7 kostnadsfria mallar för programvaruutvärdering att prova under 2025

Programvaruutvärdering är en långvarig men viktig process. Du måste definiera utvärderingskriterierna, skapa en utvärderingsplan, genomföra marknadsundersökningar, låta interna experter eller faktiska användare granska programvaran, samla in deras synpunkter och hantera flera intressenter.

Tänk dig att spåra och hantera varje åtgärd manuellt. Du kommer troligen att missa steg och få inkonsekventa data. Detta kommer att orsaka förseningar i lanseringen av din produkt.

Mallar för programvaruutvärdering kan hjälpa dig att strukturera dina utvärderingsprocesser bättre. De ger ett standardramverk för kvalitetssäkring, mätning av användarnöjdhet och testning av säkerhetsbrister.

Upptäck de viktigaste byggstenarna i en effektiv mall för programvaruutvärdering och få tillgång till sju kostnadsfria mallar för att effektivisera din programvarulansering eller implementeringsprocess!

Vad är mallar för programvaruutvärdering?

Mallar för programvaruutvärdering är strukturerade dokument eller ramverk för att bedöma programvarulösningars prestanda, kvalitet och användbarhet. De ger projektledare, programvaruutvecklare, kvalitetssäkringsteam och affärsanalytiker ett systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera programvaruapplikationer och säkerställa att de uppfyller användarnas krav.

Låt oss säga att du utvecklar en programvara för automatisering av arbetsflöden. En mall för programvaruutvärdering ger dig en detaljerad checklista som säkerställer att programvaran överensstämmer med dina affärsmål.

Erbjuder programvaran alla nödvändiga funktioner?

Hur användarvänligt är gränssnittet?

Integreras programvaran väl med befintliga system?

Kan den hantera växande affärsbehov och större datamängder?

Vilka säkerhetsfunktioner har lösningen?

Är programvaran prisvärd?

Vilken nivå av kundsupport erbjuder programvaruleverantören?

Vad kännetecknar en bra mall för programvaruutvärdering?

Capterras undersökning om tekniktrender 2024 visade att 58 % av amerikanska företag ångrar programvaruköp som gjorts under de senaste 12–18 månaderna.

För att kunna utveckla en mjukvaruprodukt som verkligen uppfyller dina kunders behov behöver du en mjukvaruutvärderingsmall som hjälper dig att bedöma tekniska funktioner och säkerställa att de överensstämmer med användarnas behov.

För produktchefer eller programvaruutvecklare innebär detta att man kan fokusera mer på användarupplevelsen under testfasen. Här är de viktigaste funktionerna du bör tänka på i en mall för programvaruutvärdering:

Anpassningsbarhet : Den måste vara lätt att anpassa för att utvärdera olika typer av programvara.

Struktur och tydlighet : Mallen måste innehålla tydliga avsnitt som täcker relevanta aspekter av programvaruutvärderingen. Den ska vara lätt att förstå , även för användare som inte är tekniskt kunniga.

Poängsystem : Mallen för programvaruutvärdering bör ha ett konsekvent poängsystem för att betygsätta programvarulösningar utifrån olika faktorer, såsom användargränssnitt, integration och efterlevnad.

Detaljerade kriterier : Det bör finnas specifika avsnitt/frågor för varje utvärderingsfaktor för att säkerställa en grundlig bedömning.

Kontrollpunkter för efterlevnad : Mallen måste innehålla ett avsnitt för att verifiera att programvaran uppfyller relevanta bestämmelser.

Intressenternas perspektiv : Kontrollera om mallen stödjer samarbete och inhämtande av synpunkter från olika intressenter, såsom IT-chefer, programvaruutvecklare och slutanvändare.

Versionskontroll: Mallen för programvaruutvärdering bör innehålla en ändringslogg med information om vilken teammedlem som har gjort ändringarna. Detta hjälper till att spåra nya funktioner och buggfixar.

10 kostnadsfria mallar för utvärdering av programvara

Här är sju kostnadsfria mallar för programvaruutvärdering som gör det enkelt att jämföra programvarulösningar. ⬇️

1. Mall för heuristisk utvärdering av ClickUp

Ladda ner denna mall Utvärdera programvarans användbarhet och förbättra kundnöjdheten med ClickUps mall för heuristisk utvärdering.

Komplex programvara kan störa arbetsflöden, vilket leder till fel, låg produktivitet och höga utbildningskostnader. Det första du bör testa innan du släpper din programvara är därför: Är den användarvänlig och lätt att anpassa? För att bedöma kvaliteten på ett gränssnitt kan du genomföra en heuristisk utvärdering, en process där experter tillämpar fastställda riktlinjer för att identifiera brister i användbarheten som kan påverka användarnöjdheten.

