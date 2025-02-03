De 20 bästa verktygen för automatiserad testning 2025

Det fanns en tid då manuell testning var normen. Det var en tråkig och tidskrävande process som ofta ledde till fel och förseningar.

Programvaruutveckling och parallella testprocesser har dock utvecklats kontinuerligt under årens lopp.

En av de mest betydande förändringarna jag har sett är automatiserade testverktygens framväxt. Det är fascinerande hur ett automatiseringsverktyg kan effektivisera testprocessen och förbättra den övergripande kvaliteten på våra produkter.

I denna blogg har forskarteamet på ClickUp och jag sammanställt de 20 bästa verktygen för automatiserad testning, baserat på deras prestanda, användarvänlighet och utbredda användning. 📝

När det gäller att välja rätt automatiserade testverktyg finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till:

Användarvänlighet: Bra automatiserade testverktyg ska vara intuitiva och lätta att lära sig. Om du är nybörjare inom automatiserad testning vill du inte behöva lägga timmar på att lista ut hur verktyget fungerar. Leta efter verktyg med ett användarvänligt gränssnitt och tydlig dokumentation.

Kompatibilitet: Verktyg för automatiserad testning måste vara kompatibla med din utvecklingsmiljö och dina testramverk. Detta sparar tid och arbete när du ska sätta upp en testinfrastruktur.

Rik funktionsuppsättning: Olika automatiserade testverktyg erbjuder olika funktioner, så det är viktigt att välja ett som uppfyller dina specifika testbehov. För att testa effektiviteten bör du leta efter funktioner som testning i flera webbläsare, parallell testning, mobil testning, prestandatestning, visuell regressionstestning och API-testning.

Skalbarhet: När din programvara växer ökar också dina testbehov. Leta efter automatiserade testverktyg som kan skalas upp i takt med ditt projekt och hantera stora testsuiter.

Integrationsmöjligheter: Bra automatiserade testverktyg bör integreras sömlöst med andra verktyg i ditt utvecklingsekosystem, såsom servrar för kontinuerlig integration (CI) och felspårningssystem.

Support och community: En stark supportcommunity kan vara ovärderlig när du stöter på problem eller behöver hjälp med specifika användningsfall. Leta efter automatiserade testverktyg med aktiva forum och kundsupport.

Kostnad: Kostnaden är en viktig faktor, men det är inte den enda som bör beaktas. Titta på det totala värdet som automatiseringstestverktygen ger i förhållande till kostnaden.

Jag har upptäckt att automatiserade testverktyg är avgörande för att förbättra mjukvarukvaliteten och påskynda utvecklingen.

Med så många automatiserade testverktyg tillgängliga kan det vara svårt att välja rätt. Låt oss dyka in och utforska vad som finns för att förbättra din testprocess! 👇

1. ClickUp (bäst för automatiserad testprojektledning och felspårning)

Få en visuell representation av ditt testarbetsflöde för att spåra framsteg och identifiera flaskhalsar med ClickUp Agile Project Management Software.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning för allt från produktplanering till mjukvaruutveckling. ClickUp Agile Project Management Software ger struktur och organisation till mjukvaruutveckling från början till slut. Det är ett av de bästa verktygen för agil testning som låter dig skapa sprintar, tilldela uppgifter och följa deras framsteg i realtid. Låt oss utforska dess funktioner tillsammans.

ClickUp Board View

Dra och släpp uppgifter mellan kolumner för att visa deras status med hjälp av ClickUp Board View.

ClickUp Board View är ett grundläggande verktyg i agila projektledningsmetoder. Det låter dig visualisera ditt testarbetsflöde genom att dra och släppa uppgifter mellan olika steg som ”Ska testas”, ”Pågår” och ”Godkänt/Underkänd”.

Denna konfiguration ger en tydlig översikt över varje uppgifts status, vilket gör det enkelt att identifiera flaskhalsar och prioritera arbetsbelastningen på ett effektivt sätt. Dessutom förbättrar drag-and-drop-funktionen i Board View användarupplevelsen, eftersom teammedlemmarna kan flytta uppgifter smidigt mellan olika stadier allteftersom de fortskrider.

Det bästa av allt? Board View möjliggör integration av uppgiftsdetaljer, inklusive ansvariga, förfallodatum och kommentarer.

En centraliserad strategi för uppgiftshantering hjälper teamen att upprätthålla en öppen kommunikation, så att alla hålls informerade om framsteg och eventuella utmaningar som kan uppstå under testningen. Men det är inte allt.

