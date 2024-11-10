De 15 bästa CRM-lösningarna för rekrytering som förvandlar din rekryteringsprocess

Har du någonsin arbetat med ett företag där rekryteringsprocessen känns kaotisk – hundratals CV, oändliga uppföljningar och inget enkelt sätt att spåra kandidater?

Som rekryteringschef var min största rädsla att gå miste om de bästa talangerna på grund av en felbenägen och ineffektiv rekryteringsprocess.

Det var då jag insåg hur viktigt det är med bra CRM-programvara (customer relationship management) för rekrytering. Dessa verktyg har förändrat hur jag hanterar rekryteringsprocessen genom att tillhandahålla ett tydligt system för att hantera sökande, spåra kommunikation och säkerställa att inga bra kandidater förbises.

I den här bloggen presenterar jag några av de bästa CRM-systemen för rekrytering som kan förändra din rekryteringsstrategi och hjälpa dig att hitta de perfekta kandidaterna snabbare. 🧑🏼‍💻

Vad ska du leta efter i en CRM-programvara för rekrytering?

Rekryteringsprocessen innebär att spåra ansökningar, hantera intervjuer och hålla koll på uppföljningar. Men rätt CRM-rekryteringsprogramvara kan ta hand om det tunga arbetet åt dig. Här är några funktioner som jag anser vara väsentliga när man väljer ett CRM-system för rekrytering:

Skalbarhet: När ditt team växer eller du börjar rekrytera på olika platser bör CRM-systemet enkelt kunna anpassas för att möta dessa förändrade behov. Kontrollera om det erbjuder flexibel prissättning och stöder viktiga integrationer i takt med att dina behov utvecklas.

Automatisering: CRM-systemet bör automatisera viktiga uppgifter som att logga samtal och e-postmeddelanden, skicka uppdateringar till kandidater och boka intervjuer. Genom att automatisera rutinuppgifter frigörs tid för ditt team att fokusera på det som är viktigast.

Kundsupport: Leta efter ett rekryterings-CRM som erbjuder pålitlig support via flera kanaler, såsom chatt, telefon, e-post och en kunskapsbas. Snabb hjälp säkerställer att du aldrig fastnar.

Personalisering: Med en personaliserad CRM-programvara för rekrytering kan du anpassa dina arbetsflöden och till och med lägga till ditt varumärke för att förbättra kandidatupplevelsen.

Andra viktiga funktioner som rätt CRM-programvara för rekrytering erbjuder är scanning av CV, kandidathantering, analys, funktioner för jobbannonser och schemaläggning av intervjuer för att förbättra din rekryteringsprocess och säkerställa en smidig introduktion.

De 15 bästa CRM-programvarorna för rekrytering

Här är mina 15 bästa alternativ som hjälper dig att hitta den perfekta lösningen för dina rekryteringsbehov. 👇🏼

1. ClickUp (Bäst för omfattande rekryteringshantering)

Effektivisera dina HR-processer med ClickUp för personalhantering

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform för att hantera din rekryteringsprocess är ClickUp ett av de bästa alternativen. Det är känt för sina projektledningsfunktioner och utmärker sig som ett omfattande CRM-system för rekrytering, vilket gör det enkelt att spåra kandidater, hantera relationer och automatisera uppgifter – allt på en och samma plattform.

Jag valde ClickUp för personalhantering som mitt förstahandsval eftersom det smidigt integrerar automatisering av uppgifter och samarbetsverktyg, vilket gör det möjligt för rekryteringsteam att vara organiserade och effektiva.

ClickUp förbättrar teamsamarbetet med centraliserade kommunikationsverktyg och förenklar hur vi interagerar med kandidater. Det samlar alla konversationer, feedback och uppdateringar på ett ställe, så att alla är på samma sida.

ClickUp Chat

ClickUp Chat hjälper till exempel mitt rekryteringsteam att hålla sig uppdaterade med kommentarer, taggar och privata chattkanaler. Kommunikation i realtid underlättar snabba diskussioner om kandidaternas framsteg och utbyte av feedback utan att man tappar sammanhanget.

Detta tillvägagångssätt gör det enkelt att vårda relationer och hålla alla i teamet uppdaterade, vilket främjar transparens.

