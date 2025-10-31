De 10 bästa alternativen till ChatGPT Projects

Juridiska avdelningen i ditt företag arbetar på ett helt annat sätt än säljteamet. På samma sätt har marknadsföringsteamen mindre överlappningar med ekonomiavdelningen än, till exempel, juridiska teamet. Men det finns ett element som förenar alla avdelningar: sammanhang – särskilt när det gäller integration med Googles tjänster.

Med amerikanska målaren Kenneth Nolands ord ,

För mig är sammanhanget nyckeln. Det är därifrån förståelsen för allt kommer.

ChatGPT Projects bygger på denna princip. Det tillhandahåller dedikerade projektutrymmen där du kan gruppera relaterade filer, konversationer och instruktioner.

Många AI-verktyg erbjuder nu liknande eller ännu mer avancerade funktioner, inklusive innehållsgenerering, dataanalys, webbsökning i realtid och bildgenerering.

I den här artikeln kommer vi att utforska de bästa ChatGPT Projects-alternativen som för närvarande finns på marknaden, inklusive alternativ som erbjuder en gratisversion för team som vill testa AI-funktionerna innan de uppgraderar.

De bästa alternativen till ChatGPT-projekt i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till ChatGPT Projects för att hjälpa dig att välja rätt alternativ baserat på några viktiga funktioner, inklusive ytterligare funktioner som avancerad dataanalys, prissättning och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Betyg ClickUp Konvergerad AI-arbetsplats med flexibel schemaläggning, resursplanering, omgivande AI och automatisering. ClickUp Brain, vyer för arbetsbelastning och tidslinje, anpassade fält, inbyggd tidsspårning, schemaläggningsmallar, över 1 000 integrationer Gratis planer; anpassningar för företag G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini AI-driven produktivitet inom Google Workspace Djupgående forskningsrapporter, bild- och videogenerering, automatisering av Gmail och Docs, multimodal resonemang Gratis plan; betalda planer från 19,99 $/månad per användare G2: 4,4/5 Capterra: Inte tillräckligt med recensioner Perplexity AI Realtidsforskning och insikter från flera modeller Realtidssökning med citat, flera AI-modeller, filuppladdningar, Spaces-samarbete, API-integration Gratis plan; betalda planer från 20 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot AI-produktivitet i Microsoft-appar Rapportgenerering, mötesreferat, Excel-analys, Think Deeper-läge, multimodala inmatningar Gratis plan; betalda planer från 20 $/månad per användare G2: 4,4/5 Capterra: Inte tillräckligt med recensioner Claude Mänskliga AI-konversationer och avancerad resonemang Tre AI-modeller, kodstöd, långsiktigt resonemang, bilddataanalys och arbetsflödesintegrationer. Gratis plan; betalda planer från 20 $/månad per användare G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Öppen källkod för AI-utveckling och modelldelning Över 100 000 förtränade modeller, samarbetshub, finjusteringsbibliotek, Spaces, Inference API Betalda abonnemang från 9 $/månad per användare G2: Inte tillräckligt med recensioner Capterra: Inte tillräckligt med recensioner Notion AI-driven produktiv arbetsplats Dokumentsammanfattning, översättning, grammatisk förfining, brainstorming-prompter och automatisering av uppgifter. Gratis plan; betalda planer från 12 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Visuell projektorganisation och teamsamarbete Kanban-tavlor, Butler-automatisering, etiketter och filter, Power-Ups, uppdateringar i realtid Gratis plan; betalda planer från 5 $/månad per användare G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Skapa en fokuserad, överskådlig kunskapsbas för teamet Obegränsat antal dokument, AI-drivna svar, engagemangsanalyser, kunskapspanel, integrationer Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Anpassade arbetsflöden för dokument och kalkylblad på ett och samma ställe Interaktiva dokument, Packs-integrationer, kodfri automatisering, AI-skrivblock, detaljerad delning Gratis plan; betalda planer från 12 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Varför välja alternativ till ChatGPT Projects?

