Användarundersökningsmetoder för att förbättra användarupplevelsen

Har du någonsin lagt ner hela din själ i att designa en produkt, bara för att upptäcka att den inte går hem hos användarna? Om ja, så var kanske användarupplevelseforskning (UX) den saknade ingrediensen eller något som kom i efterhand.

UX-undersökningsmetoder innebär att man systematiskt studerar målgruppen genom en rad olika tillvägagångssätt. Målet är att förstå vad de tänker, känner och gör när de interagerar med en produkt eller tjänst. Denna kunskap hjälper dig att utforma lösningar som inte bara är användbara utan också roliga och uppfyller användarnas förväntningar.

Ingen UX-strategi är komplett utan ordentlig forskning om användarnas beteenden. Användarupplevelseforskning är inte valfritt – det är avgörande att veta om din produkt kommer att klara sig i den verkliga världen utanför den kontrollerade miljö där den skapades och testades.

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de olika UX-undersökningsmetoder som produkt- och designteam använder. Vi kommer också att lära oss hur man samlar in data från användare och hur man utnyttjar de kvalitativa insikterna i produktdesignprocessen för att förbättra användarnas tillfredsställelse.

Varför är UX-undersökningar viktiga?

Framgångsrika produkter bygger på värdedrivna insikter. Genom att investera tid och resurser i att förstå användarnas beteende genom UX-undersökningar kan du skapa en djupgående UX-designprocess som hjälper dig att:

Minska omställningar eller sista minuten-omarbetningar i din övergripande design och utveckling

Skapa produkter som löser verkliga användarproblem och tilltalar din målgrupp

Designa lättanvända produkter som leder till en nöjdare och mer lojal användarbas

Driv företagets tillväxt, eftersom nöjda och lojala användare i slutändan kommer att fortsätta att återkomma till dig och bidra till att förbättra den totala intäkten.

UX-undersökningar är grundstenen för framgångsrik produktutveckling. Genom att integrera rätt UX-undersökningsmetoder i hela designprocessen kan du skapa produkter som dina användare älskar.

UX-undersökningar skiljer sig från traditionell projektledning och agil forskning. Här är hur:

Funktion UX-undersökning Traditionell projektledningsforskning Agil forskning Fokus Användarnas beteende och behov Projektets omfattning, tidsplan och budget Användarfeedback om design i utveckling Tekniker Användbarhetstestning, intervjuer, enkäter Intervjuer med intressenter, konkurrentanalys, marknadsundersökningar Användarintervjuer, A/B-testning, prototyptestning och feedback

Typer av UX-undersökningar

via Maze

UX-undersökningar hjälper dig att förstå hur användarna interagerar med din produkt och vad de förväntar sig av den. Undersökningarna hjälper dig också att upptäcka användarnas motivation, beteenden och problemområden. Men vilken metod ska du använda? UX-undersökningsmetoderna kan grovt indelas i följande kategorier:

Kvalitativt kontra kvantitativt

Nästan alla forskningsmetoder faller under dessa två breda kategorier – kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Kvantitativ forskning fokuserar på mätbar information, inklusive numeriska data eller andra värdefulla insikter som kan mätas och jämföras. Den gör det möjligt att identifiera trender, mönster och andra insikter från dina data. Den använder metoder som insamling av produktfeedback, A/B-testning eller användbarhetstestning för att samla in information.

Kvalitativ forskning fokuserar däremot på subjektiv analys av användarnas beteende och feedback. Den utforskar användarnas attityder, motivationer och tankar genom tekniker som användarintervjuer. Detta kan spela en viktig roll i designprocessen och hjälpa till att skapa wireframe-mallar som hjälper dina utvecklingsteam och till och med kunden att föreställa sig slutmålet för din utvecklingsprocess.

Attityd kontra beteende

Attitydforskning, en viktig aspekt av användarupplevelseforskning och -design, gräver djupare i "varför" bakom användarnas beslut och beteenden. Den utnyttjar användarnas åsikter, känslor och uppfattningar om en produkt och ger värdefulla insikter om hur användarna tänker när de använder en produkt. Denna subjektiva metod innefattar enkäter, användarintervjuer och andra former av insamling av användarfeedback. Resultaten hjälper organisationer att förstå användarnas beteende och förbättra sina produkter.

