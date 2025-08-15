De 10 bästa alternativen till Axosoft 2025 för agil projektledning

Om du har brottats med Axosofts klumpiga användargränssnitt, långsamma uppdateringar eller rigida arbetsflöden vet du redan att det inte är anpassat för hur agila team arbetar idag.

Det finns bättre verktyg. Verktyg som eliminerar behovet av att bläddra igenom oändliga rullgardinsmenyer bara för att uppdatera en användarberättelse. Dessa verktyg erbjuder realtidsöversikt, intuitiva dra-och-släpp-tavlor, AI-assisterad sprintplanering och integrationer som faktiskt fungerar utan att fallera vid varje sprint.

I den här guiden hoppar vi över det oväsentliga och lyfter fram de Axosoft-alternativ som levererar. Den här listan är till för dig – projektledaren som jonglerar med tvärfunktionellt kaos, utvecklingschefen som behöver tydliga sprinttavlor eller start-up-grundaren som letar efter något som fungerar. Låt oss sätta igång!

👀 Visste du att? På 1990-talet var världsledande mjukvaruavdelningar ofta bland de sämsta prestatörerna – projekten drog över tiden, överskred budgeten och misslyckades ibland helt. Vändpunkten kom 2001 med introduktionen av Agile Manifesto, som utlöste en dramatisk förändring från rigida ledningsmetoder till en mer flexibel och samarbetsinriktad approach till utveckling.

Varför välja Axosoft-alternativ?

Axosoft är inte ett dåligt verktyg, men det är inte anpassat till moderna agila arbetsflöden. Här är varför de flesta agila team väljer att lämna det bakom sig:

Föråldrad användargränssnitt och upplevelse : Gränssnittet känns klumpigt och ointuitivt jämfört med modernare agila verktyg.

Brant inlärningskurva : Att introducera nya teammedlemmar kan vara långsamt och frustrerande.

Begränsade samarbetsfunktioner : Redigering i realtid, : Redigering i realtid, samarbetsverktyg för utveckling , kommentering och integrationer saknas eller är undermåliga.

Rigida arbetsflöden : Att anpassa Axosoft efter ditt teams faktiska processer kräver ofta mer arbete än nödvändigt.

Dålig skalbarhet : Att hantera flera team eller storskaliga projekt kan snabbt bli kaotiskt.

Brist på moderna funktioner: Ingen AI-assisterad backlog-hantering, begränsad automatisering av uppgifter och färre inbyggda mallar gör det svårare att motivera användningen.

Axosoft-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över användningsfall och prisstrukturer för varje Axosoft-alternativ som vi diskuterar i det här inlägget:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp • Agila tavlor med sprintar, backlog, Gantt, dokument, instrumentpaneler • AI-projekt och kunskapshantering med ClickUp Brain • Anpassade arbetsflöden, integrationer av utvecklingsverktyg (t.ex. GitHub, GitLab) Medelstora till stora företagsteam som behöver heltäckande agil projektledning Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Jira • Scrum-/Kanban-tavlor, anpassade arbetsflöden • Kraftfull filtrering med JQL • Inbyggda utvecklingsintegrationer med Confluence och Bitbucket Medelstora till stora agila team som behöver djupgående anpassning och spårning Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 8,60 $/användare/månad; Anpassade priser för företag GitLab • Enhetlig DevOps + agil planering • Inbyggd CI/CD, sammanslagningsförfrågningar, säkerhetstestning • Kodversionering + spårning DevSecOps-team från medelstora till stora organisationer Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Wrike • Uppgifts- och arbetsbelastningsvyer, instrumentpaneler, formulär • Uppdateringar i realtid, korrekturläsning, tidsspårning • Avancerad analys och rapporter Tvärfunktionella team som hanterar projekt och arbetsbelastningar gemensamt Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 10 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Monday. com • Kanban-, tidslinje- och Gantt-vyer • Automatisering av arbetsflöden, instrumentpaneler • Fördefinierade agila mallar och integrationer Små till medelstora team som behöver visuella, anpassningsbara arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 12 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Asana • Tidslinje- och arbetsbelastningsvyer, beroenden • Målspårning, portföljsvy • Automatisering och OKR-anpassning Agila team i nystartade företag och medelstora organisationer med fokus på snabb genomförande Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 13,49 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Targetprocess • Stöd för SAFe/LeSS/Nexus-ramverk • Värdeflödeskartläggning, färdplaner • Strategisk och teamnivåanpassning Storskaliga agila team som använder agila ramverk för företag Anpassade priser för företag Trello • Dra-och-släpp-Kanban-tavlor • Power-Ups för kalender, omröstning, anpassade fält • Butler-automatiseringsbyggare Individer och små team som hanterar enkla agila eller personliga arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 6 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Zoho Sprints • Epics, backlog, sprintplanering • Zoho-svitenintegrationer • Agila rapporter och retrospektiv Startups och små agila team som söker en prisvärd agil lösning Betalda abonnemang från 1 $/användare/månad; anpassade priser för företag. YouTrack • Scrum/Kanban, tidsspårning, automatisering • Gantt-diagram, helpdesk-integration • Anpassade arbetsflöden och skript Tekniska team av alla storlekar som hanterar utvecklingsuppgifter och problemspårning Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 4,40 $/användare/månad; Anpassade priser för företag