ChatGPT Projects hjälper visserligen till att organisera relaterade chattar och filer för kontextuella svar, men har fortfarande många av ChatGPT:s grundläggande begränsningar.

Många användare kritiserar de nyligen införda ändringarna:

Innan jag kunde ge det uppgifter inom mitt område, såsom att beräkna NPV, IRR, ARR etc. (finans), gav det mig korrekta svar, men nu får jag så många felaktiga svar och även efter att jag förklarat var det går fel, ger det fortfarande felaktiga svar.

Tänk på följande brister som får många team att vända sig till de bästa ChatGPT-alternativen:

Begränsad förmåga att referera till tidigare konversationer inom samma projekt, vilket gör att sammanhanget går förlorat under långa eller komplexa uppgifter.

Begränsade visuella och bildgenereringsfunktioner jämfört med andra generativa AI-plattformar som kan skapa bilder och designresurser direkt.

Användningsbegränsningar för filuppladdningar, konversationslängd och API-anrop, vilket kan störa storskaliga projekt eller projekt som involverar flera avdelningar.

Brist på inbyggd integration med populära Google-appar som Google Docs, Google Sheets och Google Workspace, vilket gör samarbetet mellan olika verktyg mer manuellt.

De 10 bästa alternativen till ChatGPT-projekt att använda

Om du letar efter plattformar som går utöver ChatGPT Projects med flexibla AI-modeller och bredare samarbetsfunktioner, har du kommit rätt. Här är 10 av de bästa alternativen till ChatGPT Projects att utforska:

1. ClickUp (bäst för AI-projektledning och arbetsflöden)

Be om omedelbara, AI-drivna svar i dina verktyg och filer med hjälp av ClickUp Brain

En av de största utmaningarna med ChatGPT är hur avskilt det känns från resten av ditt arbetsflöde. Det har inget inbyggt ekosystem att referera till och förlitar sig enbart på den data du matar in, vilket ofta leder till fel eller ofullständig information. Detta innebär inte bara att du hoppar mellan ChatGPT och andra AI-verktyg, utan också att du pendlar mellan olika platser där dina projekt finns. Jag är ledsen att behöva säga det, men du är fast i ett nät av AI-spridning och arbetsspridning. ClickUp löser problemet med osammanhängande arbete med en komplett arbets-AI. Användarna får tillgång till en AI-driven projektledningsplattform som förenar uppgiftsplanering, automatisering, samarbete och realtidsanalys på ett och samma ställe.

AI-driven uppgiftsplanering och prioritering med ClickUp Brain

ClickUp Brain erbjuder intelligent schemaläggning, prioritering och prediktiva insikter för komplexa projekt. Det innebär att du äntligen kan säga adjö till oorganiserat arbete, spara massor av tid och hantera allt inom ett enda sammankopplat arbetsutrymme. Låt oss dyka djupare in i ämnet.

Skapa omedelbara sammanfattningar av slutförda sprintar för att hålla ledningen uppdaterad utan ansträngning med hjälp av ClickUp Brain

Tänk dig en marknadschef som hanterar flera produktlanseringar. Istället för att manuellt planera kampanjer prioriterar ClickUp Brain automatiskt uppgifter, tilldelar deadlines baserat på teamets kapacitet och flaggar potentiella flaskhalsar.

Ta produktiviteten till nästa nivå med ClickUp Brain.

Efter varje sprint genereras omedelbara sammanfattningar, vilket håller ledningen uppdaterad utan extra rapporteringsarbete.

En projektledare kan helt enkelt fråga: ”Vad hindrar omdesignen av vår webbplats?” och ClickUp Brain svarar med hinder och rekommenderade åtgärder.

🎥 Här är en kort video som visar hur du ställer AI-frågor relaterade till ditt arbete:

När du planerar ett evenemang kan det automatiskt generera en detaljerad checklista, tilldela ägare och schemalägga uppgifter utan manuell inställning.

