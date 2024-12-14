13 bästa verktyg för designfeedback för kreativa team

Du har säkert hört uttrycket ”Två huvuden är bättre än ett”, och det stämmer särskilt när det gäller design. Att få feedback handlar inte bara om att kryssa i en ruta – det förvandlar bra idéer till fantastiska idéer. ?

Ett verktyg för designfeedback hjälper intressenter att samarbeta och analysera designfeedback på ett organiserat sätt. Det minskar kommunikationsfriktionen och hjälper till att logga allas synpunkter, jämföra designfeedback och spåra versionsändringar.

Det kan dock vara svårt att välja rätt verktyg för dina designbehov med tanke på alla alternativ som finns idag. Därför har vi gjort grovjobbet åt dig och sammanställt en lista över de bästa verktygen för designfeedback som passar alla arbetsflöden och budgetar.

Låt oss sätta igång. ?

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är vår sammanställning av de 13 bästa verktygen för designfeedback som finns tillgängliga idag: ClickUp: Bäst för designprojektledning och teamsamarbete InVision: Bäst för prototyputveckling och användartestning Figma: Bäst för samarbetsdesign och prototyputveckling Miro: Bäst för visuellt samarbete och workshops om designtänkande Droplr: Bäst för skärmdelning och insamling av feedback BugHerd: Bäst för felspårning och visuell feedback MockFlow: Bäst för wireframing och skapande av mockups DesignDrop: Bäst för att tillhandahålla visuella anteckningar Usersnap: Bäst för att samla in visuell feedback Proofhub: Bäst för att skapa anpassade arbetsflöden för designteam Redpen: Bäst för enkel designfeedback och granskning UserBack: Bäst för att samla in användarfeedback och felrapporter Pastel: Bäst för feedback på webbplatser och designsamarbete

När du letar efter rätt verktyg för designfeedback finns det några funktioner du inte får missa:

Användarvänlighet: Välj ett verktyg för designfeedback med ett intuitivt gränssnitt för att förenkla utbytet av feedback och undvika förvirring.

Integrationsmöjligheter: Se till att det integreras smidigt med populär designprogramvara och projektledningsverktyg med funktioner för samarbete i realtid.

Samarbete i realtid: Leta efter ett verktyg som möjliggör live-feedback och redigering så att ditt team kan hantera ändringar i realtid för ett effektivare arbetsflöde.

Versionskontroll: Se till att det spårar ändringar och låter dig gå tillbaka till tidigare versioner – på så sätt förlorar du inte värdefull feedback eller fastnar med föråldrade designer.

Prisvärdhet och skalbarhet: Välj ett verktyg som passar din nuvarande budget men som är skalbart för att möta växande behov när ditt team expanderar.

Med rätt feedbackverktyg kan du effektivisera samarbetet, samla in insikter på ett effektivt sätt och förbättra designprocessen. Här är min lista över de bästa verktygen för designfeedback som hjälper dig att optimera dina designarbetsflöden.

1. ClickUp (Bäst för designprojektledning och teamsamarbete)

ClickUp är den kompletta appen för arbete. Som ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och teamsamarbete effektiviserar det ditt designflöde och samlar allt ditt arbete på ett organiserat ställe. Oavsett om du hanterar uppgifter, spårar mål eller samarbetar med ditt team hjälper ClickUp alla att hålla sig samordnade och fokuserade på det som är viktigast.

Med ClickUp Teams kan projektledare och kreativa team förenkla hanteringen av designprojekt genom att dela upp projekt i uppgifter, bifoga designfiler och samarbeta effektivt. Designers kan lämna detaljerade kommentarer, tagga teammedlemmar och kommentera filer med precisa synpunkter.

Detta säkerställer att ingen feedback missas och att varje förslag är tydligt, genomförbart och lätt att följa.

Samarbeta med ditt designteam om designförfrågningar, användarupplevelser och mycket mer med ClickUps programvara för designprojektledning.

ClickUp Whiteboards förbättrar samarbetet ytterligare genom att erbjuda en visuell, interaktiv plats där team kan brainstorma, utarbeta strategier och ge feedback i realtid. Med Whiteboards kan du skapa flödesscheman, wireframes, mind maps och mood boards, vilket gör det möjligt för designers att skissa, komma på idéer och iterera design kollektivt.

Använd ClickUp Whiteboards för att samarbeta visuellt, dela tankar och förfina koncept tillsammans.

Möjligheten att lägga till klisterlappar, former och text direkt på tavlan gör det enkelt att visualisera koncept och spåra feedback från teammedlemmar, vilket gör designprocessen mer samarbetsinriktad.

