De bästa Miro-mallarna för designtänkande att prova idag

Workshops ska väcka idéer, inte stress. Men alla som har hållit i en workshop vet hur det går till: kvällen innan jonglerar du med kundsamtal, projektdeadlines och plötsligt drabbas du av panik – ”Var är mallen för empati-kartan?” ”Vem bygger tavlan?” ”Har vi ens en sprintplan?”

Det är därför mallar är så viktiga. De förenklar installationen så att du kan fokusera på att lösa problem istället för att formatera klisterlappar.

I den här bloggen utforskar vi de bästa Miro-mallarna för designtänkande för att starta dina workshops med struktur – och visar sedan hur ClickUp-mallarna går ett steg längre och omvandlar insikterna från workshopen till projekt, tidsplaner och leverabler.

Vad kännetecknar en bra Miro-mall för designtänkande?

Så vad kännetecknar den perfekta Miro-mallen för designtänkande? Leta efter en mall som:

Guider team med en tydlig struktur och flöde genom alla design thinking-stadier.

Anpassar sig efter ditt sammanhang med anpassningsbara uppmaningar, ramverk och avsnitt.

Förbättrar läsbarheten med visuell hierarki genom att använda enhetlig formatering, färger, teckenstorlekar och visuella element som ikoner, bilder och emojis.

Utnyttja plattformens samarbetsverktyg som klisterlappar, omröstningar och timers för att öka deltagandet.

Ger utrymme för jämförelser och utbildningsfeedbackundersökningar så att teamen kan gruppera idéer mer effektivt.

Lägger till kontextuella referenser, såsom verkliga projektdetaljer, användarpersonligheter och forskningsresultat, för att stödja beslutsprocessen.

🎥 När du har samlat idéer med en design thinking-mall är nästa steg att genomföra dem. Här är en kort video om hur du skapar en projektledningspanel i ClickUp för att hålla workshops och projekt på rätt spår:

Miro Design Thinking-mallar i korthet

De bästa gratis Miro-mallarna för design thinking

Låt oss utforska Miro-mallarna för designtänkande och deras viktigaste funktioner.

1. Miro-mall för designbrief

via Miro

Denna mall för designbrief ger teamen ett strukturerat utrymme för att samordna kreativa projekt innan de går vidare till genomförandet.

Det organiserar viktiga detaljer, som kundbakgrund, varumärkesriktlinjer, mål och konkurrenter, i tydliga avsnitt som alla kan bidra till. Detta gör det enklare att fånga upp krav i förväg, minska missförstånd senare och säkerställa att designarbetet stämmer överens med affärsbehoven.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Klargör projektets omfattning och mål från början.

Belyser kundernas förväntningar och viktiga leveranser

Håller design-OKR , målgrupp och konkurrens synliga på ett och samma ställe.

Minskar fram- och återgång genom att centralisera feedback och synpunkter.

Skapa en enda källa till sanning för kreativa team

📌 Perfekt för: Byråer, frilansare och interna designteam som vill effektivisera uppstarten och undvika kostsamma revideringar.

2. Miro Design Sprint Kit-mall

via Miro

Denna design thinking-mall ger teamen ett färdigt ramverk för att genomföra snabba, strukturerade innovationsworkshops. Istället för att börja från scratch får du ett tydligt steg-för-steg-utrymme för att kartlägga utmaningar, generera idéer, ta fram prototyplösningar och samla in feedback om designen.

Det gör det enkelt att få insikter visuellt, hålla koll på framstegen under sprintdagarna och samordna alla om nästa bästa steg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Ger en beprövad sprintstruktur utan krånglig installation.

Påskyndar problemlösningen med fokuserade aktiviteter

Håller tvärfunktionella team samordnade i realtid

Hjälper till att visualisera komplexa idéer genom kartläggning och skissning.

Stöder snabba tester innan betydande investeringar görs.

