En dag i livet för en UX-designer: Ansvar, utmaningar och nödvändiga verktyg

Med så många appar och digitala tjänster på marknaden måste nya produkter sticka ut för att vara lönsamma. Det säkraste sättet att göra det är att erbjuda en exceptionell användarupplevelse. Det är där UX-designers kommer in. De kan alla knep och tricks för att säkerställa en smidig, intuitiv och trevlig upplevelse för användarna.

En UX-designers roll är dock inte lätt. De måste vara kreativa och analytiska, empatiska och tekniska, och förstå vikten av designbeslut. 🏋️

Om du vill lära dig vad som krävs för att lyckas i detta yrke har du kommit rätt. Vi ska utforska en typisk dag i livet för en UX-designer, de utmaningar de regelbundet möter och de verktyg som hjälper dem att hantera dessa.

Vem är en UX-designer?

En UX-designer ansvarar för utseendet och funktionaliteten hos en produkt, till exempel en app eller en webbplats. Deras uppgift är att se till att produkten är tillfredsställande för slutanvändaren vid varje interaktionspunkt. De undersöker användarnas behov, utformar produkten för att tillgodose dessa behov och genomför användbarhetstester för att utvärdera sina val.

UX-design är aldrig färdig. Designers reviderar ständigt sin strategi och funderar på sätt att förbättra produkten utifrån feedback från kunder och användare.

UX är också ett samarbete. UX-designers arbetar nära UI-designers, utvecklare, produktägare och olika andra personer i organisationen.

Proffstips: UX-designers har mycket att göra, men ett produktivitetsverktyg som ClickUp hjälper dem att hantera sin arbetsbelastning och hålla projekten enligt tidsplanen. ClickUps mångsidiga projektledningsfunktioner och hierarki gör det möjligt för UX-team att organisera sitt arbete, sina tillgångar och sin dokumentation. Plattformen hjälper dem också att samarbeta smidigt med kollegor och andra team.

ClickUp Docs låter dig samarbeta i realtid och arbeta med ditt team för att bättre förstå dina kunder.

Faktorer som påverkar en UX-designers dag

En UX-designers ansvarsområden varierar beroende på flera faktorer, bland annat:

Kontraktstyp: En intern designer är anställd av och knuten till ett enda varumärke, medan en frilansande UX-designer arbetar för flera kunder.

Arbetsuppgifter: UX-designers är ofta generalister och arbetar med ett brett spektrum av UX-aktiviteter. De kan också vara specialister och inrikta sig på specifika uppgifter som forskning eller skrivande.

Erfarenhetsnivå: Medan en senior UX-designer lägger tonvikten på strategi och samordning av UX-arbetet, är en junior designer främst involverad i utförandet av de faktiska designuppgifterna.

Företag och bransch: En UX-designer i ett litet e-handelsstartup kan ha ett helt annat jobb än en designer i ett stort teknikföretag.

Fasen i designprocessen avgör också hur UX-designerns dag kommer att se ut. UX-processen är dock inte linjär. De flesta UX-designers växlar mellan olika faser när de designar och förbättrar produkten.

En omfattande inblick i en dag i livet för en användarupplevelsedesigner

En typisk dag i livet för en UX-designer är tempofylld och varierande. Det krävs både kreativitet och organisationsförmåga, och arbetet består av både individuella uppgifter och samarbete. Vanligtvis arbetar en UX-designer åtta timmar om dagen, men denna siffra kan öka vid komplexa eller ovanliga uppgifter.

Tänk dig att du är en intern UX-designer för en app. Efter att ha druckit din (första) kopp kaffe och kollat din att göra-lista är du redo att sätta igång med arbetet. Beroende på vilken fas designprocessen befinner sig i kan din dag innehålla följande aktiviteter:

Strategi

I de tidigaste faserna av ett UX-projekt träffar du affärsintressenter tillsammans med andra designers och projektledaren. Du gör ditt bästa för att förstå den övergripande strategin och affärsmålen så att du kan anpassa UX-strategin efter dem.

Efter att ha definierat målen identifierar du de viktigaste prestationsindikatorerna (KPI:er), som gör att du kan mäta hur framgångsrika dina designinsatser är. 📐

För att komplettera din strategi skriver du en kreativ brief. Detta dokument kommer att vägleda resten av din UX-process. Du kommer att fortsätta träffa intressenter och revidera din strategi även efter att appen har utvecklats.

När chefen har slutfört projektdesignen och ordnat alla detaljer kan du börja generera och utveckla idéer.

Proffstips: ClickUp UX Roadmap Template är en praktisk whiteboardmall som gör det möjligt för dig och ditt team att visualisera strategin och samordna ert designarbete kring den.

