Hur man genomför enkäter för feedback efter utbildningen (frågor + mall)

Enkäter efter utbildningen kan låta som ett mödosamt arbete, men de kan förändra dina utbildningsprogram i grunden. Om frågorna i utbildningsenkäten är välplanerade ger de dig värdefull information om vad som fungerade, vad som inte fungerade och hur du kan förbättra din nästa utbildning.

En väl utformad feedbackenkät är mer än bara en kryssruta; det är ett viktigt verktyg som hjälper företag att utvärdera resultatet av sina utbildningar.

Dessutom spelar dessa enkäter en viktig roll för medarbetarnas utveckling och retention genom att hjälpa organisationer att identifiera kompetensluckor, följa framsteg och erbjuda personliga utbildningsvägar.

Även medarbetarna uppskattar att deras svar på frågorna i utbildningsenkäten används för att driva på meningsfulla förändringar.

Låt oss se hur enkäter med feedback från anställda efter utbildningen kan bli kraftfulla verktyg för att förbättra utbildningens effektivitet och den allmänna nöjdheten och lojaliteten hos de anställda.

Förstå enkäter efter utbildningen

En enkät efter utbildningen är ett feedbackverktyg som samlar in synpunkter från anställda efter att de har genomgått en utbildningssession. Den innehåller frågor som är utformade för att mäta utbildningens effektivitet, innehållets relevans och den övergripande upplevelsen.

Dessa enkäter hjälper dig att bedöma om ditt utbildningsprogram uppnådde sina mål och identifiera områden som kan förbättras. De hjälper dig också att bedöma om dina anställda har de färdigheter och kunskaper som krävs för sina roller.

Flera företag som prioriterar omskolning drivs av en kombination av affärs- och talangutvecklingsmål.

🌟Enligt en färsk undersökning från Harvard Business Review anser cirka 60–70 % av organisationerna att ”omskolning är avgörande för att attrahera, engagera och behålla talanger”. *Men bara drygt 30 % kan bedöma vilken inverkan deras omskolningsprogram har på verksamheten.

Fördelarna med enkäter efter utbildningen

Enkäter efter utbildningen kan utvärdera effektiviteten i dina utbildningsprogram för anställda och identifiera områden där anställda kan behöva extra hjälp. Specifikt:

De erbjuder praktisk feedback. Du får direkt information från deltagarna om deras upplevelser, vilket hjälper dig att skräddarsy framtida utbildningsprogram och sessioner efter deras behov.

. När medarbetarna känner att deras åsikter respekteras är de ivriga att delta i utbildningarna, vilket ökar deltagandet och kvarhållandet. De främjar medarbetarnas engagemang När medarbetarna känner att deras åsikter respekteras är de ivriga att delta i utbildningarna, vilket ökar deltagandet och kvarhållandet.

Slutligen gör utbildningsmoduler och feedbackenkäter det möjligt för dig att övervaka framstegen över tid. Genom att samla in feedback regelbundet kan du följa hur din utbildningskurs utvecklas och upptäcka tendenser som kan behöva åtgärdas.

Visste du att? Den snabba utvecklingen av GenAI har skapat ett akut behov av omskolning inom olika branscher, vilket har tvingat HR-avdelningar och ledare att införa agila utbildningsstrategier. ChatGPT och Google Gemini används i stor utsträckning på arbetsplatser inom allt från mjukvaruutveckling till HR och marknadsföring. Anställda utbildas inte bara i att behärska dessa verktyg, utan också i att använda dem på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Typer av svarformat för enkäter efter utbildningen

För att skapa framgångsrika enkäter om utbildningsfeedback måste du välja lämpliga svarstyper. Dessa formulär kan variera från grundläggande ja/nej-frågor till mer komplicerade Likert-skalor, där deltagarna bedömer sina upplevelser på en skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”.

Öppna enkätfrågor är också användbara. De gör det möjligt för anställda att fritt uttrycka sina åsikter och ger insikter som formella frågor kanske missar. Exempel på frågor i utbildningsenkäter som ”Vad kunde ha gjort detta utbildningsprogram mer effektivt?” kan identifiera oväntade områden som kan förbättras.

Flervalsfrågor i utbildningsenkäter möjliggör snabb och enkel dataanalys. De är användbara när du snabbt behöver precis information.

