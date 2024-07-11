Exempel på OKR för design för att nå dina designmål

Design är kreativt arbete. Det handlar om fantasi och att skapa något ur ingenting. Designers är kreativa människor som investerar en del av sig själva i sitt arbete – deras resultat är ofta personliga.

För sådant arbete kan det verka konstigt att sätta upp numeriska mål. ”Skapa 10 banners varje dag” eller ”förbättra webbplatsens estetik” betyder inte så mycket. Men för att följa upp framsteg, mäta prestanda och stödja teammedlemmarna är det nödvändigt att sätta upp rätt mål.

Det är här ramverket för mål och nyckelresultat (OKR) kan hjälpa till. Låt oss se hur. Men först lite bakgrundsinformation.

Förstå OKR i design

OKR står för Objectives and Key Results (mål och nyckeltal). Det beskriver vad designteam behöver uppnå och hur prestationen kan mätas. Här är ett enkelt exempel.

Mål: Förbättra kundupplevelsen på webbplatsen

Viktiga resultat: Öka tiden på webbplatsen eller minska andelen övergivna kundvagnar

Varför behöver designteam OKR?

Eftersom design är kreativt arbete fokuserar teamen ofta på att säkerställa att det uppfyller grundläggande standarder för kundupplevelse, tillgänglighet etc. Men det är bara början. Bra OKR kan erbjuda många fler fördelar, till exempel:

Anpassning till affärsmål: I kommersiella projekt måste bra design tjäna affärerna. OKR hjälper kreativa team att anpassa sina insatser till affärsmålen.

Tydlighet: Kreativa beslut är svåra att fatta. Hur beslutar till exempel ett designteam om de ska ändra färgpaletten eller inte? OKR hjälper till att förtydliga dessa beslut. Om OKR till exempel är att öka användarinteraktionerna skulle designteamet genomföra A/B-tester på olika färgpaletter och välja den som uppfyller målet.

Sömlöst samarbete: När det uppstår oenighet kan designteam använda OKR som ett sätt att förankra sina beslut. OKR säkerställer att hela teamet är på samma sida och arbetar mot gemensamma mål. De säkerställer att designarbetsflödena går snabbt och effektivt.

Resultatfokus: Kreativa team hamnar ofta i beslutsförlamning, arbetar sig igenom flera iterationer och versioner och försenar lanseringen. OKR ger designers ett beslutsramverk som riktar deras fokus mot affärsresultat.

Bonus: Om du har svårt att skilja mellan mål, nyckelresultat och nyckeltal, läs mer om OKR kontra KPI.

Utöver de operativa resultaten spelar design-OKR:er också en viktig roll för att förbättra produktiviteten och varumärkeskännedomen.

Effekten av design-OKR på produktivitet och varumärkeskännedom

Hela designteamets förståelse för mål och viktiga resultat har en extraordinär inverkan på deras produktivitet. Här är hur.

OKR lyfter fram den riktning som teamet behöver gå i och eliminerar distraktioner.

Det hjälper till att prioritera de mer effektfulla designresultaten, vilket förbättrar effektiviteten i teamets arbete.

Det minimerar ansträngningarna på icke-väsentliga aktiviteter och eliminerar produktivitetsförluster.

Det ger hela teamet samma mål och samma språk, vilket dramatiskt förbättrar deras kollektiva produktivitet.

Lika viktigt är hur OKR:er formar varumärkeskännedomen. Designteamet är väktare av organisationens visuella varumärke. De ansvarar för att presentera varumärket på ett tydligt, attraktivt och konsekvent sätt. OKR:er säkerställer detta.

OKR ökar varumärkeskännedomen genom att anpassa marknadsförings- och designinsatser till företagets strategiska mål. Om målet till exempel är att säkerställa 100 % varumärkeskonsistens skulle designteamet skapa varumärkesmallar som organisationen kan använda.

Om du tänker: allt det där är jättebra, men hur skapar vi egentligen OKR för designers i en organisation, så har du kommit rätt!