💡 Proffstips: Uppgradera till Brain MAX för att låsa upp avancerade produktivitetsfunktioner. Med tillgång till flera premium-AI-modeller (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek och fler) kan du hantera komplexa resonemang, kodning och kreativt skrivande utan att byta verktyg. Brain MAX-användare rapporterar att de sparar 1,1 dagar per vecka, arbetar fyra gånger snabbare med AI-driven Talk to Text och minskar kostnaderna med 88 % jämfört med att underhålla flera produktivitetsappar. Dess djupa sökfunktion skannar anslutna verktyg och filer för att ge intelligenta, kontextrika svar, medan inbyggd bildgenerering och webbsökning hjälper team att brainstorma, utarbeta innehåll och forska utan att lämna ClickUp. Titta på den här videon för att lära dig mer:

Upplev effektivt samarbete med ClickUp Docs och Whiteboards

Skapa kampanjbriefs gemensamt och omvandla feedback till uppgifter direkt med ClickUp Docs

Projekt fastnar ofta eftersom informationen är begravd i e-postmeddelanden eller splittrad mellan olika verktyg.

ClickUp Docs låter team skapa och redigera levande dokument som kampanjbeskrivningar, produktspecifikationer eller kunskapsbaser med inbäddade uppgifter och kommentarer för omedelbar åtgärd.

Visuell planering är lika viktigt. Med ClickUp Whiteboards kan team kartlägga arbetsflöden under sprintplanering eller brainstorma marknadsföringskampanjer och sedan omvandla klisterlappar direkt till genomförbara uppgifter utan att behöva mata in data på nytt.

Planera sprintplaner visuellt och förvandla klisterlappar till genomförbara uppgifter med ClickUp Whiteboards

För beslutsfattare samlar ClickUp Dashboards KPI:er, arbetsbelastningsdata och framstegsuppföljning i realtid.

📌 Exempel: En försäljningschef kan se affärsflödet, kvoter och teamets prestanda i en vy, vilket gör det enklare att omfördela resurser innan deadlines passerar.

Automatisera uppföljningen av måluppfyllelse med ClickUp Tasks

Manuell uppföljning av framsteg leder ofta till föråldrade rapporter och försenade svar. Sätt upp mål som ClickUp-uppgifter och deluppgifter, och koppla varje uppgift till ett mätbart mål, där procentandelen för slutförda uppgifter uppdateras automatiskt allteftersom arbetet fortskrider.

Ett startup-företag som arbetar mot kvartalsvisa OKR kan till exempel omedelbart identifiera riskfyllda projekt och justera fokus.

Repetitiva åtgärder som att meddela leads, eskalera supportärenden eller tilldela rutinmässiga godkännanden kan automatiseras helt. Med ClickUp Automations körs dessa repetitiva processer utan mänsklig inblandning.

Med tiden lär sig ClickUp Brain dessa arbetsflödesmönster och rekommenderar nya automatiseringar för projektledning, till exempel automatisk tilldelning av återkommande granskningsuppgifter.

Automatisera repetitiva åtgärder som eskalering av ärenden och tilldelning av uppgifter med hjälp av ClickUp Automations

ClickUps bästa funktioner

AI-driven uppgiftsplanering och prioritering med ClickUp Brain

Prediktiv analys som flaggar projektrisker och föreslår omfördelning av resurser.

Dokument, whiteboards och dashboards för realtidssamarbete och rapportering.

Målspårning som länkar direkt till uppgifter och uppdaterar framstegen automatiskt.

Automatiseringar som hanterar repetitiva åtgärder som statusuppdateringar och uppgiftsfördelning.

Brain Max med flera premium-AI-modeller för avancerad resonemang, röst-till-text och djup sökning.

Begränsningar i ClickUp

Brantare inlärningskurva för nya användare på grund av dess breda utbud av funktioner.

En komplex automatiseringskonfiguration kan kräva tid för finjustering.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-recension fångade:

Det nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

2. Google Gemini (bäst för AI-driven produktivitet inom Google Workspace)

via Google Gemini

Många team som använder Gmail, Docs och Drive står inför ett vanligt problem: för mycket kontextväxling.