De 10 bästa Axosoft-alternativen att använda

Här är de bästa alternativen till Axosoft och programvaran för automatisering av uppgifter för moderna agila team:

1. ClickUp (bäst för agil projektledning från början till slut)

Börja hantera dina sprintar i ClickUp Kör agila sprintar effektivt med ClickUp Sprint Management Platform för att planera, spåra och granska varje iteration med fullständig insyn i hela teamet.

Om du är trött på att växla mellan ett dussin verktyg för att hantera sprintar, backloggar, dokumentation och tidslinjer, samlar ClickUp – allt-i-ett-appen för arbete – allt på ett överskådligt och anpassningsbart ställe.

ClickUp Sprint Management är enkelt att använda: Du kan ställa in sprintlängder, tilldela storypoäng och spåra hastighet eller burndown-mått med inbyggda dashboards som uppdateras automatiskt. Varje sprint kan avslutas automatiskt, uppgifter kan arkiveras automatiskt och du får full insyn i vad som är klart – och vad som ligger efter.

Spårning av backloggar känns lika smidigt. Istället för röriga kalkylblad eller verktyg där objekt hamnar i skymundan, låter ClickUp dig dra, släppa, tagga och prioritera backloggar på Kanban-tavlor med total kontroll. Lägg till deluppgifter, tilldela beroenden och länka backloggar direkt till epics eller mål. Allt förblir överskådligt och spårbart för att förenkla din sprintplaneringsprocess.

Visualisera projektets tidslinjer tydligt med ClickUps Gantt-diagramvy för att kartlägga uppgifter, beroenden och milstolpar på ett sätt som håller ditt team samordnat och i förväg.

Och när det är dags att visualisera allt, erbjuder ClickUps Gantt Chart View en komplett projektplan som uppdateras i realtid när beroenden eller tidsåtgång förändras. Den är specialbyggd för att undvika det vanliga kaoset i sista minuten som uppstår när tidsplanerna inte är helt tydliga.

Dokumentera allt från projektplaner till interna kunskapsbaser med ClickUp Docs för att skapa, samarbeta och koppla innehåll direkt till ditt arbetsflöde.

Dokumentation är något som många agila team fastnar i. Användarberättelser finns i Jira. Tekniska specifikationer gömmer sig på slumpmässiga Confluence-sidor. Retro-anteckningar? Begravda någonstans i Slack-trådar. ClickUp Docs förändrar det.

Dokument är inbäddade direkt i dina arbetsflöden, så sprintretrospektiv, produktbacklog, mötesanteckningar och testplaner är alltid bara ett klick bort från de uppgifter de relaterar till. Du kan @nämna teammedlemmar eller tilldela kommentarer för att samla in feedback från dem, formatera kodblock, organisera allt i en struktur som växer med ditt team och till och med skapa ClickUp-uppgifter från text med ett enda klick. Inga fler silos, ingen mer överbelastning av flikar.

Automatisera repetitiva uppgifter enkelt med ClickUp Automations för att spara tid, minska fel och hålla projekten igång utan manuella kontroller.

För att spara ännu mer tid hanterar ClickUp Automations det tråkiga administrativa arbetet åt dig. Du kan ställa in kodfria automatiseringar som flyttar uppgifter mellan olika steg baserat på fördefinierade triggers, omfördela teammedlemmar eller skicka ut uppdateringar så fort något förändras. För agila team som arbetar snabbt innebär detta upp till 12 % högre effektivitet och mer tid att investera i att utveckla fantastisk programvara.

Få omedelbara svar från dina arbetsplatsdata, skapa innehåll och prioritera uppgifter bättre med ClickUp Brain.

