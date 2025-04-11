10 gratis mallar för användbarhetstestning för att förbättra användarupplevelsen

Oavsett om du designar nästa stora app eller perfekterar en programuppdatering, hjälper användbarhetstestning dig att skapa intuitiva, användarvänliga produkter.

Men att utforma den perfekta testplanen kan kännas lika svårt som att tyda kryptiska felrapporter. Det är där gratis mallar för användbarhetstestning kommer in!

Dessa mallar är perfekta om du utforskar metoder för användarundersökningar eller experimenterar med att testa din egen produkt (för vem är bättre att testa än ditt team?).

Dessutom är de tillräckligt mångsidiga för alla typer av programvarutestning, vilket hjälper dig att identifiera problemområden, förenkla designen och få användarna att komma tillbaka för mer.

Är du redo att göra användbarhetstestning till en barnlek? Då sätter vi igång!

Vad är mallar för användbarhetstestning?

Mallar för användbarhetstestning är fördesignade ramverk som guidar dig genom utvärderingen av hur användarvänlig din produkt är. De är som fusklappar för alla som ger sig in i en användbarhetstestning.

Oavsett om du skapar ett skript för användbarhetstestning för att observera riktiga användare eller bygger en omfattande checklista för kvalitetssäkring, sparar dessa mallar tid och arbete samtidigt som dina tester blir organiserade och effektiva.

Från manuella tester till super smidiga automatiserade testverktyg – mallarna för användbarhetstestning är tillräckligt flexibla för att fungera med vilken metod du än väljer.

🧠 Kul fakta: Termen ”användbarhetstestning” går tillbaka till 1980-talet, men konceptet har funnits sedan 1940-talet! På den tiden användes det för att testa flygplanscockpits för pilotfel. Det visade sig att även högtflygande proffs behövde intuitiva gränssnitt. Nu handlar det om appar och webbplatser – men målet är fortfarande detsamma: att göra saker så enkla att även en distraherad, kaffebristande människa kan navigera i dem!

Vad kännetecknar en bra mall för användbarhetstestning?

En bra mall för användbarhetstestning är din vägkarta till effektiva användarinsikter. Den ska förenkla processen, säkerställa konsekvens och hjälpa dig att upptäcka förbättringar som kan genomföras.

Här är vad du ska leta efter:

Tydlig struktur : Beskriver varje steg i testprocessen. Detta säkerställer att du inte missar viktiga detaljer när : Beskriver varje steg i testprocessen. Detta säkerställer att du inte missar viktiga detaljer när du skriver testfall eller organiserar feedback.

Anpassningsbara fält : Erbjuder anpassningsbara fält för att skräddarsy mallen efter ditt projekts behov – oavsett om det gäller att dokumentera : Erbjuder anpassningsbara fält för att skräddarsy mallen efter ditt projekts behov – oavsett om det gäller att dokumentera exempel på användbarhetstester eller specifik användarfeedback.

Fokusera på kvalitativa data : Uppmuntrar insamling av kvalitativa data genom öppna frågor, vilket hjälper till att förstå användarnas beteende.

Avsnitt för användarundersökningar och mål : Innehåller utrymme för att dokumentera forskningsresultat, vilket säkerställer att de är i linje med projektets mål.

Feedbackanalys : Har ett avsnitt för att kategorisera och analysera resultaten från användartesterna för att effektivisera processen att dra slutsatser.

Integration med verktyg : Kompatibel med digitala plattformar för att förenkla samarbete och automatisering för dina användartestningsarbetsflöden.

Användarvänligt språk: Innehåller enkla, tydliga instruktioner för deltagare och facilitatorer, vilket gör det tillgängligt även för nybörjare.

👀 Visste du att? Det tar ungefär 50 millisekunder (0,05 sekunder) för användare att bilda sig en uppfattning om din webbplats och bestämma sig för om de ska stanna kvar eller lämna den.

10 gratis mallar för användbarhetstestning

Mallarna för användbarhetstestning tillgodoser olika behov, från enkel uppgiftsanalys till detaljerade ramverk för insamling och analys av kvalitativa data.

Här hittar du mallar från ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill. Vi använder Jira för utvecklingsarbetet, men det var inte tillräckligt flexibelt för mitt arbete som designer. Min plan är att använda ClickUp mer i takt med att vi utökar designteamet.

Låt oss utforska mallar för användbarhetstestning för olika användningsfall.

1. Mallen för användbarhetstestning från ClickUp

Få gratis mall Planera, hantera och spåra hela användbarhetstestningen från grunden med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Mallen för användbarhetstestning från ClickUp förenklar användbarhetstestningsprocessen och guidar testteam från planering till rapportering med ett strukturerat och effektivt tillvägagångssätt.