ClickUp for Software Teams fungerar som hjärnan i din kontinuerliga testprocess. Det är utmärkt för felsökning och hantering. Du kan enkelt skapa detaljerade felrapporter, tilldela dem till utvecklare och spåra deras framsteg genom utvecklingscykeln.

Dessutom kan du med anpassningsbara arbetsflöden skräddarsy felspårningsprocessen efter ditt teams specifika behov. ClickUp erbjuder också en mängd mallar som kan anpassas efter dina specifika behov inom automatiserad testning.

ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Ladda ner denna mall Hantera buggar och problem på ett centraliserat ställe med ClickUp Bug & Issue Tracking Template.

ClickUp Bug & Issue Tracking Template erbjuder ett färdigt ramverk för att öka synligheten och samarbetet mellan testteam, vilket hjälper dig att effektivt hantera komplexiteten i buggfixning. De anpassade intagsformulären för mjukvaruteam möjliggör smidig buggrapportering och säkerställer att alla nödvändiga detaljer registreras i förväg.

Denna mall förbättrar tvärfunktionellt samarbete genom att samla teamen på en centraliserad plattform, vilket säkerställer att alla är uppdaterade om statusen för buggar och problem. När kommunikationen mellan teamen förbättras blir produktleveransen snabbare och effektivare, vilket leder till högre total kvalitet.

ClickUp-mall för testhantering

Ladda ner denna mall Hantera hela testprocessen med ClickUp Test Management Template.

ClickUp Test Management Template gör din testprocess smidig och organiserad. Den ger dig ett enkelt sätt att planera, spåra och utvärdera varje del av din testprocess, med testscenarier, gränsfall och körningar på ett och samma ställe.

Du får en tydlig överblick över framstegen, vilket gör det enkelt att upptäcka problem och se resultaten med ett ögonkast. Den visuella layouten hjälper dig att hålla koll på allt och fatta snabba beslut när det behövs. Dessutom gör mallen det enkelt för ditt team att samarbeta så att alla kan hålla sig uppdaterade om buggar, problem och önskemål om funktioner.

Det blir enkelt att hantera testscheman och spåra resultat över tid. Med den här mallen håller du koll på användarfeedback och testresultat, vilket är viktigt för att förbättra dina processer.

Dessutom hjälper ClickUp Test Report Template till att skapa rapporter för att sammanfatta testresultat, identifiera buggar och ge insikter för framtida iterationer. Vidare tillhandahåller ClickUp Test Case Template ett strukturerat ramverk för att beskriva enskilda testfall, inklusive detaljerade steg, förväntade resultat och kriterier för godkänt/underkänt.

ClickUps bästa funktioner

Omfattande uppgiftshantering: ClickUps robusta uppgiftshanteringsfunktioner gör att du kan organisera och spåra alla aspekter av dina automatiserade testprojekt, från skapande av testfall till felrapportering.

Kraftfulla automatiseringsregler: Automatisera repetitiva uppgifter, såsom att tilldela buggar till utvecklare eller uppdatera uppgiftsstatus, för att spara tid och minska fel.

Sömlösa integrationer: Integrera ClickUp med populära testverktyg och CI/CD-pipelines för att effektivisera ditt arbetsflöde och säkerställa datakonsistens.

Anpassningsbara arbetsflöden: Skapa anpassade arbetsflöden för att skräddarsy ClickUp efter dina specifika testprocesser och teamkrav.

Robust rapportering och analys: Skapa detaljerade rapporter om testförloppet och teamets prestationer för att fatta datadrivna beslut.

Samarbetsfunktioner: Samarbeta effektivt med dina teammedlemmar med hjälp av funktioner som kommentarer, omnämnanden och uppdateringar i realtid.

Begränsningar för ClickUp

Anpassningsalternativen kan vara lite överväldigande för dem som inte är vana vid projektledningsverktyg.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Selenium (bäst för mångsidighet och bred webbläsarstöd)

Selenium är ett av de bästa moderna QA-testverktygen idag. Det är ett kraftfullt verktyg med öppen källkod som har blivit oumbärligt för automatisering av webbapplikationer i olika webbläsare och plattformar.

Verktygets mångsidighet och omfattande community-support har gjort det idealiskt för utvecklare och testare över hela världen. Det har också ett webbläsartillägg, "Selenium IDE", som möjliggör inspelning och uppspelning av webbläsarinteraktioner.

