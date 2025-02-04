10 appar för digitala dagböcker för bullet journaling 2025

Att föra dagbok är ofta ett effektivt sätt att dokumentera dina observationer, förstå dina styrkor och mäta dina framsteg över tid. Med hjälp av digitala dagboksappar är det enklare än någonsin att skapa och helt anpassa din digitala bullet journal (eller bujo).

Det finns oändligt många dagboksappar och dagboksalternativ för alla behov. Men med så många valmöjligheter, hur vet du vilken som är rätt för dig?

Med den här guiden ger vi dig det bästa av det bästa när det gäller att gå från en pappersdagbok till en digital dagboksapp.

Låt oss hitta den perfekta digitala bullet journal-appen för dina behov. ?️

Vad ska du leta efter i en app för digital journalföring?

Det är enkelt att starta en dagbok i vilken anteckningsapp som helst – allt du behöver är en tom sida. Dagboksappar erbjuder dock funktionalitet, användarvänlighet, uppföljning över tid och anpassningsbarhet.

När du jämför de bästa dagboksapparna bör du tänka på följande:

Stil: Tilltalar appens stil mig?

Användarvänlighet: Har programvaran ett användarvänligt gränssnitt för att föra dagbok eller hantera annat innehåll på flera enheter?

Funktioner: Har den här digitala dagboksappen alla gratis- eller premiumfunktioner jag behöver?

Pris: Finns det en gratisversion och har den allt jag behöver?

Anpassning : Kan jag anpassa utseendet på min dagbok? Kan jag använda färger, GIF-bilder eller klistermärken för att göra upplevelsen roligare?

Kompatibilitet: Är det en Mac-app eller är den kompatibel med Android-enheter? Kan du använda iOS-appen på olika mobila enheter (iPhone eller iPad)? Finns den bara i Apple App Store eller Google Play Store? Finns det också en webb- eller datorversion?

Sekretess: Har appen Touch ID eller lösenordsskydd?

Alla letar efter något olika i sin digitala dagboksapp. Du kanske vill ha ett strömlinjeformat gränssnitt utan distraktioner. Andra användare föredrar anpassningsalternativ, färger, digitala klistermärken och klisterlappar.

Oavsett vilken metod du föredrar finns det en dagboksapp för dig.

De 10 bästa apparna för digitala dagböcker

Är du redo att förbättra din digitala dagboksupplevelse? Här är vår lista över de bästa apparna som finns tillgängliga idag.

Var och en av dem ger dig en trygg och säker plats att skriva dina dagliga anteckningar, så leta efter de funktioner som uppfyller dina behov när det gäller dagboksskrivande.

Bäst för gemensam journalföring

Börja journalföra bättre med ClickUp Docs Använd slashkommandon och rich text-redigering för att snabbt organisera dina anteckningar i ClickUp Docs.

ClickUp är ett otroligt användbart verktyg för produktivitet, projektledning och dokumentation av projekt. Det är också ett perfekt hem för din digitala dagbok. Med funktioner som gör det enklare att skapa dokument och följa upp framsteg passar det perfekt som en digital planeringsapp.

Använd ClickUp Docs -funktioner som rich text-formatering, inbäddade bilder, kapslade sidor och bokmärken för att skapa ett digitalt planeringssystem som kompletterar ditt sätt att skriva och låter dig fånga varje ögonblick av din dag.

Använd ClickUp AI i Docs som skrivassistent för att skapa eller sammanfatta anteckningar i din digitala dagbok. Utöver att skriva kan ClickUp AI användas för att omedelbart skapa åtgärdspunkter och deluppgifter baserat på sammanhanget för dina uppgifter och dokument.

Be ClickUp Brain att sammanfatta dina dagboksanteckningar.

Organisera enskilda dagboksanteckningar, använd taggar för att kategorisera dem och bygg upp ett bibliotek med dagliga eller veckovisa anteckningar över tid. Bestäm om du vill dela dina anteckningar eller hålla dagboken privat med alternativ för sekretess och delning per sida.

Undvik distraktioner när du skriver dagbok genom att aktivera det inbyggda fokusläget, eller använd tidsspåraren för att övervaka hur länge du skriver dagbok som en teknik för tidshantering.