Centralisera uppdateringar och diskussioner för att öka effektiviteten i rekryteringsarbetet med ClickUp Chat.

ClickUp Dashboard

Jag föredrar datadrivna rekryteringsbeslut framför magkänsla eller subjektiva åsikter, och ClickUp Dashboards levererar just det.

Det ger detaljerad insikt i viktiga HR-mått som tid till anställning, effektivitet i rekryteringen och kandidatens framsteg. Dessa analyser gör det möjligt för dig att utvärdera dina strategier, övervaka teamets produktivitet och kontinuerligt förbättra dina rekryteringsprocesser.

Identifiera trender, spåra kandidater och gör strategiska justeringar med ClickUp Dashboards.

ClickUp gör det möjligt för oss att samla all kommunikation mellan alla delar av vårt företag på ett och samma ställe. Det gör det enkelt och bekvämt att få aviseringar och hantera scheman, rutter och leveranser för vårt företag.

ClickUp Task Dependencies

Dessutom kan du med ClickUp Task Dependencies hantera kandidater med anpassade pipelines.

Du kan ställa in uppgifter för varje steg – granskning av CV, intervjuer, erbjudanden och introduktion – och skapa beroenden så att nästa steg först påbörjas när det föregående är avslutat.

Skapa beroenden mellan uppgifter som "blockerar" eller "väntar på" för att definiera ett tydligt arbetsflöde med hjälp av ClickUp Task Dependencies.

ClickUp Automations

Med utgångspunkt i denna strukturerade metod kan du med ClickUp Automations ställa in triggers för specifika åtgärder, till exempel att automatiskt flytta kandidater till nästa steg när en intervju markeras som avslutad.

Du kan också skapa aviseringar för att påminna teammedlemmar om kommande uppgifter eller deadlines.

Skapa anpassade automatiseringar med ClickUp Automations för att skräddarsy din rekryteringsprocess.

När ett erbjudande accepteras kan automatiseringen till exempel omedelbart meddela onboarding-teamet, vilket effektiviserar den nyanställdes övergång. Detta sparar tid och minimerar manuella fel så att ditt team kan fokusera mer på att bygga relationer med kandidaterna istället för att hantera logistiken.

Sammantaget sträcker sig detta AI-HR-verktyg bortom rekrytering, vilket gör det till ett holistiskt CRM-system för hantering av hela medarbetarens livscykel.

ClickUps bästa funktioner

Få en tydlig översikt: Visualisera din rekryteringspipeline med Visualisera din rekryteringspipeline med ClickUp-vyer som listor, Kanban-tavlor och kalender. Använd dessa vyer för att spåra kandidaternas framsteg, schemalägga intervjuer och organisera varje steg i rekryteringsprocessen.

Använd dra-och-släpp-funktionen i ClickUp Views för att schemalägga intervjuer, möten och andra uppgifter.

Automatisera för att förbättra: Automatisera arbetsflöden genom att ställa in automatiseringar för repetitiva rekryteringsuppgifter. Flytta kandidater genom olika steg, skicka automatiska uppföljningsmejl och schemalägg intervjuer utan manuellt arbete, vilket säkerställer en effektiv rekryteringsprocess från början till slut.

Centralisera dina dokument: Hantera dokument med Hantera dokument med ClickUp Docs genom att lagra anställningserbjudanden, introduktionsmaterial och företagspolicyer. Förvara all nödvändig dokumentation på ett ställe för enkel åtkomst.

Integrera ClickUp Docs i dina rekryteringsflöden för att ha viktiga dokument nära till hands.

Effektivisera rekryteringen med AI: Utnyttja AI-stöd med Utnyttja AI-stöd med ClickUp Brain för att utforma jobbeskrivningar, generera e-postmeddelanden med feedback till kandidater och sammanfatta anteckningar från intervjuer.

Sammanfatta trådar, anteckningar och feedback från teamet med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har kanske inte alla funktioner som finns tillgängliga i webbversionen.

Vissa användare kan tycka att det är överväldigande i början på grund av de omfattande anpassningsmöjligheterna.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. HubSpot CRM (bäst för att integrera marknadsföring och rekrytering)

Även om HubSpot CRM vanligtvis är känt för sina försäljnings- och marknadsföringsfunktioner, kan dina HR-team också använda det för rekrytering. Du kan hålla ordning på din kandidatpipeline och fokusera på att hitta rätt talanger genom att anpassa HubSpots användarvänliga gränssnitt och robusta funktioner.

