Hur man skapar och implementerar en QA-checklista

Ditt team är på väg att lansera en ny e-handelswebbplats som lovar en smidig shoppingupplevelse med innovativa funktioner och en användarvänlig, responsiv design. Utan en gedigen QA-checklista riskerar du dock att stöta på problem som brutna länkar, långsamma sidladdningar eller fel i betalningsgatewayen – problem som kan frustrera och skrämma bort användarna.

En välstrukturerad checklista för kvalitetssäkring säkerställer att du undviker dessa fallgropar genom att verifiera att alla webbplatsfunktioner fungerar som förväntat på olika enheter och webbläsare samt testa sidornas laddningstider och responsivitet för att säkerställa en smidig användarupplevelse. Den hjälper också till att kontrollera att alla interaktiva element, som formulär och knappar, fungerar korrekt.

Utan den riskerar du kaos i form av brådskande problemhantering efter lanseringen, vilket kan bli kostsamt och skada ditt företags trovärdighet. Den här artikeln visar hur du skapar en omfattande QA-checklista som skyddar ditt projekt från dessa risker och banar väg för en framgångsrik och smidig lansering.

Komplett QA-checklista för webbplatser

En detaljerad checklista för kvalitetssäkring (QA) av webbplatser är din guide till att upptäcka och åtgärda problem innan de påverkar dina användare. I det här avsnittet går vi igenom varje steg i en omfattande checklista för kvalitetssäkring av webbplatser och ger tydliga instruktioner som hjälper dig att täcka alla kritiska områden inom kvalitetssäkringstestning av webbplatser.

Här är checklistan i korthet:

TL;DR-checklista för webbplatsens testprocess Steg 1: Förberedelse Analysera kraven för tydlighet och fullständighet

Skapa testdata som återspeglar verkliga scenarier, inklusive gränsfall. Steg 2: Utbildning och roller Utvärdera testarnas kompetens och erbjud riktad utbildning

Utveckla en tydlig RACI-matris för teamroller Steg 3: QA-plan Inför riskbedömning i QA-planen

Definiera KPI:er för testningseffektivitet Steg 4: Konfigurera testmiljön Implementera versionskontroll för testmiljöer

Säkra känslig data i enlighet med gällande regler Steg 5: Testutförande Prioritera testfall efter risk och påverkan

Automatisera repetitiva testfall där det är möjligt Steg 6: Funktionstestning Testa i olika webbläsare och på olika enheter för en konsekvent användarupplevelse.

Inkludera tillgänglighetstestning med användare som har funktionsnedsättningar. Steg 7: Prestandatestning Simulera verkliga användarbelastningar för att hitta flaskhalsar

Testa systemets gränser för skalbarhetsproblem Steg 8: Användbarhetstestning Utvärdera användargränssnittet med avseende på intuitivitet och estetik

Testa UX ur målgruppens perspektiv Steg 9: Säkerhetstestning Kontrollera infrastruktur, applikationer och nätverk för svagheter

Utför simulerade attacker och säkerställ efterlevnad av dataskyddslagar. Steg 10: Granskning av innehåll och SEO Kontrollera att allt innehåll är fullständigt och korrekt.

Se till att alla SEO-element på sidan är ordnade. Steg 11: Underhåll Kör regressionstester efter ändringar

Samla in kontinuerlig feedback om användbarhet Steg 12: Hantering av buggar Använd ett felspårningssystem för hantering av buggarnas livscykel.

Prioritera och testa igen korrigerade buggar Steg 13: Generera testrapport Skapa detaljerade testrapporter med exekveringsresultat och täckning.

Analysera resultaten för att identifiera trender och förbättringsområden.

Steg 1: Förberedelse

Innan du påbörjar QA-processen bör du definiera testets omfattning och identifiera målenheter och webbläsare. Du måste också skapa en testmiljö och se till att alla funktioner är färdiga och redo för testning. Slutligen bör du skapa en säkerhetskopia av det aktuella läget före testningen för att förhindra förlust av värdefull data.

Utöver att förstå funktioner, målgrupp och prestandaförväntningar, analysera kraven för potentiella oklarheter, konflikter eller saknad information . Detta proaktiva tillvägagångssätt förhindrar missförstånd senare i cykeln.