Skapa en visuell representation av din UX-designstrategi med ClickUp UX Roadmap Template.

Forskning

Appens design måste framför allt vara användarcentrerad, så användarundersökningar är en viktig del av projektet. Som UX-designer genomför och övervakar du undersökningsarbetet. Målet är att lära känna din målgrupp, dess behov och problem. 💥

I början använder du enkäter och användarintervjuer. När du börjar med prototyper och tester kan du använda A/B-tester och kvantitativa mått som användarengagemang och klickfrekvens för att förfina appens UX-design.

Efter att ha analyserat resultaten skapar du användarpersonligheter, empati-kartor och användarflöden för att forma din designprocess. Du delar resultaten med viktiga intressenter.

Proffstips: Du kan använda ClickUp User Research Plan som guide under forskningsfasen och för att organisera alla resultat så att de är lättillgängliga.

Gå systematiskt tillväga med användarundersökningar med ClickUps mall för användarundersökningsplan.

Idégenerering

Nu när du förstår användarnas problem och behov måste du ta reda på vilka designlösningar som är mest effektiva för att hantera dem. 💡

Du deltar i brainstorming-sessioner och Design Thinking-workshops, skapar sedan moodboards och skissar upp grundläggande layouter för appen. För att säkerställa att din design är användarcentrerad har du forskningsresultaten till hands under hela idéfasen.

Proffstips: Samla och organisera alla dina idéer i ClickUp Mood Board Template. Bädda in inspirerande referenser och forskningsdokument så att du alltid har dem till hands.

Gör ClickUps Mood Board-mall till en samlingsplats för alla dina designidéer.

Design

Det är i designfasen som dina idéer blir verklighet. Med hjälp av skisser, moodboards och din favoritprogramvara för UX-design, Figma, skapar du:

Wireframes: Lågupplösta ritningar av appens struktur Mockups: Mer detaljerade representationer av appens utseende, inklusive färger, ikoner, topografi och andra finare detaljer. Prototyper: Högupplösta interaktiva modeller av appen som låter användarna uppleva hur slutprodukten kommer att se ut, skapade i samarbete med UI-designern.

Under hela designprojektet hänvisar du till designdokumentationen, såsom stil- och varumärkesriktlinjer. Dessa konsekventa visuella element förmedlar kundens visuella identitet till användargränssnittet och gör användarupplevelsen sammanhängande.

Du måste tänka på alla typer av personer som kommer att använda produkten du designar. Om produkten är avsedd för användare över hela världen är ikonografi avgörande för att hjälpa dem att navigera i gränssnittet. När ikoner effektivt kommunicerar olika funktioner blir appen mer intuitiv. 🤗

Den iterativa karaktären hos Agile- och Scrum-metoderna går hand i hand med UX-design, vilket är anledningen till att ditt företag har antagit dessa tillvägagångssätt. Du tillämpar Scrum-principerna genom hela designprocessen genom att:

Fokus på att framför allt ge användarna mervärde

Kontinuerligt anpassa produktens UX-designprocess utifrån användarnas feedback

Arbeta iterativt i tidsbegränsade Scrum-sprints

Samarbeta med tvärfunktionella team för att skapa en sammanhängande produkt

Utveckla en MVP (Minimum Viable Product) eller design, en tidig men funktionell version av produkten som du kan släppa och samla in användningsdata om.

Bonusläsning: Kolla in de bästa mallarna för designdokumentation för att komma igång!

Testning

Utvärdering sker under hela design- och utvecklingsprocessen. Så snart du har något konkret, till exempel en mockup, använder du heuristisk utvärdering för att granska din design och upptäcka problem i ett tidigt skede.

När din prototyp är klar kan du börja testa och validera produktens UX. Du använder olika metoder för att göra detta. Den vanligaste är användbarhetstestning, som du genomför på representativa användarprov. Du försöker testa designen på minst fem användare per dag för att hålla det kostnadseffektivt. Andra metoder för användartestning är:

Analys av insikter från användarundersökningar

A/B-testning

Ögonspårning

Tillgänglighetstestning

När alla problem har lösts slutför du och produktutvecklingsteamet produktens övergripande utseende och känsla. 👌

Proffstips: Med ClickUps mall för användbarhetstestning kan du planera och effektivisera dina användartestningssessioner. Samla alla resultat på ett ställe för smidigare analys- och implementeringsprocesser.

Förenkla testningen av användarupplevelsen med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Bonus: Samarbete och personlig utveckling

UX-design bygger på teamwork. Därför tillbringar du en stor del av dagen med att kommunicera med andra teammedlemmar och team. Du svarar på e-post och Slack-meddelanden. Du deltar i olika möten, till exempel dagliga uppdateringar med chefer och utvecklare och Sprint-planeringsmöten.