När du vill lägga till en snabb anteckning eller skapa en att göra-lista eller checklista tillsammans med din dagbok, använd ClickUp Notes. Dina anteckningar är lätta att komma åt var du än är, så du kommer aldrig att förlora en post-it-lapp eller anteckning i anteckningsboken igen.

Skriv enkelt anteckningar, redigera med avancerad formatering och konvertera dem till spårbara uppgifter som är tillgängliga var som helst i ClickUp Notepad.

Anteckningar i anteckningsblocket kan enkelt omvandlas till spårbara uppgifter med förfallodatum på några ögonblick – perfekt när du vill spåra framsteg mot mål, motivera dig själv att agera eller hantera dina prioriteringar.

ClickUp är inte bara perfekt för personliga dagböcker utan också för arbetsändamål. Du kan använda den som programvara för processdokumentation för att föra register över SOP:er och instruktionsguider.

Hemma, på kontoret eller på resande fot – med ClickUp kan du göra det. ?

ClickUps bästa funktioner

Skapa en daglig eller veckovis dagbok i ClickUp Docs

Anpassa dina dagboksanteckningar med rich media och textformatering.

Organisera dina tankar med rubriker, bokmärken och taggar.

Sök bland taggar för att hitta tidigare dagboksanteckningar.

Lägg till anteckningar i din dagbok när du är på språng med mobilappen ClickUp.

Inkorporera andra funktioner som ClickUp Goals och ClickUp Tasks för att förvandla din digitala dagbok till ett fullfjädrat produktivitetssystem.

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner och anpassningsalternativ kan det ta lite tid för vissa användare att helt anpassa sin dagbok efter sina önskemål.

ClickUp är ett utmärkt val för användare som vill anpassa sitt dagboksskrivande, men det kanske inte är det perfekta valet för någon som vill ha en färdig dagboksupplevelse.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Day One

Bäst för dagliga reflektioner

via Day One

Day One beskriver sig själv som ”den bästa dagboksappen”. Appen är stolt över sin prisbelönta moderna och minimalistiska design. Användarna uppmuntras att skriva dagbok varje dag och använda appen som ett verktyg för att se tillbaka och reflektera över tidigare dagar. ✏️

Day One – de bästa funktionerna

Lägg till foton, teckningar, ljud och video till dina dagboksanteckningar.

Skapa flera dagböcker i appen för olika delar av ditt liv.

Fokusera på säkerhet med lösenkoder, biometrisk säkerhet och end-to-end-kryptering.

Säkerhetskopieras automatiskt med möjlighet att enkelt exportera data när som helst.

Begränsningar i Day One

Appen är utformad för daglig journalföring, så användare som vill spåra mål eller vanor måste leta efter något annat.

Day One är främst en app för iOS och Android, så webbversionen är fortfarande i betaversion.

Priser för Day One

Gratis

Premium: 2,92 $/månad

Betyg och recensioner för Day One

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Diaro

Bäst för integritet och säkerhet

via Diaro

Diaro är en enkel digital dagboksapp som främjar dagboksvanor tack vare sitt användarvänliga gränssnitt. Användare kan lägga till dagboksanteckningar, organisera anteckningar, söka igenom tidigare anteckningar och bygga upp ett bibliotek med sidor över tid. ?

Diaros bästa funktioner

Organisera dagboksanteckningar med mappar och taggar

Lägg till bilder och platser till dagboksanteckningar

Kompatibel med över 30 språk

Synkronisera mellan Diaro-appen för iOS eller Android och webbversionen med Dropbox.

Begränsningar i Diaro

Textformatering är inte tillgängligt i Diaro, så du kan inte använda fetstil, kursivstil eller understrykning för att anpassa eller betona dina anteckningar.

Användare rapporterar att du inte kan ha mer än en dagbok i appen.

Priser för Diaro

Gratis

Diaro Pro: Från 8,99 $/månad

Diaro-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Reflectly

Bäst för att spåra humör

via Reflectly

Reflectly beskriver sig själv som ”världens första intelligenta dagbok” tack vare sitt fokus på mindfulness, mental hälsa och humörspårning. Användarna får tillgång till dagliga dagboksfrågor, framstegsspårning, motiverande citat och dagliga utmaningar.