📌 Perfekt för: Produktteam, startups och innovationsledare som behöver validera idéer för workshopplanering snabbt och minska riskerna.

🧠 Kul fakta: Stanford d.school bidrog till att introducera design thinking inom utbildning och näringsliv. De ansåg att kreativ problemlösning borde undervisas som vilken annan färdighet som helst, istället för att betraktas som en talang förbehållen ett fåtal utvalda.

3. Miro Remote Design Sprint-mall

via Miro

Miro-mallen är utformad för att hjälpa distribuerade team att genomföra fullständiga sprintar utan att förlora samarbetet eller momentum. Till skillnad från vanliga sprintkit är denna mall optimerad för distansarbete.

Det kombinerar strukturerade övningar, visuella tavlor och inbyggda feedbackloopar för att hålla alla synkroniserade över tidszoner. Team kan kartlägga utmaningar, skissa på lösningar, rösta på idéer och testa prototyper.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Inkluderar färdiga utrymmen för skissning, kartläggning och storyboarding.

Integrerar omröstningar och feedbackflöden för att påskynda beslutsfattandet.

Håller distansarbetande team engagerade och samordnade kring sprintens mål.

Eliminera kaoset med att jonglera mellan flera plattformar under en sprint.

📌 Perfekt för: Team som arbetar främst på distans, hybridorganisationer och globala produktgrupper som behöver agera snabbt.

4. Miro-mall för presentation av kritisk designgranskning

via Miro

Detta viktiga verktyg effektiviserar hur team presenterar och utvärderar komplexa designprojekt. Det ger ett strukturerat flöde, från introduktioner och sammanfattningar till designkrav, processteg och viktiga resultat.

Den rena, minimalistiska designen gör att intressenterna kan fokusera på innehållet i granskningen istället för på formateringen av bilderna.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Innehåller avsnitt för mötesagenda , krav och sammanfattning.

Ger en professionell men minimalistisk estetik för skarpa, distraktionsfria presentationer.

Hjälper team att snabbt komma överens om risker, lösningar och viktiga steg att följa.

Sparar timmar av förberedelser samtidigt som du behåller ett polerat och konsekvent utseende.

📌 Perfekt för: Produkt-, teknik- och designteam som förbereder sig för granskningar av intressenter, kundpresentationer eller interna designkontroller.

5. Miro Design Thinking: Mall för empati-karta

via Miro

Miros empati-mall är ett praktiskt design thinking-verktyg för att få djupare insikter om användarnas behov, känslor och beteenden. Den guidar teamen genom ett strukturerat ramverk och ställer viktiga frågor om vad användarna tänker, känner, hör, ser, säger och gör, samt om deras problem och fördelar.

Denna helhetssyn möjliggör mer empatiska, människocentrerade designbeslut och säkerställer att teamen samlas kring en gemensam, djup förståelse för användaren.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Ger strukturerade frågor som avslöjar dolda motivationer, frustrationer och möjligheter.

Hjälper team att gå bortom antaganden och validera verkliga användarperspektiv.

Stärk samarbetet genom att samordna intressenterna kring användarnas behov.

Erbjuder en beprövad design thinking-aktivitet för mentala modeller utformade av Voltage Control.

📌 Perfekt för: UX-forskare, designers, produktteam och facilitatorer som vill basera beslutsfattandet på empati och skapa lösningar som tilltalar användarna.

🔍 Visste du att? Ett av de mest kända exemplen på designtänkande kommer från Airbnb. I början fick de inga bokningar. Så grundarna besökte värdar, förbättrade foton och pratade direkt med användarna. Denna enkla förändring – från ett teknikfokuserat till ett användarfokuserat tillvägagångssätt – bidrog till att vända verksamheten.

6. Miro Design System Components Template

via Miro

Miros mall fungerar som din visuella kommandocentral för hantering av ett designsystem. Den samlar designers, utvecklare och produktchefer på samma arbetsyta.