Utbildningsteknikens roll i enkäter efter utbildningen

Utbildningsteknik, såsom onlineenkätverktyg, gör det möjligt även för stora organisationer att enkelt skapa, distribuera och utvärdera sina enkäter före utbildningen. Dessa system samlar också in feedback i realtid, vilket gör det möjligt för utbildningsansvariga att snabbt göra ändringar efter behov.

Tekniken gör det möjligt att inkludera multimediaelement i enkäter. Detta kan göra processen mer intressant för deltagarna och förbättra svarsfrekvensen. Verktyg som mallar för enkäter om utbildningsfeedback hjälper dig att samla in den information du behöver och kontinuerligt förbättra dina utbildningskurser.

Låt oss nu titta på olika typer av frågor som du kan inkludera i dina enkäter för att få så autentiska svar som möjligt.

De 50 bästa frågorna att ställa i en enkät om utbildningsfeedback

Att utveckla effektiva enkäter för feedback om utbildningen är avgörande för att utvärdera och förbättra teamets utbildningssession.

Här är en lista med 50 frågor för utbildningsenkäter som du kan lägga till i dina feedbackenkäter.

Frågor om erfarenheter före utbildningen

Förstod du utbildningens mål fullt ut innan den började? Hur fick du först kännedom om denna utbildning? Var den information som tillhandahölls före utbildningen tillräcklig? Hjälpte materialet före utbildningen dig att förbereda dig för kursen? Var utbildningens förkunskapskrav tydligt angivna? Var utbildningen schemalagd vid en tidpunkt som passade dig? Levererades kursmaterialet i förväg?

Frågor om lärandeupplevelse och miljö

Uppfyllde utbildningsmaterialet dina förväntningar? Hur skulle du betygsätta utbildningens genomförande (t.ex. online kontra personligt)? Var undervisningen informativ och interaktiv? Tyckte du att utbildningens tempo var lämpligt? Kunde du koncentrera dig under utbildningen? Fick du möjlighet att ställa frågor och klargöra eventuella oklarheter? Hur väl kompletterade utbildningen din nuvarande roll? Var du motiverad att lära dig under hela utbildningen?

Frågor om feedback från instruktören

Hur väl tror du att instruktören kan ämnet? Kunde instruktören förmedla innehållet på ett tydligt sätt? Interagerade instruktören effektivt med deltagarna? Var läraren tillgänglig för att svara på frågor och diskutera? Presenterade instruktören praktiska exempel för att hjälpa eleverna att lära sig? Hur skulle du betygsätta instruktörens kommunikationsförmåga? Skapat instruktören en trevlig inlärningsmiljö?

Frågor om utbildningsmaterial och struktur

Var utbildningsmaterialet välorganiserat och lätt att förstå? Uppfyllde innehållet dina lärandemål? Var kursmaterialet (t.ex. presentationer och utdelningsmaterial) användbart? Var exemplen och fallstudierna som användes under sessionen effektiva? Innehöll utbildningsmaterialet tillräckligt med praktiska övningar? Är detaljnivån i innehållet lämplig? Hur skulle du bedöma den övergripande kvaliteten på utbildningsmaterialet?

Frågor om teknik och onlineutbildning

Var onlineutbildningsplattformen enkel att använda? Fanns det några tekniska utmaningar under utbildningen? Är ljud- och bildkvaliteten på onlineutbildningen tillfredsställande? Kunde du hitta alla relevanta resurser online? Hur betygsätter du utbildningsplattformens användargränssnitt? Kände du dig bekväm med att navigera i den onlinebaserade utbildningsmiljön?

Frågor om tillgänglighet

Hade du några problem med att komma åt utbildningsmaterialet? Var typsnitten och grafiken som användes i utbildningen lätta att läsa? Var ljudet tydligt och anpassningsbart efter dina behov? Uppfyllde utbildningen dina eventuella särskilda krav? Hindrade några tillgänglighetsproblem din inlärningsupplevelse?

Frågor om utbildningens effektivitet

Känner du dig tryggare med att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen? Hur sannolikt är det att du kommer att tillämpa de färdigheter du har lärt dig i ditt dagliga arbete? Hjälpte utbildningen dig att uppnå dina lärandemål? Skulle du rekommendera denna utbildning till en kollega? Hur nöjd är du totalt sett med denna utbildningssession? Anser du att denna utbildning kräver en uppföljningssession för ytterligare inlärning?