Ibland träffar du kunden för att uppdatera dem om framstegen, få feedback och justera strategierna. Du använder skärmdelning för att visa det arbete du har gjort.

UX-design är ett område som utvecklas snabbt, så du måste hålla dig uppdaterad om trender och nya verktyg. I slutet av en typisk arbetsdag lägger du en timme på att läsa branschnyheter och lyssna på onlinekurser för att utveckla dina färdigheter. 📲

Viktiga egenskaper hos en UX-designer

Förutom nödvändig utbildning, designcertifieringar och portfolio måste en UX-designer ha en djup förståelse för människa-dator-interaktion och användbarhetsprinciper. De måste också veta hur man tillämpar dessa principer i sina designs och beslutsfattande. 📚

För att lyckas i sin roll bör en UX-designer ha följande färdigheter:

Kvalitativ tidshantering: Gör det enklare att hantera olika deadlines och uppgifter

Effektiv problemlösning: Hjälp dem att tänka snabbt och överväga innovativa lösningar på användarnas behov och problem.

Kommunikationsförmåga: Förbered dem för effektivt tvärfunktionellt teamarbete, vilket är en oumbärlig del av UX-design.

Analytiskt tänkande: Ger dem förmågan att bryta ner komplex användarforskning, identifiera mönster och föreställa sig alla möjliga resultat.

Uppmärksamhet på detaljer: Gör det möjligt för dem att upptäcka problem innan användarna gör det och skapa extraordinära upplevelser.

Empati: Gör det möjligt för dem att sätta sig in i användarnas situation och fokusera sina designinsatser på verkliga människors behov.

De största utmaningarna med att vara UX-designer

UX-design är en komplex verksamhet, så det är inte konstigt att de flesta UX-designers regelbundet stöter på hinder. Nedan listar vi några av de viktigaste.

Den ökända klyftan mellan design och utveckling

Om kommunikationen mellan UX-designers och utvecklare inte är tydlig kan det uppstå många problem. Utvecklare kan misstolka element och skapa en produkt som avviker från den forskningsbaserade och noggrant planerade designen. Som ett resultat måste de hantera många revideringar, vilket innebär fler arbetstimmar och eventuellt missade deadlines – för att inte tala om frustrationen! 💢

Lösning: De två teamen måste samarbeta under hela design- och utvecklingsprocessen. Designerna måste förstå de tekniska möjligheterna, medan utvecklarna måste anstränga sig för att förstå designernas intentioner.

Resursbegränsningar

UX-designers måste ofta hantera tids- och budgetbegränsningar. Ibland kan dessa begränsningar påverka kvaliteten på deras arbete. ⌛

Lösning: Även om de inte kan göra mycket åt begränsningarna kan UX-designers lära sig att prioritera arbetet och arbeta mer effektivt.

Balansera användarnas och företagets behov

Användarna måste stå i centrum för ditt designarbete. Problem uppstår när företaget ställer krav eller begränsningar som strider mot användarnas behov.

Lösning: Om de inte kan få företaget att omvärdera sina prioriteringar måste UX-designern använda sina problemlösningsfärdigheter och identifiera de mest passande lösningarna för att uppnå harmoni mellan dessa lika viktiga element. 🎶

Otydliga ansvarsområden

UX-design bygger på effektivt teamarbete. När UX-designerns arbetsuppgifter inte är tydligt definierade gör de ofta överflödigt arbete eller levererar för lite. Om detta problem uppstår ofta och med flera teammedlemmar påverkar det projektets tidsplan, produkten och i slutändan verksamheten negativt. 📉

Lösning: Varje teammedlems exakta arbetsuppgifter måste fastställas och kommuniceras tydligt innan arbetet påbörjas.

Problem med datakvalitet och noggrannhet

UX-forskning är ett känsligt arbete. Forskare är ofta partiska och har svårt att skapa ett representativt urval av användare. De måste hantera stora mängder olika data och brottas med ofullständiga data och felaktiga tolkningar, vilket kan undergräva produkten. ⚠️

Lösning: Förutom att vara medveten om potentiella fördomar måste forskare veta hur man analyserar, validerar och tolkar data för att få fram tillförlitliga och användbara insikter. Ett robust datahanteringssystem är också nödvändigt.

