Hur man genomför en rekryteringskampanj: strategier och verktyg

För att locka till sig de bästa talangerna krävs mer än bara att publicera en jobbannons!

Du behöver en rekryteringskampanj som kan övertyga de bästa kandidaterna att söka dina jobb.

Vad är en rekryteringskampanj? En rekryteringskampanj är en strategisk, målinriktad insats som syftar till att attrahera, engagera och anställa kvalificerade kandidater till lediga tjänster inom en organisation.

En väl genomförd rekryteringskampanj påskyndar rekryteringen och fyller snabbt vakanser till en låg kostnad. Ännu viktigare är att den genom sitt budskap och sin räckvidd visar upp företagets kultur, värderingar och fördelar, vilket stärker dess rykte som en attraktiv arbetsgivare.

Läs vidare för att ta reda på hur du genomför en framgångsrik rekryteringskampanj som resulterar i fantastiska anställningar.

Ramverket för rekryteringskampanjer

Rekrytering är marknadsföring. Om du är rekryterare idag och inte ser dig själv som en marknadsförare, är du i fel yrke.

Rekrytering är marknadsföring. Om du är rekryterare idag och inte ser dig själv som en marknadsförare, är du i fel yrke.

Att genomföra en framgångsrik rekryteringskampanj kan vara en exakt vetenskap om du förstår att kärnan i en bra kampanj ligger i att skapa varumärkeskännedom.

Din företagskultur bör vara din kampanjens största dragplåster. Patagonia är mycket duktiga på detta när de marknadsför sig själva till potentiella anställda. Varje år skickar de 150 anställda för att arbeta som volontärer för miljöinriktade ideella organisationer. Initiativ som dessa lockar den typ av människor de vill anställa: människor som värdesätter hållbarhet och älskar att utforska naturen – människor vars värderingar stämmer överens med varumärket och deras kunder.

Att attrahera kandidater som passar in i din organisations kultur och värderingar är en viktig del av en framgångsrik rekryteringskampanjstrategi. Så här kan du uppnå det:

Mål och syften : Definiera vad kampanjen syftar till att uppnå (t.ex. antal anställningar, varumärkeskännedom).

Definiera din målgrupp : Identifiera tydligt de specifika demografiska egenskaperna och egenskaperna hos de kandidater du vill attrahera.

Marknadsför ditt företags varumärke : Marknadsför ditt företags kultur, värderingar och förmåner för att visa varför det är en fantastisk arbetsplats.

Annonsera på rätt platser : Välj de mest effektiva plattformarna och kanalerna för att nå dina idealkandidater och säkerställ maximal synlighet och engagemang.

Tidsplan och mätvärden: Fastställ en tidsplan för kampanjaktiviteterna och bestäm hur framgången ska mätas (ansökningar, engagemang osv.).

Genom att systematiskt samordna alla rekryteringsaktiviteter kan du optimera effektiviteten och verkningsgraden i din rekryteringsmarknadsföring.

Steg för steg till en effektiv rekryteringskampanj

När du har fastställt ramen är det dags att gå in på detaljerna för att lansera en spektakulär rekryteringskampanj.

Steg 1: Sätt upp tydliga mål

Börja med att ta reda på vilka roller du behöver fylla och varför.

Söker du nya talanger eller försöker du fylla en specifik kompetensbrist?

Sätt upp tydliga mål, till exempel antalet nyanställningar du behöver, tidsplanen och så vidare.

Steg 2: Definiera din målgrupp

Börja med att identifiera din målgrupp genom att skapa en detaljerad arbetsbeskrivning (JD) som beskriver viktiga ansvarsområden, nödvändiga färdigheter och erfarenhetsnivå.

Skapa sedan detaljerade kandidatprofiler.

Slutligen, granska befintliga teammedlemmar för att identifiera egenskaper och mönster som stämmer överens med den roll du rekryterar till.

Steg 3: Hitta din ideala talangpool

Börja med att analysera branschtrender för att ta reda på var de bästa talangerna finns och vilka kompetenser som efterfrågas.

Använd onlineplattformar som LinkedIn och branschspecifika forum för att hitta potentiella kandidater.

Sök igenom jobbportaler och utnyttja AI-rekryteringsverktyg för att analysera data och upptäcka nya talangpooler.

Steg 4: Definiera värdeerbjudandet till medarbetarna

Ett Employee Value Proposition (EVP) är i grunden ditt företags unika löfte till kandidaterna. Det besvarar alla potentiella anställdas fråga: ”Varför ska man börja på ditt företag?”