Öppna frågor för feedback

Vad tyckte du bäst om med denna utbildning? Vad kan förbättras i detta utbildningsprogram? Har du någon annan feedback eller rekommendationer till instruktören? Finns det något annat du vill dela med dig av om din utbildningsupplevelse?

Du kan anpassa dessa frågor i utbildningsenkäten så att de stämmer överens med målen för ditt utbildningsprogram, vilket ger en tydlig bild av dess effektivitet och lyfter fram områden som kan förbättras. Det är som att be om feedback på varje rätt under en middagsbjudning, så att du vet var du har lyckats och var det behövs lite extra krydda!

Viktiga områden att täcka i enkäter efter utbildningen

När du skapar mallar för enkäter efter utbildningen bör du prioritera frågor som ger dig mest användbar feedback. Detta hjälper dig att förfina dina utbildningsprogram och säkerställa att du uppnår dina utbildningsmål på ett effektivt sätt.

Utbildningens effektivitet: Utvärdering och förbättring

Det är viktigt att förstå utbildningens effektivitet. Ställ enkätfrågor för att avgöra om utbildningen uppnådde sina mål. Du behöver ta reda på:

Förbättrade utbildningen deltagarnas färdigheter?

Kunde de använda det de hade lärt sig?

Genom att fokusera på dessa områden kan dina utbildningsansvariga få viktiga insikter. Denna utvärdering bidrar till att förbättra framtida utbildningar och göra dem mer effektiva.

Utvärdering av instruktörer: Säkerställa kvaliteten på utbildningen

Att utvärdera instruktörer hjälper till att upprätthålla kvaliteten på deras utbildningar. Du bör kontinuerligt utvärdera deras prestationer för att säkerställa att deltagarna får en effektiv utbildning och relevanta och engagerande lärandeupplevelser.

Utvärdering av inlärningsupplevelsen: Användbarhet och tillgänglighet

Inlärningsprocessen ska vara enkel. Bestäm hur användarvänlig och tillgänglig instruktionen var genom att försöka fastställa:

Kunde deltagarna i enkäten enkelt navigera på utbildnings- och inlärningsplattformen?

Var innehållet tillgängligt för alla deltagare?

Genom att undersöka dessa aspekter säkerställer du att din utbildning är inkluderande och användarvänlig.

Utvärdering av utbildningsinnehåll: Relevans och tillämpning

Avgör hur relevant utbildningsinnehållet var för deltagarnas roller genom att ställa följande frågor:

Tyckte de att det var relevant för deras arbete?

Användes exempel från verkligheten för att illustrera viktiga begrepp?

Genom att fokusera på innehållets relevans och användbarhet kan du säkerställa att ditt utbildnings- och kursmaterial är både pedagogiskt och användbart.

Genom att införliva dessa viktiga aspekter i din enkät efter utbildningen får du en omfattande bedömning av utbildningens effektivitet, vilket säkerställer fortsatt framsteg och framgång.

Utforma en effektiv enkät för feedback om utbildningen och bästa praxis

För att skapa en framgångsrik utbildningsenkät som fångar upp medarbetarnas feedback krävs en kombination av strategisk design och praktiska verktyg. Du måste också se till att du skickar ut frågorna för utbildningsutvärderingen via pålitliga och användarvänliga plattformar. Och om du letar efter en helhetslösning för alla dina behov inom feedbackhantering, bör du överväga ClickUp.

ClickUp, en omfattande plattform för projektledning, har flera funktioner som förenklar utvecklingen och uppföljningen av enkäter.

Skapa genomtänkta enkäter med ClickUp

Skapa dina frågor för enkäter efter utbildningen på nolltid med ClickUp Docs. Du kan bädda in bokmärken, bilder och videor samt lägga till tabeller för att formatera dokumenten precis som du vill.

Skapa rikt formaterade enkäter med inbäddade bilder med hjälp av ClickUp Docs.

