De bästa Miro-mallarna för kundresan för att visualisera UX

Har du någonsin undrat varför de flesta företag hävdar att förstå kundernas behov är deras högsta prioritet, men ändå har svårt att identifiera var användarna faktiskt hoppar av?

Problemet är inte brist på data, utan brist på tydlighet. Du har genomfört kundintervjuer, samlat in feedback och identifierat problemområden. Men utan en visuell kundresekarta förblir dessa insikter utspridda i kalkylblad och e-posttrådar.

Det är precis därför teamen vänder sig till Miro-mallar för kundresan. Istället för att diskutera hur kundupplevelsen ser ut kan du med hjälp av dessa mallar kartlägga den – komplett med känslor, kontaktpunkter och de kritiska ögonblick då användarna antingen konverterar eller hoppar av.

I den här artikeln går vi igenom de bästa mallarna för kundresor i Miro och delar även med oss av några gratis mallar i ClickUp.

👀 Visste du att? Enligt en undersökning från ClearVoice har cirka 48 % av företagen någon form av kund- eller köparresekarta. Men endast 43 % av dem har validerat dessa kartor mot verkliga data, såsom CRM-register eller försäljningsstatistik. Det innebär att de flesta resekartor riskerar att baseras på antaganden snarare än fakta.

Översikt över mallar för kundresor

Här är en snabb överblick över alla mallar i bloggen:

Vad kännetecknar en bra mall för kundresan i Miro?

När du väljer en mall för kundresan i Miro, tänk på följande punkter så att du inte slösar tid på fel mall: 👇

Tydlighet: Välj en mall som tydligt visar varje steg i resan för att spåra hur en användare går från medvetenhet till beslut.

Anpassning: Se till att mallen är lätt att redigera, till exempel genom att lägga till flera kontaktpunkter eller ta bort steg, så att den anpassas till din produkt eller tjänst istället för tvärtom.

UX-fokus: Välj en mall som lyfter fram användarnas behov, frustrationer och känslor, inte bara affärsmål. På så sätt kan du fokusera på att förbättra verkliga upplevelser.

Anpassningsförmåga: Leta efter en mall som fungerar i alla branscher. Den ska passa för appregistrering, onlinekassor och till och med serviceupplevelser i butik.

Fördefinierade avsnitt: Välj mallar som har fördefinierade områden för personas, mål, kontaktpunkter och kanaler

Samarbete: Kontrollera om mallen gör det möjligt för ditt team att redigera i realtid, lägga till kommentarer och bidra utan förvirring.

Gratis mallar för kundresan från Miro

Varje mall för användarresekarta är utformad för att stimulera samarbete, förenkla kartläggningen och ge ditt team en tydlig bild av hela kundupplevelsen. Låt oss utforska dem tillsammans:

1. Mall för kartläggning av beteendedesign (resa)

Miro:s Behaviour Design Mapping (Journey) Template fokuserar på en liten del av kundresan. Den riktar sig till en specifik åtgärd eller ett specifikt beteende som du vill att användarna ska utföra. Efter det kan du arbeta baklänges från den åtgärden med hjälp av COM-B-modellen (Capability, Opportunity, Motivation → Behavior) för att se vad som hjälper eller hindrar användarna från att göra det. Med denna kartläggning blir det lättare att identifiera var problemen uppstår och sedan brainstorma sätt att antingen eliminera den friktionen eller utnyttja den på ett smart och avsiktligt sätt.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Kartlägg stadier, åtgärder och problemområden för att se exakt var användarna fastnar

Brainstorma idéer till interventionsstrategier direkt på tavlan, kopplade till varje friktion eller hinder

Lägg in denna mikro-resa i en övergripande karta så att den stämmer överens med dina bredare UX-flöden

✅ Perfekt för: UX-forskare och produktteam som omformar onboarding- eller checkout-flöden och vill upptäcka beteendemässiga hinder som hindrar användare från att slutföra viktiga åtgärder

💡 Proffstips: Lägg till en snabb COM-B-kontroll i varje steg (medvetenhet → övervägande → köp → retention → lojalitet) i din kundresekarta. Använd gröna/gula/röda markörer för C-O-M. Detta visar exakt varför avhopp sker och vad som bör åtgärdas först. Kunderna kanske till exempel vet hur man använder en kupong (förmåga), men om betalningsgatewayen hela tiden krånglar (möjlighet) eller om de inte litar helt på din webbplats när det gäller deras kortuppgifter (motivation) kommer de ändå att avbryta köpet.