Detta gör det enkelt att spåra komponentstatus, versionshistorik och överlämningsdetaljer i realtid. Du kan förvara dokumentation, specifikationer, designlänkar och kodreferenser precis där ditt team behöver dem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kombinerar strukturerade data (via Miro Tables) med visuellt sammanhang.

Förladda din arbetsyta med viktiga fält som komponentnamn, kategori, status, designer, utvecklare och version.

Möjliggör samarbete i realtid på samma tavla, så att uppdateringar syns direkt.

📌 Perfekt för: Designledare, UX/UI-team, produktchefer och teknikteam som vill centralisera komponentreferenser, effektivisera versionshantering och eliminera kaos mellan olika verktyg.

7. Miro-mall för flödesschema för designprocess

via Miro

Denna mall beskriver din designprocess, från idé till leverans, i ett tydligt och logiskt flöde. Den använder välbekanta flödesschemasymboler, som rektanglar för åtgärder och romber för beslut.

Dessutom hjälper det dig att kartlägga varje steg i designprocessen, från användarundersökningsmetoder och prototyputveckling till testning och slutförande. Den intuitiva layouten gör att helheten förblir synlig samtidigt som det finns utrymme för nyanser och iterationer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Ger en visuell plan som guidar ditt grafiska designarbete från start till mål.

Redigera former, färger och kopplingar så att de passar din projektstil.

Bädda in filer, skisser eller länkar direkt i ditt flöde.

📌 Perfekt för: Designstrateger, UX/UI-team, produktchefer och innovationskonsulter som vill omvandla abstrakta metoder till synliga arbetsflöden.

8. Mall för Design Sprint Retrogram

via Miro

Design Thinking-mallen skapar ett tydligt och inbjudande utrymme för att sammanfatta din sprint, reflektera över vad som fungerade och vad du kan förbättra.

Den är utformad som en guidad retrospektiv tavla och hjälper till att dela insikter genom strukturerade, färgglada sektioner.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Guider teamen genom en fokuserad, timslång retrospektiv med ett varmt välkomnande, en kort sammanfattning och en reflektion i tre steg: Höjdpunkter, Lågpunkter, Önskemål

Täcker viktiga dimensioner som sprintformat (fjärrstyrt vs. offline), teamdynamik och sprintresultat (mål, lösningar, testning).

Inkluderar inbäddade anteckningar från facilitatorn på tavlan, perfekt för första gången du gör retrospektiv, men lätta att ta bort när du väl är bekant med dem.

📌 Perfekt för: Design sprint-facilitatorer eller alla som avslutar en sprint och vill driva på kontinuerlig förbättring.

💡 Proffstips: Prova testet ”vad händer om inte”. Ta en antagande på din tavla, till exempel ”användarna vill ha det billigaste alternativet”, och vänd på det: ”vad händer om de inte vill det?” Detta tvingar ditt team att utforska nya vinklar och upptäcka lösningar som du annars skulle missa.

Vilka är begränsningarna med Miro-mallar?

Miros flexibilitet är en styrka, men det finns också nackdelar. Här är några begränsningar som du sannolikt kommer att stöta på i verkliga arbetsflöden:

Inför kreditbaserade begränsningar: Begränsar samarbetet genom ett kreditsystem som begränsar användningen av mallar och interaktiva funktioner.

Begränsar anpassningen av mallar: Blockerar åtkomst till avancerad mallskapande och modifieringar i gratis- eller startpaket.

Orsakar prestandaproblem: Bromsar samarbetet på komplexa, malltunga tavlor på grund av fördröjningar och trög prestanda.

Begränsade automatiseringsmöjligheter: Förlitar sig på manuella ingrepp för återkommande uppgifter och designfaser med minimala automatiseringsalternativ.

Beroende av internetuppkoppling: Avbryter designsessioner med liten eller ingen offlinefunktionalitet för distribuerade team.