En framgångsrik EVP inkluderar konkurrenskraftiga löner, karriärmöjligheter, flexibla arbetsvillkor och en välkomnande arbetskultur. När du pratar med potentiella kandidater, se till att lyfta fram dessa fördelar.

Steg 5: Välj rätt sökord

Nyckelord hjälper dina jobbannonser att uppmärksammas av rätt personer på en konkurrensutsatt marknad. Dina viktigaste nyckelord beskriver ansvar, färdigheter och kvalifikationer för den tjänst du rekryterar till.

Verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush eller Ahrefs kan hjälpa dig att hitta populära och effektiva söktermer inom din bransch.

När du har din lista kan du använda dessa nyckelord i jobbeskrivningar, titlar och inlägg på sociala medier för att öka din synlighet.

💡Proffstips: Även om sökordsoptimering är viktigt är det lika viktigt att skriva engagerande och informativt innehåll som tilltalar din målgrupp. En balans mellan båda är nyckeln till en framgångsrik rekryteringskampanj.

Steg 6: Förfina ditt budskap

Ditt rekryteringsbudskap är potentiella kandidaters första intryck av ditt företag och tjänsten.

Tala direkt till din målgrupp. Differentiera dig från konkurrenterna och låt kandidaterna veta vilka fördelar de får genom att ansluta sig till dig.

Steg 7: Välj media/plattform

Nu när du är redo att komma i kontakt med rätt personer är det dags att välja rätt platser för att nå dem.

Volkswagen distribuerade till exempel medvetet defekta bildelar med ett hemligt meddelande på underredet till servicecenter över hela Tyskland. Meddelandet uppmanade sökande att skicka in sina CV – och 53 705 av dem gjorde det.

Med lite uppfinningsrikedom kan du också välja rätt plattform för din rekryteringskampanj och därmed öka din räckvidd.

Steg 8: Skapa reklamkampanjer

När du har valt rätt kanaler, skapa en övertygande annons. Använd en fångande rubrik och en stark uppmaning till handling.

Gör sedan A/B-tester för att se vilka annonsvarianter och kanaler som fungerar bäst. Detta hjälper dig att förfina din strategi baserat på faktiska data.

Glöm inte att sätta upp drip-kampanjer för att vårda dina leads. På så sätt kan du engagera potentiella kandidater över tid och hålla dem intresserade av dina möjligheter.

Slutligen, övervaka noggrant hur dina annonser presterar . Spåra statistik som klick, konverteringar och kostnad per klick för att avgöra vad som fungerar och göra justeringar efter behov.

Steg 9: Spåra dina resultat och optimera

När din rekryteringskampanj är igång bör du regelbundet övervaka dess resultat. Fastställ tydliga mått, såsom klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, kostnad per klick (CPC), kostnad per anställning och tid till tillsättning.

Använd verktyg som Google Analytics, LinkedIn Analytics eller rekryteringsspecifika plattformar för att spåra kampanjens resultat. Om en viss annons eller jobbannons inte fungerar bra, tveka inte att göra justeringar. Genom att vara flexibel och lyhörd kan du se till att din kampanj förblir effektiv.

När du har identifierat dina målgrupper och nyckelkompetenser är det dags att utnyttja onlineverktyg för att lansera en effektiv rekryteringskampanj.

Onlineverktyg för rekrytering är en fantastisk resurs. Låt oss utforska några av dem. Vi ska också se hur AI kan ta din rekryteringsstrategi till nästa nivå.

Använd Google Ads för rekrytering

Google Ads kan vara ett kraftfullt rekryteringsverktyg. Många kandidater börjar sin jobbsökning med en allmän Google-sökning, och genom att investera i Google Ads får du förtur till dessa kandidater.

Google Ads placerar din jobbannons högst upp på sökmotorernas resultatsidor för relevanta jobbsökningar.

Om du till exempel söker en grafisk designer kommer söktermen ”grafisk designer jobb” att placera din kampanj högst upp på sidan.

Genomföra en kampanj med Google Ads

En rekryteringskampanj som bygger på Google Ads måste vara inriktad på slutmålet. Följ dessa steg:

Skapa riktade jobbannonser: Välj rätt nyckelord som potentiella kandidater sannolikt kommer att använda.

Skapa visuellt tilltalande annonser: Använd iögonfallande grafik, typsnitt och färger. Lyft fram viktiga fördelar som karriärmöjligheter eller flexibla arbetsvillkor.