Beteendeforskning handlar om hur användarna interagerar med en produkt eller tjänst. Denna typ av forskning involverar ofta observationsmetoder som prototyptestning, klick-spårning, värmekartor, ögonspårning och andra användarforskningstekniker för att samla in beteendedata.

Förstå olika UX-undersökningsmetoder

Nu när vi har utforskat de två huvudkategorierna av UX-forskning är du förmodligen nyfiken på de specifika metoder som utgör ditt UX-forskningsramverk. Här är en förenklad version av varje UX-forskningsmetod och dess mål, samt hur de kan ge insikter om användarnas beteende och preferenser :

Användarintervjuer

Denna användarundersökningsmetod är ett av de mest lovande sätten att få in synpunkter och feedback från användarna. Genom öppna frågor och aktivt lyssnande hjälper användarintervjuer forskarna att samla in kvalitativa data om underliggande motivationer, tankeprocesser och frustrationer som kanske inte är så uppenbara med andra metoder.

När ska man använda det:

Samla in användarinsikter tidigt i designprocessen för att informera om initiala koncept och funktionalitet

Utforska specifika användarupplevelser i detalj för att förstå användarnas smärtpunkter och identifiera områden som kan förbättras.

Att upptäcka användarnas motivationer och tankeprocesser bakom deras handlingar och beteenden

Validera designantaganden och testa prototyper med målgruppen

A/B-testning

via CXL

En annan metod för att få feedback från användarna är A/B-testning. Denna UX-undersökningsmetod jämför två versioner av en design, text eller andra element (t.ex. knappplacering, layout) med små skillnader för att se vilken som fungerar bäst hos användarna.

När ska man använda det:

För att testa inkrementella designförändringar eller uppdateringar av ett befintligt gränssnitt

Optimera befintliga funktioner eller funktionaliteter för att förstå hur bekväm användaren är med uppdateringen

Enkäter

I likhet med användarintervjuer ger enkäter djupgående information från användaren. Men istället för att prata med specifika användare i detalj fokuserar enkäter på att samla in data från en större grupp, med hjälp av typiska frågor (flervalsfrågor, Likert-skala, öppna frågor) som är utformade för att samla in användarnas åsikter, preferenser och beteenden relaterade till ett specifikt ämne eller en specifik produkt.

När ska man använda det:

Samla in användarfeedback om befintliga funktioner eller koncept

Mäta användarnas inställning till en produkt eller tjänst

Förstå användarnas preferenser och åsikter i stor skala

Skapande av användarpersonligheter

Skapandet av användarpersonligheter innebär att man utvecklar fiktiva karaktärer som representerar dina målgruppssegment. Dessa personligheter baseras på användarundersökningsdata (intervjuer, enkäter, observationer) och förkroppsligar egenskaper, beteenden, behov och mål hos dina ideala användare.

När ska man använda det:

Under prototyputveckling eller konceptualisering av produktdesign, för att säkerställa att din design och navigering tillgodoser användarnas behov.

Kortsortering

Kortsortering är en användarcentrerad forskningsmetod som innebär att deltagarna ombeds att organisera information i grupper som är meningsfulla för dem. Denna process hjälper forskare att förstå hur användarna uppfattar och kategoriserar information, vilket avslöjar potentiella användbarhetsproblem med informationsarkitektur, märkningssystem eller webbplatsnavigering.

Ladda ner den här mallen Skapa och hantera din kortsorteringsprocess enkelt med hjälp av ClickUp Card Sorting Template.