2. Mallen för kundresan

Om du behöver en helhetsbild av hur kunderna interagerar med ditt företag vid olika kontaktpunkter, ger Miro Customer Journey Template dig en överskådlig bild. Det gör det enkelt att kartlägga kundernas handlingar, vinster och problem samt fånga kundernas känslomässiga stämning under resans gång. Du kan använda den som ett startkit för att samordna teamen kring den verkliga kundupplevelsen, från första kontakten till långsiktig lojalitet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Guida teamen genom en strukturerad process med ”Frame, Act, Feel” för att fånga upp handlingar, kontaktpunkter och känslor

Genomför färdiga workshopsessioner som kan slutföras på 90–120 minuter med tydliga steg-för-steg-instruktioner

Anpassa mallen med ditt eget varumärke, offline-utskriftsformat eller ytterligare R Sprint-aktiviteter

✅ Perfekt för: Produktchefer och UX-team som håller workshops för upptäckt eller samordning och behöver ett strukturerat sätt att fånga hela kundresan och presentera den för intressenterna.

🎁 Bonus: Enligt Zendesk Customer Experience (CX) Trends Report ser varumärken som använder AI-drivna kundupplevelser en ökning på 22 % i kundlojalitet och en ökning på 49 % i möjligheter till korsförsäljning. Resekartor hjälper dig att identifiera problemområden, men den verkliga fördelen uppstår när du kan koppla dessa kartor till din faktiska arbetssituation. Det är där ClickUp Brain kommer in. Det samlar uppgifter, anteckningar, chattar, CRM-data och kopplar samman kundfeedback. Med Brain kan du ta vilken kundresekarta som helst och anteckna "ögonblick att anpassa". Brain analyserar feedback och teamanteckningar för att markera kontaktpunkter där ett skräddarsytt meddelande, produktrekommendation eller supportåtgärd kan ge störst effekt. Använd ClickUp Brain för att lägga till personalisering i din kartläggning av kundresan

3. Mall för story mapping

Miro Story Mapping Template handlar om att dela upp en stor produktidé i mindre, hanterbara steg som ditt team faktiskt kan agera på. Istället för att hoppa direkt in i utvecklingen hjälper det teamen att kartlägga vilka användarna är, vilka åtgärder de vidtar och vilka antaganden de gör, så att helheten blir tydlig.

Baserat på Teresa Torres Continuous Discovery Habits hjälper denna metod dig att omvandla vaga funktionsförfrågningar till strukturerade användarberättelser som du kan prioritera och minska riskerna med.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa antaganden direkt från storykartan för att upptäcka risker i ett tidigt skede

Utvärdera dessa antaganden genom att jämföra vikten med tillgängliga bevis

Gör produktbeslut enklare genom att rikta ditt team mot de förändringar som ger mest värde

✅ Perfekt för: Produktchefer, UX-designers och agila team som behöver översätta kundernas behov till praktiska berättelser innan utvecklingen påbörjas

💡 Proffstips: Kartlägg inte bara berättelser, spåra dem live. Använd ClickUp Dashboards för att se vilka användarberättelser som rör sig, vilka antaganden som är otestade och var riskerna hopar sig. Använd ClickUp Dashboards för att få en fullständig översikt över din kartläggning av kundresan Kombinera det med ClickUp Brain för att omedelbart sammanfatta intervjuer, få fram insikter och omvandla råa anteckningar till användbara berättelser. Tillsammans gör de dina resekartor smarta och självuppdaterande.

4. Storyboard för kundresemall

För ett praktiskt sätt att utforska kundresan är Miro Storyboard for Customer Journey Template ett bra val. Det hjälper dig att skissa hela berättelsen kring vad kunden ser, känner och gör i varje steg.

Från den första annonsen de ser till uppföljningsmejlet efter köpet förvandlar den här mallen resan till ett visuellt storyboard där känslor, handlingar och smärtpunkter utvecklas scen för scen, vilket hjälper teamen att hitta luckor och möjligheter till förbättringar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera kundpersonligheter med demografi, behov och smärtpunkter innan du kartlägger resan

Dela upp resan i tydliga steg som medvetenhet, övervägande, köp, leverans och efter köp.

Fånga upp känslor, kontaktpunkter och kundåtgärder i varje steg för djupare insikter

Lyft fram möjligheter och frustrationer för att styra förbättringar av produkter, tjänster eller kommunikation

✅ Perfekt för: Marknadsföringsstrateger, UX-forskare och kundframgångsteam som behöver en detaljerad bild av hela kundens livscykel för att förbättra nöjdheten och bygga långsiktig lojalitet

5. Mall för kundresekarta

70 % av konsumenterna säger att de skulle byta till en konkurrent efter en dålig kundupplevelse. Det gör att kartläggning av kundresan inte bara är en designövning utan snarare en överlevnadsförmåga för att förbli konkurrenskraftig.