Och om du planerar att införa en digital dagboksapp på arbetsplatsen kommer Reflectly for Work snart. ?

Reflectlys bästa funktioner

Svara på dagliga frågor om ditt humör och välbefinnande.

Få inspiration att skriva med dagliga dagboksfrågor

Läs och reflektera över tidigare dagboksanteckningar.

Spåra ditt humör och dina vanor över tid

Reflectlys begränsningar

Appen är starkt inriktad på mindfulness, så den är kanske inte det bästa alternativet för en traditionell digital dagboksapp.

Reflectly finns endast tillgängligt i App Store och Google Play Store, utan webb- eller datorversion.

Reflectly-priser

Gratis

Reflectly Premium: Från 9,99 $/månad

Reflectly-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

5. Fem minuters dagbok

Bäst för snabb journalföring

via Five Minute Journal

Appen Five Minute Journal erbjuder en digital version av den populära tryckta dagboken. Tanken är att du ska ägna bara fem minuter åt att skriva dagbok och anteckna dina tankar för dagen.

Appen gör det enkelt att skriva korta anteckningar med hjälp av vägledande dagboksfrågor, dagliga påminnelser, inspirerande citat och veckovisa utmaningar som håller dig motiverad. ?

De bästa funktionerna i Five Minute Journal

Använd den guidade processen för att förenkla dagboksupplevelsen.

Navigera med tidslinje- eller kalendervy

Spåra dina framsteg och mönster

Five Minute Journal är en privat dagboksapp med säker lösenkod, Touch ID eller Face ID.

Begränsningar för Five Minute Journal

Appen Five Minute Journal har ingen webb- eller datorversion, så användare måste använda en iOS- eller Android-enhet för att skriva dagbok.

Det finns en gratisversion, men användare behöver ett betalt abonnemang för att kunna lägga till bilder eller videor till dagliga dagboksanteckningar.

Priser för Five Minute Journal

Gratis

Premium: Från 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Five Minute Journal

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Notion

Bäst för anpassningsbara dagboksmallar

via Notion

Notion är en digital arbetsplats- och planeringsapp med flera mallar för dagböcker och vanor, vilket gör det enkelt att skapa en anpassad dagbok. Oavsett om du samlar tankar och känslor eller viktiga idéer, använder denna fantastiska dagboksapp ett enkelt textbaserat system så att du kan skapa något mer omfattande med databaser för att följa framstegen för dina anteckningar eller uppgifter över tid. ?

Notions bästa funktioner

Börja med en tom sida eller använd en mall för bullet journal för att skapa din dagbok.

Anpassa ditt dagboksskrivande med färger, bilder, rubriker, databaser och inbäddade funktioner.

Organisera foton, videor och andra påminnelser från ditt dagliga liv och dina semestrar.

Skapa flera dagböcker inom ett och samma arbetsområde

AI-funktioner som hjälper dig att sammanfatta dina dagboksanteckningar, ger dig tips och mycket mer.

Begränsningar i Notion

Notion ser ut och känns mer som ett ordbehandlingsverktyg än en dagboksapp, vilket kanske inte är så tilltalande för den som skriver personlig dagbok.

Vissa användare kan tycka att utbudet av funktioner i Notion är överväldigande i början.

Priser för Notion

Gratis

Plus: 10 dollar/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

7. Momento

Bäst för integration med sociala medier

via Momento

Momento är en digital dagboksapp som endast finns för iOS och som uppmuntrar till daglig dagboksskrivning och automatiskt samlar in innehåll från dina sociala medieappar. Momento använder flöden för att hämta innehåll från appar som Instagram, Spotify eller Goodreads för att hjälpa dig att måla upp en bild av ditt liv i ögonblick. ?️

Momento bästa funktioner

Organisera alla dina dagboksanteckningar och minnen på ett och samma ställe

Få en mer fullständig bild av varje dag med feed-integrationer från sociala nätverk och underhållningsappar.