Om du vill komma igång med kortsortering för att genomföra användbarhetstester rekommenderar vi att du använder ClickUp Card Sorting Template. Den är lätt att anpassa och har ett grundläggande ramverk som hjälper dig att:

Organisera och genomföra kortsorteringssessioner

Samla in användarnas svar och insikter i meningsfulla kategorier

Analysera resultaten för att göra datadrivna uppdateringar av din produkt

När ska man använda det:

Strukturera webbplatsnavigering eller informationsarkitektur

Utveckla märkningssystem för menyer, kategorier eller andra designelement

Utvärdera effektiviteten hos befintliga designer eller produktnavigering

Koncepttestning

Koncepttestning innebär att man presenterar tidiga designkoncept (t.ex. skisser, wireframes, prototyper) för användarna för att samla in feedback och identifiera eventuella större användbarhetsproblem innan man investerar betydande resurser i utvecklingen.

Mål: Att validera designkoncept i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Genom att samla in användarfeedback om initiala idéer kan forskare identifiera potentiella problem tidigt och iterera designen för att skapa en användarcentrerad lösning.

När ska man använda det:

Utvärdera initiala designidéer innan du investerar resurser i utveckling

Identifiera viktiga användbarhetsproblem med ett designkoncept

Mäta användarnas intresse för en föreslagen lösning

Få tidig feedback för att iterera designkoncept

Etnografisk (fält)forskning

Etnografisk forskning innebär att man observerar användarna i deras naturliga miljö för att få en djupare förståelse för deras behov, beteenden och utmaningar i deras vardag. Denna forskningsmetod möjliggör en mer holistisk förståelse av användarnas beteende, eftersom användarna utför uppgifter och agerar naturligt utan att bli granskade.

Mål: Att få en djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna till användarnas beteende. Genom att observera användarna i deras naturliga miljö kan forskarna upptäcka dolda behov, utmaningar och möjligheter för design som kanske inte framgår genom andra kvalitativa eller kvantitativa metoder.

När ska man använda det:

Förstå användarnas beteende i verkliga sammanhang

Under prototyputveckling eller användbarhetstestning för att upptäcka dolda behov och utmaningar som användarna kanske inte kan uttrycka

Dagboksstudier

Dagboksstudier innebär att användarna ombeds dokumentera sina erfarenheter av en produkt eller tjänst under en viss tidsperiod (vanligtvis dagar eller veckor). Deltagarna skriver vanligtvis ner sina tankar, känslor och handlingar relaterade till produkten i dagboksformat, tillsammans med skärmdumpar, foton eller videor om det är tillämpligt.

Mål: Att få insikter om användarnas beteende och attityder över tid i en naturlig miljö. Denna metod gör det möjligt för forskare att fånga upp användarnas upplevelser i realtid och förstå hur användarna interagerar med en produkt under en längre period.

När ska man använda det:

Att förstå användarnas beteende och attityd över tid, t.ex. uppfattningen före en uppdatering jämfört med efter en produktuppdatering.

Få insikter om användarnas emotionella reaktioner på en produkt

Under kontinuerlig testning kan vissa användbarhetsproblem vara svåra att upptäcka under en enda testsession. Här använder användaren inte bara produkten utan utför också aktivt uppgifter och agerar som testare, vilket bidrar till forskning om beteende och attityder.

Användbarhetstestning

Användbarhetstester innebär att man observerar användare som interagerar med en produkt eller prototyp för att identifiera användbarhetsproblem, utvärdera den övergripande användarupplevelsen och identifiera områden som kan förbättras. Forskare genomför vanligtvis användbarhetstester i en kontrollerad miljö, där de ber användarna att utföra specifika uppgifter samtidigt som de observerar deras beteende, samlar in deras feedback och identifierar eventuella utmaningar de stöter på.

Ladda ner denna mall Omvandla all din UX-forskningsdata till användbara insikter med hjälp av Clickups mall för användbarhetstestning.

Om du vill samla in användarfeedback och specifika användaråtgärder i välplanerad dokumentation rekommenderar vi att du kollar in ClickUp Usability Testing Template. Mallen innehåller alla viktiga processer för produktutveckling och design och hjälper dig att fånga upp alla detaljer, från hur användarna interagerar med din produkt, webbplats eller app till deras viktigaste problem och feedback.

