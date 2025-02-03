De 10 bästa programvaruverktygen för kvalitetssäkring för programvarutestning 2025

Letar du efter sätt att förbättra dina kvalitetssäkringsprocesser?

Det finns ett verktyg för det. ⚒️

När det gäller kvalitetssäkring är det inte bara en fördel att utföra avancerade tester – det är ett måste. Och rätt programvara för kvalitetssäkring kan hjälpa dig att leverera en färdig produkt som dina slutanvändare kommer att älska.

Oavsett om du letar efter ett specifikt testverktyg eller en plattform som hjälper ditt team att samarbeta, hittar du det här.

Vi presenterar detaljerna om de bästa funktionerna i kvalitetssäkringsverktyg, samt en sammanställd lista över de bästa apparna och plattformarna så att ditt team kan hålla sig organiserat och på rätt spår fram till mållinjen. ?

Vad är QA-programvara?

Inom mjukvaru- och webbutveckling avser kvalitetssäkringsprogramvara (QA) i allmänhet programvara som du kan använda för att testa dina egna produkter. Beroende på appen eller plattformen kan du med hjälp av QA-programvara testa webbsidor och webbappar, eller så har den funktioner för att testa mobil- eller stationär programvara.

Spåra och övervaka buggar och problem på din webbplats och tilldela dem enkelt till ditt team.

Många av dessa verktyg erbjuder även funktioner för att skapa och spåra felrapporter så att ditt team kan åtgärda problem och lösa slutkundernas frågor.

Vad ska du leta efter i programvara för kvalitetssäkring?

Det finns många olika kvalitetsverktyg på marknaden. Varje verktyg har sina egna funktioner, men de bästa har några saker gemensamt.

Prisvärdhet: Vissa programvaruprodukter är avsedda för större företag – och har priser som motsvarar företagets storlek. Leta efter alternativ som uppfyller ditt teams behov och passar din budget.

Funktionalitet: Det finns gratis QA-verktyg, varav många har fantastiska funktioner som kan mäta sig med några av de dyraste plattformarna. Men även om din budget begränsar dig till billiga eller gratis alternativ, kom ihåg att du fortfarande behöver en produkt som kan hantera dina komplexa behov.

Användarvänlighet: Vissa kvalitetssäkringsverktyg kräver djupgående kunskaper om kodning, men många gör det inte. Leta efter verktyg som låter dig spela in och spela upp tester av användargränssnitt, eller verktyg som låter dig använda naturlig språkbehandling för att mata in kommandon.

Exakta, tillförlitliga resultat: Nöj dig inte med testprogramvara som regelbundet misslyckas med att slutföra tester eller som ger upphov till andra problem. Det finns många bra alternativ som ger exakta, tillförlitliga resultat.

Organisationsalternativ: Det är bäst om du kan Det är bäst om du kan skapa och organisera projektrapporter , testfall, skript, testresultat och annan dokumentation på ett och samma ställe, så att det är enkelt att hitta det du behöver när du behöver det.

De 10 bästa programvarorna för kvalitetssäkring

Att utveckla och lansera högkvalitativ programvara – oavsett om du arbetar med webbplatsutveckling eller apputveckling – är en knepig affär, särskilt när det gäller att uppfylla strikta kvalitetskontroller och standarder.

Vi har sammanställt denna lista över de bästa programvaruverktygen för kvalitetssäkring för mobila enheter, stationära datorer, webb och mycket mer.

Få en översikt över dina teams arbete genom att spåra eller kategorisera den övergripande framstegen i ClickUp Dashboards.

Att skapa en slutprodukt som överensstämmer med din programvarukvalitetssäkringsplan kräver organisation – och det är där ClickUp kommer till sin rätt. När du använder ClickUp för programvaruutveckling börjar du med arbetsytan, som är en plats där ditt företag kan skapa utrymmen, mappar, uppgifter och mycket mer så att du kan hålla ordning på dina team.

Därifrån kan du förenkla hela programvaruutvecklingscykeln genom att använda ClickUps verktyg för projektledning för programvaruteam. Skapa tavlor för att stödja agil, scrum, Kanban eller annan utvecklingsmetodik.