Att undersöka idéer, utarbeta innehåll och analysera data innebär ofta att man måste hoppa mellan olika verktyg och flikar, inklusive Google-sökning. Detta bromsar projekten och skapar luckor i samarbetet. Google Gemini syftar till att lösa detta genom att integrera avancerad AI direkt i Google Workspace.

Det hjälper team att forska snabbare, skriva smartare och till och med skapa bilder eller videor utan att behöva lämna sina välbekanta appar.

Google Gemini bästa funktioner

Hantera komplex forskning med Deep Research-rapporter som sammanfattar timmar av webb läsning till användbara resultat.

Skapa bilder och videor med Imagen 4 och Veo 3 för att skapa kampanjbilder eller förklarande videor utan externa verktyg.

Automatisera dokumenthantering och e-postsvar direkt i Gmail och Docs med AI Pro, vilket minskar repetitivt skrivande och förbättrar svarstiderna.

Integrera med Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) för att hantera projekt, schemalägga möten och hitta relevanta filer direkt.

Aktivera multimodalt resonemang för att bearbeta text, bilder, ljud och kod samtidigt.

Begränsningar för Google Gemini

Enstaka felaktigheter i svaren kräver manuell verifiering.

Bildgenerering kan förvränga detaljer och ha svårt med tekniska diagram.

Det kan vara svårt att spåra djupgående forskningscitat.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Pro : 19,99 $/månad per användare

Google AI Ultra: 249,99 $/månad per användare

Google Gemini-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Google Gemini

I denna recension från Capterra står det:

Jag är glad att ha något som kan hjälpa mig att hitta designalternativ eller förslag som jag kanske vill använda. Jag kan fråga vad något brukar kosta, till exempel mina flaskbelysningar. Det ger mig snabbt den hjälp jag behöver när jag behöver den. Det verkar vara mer uppdaterat och enklare än andra saker jag provat. Jag har till och med ställt in påminnelser för mig själv.

📮 ClickUp Insight: Förvånansvärt många säger att repetitiva uppgifter dominerar deras arbetsdag – 21 % lägger över 80 % av sin tid på dem, medan ytterligare 20 % säger att dessa uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det är nästan halva veckan som läggs på arbete som inte kräver djupare eftertanke eller kreativitet. Med ClickUp AI Agents kan du drastiskt minska detta tidskrävande arbete. Från att skapa uppgifter och skicka påminnelser till att skriva utkast till e-postmeddelanden, skriva mötesanteckningar och till och med skapa fullständiga arbetsflöden – ClickUp automatiserar allt på några minuter. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar en timme varje dag för varje anställd som använder ClickUp Automations, vilket ökar den totala effektiviteten med 12 %.

3. Perplexity AI (Bäst för realtidsforskning och insikter från flera modeller)

via Perplexity AI

Team som förlitar sig på sökmotorer eller spridda forskningsverktyg slösar ofta timmar på att sammanställa trovärdig information. Mer specifikt slösar medarbetare 59 minuter varje dag på att söka efter information som är spridd över molnlagring och konversationstrådar.

Perplexity AI löser sådana problem genom att kombinera ett sökliknande gränssnitt med flera AI-modeller, webbsurfning i realtid och källhänvisningar för varje svar.

Detta gör det idealiskt för forskare, konsulter och analytiker som behöver tillförlitliga, källbaserade svar utan att manuellt behöva söka igenom hundratals länkar.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Utför sökningar i realtid med citerade källor för tillförlitligt forskningsbaserat innehåll.

Växla mellan flera AI-modeller (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek och Sonar) för olika resonemangsmetoder.

Ladda upp PDF-filer, CSV-filer, bilder och textfiler för att sammanfatta data eller extrahera insikter automatiskt.

Samarbeta med team via Spaces, där medlemmarna kan dela filer, ge AI-systemet uppmaningar och bygga upp interna kunskapsbaser.