Mål: Att identifiera och åtgärda användbarhetsproblem innan en produkt lanseras för allmänheten. Genom att observera hur användarna interagerar med produkten kan forskarna identifiera områden som orsakar förvirring, frustration eller ineffektivitet och iterera designen för att skapa en mer användarvänlig upplevelse.

När ska man använda det:

Identifiera användbarhetsproblem med en produkt eller prototyp

Utvärdera den övergripande användarupplevelsen

Samla in användarfeedback om specifika designfunktioner

Iterera på designen för att förbättra användbarheten

Klick-spårning/Mus-spårning

Klick- eller musspårning är en webbanalysteknik som registrerar användarnas klick på en webbplats eller i en app. Programvaran samlar in data om var användarna klickar, hur ofta de klickar på specifika element och i vilken ordning.

Dessa data kan visualiseras i värmekartor eller klickströmsrapporter för att ge insikter i användarnas beteendemönster, identifiera populära innehållsområden och upptäcka potentiella användbarhetsproblem.

När ska man använda det:

Förstå användarnas beteendemönster inom en digital produkt

Identifiera populära innehållsområden och användarresor

Upptäck potentiella användbarhetsproblem baserat på användarnas klickmönster

A/B-testa olika designvarianter för att se vilken som får flest klick

Fokusgrupp

En fokusgrupp är en modererad diskussion med en liten grupp användare (vanligtvis 5–8) för att generera en rad olika perspektiv på en produkt, tjänst, en viss funktion eller ett designkoncept. En facilitator leder diskussionen och ställer öppna frågor för att stimulera konversationen, generera idéer och samla in användarfeedback om olika aspekter av produkten.

När ska man använda det:

Generera initiala idéer och stimulera kreativt tänkande

Utforska användarnas attityder och initiala reaktioner på en produkt eller ett koncept

Identifiera potentiella användbarhetsproblem innan du investerar i storskalig forskning

Samla in användarfeedback om olika designvarianter

Benchmarking

Benchmarking innebär att man jämför produktens prestandamätvärden (t.ex. konverteringsfrekvenser och tid för att slutföra uppgifter) med branschstandarder eller konkurrerande produkter. Denna metod hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och att förbli konkurrenskraftig på marknaden.

Mål: Att få statistiska data för att identifiera områden där din produkt utmärker sig eller brister jämfört med konkurrenter eller branschstandarder. Genom att förstå din produkts relativa styrkor och svagheter kan du prioritera förbättringsåtgärder och fatta datadrivna beslut.

När ska man använda det:

Efterproduktion eller lansering för att förstå hur dina nyckeltal presterar utifrån branschstandarder

Välja rätt UX-undersökningsmetod

Med så många UX-undersökningsmetoder tillgängliga uppstår frågan: hur väljer jag rätt metod för mitt projekt? Några av de faktorer som kan beaktas när man väljer en UX-undersökningsmetod är:

Projektmål: Vad hoppas du uppnå med din forskning? Vill du identifiera användbarhetsproblem, förstå användarnas behov eller mäta användarnas intresse för en ny funktion? Genom att anpassa din forskningsmetod efter dina mål säkerställer du att du samlar in de mest relevanta uppgifterna.

Forskningsfrågor: Definiera tydligt de frågor du behöver svar på. Detta kommer att vägleda dig i valet av en metod som ger dig den information du behöver för att besvara dessa frågor.

Budget och tidsplan: Olika forskningsmetoder varierar i kostnad och tidsåtgång. Tänk på dina resursbegränsningar och välj en metod som passar inom ramen för ditt projekt.

Användarnas tillgänglighet: Att rekrytera rätt deltagare kan påverka din forsknings tidsplan. Tänk på hur många användare du behöver nå och om det är möjligt att rekrytera dem för den valda metoden (t.ex. personliga intervjuer kontra onlineundersökningar).

Användarkontext: Det är avgörande att förstå den kontext i vilken användarna interagerar med din produkt. Vissa metoder, såsom etnografisk forskning, är utmärkta för att fånga upp användarnas beteende i deras naturliga miljö, medan andra, såsom användbarhetstestning, kan kräva en mer kontrollerad miljö.