Med kortvyer kan du skapa en traditionell scrumtavla med användarberättelser, att göra-listor, pågående uppgifter och slutförda uppgifter – och du kan anpassa tavlorna efter ditt utvecklingsteams behov. ?

ClickUps smidiga instrumentpaneler gör det enkelt att hantera produktplaner, buggtestning och rapportering, produktbackloggar, implementering av mjukvarutestningsprocesser, sprintar och mycket mer.

För kvalitetshantering kan du använda ClickUp Quality Control Checklist, en mall för kvalitetskontroll som låter dig skapa en strategi för programvarutestning som hjälper ditt team att säkerställa kvaliteten på den programvara de producerar.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp handlar om att organisera mjukvarudesignprocessen – det erbjuder inga testverktyg.

Fullspäckade tavlor med många kort kan laddas långsammare.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. TestComplete

via TestComplete

TestComplete erbjuder ett komplett paket för kvalitetssäkring av programvara. Med det kan du lita på automatisering för olika typer av tester, såsom programvarutester och användargränssnittstester på stationära datorer, webbplattformar och mobila plattformar. ?

Du får information i realtid om statusen för dina tester, och TestCompletes datadrivna testverktyg hjälper dig att köra tester snabbare genom att eliminera repetitiva steg. Det minimerar också underhållet så att du kan fokusera på att få högkvalitativa testresultat.

TestCompletes bästa funktioner:

Integrera med populära verktyg för felspårning som Jira och Bugzilla.

Hantera alla dina användargränssnittstester på ett och samma ställe med TestComplete och Zephyr Enterprise.

Få gratis utbildning i denna programvara från TestComplete-teamet.

Utnyttja AI-driven visuell igenkänning för att identifiera objekt och dynamiska användargränssnittselement.

Begränsningar för TestComplete:

Det är dyrt – passar bäst för utvecklare av företagsprogramvara, inte för privatpersoner eller entreprenörer.

Du behöver kraftfull hårdvara för att köra programvaran utan fel, fryser eller fördröjningar.

Priser för TestComplete:

Baspris: Från 3 046 dollar

Pro: 4 739 dollar

Betyg och recensioner av TestComplete:

G2: 4,2/5 (95+ recensioner)

Capterra: 4/5 (6 recensioner)

3. Selenium

via Selenium

Om du utvecklar webbapplikationer är Seleniums tre produkter ett utmärkt tillskott till din verktygslåda.

Den första är Selenium WebDriver, som erbjuder webbläsarbaserade automatiserade tester som kör webbläsare på ett naturligt sätt för att kontrollera skript. Selenium IDE skapar snabba skript för buggreproduktion när du behöver göra enkla buggtester.

Selenium Grid låter dig skala upp genom att distribuera och köra tester på flera maskiner och i flera miljöer så att du kan kontrollera skript mot ett stort antal kombinationer av webbläsare och operativsystem.

Seleniums bästa funktioner:

Arbeta med Java, . NET, Python och många andra språk.

Skapa enkelt en testprocess utan kodningskunskaper

Använd ett praktiskt webbläsartillägg för att skapa, köra och automatisera testfall.

Spara pengar med gratis verktyg och skript med öppen källkod.

Seleniums begränsningar:

Användare rapporterar att testfall ibland misslyckas utan någon uppenbar orsak.

Det finns ingen automatisering för stationära appar.

Priser för Selenium:

Gratis – men du kan stödja Seleniums utveckling genom donationer.

Selenium-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

4. Bugzilla

via Bugzilla

Effektivisera din mjukvaruutvecklingsprocess med Bugzilla, ett funktionsrikt verktyg för bugg- och felspårning som du kan använda gratis. Det är ett webbaserat system, så du måste installera det på en server innan du kan använda det. Det är ett steg upp från kodhanteringsmiljöer som GitHub och erbjuder mer arbetsflödeshantering, anpassningsbara fält och kontroll över buggernas synlighet. ?

Bugzillas bästa funktioner:

Spåra och hantera ändringsförfrågningar med lätthet

Håll alla, från utvecklare till projektledare, uppdaterade med anpassade aviseringar.

Använd sökverktyg för att snabbt hitta den information du behöver i utvecklingsprocessen.

Stöd agila och andra mjukvaruutvecklingsmetoder via ett system som är utformat för dessa arbetsflöden.