Exempel på OKR för design

Liksom alla mål- och nyckelresultatramverk måste målsättningen börja högst upp. Företagsledningen måste sätta upp mål och vidarebefordra dem till varje avdelning, inklusive design. Här är några OKR-exempel på hur designledare kan anpassa organisatoriska mål för sina team.

1. OKR för användarupplevelsedesign

Användarupplevelsen (UX) är en funktion av flera faktorer, såsom användbarhet, funktionalitet, interaktivitet, tillgänglighet etc. Du kan sätta upp OKR för var och en av dessa faktorer. Om du är ny på detta kan du börja med en generisk, som i exemplet nedan.

Mål: Förbättra användarupplevelsen i mobilappen

Viktiga resultat:

Öka användarnas nöjdhetsbetyg från 3,5 till 4,5 stjärnor

Minska den genomsnittliga tiden för att slutföra ett köp med 30 %

Uppnå en uppgiftsframgångsgrad på 90 % för alla primära användarflöden

Minska antalet kundsupportärenden relaterade till navigationsproblem med 50 %

Öka den visuella attraktionskraften med 30 %

2. OKR för varumärkeskonsistens

Varje designteam, oavsett om det handlar om grafisk design, interaktionsdesign eller användargränssnittsdesign (UI), strävar efter att ge varumärket en konsekvent visuell identitet. Det är en viktig aspekt av ett företags varumärkeshanteringsstrategi. Även om det är en del av marknadsföringens OKR, kan det också vara ett OKR för designteamet.

Mål: Förbättra varumärkets konsistens

Viktiga resultat:

Granska allt marknadsföringsmaterial och identifiera inkonsekvent varumärkesprofilering

Minska inkonsekvenserna till mindre än 5 % av säkerheterna

Genomför workshops i varumärkesdesign för alla som arbetar med kommunikation, till exempel PR-, sociala medier- och eventteam.

Uppnå 98 % efterlevnad av designriktlinjerna

3. OKR för tillgänglighet

Alla moderna digitala produkter måste vara tillgängliga för en mångfald av användare. OKR säkerställer att detta är en prioritet för alla i teamet.

Mål: Förbättra webbplatsens tillgänglighet

Viktiga resultat:

Granska visuella tillgänglighetselement, såsom webbplatsens struktur, färger, kontrast, teckenstorlek, läsbarhet etc. och planera förändringar.

Genomför användartester för tillgänglighet

Uppnå nivå AAA och standarderna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) på sex månader

Få designcertifieringar inom tillgänglighet

4. OKR för mörk lägesupplevelse

Mörkt läge har blivit en vanlig taktik av tillgänglighets- och användbarhetsskäl. Som ny app kanske du inte har något mörkt läge alls. Om det är ditt mål skulle OKR se ut så här.

Mål: Implementera en högkvalitativ mörk lägesupplevelse

Viktiga resultat:

Implementera mörkt läge i alla kritiska användarflöden

Öka användningen av mörkt läge med 25 %

Uppnå 90 % positiv feedback på designen av mörkt läge

5. OKR för designinnovation

Ett framgångsrikt designteam formar också framtiden för designen i sig. De skapar och publicerar innovativa designlösningar som får bred spridning. Om ditt teams fokus är designinnovation är det bra att sätta upp specifika OKR för det.

Mål: Främja innovation inom design

Viktiga resultat:

Genomför fem designhackathons eller workshops för att hitta innovativa lösningar på årets tre viktigaste designproblem.

Implementera och testa tolv innovativa designfunktioner

Vinn tre innovativa designpriser

6. OKR för designers produktivitet

Alla designledare vill främja en högpresterande och produktiv miljö. Att sätta upp OKR för produktivitet hjälper till att uppnå detta på ett mer effektivt sätt.

Mål: Uppnå 80 % produktivitet för alla resurser

Viktiga resultat:

Uppnå 98 % resursutnyttjande i designteamet

Slutför 90 % av designuppgifterna inom tidsfristen

Minska omarbetningen till mindre än 10 %

7. OKR för designprojektledning

Parallellt med produktiviteten finns designteamets effektivitet, som kräver ett smidigt arbetsflöde från en fas till en annan. OKR för hantering av designarbetsflödet skulle se ut som följer.