Baserat på våra tester gillar jag att det automatiserar urvals- och rekryteringsprocessen med hjälp av anpassade arbetsflöden, vilket minskar det manuella arbetet.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Centralisera kommunikationen med kandidaterna med den universella inkorgsfunktionen för att hantera alla konversationer på ett och samma ställe.

Spåra sökandes data automatiskt genom kontaktadministrationssystemet, så att varje interaktion loggas och blir tillgänglig.

Samla in kandidatinformation med anpassningsbara formulär och landningssidor som integreras sömlöst i din rekryteringsprocess.

Analysera rekryteringsstatistik med detaljerade rapporter om teamets prestationer.

Begränsningar för HubSpot CRM

Vissa av de definierade objekten är låsta och kan inte nås.

Arbetsflöden kan vara förvirrande och svåra att navigera i.

HubSpot CRM-priser

Gratis

Startplattform för kunder: 20 USD/månad per plats

Professionell kundplattform: 1 300 USD/månad (inkluderar 5 platser)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

💡 Proffstips: Det är en bra idé att uppmuntra nuvarande anställda att rekommendera kandidater. De förstår redan din företagskultur och kan ofta bidra med högkvalitativa talanger.

3. Greenhouse (Bäst för att skapa en rekryteringskultur som sätter människor i första rummet)

Greenhouse är en omfattande CRM-programvara för rekrytering som hjälper dig med hela rekryteringsprocessen och gör det enklare för ditt team att hitta och anställa de bästa talangerna.

Det är mer än bara ett system för att spåra sökande (ATS) – det hjälper din organisation att bygga upp en rekryteringskultur som sätter människor i första rummet, så att du kan fatta rättvisa, datadrivna beslut och anställa de bästa talangerna på ett effektivt sätt.

Med Greenhouse kan du följa varje kandidats resa, skicka automatiska uppföljningar och föra detaljerade anteckningar om varje interaktion. Greenhouse är idealiskt för rekrytering av stora volymer och erbjuder över 450 förkonfigurerade integrationer som sömlöst kopplar samman sourcing- och onboarding-programvara.

Greenhouse bästa funktioner

Få tillgång till över 30 färdiga rapporter, koppla dem till Google Sheets och spåra rekryteringsresultat med detaljerade analyser.

Skala dina jobbannonser på över 1 000 jobbportaler samtidigt som du diversifierar din talangpool med verktyg som är skräddarsydda för DE&I-rekryteringsmål.

Förbättra kandidatupplevelsen genom självbokningsfunktioner som gör det möjligt för kandidaterna att boka intervjuer när det passar dem.

Begränsningar för Greenhouse

Att hantera behörigheter kan vara komplicerat och förvirrande

Det finns ingen möjlighet att söka efter liknande kandidater baserat på CV.

Greenhouse-priser

Anpassad prissättning

Greenhouse-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (675+ recensioner)

Lever är ett av de bästa systemen för hantering av jobbsökande som finns på marknaden. Det hjälper ditt rekryteringsteam att utöka sin kandidatpool, bygga varaktiga relationer och fatta datadrivna beslut.

Jag gillar att denna talanghanteringsprogramvara kombinerar automatisering, analys och användarvänlig design för att förbättra rekryteringen, så att teamen kan fokusera på att engagera rätt kandidater.

Utnyttja de bästa funktionerna

Integrera ATS och CRM för en smidig rekryteringsupplevelse från början till slut.

Automatisera repetitiva arbetsflöden och effektivisera processer för att kunna fokusera på att engagera de bästa kandidaterna.

Använd dashboards för att spåra mångfald, jämlikhet och inkludering, vilket säkerställer mer inkluderande rekryteringsstrategier.

Öka synligheten för jobbannonser med rekryteringsmarknadsföringsverktyg som hjälper dig att nå en bredare och mer diversifierad kandidatpool.

Begränsningar

Saknar robusta inbyggda verktyg för bakgrundskontroller och omfattande kandidatbedömning.

Vissa användare rapporterar att kundservicen kunde vara bättre.