Skapar administrativa omkostnader: Kräver ständig övervakning av kreditanvändning, tavelgränser och planrestriktioner.

💡 Proffstips: Omformulera alltid utmaningar till frågor som börjar med ”Hur skulle vi kunna...”. Istället för att säga ”Registreringsprocessen är förvirrande” kan du till exempel fråga ”Hur skulle vi kunna göra registreringen smidigare?”. På så sätt förblir brainstormingen öppen och teamen fastnar inte i snäva lösningar för tidigt.

ClickUp-alternativ till Miro-mallar

Miro hjälper dig att snabbt komma igång med workshops – men den verkliga utmaningen kommer efter post-it-lapparna.

Alltför ofta går bra idéer förlorade i skärmdumpar eller spridda tavlor utan någon tydlig ägare. Det är där ClickUp for Design, som är den ultimata appen för arbete, förvandlar brainstorming-sessioner till genomförbara projekt.

Till skillnad från fristående whiteboards kopplar ClickUp dina workshopresultat direkt till uppgifter, dokument, tidslinjer och sprintar. Du brainstormar inte bara – du bygger, tilldelar och levererar, allt på samma plats.

Miro-mallar vs. ClickUp-mallar: Vad är skillnaden?

Miro hjälper dig att sätta igång workshops med tavlor, klisterlappar och ramverk. ClickUp tar det ett steg längre genom att koppla dessa insikter till uppgifter, tidslinjer, automatiseringar och leveranser.

Funktion Miro-mallar ClickUp-mallar Primärt fokus Brainstorming och idégenerering Genomförande och leverans Bäst för Kartläggning av empati, designsprinter, retrospektiver Omvandla idéer till uppgifter, dokument, projekt och tidslinjer Samarbete Klisterlappar, omröstningar, kommentarer Uppgifter, ägare, status och automatiseringar i realtid Integration med arbetsflödet Slutar vid tavlan Ansluter direkt till projekt och verksamhet Värde Visuell kreativitet Projektgenomförande från början till slut

🧠 Tänk på det så här: Miro hjälper dig att föreställa dig vad du ska bygga. ClickUp hjälper dig att faktiskt bygga det.

Här är några av de bästa ClickUp-mallarna för design thinking:

1. ClickUp-mall för designidéer

Få gratis mall Skapa en centraliserad hubb för brainstorming av designidéer med ClickUp Design Ideation Template.

ClickUp Design Ideation Template fungerar som en central knutpunkt för att kanalisera kreativt tänkande till konkret projektmomentum. Den sätter ideationstekniker i fokus genom att ge utrymme för brainstorming, rangordning av idéer och övervakning av framsteg.

Eftersom det är en del av ClickUp får du dessutom tillgång till dess automatiseringsfunktioner, AI-assistans, uppgiftsfördelning och beroenden för att driva dina bästa idéer framåt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Öppen och Slutförd så att teamen vet vad som är pågående och vad som är nästa steg. Dela upp arbetet i etapper med hjälp av ClickUps anpassade uppgiftsstatusar somochså att teamen vet vad som är pågående och vad som är nästa steg.

Tagga attribut som teman för bättre insikt i varje idé med ClickUp Custom Fields.

Kom igång med brainstorming snabbare med den inbyggda startguiden.

Få en tydlig överblick med hjälp av Design Ideation Diagram för att kartlägga strukturen.

✏️ ClickUp i praktikenKreativa team använder ofta denna mall för att fånga upp råa idéer under brainstorming och sedan förfina dem till genomförbara uppgifter. En produktchef kan till exempel hålla en idésession, märka varje idé efter arbetsinsats och påverkan och sedan tilldela de mest lovande idéerna direkt till designers eller utvecklare.

📌 Perfekt för: Kreativa team, produktchefer, UX/UI-proffs och innovationskonsulter.