Seleniums bästa funktioner

Säkerställ kompatibilitet mellan olika webbläsare genom att använda verktygets stöd för ett brett utbud av webbläsare.

Välj ditt favoritprogrammeringsspråk med bindningar tillgängliga för olika språk.

Kör testfall parallellt på flera maskiner och webbläsare för att minska testtid

Utöka dina testmöjligheter genom att integrera tredjepartsbibliotek och ramverk för ytterligare funktioner.

Seleniums begränsningar

Begränsade funktioner och brist på anpassningsmöjligheter

Det är en brant inlärningskurva för nybörjare.

Priser för Selenium

Gratis

Betyg och recensioner av Selenium

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Cypress (bäst för ett snabbt och pålitligt testramverk för webbapplikationer)

Cypress är ett modernt JavaScript-baserat ramverk för end-to-end-testning som har blivit mycket populärt tack vare sin enkelhet, snabbhet och utvecklarvänliga approach. Till skillnad från traditionella testramverk körs Cypress direkt i webbläsaren, vilket ger en mer intuitiv och effektiv testupplevelse.

Cypress bästa funktioner

Ladda om tester och uppdatera webbläsaren automatiskt när du gör kodändringar för att skapa en snabb återkopplingsloop.

Eliminera behovet av explicita väntetider genom att låta systemet automatiskt vänta på att kommandon och påståenden ska slutföras, vilket minskar testosäkerheten.

Ta skärmdumpar och spela in videor av misslyckade tester för att snabbt identifiera och felsöka problem.

Inspektera nätverkstrafik och avlyssna förfrågningar för att effektivt testa API:er och webbtjänster.

Cypress begränsningar

Vissa användare har upptäckt mindre buggar relaterade till ramverket.

Saknar inbyggt stöd för testning av mobilapplikationer

Priser för Cypress

14 dagars gratis provperiod

Team: 75 $/månad

Företag: 300 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Cypress

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

💡 Proffstips: Du kan automatisera programvarureleaser med hjälp av verktyg för kontinuerlig distribution, som automatiskt distribuerar kodändringar till produktionen. Detta eliminerar manuella steg och minskar förseningar, vilket säkerställer en snabbare och effektivare releaseprocess.

4. BrowserStack Automate (bäst för testning i olika webbläsare och på olika plattformar)

BrowserStack Automate är en molnbaserad testplattform. Den ger tillgång till ett brett utbud av riktiga enheter och webbläsare, så att du kan testa webbapplikationer i olika konfigurationer och miljöer.

Plattformen stöder flera testramverk, vilket gör det enkelt att integrera den med ditt befintliga arbetsflöde. Dessutom gör dess realtidsfelsökningsfunktioner att du snabbt kan identifiera och lösa problem, vilket förbättrar den övergripande kvaliteten på dina webbapplikationer.

BrowserStack Automates bästa funktioner

Testa på riktiga enheter, inklusive smartphones, surfplattor och stationära datorer, för att säkerställa kompatibilitet och prestanda på olika plattformar.

Validera dina webbapplikationer i olika webbläsare för att garantera kompatibilitet mellan olika webbläsare.

Simulera tester från olika geografiska platser för att verifiera korrekt funktionalitet och prestanda i olika regioner.

Utför tester parallellt på flera enheter och webbläsare för att avsevärt minska testtid

Begränsningar för BrowserStack Automate

Testerna kan bete sig oförutsägbart, fastna i loopar eller inte kunna hitta synliga element.

Hastigheten kan variera, vilket gör att testerna körs antingen för snabbt eller för långsamt, vilket påverkar tillförlitligheten.

BrowserStack Automate-priser

Webbtestning

Desktop: 169 $/parallelltest/månad

Stationär och mobil: 249 USD/parallelltest/månad

Desktop & Mobile Pro: 299 $/parallelltest/månad

Företag: Anpassad prissättning

App Automate

Device Cloud: 249 USD/parallelltest/månad

Device Cloud Pro: 299 USD/parallelltest/månad

Device Cloud Observability Pro: Kontakta säljavdelningen

Företag: Anpassad prissättning

BrowserStack Automate – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Puppeteer (bäst för headless-testning och automatiseringsuppgifter)

Puppeteer är ett Node.js-bibliotek som tillhandahåller ett högnivå-API för styrning av headless Chrome eller Chromium. Det är ett kraftfullt verktyg för automatisering av webbuppgifter och testning av webbapplikationer.