Välj att dela specifika ögonblick med andra

Sök igenom och reflektera över tidigare dagboksanteckningar.

Momento-begränsningar

Momento finns endast på iOS, så det är inte tillgängligt på Android, webben eller datorn.

Förbättrade säkerhetsfunktioner som lösenkoder eller Touch ID är betalda tillägg i Momento.

Priser för Momento

Gratis

Premium: Från 14,99 $/månad

Momento-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Daylio

Bäst för att spåra humör och aktivitet

via Daylio

Daylio marknadsför sig som en digital bullet journal-app för självomsorg, med fokus på humör, lycka och måluppföljning. Användarna uppmanas att välja sitt humör, beskriva sin dag och sätta upp mål eller målsättningar som de kan mäta över tid. ?

Daylios bästa funktioner

Ta hand om dig själv och öva mindfulness medan du skriver dagbok med en inbyggd humörspårare.

Visualisera ditt humör och dina framsteg över tid med hjälp av engagerande kalendervyer.

Få avancerad statistik och följ dina måls framsteg över tid.

Anpassa upplevelsen med olika färgteman

Begränsningar i Daylio

Dagboksappen är främst avsedd för mindfulness och självomsorg, så den passar inte för användare som letar efter vanliga digitala bullet journal-appar.

Daylio finns inte som desktop- eller webbläsarapp, så du måste använda en iOS- eller Android-enhet.

Priser för Daylio

Gratis

Premium: Från 4,99 $/månad

Daylio-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Diarium

Bäst för multimedial dagboksskrivning

via Diarium

Diarium är en mer traditionell digital dagboksapp. Den är plattformsoberoende, vilket innebär att det är enkelt att börja och fortsätta skriva i din dagbok var du än befinner dig. Bädda in foton, videor och ljudanteckningar och använd rik textformatering för att anpassa dina inlägg. ?

Diariums bästa funktioner

Skriv en daglig eller veckovis dagbok och bläddra igenom tidigare inlägg.

Lägg till platser och taggar för att se var du har varit på en kartvy.

Få aviseringar om vad du gjorde denna dag förra året.

Anpassa din dagbok med färger, typsnitt, taggar och smarta integrationer.

Diariums begränsningar

Diarium känns mer som en traditionell dagbok än andra moderna, strömlinjeformade alternativ.

Det finns ingen inbyggd funktion för att spåra vanor eller mål, så du kanske föredrar en annan app för detta.

Priser för Diarium

Gratis

Lifetime Pro: 7,99 dollar

Diarium-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Grid Diary

Bäst för visuell journalföring

via Grid Diary

Grid Diary är ett modernt och effektivt sätt att börja skriva dagbok. Appen använder reflekterande frågor och dagboksmallar för att göra processen mer effektiv. Det unika rutnätformatet inspirerar dig att fundera över olika aspekter av ditt liv. ?

Grid Diarys bästa funktioner

Övervinna skrivkramp med en guidad skrivupplevelse

Starta flera dagböcker i en och samma app

Använd inbyggda uppmaningar för att främja tacksamhet, reflektion och framsteg.

Anpassa din digitala dagbok med klistermärken, inbyggda bilder och textformatering.

Grid Diarys begränsningar

Vissa användare kanske föredrar en mer traditionell dagboksmetod framför det unika systemet.

Det finns ingen webbversion, så du behöver en Android- eller iOS-enhet eller en Mac för att kunna använda appen.

Grid Diarys prissättning

Gratis

Betalt: 2,99 $/månad

Grid Diarys betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Organisera dig med de bästa apparna för digitala dagböcker

Digital journalföring är enklare än någonsin, och det finns många appar som motiverar och uppmuntrar dig att dokumentera din vardag. Oavsett om du fokuserar på mindfulness, att skriva dagbok eller att följa upp vanor finns det en app på denna lista som passar dina mål.

Ta din online-dagbok till nästa nivå med ditt eget personliga digitala produktivitetssystem när du provar ClickUp gratis.

Du får ett distraktionsfritt och fullt utrustat utrymme för att skriva ner dina dagliga tankar och känslor, samt kraften att omvandla dessa tankar till handling. ✨