Mål: Effektivisera designprocessen

Viktiga resultat:

Minska designiterationens cykeltid med 25 %

Minimera fördröjningen mellan två arbetsflödessteg till 4 timmar

Uppfyll 100 % av acceptanskriterierna för alla designuppgifter

8. OKR för samarbete

Designteam befinner sig i skärningspunkten mellan varumärke, marknadsföring, produkt, försäljning och kunden själv. De måste arbeta nära dessa intressenter. Låt oss titta på ett exempel på OKR för ett designteams samarbete med utvecklingsavdelningen, som har sina egna agila OKR.

Mål: Förbättra samarbetet med utvecklingen

Viktiga resultat:

Minska feedbackcykeln mellan designer och utvecklare med 20 %

Uppnå 95 % noggrannhet vid designöverlämning

Minska fördröjningen mellan design och utveckling till 24 timmar

9. OKR för design av felstatus

Felmeddelandedesign har en enorm inverkan på användarupplevelsen, eftersom den definierar vad som händer när något går fel. Bra felmeddelanden säkerställer att användaren omdirigeras till rätt väg för att fortsätta sin resa. OKR för felmeddelandedesign är som följer.

Mål: Förbättra designen av felmeddelanden

Viktiga resultat:

Se till att 100 % av felmeddelandena är märkbara

Minska användarnas bortfall med 15 % vid felmeddelanden

Uppnå 90 % positiv användarfeedback på felmeddelandedesign

10. OKR för design av instrumentpaneler

Slutligen, låt oss titta på ett exempel på ett specifikt designelement, nämligen instrumentpaneler. Om du arbetar med design av instrumentpaneler kan följande vara dina OKR.

Mål: Förbättra designen av instrumentpanelen

Viktiga resultat:

Öka användbarhetspoängen för instrumentpanelen med 25 %

Minska laddningstiden för instrumentpanelen med 2 sekunder

Minska uppdateringsfrekvensen från en gång var 5:e minut till en gång var 60:e sekund

Utan de begränsningar som finns i den verkliga världen kan ovanstående exempel verka enkla. Det betyder inte att du inte kommer att möta utmaningar när du implementerar dem. Här är vad du kommer att möta och några idéer för att övervinna dem.

Utmaningar vid implementering av OKR inom design

Utmaningarna med att implementera OKR i designteamet kan vara operativa, praktiska, kulturella eller ledningsmässiga. Några av de vanligaste utmaningarna är följande.

Brist på tydliga mål

Designteam arbetar ofta med vaga eller tvetydiga mål som ”gör bannern attraktiv”. Detta är inte till någon hjälp. Ett mål som ”förbättra designkvaliteten” är till exempel för brett och öppet för tolkning. Vem som helst kan hävda att deras resultat är av bättre kvalitet än tidigare.

Lösning: För att övervinna detta, definiera tydliga, genomförbara mål, såsom ”omdesigna hemsidan för att förbättra användarengagemanget med 20 %”. Omfattande OKR-mallar kan hjälpa dig att komma igång.

Säkerställ noggrann spårning och anpassning av mål och viktiga resultat med hjälp av ClickUps OKR-mall.

Otillräckliga nyckelresultat

Om målen ger dig riktning, fungerar nyckelresultat som milstolpar. Designteam kan sätta upp nyckelresultat som antingen är för svåra att mäta eller inte har något samband med deras mål.

Lösning: Gör dina nyckelresultat mätbara och direkt kopplade till målen. Om målet är att förbättra användarengagemanget kan ditt nyckelresultat vara ”minska användarfel med 15 %”. Några av de bästa OKR-programvarorna som finns idag kan hjälpa till med detta.

Motstånd mot förändring

Det kan vara svårt att implementera OKR för teammedlemmar som är vana vid traditionella arbetsmetoder. De kan se OKR som ytterligare byråkrati och aktivt eller åtminstone passivt avvisa dem.

Lösning: Underlätta för teamen att anamma OKR. Erbjud utbildningar för att hjälpa dem att förstå fördelarna med OKR. Uppmuntra dem att välja sina egna mål, ge dem självständighet och ansvar.