Dessutom utmärker sig Puppeteer inom webbskrapning, vilket gör det möjligt för användare att extrahera data från webbplatser på ett effektivt sätt. Med sin förmåga att återge dynamiskt innehåll kan Puppeteer hämta information från enkel-sidiga applikationer (SPA) som traditionella skrapningsmetoder kan ha svårt att hantera.

Puppeteers bästa funktioner

Kör Chrome i headless-läge för att automatisera uppgifter utan ett ordentligt webbläsargränssnitt.

Ta helsideskärmdumpar av webbsidor, inklusive element utanför visningsområdet, för fullständig synlighet.

Skapa PDF-dokument från webbsidor med anpassningsbara formaterings- och innehållsalternativ

Avlyssna och modifiera nätverksförfrågningar för att effektivt testa API:er eller simulera olika nätverksförhållanden.

Begränsningar för Puppeteer

Som ett Node.js-bibliotek kräver Puppeteer kunskaper i JavaScript för att skriva skript för automatiseringsuppgifter.

Puppeteer är tätt kopplat till Chrome, vilket kan begränsa dess kompatibilitet med andra webbläsare.

Puppeteer-priser

Gratis att använda

Puppeteer-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. BugBug (bäst för dedikerad buggspårning)

BugBug är en mångsidig programvara för felspårning som är utformad för att effektivisera felhanteringsprocessen för agila team. Med sitt intuitiva gränssnitt och anpassningsbara funktioner hjälper BugBug team att effektivt spåra, prioritera och lösa problem under hela programvaruutvecklingscykeln.

BugBugs bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden för att skräddarsy felspårningsprocessen efter ditt teams specifika behov, inklusive status, prioriteringar och allvarlighetsgrader.

Bifoga relevanta filer och dokument till buggar och lägg till kommentarer för att underlätta diskussion och samarbete.

Skapa detaljerade rapporter om buggtrender, lösningstider och teamets prestanda för att identifiera områden som kan förbättras.

Få aviseringar när buggar tilldelas, uppdateras eller löses för att hålla dig informerad under hela processen.

BugBug-begränsningar

Vissa användare tyckte att inspelnings- och integrationsfunktionerna var begränsade.

Att köra tester i molnet kan medföra fördröjningar jämfört med lokal körning, vilket kan påverka hastigheten på feedback under utvecklingscyklerna.

BugBug-priser

Gratis för alltid

Fördel: 119 $/månad

Parallel: Anpassad prissättning

BugBug-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Robot (bäst för testautomatisering baserad på Python-ramverket)

Robot Framework är ett Python-baserat, nyckelordsdrivet automatiseringsramverk som används i stor utsträckning för acceptanstestning, acceptanstestdriven utveckling (ATDD) och robotiserad processautomatisering (RPA). Dess enkla syntax och utbyggbarhet gör det tillgängligt för både tekniska och icke-tekniska teammedlemmar.

Robotens bästa funktioner

Använd en nyckelordsdriven metod för att definiera testfall med återanvändbara nyckelord, vilket förenklar skapandet och underhållet av tester.

Utför samma testfall med olika datauppsättningar för att verifiera olika scenarier och säkerställa omfattande täckning.

Skapa anpassade bibliotek och nyckelord för att hantera specifika testkrav och utöka funktionaliteten.

Integrera sömlöst med verktyg och ramverk som Selenium för webbtestning, Appium för mobiltestning och Jenkins för CI/CD-pipelines.

Robotbegränsningar

Kanske inte erbjuder samma nivå av programmeringsflexibilitet som vissa andra automatiseringsramverk.

Priser för robotar

Gratis

Robotbetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Playwright (bäst för enhetlig API för automatisering av webb, mobil och stationära datorer)

Playwright är ett modernt testramverk som stöder automatisering av webb, mobil och stationära datorer och tillhandahåller ett enhetligt API för plattformsoberoende testning.

Den är utformad för att vara snabb, pålitlig och enkel att använda. Dessutom gör dess enhetliga approach till automatisering och omfattande funktionsuppsättning den till ett oumbärligt verktyg för utvecklingsarbetsflöden.

Playwrights bästa funktioner

Automatisera webbapplikationer på Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari och mobila webbläsare för iOS och Android.

Hantera samtidiga operationer effektivt och undvik blockeringar med hjälp av asynkrona API:er.

Emulera olika enheter och skärmstorlekar för att testa dina webbapplikationer på olika plattformar.