När du skapar testdata, ta hänsyn till verkliga datamönster och gränsfall . För ett användarregistreringsformulär kan du till exempel inkludera giltiga, ogiltiga och gränsvärdesdata (t.ex. maximalt antal tecken, specialtecken etc.).

Involvera intressenterna i skapandet av testdata för att säkerställa att det stämmer överens med verkliga scenarier, inklusive positiva, negativa och gränsvärdestester.

Steg 2: Utbildning och roller

Visste du att? Tydligt definierade roller kan avsevärt minska omarbetningar och förbättra projektets totala effektivitet. Cirka 80 % av projektledarna anser att projektportföljhantering, som inkluderar att definiera roller, är en avgörande faktor för att påverka företagets framgång.

Gör en grundlig utvärdering av testarnas kompetens för att identifiera utbildningsbehov. Anpassa utbildningen efter specifika projektkrav, med tonvikt på verktyg, metoder och domänkunskap.

Skapa en tydlig RACI-matris (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) för att undvika förvirring och säkerställa ansvarsskyldighet. Regelbunden kommunikation och samarbete mellan teamen är avgörande.

Steg 3: QA-plan

Införliva en riskbedömning i kvalitetssäkringsplanen för att identifiera potentiella utmaningar och strategier för att mildra dem. Detta hjälper till att prioritera testfasen och fördela resurser effektivt för omfattande testning.

Definiera nyckeltal (KPI) för att mäta testernas effektivitet, till exempel felfrekvens, testtäckning och testgenomförandets effektivitet.

💡 Proffstips: Granska och uppdatera QA-planen regelbundet i takt med att projektet utvecklas för att säkerställa att den förblir i linje med projektmålen.

Steg 4: Konfigurera testmiljön

Implementera ett versionshanteringssystem för testmiljöer för att spåra ändringar och underlätta återställningar vid behov.

Säkerställ att känslig data hanteras på ett säkert sätt i testmiljön för att följa dataskyddsbestämmelserna.

Överväg att använda virtualisering eller molnbaserade miljöer för snabbare installation och skalbarhet.

Steg 5: Testgenomförande

Prioritera testfall baserat på risk, kritikalitet och affärspåverkan. Detta hjälper dig att fokusera prestandatestningen på områden med högt värde.

Identifiera möjligheter att automatisera repetitiva testfall för att förbättra effektiviteten och testtäckningen.

Använd utforskande testning utöver skriptbaserade testfall för att upptäcka oväntade problem.

Steg 6: Funktions- och kompatibilitetstestning

Delar av funktionstestningen inkluderar att kontrollera alla länkar (interna, externa och ankarlänkar) samt att identifiera och åtgärda trasiga länkar. Du bör också testa inmatningsformulär för validering och datainlämning.

Kontrollera att felmeddelanden visas korrekt och att sökfunktionen ger korrekta eller förväntade resultat. Viktigast av allt är att kontrollera att användarautentiseringen fungerar (inloggning/utloggning).

Testa på olika webbläsare och mobila enheter för att säkerställa en konsekvent användarupplevelse. Överväg att använda verktyg för att testa webbläsarkompatibilitet för att påskynda processen.

Involvera användare med funktionsnedsättningar i testprocessen för att få värdefull feedback och säkerställa att tillgänglighetsstandarder uppfylls.

💡 Proffstips: Genomför användbarhetstester parallellt med funktionstester för att identifiera potentiella användbarhetsproblem tidigt i cykeln.

Steg 7: Prestandatestning

Visste du att upp till 74 % av dina besökare kan lämna din webbplats om den tar mer än fem sekunder att ladda?

Som en del av prestandatestningen bör teamet noggrant kontrollera laddningstiderna för varje sida. Optimera bilder och multimediainnehåll för att säkerställa snabbare laddningstider.

Simulera verkliga användarbelastningar och utför stresstester för att identifiera prestandaflaskhalsar och optimera systemresurserna. Pressa systemet över dess gränser för att bedöma dess brytpunkt och upptäcka potentiella skalbarhetsproblem.

Använd verktyg för prestandaövervakning för att spåra viktiga prestandamätvärden och identifiera prestandaförsämringar.