Inkludera en tydlig uppmaning till handling (CTA): En bra CTA uppmuntrar kandidaterna att agera, till exempel ”Ansök nu!” eller ”Bli en del av vårt team idag”. Detta bidrar till att öka antalet klick.

Fastställa budgeten

Börja med att avsätta en del av din totala budget specifikt för din Google Ads-kampanj. Bestäm din budget för olika aspekter, till exempel högprioriterade sökord eller konkurrenskraftiga annonsplaceringar.

Övervaka sedan dina utgifter regelbundet, kontrollera prestationsmått för att se hur dina annonser presterar och justera dina utgifter efter behov.

Skapa effektiva rekryteringsannonser

Att skapa en lockande jobbannons är nyckeln till att attrahera kandidater och uppmuntra klick. Håll den kort och koncis, lyft fram viktiga fördelar och inkludera en stark uppmaning till handling.

Mäta och optimera kampanjresultaten

Använd Google Analytics för att spåra resultatet av din rekryteringskampanj. Viktiga mått att övervaka är bland annat CTR och konverteringsfrekvens.

Genom att spåra dessa mätvärden får du en bättre förståelse för hur väl dina annonser presterar och kan göra datadrivna justeringar för att optimera din kampanj.

💡Proffstips: Analysera regelbundet din kampanj för att upptäcka underpresterande sökord eller annonser. Om du märker att vissa sökord inte presterar bra kan du förfina dem och justera annonstexten efter behov. Denna kontinuerliga optimering hjälper dig att förbättra kampanjens effektivitet och uppnå bättre resultat.

Utnyttja sociala medier för rekrytering

Sociala medier är där många av dina idealkandidater tillbringar sin tid, så använd annonsering på sociala medier för att nå dem. LinkedIn och Facebook låter dig visa riktade annonser för personer som matchar din idealkandidatprofil.

Dela innehåll från kulisserna, anställdas vittnesmål och andra engagerande inlägg som speglar vad som gör ditt företag till en fantastisk arbetsplats.

Svara aktivt på kommentarer, meddelanden och förfrågningar. Genom att interagera med din målgrupp bygger du relationer och visar att ditt företag värdesätter ambitiösa jobbsökande.

Implementera strategier för innehållsmarknadsföring och SEO

Att publicera slumpmässigt innehåll räcker inte på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Du kan stärka dina rekryteringsinsatser genom att utnyttja innehållsmarknadsföring för att visa upp din företagskultur, framgångshistorier och medarbetarnas erfarenheter – och därmed attrahera kandidater som delar dina värderingar och din vision.

Optimera dina jobbannonser genom att sprida relevanta nyckelord i dem. Detta hjälper sökmotorer att förstå vad ditt innehåll handlar om och förbättrar synligheten.

Förstå rollen som sökmotorresultatsidor (SERP) spelar

Som nämnts tidigare börjar många unga arbetssökande sin jobbsökning genom att helt enkelt skriva in några ord (”jobb som mjukvaruutvecklare”) i en sökmotor.

Om du råkar söka efter mjukvaruutvecklare måste ditt företags namn visas högt upp – helst först – på den SERP som de ser.

Användare brukar inte ens bläddra förbi de första resultaten på en SERP – mer än 70 % av klicken sker på den första resultatsidan i en Google-sökning. Om din kampanj inte visas där, flyter den omkring i ett öde land av okändhet, och de flesta kandidater kommer att missa den.

Det bör nu stå klart att det krävs mycket arbete för att hantera en rekryteringskampanj. Det är en komplex process som kräver noggrann planering, organisation, delegering av uppgifter och kontinuerlig övervakning. Felsteg – eller utelämnade steg! – kan innebära förlorad tid och pengar. Men du behöver inte göra det ensam.

Med en allierad som ClickUp kan du navigera smidigt genom processen och hålla dig på rätt spår.

Hur ClickUp kan hjälpa till att hantera rekryteringskampanjer

Med ClickUp har du allt du behöver på ett och samma ställe. Från att spåra kandidater och deadlines till att samarbeta med ditt team hjälper ClickUp dig att effektivisera hela processen, vilket gör rekryteringskampanjer mer organiserade och effektiva.

En rekryteringskampanj är i grunden en marknadsföringsinsats som sker via flera kanaler. Och du kan hantera den precis som en sådan i ClickUp.