För att hålla allt samordnat erbjuder ClickUp anpassningsbara instrumentpaneler och avancerade rapporteringsverktyg som ger realtidsinsikter om projektets framsteg. Team kan hålla koll på milstolpar, feedback och deadlines på ett och samma ställe.

Spåra projektstatus och mät teamets framsteg med hjälp av ClickUp-instrumentpaneler.

Så här kan ClickUp hjälpa dig med dina behov av designfeedback:

Insikter i realtid : Övervaka ditt teams måluppfyllelse, pågående uppgifter och viktiga mätvärden med färgkodade staplar och grafer för tydliga, visuella uppdateringar.

Håll dig uppdaterad med flera vyer: Spåra framsteg och viktiga mätvärden med hjälp av flexibla vyer som vyn för framstegsspårning.

Effektivt samarbete: Håll ditt team uppdaterat hela tiden genom att smidigt spåra milstolpar, deadlines och feedback.

ClickUps bästa funktioner

Organisera designprojekt i tydliga, genomförbara uppgifter, tilldela ansvar och följ framstegen med ClickUp Tasks

Skapa delade dokument för designbeskrivningar, stilguider eller anteckningar, så att teamen kan samarbeta genom att lämna kommentarer och ge feedback i realtid med ClickUp Docs.

Använd ClickUp Brain för att automatiskt sammanfatta feedback, föreslå åtgärder och effektivisera kommunikationen.

Spåra projektets tidsplaner, visualisera beroenden och justera deadlines med Gantt-diagram, så att designprojekten håller tidsplanen.

Snabba upp samarbetet med snabba förtydliganden och feedback med hjälp av ClickUp Chat.

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Proffstips: Kommentera bilder, videor och PDF-filer effektivt för att markera feedback direkt på innehållet. Detta säkerställer tydlighet och effektiviserar revisionsprocessen.

2. InVision (Bäst för prototyputveckling och användartestning)

via InVision

InVision är ett av de bästa prototypverktygen som finns idag och ger liv åt dina designer med interaktiva prototyper. Du kan enkelt skapa och granska ditt arbete, samtidigt som realtidskommentarer gör det möjligt för ditt team att ge direkt feedback på designen. Det är perfekt om du vill ta med dina intressenter på en virtuell rundtur i din prototyp och snabbt få alla på samma sida.

Invisions bästa funktioner

Med funktionen Freehand kan du brainstorma, skissa idéer och planera arbetsflöden i realtid.

Lägg till smidiga, interaktiva animationer till dina prototyper med animationslager

Invisions begränsningar

Kunderna kan inte redigera prototyper direkt, vilket leder till förvirrande feedback och ineffektiva revideringar.

Priser för Invision

Gratis

Startpris: 15 $/månad

Professionell: 25 $/månad

Team: 99 $/månad

Invision-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

3. Figma (Bäst för samarbetsdesign och prototyputveckling)

via Figma

Figma är ett mångsidigt designverktyg som förenklar processen att skapa en rad olika digitala designer, från användargränssnitt till interaktiva prototyper. Det är perfekt för teamprojekt eftersom flera designers kan arbeta på samma fil samtidigt. Det innebär att det inte längre är kaos med versionskontroll eller väntan på uppdateringar.

Oavsett om du designar en webbplats, en app eller någon annan digital produkt erbjuder Figma kraftfulla funktioner som vektorgrafik, prototyputveckling och smidiga överlämningar till utvecklare. Dessutom innebär dess molnbaserade natur att du kan arbeta var som helst, på vilken enhet som helst.

Figma bästa funktioner

Komponentvarianter gör det möjligt att hantera flera versioner av en komponent i en struktur.

FigJam erbjuder en samarbetswhiteboard för brainstorming och idégenerering.

Med Design Systems kan du skapa återanvändbara stilar, komponenter och tillgångar.

Figma-begränsningar

Begränsar fullständig åtkomst till vissa funktioner, såsom kopieringsbehörighet, till företagsabonnemang.

I mobilversionen kan man bara visa projektet; det skulle vara en stor fördel om man kunde redigera på en iPad, precis som på en PC.

Figma-priser

Gratis

Professionellt team: 15 $/plats/månad

Organisation: 45 $/plats/månad

Företag: 75 $/plats/månad

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Proffstips: Skapa tydliga designbriefs innan du börjar. Det håller ditt team samlat och hjälper dig att få ut det mesta av dina designverktyg och arbetsflöden.

