Produktdogfooding: Maximera mjukvarukvaliteten och användarupplevelsen

Det är inte bara funktionerna som skiljer bra programvara från utmärkt programvara. Användarna är mer intresserade av exceptionella upplevelser. Dogfooding är en utmärkt metod för att uppnå detta. Det är när företag slutar förlita sig på utomstående och gör sina team till första användare.

Låt oss förstå hur detta insiderknep kan förvandla produktmisslyckanden till framgångar och förbättra en programvaras potential.

Vad är dogfooding?

Dogfooding avser en praxis där ett företag använder sina internt utvecklade mjukvaruprodukter under utvecklingen och efter lanseringen.

Denna förstahandsupplevelse från kunderna ger värdefulla insikter om produktens funktionalitet, användbarhet och potentiella problem.

Termen " dogfooding" kommer från en reklamfilm från 1976 för hundmaten Alpo, där skådespelaren Lorne Greene hävdade att han matade sin egen hund med produkten. 1988 skickade Microsofts chef Paul Maritz ett e-postmeddelande med rubriken "Eating our own Dogfood" till Brian Valentine, testchef för Microsoft LAN Manager. I e-postmeddelandet utmanade Paul den senare att öka den interna användningen av produkten.

Termen innebär alltså att man använder sina egna produkter för att säkerställa deras kvalitet innan man erbjuder dem till andra.

Låt oss titta på några exempel på dogfooding-program från verkligheten.

Dogfooding: exempel från verkligheten

Globala jättar som Amazon och Microsoft är ledande förespråkare för att testa sin egen dogfood. Amazon är känt för att dogfooda många interna verktyg, inklusive sin molnbaserade plattform Amazon Web Services (AWS).

Detta gör det möjligt för dem att identifiera och åtgärda problem med skalbarhet och prestanda i sin interna programvara innan externa kunder stöter på dem.

På samma sätt testar Microsoft först sina egna produkter, till exempel Microsoft 365, i hela organisationen. Detta säkerställer att programpaketet integreras med interna arbetsflöden utan problem och identifierar problem med användarupplevelsen ur den verkliga användarens eller medarbetarens perspektiv.

Dogfooding spelar en avgörande roll under hela livscykeln för mjukvarureleaser:

Under utvecklingen hjälper det att identifiera buggar och användbarhetsproblem innan de når externa användare.

Efter lanseringen kan företag övervaka användningsmönster i verkligheten och samla in värdefull produktfeedback från interna användare som har samma målgrupp som externa kunder.

Sammanfattningsvis innebär dogfooding att man konsekvent använder en produkt man själv har utvecklat för att avgöra vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Det erbjuder flera fördelar för företag.

Fördelarna med dogfooding i mjukvaruutveckling

Här är de mest framträdande fördelarna med dogfooding inom mjukvaruutveckling:

Hitta orsaken till ett problem: Interna användare som är bekanta med Interna användare som är bekanta med produktutvecklingsprocessen kan ofta hitta orsaken till problem mer effektivt än externa testare. Detta sparar värdefull tid och resurser under felsökningsprocessen.

Förbättra produktkvaliteten genom att upptäcka buggar, problem eller fel: Dogfooding hjälper till att upptäcka många problem, från mindre buggar till större hinder för användbarheten. Genom att ta itu med dessa problem tidigt kan du säkerställa att en mer polerad och användarvänlig produkt når marknaden.

Att använda dina produkter internt leder till bättre kvalitetskontroll och nöjdare användare. Dina anställda fungerar som testare i verkligheten.

De stöter på samma problem och frustrationer som externa användare, vilket gör att du kan identifiera och åtgärda problem innan de påverkar kunderna.

Att använda din egen produkt öppnar dessutom dörren för omedelbar feedback. Anställda kan enkelt rapportera buggar, föreslå förbättringar och dela sina erfarenheter direkt med utvecklingsteamet. Detta leder till snabbare iteration och en mer användarcentrerad produkt.

Genom att ”dricka sin egen champagne” får utvecklare och produktteam en djupare förståelse för användarupplevelsen. Detta främjar en känsla av ägarskap och ett engagemang för att skapa en produkt som löser problem.