Och så finns ClickUp Brain – världens mest kompletta arbets-AI som hjälper dig att planera, skriva och bygga utan att lämna ClickUp. Den kan hämta uppdateringar från dina sprintar, prioritera din backlog baserat på vad som halkar efter och till och med svara på interna frågor genom att skanna dina arbetsdokument och uppgifter.

Be det att utarbeta en sprintplaneringsrapport eller sammanfatta den senaste retrospektiven, så genererar det en korrekt översikt.

Du kan till och med växla mellan de bästa LLM:erna, som ChatGPT, Gemini, DeepSeek och Claude, beroende på vilken utdatastil eller djup du behöver. Denna flexibilitet är en enorm skillnad jämfört med alla andra verktyg, vilket ger teamen mer kontroll, bättre kontextbehandling och resultat av högre kvalitet – allt utan att lämna ClickUp.

Växla mellan flera LLM:er med ClickUp Brain och optimera modellen för den aktuella uppgiften.

💡 Proffstips: Vill du automatisera daglig eller veckovis rapportering för ditt team? Det är enkelt med fördefinierade autopilotagenter i ClickUp! Ställ bara in dina triggers, definiera omfattningen (t.ex. slutförda uppgifter eller hinder) och låt agenten generera och dela rapporter – ingen manuell uppföljning krävs. Håll koll på dina dagliga uppgifter med förkonfigurerade Autopilot Agents i ClickUp.

Allt binds samman med ClickUps lösning för agil projektledning . Den stöder Kanban, Agile Scrum och hybridarbetsflöden – oavsett vad ditt team behöver – och gör det enkelt att skapa visuella instrumentpaneler, rapporter och återkommande sprintcykler.

Detta har hjälpt ledande organisationer som Stanley Security att minska tiden som läggs på att skapa och dela rapporter med upp till 50 %.

Det bästa av allt? Om du vill få en flygande start är ClickUp Agile Project Management Template en av de bästa färdiga mallarna som finns.

Det inkluderar en komplett tavellayout för användarberättelser och uppgifter, en backlogglista, inbyggda sprintar och instrumentpaneler för att övervaka teamets prestanda – allt detta är anpassningsbart. Det är inte bara plug-and-play, utan byggt för att hjälpa dig att skala upp.

För mjukvaruteam som behöver koppla samman allt från planering till leverans är ClickUps lösning för projektledning för mjukvaruteam fullspäckad med funktioner. Den stöder epics, funktionsspårning, felrapportering och till och med QA-överlämningar, samtidigt som den integreras med utvecklingsverktyg som GitHub. Ditt team behöver inte hoppa mellan ClickUp och Jira eller Confluence – allt finns på ett ställe, specialbyggt för utveckling.

Organisera mjukvaruutvecklingsprojekt på ett smart sätt med ClickUps verktyg för projektledning för mjukvaruteam för att spåra builds, hantera releaser och samarbeta.

Till skillnad från Axosoft är det dessutom utformat för bredare samarbete utanför teknikområdet. Det anpassar sig lika bra till arbetsflöden inom marknadsföring, design, HR, IT osv.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan möta en brant inlärningskurva när de arbetar på plattformen för första gången.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (44 000+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Det bästa med ClickUp är möjligheten att skapa anpassade instrumentpaneler som prioriterar vissa typer av uppgifter. Det är enkelt att använda arbetsbelastningsvyn för att fördela dessa uppgifter till ditt team och dela de ovannämnda instrumentpanelerna med dina kunder så att de kan se vad som är viktigt för dem i ett särskilt område. Det bästa av allt är att det integreras med befintliga tjänster som GitHub, och om du är utvecklare är det enkelt att skapa anpassade integrationer om det passar dig bättre. Jag använder det nu dagligen för att hantera alla mina projekt.

Det bästa med ClickUp är möjligheten att skapa anpassade instrumentpaneler som prioriterar vissa typer av uppgifter. Det är enkelt att använda arbetsbelastningsvyn för att fördela dessa uppgifter till ditt team och dela de ovannämnda instrumentpanelerna med dina kunder så att de kan se vad som är viktigt för dem i ett särskilt område. Det bästa av allt är att det integreras med befintliga tjänster som GitHub, och om du är utvecklare är det enkelt att skapa anpassade integrationer om det passar dig bättre. Jag använder det nu dagligen för att hantera alla mina projekt.

📮ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsproblem! En kund kanske inte vill dela känslig beslutsinformation med en extern AI. ClickUp löser detta genom att föra AI-driven problemlösning direkt till din säkra arbetsplats. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik på hela din arbetsplats.