Användbarhetstest hjälper till att utvärdera en produkts användarvänlighet genom att observera målgruppens användare utföra verkliga uppgifter. Så här hjälper den här mallen dig att planera ett test för din produkt:

Projektplan : En SMART-målfokuserad listvy, snyggt grupperad efter initiativ för att säkerställa tydlighet och fokus.

Projekt Gantt : En dynamisk listvy över åtgärdsbara objekt, grupperade efter initiativ för enkel spårning.

Projektets framsteg : Spårar automatiskt procentandelen av slutförda deluppgifter och ger realtidsinformation om uppgiftens framsteg med hjälp av anpassade fält.

Projektfas: Definierar tydligt vilken fas varje uppgift tillhör, vilket säkerställer att hela teamet är på samma sida med hjälp av anpassade fält.

Perfekt för: Produktutvecklare som vill testa sin programvara inom sin målgrupp.

2. Mallen för testhantering från ClickUp

Få gratis mall Spåra testfall, övervaka resultat och säkerställ kvaliteten med ClickUp Test Management Template.

För att säkerställa att mjukvaruprodukter är pålitliga och redo att lanseras krävs noggrann testhantering för alla mjukvaruutvecklingsteam. ClickUp Test Management Template hjälper testteam att organisera sina kvalitetssäkringsarbetsflöden från början till slut.

Denna praktiska mall erbjuder ett strukturerat system för planering, genomförande och övervakning av tester – perfekt för team som arbetar med allt från små e-handelswebbplatser till komplexa mjukvaruprojekt.

Så här gör du:

Filtrera och visa: Använd 11 anpassade statusar som "Hoppa över", "Pågår" och "Klar för granskning" för att spåra var varje test befinner sig.

Spåra framsteg: Lägg till anpassade fält för att notera viktiga detaljer som testfall-ID, prioritetsnivå och beräknad slutförandetid.

Visualisera mål: Växla mellan olika vyer för att hantera ditt testprojekt på ditt sätt – från tips för att komma igång till en visuell inbäddningsvy.

Automatisera arbetet: Genomför din användbarhetsstudie smidigt med inbyggda automatiserings- och AI-verktyg som minskar det manuella arbetet.

Samla in data enkelt: Skapa inbäddade formulär för att genomföra användbarhetsundersökningar direkt i Skapa inbäddade formulär för att genomföra användbarhetsundersökningar direkt i ClickUp Forms.

Perfekt för: Kvalitetssäkringsteam och programvarutestare som vill organisera sin testprocess och spåra resultat på ett effektivt sätt.

3. Mallen för testfall från ClickUp

Få gratis mall Skapa, spåra och hantera testfall för programvara systematiskt med ClickUp Test Case Template.

Vill du säkerställa att din programvara fungerar precis som planerat? ClickUp Test Case Template hjälper dig att testa varje funktion noggrant och spåra resultaten från användbarhetstesterna. Denna mall utmärker sig med sitt smarta organisationssystem för användbarhetstestningsprocessen.

Så här gör du:

Ställ in olika anpassade statusetiketter som "Att göra", "Pågår" och "Slutfört" för att övervaka användbarhetsuppgifter.

Lägg till specifika detaljer till varje testfall med hjälp av anpassade fält. Spåra testfalls-ID, förväntade resultat och faktiska resultat – vilket gör det enkelt att upptäcka eventuella problem som behöver åtgärdas.

Växla mellan listvy för en snabb översikt, kalendervy för att schemalägga tester eller Gantt-vy för att planera din testtidslinje.

Använd kapslade deluppgifter för att dela upp komplexa tester, tilldela flera teammedlemmar att samarbeta om testerna och ange prioriteringar för att ta itu med de viktigaste testerna först.

Perfekt för: Programvaruutvecklingsteam som behöver ett systematiskt sätt att testa applikationsfunktioner och spåra resultat.

Läs också: Viktiga testfallmallar för testning av programvara och produkter

4. ClickUps mall för heuristisk granskning

Få gratis mall Utvärdera användargränssnitt systematiskt med ClickUp Heuristic Review Template.

Heuristiska granskningar är en viktig del av effektiva produkt- och designarbetsflöden. De erbjuder en snabb och effektiv metod för att utvärdera användargränssnitt, vilket gör det möjligt att snabbt upptäcka användbarhetsproblem och underlättar datadrivna beslut för förbättringar.

ClickUp Heuristic Review Template hjälper team att genomföra grundliga designgranskningar genom att fastställa tydliga tumregler för diskussion. Det är en praktisk testmall som gör att alla är på samma sida under testscenarierna.

Så här hjälper det:

Tydlig utvärderingsstruktur: Använd Heuristic Review View för att metodiskt gå igenom varje aspekt av produktens gränssnitt.