ClickUps heuristiska utvärderingsmall underlättar processen genom att förse ditt team med en detaljerad checklista för programvaruutvärdering för granskning av appens gränssnitt och kvalitet – baserat på användbarhetsprinciper, branschstandarder och kundkrav.

Använd denna mall för att identifiera användarfriktion, navigeringsproblem och andra inkonsekvenser i programvaran som kan påverka användarupplevelsen innan produkten lanseras. Den samlar all utvärderingsinformation på ett ställe och skapar automatiskt testuppgifter för nya funktioner eller förbättringar.

Den hjälper till att hantera utmaningar inom mjukvaruutveckling genom att utvärdera de viktigaste aspekterna av användbarhet, såsom:

Tillgänglighet : Är gränssnittet tillgängligt för både tekniskt kunniga och icke-tekniskt kunniga användare, inklusive personer med funktionsnedsättningar?

Effektivitet : Hur snabbt kan användarna slutföra sina uppgifter?

Tydlighet : Är gränssnittet tydligt och lätt att förstå?

Feedback : Finns det utrymme för kundfeedback?

Inlärningskurva : Är gränssnittet nybörjarvänligt?

Navigering : Är navigeringen enkel?

Felprevention : Finns det åtgärder för att förhindra att användarna gör fel?

Flexibilitet: Är det enkelt för användarna att växla mellan funktionerna?

2. Mall för mjukvaruutveckling från ClickUp

Ladda ner denna mall Skapa och hantera roadmaps, följ framsteg och åtgärda buggar med ClickUps mall för mjukvaruutveckling.

Om du letar efter ett enda verktyg för att effektivisera produktutveckling, designprocess och testning, prova ClickUps mall för mjukvaruutveckling. Den hjälper produkt-, design- och kvalitetsbedömningsteam (QA) att samarbeta, bygga produkter, utvärdera projekt och spåra KPI:er för mjukvaruutveckling.

Med mjukvaruutvecklingsmallar som denna kan du skapa ett särskilt utrymme för produktutveckling. Du kan använda denna mall för att utforma produktplaner, hantera sprintar, hantera funktionsförfrågningar och spåra produktreleaser med hjälp av Agile-, Scrum- eller Kanban-metoder.

Så här hjälper mallen dig:

Produktplan och backlog : Se programvarans leveranser och deras aktuella status, skapa produktplaner, ta emot önskemål om funktioner och felrapporter, hantera backlog, visualisera beroenden och spåra tidslinjer för att hålla intressenterna informerade.

Designmapp : Arbeta med designers i ett samarbetsutrymme där de kan lägga till och hantera uppgifter, ansluta verktyg som Figma, implementera granskningscykler, skapa produktens funktionella och visuella aspekter och dokumentera rätt anteckningar för varje steg.

Squad 1 (Scrum-sprints) : Använd färdiga listor för att planera, spåra, hantera och iterera sprints. Använd teamdokument för att standardisera dina produktkrav och dokumentera roller och ansvarsområden.

Squad 2 (Kanban) : Organisera backlog-poster och uppdatera framsteg med drag-and-drop-kort. Kör dagliga standups med en fördefinierad tavelvy och dokumentera process- och projektkrav.

Testscenarier och testfall : Skapa uppgiftslistor för ditt QA-team så att de kan skapa och granska testfall och testscenarier för att spåra dina testkörningar och loggar.

Teknisk mapp: Använd färdiga felformulär för att dokumentera potentiella problem och begränsningar samt en lista med lösningar för att standardisera felrapporteringsprocesserna.

3. Mall för programvaruintegration från ClickUp

Ladda ner denna mall Integrera flera programvaror snabbare och förbättra arbetseffektiviteten med ClickUps mall för programvaruintegration.

ClickUps mall för programvaruintegration är ett praktiskt verktyg för team som planerar att integrera olika programvaror. Den förenklar integrationsprocessen genom att hjälpa dig att visualisera kopplingen mellan olika applikationer.

Mallen för programvaruintegration innehåller alla nödvändiga integrationskoder, vilket gör det enklare att underhålla och uppdatera alla applikationer på ett och samma ställe. Du kan använda den för att skapa integrationsrelaterade uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar.

Mallen hjälper dig också att samarbeta med partners och leverantörer, vilket förbättrar projektets totala kostnad och kvalitet. Så här kan du få ut mesta möjliga av mallen:

Lägg till mallen i ditt arbetsområde

Skapa projekt för varje integrationsmål

Tilldela och organisera uppgifter med hjälp av 15 statusar

Samarbeta med intressenter för att brainstorma

Ställ in aviseringar för att hålla dig uppdaterad

Övervaka uppgifter för att säkerställa maximal effektivitet och produktivitet

4. Mall för programvaruförändringslogg från ClickUp

Ladda ner denna mall Spåra programvaruändringar enkelt med ClickUps mall för ändringslogg.