Det är dock viktigt att notera att det inte finns någon enskild "bästa" UX-undersökningsmetod.

Viktigt att veta: Den mest effektiva forskningsmetoden innebär ofta en kombination av tekniker. Detta koncept kallas triangulering, där tre eller flera metoder används för att undersöka samma fråga, vilket stärker validiteten och tillförlitligheten i dina resultat.

Det finns flera UX-designverktyg som också kan hjälpa dig att implementera flera UX-undersökningsmetoder för dina specifika behov. Dessa kan inkludera:

Undersökningsverktyg som hjälper dig att skapa formulär eller onlineundersökningar för att samla in kvantitativa och kvalitativa data från en stor användarbas.

Prototypverktyg eller wireframingverktyg som kan användas för att skapa interaktiva prototyper för användbarhetstestning och insamling av användarfeedback om designkoncept.

Avancerade verktyg för klick- och beteendespårning kan hjälpa dig att skapa värmekartor och generera insikter om användarnas beteende och engagemangsmönster.

Men även om du behöver dessa specialiserade verktyg för att samla in data, behöver du en enhetlig plattform som kan lagra, analysera och hjälpa dig att utnyttja dessa data för användarundersökningar och insikter.

Skapa tankekartor, få insikter från din UX-undersökning och skapa exceptionella produkter med hjälp av ClickUp Design Project Management Solution

Det är här ett allt-i-ett-verktyg som ClickUp kommer in i bilden. Denna avancerade produktivitets- och projektledningslösning har specialiserade funktioner för UX-design och forskning.

Med ClickUp Design Project Management-lösningen kan du samarbeta, organisera och arbeta med kreativa team i hela din portfölj. Den erbjuder en robust uppsättning funktioner som är särskilt utformade för att förbättra din UX-forskningsprocess, design eller omdesignprocess. Med ClickUp kan du:

feedback från dina användare genom enkäter och frågeformulär. Med Skapa och samla ingenom enkäter och frågeformulär. Med ClickUp Form View kan du enkelt skapa formulär för att samla in feedback från användare, fånga relevant information och automatiskt omvandla svaren till spårbara uppgifter så att ingenting går förlorat.

omfattande forskningsplaner , där varje team dokumenterar sina forskningsresultat i ett enda dokument. Med Samarbeta, brainstorma och utveckla, där varje team dokumenterar sina forskningsresultat i ett enda dokument. Med ClickUp Docs kan du säkerställa samarbete i realtid som håller alla i ditt team på samma sida.

visualisera dina data i över 15 vyer, inklusive Gantt, tabell, tidslinje, arbetsbelastning, listor, Kanban och mer. Analysera dina resultat och användardata i detalj med anpassningsbara vyer för att studera dina UX-undersökningsresultat på ett sätt som bäst passar dina behov. ClickUp Views hjälper dig atti över 15 vyer, inklusive Gantt, tabell, tidslinje, arbetsbelastning, listor, Kanban och mer.

brainstorma forskningsfrågor, användarpersonligheter och designidéer. Dessa visuella verktyg främjar kreativitet och uppmuntrar teamet att delta i forskningsprocessen. Dessutom kan du med genomförbara planer , vilket hjälper dig att komma igång på bara några minuter. Använd ClickUp Whiteboards för attforskningsfrågor, användarpersonligheter och designidéer. Dessa visuella verktyg främjar kreativitet och uppmuntrar teamet att delta i forskningsprocessen. Dessutom kan du med ClickUp Mindmaps omvandla dina idéer och flödesscheman till, vilket hjälper dig att komma igång på bara några minuter.

AI-assistent som kan hjälpa dig att skapa designpersonligheter, komponenter, användarresor, kreativa briefs och mycket mer. Detta hjälper dig att påskynda din forskningsprocess och enkelt analysera värdefulla datapunkter. Maximera din UX-forskning med kraften i ClickUp Brain , en inbyggdsom kan hjälpa dig att skapa designpersonligheter, komponenter, användarresor, kreativa briefs och mycket mer. Detta hjälper dig att påskynda din forskningsprocess och enkelt analysera värdefulla datapunkter.