Dålig samordning med andra team

OKR måste stämma överens med andra avdelningars mål för att säkerställa en sammanhängande utveckling mot företagsövergripande mål. Designteam kan ha svårt att samordna sig, vilket kan leda till motstridiga prioriteringar.

Lösning: Anordna regelbundna möten mellan avdelningarna för att säkerställa att alla team arbetar mot kompatibla mål och tidsplaner. Upprätta processer för att samla in designbrief, acceptanskriterier, kvantitativ och kvalitativ feedback etc.

Otillräckliga resurser

Att implementera OKR kräver resurser, inklusive personal, tid och rätt verktyg. Designteam kan uppleva att de har för få resurser, vilket kan leda till utbrändhet och ouppnådda mål.

Lösning: För att lösa detta, ge dina team rätt verktyg. Automatisera så mycket du kan för att undvika att överbelasta dina teammedlemmar. Välj en virtuell arbetsplatsplattform som ClickUp för att hantera uppgifter, sätta mål, spåra framsteg och anpassa dig smidigt.

Fastställa och mäta prestationsindikatorer inom design

Designteam har ofta en förkärlek för sina favoritverktyg. De kanske vill använda sina befintliga verktyg för att spåra sina OKR också. Även om detta kan fungera är det mer effektivt att använda ett omfattande målhanteringssystem som ClickUp för designteam.

Så här kan du sätta upp och mäta prestationsindikatorer inom design.

Definiera mål

Börja med att definiera tydliga, strategiska mål för ditt designteam. För varje mål ska du definiera viktiga resultat som är mätbara och tidsbundna.

Om du är ny inom OKR kan du använda ClickUp Brain för att brainstorma idéer för OKR. AI-funktionen ger dig omedelbara svar på alla dina frågor om mål, relevanta nyckelresultat och mycket mer.

Brainstorma dina designmål och identifiera viktiga resultat med hjälp av ClickUp Brain

Sätt upp mål

ClickUp Goals är ett utmärkt sätt att sätta upp alla mål och nyckelresultat på en delad plattform. Du kan också tilldela dem till enskilda personer för att underlätta uppföljningen. Du kan till exempel använda ClickUp för att mäta användarnas nöjdhet, appens kraschfrekvens, uppgiftsgenomförandegrad etc.

Använd ClickUp OKR-mallen för att omedelbart omsätta dina idéer i handling. Dela upp dina designmål i uppgifter, följ upp framstegen för varje nyckelresultat och hantera OKR-cykeln med denna mall för medelnivå.

Övervaka framstegen

Samla in data om viktiga resultat för att kontinuerligt övervaka framstegen i dina designinitiativ.

Du kan använda ClickUp Forms för att genomföra undersökningar eller samla in feedback. Du kan också ställa in anpassningsbara ClickUp Dashboards för att spåra de mätvärden du behöver.

Anpassningsbara rapporter på ClickUp-instrumentpaneler

Granska och justera strategier

Granska regelbundet resultatet av ditt designteams OKR och anpassa dem efter behov. Du kan till och med införliva dessa granskningar i dina veckovisa teammöten. Om du inte uppnådde dina nyckelresultat, identifiera orsakerna och förfina din strategi.

Denna iterativa process säkerställer kontinuerlig förbättring och anpassningsförmåga. Om till exempel appens kraschfrekvens inte har minskat som förväntat, undersöka orsakerna och implementera mer riktade korrigeringar.

Uppnå dina designmål med ClickUp

På moderna arbetsplatser är design en integrerad del av verksamheten. Det är det som skiljer företaget från konkurrenterna. Det är också den enskilt viktigaste aspekten av kundupplevelsen. Det skulle därför vara ett stort misstag att driva designprojekt utan tydliga mål, syften och motsvarande nyckelresultat.

Gör inte det misstaget. Sätt upp tydliga OKR:er, publicera dem, gör dem tillgängliga och aktivera automatisk spårning, allt i ClickUps projektledningsverktyg!

Prova ClickUp gratis idag.