Steg 8: Användbarhetstestning

Utvärdera programvarans användargränssnitt med avseende på intuitivitet, användarvänlighet och visuell estetik. Se till att UI-elementen är välorganiserade, konsekventa och estetiskt tilltalande:

Säkerställ enhetlighet i typsnitt, färger och layout

Kontrollera textens läsbarhet och innehållets anpassning

Validera muspekarens lägen och klickbara element

Granska modeller, popup-fönster och aviseringar

Utvärdera användarupplevelsen ur målgruppens perspektiv. Identifiera eventuella användbarhetsproblem som kan hindra användarna från att uppnå sina mål på webbplatsen.

💡 Proffstips: Genomför användbarhetstester med en mångfaldig grupp deltagare för att få ett bredare perspektiv. Kom ihåg att inkludera tillgänglighetstester för användare med särskilda behov, inklusive efterlevnad av riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG).

Steg 9: Säkerhetstestning

Börja med grunderna. Kontrollera SSL-certifikatets giltighet. Testa för sårbarheter för SQL-injektion.

Verifiera säker dataöverföring (HTTPS) och utför säkerhetskontroller av lösenord.

Gå sedan vidare till avancerad testning som inkluderar:

Identifiera potentiella svagheter i infrastrukturen, applikationerna och nätverket för att förhindra obehörig åtkomst och dataintrång.

Simulera verkliga attacker för att upptäcka sårbarheter och utvärdera motståndskraften mot skadliga hot.

Säkerställa efterlevnad av relevanta dataskyddsbestämmelser (t.ex. GDPR, CCPA) för att skydda användardata

Kontrollera att din kod följer säkra kodningsstandarder för att minimera sårbarheter.

Testa effektiviteten hos mekanismer för användarautentisering och auktorisering för att förhindra obehörig åtkomst

Steg 10: Granskning av innehåll och sökmotoroptimering (SEO)

Involvera dina innehålls- och SEO-experter i detta steg för att:

Korrekturläs texten för stavnings- och grammatikfel

Kontrollera att alla bilder och videor laddas korrekt

Kontrollera om det finns platshållarinnehåll som behöver ersättas.

Se till att metatitlar och beskrivningar är optimerade

Kontrollera att rubriktaggar (H1, H2 osv.) används korrekt.

Validera sitemap.xml- och robots.txt-filer

Testa sidornas URL:er för korrekt struktur och läsbarhet

Steg 11: Underhåll

Utför en delmängd av testfall för att säkerställa att nya ändringar eller buggfixar inte har medfört oönskade bieffekter.

Utför en snabb funktionalitetskontroll för att verifiera webbplatsens kärnfunktioner efter varje byggnation eller driftsättning.

Genomför kontinuerliga användbarhetstester för att samla in feedback om webbplatsens användarupplevelse och identifiera områden som kan förbättras.

💡 Proffstips: Implementera ett ramverk för kontinuerlig testning för att automatisera regressionstester och rökprov för snabbare feedback.

Steg 12: Hantering av buggar

Använd ett robust felspårningssystem för att dokumentera och spåra rapporterade buggar under hela deras livscykel.

Prioritera buggar utifrån deras allvarlighetsgrad och inverkan på webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse. på webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse.

Testa om korrigerade buggar för att säkerställa att de har lösts korrekt och inte har orsakat nya problem.

💡 Proffstips: Använd ett tydligt och konsekvent format för felrapportering för att underlätta effektiv kommunikation, datavalidering och spårning.

Steg 13: Generera testrapport

Skapa detaljerade testrapporter som sammanfattar testresultaten, felinformation och den totala testtäckningen.

Analysera testresultaten noggrant för att identifiera trender, mönster och områden som kan förbättras i testprocessen.

Dela testrapporter med intressenter för att öka transparensen och bygga förtroende för produkten.

Här är ett exempel på en checklista för kvalitetssäkring som hjälper dig att komma igång:

Testområde Checklistans punkter Krav Fullständig och entydig? Testdata Omfattar positiva, negativa och gränsvärden? Testfall I linje med kraven? Testmiljö Stämmer den överens med produktionsmiljön? Funktionstestning Har alla kärnfunktioner testats? Prestandatestning Uppfyller prestandakraven? Användbarhetstestning Användarvänligt gränssnitt? Säkerhetstestning Har sårbarheter identifierats och åtgärdats? Felspårning Har fel rapporterats, spårats och åtgärdats? Testrapporter Omfattande och informativ?

