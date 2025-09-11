10 rekryteringsautomatiseringsprogram för att effektivisera rekryteringen 2025

Att anställa idag handlar inte bara om att publicera jobbannonser och vänta – det har blivit mer flexibelt än så, med fokus på att förbättra kandidatupplevelsen. Du måste agera snabbt, vara organiserad och hitta kvalificerade kandidater innan konkurrenterna hinner före.

Rätt rekryteringsautomatiseringsplattform kan förändra din rekryteringsprocess och hjälpa dig att enkelt hitta de bästa talangerna, hantera kandidater och effektivisera dina rekryteringsprocesser.

Därför har vi sammanställt denna lista över de bästa programvarorna för automatisering av rekrytering, som minskar rekryteringstiden och effektiviserar dina ansträngningar att hitta talanger.

Är du redo att förenkla din rekryteringsprocess? Låt oss sätta igång.

Vad ska du leta efter i programvara för automatisering av rekrytering

När du väljer rekryteringsautomatiseringsprogramvara behöver du mer än bara flashiga instrumentpaneler. Fokusera på funktioner som aktivt möjliggör rättvisa anställningsrutiner, effektiviserar manuella uppgifter och hjälper dig att hitta kvalificerade kandidater snabbare. Här är de viktigaste funktionerna för din rekryteringsteknik:

Automatisering av arbetsflöden : Tilldela uppgifter, schemalägg intervjuer och automatisera kommunikationen med bara några få klick.

Kandidatmatchning : Använd AI-drivna verktyg för att matcha kandidater med jobbeskrivningar baserat på fördefinierade kriterier.

Intervjuprogrammering : Koordinera intervjuer automatiskt utan ständig kommunikation fram och tillbaka.

Rekryteringsmarknadsföringsverktyg : Marknadsför jobbannonser och attrahera topptalanger med riktade kampanjer.

Automatiserad rapportering : Skapa rapporter om tid till anställning, källans effektivitet och kandidaters engagemang.

Verktyg för kandidatengagemang : Håll jobbsökande informerade och intresserade under hela rekryteringsprocessen.

Integration med CRM och ATS: Synkronisera kandidatdata enkelt utan tidskrävande manuell inmatning.

🔍 Visste du att? 92 % av företagen uppger att de ser fördelar med AI i rekryteringen.

De bästa programvarorna för automatisering av rekryteringsprocessen

Det är dags att uppgradera din verktygslåda med avancerad rekryteringsautomatisering som påskyndar sökandet efter och gallringen av kandidater och minskar administrativa uppgifter. Låt oss ta en titt på de bästa verktygen för rekryteringsautomatisering:

1. ClickUp (bäst för spårning och samarbete under hela rekryteringsprocessen)

Börja automatisera HRM med ClickUp Automatisera HR-arbetsflöden från början till slut med ClickUp för HR-team – från rekrytering och introduktion till prestationsutvärderingar.

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, är din ultimata allt-i-ett-plattform för rekryteringshantering som kombinerar anpassade arbetsflöden, kandidatspårning, automatisering av uppgifter och mycket mer.

Med ClickUp för HR-team kan du automatisera repetitiva uppgifter, effektivisera kandidathanteringen och lagra detaljerade anteckningar om sökande för referens i en enda app.

Börja med att skapa ett särskilt "rekryteringsutrymme" som ditt team kan arbeta i. Detta är din enda källa till information om rekryteringsprocesser, jobbeskrivningar, kandidatbedömningar och allt annat.

Lägg till mallen ClickUp Hiring Candidates, som skapar en mapp och listor för varje avdelning eller ledig tjänst. Du kan sedan skapa ClickUp-uppgifter för varje kandidat som fungerar som dynamiska, spårbara register under hela rekryteringsprocessen.