4. Miro (Bäst för visuellt samarbete och workshops om designtänkande)

via Miro

Miro gör det enkelt för team att brainstorma, planera och kartlägga idéer i realtid på en interaktiv online-tavla. Oavsett om du håller en workshop, skissar på användarresor eller skapar tankekartor, ger det liv åt dina idéer.

Det förbättrar projektledningen genom att främja samarbete med visuella verktyg. Efter en session kan du dela tavlan med intressenter eller använda den som utgångspunkt för nästa fas i din designprocess.

Miros bästa funktioner

Engagera teamen med omröstningar i realtid för att prioritera uppgifter eller idéer.

Videokall i appen underlättar direktkommunikation medan du samarbetar på tavlan.

Med smarta former och automatisk snäppning kan du automatiskt justera och anpassa former för smidig diagramskapande.

Miro-begränsningar

Begränsade ikonbibliotek jämfört med visuella feedbackverktyg som Figma och Lucid.

Designverktygen och biblioteket med ERD-mallar skulle kunna förbättras med fler standardmallar.

Miro-priser

Gratis

Startpris: 8 $/månad per medlem

Företag: 16 $/månad per medlem

Företag: Anpassat

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Proffstips: Stärk ditt teams användarcentrerade arbetssätt genom att använda design thinking-verktyg. De hjälper dig att styra processen och säkerställer att fokus ligger på att lösa verkliga användarproblem samtidigt som de uppmuntrar till samarbete.

5. Droplr (Bäst för skärmdelning och insamling av feedback)

via Droplr

Droplr är ett utmärkt verktyg för att ge visuell kontext när du ger feedback till teammedlemmar. Det låter dig enkelt ta och dela skärmdumpar eller skärminspelningar.

Med skärmdumpar kan du markera specifika områden på en skärm, medan skärminspelningar kan hjälpa dig att visa en sekvens av interaktioner. Detta förenklar förklaringen av komplexa designuppgifter eller problem under feedbackprocessen.

Droplrs bästa funktioner

Markera skärmdumpar eller videor med text, pilar och markeringar för tydlig kommunikation.

Med funktionen för länkförfall kan du ställa in utgångsdatum för delade länkar för tidsbegränsat innehåll.

Begränsningar för Droplr

Kräver programvara från tredje part för att redigera uppladdade dokument.

Visar tidigare delade filer när nya delas, vilket skapar oordning i åtkomsten.

Ingen gratisplan

Priser för Droplr

Pro Plus: 6 $/månad

Team: 7 $/månad

Företag: Anpassat

Droplr-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. BugHerd (Bäst för felspårning och visuell feedback)

via BugHerd

BugHerd förenklar felspårningen genom att låta dig rapportera problem direkt på en webbplats via ett visuellt feedbackverktyg. Du kan fästa fel och åtgärdsbar feedback på specifika delar av sidan, vilket gör det enkelt att visa exakt var problemet finns.

Varje felrapport registrerar automatiskt detaljer som webbläsarinformation och skärmupplösning, vilket sparar tid. Med videofeedbackverktyget kan du också skapa genomgångar för att ge feedback och rapportera fel. Detta gör feedbackprocessen effektiv genom att visa exakt var och vad problemet är istället för att ge vaga beskrivningar.

BugHerds bästa funktioner

Registrera och hantera buggar direkt på den live-webbplatsen med hjälp av pek-och-klicka-feedback.

Buggar är kopplade till webbsidans element, vilket ger utvecklare exakt kontext.

Håll kundvyn ren och dela feedback privat i ett privat feedbackläge.

BugHerds begränsningar

Meddelanden filtreras inte till mappar, vilket minskar risken för oordning.

Kräver utbildning för icke-teknisk personal för att kunna delta i granskningar

BugHerd-priser

Standard: 41 $/månad (5 medlemmar)

Studio: 66 $/månad (10 medlemmar)

Premium: 124 $/månad (25 medlemmar)

Företag: Anpassat

BugHerd-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

7. MockFlow (Bäst för wireframing och skapande av mockups)

via MockFlow

MockFlow gör det enkelt att skapa wireframes och mockups med sitt dra-och-släpp-gränssnitt. Det erbjuder färdiga mallar och UI-komponenter, så att du snabbt kan skapa layouter.

Det är perfekt för att skissa idéer och dela dem med ditt team för feedback. Dessutom kan du få designgranskningar från dess AI för hela eller utvalda delar av wireframen, vilket hjälper dig att förfina din design snabbare.