💡 Proffstips: Att hålla en workshop är bara början. Du måste också dokumentera resultaten tydligt. Här är en snabb demonstration av hur du använder AI i ClickUp för att effektivisera dokumentationen:

2. ClickUp Squad Brainstorm-mall

Få gratis mall Organisera idéer till genomförbara uppgifter med ClickUp Squad Brainstorm Template.

ClickUp Squad Brainstorm Template är din go-to-plats för att omvandla kollektiv teamenergi till genomförbara idéer. Den hjälper dig att snabbt fånga upp tankar, organisera dem för tydlighetens skull och samordna prioriteringar.

Du får också två olika vyer i olika konfigurationer, inklusive Team Work Canvas och Getting Started Guide, för att kunna börja arbeta mer effektivt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Håll ordning på idéerna med anpassade statusar som Föreslagen , Under granskning och Godkänd så att alla vet var varje idé befinner sig.

Använd anpassade fält för att spåra idéägare, potentiell påverkan och uppskattad arbetsinsats.

Underlätta snabbare sessioner med inbyggda uppmaningar och Squad Brainstorm Board View för visuellt samarbete.

✏️ ClickUp i praktikenEn marknadsföringsgrupp kan använda den här mallen för kampanjplanering – börja med en ström av råa idéer, tagga dem efter ägare och filtrera sedan efter ”stor effekt/liten insats” för att välja kampanjer som är värda att satsa på.

📌 Perfekt för: Produktteam, marknadsföringsteam, innovationsgrupper och tvärfunktionella projektgrupper.

3. ClickUp-mall för empati-karta på whiteboard

Få gratis mall Kartlägg dina kunders behov med ClickUps whiteboardmall Empathy Map.

ClickUps mall för empati-karta hjälper team att få djupare kundinsikter genom att kartlägga tankar, känslor, handlingar och problemområden i ett enda samarbetsutrymme.

Den är utformad för workshops, brainstorming-sessioner eller fjärrsamarbete för att samordna intressenterna kring vad kunderna verkligen behöver och värdesätter. Med mallen Empathy map kan du också identifiera möjligheter att förbättra produkter, tjänster och budskap genom att koppla problem till potentiella vinster.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Fånga kundernas perspektiv i sex tydliga avsnitt: Tänka & känna , Se , Hör , Säga & göra , Smärta och Vinst .

Använd vägledande frågor i varje avsnitt för att uppmuntra djupare och mer meningsfulla diskussioner under workshopparna.

Fokusera ditt team med en central kundprofil-sektion för att hålla personuppgifterna i fokus.

✏️ ClickUp i praktikenEn UX-forskare kan hålla en workshop på distans där deltagarna lägger in sina insikter i varje avsnitt och sedan taggar dem efter tema. Senare omvandlas dessa insikter till prioriterade uppgifter för designteamet – allt utan att lämna tavlan.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, UX/UI-designers, produktchefer, startups och serviceteam.

💡 Hur man genomför en workshop om designtänkande med mallarAtt genomföra en workshop om designtänkande behöver inte kännas som att valla katter. Mallar ger dig ett ramverk så att du kan fokusera på kreativiteten istället för logistiken. Så här går det till: Gå från idé till verklighet → I ClickUp kan du tilldela ägare, deadlines och länka uppgifter till tidslinjer. Välj ditt ramverk → Empati-karta, sprint-kit eller flödesschema baserat på ditt mål Förbered scenen → Använd uppmaningar för att guida introduktioner, utmaningar och grundregler. Samarbeta i realtid → Post-it-lappar, omröstningar och kluster gör det enkelt att hålla alla på samma sida. Fånga insikter → Sammanfatta viktiga teman och omvandla dem till åtgärdspunkter

4. ClickUp-mall för användarprofil

Få gratis mall Skapa detaljerade kundprofiler med ClickUp User Persona Template.

Med ClickUp User Persona Template kan du visualisera och organisera detaljerade kundprofiler som vägledning för beslut om produkter, marknadsföring och tjänster.