Spåra rekryteringsprocessen med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar

Denna mall ger en strukturerad översikt över kandidaterna, med anpassade uppgiftsstatusar som Inskickad, Telefonintervju, Erbjudande och Anställd. Den har också fördefinierade fält för att logga CV, rekryterarens anteckningar och intervjusvar. Du kan även bifoga CV eller länkar till portföljer direkt till kandidatuppgifterna, vilket gör det enkelt att jämföra olika sökande.

Kombinera det med ClickUp Recruitment Action Plan Template, som hjälper rekryteringsteamen att fastställa tydliga tidsplaner och fördela ansvar under hela rekryteringscykeln. Den innehåller uppgiftslistor för sourcing, screening, intervjuer och onboarding, tillsammans med ClickUp Automation-regler för att säkerställa att inga steg missas.

Få en gratis mall Få en färdig struktur för att organisera kandidatsteg, intervjuchicklistor, utvärderingskort och påminnelser med ClickUps mall för rekryteringsåtgärdsplan.

Flytta kandidater automatiskt mellan olika steg, tilldela nästa uppgifter, skicka påminnelser eller utlösa uppföljningar så att dina rekryteringsprocesser förblir konsekventa och effektiva. Använd de inbyggda tidslinjerna för att övervaka framstegen på ett ögonblick och upptäcka flaskhalsar innan de försenar rekryteringen.

Ställ in anpassade ClickUp-automatiseringar för att flytta kandidater genom processen, tilldela uppgifter till ditt team och skicka påminnelser och uppföljningar

Inom plattformen fungerar ClickUp Docs som en central knutpunkt för anteckningar om kandidater, feedback från intervjuer och delade bedömningar, medan ClickUp Brain, världens mest kompletta arbets-AI, hjälper dig att omedelbart utarbeta jobbeskrivningar, sammanfatta ansökningar och generera intervjufrågor – vilket sparar rekryterare många timmar.

Skapa jobbeskrivningar, sammanfatta CV, analysera kandidatprofiler och mycket mer med ClickUp Brains kontextmedvetna AI

Letar du efter fler sätt att använda AI i rekryteringen? Här är våra bästa tips:

💡 Proffstips: Automatisera uppdateringarna av din kandidatpipeline med ClickUp Autopilot Agents. När en ny sökande kommer in kan en agent automatiskt tagga dem efter roll, skapa en uppgift med deras CV bifogat och lägga till dem i rätt lista eller tavla. Det kan till och med betygsätta CV:n med AI så att rekryterare omedelbart ser de bäst lämpade kandidaterna högst upp.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade rekryteringsflöden för att lotsa kandidaterna genom varje rekryteringssteg.

Använd färdiga mallar för att spåra sökande och enkelt skapa strukturerade processer.

Implementera kodfri automatisering av uppgifter för att schemalägga intervjuer och hantera uppföljningar automatiskt.

Använd Docs för att skapa samarbetsanteckningar och kandidatprofiler som du kan uppdatera i realtid och återgå till med versionskontroll.

Begränsningar för ClickUp

Funktionsuppsättningen kan vara överväldigande för små team.

Anpassningsalternativen kan kräva en viss inlärningskurva.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-användare har att säga:

ClickUp löser problem inom marknadsföring, försäljning, ekonomi, rekrytering, innehåll... i stort sett alla avdelningar. Våra försäljningsmanus finns i ClickUp. En ny kundregistrering hämtas automatiskt från ClickUp-automatisering. Användare som skapar Google-formulär får automatiskt en uppgift skapad. Våra medarbetare får en varning om uppgiften tar för lång tid. Det finns så många saker. ClickUp är allt, överallt, samtidigt. Och nu med ClickUp AI... Wow, vi sammanfattar transkriptionen av våra möten (och mycket mer).