Miro-mallen för kundresan hjälper dig att visualisera vad kunderna ser och gör vid varje kontaktpunkt, samt de processer bakom kulisserna som gör dessa ögonblick möjliga. Genom att lägga till faktorer som hållbarhet och långsiktig påverkan hjälper den dig att gå bortom enkla steg i resan för att identifiera vad som gläder kunderna, var friktionen uppstår och var möjligheterna till förbättring finns.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd dubbla simbanor för att jämföra kundinriktade åtgärder med interna supportprocesser sida vid sida

Spåra känslomässiga toppar och dalar under hela resan med inbyggd kartläggning av känslor

Exportera tavlan som en delbar arbetsyta för workshops, forskningssessioner eller granskningar av intressenter

✅ Perfekt för: UX-designers, tjänstedesigners och produktchefer som vill koppla samman kundupplevelser, interna arbetsflöden och hållbar affärstillväxt

📮 ClickUp Insight: Våra data visar att nästan 40 % av yrkesverksamma känner press att följa upp åtgärder direkt efter varje möte. Det är utmattande att försöka hålla tempot uppe. Med ClickUp kan du slippa stressen efter mötet, särskilt efter långa användarintervjuer. Omvandla mötesanteckningar automatiskt till åtgärdspunkter, tilldela uppgifter i realtid och håll alla uppdaterade – utan att lyfta ett finger. Låt arbetsflödena sköta uppföljningen så att du kan fokusera på helheten.

6. Fly UX-mall för kundresekarta

Att boka en flygresa kan kännas som en miniresa i sig, från att söka på flygbolagens webbplatser till att slutligen betala för biljetten. Miro Fly UX Customer Journey Map Template skapades ursprungligen som en del av en UX Design-certifiering och fångar denna process steg för steg.

Den har en ren, minimalistisk layout som lyfter fram mål, beteenden, sammanhang, smärtpunkter och till och med verkliga användaruttalanden. Även om den baseras på användbarhetstester för flygbolag, gör den flexibla designen det enkelt att anpassa den för nästan alla branscher som vill kartlägga detaljerade kundresor.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera hela flödet för bokning och betalning med hjälp av förstrukturerade resesteg

Inkorporera resultat från verkliga användbarhetstester och kundcitat för att grunda kartan i bevis.

Anpassa teckensnitt, färger och etiketter för att skräddarsy resekartan för olika branscher eller användningsfall

✅ Perfekt för: UX-forskare, produktteam och tjänstedesigners som arbetar inom resebranschen, e-handel eller tjänstebaserade branscher och behöver en praktisk, forskningsbaserad mall för att analysera och förbättra användarflöden.

📌 Visste du att? Forskning från Baymard Institute visar att förbättrad formulärdesign i kassan, till exempel genom att minska antalet fält, kan öka konverteringsgraden för e-handel med i genomsnitt 35 %. För bokningsprocesser som flygresor, där långa formulär och flera steg är vanligt förekommande, kan små justeringar av användarupplevelsen göra stor skillnad för hur många kunder som fullföljer processen.

7. Mall för workshop om kartläggning av användarresan

via Miro

Med den kan du leda ditt team genom att definiera personas, sätta upp mål, kartlägga viktiga steg och upptäcka möjligheter i en samarbetsmiljö. Istället för spridda post-it-lappar och halvfärdiga idéer får du en tydlig, överenskommen resekarta som alla kan agera utifrån.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Genomför en färdig workshop med åtta guidade steg, från introduktion till sammanfattning

Underlätta personbyggande och empatiövningar för att upptäcka användarnas mål och smärtpunkter

Engagera tvärfunktionella team i brainstorming, kartläggning och diskussioner om möjligheter

Sammanfatta insikter i en tydlig, praktisk resekarta som styr designbeslut

✅ Perfekt för: UX-facilitatorer, designledare och produktteam som behöver ett praktiskt, samarbetsinriktat sätt att samordna intressenter och skapa omfattande resekartor i realtid

8. Mall för kundens röst

37 % av kunderna anser att deras feedback i undersökningar inte värdesätts eller tas på allvar, och det är en stor risk för alla varumärken. Miro Voice of the Customer Template hjälper till att överbrygga denna klyfta genom att samla in feedback på ett systematiskt och transparent sätt så att kunderna vet att deras åsikter är viktiga.