Mockflows bästa funktioner

Få tillgång till fördesignade UI-kit för snabbare designskapande, anpassade för olika plattformar (t.ex. mobil, webb).

Skapa dedikerade utrymmen för teamsamarbete med diskussionsforum och uppgiftsuppföljning, allt kopplat till specifika designer.

Mockflows begränsningar

Svårt att välja flera komponenter eller ändra storlek på flera lager samtidigt

För att kunna redigera tillsammans med kollegor krävs tillgång till ett betalt abonnemang.

Priser för Mockflow

Grundläggande: Gratis

Premium: 14 $/månad (1 redaktör)

Företag: 45 $/månad (3 redaktörer)

Företag: 160 $ (endast årsabonnemang)

Mockflow-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

Proffstips: Genom att använda wireframe-mallar kan du spara mycket tid under designprocessen. De ger en solid struktur som gör att du snabbt kan anpassa och förfina layouten efter ditt projekts behov.

8. DesignDrop (Bäst för visuella anteckningar)

via DesignDrop

DesignDrop är ett verktyg för designfeedback som stoltserar med sin användarvänlighet och riktar sig till icke-tekniska användare och nybörjare. Det befriar dem från en brant inlärningskurva och erbjuder ett organiserat sätt att hantera designförfrågningar.

Du kan ladda upp din design och dela en URL med ditt team eller dina kunder för att samla in användbar feedback. De kan lägga till visuella anteckningar direkt i designen, vilket gör det enkelt att samla in synpunkter och samarbeta utan förvirring.

DesignDrops bästa funktioner

Brett utbud av visuella anteckningselement, inklusive färgval och typografi

Enkelt samarbete i realtid genom visuella anteckningar och trådade kommentarer

Begränsningar för DesignDrop

Integreras inte med projektledningsplattformar för att effektivisera hela designprocessen.

Priser för DesignDrop

Startpaket : 2,35 $/månad

Pro : 5,89 $/6 månader

Premium: 10,61 dollar/12 månader

DesignDrop-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Usersnap (Bäst för att samla in visuell feedback)

via Usersnap

Usersnap är utmärkt för att förenkla feedbackprocessen, eftersom du enkelt kan ta skärmdumpar eller skärminspelningar direkt från din webbläsare. Detta gör att du kan belysa relevanta frågor eller dela insikter visuellt utan att behöva extra verktyg.

Du kan lägga till anteckningar, kommentarer och beskrivningar, så att det blir tydligt vilken del av designen eller gränssnittet som behöver uppmärksammas.

Usersnaps bästa funktioner

Samla in feedback direkt via ett webbläsartillägg utan att lämna webbplatsen.

Spela in användarsessioner för att bättre förstå sammanhanget för buggar eller problem.

Anpassa feedbackformulär och widgets så att de passar din app eller webbplats varumärke.

Begränsningar för Usersnap

Bristen på direkt CRM-integration begränsar personliga svar och djupare sammanhang i kundfeedbacken.

Priser för Usersnap

Startpaket: 39 €/månad (cirka 41 $/månad)

Tillväxt: 89 €/månad (cirka 94,34 $/månad)

Professional: 159 €/månad (cirka 168,54 $/månad)

Premium: 319 €/månad (cirka 338 $/månad)

Usersnap-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

10. Proofhub (Bäst för att skapa anpassade arbetsflöden för designteam)

via Proofhub

ProofHub är ett av de bästa korrekturverktygen för projektledning. Det effektiviserar gransknings- och godkännandeprocessen genom att teamen kan samarbeta direkt i plattformen.

Du kan enkelt lämna kommentarer, markera ändringar och spåra revideringar, så att alla är på samma sida. Oavsett om du granskar design, dokument eller andra filer gör ProofHub feedback enkelt och säkerställer att ditt team levererar högkvalitativt arbete snabbare.

Proofhubs bästa funktioner

Nämn teammedlemmar för uppdateringar och dela filer direkt i uppgifterna.

Effektiv dokumentgranskning med inbyggda anteckningsverktyg

Begränsningar i Proofhub

Faktureringsfunktionen kunde vara mer enkel trots QuickBooks-integrationen.

Funktionerna för gemensam redigering och delning av ProofHub-anteckningar behöver förbättras.

Proofhubs prissättning

Essential: 45 $/månad

Ultimate Control: 89 $/månad

Proofhub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

11. Redpen (Bäst för enkel designfeedback och granskning)

via Redpen

Redpen gör designfeedback enkelt och organiserat. Istället för att hantera vaga eller spridda kommentarer kan alla lämna tydlig, direkt feedback direkt på designen. Plattformen erbjuder också planer som är skräddarsydda för utvecklare och kundtjänstteam.