Kör varje test i en isolerad webbläsarmiljö för att minimera störningar mellan testerna och möjliggöra parallell körning.

Begränsningar för Playwright

Playwright kräver installation av webbläsarbinärer, vilket kan göra installationsprocessen mer komplicerad.

Begränsningar när det gäller stöd för äldre eller mindre vanliga webbläsare

Priser för Playwright

Gratis

Betyg och recensioner av Playwright

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Automatisering är kraftfullt, men alla testfall bör inte automatiseras. Fokusera på repetitiva, tidskrävande och effektfulla tester, medan du lämnar utforskande tester och tester som kräver mänskligt omdöme till manuell testning.

9. Appium (bäst för automatisering av native-, hybrid- och webbaserade mobilapplikationer)

Appium är ett mångsidigt ramverk för mobil automatisering som gör det möjligt att automatisera native-, hybrid- och webbaserade mobilapplikationer på iOS- och Android-enheter. Du kan skapa robusta testpaket för att garantera kvaliteten och funktionaliteten hos dina mobilappar.

Appiums bästa funktioner

Automatisera tester på både iOS- och Android-enheter för att säkerställa plattformsoberoende funktionalitet.

Konfigurera önskade funktioner för att ange enhet, plattform och applikationsdetaljer för dina testsessioner.

Skriv automatiseringsskript i Java, Python, Ruby eller JavaScript för att interagera med element i mobilappar.

Använd olika elementlokalisatorer som ID, XPath, namn och tillgänglighets-ID för att identifiera och interagera med element i mobilappen.

Integrera med CI/CD-pipelines för att införliva automatiserad testning som en del av din utvecklingsprocess.

Appiums begränsningar

Kräver riktiga eller emulerade mobila enheter för att utföra tester, vilket kan göra installationsprocessen mer komplex.

Vissa användare tyckte att serverloggarna inte var tillräckligt detaljerade för att förstå fel.

Priser för Appium

Gratis att använda

Betyg och recensioner av Appium

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Espresso (Bäst för automatiserad testning av Android-applikationer)

Espresso är ett kraftfullt och pålitligt testramverk som är särskilt utformat för Android-applikationer. Det erbjuder ett enkelt och intuitivt API för att skapa robusta UI-tester, vilket säkerställer kvaliteten och funktionaliteten hos dina Android-appar.

Verktyget integreras sömlöst med Android-testverktyg, såsom AndroidJUnitRunner och Gradle, vilket gör det enkelt att införliva i befintliga utvecklingsarbetsflöden. Dess inbyggda stöd för assertions och matchers gör det möjligt för utvecklare att effektivt validera UI-tillstånd och övergångar.

Espressos bästa funktioner

Använd ett visningsmatchningssystem för att lokalisera och interagera med element i din Android-app på ett exakt sätt.

Utför olika åtgärder på UI-element, inklusive klick, inmatning, rullning och långa tryckningar.

Verifiera statusen för din app genom att använda assertions för att kontrollera elementegenskaper, textinnehåll och andra villkor.

Spela in dina interaktioner med appen för att snabbt generera testfall för framtida bruk.

Integrera sömlöst med Android Studio för att effektivisera din utvecklingsprocess.

Espressos begränsningar

Utvecklad exklusivt för Android-applikationer och kan inte användas för att testa iOS-appar.

Svårigheter med att testa vyer som inte följer standardriktlinjerna för Android-användargränssnitt

Espresso-prissättning

Gratis

Espresso-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. XCUITest (bäst för testning av iOS-applikationer)

XCUITest är ett kraftfullt och pålitligt testramverk som är särskilt utformat för iOS-applikationer. Som ett inbyggt testramverk från Apple erbjuder XCUITest djup integration med iOS SDK, vilket säkerställer att dina tester korrekt återspeglar appens beteende på riktiga enheter.

XCUITests bästa funktioner

Integrera med Xcode och iOS SDK för att få tillgång till samma API:er och ramverk som används av din app.

Använd Xcode UI Testing-navigatorn för att inspektera och identifiera UI-element i din iOS-app.

Sök i UI-elementhierarkin för att hitta specifika element baserat på deras egenskaper och relationer.

Testa tillgängligheten för din iOS-app för att säkerställa användbarheten för användare med funktionsnedsättningar.

Begränsningar för XCUITest

XCUITest är uteslutande utformat för iOS-applikationer och kan inte användas för att testa Android-appar.