Proffstips: Använd mallar för produktledning för att organisera utveckling, marknadsföring och användarupplevelse!

Processen för dogfooding i utvecklingen

Du kan implementera dogfooding på olika sätt under hela utvecklingsprocessen. Så här gör du:Steg 1: Identifiera interna testare

Ett viktigt första steg är att välja ut en grupp medarbetare från olika avdelningar som ska delta i dogfooding. Det kan vara mjukvaruutvecklare, produktchefer, säljare och kundsupportpersonal.

Målet är att samla in olika perspektiv från en betatest inom företaget och säkerställa att produkten tillgodoser ett brett spektrum av användarbehov.

Steg 2: Definiera testfaser

Integrera dogfooding i olika stadier av SDLC (Software Development Lifecycle). Detta kan innebära att man använder prototyper för initiala användbarhetstester, använder interna versioner för att upptäcka buggar och genomför pilotprogram med riktiga användare i specifika avdelningar för att utvärdera produktens funktionalitet i verkliga scenarier.

Uppmuntra intern användning i olika avdelningar inom ditt företag för att identifiera användningsfall som kanske inte har beaktats från början.

Steg 3: Samla in feedback

Skapa tydliga kanaler för interna testare att ge feedback. Det kan handla om onlineundersökningar, interna forum eller särskilda feedbacksessioner. Feedbackmekanismerna bör vara användarvänliga och uppmuntra testarna att dela med sig av sina erfarenheter öppet och ärligt.

Steg 4: Analysera och agera

När feedbacken har samlats in måste den analyseras noggrant. Identifiera återkommande teman och prioritera buggfixar och förbättringar utifrån problemens allvarlighetsgrad och deras potentiella inverkan på användarupplevelsen.

När du har genomfört dessa steg är det viktigt att implementera dogfooding i dina affärsprocesser på ett effektivt sätt.

Implementera dogfooding i ditt företag

För att kunna dra nytta av fördelarna är det viktigt att bygga upp en stark företagskultur som uppmuntrar till testning av företagets produkter. Här är några tips för en framgångsrik implementering:

Ledningens stöd: Säkra stödet från företagets ledningsgrupp. Deras stöd kommer att uppmuntra medarbetarnas deltagande, öka den interna användningen och säkerställa att dogfooding ses som en värdefull metod, inte bara en extra börda.

Uppmuntra deltagande: Överväg att erbjuda incitament för att uppmuntra anställda att delta aktivt i dogfooding. Det kan handla om spelifieringselement, erkännandeprogram eller till och med små belöningar för detaljerad och insiktsfull feedback.

Utbildning och resurser: Förse dina anställda med den utbildning och de resurser som behövs för att delta i dogfooding på ett effektivt sätt. Detta kan innefatta workshops om hur man ger konstruktiv feedback och tillgång till interna betatestverktyg.

Sätt att förbättra intern produkttestning

Att förbättra den interna produkttestningen är avgörande för effektiv dogfooding. Överväg att använda projektledningsverktyg som ClickUp för att effektivisera processen.

ClickUp Form View hjälper dig att skapa användarvänliga formulär för att samla in intern feedback från användare om dina egna produkter. Denna feedback kan sedan kopplas eller konverteras till spårbara uppgifter och tilldelas teammedlemmar för vidare utredning, spårning och lösning.

Gör det enkelt för användarna att rapportera buggar, skicka in önskemål om funktioner eller föreslå förbättringar av användarupplevelsen med hjälp av ClickUp Form View.

ClickUp Forms är mångsidiga och begränsas inte till insamling av feedback. Så här kan du utnyttja den här funktionen på bästa sätt:

Förenkla felrapporteringen: Skapa ett formulär med specifika fält där testare kan rapportera fel, så att all viktig information (beskrivning, steg för att återskapa felet, skärmdumpar) samlas in i ett enhetligt format. Detta eliminerar oklarheter och möjliggör snabbare felsökning. Formuläret kan också förhindra att testare rapporterar samma fel flera gånger.