Integrera Perplexitys API med över 800 produktivitetsverktyg via tredjepartsplattformar som Albato eller Boost Space.

Begränsningar för Perplexity AI

Svårigheter med att upprätthålla sammanhanget i uppföljningsfrågor

Begränsade flerspråkiga funktioner, särskilt för mindre vanliga språk.

Säkerhetsproblem rapporterade för uppladdade bild-URL:er som förblir offentligt tillgängliga

Priser för Perplexity AI

Gratis

Perplexity Pro : 20 $/månad per användare

Perplexity Enterprise Pro: 40 $/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om Perplexity AI

Denna G2-recension delade:

Jag älskar hur Perplexity förvandlar en enkel fråga till en snabb, hjälpsam chatt som hämtar verklig information från webben, komplett med länkar som du själv kan kolla. Det är superenkelt att använda, inga förvirrande menyer eller överbelastning av alternativ, och det kommer ihåg vad vi har pratat om tidigare, så uppföljningsfrågor känns naturliga.

👀 Rolig fakta: Den första AI-skapade målningen såldes för 432 500 dollar. Ett porträtt med namnet ” Edmond de Belamy ” , genererat av en algoritm, auktionerades ut på Christie’s, vilket markerade en milstolpe inom AI-driven konst.

4. Microsoft Copilot (bäst för AI-driven produktivitet i Microsoft-appar)

via Microsoft

Microsoft Copilot är inbyggt direkt i Word, Excel, Outlook och Teams, vilket hjälper användarna att slippa manuell utformning och repetitiv formatering.

Istället för att växla mellan e-postmeddelanden och kalkylblad för att skapa rapporter eller presentationer kan Copilot sammanfatta möten, generera bilder och föreslå formler. Detta gör det till ett praktiskt val för företag som redan är starkt beroende av Microsofts ekosystem.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Skapa rapporter, presentationer och e-postmeddelanden direkt i Word, PowerPoint och Outlook.

Sammanfatta möten, föreslå åtgärder och hantera uppgifter i Teams.

Analysera kalkylblad, föreslå formler och skapa visuella diagram i Excel.

Erbjud Think Deeper-läge för komplexa resonemang, kodningshjälp och forskningsinsikter.

Erbjud multimodal interaktion med röst-, text- och bildinmatning.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Långsammare svar under rusningstider för gratisanvändare

Begränsad datorstyrning jämfört med traditionella assistenter

Enstaka felaktigheter i tekniska kodningskorrigeringar

Priser för Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (85+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Microsoft Copilot

I denna G2-recension står det:

Det bästa med Copilot är att det ger dig välunderbyggda resultat med referenser och mycket detaljerade uppgifter. Jag har även använt andra AI-plattformar och jämfört svaren, men hittills har Copilot varit fantastiskt när det gäller att generera svar.

5. Claude (Bäst för människoliknande AI-konversationer och avancerad resonemang)

via Claude

Claude by Anthropic använder naturlig språkbehandling för att göra AI-interaktioner mer naturliga och kontextuellt medvetna än traditionella chattbottar.

I stället för robotliknande eller alltför tekniska svar får användarna konversationsliknande svar som anpassar sig efter tonfall och avsikt. Claudes Opus-modell kan hantera komplexa resonemangsuppgifter som kodfelsökning eller flerstegsanalys, medan dess Sonnet- och Haiku-modeller stöder snabba, lätta frågor.

📌 Exempel: En marknadschef som förbereder en konkurrensanalys kan ladda upp forskningsanteckningar och be Claude att strukturera dem till en detaljerad rapport. Istället för att bara klistra in information diskuterar Claude potentiella vinklar, validerar fakta och utformar en berättelse som låter som om den skrivits av en mänsklig expert.

Claudes bästa funktioner

Tillhandahåll tre AI-modeller (Haiku, Sonnet, Opus) som är optimerade för hastighet, noggrannhet och komplexa resonemang.

Stöd för kodgenerering, felsökning och arkitektoniska rekommendationer.