Hävstångsprissättning

Anpassad prissättning

Utnyttja betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (635+ recensioner)

5. Jobvite (Bäst för social rekrytering och rekommendationer från anställda)

Jobvite är ett verktyg för talangförvärv som integrerar AI i rekryteringsprocessen. Med sitt intuitiva gränssnitt och specialiserade funktioner kan detta AI-verktyg för rekrytering hantera flera delar, från jobbannonser till onboarding av kandidater.

En funktion som jag tycker är särskilt användbar är Job Description Grader. När du har skickat in en beskrivning ger den omedelbar feedback om sentiment, ordantal och läsbarhet och markerar alla ord som kan tyda på partiskhet.

Jobvites bästa funktioner

Skapa en karriärsida med ditt varumärke för att visa upp din företagskultur och publicera jobbannonser.

Använd AI för att identifiera de bästa kandidaterna baserat på kvalifikationer och erfarenhet.

Aktivera delning av rekommendationer med ett klick för att engagera dina anställda i rekryteringsprocessen.

Använd intelligenta meddelanden för att förhandsgranska kandidater och hantera intervjuer med verktyg för självbokning.

Jobvites begränsningar

När du söker efter tidigare kandidater ändras deras ansökningsdatum till det aktuella datumet, vilket kan vara förvirrande.

Kalendrar uppdateras inte automatiskt när ändringar görs i schemaläggningen.

Jobvites priser

Anpassad prissättning

Jobvite-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 560 recensioner)

6. BambooHR (Bäst för små till medelstora företag)

BambooHR är ett molnbaserat HR-informationssystem (HRIS) som är utformat för att förenkla och centralisera HR-verksamheten. Det är ett bra alternativ för företag som övergår från manuella processer eller kalkylblad till ett mer organiserat och effektivt system.

Som ett CRM-rekryteringsverktyg hjälper BambooHR till att hantera rekrytering, introduktion, medarbetardata och löner.

BambooHR:s bästa funktioner

Använd e-signaturfunktioner för att förenkla signerings- och godkännandeprocesser för nyanställda.

Skicka anpassningsbara erbjudandebrev med automatiskt ifylld kandidatinformation, vilket effektiviserar erbjudandeprocessen.

Automatisera kategoriseringen av kandidater för att hantera stora volymer av sökande mer effektivt.

Få tillgång till en mobilapp som gör det möjligt att granska ansökningar och kommunicera med kandidater när du är på språng.

BambooHR:s begränsningar

Bristen på meddelanden om nyanställningar och ledighet är en viktig funktion som saknas.

UX/UI har uppdaterats minimalt, vilket gör plattformen svår att navigera och ointuitiv.

Priser för BambooHR

Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2900 recensioner)

👀 Bonus: Lär dig hur du väljer rätt CRM för att driva tillväxt och upprätthålla en framgångsrik rekryteringsprocess.

7. SmartRecruiters (Bäst för företag som söker en användarvänlig rekryteringslösning)

SmartRecruiters är en AI-driven rekryteringsplattform som är utformad för att göra rekryteringen snabbare och effektivare.

Oavsett om du leder ett företagsteam eller hanterar stora rekryteringsvolymer förenklar SmartRecruiters processen med automatiserade uppgifter. Dess CRM-funktioner gör det möjligt för dig att hantera intervjuer, erbjudanden och introduktioner från en central plattform så att du kan fokusera på att bygga ditt ideala team.

SmartRecruiters bästa funktioner

Integrera smidigt med verktyg som Zoom, LinkedIn och DocuSign för en oavbruten rekryteringsprocess.

Koordinera intervjuscheman automatiskt med SmartPal och säkerställ en smidig hantering av kandidaterna.

Möjliggör omedelbar, organiserad kommunikation via SMS och WhatsApp med SmartMessage.

SmartRecruiters begränsningar

Tidskrävande inställning av poängkort, särskilt när man bifogar textrutor till frågor

Många användare tycker att gränssnittet är föråldrat jämfört med konkurrenterna.

Att skapa anpassade rapporter kräver betydande insatser, medan förinstallerade instrumentpaneler inte erbjuder drill-down-funktioner.

SmartRecruiters prissättning

Anpassad prissättning

SmartRecruiters betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 140 recensioner)

Workable är en omfattande rekryteringsprogramvara som hjälper dig att hitta, attrahera och hantera kandidater på ett effektivt sätt.