📮 ClickUp Insight: 45 % av arbetstagarna har funderat på att använda automatisering, men har ännu inte tagit steget. Faktorer som begränsad tid, osäkerhet om vilka verktyg som är bäst och ett överväldigande utbud kan hindra människor från att ta det första steget mot automatisering. ⚒️ Med sina lättbyggda AI-agenter och naturliga språkbaserade kommandon gör ClickUp det enkelt att komma igång med automatiseringar. Från automatisk tilldelning av uppgifter till AI-genererade projektsammanfattningar kan du låsa upp kraftfull automatisering och till och med bygga anpassade AI-agenter på några minuter – utan någon inlärningskurva. 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram, vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till realtidsinsikter.

via Workable

Workable är utvecklat för rekryteringsteam som vill arbeta snabbt utan att missa de bästa talangerna. Det sticker ut på marknaden för rekryteringsautomatiseringsprogram genom att kombinera kraftfull sourcing, AI-assisterad kandidatmatchning och effektiviserad sökandespårning i ett enda system.

Publicera dina lediga tjänster på över 200 jobbportaler med ett enda klick och utnyttja en databas med över 400 miljoner profiler för att snabbt hitta passiva kandidater. Automatiserad CV-granskning, självbokade intervjuer och AI-genererade jobbeskrivningar minskar repetitiva uppgifter avsevärt. Detta hjälper dig att fokusera på att välja de bästa kandidaterna istället för att drunkna i administrativt arbete.

Workables bästa funktioner

Utnyttja AI-driven CV-analys och förfining av text i poängkort för att standardisera utvärderingar och förbättra bedömningen av kandidater.

Ställ in automatiska e-postmeddelanden för att hålla kandidater och rekryteringsteamet informerade under hela rekryteringsprocessen.

Erbjud självbokade intervjuer med kalendersynkronisering för snabbare samordning.

Begränsningar i Workable

Vissa AI-funktioner är endast tillgängliga i högre prisklasser.

Anpassningen av rapporteringen kan kännas begränsad jämfört med fristående BI-verktyg.

Prisvärd prissättning

Standard: 299 $/månad för upp till 20 användare

Premier: 599 $/månad för upp till 20 användare

Workable-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workable?

En recension på Capterra lyder:

Användargränssnittet är fantastiskt, AI-hjälpcentret är mycket hjälpsamt och kandidatintervjuer kan schemaläggas genom att ansluta vår officiella e-post... Ibland är portalen långsam om det finns mycket data, men det tar mer än 10 sekunder att buffra och ladda om nästa sida

🔍 Visste du att? 90 % av rekryterarna säger att AI har påskyndat rekryteringen, medan nästan 80 % uppger att det har sparat pengar åt dem. Automatiseringsverktyg är inte bara en trend – de håller på att bli den nya standarden för rekrytering, så att man kan hitta, gallra och anställa snabbare än någonsin.

3. Greenhouse (Bäst för strukturerad rekrytering och skalbara arbetsflöden)

via Greenhouse

Greenhouse sticker ut på marknaden för rekryteringsprogramvara med sin strukturerade rekryteringsmetod. Den hjälper dig att skala upp med precision och rättvisa. Istället för att lämna anställningsbesluten åt magkänslan, skapar Greenhouse konsekvens i varje steg, från sourcing till onboarding.

Använd det för att skapa anpassade arbetsflöden, använda poängkort för att samordna ditt teams utvärderingar och automatisera schemaläggningen av intervjuer. Det går utöver ett grundläggande system för att spåra ansökningar med djup integration, kraftfulla DE&I-verktyg och detaljerad rapportering för att förbättra anställningsbeslut och driva långsiktig framgång för talanger.

Greenhouse bästa funktioner

Skapa strukturerade rekryteringsprocesser med anpassade arbetsflöden och intervjukit.

Använd kandidatpoängkort för att samordna feedback och fatta konsekventa och välgrundade beslut.

Anslut till över 500 förkonfigurerade integrationer, som LinkedIn, Indeed och ZipRecruiter, för att synkronisera data och effektivisera arbetsflödet.

Begränsningar för Greenhouse

Användare rapporterar att rapporteringen kan vara svår att navigera i.

E-postmeddelanden som skickas via plattformen kan ibland hamna i kandidaternas skräppostmappar.