Analysera statiska bilder, extrahera data och erbjud kontextuella insikter.

Möjliggör långa, kontextmedvetna konversationer med stark minnesförmåga.

Erbjuder integration med tusentals tredjepartsappar för automatisering av arbetsflöden.

Claude-begränsningar

Saknar funktioner för bild- och videogenerering.

Ibland slutför endast deluppgifter innan bekräftelse begärs.

Inte lika omfattande som ChatGPT när det gäller att sammanfatta länkar.

Priser för Claude

Gratis

Pro : 20 $/månad per användare

Max: 100 $/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om Claude

Denna Capterra-recension innehöll:

Hjälpte mig både i mitt privatliv och yrkesliv genom att öka mina kunskaper, visa mig en verklig inlärningsväg, skapa rutiner och automatisera mina uppgifter.

6. Hugging Face (Bäst för öppen källkodsutveckling av AI och modelldelning)

via Hugging Face

Tänk dig att du utvecklar en fintech-chatbot som måste hantera flera språk, upptäcka känslor i kundmeddelanden och ge finansiell information i realtid.

Istället för att spendera månader på att träna modeller från grunden kan du använda Hugging Face för att snabbt välja en förtränad transformator, finjustera den med dina egna data och distribuera den via Inference API.

Denna öppen källkodsplattform ger utvecklare och organisationer tillgång till tusentals modeller, AI-verktyg för modellträning och distribution, samt en samarbetsgemenskap för att dela och förbättra AI-applikationer. Hugging Face gör det enklare att bygga avancerade NLP-, vision- och generativa AI-lösningar utan tung infrastruktur eller branta inlärningskurvor.

Hugging Face bästa funktioner

Få tillgång till över 100 000 förtränade modeller för NLP, datorseende och generativ AI.

Möjliggör samarbete genom Model Hub och Hugging Face Hub för att hosta och dela modeller.

Stöd finjustering och distribution med öppen källkodsbibliotek som Transformers, Datasets och Tokenizers.

Erbjud utrymmen för att bygga och dela interaktiva AI-appar utan att behöva hantera infrastruktur.

Leverera realtidsinferens via Hugging Face Inference API för sömlös produktionsintegration.

Begränsningar för Hugging Face

Kräver betydande datorresurser för stora transformatormodeller

Innehåller potentiella datauppsättningar och modellfördomar som behöver mildras.

Presentera en inlärningskurva för nybörjare vid implementering av avancerade funktioner.

Hugging Face-priser

Pro : 9 $/månad per användare

Team : 20 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Hugging Face-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Hugging Face

Denna G2-recension avslöjade:

Det bästa som någonsin hänt AI-gemenskapen. Gemenskapen lägger till och återanvänder modeller. Hjälp oss att få de bästa verifierade modellerna som vi kan prova.

👀 Rolig fakta: IBM:s Watson skapade en spännande trailer för skräckfilmen Morgan genom att helt själv välja ut scener och ordna dem i rätt ordning.

7. Notion (Bäst för allt-i-ett-arbetsyta och AI-driven produktivitet)

via Notion

Föreställ dig att du sitter vid ditt skrivbord med en kopp kaffe och tittar på en lång lista med saker du måste göra klart före imorgon. Du har rapporter att sammanfatta, e-postmeddelanden att skriva och ett team som väntar på uppdateringar.

Istället för att hoppa mellan olika appar öppnar du Notion. Inom några minuter är dina anteckningar organiserade, rapporterna sammanfattade i korta sammanfattningar och det första utkastet till ditt e-postmeddelande klart att delas.

Det är detta som gör Notion så användbart. Det känns som en välbekant anteckningsbok, men med en tyst och omtänksam assistent inbyggd. Det hjälper dig att översätta dokument för dina kollegor utomlands, korrigera klumpiga meningar i dina förslag och till och med väcka idéer när du känner dig fast.

Notions bästa funktioner

Sammanfatta långa rapporter och mötesanteckningar för att spara tid.