Priser för XCUITest

Gratis

XCUITest-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

12. SoapUI (bäst för API-testning)

SoapUI är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för API-testning. Det underlättar skapandet, utförandet och hanteringen av testfall för RESTful- och SOAP-API:er för att säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet. SoapUI stöder olika typer av testning, inklusive funktionell testning, prestandatestning och säkerhetstestning. Denna mångsidighet säkerställer att teamen kan utvärdera sina API:er på ett omfattande sätt under olika förhållanden.

SoapUI:s bästa funktioner

Skapa och skicka HTTP-förfrågningar till API:er, ange metod, URL, rubriker och förfrågningsinnehåll.

Validera API-svar mot förväntade värden och scheman för att säkerställa korrekthet.

Organisera tester i sviter och fall för bättre hantering och organisation.

Implementera datadriven testning för att köra samma testfall med olika datamängder och simulera olika scenarier.

Genomför säkerhetstester, inklusive sårbarhetsskanning och penetrationstester, för att identifiera potentiella säkerhetsrisker.

Begränsningar för SoapUI

Långsam prestanda under testkörningen

Kräver betydande programmeringsinsatser för att skapa effektiva belastningstester.

Generellt endast lämpligt för småskaliga projekt.

SoapUI-priser

Gratis

SoapUI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (165+ recensioner)

13. Cucumber (Bäst för beteendestyrd utveckling (BDD))

Precis som SoapUI är Cucumber en del av Smartbear. Det är ett BDD-ramverk som hjälper till att överbrygga klyftan mellan tekniska och icke-tekniska intressenter. Det använder beskrivningar av testfall i klartext, skrivna i Gherkin-syntax, för att definiera önskat beteende för applikationen.

Cucumbers bästa funktioner

Använd Gherkin, ett läsbart språk, för att beskriva testscenarier i ett naturligt språkformat.

Skriv stegdefinitioner i ditt föredragna programmeringsspråk för att implementera de åtgärder som beskrivs i Gherkin-funktionerna.

Använd datatabeller för att tillhandahålla olika indata för samma testscenario, vilket möjliggör datadriven testning.

Integrera med testautomatiseringsramverk för att automatisera utförandet av testfall.

Cucumbers begränsningar

För dem som är nya inom BDD kan det vara svårt att lära sig syntaxen i Cucumber och Gherkin.

Priser för Cucumber

Gratis

Betyg och recensioner av Cucumber

G2: 4,1/5 (35+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

14. Postman (bäst för API-utveckling och testning)

Postman är ett mångsidigt verktyg som gör det möjligt för dig att effektivt utveckla, testa och hantera API:er. Med sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner förenklar Postman processen att skapa HTTP-förfrågningar, inspektera svar och automatisera API-testning.

Postmans bästa funktioner

Skapa och skicka HTTP-förfrågningar genom att ange metod, URL, rubriker och förfrågningsinnehåll.

Granska API-svar, inklusive rubriker, brödtext och statuskoder.

Organisera dina API-förfrågningar i samlingar för bättre hantering och återanvändbarhet.

Hantera olika miljöer (t.ex. utveckling, staging, produktion) och växla enkelt mellan dem.

Skapa mock-servrar för att simulera API-beteende och testa applikationer utan att förlita sig på faktiska API:er.

Begränsningar för Postman

En inlärningskurva för nybörjare inom API-utveckling och -testning

Vissa användare upplevde en prestandaförlust när de arbetade med omfattande API-samlingar eller komplexa förfrågningar.

Priser för Postman

Gratis

Grundläggande: 19 $/användare/månad

Professional: 39 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Postman

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (480+ recensioner)

15. TestCafe (Bäst för JavaScript-baserad end-to-end-testning av webbapplikationer)

TestCafe är ett kraftfullt och effektivt JavaScript-baserat testramverk som är utformat för att automatisera webbapplikationer i ett brett spektrum av webbläsare. Med sin enkla syntax, kompatibilitet mellan olika webbläsare och robusta funktioner erbjuder TestCafe ett pålitligt och effektivt sätt att köra automatiserade tester för att säkerställa kvaliteten och funktionaliteten hos dina webbapplikationer.

TestCafes bästa funktioner

Fungerar utan WebDriver eller beroenden av tredje part, vilket förenklar installationen.

Testa i alla större webbläsare, inklusive Chrome, Firefox, Safari, Edge och Internet Explorer.

Skriv tester snabbt och effektivt med intuitiv syntax och använd kommandokedjor för att skapa koncisa testskript som minimerar antalet kodrader.