Denna mall organiserar informationen i tydliga kategorier, vilket gör det enklare att hitta mönster och agera utifrån dem. Utöver insamlingen säkerställer den att feedbacken leder till verklig förändring. Genom att gruppera insikter i teman som behov, frustrationer och möjligheter kan teamen validera resekartor, förfina kontaktpunkter och utforma upplevelser som bygger på bevis snarare än antaganden.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla kundkommentarer, undersökningsresultat eller produktfeedback direkt i ett organiserat rutnät

Analysera feedback gemensamt för att hitta återkommande mönster eller luckor i ditt erbjudande

Koppla insikter till köparprofiler och kundresekartor för att berika bredare UX-forskning

✅ Perfekt för: UX-forskare, produktchefer och marknadsföringsteam som vill basera design- och affärsbeslut på äkta kundfeedback snarare än antaganden

⚡ Mallarkiv: Kombinera mallar för kundresor med mallar för feedbackformulär för att se både kundernas väg och den feedback de ger. De fungerar bäst: Innan du gör större förändringar av användarupplevelsen, se till att besluten baseras på kundernas synpunkter.

Efter att ha kartlagt resor för att bekräfta om smärtpunkter och känslor återspeglar faktiska kundupplevelser

Under produktlanseringar, för att samla in första intryck och upptäcka tidiga friktioner

Interaktioner efter onboarding eller support för att mäta nöjdhet och förbättra kontaktpunkter

9. Mall för kundkontaktpunktskarta

Varje kundinteraktion lämnar ett avtryck, oavsett om det är en snabb annonsvisning, en chatt med supporten eller köpupplevelsen. Miro Customer Touchpoint Map Template hjälper dig att ordna alla dessa interaktioner så att du kan se vilka kontaktpunkter som fungerar smidigt och vilka som behöver förbättras.

Till skillnad från mer övergripande resekartor zoomar den här mallen in på de specifika kanaler och steg där kunderna möter ditt varumärke, vilket gör det enklare att prioritera förbättringar som direkt påverkar deras upplevelse.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Plotta varje kundkontaktpunkt i olika köpfaser, såsom före köp, köp och efter köp.

Markera vad som fungerar och vad som inte fungerar med en tydlig visuell representation, så att användarnas känslor blir lättare att tolka.

Lägg till flera kundvägar för att se hur olika personlighetstyper interagerar med ditt varumärke

Exportera eller presentera kartan för att samordna teamen om vilka kontaktpunkter som ska optimeras först

✅ Perfekt för: UX-designers, marknadsförare och kundframgångsteam som vill analysera kontaktpunkter i detalj och skapa upplevelser som känns konsekventa i alla kanaler

10. Mall för spårning av kundinsikter

Bra kundupplevelser bygger på bra insikter, och med Miro Customer Insights Tracker Template kan du vara säker på att du aldrig tappar bort dem. Den fungerar som en central knutpunkt där all kundfeedback, enkätsvar, användbarhetsresultat och önskemål om funktioner samlas in. Därefter kan dessa organiseras, taggas och omvandlas till insikter som styr produktbeslut. Med denna mall får du en strukturerad vy som gör det enkelt att se vad som är viktigast för dina kunder och hur du ska agera på det.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla in insikter systematiskt från intervjuer, supportärenden, undersökningar och forskningssessioner

Tagga och kategorisera feedback efter tema, brådskandehet eller kundtyp för enkel filtrering

Visualisera insikter med hjälp av Miro Tables filtrering och sortering för att snabbt upptäcka mönster

Dela resultaten mellan teamen i realtid så att produkt, design och support förblir samordnade

✅ Perfekt för: Produktchefer, UX-forskare och kundframgångsteam som vill centralisera feedback, koppla samman kunddata och fatta evidensbaserade produktbeslut

⚡ Mallarkiv: Att samla in kundinsikter är bara halva jobbet. Den andra halvan är att se till att dina sälj- och supportteam agerar konsekvent utifrån dem. Det är där du behöver en solid CRM-konfiguration. Istället för att göra det manuellt kan du spara tid genom att konfigurera ditt CRM med färdiga mallar som är utformade för att hantera leads, kontakter och affärer mer effektivt. Från försäljningspipelines till spårning av kunduppföljningar – dessa kostnadsfria CRM-mallar ger ditt team ett försprång när det gäller att bygga strukturerade, skalbara arbetsflöden.

Miro-begränsningar

Även om Miro får mycket beröm för sin samarbetsfunktion, mallar och visuella rikedom, finns det återkommande problem som användarna upplever. Här är de vanligaste begränsningarna som ofta nämns i recensioner:

Prestandan försämras på stora tavlor: Användarna upplever ofta långsam laddning, fördröjningar och navigeringsproblem när tavlorna är fyllda med ramar, bilder eller detaljerat innehåll.