Greenhouse-priser

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Greenhouse

G2: 4,4/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (730+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Greenhouse?

Här är vad en G2-användare säger om Greenhouse:

Vi uppskattar att det finns många anpassningsmöjligheter och att gränssnittet är lätt att lära sig och arbeta med. Jag uppskattar att de gör det enkelt att anpassa produkten till ditt rekryteringsteam, samtidigt som de uppmuntrar till goda vanor och god dokumentation.

➡️ Läs mer: Lär dig mer om en dag i livet för en rekryterare

4. Zoho Recruit (Bäst för anpassningsbar rekryteringsautomatisering för bemanningsföretag och HR-team)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit kombinerar ATS och CRM i ett verktyg för ökad hastighet, skalbarhet och flexibilitet. Med ett enda klick kan du publicera jobb på över 75 jobbportaler, hantera hela din talangpool genom anpassade steg och automatisera rekryteringsprocessen från kandidatsökning till introduktion.

Med AI-driven kandidatmatchning och CV-analys förenklas urvalsprocessen, och funktioner som klient- och kandidatportaler ger full insyn för båda parter under rekryteringsprocessen. Tack vare omfattande anpassningsmöjligheter, stöd för tillfällig bemanning och funktioner för rekrytering på distans anpassar sig Zoho Recruit efter dina rekryteringsprocesser istället för att tvinga dig att anpassa dig till ett rigitt system.

Zoho Recruits bästa funktioner

Förbättra kandidaternas engagemang med hjälp av Zia, Zoho Recruits AI-assistent, för att matcha kandidater med lediga tjänster och generera matchningspoäng.

Hantera kunder och kandidater enkelt via dedikerade portaler.

Förenkla schemaläggningen av intervjuer med Calendar Bookings, som låter kandidaterna välja tider och minskar konflikter och manuell schemaläggningsarbetsbelastning.

Begränsningar för Zoho Recruit

Mobilappens funktionalitet kan kännas grundläggande jämfört med webbversionen.

Avancerade anpassningar kan kräva teknisk support.

Priser för Zoho Recruit

Helt gratis

Standard: 30 $/användare

Professional: 60 $/användare

Företag: 90 $/användare

Betyg och recensioner av Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (1 790+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (1 070+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Recruit?

En Capterra-användare rapporterar att verktyget kan vara något dyrt, men det är ändå ett:

En fantastisk allt-i-ett-plattform för jobbannonser och CV-hantering. Vi har inte ett stort HR-team, och Zoho Recruit gör det möjligt för vårt lilla HR-team att göra det de älskar mest på ett mycket effektivt sätt!!! Det finns inte en enda funktion som vi förväntar oss av en rekryteringsplattform som saknas i Zoho Recruit!

5. Recruit CRM (bäst för automatiseringsdrivna rekryteringsbyråer)

via Recruit CRM

Recruit CRM kombinerar ATS- och CRM-funktionalitet i ett enda rekryteringsautomatiseringsprogram som är särskilt utformat för bemannings- och chefsrekryteringsföretag. Med hjälp av ett bimetrisk poängsystem eliminerar detta rekryterings-CRM tråkiga manuella uppgifter med kraftfull automatisering av arbetsflöden, AI-analys av CV och avancerad matchning av kandidater.

Du kan söka kandidater direkt från LinkedIn, hantera rekryteringsprocessen visuellt med en Kanban-tavla och till och med låta kandidaterna uppdatera sina profiler med ett enda klick. Dessutom hjälper GPT-integrationen för jobbeskrivningar och e-postmallar dig att arbeta snabbare och lägga mer tid på att knyta till dig de bästa talangerna istället för att jonglera med kalkylblad.

De bästa funktionerna i Recruit CRM

Använd färdiga mallar eller anpassa arbetsflöden efter specifika rekryteringsbehov.

Få proaktiva aviseringar om kandidater som fastnat i processen eller om jobbets framsteg, så att du kan ingripa i rätt tid och behålla momentum.