Få tillgång till ett inbyggt felsökningsläge för att identifiera problem under testkörningen, vilket möjliggör effektiv felidentifiering och felsökning.

TestCafe-begränsningar

Mindre tillgängligt för användare som inte är bekanta med JavaScript.

Priser för TestCafe

Gratis

Betyg och recensioner av TestCafe

G2: 4,2/5 (25+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

16. Ranorex Studio (bäst för stöd av webb-, desktop- och mobilapplikationer)

Ranorex Studio är ett mångsidigt testverktyg för automatisering som gör det möjligt för team att effektivt testa webb-, desktop- och mobilapplikationer på olika plattformar. Med sina funktioner, användarvänliga gränssnitt och stöd för andra testramverk är Ranorex Studio en utmärkt lösning för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos din programvara.

Ranorex Studios bästa funktioner

Automatisera på olika plattformar, inklusive Windows, macOS, Linux, iOS och Android, och säkerställ bred kompatibilitet för dina testbehov.

Hantera och återanvänd objektarkiv för att effektivt identifiera och interagera med UI-element, vilket effektiviserar testprocessen.

Skapa återanvändbara nyckelord för att förenkla utvecklingen och underhållet av testskript.

Få detaljerade rapporter för att spåra testresultat och mäta testtäckningen för förbättringar.

Begränsningar för Ranorex Studio

Ranorex Studio är ett kommersiellt verktyg och kräver en licens för användning.

Begränsad molntestning

Priser för Ranorex Studio

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Ranorex Studio

G2: 4,2/5 (245+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

17. NightwatchJS (Bäst för Node.js-baserad end-to-end-testning av webbapplikationer)

NightwatchJS är ett Node.js-baserat ramverk för end-to-end-testning som är särskilt utformat för webbapplikationer. Bland andra automatiserade testverktyg erbjuder NightwatchJS ett enkelt och effektivt sätt att automatisera webbläsarinteraktioner och testa funktionaliteten i dina webbapplikationer.

Dessutom erbjuder ramverket inbyggda rapporteringsfunktioner som genererar detaljerade testresultat, vilket gör det enklare att identifiera problem och följa testförloppet över tid.

NightwatchJS bästa funktioner

Använd Selenium WebDriver för att interagera med webbläsare och säkerställa stöd för ett brett utbud av webbläsaralternativ för omfattande testning.

Utnyttja ett omfattande bibliotek med påståenden för att verifiera tillståndet för webbapplikationer, inklusive kontroll av elementegenskaper och textinnehåll.

Organisera testkoden med hjälp av sidobjektmodellen, vilket förbättrar underhållsbarheten och återanvändbarheten för ditt testramverk.

Använd testkrokar för att köra kod före och efter tester, vilket möjliggör effektiv installation och nedmontering av testmiljöer.

Begränsningar för NightwatchJS

NightwatchJS kräver att Node.js är installerat på ditt system, vilket gör installationen mer komplex.

Priser för NightwatchJS

Gratis

NightwatchJS-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

LambdaTest är en kraftfull molnbaserad plattform som erbjuder en omfattande lösning för testning av olika webbläsare och plattformar. Den gör det möjligt att enkelt testa webbapplikationer på ett stort antal olika enheter och webbläsare, vilket säkerställer kompatibilitet och prestanda i olika operativsystem, konfigurationer och miljöer.

Med sitt användarvänliga gränssnitt och robusta funktioner ger LambdaTest organisationer möjlighet att leverera högkvalitativa webbapplikationer som fungerar felfritt på olika plattformar. I slutändan ökar detta användarnas tillfredsställelse och driver företagets framgång.

Testa webbplatser och applikationer i över 2000 kombinationer av webbläsare och operativsystem för att säkerställa kompatibilitet och prestanda på olika plattformar.

Identifiera visuella skillnader mellan olika versioner av webbplatser eller applikationer för att säkerställa att uppdateringar inte påverkar användargränssnittet negativt.

Spela in testsessioner automatiskt och skapa visuella loggar som hjälper till att effektivt felsöka problem.

Logga buggar direkt från testgränssnittet till projektledningsverktyg som ClickUp för att effektivisera problemlösningsprocessen.

Analysera detaljerade insikter om testkörningar, statistik över webbläsaranvändning och prestandamätvärden för att fatta datadrivna beslut om teststrategier.

Vissa användare upplever att prestandan är något långsam.

Kostnaden kan bli högre för små team eller projekt med begränsade budgetar.