Du kan skapa engagerande karriärsidor som speglar din företags kultur, även på flera språk, för att nå och tillgodose olika kandidater.

Workables bästa funktioner

Dela dina lediga tjänster på över 200 webbplatser med ett enda klick och maximera synligheten.

Skapa personliga introduktionsupplevelser, hantera medarbetarinformation och lagra nödvändiga dokument på ett och samma ställe.

Implementera ett strukturerat rekommendationsprogram som uppmuntrar nuvarande anställda att rekommendera kandidater.

Begränsningar i Workable

Arkiverad information om tjänster är inte tillgänglig om inte tjänsten har tagits bort från arkivet.

Mobilwebbplatsen är inte särskilt användarvänlig.

Workable-prissättning

Startpaket: 149 $/månad (upp till 20 anställda)

Standard: 360 $/månad (upp till 20 anställda)

Premier: 599 $/månad (faktureras årligen)

Workable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 430 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (460+ recensioner)

👀 Bonus: Förstå komponenterna i CRM och kom närmare dina kunder.

9. Bullhorn (Bäst för bemanningsföretag med rapporteringsfunktioner)

Bullhorn är en robust bemanningslösning som är utformad för att förbättra hela rekryteringscykeln. Detta rekryteringsverktyg gör det möjligt för din bemanningsbyrå att effektivt hitta kandidater inom olika sektorer, inklusive lätt industri, hälso- och sjukvård och professionella branscher.

Bullhorn är en personalhanteringsprogramvara med rekryteringsfunktioner som effektiviserar hela rekryteringsprocessen, så att du kan fokusera på att bygga relationer samtidigt som du snabbt matchar kvalificerade kandidater med dina kunders behov.

Bullhorns bästa funktioner

Dra nytta av SourceBreaker, en avancerad sökteknik för att effektivt hitta talanger och upptäcka nya leads, allt i ett enda verktyg.

Utnyttja omfattande automatisering för granskning av CV, schemaläggning av intervjuer och kommunikation med kandidater för att spara tid och minska manuellt arbete.

Välj bland ett brett utbud av tilläggslösningar, inklusive analysverktyg och chefsrekrytering, för att anpassa Bullhorn efter dina specifika behov.

Fokusera på nära relationer under hela kandidatens resa och säkerställ en bättre upplevelse från det första samtalet till anställningen.

Bullhorns begränsningar

Oförmågan att dölja e-postmallar från specifika användare skapar förvirring kring varumärket.

Tillämpningen av Off Limits-begränsningar bygger på en strikt hierarki av regler, som inte alltid överensstämmer med användarnas förväntningar.

Bullhorns prissättning

Anpassad prissättning

Bullhorns betyg och recensioner

G2: 4/5 (550+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1000 recensioner)

10. Recruit CRM (Bäst för automatisering och integrationsfunktioner)

Glöm manuella uppgifter och osammanhängande arbetsflöden – Recruit CRM kombinerar ATS och CRM på ett sätt som gör din rekryteringsprocess smidigare, snabbare och smartare.

Med ett användarvänligt gränssnitt, kraftfulla integrationer och automatiseringsfunktioner förenklar Recruit CRM sökandet, spårningen och hanteringen av kandidater.

De bästa funktionerna i rekryterings-CRM

Använd avancerad boolesk sökning och radiesökning (via Google Maps) för att hitta kandidater, kunder och jobb inom specifika geografiska områden.

Extrahera viktiga detaljer från CV:n och effektivisera skapandet av kandidatprofiler med AI-driven CV-analys.

Hantera kandidater genom anpassningsbara Kanban-tavlor, som underlättar drag-and-drop-flyttning genom rekryteringsfaserna.

Spara de bästa kandidaterna för framtida lediga tjänster med hjälp av hotlists, som är tillgängliga både via datorn och mobilappen.

Begränsningar för rekryterings-CRM

Rapportsektionen saknar djup

Det förekommer ibland fördröjningar i gränssnittet under rusningstider.