Med ClickUp för marknadsföringsprojektledning kan du enkelt planera och genomföra din rekryteringskampanjstrategi.

Brainstorma, planera och genomföra ditt teams marknadsföringsprogram med ClickUp Marketing Project Management.

Här är vad du kan göra med ClickUp Marketing Platform:

uppgiftslistor för att undersöka sociala medieplattformar, identifiera rätt talangpool och skapa kampanjinnehåll. Detta gör det enkelt att följa utvecklingen i realtid. Skapa ClickUp-uppgifter ochför att undersöka sociala medieplattformar, identifiera rätt talangpool och skapa kampanjinnehåll. Detta gör det enkelt att följa utvecklingen i realtid.

Skapa detaljerade uppgifter som en del av din kampanj med hjälp av ClickUp Tasks.

uppgifter till Kopplatill ClickUp-mål och följ deras framsteg.

Spåra framsteg för sammankopplade uppgifter och mål med hjälp av ClickUp Goals.

Använd ClickUp Brain för att accelerera och förbättra din marknadsföringskampanj. Som AI-assistent kan ClickUp Brain ge dig omedelbara svar på alla dina kampanjrelaterade frågor genom att få tillgång till information från hela din organisation. Den kan skapa texter för inlägg på sociala medier eller jobbeskrivningar, generera anpassade mallar enligt dina specifikationer och automatisera repetitiva uppgifter.

Samla all din företags kunskap och få snabb tillgång till den med ClickUp Brain.

ClickUps HR-hanteringsplattform kan hjälpa dig i varje steg av rekryteringsprocessen. Du kan effektivisera dina processer för anställning, introduktion och medarbetarutveckling med denna omfattande HR-hanteringsplattform.

Se detaljer om alla aktuella uppgifter (t.ex. vem som har tilldelats dem, i vilket skede de befinner sig och vilken prioritet de har) med ClickUps plattform för personalhantering.

Du kan också erbjuda en exceptionell upplevelse för begåvade kandidater med ett system som effektiviserar kandidatorganisation, ansökningar och kontakter. Spara tid med mallar, anpassade statusar och automatisering för att smidigt flytta kandidater genom din pipeline.

Dessa ClickUp-funktioner är bara några exempel på vad som finns tillgängligt:

ClickUp-vyer : Anpassa dina instrumentpaneler så att de fokuserar på specifika steg i din rekryteringskampanj (till exempel ”startade Google-annonskampanjer”). Använd Anpassa dina instrumentpaneler så att de fokuserar på specifika steg i din rekryteringskampanj (till exempel ”startade Google-annonskampanjer”). Använd kalendervyn för att schemalägga olika kampanjaktiviteter.

Använd kalendervyn för att schemalägga aktiviteter som att skapa annonskampanjer.

ClickUp-påminnelser: Ställ in påminnelser för viktiga uppgifter och markera dem som klara, snooza, omplanera eller delegera dem efter dina behov. Ställ in påminnelser för viktiga uppgifter och markera dem som klara, snooza, omplanera eller delegera dem efter dina behov.

Hantera ClickUp-påminnelser från din webbläsare, dator eller mobila enheter

ClickUp Docs: Skapa dokument med detaljerade arbetsbeskrivningar, kandidatprofiler, innehåll för sociala medier och texter för rekryteringsvideor, berättelser eller fotografier som visar upp din företagskultur. Dessa dokument kan redigeras och kommenteras i realtid, vilket gör det enkelt för marknadsförings- och HR-team att samarbeta. Skapa dokument med detaljerade arbetsbeskrivningar, kandidatprofiler, innehåll för sociala medier och texter för rekryteringsvideor, berättelser eller fotografier som visar upp din företagskultur. Dessa dokument kan redigeras och kommenteras i realtid, vilket gör det enkelt för marknadsförings- och HR-team att samarbeta.

ClickUp-instrumentpaneler: Använd prestationsdata från anpassningsbara instrumentpaneler för att identifiera kandidaters engagemang och använd den informationen för att justera din kampanjstrategi över tid. Använd prestationsdata från anpassningsbara instrumentpaneler för att identifiera kandidaters engagemang och använd den informationen för att justera din kampanjstrategi över tid.

Analysera kampanjens framsteg med hjälp av ClickUp Dashboards.

ClickUp effektiviserar det tvärfunktionella samarbetet mellan marknadsförings- och HR-team under stora rekryteringskampanjer. Funktioner som automatiska påminnelser om deadlines, chatt i realtid och dedikerade kanaler hjälper alla att hålla sig uppdaterade och möjliggör snabba diskussioner.