Det ger ett tydligt, samarbetsinriktat utrymme för att fånga upp vem dina användare är, vad de bryr sig om och hur ditt team kan svara effektivt. Design Thinking-mallen är utmärkt för tvärfunktionellt samarbete mellan design-, marknadsförings-, produkt- och supportteam.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg användarnas egenskaper, personliga berättelser, motivation, problem och behov i en enda, lättnavigerad layout.

Använd färgkodade sektioner och en legend för snabb referens och tydlighet när du brainstormar nya idéer.

Håll dina Vårt svar -strategier direkt kopplade till varje persona för omedelbar handlingsplanering.

Lägg till visuellt sammanhang med foton och biografier för att humanisera data och hjälpa teamen att känna empati med verkliga användare.

✏️ ClickUp i praktikenProduktteam skapar ofta personas här och länkar dem sedan direkt till sin backlog. Till exempel kan varje funktionsförfrågan taggas till en persona så att teamet ser exakt vilka kundbehov den tillgodoser.

📌 Perfekt för: Produktchefer, marknadsförare, UX/UI-designers, säljteam och startups som vill sätta kunden i centrum för alla beslut.

🔍 Visste du att? IDEO, byrån som ofta krediteras för att ha populariserat design thinking, byggde den första Apple-musen genom att skapa prototyper med vardagliga material, såsom kulspetspennor och smörburkar. De fokuserade mindre på hur den såg ut och mer på hur den kändes att använda.

5. ClickUp-mall för användarflöde

Få gratis mall Identifiera potentiella problem i användarupplevelsen med ClickUp User Flow Template.

ClickUp User Flow Template ger dig en tydlig, visuell karta över de steg som dina användare tar från start till mål när de interagerar med din produkt eller tjänst.

Du kan dela upp resan i skärmar, faser och beslutspunkter. Det innebär att identifiera flaskhalsar, förfina användarupplevelsen och samordna ditt team kring den optimala vägen framåt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera varje steg i användarresan med färgkodade former för uppgifter, åtgärder och beslutspunkter.

Upptäck friktionspunkter och förbättringsmöjligheter innan du investerar i utveckling.

Håll alla intressenter samordnade med ett enkelt, delbart diagram som fungerar över teamgränserna.

Lägg till, flytta eller uppdatera steg i realtid under samarbetsworkshops.

✏️ ClickUp i praktikenUX-designers använder detta för att kartlägga användarnas onboarding-process. De kan snabbt se var nya användare hoppar av och sedan märka dessa problemområden som uppgifter för utvecklare att förbättra upplevelsen.

📌 Perfekt för: UX-designers, produktchefer, marknadsförare och utvecklare som vill skapa intuitiva, effektiva och konverteringsvänliga användarupplevelser.

6. Mall för användarstudier i ClickUp

Få gratis mall Skapa användarcentrerade produkter och tjänster med ClickUp-mallen för användarstudier.

ClickUp-mallen för användarstudier hjälper dig att organisera, analysera och agera på användarfeedback i ett enda, strukturerat utrymme.

Du kan gruppera svaren i kategorier, till exempel Användargränssnitt och Användarupplevelse, och märka dem efter demografi eller källa. Dessutom kan du spåra vem som samlat in data och när. På så sätt kan du snabbt upptäcka trender, prioritera förbättringar och dela användbara insikter med ditt team.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tagga svar efter användartyp, åldersgrupp och källa för djupare insikter.

Identifiera återkommande problem eller mönster utan manuell sortering.

Håll forskarnas namn, datum och e-postadresser synliga för enkel uppföljning.

Omvandla feedback direkt till uppgifter med ansvariga och deadlines.

✏️ ClickUp i praktikenEtt forskningsteam kan logga alla enkätsvar här och sedan filtrera dem efter demografiska faktorer (som ålder eller roll) för att identifiera mönster. Insikterna kan omedelbart omvandlas till prioriterade produktförbättringar.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktchefer, QA-team och specialister på kundupplevelser.