Bugzillas begränsningar:

Användare rapporterar långa laddningstider när de växlar mellan buggar.

Det finns inget sätt att automatiskt lägga till testfallets resultat till buggbeskrivningarna.

Priser för Bugzilla:

Gratis – men du kan stödja Bugzillas utveckling genom donationer.

Bugzilla-betyg och recensioner:

G2: 3,9/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 130 recensioner)

5. TestRail

via TestRail

TestRail Quality OS är en robust plattform skapad för kvalitetskontroll och QA-team. Via en intuitiv instrumentpanel kan du hantera tester, utforma testprocesser med återanvändbara testfall, bygga agila och vattenfallstestcykler och mycket mer.

Testkörningen går snabbt och smidigt – och du kan hålla testfallen organiserade och tillgängliga i plattformens centrala arkiv.

TestRails bästa funktioner:

Anpassa testpaket, testfall och mycket mer efter de unika behoven i ditt mjukvaruprojekt.

Skapa strukturerade testplaner för en effektiv kvalitetssäkringsprocess.

Se testresultaten på ett ögonblick via smarta grafer i plattformens instrumentpanel.

Integrera med Jira, Selenium och andra verktyg.

Begränsningar för TestRail:

Serverplanerna begränsar antalet användare till 20, vilket begränsar antalet QA-ingenjörer, utvecklare och intressenter som kan komma åt appen.

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare.

Priser för TestRail:

Professional Cloud: 37 USD per användare/månad

Enterprise Cloud: Kontakta säljavdelningen

Professionell server: 8 140 dollar per år

Enterprise Server: 16 500 dollar per år

TestRail-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 160 recensioner)

6. BugBug

via BugBug

BugBug är ett verktyg som är utformat för hela mjukvaruutvecklingsteamet – QA-ingenjörer, produktchefer och mjukvaruingenjörer. Det är utformat för att hjälpa dig att uppfylla dina kvalitetskrav för webbappar och webbplatser med automatiserade tester som du kan ställa in på bara några minuter.

BugBugs bästa funktioner:

Automatisera mjukvarutestningsprocesser snabbt och effektivt

Utvärdera produktkvaliteten med minimalt eller inget kodningsbehov

Skapa och underhåll regressionstester i ett enkelt gränssnitt

Bjud in hela utvecklingsteamet till plattformen utan extra kostnad per användare.

BugBug-begränsningar:

Jämfört med andra verktyg byter BugBug ut vissa funktioner mot enkelhet.

Bristen på recensioner gör det svårt att få en inblick i appens verkliga prestanda.

BugBug-priser:

Gratis att testa enkla webbappar i webbläsaren

Pro: 49 $/månad

Parallel: Kontakta försäljningen

BugBug-betyg och recensioner:

Inga recensioner tillgängliga

7. Telerik Test Studio

via Telerik Test Studio

Automatisera testningen med Telerik Test Studio. Denna programvara hjälper dig att testa både webb- och desktop-appar – och har branschens snabbaste testinspelare, vilket ger stabila och tillförlitliga tester samtidigt som testunderhållet minimeras.

Med Telerik behövs inga kodningskunskaper för att spela in och spela upp de tester som krävs för att utvärdera ditt arbetsresultat.

Telerik Test Studios bästa funktioner:

Använd inspelnings- och uppspelningsfunktionerna för att snabbt skapa och köra tester.

Kör tester i flera webbläsare för att säkerställa överensstämmelse.

Utnyttja Teleriks belastningstestning för att mäta programvarans prestanda.

Utvärdera kvalitet och andra mått via Executive Dashboard.

Begränsningar för Telerik Test Studio:

Programuppdateringar kan kräva att du gör några kodändringar.

Inlärningskurvan är brant för nya användare.

Priser för Telerik Test Studio:

Test Studio Web & Desktop: 2 499 USD för permanent licens

Runtime Add-On : 349 $ för evig licens

Virtuella användarpaket för belastningstestning: Upp till 4 999 dollar för 10 000 virtuella användare

Betyg och recensioner av Telerik Test Studio:

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

8. Katalon Studio

via Katalon Studio

Med Katalon kan programvaru-, DevOps- och QA-team utnyttja kraften i AI för att genomföra utvärderingar och tester inför lanseringsdagen. Med denna low-code-programvara kan du skapa tester på bara en minut via ett inspelnings- och uppspelningssystem som låter dig analysera verkliga scenarier. ?