Bonus: Är du redo att ta din marknadsföring till nästa nivå? Upptäck de 10 bästa programvaruverktygen för kampanjhantering som hjälper dig att effektivisera dina strategier.

Hur du använder ClickUp-mallar för att implementera rekryteringsstrategier

ClickUp erbjuder en rad färdiga mallar för kampanjer och marknadsföring som ger rekryterare en flygande start.

Mallen Recruiting and Hiring Template är utformad för att förenkla rekryteringsprocessen, från jobbannons till introduktion.

Ladda ner den här mallen Effektivisera hela din rekryteringsprocess med hjälp av ClickUps mall för rekrytering och anställning.

Så här får du ut mesta möjliga av det:

Skapa en rekryteringspipeline: Ställ in olika steg i din rekryteringsprocess, till exempel sourcing, screening, intervjuer och erbjudande, och flytta kandidaterna smidigt genom varje steg, så att du får en tydlig översikt över var varje kandidat befinner sig.

Tilldela ansvar: Tilldela teammedlemmarna uppgifter för varje steg i processen. Använd mallens uppgiftsfördelning och deadlines för att säkerställa att alla är medvetna om sina ansvarsområden och deadlines.

Centralisera kandidatinformation: Lagra alla kandidatuppgifter, CV och feedback från intervjuer på ett och samma ställe.

Mallen för kampanj- och marknadsföringshantering kan också anpassas för rekryteringskampanjer, särskilt när du marknadsför lediga tjänster.

Ladda ner den här mallen Marknadsför lediga tjänster och övervaka kampanjens framgång med hjälp av ClickUps mall för kampanj- och marknadsföringshantering.

Med den här mallen kan du:

Planera din kampanj: Skissa på de marknadsföringsaktiviteter du kommer att använda för att attrahera kandidater, till exempel inlägg på sociala medier, annonser på jobbportaler och e-postkampanjer, och sätt upp tidsplaner för varje aktivitet.

Hantera skapandet av innehåll: Skapa uppgifter för att skriva jobbeskrivningar, utforma reklambilder och skapa inlägg på sociala medier. Tilldela dessa uppgifter till teammedlemmar och följ deras framsteg.

Övervaka engagemanget: Använd mallen för att spåra resultatet av dina marknadsföringsinsatser. Detta hjälper dig att förstå vilka plattformar som är mest effektiva för att nå din specifika målgrupp och gör det möjligt för dig att justera din rekryteringsstrategi stegvis.

Mallen Kampanjspårning och analys är perfekt för att övervaka resultatet av dina rekryteringskampanjer. De visuella rapporterna och instrumentpanelerna gör det enkelt att dela insikter med ditt team och fatta datadrivna beslut.

Ladda ner den här mallen Visualisera rapporter och få insikter med hjälp av ClickUps mall för kampanjspårning och analys.

Så här kan du utnyttja det:

Sätt upp tydliga mål: Börja med att definiera de viktigaste målen för din rekryteringskampanj, till exempel antalet tjänster som ska tillsättas, den ideala kandidatprofilen och den önskade tidsramen för rekryteringen.

Spåra kampanjstatistik: Använd mallen för att övervaka viktig statistik som ansökningsfrekvens, kandidatkällor och konverteringsfrekvens i varje steg av rekryteringsprocessen. En robust rekryteringsprocess kräver samma noggrannhet som en Använd mallen för att övervaka viktig statistik som ansökningsfrekvens, kandidatkällor och konverteringsfrekvens i varje steg av rekryteringsprocessen. En robust rekryteringsprocess kräver samma noggrannhet som en CRM-kampanj

Analysera och optimera: Granska regelbundet analyserna som tillhandahålls av mallen för att identifiera trender och flaskhalsar. Om du till exempel märker en nedgång i intervjustadiet kan du undersöka och åtgärda potentiella problem.

Mäta och följa upp framgången för rekryteringskampanjer

Rekryteringsteam bör kontinuerligt förfina sina marknadsföringsstrategier och lära sig av tidigare erfarenheter. Det är viktigt att analysera varje kampanj med hjälp av kvalitativa och kvantitativa mått för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Några kvalitativa mått är:

Kvaliteten på nyanställda

Kvarhållnings-/avgångstal

Uppfattningen om arbetsgivarvarumärket

Feedback från rekryteringsansvariga

Undersökningar om kandidatupplevelsen

Kvantitativa mått inkluderar:

Tid att fylla

Kostnad per anställning

Källa för rekrytering

Konverteringsfrekvenser

Genom att analysera mätvärden från olika kampanjer kan du få insikter om vad som fungerar för din organisation och vad som inte fungerar. Använd dessa insikter för att förfina din nästa kampanj och fortsätt att justera din strategi.