Sök-, urvals- och exportfunktionerna är begränsade: Det är svårt att hitta specifikt innehåll, och det finns begränsningar när det gäller att exportera valda ramar eller kopiera objekt med precision.

Brant inlärningskurva för avancerade verktyg: Enkla uppgifter är lätta, men användarna säger att avancerade arbetsflöden, integrationer eller AI-funktioner tar tid att bemästra eller förstå.

Versionskontroll och organisationsbegränsningar: Brist på förgrening eller robust versionshantering gör det svårt att spåra ändringar utan att duplicera tavlor.

Stabilitet/offlineåtkomst och oro för säkerhetskopiering: Användarna är rädda för att förlora sitt arbete på grund av laddningsproblem eller bristande offlinefunktioner och önskar sig bättre säkerhetskopieringsalternativ.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för att kartlägga kundresan

Alternativa mallar för kundresan i Miro

Dina kunders upplevelse ska inte vara ett olösligt mysterium. Men när feedback från kundintervjuer finns i Notion, din användarresekarta är begravd i Miro och åtgärdspunkter är utspridda i e-postmeddelanden – då flyger du i blindo.

ClickUp förändrar det. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden. Du kan koppla din kundresa direkt till projekt, uppgifter, milstolpar och teammål inom samma arbetsyta. Kartlägg ett friktionsmoment i onboarding? Förvandla det till en uppgift. Upptäckt en nedgång efter kundintervjuer? Tilldela det till design – direkt i samma arbetsyta. På så sätt eliminerar ClickUp Work Sprawl för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Dessutom har ClickUp ett bibliotek med över 1000 mallar att välja mellan. Nedan går vi igenom de bästa mallarna för kundresor i ClickUp som du kan börja använda direkt som smartare alternativ till Miros tavlor.

Varje mall är utformad för att göra kartläggningen mer samarbetsinriktad och mer praktiskt användbar. Sätt igång!

1. ClickUp-mall för kundresekarta

Få en gratis mall Visualisera kundens upplevelse steg för steg med hjälp av ClickUp Customer Journey Map Template

Att förstå hur kunderna interagerar med ditt varumärke är centralt för att skapa meningsfulla upplevelser. ClickUp Customer Journey Map Template gör den processen strukturerad och genomförbar. Den delar upp kundresan i faserna medvetenhet, övervägande och konvertering. I varje fas erbjuder den uppmaningar att kartlägga kundernas handlingar, kontaktpunkter, upplevelser och lösningar. Med inbyggd flexibilitet kan du berika användarupplevelsekartan med länkar, klisterlappar eller integrerade verktyg, vilket säkerställer att den anpassas sömlöst till ditt teams arbetsflöden samtidigt som hela livscykeln förblir tydlig och spårbar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Fånga upp vad kunderna känner, kämpar med och förväntar sig i varje steg för att bättre kunna tillgodose deras behov

Använd ClickUp Whiteboards för att samla marknadsförings-, försäljnings- och produktteam i samma visuella ramverk

Koppla dokument, webbplatser eller designfiler direkt till kontaktpunkter så att teamen får sammanhang utan att lämna tavlan

Översätt insikter till tydligare budskap och användarupplevelser baserade på verkliga interaktioner

✅ Perfekt för: Kundupplevelsechefer, marknadsföringsteam och strateger som vill förfina kundinteraktioner och förbättra lojaliteten genom en fullständig överblick över hela kundresan.

💡 Proffstips: Resekartor är mest effektiva när alla kan se och forma dem tillsammans. Med funktionen Whiteboards i ClickUp kan ditt team samarbeta visuellt i realtid genom att lägga till anteckningar, rita kopplingar och länka uppgifter direkt från tavlan. Det är en flexibel plattform där marknadsförings-, försäljnings- och produktteam enkelt kan samordna sina kundinsikter. Se hur ClickUp Whiteboards fungerar här:

2. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Få en gratis mall Samordna hela teamet kring det som är viktigast för användarna och när det är viktigt med ClickUp User Story Mapping Template.

Att skapa kundorienterade produkter kräver ofta mer än att bara lista upp uppgifter. Det handlar om att se hur dessa uppgifter stämmer överens med kundresan. ClickUp User Story Mapping Template förenklar denna process genom att göra det möjligt för team att dela upp komplexa användarbehov i mindre, hanterbara delar.