Skapa en QA-checklista och hantera den övergripande QA-processen med ClickUp

Känner du dig överväldigad av checklistan ovan trots att du har ett mer än kompetent utvecklings- och testteam? Det är helt naturligt – det finns ju så mycket att tänka på och planera för.

Men du behöver inte göra det själv. Med rätt verktyg kan processen förenklas så mycket att den känns nästan helt automatiserad.

Hör vi dig fråga vilka verktyg?

Svaret är ClickUp, ett mångsidigt projektledningsverktyg som hjälper dig att hålla koll på QA-checklistor och effektivisera hela din QA-process (och andra tvärfunktionella arbetsflöden) på ett och samma ställe.

ClickUp-uppgiftschecklistor

ClickUp Task Checklists är kraftfulla verktyg för att skapa och hantera QA-checklistor, vilket ger ett strukturerat och effektivt sätt att säkerställa kvalitetssäkring i projekt.

Skapa detaljerade kvalitetssäkringschecklistor med funktionen ClickUp Task Checklists.

Så här kan du använda denna framtid för maximal nytta:

Skapa detaljerade checklistor med deluppgifter och kapslade checklistor för att dela upp QA-processer i hanterbara steg. För QA kan du skapa en huvudpunkt på checklistan, till exempel ”Testa funktionalitet”, och lägga till deluppgifter som ”Enhetstestning” och ”Användartestning”.

Tilldela specifika checklistor till teammedlemmar och ange förfallodatum för att säkerställa ansvarighet och att uppgifterna slutförs i tid. Du kan till exempel tilldela en utvecklare en uppgift med förfallodatum för att granska koden innan release-deadline.

Ställ in beroenden mellan checklistans punkter för att säkerställa att uppgifterna slutförs i rätt ordning. Gör "Distribuera till staging" beroende av att "Integrationstestning" slutförs för att säkerställa att testningen är klar innan distributionen.

Lägg till anpassade fält till checklistans poster för att samla in ytterligare information, såsom prioritet, status eller typ av QA-test. Använd ett anpassat fält för att markera prioriteten för varje QA-uppgift, så att teamet kan fokusera på högprioriterade poster först.

Lägg till kommentarer och bifoga filer till checklistans punkter för detaljerade instruktioner och dokumentation. Bifoga ditt testskript och lägg till kommentarer med specifika testinstruktioner till checklistan "Funktionstestning".

Följ framstegen i checklistan i realtid. Övervaka det övergripande framsteget i QA-processen genom checklistan.

Lägg till en ansvarig person för åtgärder på din QA-teamets checklista som kräver en åtgärd av en specifik teammedlem på ClickUp Task Checklists.

Här är ett exempel. Låt oss säga att du hanterar kvalitetssäkringsprocessen för en mjukvarurelease.

Din ClickUp-uppgiftschecklista kan se ut så här:

Skapa en QA-plan

Definiera omfattning och mål

Tilldela QA-roller och ansvarsområden

Checklista före testning

Granska kraven

Skapa en testmiljö

Förbered testdata

Testningschecklista

Enhetstestning Tilldela utvecklare Bifoga testskript

Tilldela utvecklare

Bifoga testskript

Integrationstestning Ställ in beroenden Lägg till ett anpassat fält för prioritet

Ställ in beroenden

Lägg till ett anpassat fält för prioritet

Användartestning Bjud in intressenter Samla in feedback

Bjud in intressenter

Samla in feedback

Tilldela utvecklare

Bifoga testskript

Ställ in beroenden

Lägg till ett anpassat fält för prioritet

Bjud in intressenter

Samla in feedback

Checklista efter testning

Dokumentera testresultat

Rapportera buggar och problem

Testa om lösta problem

ClickUp Brain

Du kan till och med använda ClickUp Brains AI-funktioner för att brainstorma möjliga uppgifter och deluppgifter i din checklista. Ange helt enkelt kommandon med naturligt språk (som i bilden nedan) och modifiera/redigera sedan den genererade checklistan så att den passar ditt arbetsflöde.