Priser för rekryterings-CRM

Pro: 85 $/månad per användare

Företag: 125 USD/månad per användare

Företag: 165 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av rekryterings-CRM

G2: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

11. Zoho Recruit (bäst för omfattande anpassning)

Zoho Recruit är en användarvänlig, molnbaserad rekryteringsprogramvara som kombinerar ATS- och CRM-funktioner i en och samma plattform. Den integreras smidigt med andra Zoho-produkter, vilket ger dig flexibiliteten att anpassa din rekryteringsprocess efter dina exakta behov.

Oavsett om du rekryterar för en kund eller bygger ett internt team täcker denna personal databasprogramvara alla steg – från att hitta kandidater till att automatisera arbetsflöden. Dessutom, med AI-drivna verktyg och en gratis plan för alltid, effektiviserar Zoho Recruit rekryteringen och hjälper dig att rekrytera smartare och snabbare.

Zoho Recruits bästa funktioner

Få automatiska svar med Zia AI Chatbot på vanliga frågor från kandidater och uppdateringar i realtid om ansökningsstatus.

Redigera rekryteringspipelines, färgkoda processer och behåll en tydlig översikt över kandidaternas framsteg.

Publicera jobb på över 75 jobbportaler och dela annonser direkt på sociala medier för att nå ut till en bredare målgrupp.

Begränsningar för Zoho Recruit

Programvarans design verkar föråldrad jämfört med andra verktyg på marknaden.

Mobilappen har begränsade funktioner.

Priser för Zoho Recruit

Gratis för alltid

För företagets HR-team

Standard: 30 $/månad per rekryterare

Företag: 60 $/månad per rekryterare

För bemannings-/rekryteringsföretag

Standard: 30 $/månad per användare

Professional: 60 $/månad per användare

Företag: 90 $/månad per användare

Zoho Recruit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

🔍 Visste du att? Vissa företag använder nu spelifierade bedömningar för att utvärdera kandidaters färdigheter på ett roligt och engagerande sätt. Dessa spel testar problemlösningsförmåga, kreativitet och lagarbete samtidigt som kandidaterna hålls engagerade i processen.

12. Crelate (Bäst för kreativa bemannings- och rekryteringsbehov)

Crelate är en allt-i-ett-plattform för bemanning och rekrytering som är utformad för att hjälpa bemanningsföretag och rekryterare att göra fler placeringar med mindre ansträngning. Dess moderna, intuitiva gränssnitt gör det enkelt att hantera kandidater, följa framsteg och kommunicera med kunder.

Detta verktyg går utöver rekrytering – det innehåller helt integrerade försäljningsverktyg som gör att du kan hantera kandidater och kunder på ett och samma ställe.

Crelates bästa funktioner

Följ reglerna för certifiering och betalnings-/faktureringsprocesser och spåra enkelt tid och utgifter både på mobilen och datorn.

Anpassa din rekryteringsprocess med dra-och-släpp-funktioner

Använd Crelates kundportal för att kommunicera med kunder via realtidsvarningar.

Utnyttja rekryteringsanalyser för att skapa anpassade rapporter som underlag för beslut, spåra viktiga mätvärden och upptäcka möjligheter.

Crelate-begränsningar

Avsaknaden av en enda klick-funktion för att avbryta en prenumeration väcker frågor om förtroende.

Att växla mellan kandidatdokument kan vara besvärligt och kan leda till användarfel.

Crelate-priser

Anpassad prissättning

Crelate-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

13. iCIMS (Bäst för stora företag med komplexa rekryteringsprocesser)

iCIMS förser ditt team med verktyg för att skapa meningsfulla kontakter med kandidater och optimera dina rekryteringsinsatser. Det är utformat för att automatisera många aspekter av talangförvärv samtidigt som kandidaterna hålls engagerade genom en rad olika verktyg.

Från internationellt rekryteringsstöd till AI-driven kandidatmatchning ger iCIMS företag av alla storlekar de resurser de behöver för att hitta och behålla de bästa talangerna.

iCIMS bästa funktioner

Håll kontakten med kandidaterna genom kommunikation i flera kanaler för att hålla sökande informerade och engagerade under hela processen.

Genomför rekryteringsmarknadsföringskampanjer och hantera evenemang direkt i plattformen.

Förenkla intern rörlighet med intelligent sökning, konversationsbaserad AI och omnikanal-kommunikation, vilket gör det enklare för anställda att hitta och söka relevanta interna möjligheter.