Team kan planera funktioner baserat på hur användarna faktiskt interagerar med produkten, vilket säkerställer att utvecklingsprioriteringarna är i linje med kundernas faktiska beteende och resultat.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp stora användarberättelser i mindre uppgifter med ClickUp Custom Fields som User Persona och Problem Statement för en mer strukturerad planering

Se hur varje funktion eller steg påverkar slutanvändarna med Story Map View , som tydligt visar vilka förändringar som ger mest värde

Identifiera potentiella hinder i förväg med hjälp av Task Board View för att hålla sprints igång smidigt

✅ Perfekt för: Produktchefer och agila team som vill prioritera användarorienterad produktutveckling med organiserad sprintplanering

3. ClickUp Empathy Map Whiteboard Template

Få en gratis mall Samarbeta med kollegor med hjälp av ClickUp Empathy Map Whiteboard Template för att fånga upp kundbeteenden, problem och mål

När du behöver sätta dig in i kundens tankesätt och förstå deras resa ur ett emotionellt och beteendemässigt perspektiv, kommer ClickUp Empathy Map Whiteboard Template in i bilden.

Den organiserar användarnas tankar, känslor och handlingar i sex guidade avsnitt som täcker vad de tänker, ser, hör, säger/gör, deras problem och deras vinster. Denna tydlighet hjälper teamen att identifiera inte bara vad kunderna gör, utan också varför de gör det, vilket möjliggör mer användarcentrerade strategier och lösningar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Få detaljerad insikt i kundernas känslor, oro och motivationer för en mer empatisk bild av resan

Skillnad mellan kundernas frustrationer och framgångsfaktorer för att effektivt prioritera förbättringar

Använd klisterlappar, tavelvyer och kategoriseringsfunktioner för att låta teamen brainstorma och samordna användarnas behov tillsammans

Omvandla observationer till uppgifter, sätt prioriteringar och tilldela ansvar för att säkerställa att lösningarna inte bara förblir teoretiska

✅ Perfekt för: UX-designers och produktteam som vill utvärdera kundernas smärtpunkter och omvandla dem till praktiska förbättringar

📌 Visste du att? När kunder upplever att en kundtjänstmedarbetare visar genuin empati under ett support samtal, ökar nöjdhetsbetyget med 35 %. Det betyder: Empati påverkar direkt kundlojaliteten

Genom att kartlägga emotionella kontaktpunkter kan du upptäcka var empati är viktigast

Genom att lägga till empatiutbildning eller manus kan du förvandla friktionspunkter till positiva ögonblick

4. ClickUp-mall för kundframgångsplan

Få en gratis mall Spåra snabbare var kunderna befinner sig i pipelinen med mallen för kundframgångsplan.

Nästan 80 % av konsumenterna återvänder inte efter en dålig upplevelse efter köpet. ClickUp Customer Success Plan Template hjälper team att kartlägga varje steg i upplevelsen efter köpet, så att kunderna får ett konsekvent värde och stöd.

Med funktioner som gör det möjligt att spåra kunddata, övervaka nöjdhet och planera proaktivt utåtriktat arbete ger denna mall företag ett strukturerat tillvägagångssätt för att bygga långsiktiga relationer med kunderna.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra kunder efter onboarding, retention, löpande support eller inaktiv status för tydligare översikt

Lagra viktiga detaljer, såsom kontaktinformation, servicetyp, överenskomna priser och förloppsindikatorer för snabb åtkomst

Definiera mål kopplade till kundnöjdhet och spåra dem med ClickUp Goals för att säkerställa att de överensstämmer med framgångsmätvärdena.

Använd ClickUp Automations för att ställa in påminnelser, mäta nöjdhet och markera områden som behöver justeras

✅ Perfekt för: Kundansvariga och supportteam som vill öka kundlojaliteten, kundnöjdheten och bygga upp en lojal kundbas genom strukturerad framgångsplanering.

📚 Läs mer: De bästa mjukvarusystemen för kundhantering

5. ClickUp-mall för kundens röst

Få en gratis mall Samla in, organisera och analysera kundfeedback med ClickUps mall för kundernas röst.

ClickUp Voice Of The Customer Template är ett strukturerat sätt att lyssna på dina användare och omsätta deras feedback till meningsfulla åtgärder. Mallen samlar alla insikter som samlats in från e-post, enkäter eller kundintervjuer på en visuell tavla.