Skapa fullständiga checklistor i ClickUp på några sekunder med ClickUp Brain.

ClickUps plattform för projektledning för mjukvaruteam

Vad mer?

ClickUps plattform för projektledning för mjukvaruteam förenklar hela utvecklingscykeln genom att samla tvärfunktionellt teamarbete, verktyg och kunskap på ett och samma ställe.

Med funktioner som AI-drivna verktyg för snabbspårning av planer, flexibla, agila arbetsflöden, tydliga visuella färdplaner och strömlinjeformad felspårning hjälper ClickUp mjukvaruteam att planera, bygga och leverera produkter snabbare och mer effektivt – allt inom en enda plattform.

Arbeta snabbare med flexibla arbetsflöden i ClickUp Software Team Project Management Software

Läs också: ClickUp förändrar spelreglerna för mjukvaruutvecklingsteam

Du kan också använda ClickUp-projektchecklista och anpassa den efter dina QA-checklista-krav istället för att skriva en checklista från grunden.

Ladda ner den här mallen Skapa detaljerade listor över alla nödvändiga QA-uppgifter med ClickUp-projektets checklista-mall.

Mallen ger en strukturerad metod för att organisera QA-uppgifter, så att ingenting förbises. Du kan anpassa checklistan efter de specifika behoven i din QA-process, inklusive olika faser och kriterier.

Varje punkt på checklistan kan behandlas som en uppgift, vilket möjliggör detaljerad spårning och hantering. Team kan samarbeta smidigt, där varje medlem kan uppdatera checklistan och spåra framstegen.

Så här använder du mallen:

Använd anpassade fält för att skilja mellan kritiska och icke-kritiska QA-uppgifter , vilket möjliggör prioritering.

Skapa beroenden för att undvika att starta en QA-uppgift innan dess nödvändiga uppgifter är slutförda.

Bifoga testfall, felrapporter eller referensdokument till QA-uppgifter för enkel åtkomst. till QA-uppgifter för enkel åtkomst.

Använd tidsspårningsdata för att optimera resursfördelningen och förbättra framtida QA-processer.

Använda ClickUp som ett verktyg för felspårning och projektuppföljning när du effektiviserar QA-checklistor

Visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board-vyn i ClickUp.

ClickUps anpassningsbara plattform, samarbetsfunktioner och rapportering i realtid effektiviserar felspårning och problemhantering:

Skräddarsydda arbetsflöden: Skapa anpassade processer med flexibla funktioner som anpassade fält, uppgiftsstatus och ClickApps.

Förbättrat teamarbete: Samarbeta effektivt med digitala whiteboardtavlor, dokument, kommentarer och chatt i realtid.

Tydliga översikter: Skapa anpassade instrumentpaneler för att få en överblick över din QA-process.

Agile-vänligt: Använd Använd ClickUps tavelvy för buggfixar, uppgiftshantering och sprintplanering.

Effektiv bugrapportering: Effektivisera bugrapporteringen med anpassade Effektivisera bugrapporteringen med anpassade formulär för mjukvaruteam.

Färdiga checklistmallar : Utnyttja färdiga mallar för Utnyttja färdiga mallar för felspårning och problemlösning.

Ladda ner den här mallen Främja tvärfunktionellt samarbete med ClickUp Bug och Issue Tracking Template

ClickUp Bug and Issue Tracking Template är ett exempel på en omfattande lösning för hantering, rapportering och spårning av uppgifter för mjukvaruteam. Denna mall hjälper projektteam att hantera framsteg, minska risker och optimera resurser.

Det är en centraliserad hubb för felsökning och problemlösning som främjar samarbete mellan avdelningar för att säkerställa konsekvent kommunikation, snabb problemlösning och förbättrad projektöversikt. Använd den här mallen för att förenkla skapandet av felköer, rapporter, sprintanteckningar och produktbeskrivningar.

Ladda ner den här mallen Utveckla ett anpassat testplandokument för varje projekt med hjälp av ClickUp Test Case Template.