Du kan behöva lägga till eller ändra funktioner i din programvara som en del av användbarhetstestningen. Det är viktigt att logga dessa ändringar för att förstå hur programvaran utvecklats under användbarhetstestningen.

ClickUps mall för programvaruförändringslogg förenklar denna process genom att erbjuda ett särskilt utrymme för att dokumentera alla programvaruaktiviteter. Denna mall kan fungera som en centraliserad register över uppdateringar, buggfixar och modifieringar i ditt testprojekt.

Denna mall innehåller en centraliserad databas, organiserad historik och en visuell tidslinje som hjälper dig att hantera hela livscykeln för användbarhetstestning.

Använd den för att:

Spåra programvaruförändringar steg för steg genom att skapa anpassade uppgiftsstatusar

Organisera och kategorisera programvaruförändringar med etiketter och attribut för bättre översikt för teamet och intressenterna.

Förbättra spårningen av programvaruförändringar med hjälp av kommentarer, automatisera skapandet av testuppgifter och mycket mer.

5. Mall för användbarhetstestning från ClickUp

Ladda ner denna mall Planera användartester, samla in kundfeedback och säkerställ testets framgång med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Är din produkt redo för betalansering? Du kan göra det smidigare med ClickUps mall för användbarhetstestning. Denna whiteboardmall hjälper dig att samla in och organisera produktfeedback och insikter från användartestningssessioner. Du kan också använda den för att spåra resultaten av användbarhetstester och planera iterationer eller förbättringar efter behov.

Så här hjälper mallen till att utvärdera användarupplevelsen:

Identifiera förbättringsområden snabbare

Förbättra användarupplevelsen genom att åtgärda identifierade problem med specifika uppgifter i ClickUp

Samla in feedback om hur användarna interagerar med din produkt

Få detaljerad information om den övergripande framgången för din produktdesign.

6. Mall för användbarhetstestning från ClickUp

Ladda ner denna mall Utvärdera din produkts användbarhet med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Om du för närvarande arbetar med en prototyp och vill veta hur användarna interagerar med den innan den slutgiltiga versionen släpps, är det dags att utveckla en plan för användbarhetstestning. Det hjälper dig att tidigt identifiera användarnas behov, potentiella problem och förväntningar, så att du kan skapa en användarcentrerad produkt.

Med ClickUps mall för användbarhetstestning kan du planera och organisera omfattande användartester. Mallen erbjuder anpassningsbara fält som projektnamn och beskrivning, team, testmetod, testledare och testförlopp för att sortera data och fokusera på prioriteringar.

Använd denna mall för att beskriva testmål, förbereda resurser, ställa in testmiljöer, analysera data och skapa rapporter med kundfeedback.

7. Excel-mall för programutvärdering från pdfFiller

via pdfFiller

pdfFillers Excel-mall för programutvärdering hjälper dig att granska programvarans egenskaper, prestanda och funktioner.

Anta att du testar ett verktyg för kodgranskning med en användarledd testgrupp. Du kan använda den här mallen som en checklista för att guida användarna i utvärderingen av lösningen. På så sätt får du reda på hur programvaran presterar i förhållande till kundens behov.

Mallen låter också användarna lägga till bilder, markera text och lämna kommentarer. När du har fått in synpunkter från användarna kan du dela mallen med berörda parter för att lyfta fram feedbacken. Så här använder du mallen:

Fastställ syftet med utvärderingen

Samla in nödvändig information om branschstandarder

Fastställ viktiga utvärderingskriterier

Testa varje kriterium med användarna

Sammanfatta resultaten och ge produktrekommendationer

Effektivisera programutvärderingsprocessen med ClickUp

Att ta itu med användarnas problem och uppnå en snabbare time-to-market är de två viktigaste prioriteringarna i alla programvaruprojekt.

För att uppfylla dessa prioriteringar behöver du ett effektivt system för utvärdering av programvara som hjälper dig att hantera föränderliga användarkrav och intressenters behov, utvärdera användarupplevelsen och identifiera potentiella risker.

Det låter kanske avskräckande, men du kan optimera hela processen med ClickUps mallar för programvaruutvärdering. Från att effektivisera utveckling och användartester till detaljerade checklistor för välgrundade beslut – dessa mallar för programvaruutvärdering kan hjälpa dig med alla aspekter av programvaruutvärdering.