Hör vad en verklig användare har att säga:

När vi lanserar en ny produkt eller har en kampanj på gång skickar vårt grafiska designteam in kreativa förslag via ClickUp, och istället för att skicka e-post och ha möten fram och tillbaka kan jag bara kommentera direkt i dokumentet, vilket gör hela processen mer effektiv. Jag skulle säga att kommentarfunktionen och ClickUp sparar mig ungefär 50 % av min tid.

När vi lanserar en ny produkt eller har en kampanj på gång skickar vårt grafiska designteam in kreativa förslag via ClickUp, och istället för att skicka e-post och ha möten fram och tillbaka kan jag bara kommentera direkt i dokumentet, vilket gör hela processen mer effektiv. Jag skulle säga att kommentarfunktionen och ClickUp sparar mig ungefär 50 % av min tid.

7. ClickUp-mall för användbarhetstestning

Få gratis mall Genomför tester utan att behöva oroa dig för ditt arbetsflöde med ClickUps mall för användbarhetstestning.

ClickUp-mallen för användbarhetstestning hjälper dig att planera, genomföra och analysera användbarhetstester i ett organiserat arbetsutrymme.

Du kan spåra deltagare, dokumentera observationer och registrera feedback för varje testscenario. Det innebär att du snabbt kan identifiera mönster, upptäcka användbarhetsproblem och dela praktiska insikter med ditt team.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera alla testsessioner, deltagare och anteckningar på ett ställe för enkel referens.

Upptäck återkommande problem med användbarheten med tydlig, strukturerad dokumentation.

Dela dina resultat direkt med andra intressenter för att påskynda designbesluten.

Håll din testprocess konsekvent mellan olika projekt och produkter.

✏️ ClickUp i praktikenDesigners bifogar ofta skärmdumpar och videoklipp från testsessioner direkt till uppgifterna, vilket gör det lättare för utvecklare att se exakt vad användarna hade problem med och hur man kan åtgärda det.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktchefer och designers som vill genomföra strukturerade, insiktsdrivna användbarhetstester.

🧠 Kul fakta: Herbert Simon introducerade först idén om design thinking 1969 och föreslog att strukturerat, iterativt tänkande kunde tillämpas för att lösa alla typer av komplexa problem, inte bara visuella.

8. Mall för användbarhetstestning i ClickUp

Få gratis mall Utvärdera en designs användbarhet noggrant med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Mallen för användbarhetstestning från ClickUp hjälper dig att effektivisera hela testprocessen.

Med mallen för användbarhetstestning kan du dokumentera observationer, spåra framsteg och lagra allt testrelaterat material för snabb åtkomst. Detta gör det enklare att upptäcka användbarhetsproblem, identifiera trender och ge praktiska rekommendationer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Planera och hantera alla testfaser på ett och samma organiserade ställe.

Registrera kvalitativ och kvantitativ feedback på ett strukturerat sätt.

Identifiera återkommande användbarhetsutmaningar snabbare inom utbildningsprogramvaran

Dela rapporter direkt för att påskynda designförbättringar.

✏️ ClickUp i praktikenInnan en produktlansering kan QA-team använda denna mall för att schemalägga testsessioner, tilldela facilitatorer och spåra resultat, så att alla användbarhetsfel upptäcks innan lanseringen.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktchefer och designteam som vill ha ett repeterbart och effektivt arbetsflöde för användbarhetstestning.

9. ClickUp-mall för problemformulering

Få gratis mall Identifiera orsaken till kundernas problem med ClickUps mall för problembeskrivning.

ClickUps mall för problembeskrivning hjälper dig att definiera, förstå och hantera dina målkunders mest akuta utmaningar på ett visuellt sätt.