Genom att ställa flervalsfrågor i enkäter kan du snabbt samla in kvantitativa data, vilket är användbart för att få insikter om dina anställda. Använd Likert-skalan för att samla in utförlig information om anställdas attityder. Öppna frågor i enkäter är idealiska för kvalitativ feedback, eftersom de ger anställda möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Osäker på vilka frågor du ska ställa? Ingen fara, ClickUp Brain kan hjälpa dig. Be det bara att ge dig en lista med möjliga enkätfrågor och se hur magin sker!

ClickUp har också många mallar som är perfekta för att reglera hela feedbackcykeln. Titta på ClickUps mall för utbildningsmatris, som är perfekt för att bedöma teamets kompetensnivåer och utbildningsbehov. Den hjälper dig att organisera och följa upp medarbetarnas utveckling, identifiera områden för tillväxt och framgångsrikt hantera dina utbildningsprogram.

Ladda ner den här mallen Utvärdera dina utbildningsprogram för anställda med ClickUps mall för utbildningsmatris.

Med den här mallen kan du snabbt utvärdera effektiviteten i ditt utbildningsprogram och se till att alla lär sig i sina roller.

Genom att använda den här mallen kan du:

Organisera och utvärdera utbildningsprogram för anställda

Följ individernas framsteg i varje utbildningsprogram

Identifiera förbättringsområden för framtida utbildningsinitiativ.

Du kan till och med lägga till anpassade statusar, fält och vyer för att hålla koll på information om kompetensutveckling och enkelt visualisera medarbetardata.

Distribuera och spåra enkäter med ClickUp

Distribuera din enkät med ClickUp Forms, som enkelt samlar in svaren. Sedan kan du omvandla dem till praktiska uppgifter för att förbättra dina processer och effektiviteten.

Använd ClickUp Forms för att skapa och distribuera enkäter och samla in svar på ett smidigt sätt.

Med formulären kan du skapa unika enkäter som är anpassade efter dina specifika behov. Du kan faktiskt bädda in enkätfrågor direkt i formulären, vilket gör det enkelt för medarbetarna att lämna feedback.

Du kan också använda ClickUps mall för medarbetarfeedback för att samla in och utvärdera kommentarer om ledningen, kulturen och arbetsmiljön. Detta verktyg hjälper dig att samla in värdefull feedback samtidigt som det skapar en öppen och förtroendefull arbetsmiljö.

Ladda ner den här mallen Samla in viktig feedback från anställda med ClickUps mall för feedback från anställda.

Med den här mallen kan du:

Samla snabbt in meningsfull feedback från anställda

Följ medarbetarnas åsikter över tid med kraftfulla visualiseringar.

Skapa en kultur präglad av öppenhet och förtroende mellan medarbetare och ledning.

Bästa praxis för enkäter

Tänk på dessa tips när du utformar och genomför enkäter för att få bättre resultat: Det är bra att hålla alla enkäter kortfattade. Kortare enkäter är mer benägna att fyllas i av respondenterna, så sträva efter en lämplig längd på fem till tio minuter.

För att få så ärliga svar som möjligt kan du också göra anonyma enkäter och följa etiska riktlinjer för genomförande av enkäter.

Genom att använda incitament eller påminnelser kan du öka andelen ifyllda enkäter. Personliga meddelanden och små belöningar kan öka engagemanget avsevärt och förbättra kvaliteten på svaren. Lite motivation kan göra stor skillnad när det gäller att få alla att dela med sig av sina åsikter!

Bearbetning och implementering av feedback från undersökningar om medarbetarnas välbefinnande

Den verkliga förändringen börjar när du samlar in feedback från medarbetarna genom välbefinnandeenkäter. Här är vad du behöver göra då.

Börja med att analysera och tolka resultaten och leta efter trender och mönster. Vad fungerar? Vad bör ändras?

Utnyttja styrkorna i ett bra personaladministrationssystem (HRMS) för att spåra och ordna information, vilket gör det enkelt att agera utifrån insikter. Du kan fokusera på det som verkligen är viktigt och effektivisera dina processer med rätt system.

Använd Net Promoter Score (NPS) för att mäta lojalitet och allmän tillfredsställelse. Höga betyg indikerar nöjda medarbetare, medan låga betyg pekar på områden som behöver förbättras.

Tolka dina resultat för att avgöra hur du kan förbättra utbildning och utveckling.