På samma sätt erbjuder ClickUp Test Case Template ett strukturerat och organiserat sätt att hantera och spåra testfall.

Så här hjälper den ditt kvalitetssäkringsteam:

Gör det möjligt för QA-team att organisera testfall systematiskt, vilket säkerställer att varje testfall är väl dokumenterat och lättillgängligt.

Låt QA-teamet effektivisera skapandet, tilldelningen och spårningen av testfall . Detta minskar tiden som läggs på administrativa uppgifter och gör det möjligt att fokusera mer på själva testningen.

Hjälper till att upprätthålla en tydlig spårbarhetsmatris, kopplar testfall till respektive krav och säkerställer att testfallen täcker alla krav. Detta är avgörande för att säkerställa att testningen är fullständig.

Snabba tips

Börja med att ställa in ClickUp-testfallmallen i ditt ClickUp-arbetsområde. Anpassa mallen efter dina specifika testbehov genom att lägga till anpassade fält, checklistor och uppgiftsberoenden.

Använd mallen för att skapa och dokumentera varje testfall, inklusive alla relevanta detaljer såsom teststeg, förväntade resultat och faktiska resultat. Se till att varje testfall är kopplat till motsvarande krav.

När testningen är klar granskar du resultaten och analyserar data med hjälp av rapporterings- och dashboardfunktionerna. Identifiera eventuella problem eller brister i testningen och vidta korrigerande åtgärder vid behov.

ClickUp Test Report Template är ett annat utmärkt verktyg som hjälper dig att effektivisera dina testprocesser.

Ladda ner den här mallen Sammanfatta resultaten av testet som utförts på din webbplats, programvara eller någon produkt med hjälp av ClickUp-testrapportmallen.

Så här kan QA-team dra nytta av den här mallen:

Ger en enda plats att lagra alla testrapporter , vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att komma åt, granska och uppdatera testdata.

Underlättar bättre kommunikation mellan QA-team och andra intressenter genom att tillhandahålla tydliga och detaljerade testrapporter som enkelt kan delas.

Integreras sömlöst med ClickUps funktioner för uppgiftshantering och felspårning, vilket säkerställer att fel som upptäcks under testningen spåras och löses effektivt.

Säkerställer omfattande testtäckning genom att tillhandahålla ett strukturerat format för dokumentation av testfall, resultat och observationer.

Snabba tips

Anpassa fälten efter ditt projekts specifika behov . Inkludera fält som testfall-ID, beskrivning, förväntat resultat, faktiskt resultat, status och allvarlighetsgrad.

Använd mallen för att dokumentera varje testfall, inklusive detaljerade steg, förväntade resultat och eventuella nödvändiga inställnings- eller avvecklingsprocedurer.

Under testkörningen uppdaterar du testfallen med faktiska resultat, anteckningar och eventuella fel som upptäckts. Koppla fel till relevanta testfall för enkel spårning.

Använd olika vyer för att övervaka testförloppet . Använd till exempel tavelvyn för att flytta testfall mellan olika stadier (t.ex. Att göra, Pågående, Slutfört).

Uppmuntra teammedlemmarna att använda kommentarer och omnämnanden för att diskutera testfall och fel, så att alla hålls informerade och problem löses snabbt.

Slutligen är ClickUp Test Management Template ett måste för mjukvaruutvecklingsteam som vill säkerställa att deras produkt är tillförlitlig och redo för lansering.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Test Management Template för att hantera några manuella tester eller ett omfattande automatiserat system.

Denna mall förenklar testhanteringen genom att du kan spåra framsteg, hantera testscheman, övervaka resultat och samarbeta kring buggar och funktionsförfrågningar.

Säkerställa mjukvarukvalitet och användarnöjdhet

Genom att följa en omfattande, välstrukturerad QA-checklista och använda rätt verktyg kan QA-team öka effektiviteten, förbättra samarbetet och leverera produkter av hög kvalitet. En sådan checklista är ett levande dokument som bör granskas och uppdateras kontinuerligt för att anpassas till förändrade projektkrav.

ClickUps mångsidiga funktioner och fördefinierade checklistmallar gör denna process enklare och mer effektiv.

Prova ClickUp själv och genomför kvalitetssäkringstester på ett smidigt sätt!