Ännu bättre är att Katalon låter dig utföra tester via SaaS, i en privat molntjänst eller lokalt.

Katalon Studios bästa funktioner:

Skapa ett kvalitetscenter med TestOps, en funktion som organiserar testartefakter på ett och samma ställe.

Använd TestCloud på begäran för parallella tester i olika webbläsare, enheter och operativsystem.

Få aviseringar i realtid så att du omedelbart kan analysera fel och andra problem.

Använd AI för att analysera testfel, generera skript eller automatiskt åtgärda problem i tester.

Begränsningar för Katalon Studio:

Den har ännu inte introducerats i den offentliga sektorn, så den uppfyller kanske inte myndigheternas standarder.

Prissättningen är något förvirrande och kan ändras beroende på vilka tillägg du väljer.

Priser för Katalon Studio:

Gratis för grundläggande testautomatisering

Premium: Från 208 USD/månad

Ultimate: Kontakta försäljningen

Betyg och recensioner av Katalon Studio:

G2: 4,4/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

9. Appium

via Appium

Appium är ett öppet ekosystem som stöder testautomatisering på många plattformar – inte bara PC och mobiler, utan även Roku, tvOS och Samsungs operativsystem, samt webbläsare som Chrome, Safari och Firefox. Med Appiums verktyg kan du utforma tester som återskapar användarscenarier så att du kan granska funktionaliteten och användbarheten hos en apps användargränssnitt.

Appiums bästa funktioner:

Konfigurera ramverk för testautomatisering för inbyggda och hybridmobilapplikationer.

Testa iOS-, Android- och mobilappar med lätthet

Utför tester på riktiga enheter istället för virtuella enheter

Använd olika språk, inklusive Java, Python, Ruby och mer.

Appiums begränsningar:

Var beredd att lägga tid på handledningar för att lära dig om de många verktygen och funktionerna.

Recensioner tyder på att Appium-uppdateringar ibland orsakar störningar.

Appium-priser:

Gratis och öppen källkod

Appium-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (15 recensioner)

10. Testsigma

via Testsigma

Om du vill utföra funktionstestning och validering utan tidskrävande programvaruinstallationer och konfigurationsprocesser är Testsigma ett utmärkt alternativ.

Detta är en öppen källkodsbaserad, molnbaserad plattform för testautomatisering som är utformad för applikationsprogrammeringsgränssnitt, webbappar och mobilappar.

Den utnyttjar AI så att du kan använda naturlig språkbehandling för att generera kommandon på enkel engelska – inga kodningskunskaper krävs. ?

Testsigmas bästa funktioner:

Skapa testskript enkelt med hjälp av kommandon för naturlig språkbehandling.

Integrera med Jenkins, en öppen källkodsserver för automatisering av utveckling, testning och distribution av programvara.

Logga in via molnet utan installation eller konfiguration.

Få detaljerade rapporter direkt efter testkörningen.

Begränsningar för Testsigma:

Testsigma har en brant inlärningskurva för nya användare.

Prissättningen är inte transparent – du måste kontakta Testsigmas säljteam för att få mer information.

Priser för Testsigma:

Pro: Kontakta försäljning

Företag: Kontakta försäljningen

Testsigma-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (26 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (14 recensioner)

Förbättra dina kvalitetssäkringsprocesser med ClickUp

Det finns många programvarualternativ för kvalitetssäkring som ger dig och dina mjukvaruutvecklingsteam möjlighet att genomföra kodgranskningar, prestandatestning, buggtestning och mycket mer. Du hittar också många bra verktyg för testning på mobila enheter, stationära datorer och webben.

Men bara ClickUp kan hjälpa dig att effektivisera kvalitetssäkringsprocessen för mjukvaruutvecklingsteam med funktioner och verktyg som är utformade för att hjälpa dig att organisera hela teamets arbetsflöde. ?

Prova det gratis nu och upptäck hur ClickUp kan hjälpa dig och ditt team att samarbeta för att skapa högkvalitativa produkter som sticker ut.