Implementera batchbearbetning för att hantera stora datamängder och optimera prestandan.

Begränsningar för Recruit CRM

Mass-SMS och avancerad rapportering är låsta bakom högre prisnivåer.

Vissa användare rapporterar om sporadiska synkroniseringsproblem med LinkedIn-integrationer.

Priser för Recruit CRM

Pro: 100 $/månad per användare

Företag: Från 125 USD/månad per användare

Enterprise: Från 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Recruit CRM-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Recruit CRM?

Här är vad en G2-användare har att säga:

Recruit CRM & ATS är superenkelt att använda och har alla verktyg du behöver för att effektivisera rekryteringen – automatisering, integrationer och anpassningsbara arbetsflöden.

💡 Proffstips: Anpassa alltid automatiseringsflödena så att de passar din rekryteringsprocess. Kom ihåg att standardinställningarna sällan är optimala. Justera frågorna i kandidatscreeningen, e-posttidpunkterna och triggarna för bättre resultat.

via Manatal

Manatal, ett AI-drivet program för automatisering av rekryteringsprocessen, effektiviserar din rekryteringsprocess så att du kan söka efter kandidater på ett smartare sätt, gallra snabbare och placera kandidaterna bättre. Det går längre än att bara analysera CV:n genom att berika kandidatprofilerna med data från över 20 sociala medieplattformar, vilket ger rekryterare en 360°-bild utan extra arbete.

Du kan publicera på över 2 500 jobbportaler, automatisera kandidatbedömningen och skapa karriärsidor med ditt varumärke på bara några minuter. Manatals intuitiva pipelines, anpassningsbara Kanban-tavlor och AI-drivna rekommendationer gör hanteringen av stora rekryteringsvolymer både skalbar och personlig – utan krångliga inställningar eller förvirrande användargränssnitt som står i vägen.

Manatals bästa funktioner

Använd dra-och-släpp-gränssnittet för att skapa skräddarsydda arbetsflöden för olika rekryteringsprocesser.

Spåra viktiga prestationsindikatorer för att identifiera flaskhalsar och optimera rekryteringsstrategier.

Anpassa karriärsidor utan kodning för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Manatals begränsningar

Begränsad automatisering för kommunikation med kandidater mellan olika rekryteringssteg

Vissa avancerade CRM-funktioner kräver manuell konfiguration.

Manatal-priser

Professional : 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Enterprise Plus : 59 $/månad per användare

Anpassad plan: Anpassad prissättning

Manatal-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Manatal?

Här är vad en G2-användare har att säga:

Manatal har några fantastiska funktioner, till exempel ett Chrome-tillägg, som kan hjälpa team att identifiera profiler som redan har lagts till i ATS. De har också en karriärsida som kan anpassas.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för bemanningsplaner för rekryterare

7. Paradox (Bäst för konversationsbaserad AI-rekrytering och automatisering)

via Paradox

Paradox vänder upp och ner på traditionell rekrytering genom att använda konversationsbaserad AI för att automatisera dina rekryteringskampanjer från början till slut. Istället för att du själv ska behöva hantera omständliga instrumentpaneler sköter AI-assistenten Olivia jobbsökning, urval, intervjuschemaläggning, kandidatförberedelser och introduktion – allt genom enkla konversationer via chatt eller textmeddelanden.

Det förvandlar klumpiga ATS-arbetsflöden till snabba, smidiga interaktioner som håller kandidaterna engagerade och minskar manuella uppgifter för rekryteringschefer. Oavsett om du kämpar med sourcing, evenemangshantering eller erbjudandegenerering hjälper Paradox rekryterare att återfå sin tid och fokusera på att bygga relationer, inte kämpa med programvara.

Paradox bästa funktioner

Kom omedelbart i kontakt med och engagera potentiella kandidater på över 100 språk.

Skapa anställningserbjudanden och introduktionsdokument genom konversationsflöden.