Mät medarbetarnas inställning med automatiserade undersökningar i viktiga skeden av livscykeln.

Begränsningar för iCIMS

Plattformen kan vara överväldigande och svår att navigera i.

Arbetsflöden integreras ofta inte väl

iCIMS-priser

Anpassad prissättning

iCIMS-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 830 recensioner)

🔍 Visste du att? Teknik, hälso- och sjukvård samt finans är för närvarande de mest konkurrensutsatta branscherna för rekryterare, där efterfrågan på kvalificerade yrkesutövare ofta överstiger utbudet.

14. ATS OnDemand (bäst för enkel uppföljning av sökande)

Letar du efter ett enkelt sätt att hantera din rekryteringsprocess? Detta ATS är särskilt utformat för nystartade företag och små till medelstora team.

Med både automatiska och manuella e-postalternativ blir kommunikationen med kandidaterna enkel. Förhandsgranskningsfrågor filtrerar effektivt sökande, och ditt team kan samarbeta genom att snabbt vidarebefordra kandidatdata.

ATS OnDemands bästa funktioner

Anpassa karriärsidorna så att de speglar ditt företags identitet för en användarvänlig upplevelse och bättre employer branding.

Gör en effektiv gallring av kandidater med hjälp av förhandsfrågor och automatiserad e-postkommunikation.

Integrera ytterligare verktyg som SMS, talangnätverk och AI-funktioner för att förbättra din rekryteringsprocess.

Spåra rekryteringsaktiviteter via en intuitiv och funktionsrik instrumentpanel.

Begränsningar för ATS OnDemand

Den avancerade kandidatsökningsfunktionen kan krascha om fältet Sökfas lämnas tomt.

Komplexiteten i att konfigurera rapporter kan hindra möjligheten att generera insiktsfulla analyser och mätvärden.

Priser för ATS OnDemand

Anpassad prissättning

ATS OnDemand-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (65+ recensioner)

⚡ Mallarkiv: Utforska våra omfattande ATS-mallar, där du hittar färdiga mallar som är anpassade för varje steg i rekryteringsprocessen.

15. ApplicantPro (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden och rapportering)

ApplicantPro är ett rekryteringsverktyg som hjälper dig att öka flödet av kvalificerade sökande och snabbt identifiera de bästa kandidaterna.

Det hjälper dig att kommunicera med kandidater via textmeddelanden eller e-post, automatiskt diskvalificera olämpliga sökande och använda integrerade bedömningar för att begränsa dina toppval.

Dessutom kan du initiera bakgrundskontroller och hantera pappersarbetet för nyanställningar direkt från plattformen.

ApplicantPros bästa funktioner

Använd kognitiva och beteendemässiga bedömningar före anställning för att hitta de kandidater som passar bäst för dina lediga tjänster.

Granska, titta om och betygsätt videointervjuer i varje sökandes profil.

Kontrollera referenser genom att skicka förfrågningar elektroniskt och spåra svaren i systemet.

Ställ in anpassade behörighetsnivåer för att kontrollera åtkomsten till rekryteringsinformation och hantera användarroller på ett effektivt sätt.

Begränsningar för ApplicantPro

Funktionen för uppföljningsmejl har minskat antalet ofullständiga ansökningar.

Det är svårt att hålla reda på sökandes status och var de befinner sig i processen.

Priser för ApplicantPro

Anpassad prissättning

ApplicantPro-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (370+ recensioner)

Gör ClickUp till ditt CRM-system

Nu när du har utforskat dessa 15 bästa CRM-programvarualternativ för rekrytering är du bättre rustad för att hitta det som passar bäst för dina rekryteringsbehov.

Varje verktyg har unika funktioner som förbättrar din rekrytering, men ClickUp erbjuder en allt-i-ett-upplevelse som ökar teamets effektivitet och samtidigt ger kandidaterna en överlägsen upplevelse, vilket gör det till en oumbärlig del av din rekryteringsprocess.

ClickUps fördelar sträcker sig även till onboarding, vilket hjälper dina nyanställda att komma igång på rätt sätt med de resurser och den infrastruktur de behöver för att nå framgång.

Registrera dig på ClickUp och förvandla din rekryteringsstrategi redan idag!