Effektivisera arbetsflödet: Ställ in Ställ in feedbackformuläret så att buggrapporter och feedback automatiskt skickas till utvalda teammedlemmar (utvecklare och testare) inom ClickUp. Detta säkerställer att problem hanteras snabbt av rätt personer. Att centralisera all testfeedback inom ClickUp främjar bättre kommunikation och samarbete mellan testare och utvecklare, eftersom alla kan komma åt och diskutera de rapporterade problemen på ett och samma ställe.

Ytterligare ClickUp-funktioner för förbättrad dogfooding

ClickUp-mall för felrapportering

Ladda ner den här mallen Rapportera, spåra och prioritera buggar, fel och andra problem i mjukvaruutvecklingen med ClickUps mall för felrapportering.

Använd ClickUp Issue Tracker Template för att skapa en enda källa till information om alla buggar och problem som upptäcks under dogfooding. Detta eliminerar förvirring och säkerställer att alla problem spåras och åtgärdas i tid.

Mallen gör det också möjligt för teamen att prioritera buggar utifrån allvarlighetsgrad och påverkan, så att kritiska problem åtgärdas först. Den hjälper till att upprätthålla ett definierat arbetsflöde för rapportering, utredning och lösning av buggar, vilket leder till snabbare lösningstider.

ClickUp-mall för produktfeedbackundersökning

Ladda ner den här mallen Analysera användarnas svar och använd resultaten för att fatta välgrundade beslut i din SDLC med ClickUps mall för produktfeedbackundersökning.

Du kan också använda ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar för att upprätthålla ett enhetligt format för insamling av feedback från interna testare, så att värdefull data samlas in på ett strukturerat sätt.

Denna färdiga mall för produkttestning hjälper dig att analysera feedback och identifiera förbättringsområden, vilket ger vägledning för framtida produktutveckling baserat på dogfooding-erfarenheter.

Mallen ger också ett sätt att mäta användarnas nöjdhet och följa utvecklingen över tid, vilket gör värdet av dogfooding mer konkret.

ClickUp Produktledningsprogramvara

Programvaran ClickUp Product Management hjälper dig att visualisera hela företagets produktutvecklingsplan, så att testare kan förstå sammanhanget bakom de funktioner du dogfoodar.

Plattformen definierar tydligt produktkraven och säkerställer att dogfooding testar den avsedda funktionaliteten. Du kan också skapa användarberättelser som återspeglar verkliga användningsscenarier, vilket leder till mer omfattande dogfooding-tester.

Proffstips: Använd de bästa Använd de bästa verktygen för kartläggning av affärsprocesser för att genomföra smidiga arbetsflöden under dogfooding-tester!

Kartlägg din produktvision, samordna ditt team och sprintar mot marknaden med ClickUps allt-i-ett-plattform för produktledning.

Det finns mer! Använd ClickUps plattform för projektledning för mjukvaruteam för att få en tydlig överblick över hela dogfooding-projektet, så att teamen kan planera agila testfaser, tilldela resurser och spåra framstegen på ett effektivt sätt.

Plattformen hjälper till att identifiera och hantera beroenden mellan dogfoodade funktioner, vilket säkerställer en smidig testprocess och undviker hinder.

Det gör också följande:

Gör det möjligt att spåra ändringar som gjorts under dogfooding-processen, vilket gör det enklare att återställa dem vid behov och identifiera orsaken till problemen.

Optimerar fördelningen av utvecklings- och testresurser för dogfooding-aktiviteter, vilket säkerställer effektiv användning av teamets tid.

Tillhandahåller verktyg för att generera rapporter om dogfooding-resultat, vilket hjälper teamen att mäta testernas effektivitet och identifiera områden som kan förbättras i framtida iterationer.

Dogfoodings roll i utvecklingen av ClickUp

”Vi använder absolut ClickUp för att bygga ClickUp. Vi tror på dogfooding precis lika mycket som alla andra företag. En av de saker vi älskar med dogfooding är att vi verkligen kan förstå vad våra kunder upplever dag för dag. Så om ClickUp är långsammare än normalt, vet vi att det är långsammare än normalt. Om vi upptäcker att en funktion saknas, vet vi att det finns en anledning till det.”