Segmentera och organisera uppgifter: Dela upp komplexa designelement i lättsmälta delar för fokuserad utvärdering. Håll koll på resultaten med två enkla statusalternativ: Öppen och Klar.

Inbyggd startguide: Få tillgång till steg-för-steg-instruktioner för att genomföra effektiva heuristiska utvärderingar.

Följa framsteg och uppdateringar: Markera uppgifter som slutförda när du går igenom din utvärderingschecklista. Använd funktioner för uppgiftsövervakning för att upprätthålla jämna framsteg och upptäcka potentiella flaskhalsar.

Perfekt för: UX-designers och produktteam som vill genomföra strukturerade användbarhetsutvärderingar av sina gränssnitt.

5. Mallen för ClickUp-testrapport

Få gratis mall Dokumentera testresultaten och följ upp framstegen systematiskt med ClickUp-testrapportmallen.

ClickUp-testrapportmallen hjälper dig att dokumentera testresultat för webbplatser, programvara eller andra produkter på ett organiserat sätt.

Denna mall gör testrapporteringen tydlig och systematisk genom att du kan:

Håll koll på testets framsteg med statusalternativen Pågår, Klar för granskning, Godkänd, Underkänd och Blockerad.

Lägg till testfall-ID, testarens namn, testdatum, testresultat och information om felets allvarlighetsgrad för varje test för bättre organisation och överskådlighet.

Växla mellan vyerna Testöversiktsrapport, Testfallets detaljer, Felrapport och Testkörningslogg för att få användbara insikter.

Lägg till teammedlemmar för att samarbeta om att skapa det slutgiltiga manuset och innehållet. Få automatiska aviseringar om testets framsteg och uppdateringar.

Perfekt för: Kvalitetssäkringsgrupper och produktutvecklare som behöver ett organiserat system för att dokumentera och spåra testresultat.

💡Proffstips: Skapa en ClickUp-instrumentpanel för att visa realtidsstatistik som uppgiftsgenomförandegrad och användbarhetspoäng. Det gör det enklare att dela insikter med intressenter och prioritera förbättringar.

6. ClickUp A/B-testmall

Få gratis mall Spåra, organisera och analysera A/B-testresultat med ClickUp A/B-testmall.

Vill du fatta datastödda beslut om dina produktfunktioner? ClickUp A/B-testmall hjälper dig att validera dina idéer innan du lanserar dem i din slutprodukt.

Denna mall organiserar hela ditt testprogram på ett och samma ställe. Här är vad du får:

Testorganisation och spårning: Använd anpassade fält för att registrera testnamn, kontrollgrupper, experimentgrupper och konverteringsmått.

Flera vyer för bättre hantering:

Listvy: Se alla dina tester på ett ställe med anpassade fält och statusuppdateringar.

Board View: Flytta tester genom olika steg på en Kanban-tavla

Kalendervy: Planera testets start- och slutdatum med dra-och-släpp-funktionen.

Tidslinjevy: Hantera testens varaktighet på en justerbar tidslinje

Perfekt för: Produktutvecklare som behöver ett organiserat system för att spåra olika testresultat.

7. Testmallen för spårbarhetsmatris från ClickUp

Få gratis mall Spåra tekniska krav och testfall med ClickUp Traceability Matrix Testing Template.

Omfattande spårbarhet är oumbärligt för att ett projekt ska kunna uppnå sina mål. Det skapar tydliga och verifierbara kopplingar mellan olika projektkomponenter, såsom krav och designval, vilket garanterar noggrannhet och förhindrar kritiska utelämnanden.

ClickUp Traceability Matrix Testing Template hjälper testteam att spåra tekniska krav och analysera testtäckningen för produkter och system.

Så här gör du:

Listvy: Utnyttja flexibel vy med varje utrymme, mapp och lista. Sortera, filtrera och gruppera uppgifter så att de passar ditt testarbetsflöde.

Board View: Gruppera uppgifter efter status, ansvarig, prioritet, tagg eller förfallodatum – perfekt för att skapa ditt användbarhetstestningsskript och spåra framsteg.

Anpassade fält: Använd flera anpassade fält, till exempel:

Personer: Tagga teammedlemmar och tilldela ansvar för varje testfall.

Textområde: Dokumentera detaljerade testscenarier och förväntade resultat.

Nummer: Spåra testfalls-ID och versionsnummer

Formel: Beräkna testtäckningsmått automatiskt

Text: Lägg till snabbetiketter och identifierare

Perfekt för: QA-team och testchefer som behöver upprätthålla en organiserad testtäckning och spårbarhet mellan krav och testfall.

8. Mall för checklista för användartestning i ClickUp

Få gratis mall Spåra och hantera din användartestningsprocess (UAT) från början till slut med ClickUp-mallen för användartestning.

ClickUp-mallen för användartestning hjälper dig att organisera och genomföra grundliga användbarhetstester med dina faktiska användare innan produkten lanseras.