Ladda ner den här mallen Planera din UX-undersökning och samla in all insiktsfull data på några minuter med hjälp av ClickUps mall för användarundersökningsplan.

Utöver dessa funktioner kan du även använda ClickUps färdiga, helt anpassningsbara mallar för att komma igång med din UX-undersökning på bara några sekunder. ClickUps mall för användarundersökningar ger en tydlig struktur för att definiera målen och detaljerna för din användarundersökning. Detta gör att alla intressenter är överens om förväntningarna och hjälper dina UX-team att kommunicera, planera och genomföra UX-undersökningar på ett effektivt sätt.

Ladda ner den här mallen Samla in data från olika UX-undersökningsmetoder på en enda plattform med hjälp av ClickUp User Studies Template.

För att samla in specifika insikter kan du använda ClickUp User Studies Template. Den ger ett strukturerat sätt att samla in användarinsikter, feedback och rekommendationer och omvandla dessa svar till praktiska uppgifter för din användbarhetsplanering. Mallen innehåller:

Anpassade statusar för att markera aktiviteter som Stängd, Analys, Rekommendation, Ny post och Kasserad

Anpassade fält med attribut som källa, valideringsstatus, programvaruaspekt, åtgärd, användarens e-postadress och mer

Anpassade vyer som hjälper dig att visualisera dina data i olika vyer, såsom användarundersökningsformuläret, åtgärder som behövs, insikter, startguide och undersökningsprocess.

Funktioner som hjälper dig att hantera alla dina uppgifter och förbättra spårningen av användarstudier, med tidsspårning, taggning, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Aktuella trender och framtida inriktning inom UX-forskning

De UX-undersökningsmetoder som vi har utforskat idag har funnits ganska länge. Men i takt med att teknik och metoder utvecklas ger nya undersökningar och trender ständigt djupare insikter om användarna, vilket bidrar till att skapa mer personliga och effektiva användarupplevelser. Några av de trender som kan forma framtiden för UX-undersökningar är:

Mobila eller fjärrstyrda lösningar för användartestning som gör det möjligt för forskare att samla in användarfeedback från ett bredare spektrum av deltagare utan geografiska begränsningar. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta i takt med utvecklingen av verktyg och metoder för fjärrtestning.

Att upprätthålla centraliserade arkiv för delning av UX-undersökningsdata blir allt vanligare. Detta gör det möjligt för forskare att få tillgång till befintliga data, undvika dubbelarbete och identifiera användartrender över olika produkter och branscher.

Användning av artificiell intelligens (AI) i UX-forskning, vilket gör det möjligt för forskare att automatisera uppgifter som dataanalys och identifiera användartrender i stora datamängder. Detta frigör tid för forskarna att fokusera på aktiviteter på högre nivå, såsom designstrategi och användarempati, medan AI hjälper till att analysera mönster och upptäcka avvikelser i data.

Framtiden för UX-forskning blir också mer tillgänglig, eftersom verktyg och metoder för användarforskning blir enklare att använda för icke-forskare. Detta gör det möjligt för produktteam och intressenter att aktivt delta i forskningsprocessen och fatta datadrivna beslut.

Skapa en djupare kontakt med dina användare med hjälp av UX-undersökningar

Kom ihåg att UX-undersökningar är en investering; det är det första steget mot din produkts framgång. Genom att prioritera användarcentrerad design skapar du verkligt användarcentrerade produkter som inte bara är funktionella utan också roliga, användbara och tillfredsställande för dina användare. I slutändan leder detta till ökad användaracceptans, varumärkeslojalitet och, i slutändan, tillväxt för företaget.

Med UX- och designprojektledningsverktyg som Clickup kan du slutföra din UX-undersökning ännu snabbare. Med dess färdiga UX-mallar och användbarhetsfunktioner kan du förenkla inte bara undersökningen utan också hela användarupplevelsen.

Registrera dig för ClickUp idag för att genomföra dina valda metoder för användarupplevelseforskning på ett så effektivt sätt som möjligt.