Det säkerställer också att all insamlad feedback genomgår en standardiserad process. Med arbetsflöden i Kanban-stil och anpassade vyer kan du organisera förfrågningar, analysera återkommande mönster och tilldela uppföljningsuppgifter till rätt team. På så sätt blir kundernas röster inte bara hörda utan påverkar också aktivt beslut, produktuppdateringar och strategier.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla in insikter från enkäter, supportärenden och produktrecensioner och spåra dem på ett centralt ställe

Använd ClickUp Board View och List View för att upptäcka återkommande problem eller förfrågningar och skissa på lösningsprocesser

Tilldela uppgifter, lägg till prioriteringar och spåra status så att varje kundärende leder till ett tydligt nästa steg

Använd anpassade fält som kundbehov, VoC-källa och lösning för att prioritera förbättringar

✅ Perfekt för: Produkt-, UX- och kundframgångsteam som vill samla in och agera på kundfeedback på ett systematiskt sätt för att öka lojaliteten och förbättra användarupplevelsen

6. ClickUp-mall för kundproblem

Få en gratis mall Förvandla kundernas problem till innovationsmöjligheter med hjälp av ClickUps mall för kundproblem.

Att förstå kundernas problem är det första steget mot att skapa produkter som verkligen löser verkliga problem. ClickUps mall för kundproblem hjälper dig att identifiera återkommande kundproblem, organisera dem i tydliga uttalanden och lösa dem.

Genom att bryta ner problem till deras grundorsaker och tillhandahålla kontextuella insikter säkerställer mallen att ditt team fokuserar på att lösa de mest akuta utmaningarna. Den håller problemlösningen evidensbaserad och förhindrar att teamen slösar tid på antaganden.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dokumentera kundprofiler med detaljer som demografi, mål och kundförväntningar för att sätta varje problem i sitt sammanhang

Organisera problemområden i flikar eller kategorier för att undvika att missa något viktigt

Koppla problem till backlog-poster eller produktfunktioner för att anpassa lösningar till utvecklingen

Lägg till validering genom feedback, klagomål eller sessionsloggar för att prioritera verkliga problem

✅ Perfekt för: Produktteam, SaaS-startups och supportagenter som vill dokumentera kundernas utmaningar i detalj och omvandla dem till praktiska lösningar

🎁 Bonus: Att skriva tydliga problembeskrivningar för kunder kan kännas krångligt eftersom du måste fånga upp detaljer snabbt, behålla sammanhanget intakt och se till att översättningen blir korrekt. Allt detta är möjligt med Brain MAX Talk-to-Text, som låter dig omvandla talad feedback, anteckningar eller idéer till ren, strukturerad text på ett ögonblick. Använd ClickUp Brain MAX:s talk-to-text för att omvandla dina tankar till strukturerade anteckningar

7. ClickUp-mall för kundintroduktion

Få en gratis mall Skapa en konsekvent och smidig onboarding-process med ClickUps mall för kundonboarding.

ClickUp-mallen för kundintroduktion är utformad för att hjälpa team att erbjuda en smidig och personlig introduktion för varje kund. Genom att använda anpassade fält som kundtyp, servicepaket och datum för introduktionssamtal kan du skräddarsy varje kunds introduktionsresa.

Förutom personalisering centraliserar det kundkontexten så att försäljnings-, service- och produktteam förblir samordnade under hela resan. Genom att minska friktionen med automatiskt utlösta playbooks och automatiserade uppföljningar känner kunderna sig stödda och trygga redan från början.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd färdiga formulär för att samla in information och minska behovet av fram- och återkommande kommunikation

Spåra uppgifter och status med strukturerade listor som täcker varje steg i onboardingprocessen, från intag till kickoff

Centralisera kunskapen genom att lagra varumärkesriktlinjer, viktiga kontakter och projektanteckningar i delade dokument

Automatisera arbetsflöden för att utlösa uppföljningar, tilldela förberedande uppgifter och säkerställa att överlämningar till kunder sker i rätt tid

✅ Perfekt för: Tjänstebaserade team som hanterar olika typer av kunder och behöver ett centraliserat, automatiserat system för att effektivisera onboarding, spåra framsteg och skala upp med konsekvens.

8. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Få en gratis mall Förvandla problem till positiva upplevelser med ClickUps mall för eskalering av kundtjänstärenden

Att hantera eskaleringar snabbt och effektivt kan vara avgörande för kundupplevelsen. ClickUps mall för eskalering av kundtjänst erbjuder ett system för att registrera, spåra och lösa supportärenden innan de eskalerar till större problem.