Gratis

Automatiserad testning på stationära datorer – Linux: 39 USD/parallelltest/månad

Webbautomatisering: 99 $/parallelltest/månad

Automatisering av webb- och mobilwebbläsare: 119 USD/parallelltest/månad

Webb- och mobilwebbläsare på riktig enhet: 158 USD/parallelltest/månad

G2: 4,5/5 (1390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 270 recensioner)

TestComplete är ett mångsidigt verktyg för testautomatisering som gör det möjligt för team att effektivt testa webb-, desktop- och mobilapplikationer på olika plattformar. Det erbjuder en robust lösning för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos din programvara.

Detta testverktyg gör det möjligt för användare att generera detaljerade rapporter om testresultat, täckningsstatistik och trender över tid. Dessa rapporter kan också enkelt delas med intressenter och produktchefer.

TestCompletes bästa funktioner

Hantera och återanvänd objektarkiv för att effektivt identifiera och interagera med UI-element.

Implementera datadriven testning för att köra samma testfall med olika datamängder, så att du kan simulera flera scenarier för omfattande täckning.

Skriv skript i ditt favoritprogrammeringsspråk, inklusive JavaScript, Python, VBScript, C# och DelphiScript.

Använd en hybridmotor för objektigenkänning som kombinerar egenskapsbaserad igenkänning med AI-driven visuell igenkänning för att identifiera dynamiska UI-element över olika tekniker och plattformar med hög precision.

Begränsningar för TestComplete

Vissa användare upplevde mindre stabilitet och långsammare körning.

Priser för TestComplete

TestComplete-baslicens

Fast pris: 1 940 dollar

Flytande: 3 875 dollar

TestComplete Pro-licens

Fast pris: 3 015 dollar

Flytande: 6 029 dollar

TestComplete Advanced License: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av TestComplete

G2: 4,2/5 (95+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Vänlig påminnelse: Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och bästa metoderna inom automatiseringstestning. Uppmuntra ditt team att delta i utbildningar, webbseminarier och communityforum för att förbättra sina färdigheter och dela kunskap.

20. Katalon (Bäst för team av alla storlekar, från nybörjare till erfarna testare)

Katalon är ett kommersiellt testautomatiseringsverktyg som stöder webb-, API- och mobiltestning. Det har ett användarvänligt gränssnitt och en omfattande uppsättning funktioner, vilket gör det lämpligt för team av alla storlekar.

Verktyget främjar också samarbetet mellan teammedlemmarna genom att stödja versionshanteringssystem som Git. Detta gör det möjligt för teamen att spåra ändringar, dela testskript och arbeta med testprojekt samtidigt, vilket ökar den totala produktiviteten.

Katalons bästa funktioner

Utför automatiserade tester i alla större webbläsare, inklusive Chrome, Firefox, Safari och Internet Explorer.

Spela in dina åtgärder och skapa testskript utan att behöva omfattande kunskaper i kodning.

Testa både iOS- och Android-applikationer, med stöd för native-, hybrid- och mobila webbappar, för att säkerställa en enhetlig upplevelse på alla plattformar.

Använd Katalons Object Spy för att fånga objekt under testningen och visa deras egenskaper i detalj för att skapa mer exakta testskript genom att bättre förstå UI-element.

Katalons begränsningar

Vissa användare upplevde fördröjningar när de använde denna plattform på sin bärbara dator.

Viktiga funktioner som parallell körning är inte tillgängliga.

Katalons prissättning

Gratis

Premium: 218 $/användare/månad

Ultimate: Anpassad prissättning

Katalon-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (105+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (705+ recensioner)

Optimera programvara och agil projektledning med ClickUp

Vi har undersökt de 20 bästa automatiserade testverktygen, som alla erbjuder unika funktioner och möjligheter för olika testbehov. Från Seleniums mångsidighet till Cypress moderna tillvägagångssätt och BrowserStack Automates testmöjligheter finns det ett verktyg som passar just dina behov.

När det gäller att hitta en heltäckande lösning som sticker ut från mängden är ClickUp det bästa alternativet för team som behöver både test- och projektledningsfunktioner.

ClickUp integreras sömlöst med populära automatiserade testverktyg och förbättrar ditt arbetsflöde med uppgiftshantering, Kanban-tavlor och fördefinierade mallar. Detta gör att du kan hantera dina testprocesser effektivt samtidigt som hela utvecklingscykeln hålls organiserad.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev framtiden inom mjukvarutestning.