Organisera rekryteringsevenemang virtuellt eller fysiskt med AI-driven samordning.

Paradoxens begränsningar

Den kostnadsfria testversionen erbjuder begränsade ATS-funktioner för rekryterare som behöver robust pipelinehantering.

Paradoxprissättning

Anpassad prissättning

Paradox betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Paradox?

En G2-recensent delar med sig:

Det jag gillar mest med Paradox är att det verkligen sparar tid. Jag behöver inte längre kontakta sökande manuellt eller filtrera dem för att hitta de som passar våra behov... Det kunde vara lite mer användarvänligt. Men jag måste säga att när man väl har lärt sig det blir det enklare.

✨ Bonustips: Undrar du vilket steg i rekryteringsprocessen som har flest avhopp? Eller vilka källor som ger de bästa kandidaterna? Använd automatiserad analys för att upptäcka trender och låt data guida dig till att fatta optimala beslut.

via Fetcher

Fetcher kombinerar den mänskliga touchen med AI i programvara för automatisering av rekrytering. Istället för att spendera timmar på flera jobbportaler eller databaser får du AI-kuraterade kandidatgrupper som matchar dina specifika anställningsbehov.

Fetcher personaliserar också kontakterna med automatiserade e-postkampanjer som driver verkligt engagemang, vilket hjälper dig att snabbare bygga upp en stark talangpool. Med mångfaldskriterier, flexibel automatisering, sourcing-lägen och smart analys får du en fördel som växer i takt med dina ambitiösa rekryteringsmål.

Fetchers bästa funktioner

Använd Fetchers analyspanel för att övervaka effektiviteten i rekryteringen, kandidaternas engagemang och teamets prestationer.

Fatta optimerade anställningsbeslut med hjälp av realtidsdata om rekrytering och engagemang.

Integrera enkelt med dina ATS-, CRM- och e-postsystem.

Begränsningar för Fetcher

Bäst lämpad för utgående sourcing, inte ett komplett system för hantering av ansökningar.

Priserna kan vara höga för små team som behöver anställa många personer.

Fetcher-priser

Tillväxt: 499 $/månad

Amplify: 849 $/månad

Fetcher-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paradox?

Här är vad en G2-användare har att säga:

Fetcher. ai har varit en game changer för vår byrå. Tidigare brukade vi lägga timmar på att manuellt söka efter kandidater, men med Fetcher har vi enkelt kunnat fylla alla tjänster. AI:n blir smartare med tiden och skickar oss högkvalitativa kandidater som faktiskt passar, så vi slipper bläddra igenom oändliga mängder CV.

9. SmartRecruiters (Bäst för skalbar automatisering av rekryteringsprocessen i företag)

via SmartRecruiters

SmartRecruiters är utvecklat för att driva rekryteringsautomatisering i stor skala och kombinerar ett smart ATS-system med AI-verktyg som påskyndar anställningsbeslut. Dess AI-assistent Winston automatiserar intervjuschemaläggning, erbjudanden och onboarding med flexibla arbetsflöden för nystartade företag och globala koncerner.

SmartRecruiters integreras också med Zoom, LinkedIn, DocuSign och andra plattformar som du redan använder. Detta gör samarbetet mellan teamen smidigt och stärker kandidaternas engagemang under hela rekryteringsprocessen.

SmartRecruiters bästa funktioner

Skapa konfigurerbara arbetsflöden som är anpassade efter teamets specifika rekryteringsbehov.

Få förslag och insikter för att agera snabbare och mer strategiskt.

Centralisera kandidatsökning, CRM, utvärderingar och rekryteringsmarknadsföring.

Begränsningar för SmartRecruiters

Avancerade rapporteringsfunktioner kräver ibland ytterligare inställningar.

Det kan vara svårt och tidskrävande att få tillgång till kundsupport.

SmartRecruiters prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SmartRecruiters?