Kreativa idéer för rekryteringskampanjer som inspiration

De bästa kampanjerna är de som fångar målgruppens uppmärksamhet redan från början. De är okonventionella, oväntade och roliga för alla: kandidater, rekryterare och till och med åskådare eller kunder.

Kampanjer som dessa skapar en dominoeffekt: de lockar inte bara ivriga jobbsökande direkt, utan lämnar också ett bestående intryck för framtida rekryteringar.

Här är några exempel på intressanta rekryteringskampanjer som genomförts av företag:

IKEA:s kampanj ”Karriärinstruktioner”

IKEA:s kampanj ”Karriärinstruktioner” placerade ”karriärinstruktioner” i lådorna med IKEA-produkter – en snabbguide som hjälper kunderna att söka jobb hos IKEA och ”montera ihop sin framtid”.

Denna kreativa strategi passade väl in i IKEA:s lekfulla och innovativa kultur och utnyttjade en inbyggd talangkälla: kunder som gillar DIY-projekt och skandinavisk estetik.

Resultatet? IKEA fick 4285 ansökningar och anställde 280 personer utan att spendera något på media.

Via Ads of The World

Deloittes kampanj ”Will You Fit into Deloitte?”

Deloittes kampanj ”Will You Fit into Deloitte?” använde gamification för att locka nyutexaminerade. De skapade en gamifierad video som introducerade tittarna till Deloittes kultur och tjänsteutbud. Tittarna kunde klicka på valpunkter i videon, spela rollen som nya Deloitte-anställda och välja olika handlingsalternativ för att komma vidare i spelet.

Toggles kampanj ”10 minuter, 10 frågor”

Toggl skapade ett färdighetstest och annonserade det på sociala medier, där de erbjöd en gratis t-shirt till kandidater som uppnådde höga poäng. Denna enkla men snabba metod var mycket framgångsrik för att nå en stor grupp passiva kandidater och öka Toggls varumärkeskännedom.

Googles kampanj ”Puzzle on a Billboard”

via Animaker

Google satte upp en skylt i Silicon Valley med en komplex matematisk fråga. Svaret, 7427466391.com, ledde till en annan webbsida med en ny ekvation. Att lösa den ledde till en sida på Google Labs, där rekryterare väntade!

Som Google själva uttrycker det, hjälpte deras innovativa kampanj, som syftade till att rekrytera ingenjörer, dem att minska förhållandet mellan signal och brus – den lockade lovande kandidater samtidigt som den filtrerade bort de som inte riktigt passade in.

Risker och hinder i rekryteringskampanjer

När din rekryteringskampanj väl är igång kan du stöta på hinder som kan hindra dina framsteg. Från missförstånd inom teamet till oväntade förändringar i kandidaternas intresse – att känna igen dessa utmaningar är nyckeln till att anpassa din strategi och hålla din kampanj på rätt spår.

Vanliga risker som rekryteringskampanjer står inför är:

Budgetöverskridningar : Att spendera mer än planerat utan att uppnå önskade resultat.

Låga svarsfrekvenser : Färre ansökningar än förväntat

Bristande överensstämmelse med företagets värderingar: Kampanjbudskap som inte stämmer överens med företagets värderingar.

Att upptäcka dessa risker i ett tidigt skede kan hjälpa till att förebygga bakslag och säkerställa ett mer framgångsrikt rekryteringsresultat.

Bli en mästare på rekrytering med ClickUp

En gedigen rekryteringsstrategi är avgörande för att attrahera topptalanger och stärka ditt företags varumärkesrykte. Med rätt taktik kan du skapa engagerande rekryteringskampanjer som verkligen tilltalar potentiella kandidater.

De bästa kampanjerna kräver noggrann planering, strategisk genomförande och kontinuerlig optimering – element som ClickUp excellerar i genom att tillhandahålla en omfattande rekryteringsteknologi.

Genom att utnyttja ClickUps robusta funktioner kan du enkelt förstå din målgrupp, skapa övertygande budskap, hantera dina kampanjer och mäta dina resultat med precision.

Tro inte bara på vårt ord. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!