattar flexibiliteten hos en digital whiteboard.

⭐ Bonus: Automatisera designarbetsflöden med ClickUps förkonfigurerade Autopilot Agents. Att hantera feedbackloopar och godkännanden kan ta mer tid än själva designarbetet. Med ClickUps förkonfigurerade Autopilot Agents kan du automatisera repetitiva steg, som att flytta uppgifter till "Revision" när feedback läggs till, meddela intressenter när en mockup godkänns eller skapa uppföljningsuppgifter efter lanseringen. Håll din designboard igång utan ständiga manuella uppdateringar. Låt ditt team fokusera på kreativiteten. För att konfigurera din första Agent, titta på den här videon.

4. ClickUp Storyboard-mall

Få gratis mall Förvandla råa koncept till kraftfulla berättelser med hjälp av ClickUp Storyboard Template.

Enkelt uttryckt är ett storyboard ett moodboard med struktur. Det fångar inte bara utseendet och känslan i din idé, utan också hur den flödar från ett ögonblick till nästa. ClickUp Storyboard Template ger dig en visuell duk där du kan kartlägga dina koncept bildruta för bildruta, vilket gör det enkelt att anpassa den kreativa ”stämningen” till den faktiska sekvensen av handlingar eller händelser.

Dessutom förvandlar den kreativa processen till något samarbetsinriktat och lätt att hantera tack vare dra-och-släpp-funktionen och flera ramar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp din berättelse eller ditt projekt i olika scener eller steg, så att komplexa idéer blir lättare att ta till sig.

Fånga manusanteckningar, karaktärsdialoger och händelser på skärmen direkt i varje bildruta.

Omorganisera eller duplicera scener för att förfina tempot och justera berättelsens flöde allteftersom den utvecklas.

Dela storyboards med ditt team för att samla in feedback i realtid och säkerställa samstämmighet i varje steg.

✅ Perfekt för: Filmskapare, marknadsförare och affärsteam som behöver ett strukturerat storyboard för att samordna projektets vision och genomförande.

⚡ Mallarkiv: Använd dessa kostnadsfria storyboardmallar för att skapa ordning i dina idéer. De hjälper dig att omvandla inspirationen från ditt moodboard till en tydlig sekvens som hela teamet enkelt kan följa.

5. ClickUp-mall för story outline

Få gratis mall Planera, organisera och följ varje kapitel i din berättelse med ClickUp Story Outline Template.

En moodboard kan fånga stämningen i ditt projekt, men vad händer sedan? Med ClickUps mall för story outline kan du omvandla den visuella energin till en konkret story eller roadmap. Den fungerar som en bro mellan inspiration och genomförande.

Om ditt moodboard till exempel lyfter fram teman för en varumärkeskampanj kan du med hjälp av den här mallen dela upp idéerna i kapitel, scener eller faser, så att inga detaljer faller bort.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa en karaktärs- eller personabräda tillsammans med bilder, perfekt för marknadsföringskampanjer eller berättarprojekt.

Använd Kanban Board View för att se din berättelse utvecklas ur flera olika vinklar.

Använd färgkodad framstegsspårning för att se vilka delar av din kampanj eller berättelse som är färdiga och vad som fortfarande behöver utvecklas.

✅ Perfekt för: Innehållsskapare och strateger som vill omvandla inspiration från moodboards till strukturerade kampanjer eller stegvisa genomförandeplaner.

6. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Få gratis mall Visualisera hur användare interagerar med din produkt med ClickUp User Story Mapping Template.

När man brainstormar idéer eller kartlägger kreativa flöden är det lätt att tappa bort hur allt hänger ihop. ClickUp User Story Mapping Template förvandlar oorganiserade tankar till en strukturerad visuell resa. Med den här mallen kan du gruppera dina idéer steg för steg, ungefär som när man ordnar ett moodboard, men med fokus på användarens väg. Det gör det lättare att se hur funktioner, idéer eller designval påverkar den totala upplevelsen.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp komplexa projekt i mindre, hanterbara delar med hjälp av ClickUp Custom Fields för personas, mål eller problem.

Använd det som en källa till sanning genom att samla alla berättelser och idéer på ett och samma ställe.

Visualisera effekten av funktioner eller kreativa element steg för steg i Story Map View.

✅ Perfekt för: Team, chefer eller marknadsförare som vill ha ett moodboard-liknande utrymme för att kartlägga användarresor och koppla designidéer till verkligt kundbeteende.

7. ClickUp-mall för designboard

Få gratis mall Använd ClickUp Design Board Template för att spåra designfaser, godkännanden, prioriteringar och revideringar i hela projektets tidsplan.

Designprojekt följer sällan en rak väg; idéer utvecklas, feedback ändrar riktning och inspirationen förändras ständigt. ClickUp Design Board Template är utformad för att fånga upp det flödet och hålla det organiserat.

Du kan samla kreativa referenser och samtidigt följa hur de rör sig genom varje steg i designprocessen. Varumärkets visuella element, mockups, feedback och godkännanden är alla länkade på ett och samma moodboard, vilket gör varje steg lätt att följa.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp designprocessen i olika steg: briefing, varumärkesbyggande, design, lansering och feedback.

Spåra godkännanden och revideringar med tydliga statusmarkörer (väntande, godkänd, revidering).

Använd Kanban-tavlor för att gruppera designuppgifter och visualisera framsteg.

Lägg till kommentarer, länkar och mediefiler direkt till uppgifter för smidig samverkan.

✅ Perfekt för: Kreativa team, varumärkeschefer och frilansande designers som vill ha ett strukturerat moodboard-system för att hantera och följa designprojekt från början till slut.

Förvandla inspiration från moodboards till verkliga projekt med ClickUp

Notions moodboard-mallar är användbara när du bara vill ha ett enkelt moodboard för att samla idéer. Men anpassningskomplexiteten är besvärlig.

Det är där ClickUp-mallarna sticker ut. De är nybörjarvänliga. Det är bara att fylla i din information för att komma igång.

De kombinerar kreativitet med struktur, så att dina moodboards inte bara förblir inspiration, utan utvecklas till genomförbara planer. Med flexibla vyer, färdiga tavlor och samarbetsfunktioner hjälper ClickUp dig att gå från brainstorming till genomförande – utan ansträngning.

Om du vill ha ett omfattande verktyg för moodboards som också hanterar arbetet bakom det, registrera dig för ClickUp idag!