Här är vad som gör denna mall för användbarhetstestning så speciell:

Skapa testformat: Skapa ett anpassat skript för användbarhetstestning och testkriterier med hjälp av det inbyggda checklistaformatet.

Övervaka testets framsteg: Använd fyra statusalternativ: Klar, Pågår, Väntar och Att göra

UAT Gantt-vy: Planera din testnings tidslinje och spåra beroenden mellan olika testningsfaser.

UAT-stadier och steg: Dela upp testprocessen i hanterbara delar och följ upp när de är klara.

Startguide: Följ en steg-för-steg-checklista för att konfigurera och köra dina UAT-sessioner effektivt.

Perfekt för: Produktchefer och kvalitetssäkringsteam som behöver organisera strukturerade användartestningar och spåra användarfeedback inför produktlanseringar.

Läs också: Gratis mallar för utvärdering av programvara

9. ClickUp A/B-mall för innehållshantering och testning

Få gratis mall Planera och analysera A/B-testresultat systematiskt med ClickUp A/B Content Management & Testing Template.

Att genomföra split-tester utan ordentlig spårning kan slösa bort värdefull tid och resurser. ClickUp A/B Content Management & Testing Template hjälper dig att samla alla dina användbarhetstestningsrapporter i ett organiserat nav.

Så här hjälper mallen dig:

Sortera, filtrera och gruppera dina tester efter behov.

Lägg till anpassade statusar för att spåra framsteg, tilldela teammedlemmar och ange förfallodatum.

Flytta testerna genom olika steg på en Kanban-tavla – från planering till genomförande till analys.

Planera ditt testschema för att undvika konflikter och säkerställa att testerna genomförs i tid.

Planera och hantera testdatum med drag-and-drop-enkelhet.

Perfekt för: Produktteam, UX-forskare och marknadsförare som behöver organisera och analysera A/B-testresultat systematiskt.

10. ClickUps mall för heuristisk utvärdering

Få gratis mall Genomför en heltäckande heuristisk utvärdering på ett och samma ställe med ClickUps mall för heuristisk utvärdering.

Vill du upptäcka användbarhetsproblem i dina digitala produkter innan de frustrerar användarna? ClickUp Heuristic Evaluation Template hjälper mjukvaruteam att genomföra grundliga användbarhetsbedömningar baserade på beprövade designprinciper.

Denna mall förvandlar användbarhetsutvärdering till en strukturerad, teamdriven process. Så här fungerar det:

Spåra varje steg: Skapa anpassade fält för varje användbarhetsprincip du vill kontrollera, så att din utvärdering blir grundlig och välorganiserad.

Utvärdera framsteg: Spåra utvärderarens framsteg och resultat med hjälp av Spåra utvärderarens framsteg och resultat med hjälp av ClickUp Tasks med tydliga prioriteringar och deadlines.

Visualisera mätvärden: Skapa sammanfattande instrumentpaneler som omvandlar spridda testresultat till tydliga åtgärdspunkter.

Samarbeta och brainstorma: Använd samarbetsdokument för att samla in teamets insikter om användarnas mål och problemområden.

Samla in data: Skapa formulär för att rekrytera expertutvärderare och samla in deras detaljerade feedback.

Kontextualisera: Lägg till ditt slutgiltiga manus och testfrågor till uppgiftsbeskrivningarna för att underlätta referensen.

Perfekt för: UX-designers, produktchefer och utvecklingsteam som vill upptäcka användbarhetsproblem tidigt och systematiskt förbättra sina digitala produkter.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samstämmigt.

Förvandla användarfeedback till produktframgång med ClickUp

Bra användartestning handlar inte om att följa ett strikt moderatorskript, utan om att ha rätt verktyg för att få ärlig feedback som bidrar till bättre produkter.

Dessa 10 mallar och checklistor hjälper dig att upptäcka de problem som är viktiga. Oavsett om du testar en ny kassaprocess eller samlar in data om användarnas problem i fjärrtestning av användbarhet, ger varje mall dig ett beprövat ramverk för att samla in meningsfulla insikter.

Det bästa av allt? Du behöver inte en enorm budget för att genomföra effektiva användartester eller skapa prototyper för användbarhetstestmallar. Dessa gratis mallar ger tillgång till fjärrtestning och hjälper team av alla storlekar att upptäcka användbarhetsproblem tidigt, validera designval, skapa framgångskriterier och bygga produkter som användarna vill använda.

ClickUp hjälper mjukvaruteam att omsätta resultaten från användartester i handling. Du kan organisera feedback, spåra gränssnittsändringar och hålla hela teamet synkroniserat medan du förbättrar produktfunktionerna.

Är du redo att genomföra smartare användartester och skapa bättre produkter?

Registrera dig på ClickUp idag!