Översätt dokument för smidigare samarbete med globala team

Förfina grammatik och stil för tydligare kommunikation

Brainstorma och utarbeta inlägg, e-postmeddelanden och planer med hjälp av snabba uppmaningar.

Automatisera uppdateringar i uppgiftslistor och databaser för enkel spårning.

Notions begränsningar

Fungerar bäst om du använder Notion-arbetsytan fullt ut.

Betalt abonnemang krävs för utökad AI-användning

Begränsad offlineåtkomst

Notion-prissättning

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Vad användarna säger om Notion

Denna G2-recension lyfte fram:

Notion AI, särskilt den nya funktionen för mötesanteckningar, är en game changer för alla som ger sig ut på egen hand. Det är som att ha en assistent eller koordinator som sitter bredvid dig under möten och antecknar alla viktiga detaljer och åtgärdspunkter medan du kan ägna din fulla uppmärksamhet åt mötesdeltagarna.

8. Trello (Bäst för visuell projektorganisation och teamsamarbete)

via Trello

Trello är ett populärt Kanban-baserat projektledningsverktyg som hjälper team att organisera uppgifter och följa framsteg visuellt. Med sitt kort- och tavelsystem är det utformat för enkelhet, vilket gör det lätt att planera projekt, tilldela ansvar och övervaka arbetsflöden.

Team kan anpassa tavlor efter sina processer, automatisera rutinåtgärder och integrera Trello med sina favoritverktyg, samtidigt som samarbetet förblir enkelt och transparent.

Trellos bästa funktioner

Organisera uppgifter med tavlor, listor och kort för en tydlig projektöversikt.

Automatisera repetitiva åtgärder med Butler-automatisering.

Anpassa arbetsflöden med etiketter, filter och Power-Ups.

Möjliggör samarbete med kommentarer, bifogade filer och uppdateringar i realtid.

Få tillgång till Trello på datorn och mobilen för projektledning när du är på språng.

Trellos begränsningar

Brist på avancerad rapportering och inbyggd tidrapportering

Begränsad skalbarhet för stora, komplexa projekt

Begränsad offline-funktionalitet

Trellos prissättning

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 600 recensioner)

Vad användarna säger om Trello

Denna G2-recension delade:

Trello har hjälpt mig att organisera mina personliga angelägenheter bättre. Till exempel delade en bloggare sin AI Trello-tavla. Jag sparar mycket tid genom att använda denna tavla; det var visserligen denna persons insats, men Trello gjorde det möjligt att dela med sig av deras enastående arbete.

9. Slite (Bäst för att bygga en fokuserad, överskådlig kunskapsbas för teamet)

via Slite

När teamen växer ökar också oredan med spridda dokument och halvförlorade konversationer. Slite erbjuder ett lugnt alternativ. Det är ett gemensamt utrymme där ditt team kan skriva, organisera och hitta information utan att drunkna i röran.

Till skillnad från AI-samarbetsverktyg som försöker göra allt, fokuserar Slite på att göra en sak bra – att hjälpa team att hantera kunskap och fatta beslut tillsammans.

Den rena, tydliga designen gör det svårt att skapa röriga dokument, vilket innebär att ditt team lägger mindre tid på formatering och mer tid på att dela det som är viktigt.

Slites bästa funktioner

Skapa och organisera obegränsat med dokument i en samarbetsyta.

Använd AI-drivna svar och redigeringshjälp för att hålla kunskapen aktuell.

Spåra engagemang med dokument- och arbetsytanalyser.

Hantera företagsomfattande kunskap med en dedikerad panel

Anslut till verktyg som Slack och Google Drive för smidigare arbetsflöden.

Slite-begränsningar

Inget offentligt API för anpassade integrationer

Färre databasliknande funktioner jämfört med uppgiftshanteringsprogram som Notion.