Det guidar dig genom att samla in viktiga detaljer om kundprofiler, såsom demografi, yrke och plats. Du kan bryta ner deras mål, de hinder de möter och orsakerna bakom dessa hinder. Detta säkerställer att ditt team fokuserar på att lösa rätt problem med lösningar som verkligen passar deras behov.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dokumentera viktiga kunduppgifter i en särskild profilsektion så att alla har en tydlig bild av sammanhanget.

Skissera tydligt kundernas mål för att styra produkt- eller tjänsteutvecklingen.

Identifiera hinder och deras grundorsaker för att effektivt kunna rikta in förbättringar.

Skapa en enda källa till information om kundernas problem som är lätt att dela mellan teamen.

Använd det i upptäcktsworkshops, forskningssessioner eller strategisk planering för att samordna intressenterna.

✏️ ClickUp i praktikenEtt servicedesignteam kan använda den här mallen för att strukturera återkommande kundsupportärenden. Istället för vaga klagomål fångar de upp det ”verkliga problemet” och brainstormar lösningar kopplade till mätbara mål.

📌 Perfekt för: Produktchefer, UX-forskare, marknadsföringsteam, start-up-grundare och servicedesignteam.

10. ClickUp Design Sprint-mall

Få gratis mall Definiera mål och intressenters förväntningar med ClickUp Design Sprint-mallen.

ClickUp Design Sprint-mallen hjälper team att kartlägga problem, prioritera funktioner och gå från idéer till testade lösningar på bara några dagar.

Det organiserar uppgifter efter sprintfaser, såsom kartläggning, skissning, prototyputveckling och testning, så att alla kan hålla sig uppdaterade och på rätt spår. Detta innebär snabbare beslutsfattande, mer precis fokusering och effektivare samarbete under hela designprocessen. Du kan använda det för både personliga och fjärrsprinter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp din sprint i tydliga etapper med särskilda uppgiftslistor för varje dag.

Följ framstegen visuellt med anpassade statusar som Att göra , Pågår och Slutfört .

Tilldela uppgifter, sätt prioriteringar och lägg till anteckningar så att alla är på samma sida.

Centralisera sprintfiler och resurser så att ditt team kan komma åt allt på ett och samma ställe.

✏️ ClickUp i praktikenStartups använder ofta detta för att testa nya produktidéer. På bara några dagar kan de gå från problemformulering till prototyptestning, med alla anteckningar, insikter och beslut lagrade på ett och samma ställe.

📌 Perfekt för: Produktteam, UX/UI-designers, start-up-grundare och agila team som kör strukturerade designsprinter.

🧠 Kul fakta: Tankesättet ”fail fast” inom designtänkande fokuserar på att lära sig snabbt. Snabb prototyputveckling hjälper team att få feedback tidigt, så att de kan ändra riktning innan de slösar månader på fel väg.

Designa det perfekta arbetsflödet med ClickUp

Bra workshops väcker energi. Men utan rätt system stannar de där klisterlapparna och skisserna alltför ofta kvar på väggen. ClickUp överbryggar klyftan mellan brainstorming och genomförande – och håller momentumet vid liv.

Med ClickUp kan ditt team omvandla empati-kartor till verkliga användarberättelser, förvandla sprintidéer till uppgiftslistor och hålla tidsplaner, ansvar och resultat synliga för alla.

Förvandla inspiration till resultat med ClickUp. Börja gratis idag! ✅

Vanliga frågor om Miro-mallar för designtänkande

En design thinking-mall ger teamen en strukturerad plattform för att brainstorma, kartlägga idéer och testa lösningar. Det minskar förberedelsetiden och hjälper workshops att hålla fokus.

Ja, Miro erbjuder gratis startmallar som empati-kartor och sprint-kit. Avancerad anpassning kan dock kräva ett betalt abonnemang.

Miro-mallar är perfekta för workshops, men ClickUp-mallar kopplas direkt till uppgifter, dokument, tidslinjer och sprintar – så att du kan gå från idé till genomförande på en och samma plattform.