Utvecklare får fokuserad feedback som hjälper dem att gå snabbare igenom byggprocessen. Kundtjänstteam kan spåra och hantera kundfeedback på ett och samma ställe, vilket snabbar upp svaren och ökar kundnöjdheten. Det handlar om att göra samarbetet smidigare, snabbare och effektivare.

Redpens bästa funktioner

Gör det möjligt för granskare att kommentera utan konto, vilket underlättar feedback för kunderna.

Spåra designändringar med versionskontroll för att hålla feedbacken organiserad.

Begränsningar för Redpen

Skärminspelning och avancerade anpassningsalternativ är inte tillgängliga i gratisversionen.

Priser för Redpen

Gratis

Standard (för utvecklare): 9,95 $/användare per månad

Standard (för tjänster): 249,95 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Redpen-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Läs mer: De 10 bästa och gratis mallarna för grafisk design för kreativa team

12. UserBack (Bäst för att samla in användarfeedback och felrapporter)

via UserBack

UserBack är ett annat effektivt verktyg för designfeedback i vår lista som gör det enklare att samla in och hantera användarinformation. Vi gillar särskilt funktionen ”User Segment” som hjälper dig att organisera feedback genom att gruppera användare som testanvändare, NPS-kritiker och produktförespråkare.

Detta gör det enklare att samla in fokuserade insikter från varje grupp. Du får feedback som är mer relevant för deras upplevelse, vilket hjälper dig att förbättra din produkt snabbare och smartare.

UserBacks bästa funktioner

Med webbläsartillägget för feedback kan du arbeta snabbare med feedbackalternativ utan kodning.

Med Session Replay kan du spola tillbaka och spela upp sessioner för att få reda på den verkliga orsaken till problemen.

Begränsningar för UserBack

Kundkonton räknas in i det totala antalet användare, vilket begränsar åtkomsten till projektet och feedbacken.

Slack-integrationen är begränsad till en kanal per projekt.

Priser för UserBack

Startpris: 49 $/månad

Skala: 109 $/månad

Premium: 219 $/månad

UserBack-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70+ recensioner)

13. Pastel (Bäst för feedback på webbplatser och designsamarbete)

via Pastel

Pastel låter dig kommentera direkt på livewebbplatser, vilket gör det enkelt att samla in feedback i realtid. Utan behov av skärmdumpar eller externa verktyg kan användarna helt enkelt klicka på valfri del av en webbplats för att lämna kommentarer eller förslag. Det är mycket samarbetsinriktat, vilket gör det möjligt för team och kunder att diskutera förändringar i sitt sammanhang, vilket gör designiterationen snabbare och tydligare.

Pastels bästa funktioner

Skapa automatiskt ärenden och uppgifter i andra verktyg för ett effektivare arbetsflöde.

Kontrollera feedbackens timing genom att enkelt inaktivera kommentarer med ett klick.

Förvandla vilken webbplats som helst till en duk för snabb, visuell feedback

Pastellbegränsningar

Ingen direkt integration med designverktyg som Figma

Pastellprissättning

Gratis

Solo: 24 $/månad

Studio: 83 $/månad

Företag: 350 $/månad

Pastellfärgade betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Proffstips: För ett effektivt designsamarbete bör du alltid uppmuntra feedback i realtid på pågående projekt. Detta påskyndar iterationen och säkerställer att alla håller sig i linje med designvisionen.

Samla in designfeedback snabbare med ClickUp

Att samla in feedback med hjälp av verktyg för designfeedback är bara början. För att verkligen göra skillnad behöver du en plattform som hjälper dig att implementera förändringarna och mäta deras effektivitet.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt! ✨

Förutom att samla in personlig feedback eller feedback från kunder kan du med ClickUp dokumentera dina framsteg på ett smidigt sätt, sätta upp tydliga mål och följa milstolpar – allt på ett och samma ställe. Det hjälper dig att hålla ordning och mät hur dessa förändringar påverkar resultaten.

Oavsett om du vill samla in feedback, förfina design eller finjustera din strategi, omvandlar ClickUp input till handling, vilket gör det enklare att hålla sig på rätt spår och leverera exceptionellt arbete. Men du behöver inte bara tro på vårt ord – prova själv!

Vi vill gärna höra hur ClickUp hjälper dig att effektivisera din designprocess.

Registrera dig gratis idag . ?