Intern projektledning

ClickUps interna team förlitar sig på ClickUp-plattformen för uppgiftshantering, samarbete och kommunikation. Denna praktiska användning hjälper till att identifiera områden som kan förbättras och säkerställer att plattformen tillgodoser behoven hos sina egna användare.

Steve Gough, VP of Acquisition på ClickUp, håller med.

”En av de mest anmärkningsvärda sakerna med att arbeta för ClickUp är den höga nivån av dogfooding som förekommer här. Jag förstod inte riktigt hur kraftfull och transformativ produkten kunde vara förrän jag såg hur bokstavligen alla större projekt lever i eller flödar genom plattformen. Aha-upplevelsen kom under min första vecka när det blev uppenbart att interna e-postmeddelanden helt enkelt inte existerade. De existerade inte bara inte, utan det var också dålig stil att använda dem. Men det var bara toppen av isberget.”

Kuba Jaranowski, chef för mjukvaruutveckling på ClickUp, instämmer i hans tankar.

”Jag gillar också verkligen vårt arbetssätt i form av ”dogfooding” – att vi använder vår egen produkt varje dag. Alla team på ClickUp använder vår produkt för att samarbeta, hantera projekt och utföra sitt arbete. Det här är den heliga graal för programvaruteam och det händer sällan, så det är fantastiskt.”

Förbättra ClickUps programvarufunktioner

Dogfooding gör det möjligt för ClickUp-teamet att testa nya funktioner internt innan de släpps till allmänheten. Detta säkerställer att funktionerna är väl integrerade, felfria och erbjuder en smidig användarupplevelse.

”Vi ber om åsikter och feedback från andra team inom ClickUp för att förstå vad olika funktioner kan behöva för att fungera bättre.”

Tvärfunktionella synpunkter är avgörande för att upptäcka några av de mest ihållande användarproblemen och lösa dem med innovativa funktioner.

Ace-produkttestning med dogfooding

Dogfooding är inte bara en trendig metod, utan också avgörande för att kunna leverera högkvalitativa mjukvaruprodukter.

Genom att låta anställda bli tidiga användare av sina skapelser kan företag få ovärderlig användarinformation, identifiera och åtgärda potentiella problem i ett tidigt skede och i slutändan skapa programvara som användarna älskar.

I takt med att mjukvarubranschen fortsätter att utvecklas kommer dogfooding sannolikt att spela en allt viktigare roll för att säkerställa framgången för nya produkter och funktioner.

ClickUp kan vara din enda kontaktpunkt för att effektivisera intern produkttestning och dogfooding av programvara genom att samla dina testinsatser på en enda plattform.

Skapa testplaner, tilldela uppgifter till testare och följ framstegen i realtid. ClickUp ger ditt team en tydlig överblick över vad som testas och av vem.

Logga enkelt in buggar i ClickUp med detaljerade beskrivningar, skärmdumpar och uppdrag. Denna metod främjar transparens och säkerställer att buggar åtgärdas effektivt.

På samma sätt är ClickUps diskussionsforum ett utmärkt sätt att dela idéer, samarbeta och centralisera kommunikationen direkt.

Registrera dig på ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är ett exempel på dogfooding?

Ett exempel på dogfooding är när ett team av mjukvaruutvecklare använder den förhandsversion av sin egen produktivitetsapp internt för att identifiera och åtgärda buggar innan den släpps till allmänheten.

2. Vad är dogfooding inom produktledning?

Inom produktledning avser dogfooding den praxis där produktchefer och andra interna intressenter använder företagets egna produkter under hela utvecklingsprocessen. Detta hjälper dem att få förstahandserfarenhet och identifiera områden som kan förbättras innan produkten lanseras till externa användare.

3. Varför kallas det dog food testing?

Termen "own dog food testing" tros ha sitt ursprung i att Microsofts utvecklare använde MS-DOS på sina personliga datorer och praktiskt taget "åt sin egen hundmat" genom att testa den produkt de skapade. Denna lättsamma analogi blev ett allmänt erkänt begrepp för att testa verktyg internt och uppmuntra detta beteende inför lanseringen av en ny funktion eller programvara.