De olika verktyg som finns tillgängliga idag gör det möjligt för UX-designers att arbeta och kommunicera effektivt. Nedan går vi igenom de vanligaste verktygen som du kan hitta i en UX-designers verktygslåda. 🧰

Projektledningsverktyg

UX-designers använder projektledningsverktyget för att lära sig om sina uppgifter, deadlines och allt annat de behöver för att slutföra sitt arbete. Dessa verktyg är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt samarbete och hålla projekten enligt tidsplanen. 📆

Ett omfattande projektledningsverktyg som ClickUp kan stödja designteam genom varje fas i processen. Med över 15 anpassningsbara vyer kan det lagra och organisera all din kunskap och alla dina planer, vilket säkerställer synlighet i arbetet inom hela organisationen. Vyn ClickUp Workload visar tillgängligheten för varje teammedlem för effektiv uppgiftsfördelning. Använd vyn ClickUp Gantt för att visualisera din projekttidslinje och uppgiftsberoenden.

Utvärdera snabbt varje teammedlems kapacitet med ClickUps arbetsbelastningsvy.

ClickUp låter dig också implementera din övergripande strategi i ditt dagliga arbete. Du kan definiera ClickUp-mål och spårbara målsättningar och koppla dem till faktiska uppgifter. När du arbetar dig igenom dem beräknar plattformen automatiskt dina framsteg mot målen.

Använd ClickUp Goals för att hålla dig på rätt spår mot dina designmål.

Öppen kommunikation är avgörande för ett samordnat arbete inom teamet och organisationen. Rätt verktyg underlättar samarbetet och säkerställer ett enhetligt genomförande.

UX-designers har många sätt att kommunicera inom ClickUp. Du kan till exempel ha allmänna diskussioner i ClickUp Chat-vyn eller ta itu med specifika frågor i kommentarsfältet för varje uppgift. Du kan också dela skärminspelningar direkt från plattformen för att få fram din poäng. 🎥

Diskutera stora och små frågor med ClickUp Chat View.

Att ge och ta emot feedback är en barnlek med ClickUp. Plattformens korrekturläsningsfunktioner gör att du kan få detaljerad feedback på dina wireframes och mockups. Ladda upp filen till den avsedda uppgiftsvyn och dela den med granskare. De kan uttrycka sina åsikter om enskilda element med anteckningar.

Få feedback på specifika designelement med ClickUps korrekturläsningsfunktioner.

Med hjälp av verktyg för användarundersökningar kan UX-designers samla in data och analysera användarnas preferenser. Verktyg för användbarhet och användartester ger värdefulla insikter om användarna som kommer att forma produkten framöver. De gör stora datamängder mer hanterbara och begripliga.

För kvalitativ forskning kan du använda ClickUp Forms. Skapa din perfekta enkät med över 20 fält och distribuera den till dina kunder. Formulären kan också användas för att samla in designförfrågningar. ClickUp omvandlar dem automatiskt till uppgifter och lägger till dem i din backlog.

Samla in användarpreferenser och designförfrågningar snabbt med ClickUp Forms.

När du har samlat in och analyserat all din data kan du sammanfatta dina resultat i ClickUp Docs. Med hjälp av AI-motorn ClickUp Brain kan du snabbt redigera dokument och till och med skapa designpersonligheter, användarresor, kreativa briefs och produktkrav.

ClickUp Brain kan spara tid åt dig genom att generera designpersonligheter, användarresor och annan UX-dokumentation.

Idé- och workshopverktyg gör det möjligt för UX-designers att uttrycka sin kreativitet och hjälper dem att genomföra och dokumentera varje brainstorming-session.

ClickUp Whiteboards är perfekta för detta ändamål. De erbjuder olika funktioner som hjälper dig att skapa wireframes och presentera dem för ditt team eller dina kunder i realtid. Du kan till och med bädda in Figma- och InVision-filer.

Brainstorma design och användarflöden i realtid med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Naturligtvis skulle ingenting vara möjligt utan design-, prototyp- och wireframingverktyg som Figma och Adobe XD. Dessa verktyg stöder UX-designers i deras viktiga arbete och gör det möjligt för dem att skapa både tidiga visuella representationer och polerade designer av produkten.

För att effektivisera ditt arbetsflöde integreras ClickUp sömlöst med Figma och över 1 000 andra appar via Zapier.

Optimera ditt UX-designarbetsflöde med ClickUp

Arbetslivet för en UX-designer är aldrig tråkigt. Det innefattar vanligtvis ett brett spektrum av aktiviteter – från möten och kreativt arbete till noggranna tester och forskning. För att vara produktiva måste UX-designers planera sina dagar noggrant och använda all tillgänglig teknik.

Eftersom UX-design kräver en bred kompetens och ett stort ansvar kan det verka som ett skrämmande val. Men om du brinner för det och gör din hemläxa kan du få en givande och framgångsrik karriär! 🌟

Och kom ihåg – ClickUp finns alltid där för att stödja dig i din professionella resa. Registrera dig idag och anslut dig till över 10 miljoner individer som utnyttjar plattformen för att driva sin framgång.