Slutligen, och viktigast av allt, kom ihåg att undersökningsinformationen inte är statisk. Använd den för att effektivt följa dina framsteg mot dina mål för lärande och utveckling.

Genom att följa dessa steg kan du hålla koll på dina mål och främja tillväxt och utveckling i alla dina team.

Feedbackanalys och optimering med ClickUp

Analysera enkätdata och fatta beslut baserat på dessa med hjälp av ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards kan vara mycket användbara för att analysera feedback från enkäter. Du kan använda dem för att visuellt representera feedbacktrender och spåra svarsfrekvenser. Analys av den sammanställda feedbacken möjliggör bättre beslut och förbättrar dina utbildningsprogram.

Använd din kunskap i ClickUps mall för utbildningsplanering, som är idealisk för att lansera nya utbildningsprogram.

Ladda ner den här mallen Spåra all utbildning av dina anställda med ClickUps mall för utbildningsplanering.

Mallar för utbildningsplaner som denna hjälper dig att planera, budgetera och följa upp varje steg i utbildningsprocessen. ClickUps mall för utbildningsplan hjälper dig att definiera och följa upp mål för en framgångsrik lansering av utbildningsprogrammet, organisera och hantera resurser för optimalt teamsamarbete samt planera och budgetera för varje steg i lanseringsprocessen.

Med hjälp av den här mallen kan du lägga till uppgiftsstatusar som Bedömning, Avbruten, Slutförd, Ej påbörjad och Utbildning för att hålla koll på de olika stegen i din utbildningsplan. Du kan också markera anpassade fält och vyer för att visualisera din utbildningsplan och hålla din information lättillgänglig och organiserad.

ClickUps mall för utbildningslista är ett annat utmärkt val om du vill underlätta planeringen och uppföljningen av dina utbildningsprogram för nya medarbetare under introduktionsperioden. Den säkerställer att alla introduktionsaktiviteter slutförs och att framstegen följs upp, vilket gör introduktionsprocessen smidigare.

Ladda ner den här mallen Visualisera din onboardingprocess med ClickUps mall för utbildningslista.

Denna mall hjälper dig att organisera och visualisera din onboardingprocess på ett lika omfattande sätt som den mest sofistikerade onboardingprogramvaran.

Använd funktioner som anpassade statusar, fält och vyer för att övervaka framstegen för varje utbildningsuppgift och spara viktig information om medarbetarna.

Skapa uppgifter med olika anpassade statusar för att hålla koll på framstegen för varje utbildningsuppgift.

Lägg till 12 olika anpassade attribut, såsom roll, antecknare, anställds ClickUp-profil, facilitator och tidtagare, för att spara viktig information om varje anställd och enkelt visualisera onboarding-processen.

Och om du letar efter något som kan hantera alla aspekter av utbildning och personaladministration åt dig, tänk på ClickUps allt-i-ett-plattform för personaladministration.

Spåra medarbetarnas prestationer och utveckling med hjälp av ClickUps HR-hanteringsplattform.

På denna plattform kan du spåra anställdas prestationer, engagemang och utveckling genom anpassningsbara ClickUp-vyer. Dessutom kan du skapa en central hubb för information om anställda med ClickUp Docs, möjliggöra konfidentiell kommunikation mellan chefer och deras direktunderställda och möjliggöra objektiva prestationsdiskussioner genom ClickUps HR-mallar.

Dessutom bidrar realtidskommunikation med ClickUp Chat och samarbetsverktyg som ClickUp Whiteboards till att föra teamen närmare varandra.

Berika medarbetarutbildningen med effektiv feedback

Enkäter efter utbildningen är dina bästa verktyg för att säkerställa en jämn utveckling hos dina anställda. De ger dig värdefulla insikter som inspirerar till bättre utbildningsmetoder och utveckling.

Genom att uppmuntra deltagande och feedback bland teammedlemmarna säkerställer du inte bara fortsatt framgång utan ökar också den allmänna tillfredsställelsen, vilket gör att du kan skräddarsy programmen efter förändrade behov.

Det är här ClickUp kommer in – det effektiviserar hela processen och gör det enklare att skapa enkäter, analysera data och följa dina framsteg.

Kom igång med ClickUp idag och revolutionera dina utbildningsprogram.