En Capterra-användare säger:

Plattformen är intuitiv, vilket gör det enklare för rekryteringschefer, rekryterare och till och med kandidater att komma överens. Dessutom är flexibiliteten att anpassa arbetsflöden för våra komplexa affärsprocesser en stor fördel.

➡️ Läs mer: Hur du förbättrar dina rekryteringsfärdigheter

via SeekOut

SeekOut levererar kraftfull rekryteringsautomatiseringsprogramvara som kombinerar djupgående talangrekrytering med talanghanteringsverktyg i en enda plattform. Den är utvecklad för tuffa rekryteringsutmaningar – oavsett om du söker efter godkända talanger, fyller nischade tekniska roller eller bygger upp mångsidiga rekryteringskanaler.

Det hjälper dig att hitta rätt talanger snabbare med AI-driven sökning, personaliserade meddelanden och personalanalyser från över 750 miljoner offentliga profiler. Dessutom möjliggör talangmarknaden intern rörlighet, vilket hjälper företag att inte bara anställa utan också växa och behålla sin personal.

SeekOuts bästa funktioner

Skapa mångsidiga kandidatpooler med anpassade urvalskriterier.

Koppla externa kandidatdata till interna HR-system för bättre HR-planering.

Möjliggör medarbetarnas utveckling och interna rörlighet med en inbyggd talangmarknadsplats.

Begränsningar för SeekOut

Vissa funktioner, som personalplanering, kräver mer avancerad konfiguration och integration.

Vissa användare rapporterar felaktiga uppgifter som inte stämmer överens med kandidaternas LinkedIn-profiler.

SeekOut-priser

Anpassad prissättning

SeekOut-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SeekOut?

Här är vad en G2-användare har att säga:

Vi har använt Seekout i över ett och ett halvt år, och det här verktyget har förbättrat våra sökningar. Vi tilldelas vanligtvis nischade roller som kräver mycket komplicerade färdigheter, och Seekout är alltid vårt första val när vi påbörjar våra sökningar. Det är väldigt enkelt att använda och har fantastiska expert- och hälsovårdsalternativ. Vi kan förbättra och bidra till mångfald, vilket är ett av våra stora mål.

➡️ Läs mer: Mallar för checklista för introduktion av nya medarbetare i Excel och ClickUp

✨ Särskilt omnämnande Om du letar efter ännu fler alternativ för att effektivisera dina rekryteringsprocesser finns här några ytterligare rekryteringsplattformar som är värda att nämna: JazzHR : Ett budgetvänligt ATS för småföretag med anpassningsbara arbetsflöden, intervjuschemaläggning och verktyg för att hitta kandidater.

Breezy HR : En intuitiv plattform som erbjuder drag-and-drop-hantering av rekryteringsprocessen, automatiserad meddelandehantering och självbokning för kandidater.

Loxo : Ett modernt CRM-system för rekrytering med AI-driven sourcing, kontakt med ett klick och inbyggda ATS-funktioner utformade för rekryteringsföretag.

Recruitee : En samarbetsplattform för rekrytering med fokus på teambaserad rekrytering, automatiserad schemaläggning och karriärsidor med varumärkesprofilering.

Effektivisera dina rekryteringsprocesser med ClickUp

Dagens rekrytering kräver snabbhet, organisation och ett starkt fokus på kandidatupplevelsen – och rätt automatiseringsprogramvara kan ge rekryteringscheferna ett försprång. Oavsett om du söker talanger, hanterar ansökningar eller koordinerar intervjuer, eliminerar moderna automatiseringsverktyg för rekrytering det tidskrävande arbetet så att du kan anställa bättre, snabbare och smartare.

ClickUps konvergerade AI-arbetsyta samlar allt på ett ställe: anpassade rekryteringsflöden, AI-genererade jobbeskrivningar, automatiserad intervjuschemaläggning och centraliserat teamsamarbete. Inget mer plattformshoppande eller missade uppföljningar – bara en effektiv rekryteringsprocess från början till slut.