Från att vidarebefordra brådskande ärenden till rätt person till att hålla alla uppdateringar synliga över avdelningarna, säkerställer det att varje eskalering hanteras på ett konsekvent sätt. Det hjälper också teamen att standardisera svar, fastställa tydliga statusar och övervaka SLA:er, så att kritiska frågor förblir synliga.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Vidarebefordra ärenden med hög prioritet automatiskt till rätt team eller chef för snabbare åtgärder

Standardisera svaren med inbyggda formulär och fördefinierade svar för att förbättra lösningshastigheten

Övervaka kritiska problem i realtid med eskaleringsdashboards och SLA-spårning

Minska repetitiva eskaleringar genom att identifiera grundorsakerna med hjälp av strukturerade eskaleringsdata

✅ Perfekt för: Kundsupport eller serviceteam som hanterar viktiga förfrågningar och behöver ett tydligt, automatiserat system för att lösa eskaleringar utan fördröjningar

🎥 Titta på: Hur använder man AI i kundtjänsten?

📚 Läs mer: De bästa verktygen för utmärkt kundservice

9. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få en gratis mall Håll affärerna igång genom att hantera varje steg i din försäljningsprocess med ClickUp Sales Pipeline Template

ClickUp Sales Pipeline Template ger säljteam fullständig insyn i sina leads, affärer och intäktsmöjligheter. Den samlar allt i en enda anpassningsbar pipeline där du kan spåra potentiella kunder, prioritera heta leads och prognostisera försäljningen med större noggrannhet.

Det hjälper inte bara säljarna att flytta leads genom varje steg, utan säkerställer också att cheferna får en tydlig översikt över försäljningstratten. Med drag-and-drop-steg, automatiserade arbetsflöden och anpassade statusar eliminerar mallen oordning och hjälper ditt team att fokusera på affärer med hög prioritet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra varje lead från första kontakten till avslutad affär i en enda visuell instrumentpanel

Prioritera leads utifrån brådskande behov, potentiellt värde eller anpassade regler som fastställts av ditt team

Automatisera repetitiva åtgärder som påminnelser om uppföljning eller e-postutlösare för att spara tid

Anpassa status (t.ex. kvalificerad, demo, förslag, avslutad) och vyer för full flexibilitet

✅ Perfekt för: Säljchefer och säljteam som letar efter ett pålitligt system för att hantera leads, förbättra prognoser och avsluta affärer snabbare

💡 Proffstips: En stark försäljningspipeline är bara så bra som den data som driver den, och det är där ditt CRM kommer in i bilden igen. CRM-system fungerar som en central knutpunkt för att spåra varje lead, affär och kontaktpunkt, vilket säkerställer att din pipeline förblir korrekt och användbar. Genom att välja den bästa CRM-programvaran och konfigurera den för att automatisera ditt CRM-arbetsflöde kan du omedelbart uppdatera leadstatus, tilldela uppföljningsuppgifter och synkronisera data mellan team utan manuellt arbete.

10. ClickUp DMAIC-mall

Få en gratis mall Hantera enkelt cykeln Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Kontrollera med ClickUp DMAIC-mallen

Att förbättra affärsprocesser kan ofta kännas kaotiskt, men ClickUp DMAIC-mallen förenklar det med en strukturerad, Six Sigma-inspirerad metod. DMAIC står för ”Definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera”, och den här mallen ger dig en tydlig väg att gå genom varje steg utan förvirring.

Du kan definiera problemet tydligt, spåra KPI:er, analysera grundorsaker, brainstorma förbättringar och sätta upp kontroller för att upprätthålla framgången. Resultatet är ett repeterbart ramverk som inte bara löser dagens problem utan också stärker långsiktiga arbetsflöden.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra KPI:er och resultat med hjälp av anpassade fält, klisterlappar och färgkodade bilder

Samarbeta i realtid på whiteboards för att analysera data och testa lösningar tillsammans

Skapa repeterbara arbetsflöden för att övervaka förbättringar och förhindra att problem återkommer

✅ Perfekt för: Team som vill ha en systematisk, stegvis metod för att lösa ineffektivitet och förbättra affärsprocesser med mätbara resultat

Förenkla kundresan med ClickUp

Att skapa kundresekartor eller förbättra affärsprocesser behöver inte vara komplicerat.

Med ClickUps färdiga mallar för kundresan får du enkla, strukturerade verktyg som eliminerar gissningar och sparar timmar av manuellt arbete.

De hjälper dig att organisera idéer, spåra uppgifter och hålla alla teammedlemmar samordnade. De ger dig en solid grund som du kan anpassa efter ditt arbetsflöde. På så sätt kan du fokusera på det som är viktigast, nämligen att leverera fantastiska kundupplevelser och växa ditt företag med självförtroende.

Registrera dig för ClickUp idag och se hur mycket enklare det kan bli att hantera kundresor.