Slite-priser

Standard : 10 USD/månad per användare

Premium : 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Slite-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad användarna säger om Slite

Denna G2-recension innehöll:

Det AI-drivna sökverktyget Ask verkar mycket lovande och väl implementerat. Det är vackert, vilket gör det ”roligt” att skriva dokumentation och hålla den uppdaterad. Dokumentationen är extremt välgjord.

10. Coda (Bäst för att skapa anpassade arbetsflöden för dokument och kalkylblad på ett och samma ställe)

via Coda

Vissa team arbetar bäst när de inte behöver välja mellan ett dokument och ett kalkylblad. Coda ger dig båda – utan att du behöver byta flik.

Verktyget är ett flexibelt, allt-i-ett-dokument där skrivande, planering, beräkning och automatisering sker sida vid sida. Oavsett om du skapar en innehållskalender med liveuppdateringar eller spårar produktfunktionsförfrågningar i ett delat utrymme, anpassar sig Coda efter din stil istället för tvärtom.

Det är särskilt användbart för snabbrörliga team som behöver mer än ett statiskt dokument men inte vill ha tyngden av ett traditionellt projektledningsverktyg.

Coda bästa funktioner

Kombinera dokument, tabeller och interaktiva vyer på en och samma yta.

Använd paket för att ansluta till verktyg som Gmail, Slack och Jira.

Skapa regler för automatisering av arbetsflöden med enkel logik utan kodning.

Lägg till AI-block för skrivhjälp, sammanfattningar och idégenerering.

Kontrollera delningen med dokumentlåsning, dolda sidor och arbetsplatsroller.

Coda-begränsningar

Det kan kännas komplicerat att komma igång för förstagångsanvändare.

Offlineåtkomst är begränsad.

Coda-priser

Gratis

Pro : 12 $/månad per användare

Team : 36 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad användarna säger om Coda

I denna recension från Capterra står det:

Den enkelhet med vilken du kan få med teammedlemmar att samarbeta live med kunskapsbas, mjukvaruutveckling eller säljstödjande innehåll har för första gången skapat ett verkligt engagemang för ett kunskapssystem i vårt företag.

👀 Rolig fakta: Smithsonian Institution använder AI för att söka igenom miljontals digitaliserade artefakter, vilket gör dolda skatter sökbara och till och med automatiskt taggar historiska fotografier.

Hedersomnämnanden: Ytterligare användbara alternativ till ChatGPT-projekt

Utöver de bästa ChatGPT-projekten som vi har täckt finns det andra AI-drivna plattformar som kan hjälpa till med innehållsskapande och automatisering.

Att välja rätt AI-skrivverktyg kan till exempel påskynda utformningen av reklamtexter, e-postmeddelanden och långa artiklar samtidigt som varumärkets konsistens bibehålls.

Här är tre ytterligare verktyg som kan vara användbara:

Jasper : Utformat för marknadsföringsteam och innehållsskapare som vill skriva utkast till reklamtexter, e-postmeddelanden och blogginlägg snabbt.

Writesonic : Hjälper team att producera SEO-vänliga artiklar, produktbeskrivningar och innehåll för sociala medier.

Copy.ai : Erbjuder AI-mallar för brainstorming av produktidéer, generering av rubriker och utformning av kampanjmeddelanden.

ClickUp är det bästa alternativet du har väntat på.

Alla team arbetar på olika sätt, och även om ChatGPT Projects tillför värdefull organisation och kontext till AI-driven arbetshantering, räcker det inte alltid för att hantera dagens komplexa projekt.

Moderna team behöver mer än bara isolerade chattar: de behöver delad synlighet. ClickUp erbjuder just det! Istället för att hoppa mellan chattrådar och projektdokument kombinerar ClickUp AI-driven uppgiftshantering, samarbete och rapportering i realtid på ett och samma ställe.

Det ger teamen den kontext de behöver samtidigt som repetitiva uppgifter automatiseras, mål spåras och avancerad resonemang erbjuds med ClickUp Brain Max.

Om du är redo att ta AI-projektledning ett steg längre och hålla alla avdelningar sammankopplade, registrera dig för ClickUp idag.