2. Jira (bäst för utvecklingsteam med komplexa arbetsflöden)

via Jira

Om du hanterar komplexa agila arbetsflöden är Jira ett av de mest använda verktygen inom området. Det är väl lämpat för hantering av komplicerade sprintcykler, backloggar, epics och beroenden, vilket gör det till ett bra val för utvecklingsgrupper.

Du kan anpassa nästan alla delar av din process, från arbetsflöden till automatiseringsregler, och koppla uppgifter direkt till releaser. Använd inbyggda Scrum- eller Kanban-tavlor för att visualisera pågående arbete. Och skapa hastighets- eller burndown-diagram för att övervaka prestanda i realtid.

Jiras bästa funktioner

Strukturera projekt med backlog grooming, anpassade ärendetyper och sprintinsikter.

Konfigurera arbetsflöden med grenar, villkor, validerare och efterfunktioner.

Integrera djupt med Bitbucket, Confluence och Figma för fullständig synlighet över hela livscykeln.

Ställ in behörigheter och säkerhetsnivåer för detaljerad åtkomstkontroll

Sök och filtrera med JQL i storskaliga projekt

Jiras begränsningar

Kan vara överväldigande för små eller icke-tekniska team.

Installation och anpassning kräver tid och administrativ expertis.

Jira-priser

Gratis

Standard: 8,60 $/månad per användare

Premium: 17 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

En Capterra-recensent säger:

Jag gillar konceptet med agil sprintledning som Jira är utformat för. Jag gillar hur uppgifterna är ordnade på Jiras uppgiftstavla... Användargränssnittet kan förbättras, det kan bli mer modulärt.

Jag gillar konceptet med agil sprintledning som Jira är utformat för. Jag gillar hur uppgifterna är ordnade på Jiras uppgiftstavla... Användargränssnittet kan förbättras, det kan bli mer modulärt.

3. GitLab (bäst för team som kombinerar DevOps och agil planering)

via GitLab

Om du är trött på att leta efter olika verktyg för källkontroll, CI/CD, säkerhetsskanning och projektledning, välj GitLab.

Det eliminerar fragmentering helt och hållet. Det ger dig en enda applikation för att planera, bygga, säkra och distribuera programvara. Du kan hantera problem, samarbeta kring kodgranskningar, ställa in automatiserade pipelines med övervakning i realtid och till och med genomdriva säkerhets- och efterlevnadsstandarder – allt utan att lämna plattformen.

GitLabs arbetsflöden för sammanslagningsförfrågningar, Kubernetes-integrationer och inbyggd sårbarhetsskanning gör det möjligt för dina team att gå från idé till produktion utan att förlora överblick eller kvalitet. Det är robust för stora organisationer som hanterar komplexa DevSecOps-pipelines och vill ha konsekvent teamöversikt.

GitLabs bästa funktioner

Länka problem till repos, commits och merge-förfrågningar för DevOps-synlighet och verifiera dem.

Automatisera distributioner och uppdateringar utan verktyg från tredje part.

Synkronisera arbetsflöden med epics, milstolpar och CI/CD i ett arbetsutrymme.

Övervaka produktiviteten med mätvärden för cykeltid, distribution och slutförande.

Spåra tid automatiskt genom loggning baserad på ärenden och sammanslagningsförfrågningar.

GitLabs begränsningar

Gränssnittet kan upplevas som komplicerat och ointuitivt för icke-utvecklare.

GitLab-priser

Gratis

Premium: Anpassad prissättning

Ultimate: Anpassad prissättning

GitLab Dedicated: Anpassad prissättning

GitLab Dedicated for Government: Anpassad prissättning

GitLab-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (820+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 180+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitLab?

En Reddit-recensent säger:

GitLab är nästan en one-stop-shop för hela mjukvaruutvecklingscykeln. Det har git-repositorier, ärendehantering, CI/CD, Wiki, containerrepositorium och mycket mer inbyggt i en enda applikation. Vissa har invändningar mot detta eftersom det är tungt. Personligen gillar jag att jag har ett verktyg som jag kan få support för och att allt är väl integrerat...

GitLab är nästan en one-stop-shop för hela mjukvaruutvecklingscykeln. Det har git-repositorier, ärendehantering, CI/CD, Wiki, containerrepositorium och mycket mer inbyggt i en enda applikation. Vissa har invändningar mot detta eftersom det är tungt. Personligen gillar jag att jag har ett verktyg som jag kan få support för och att allt är väl integrerat...

👀 Visste du att? Endast 25 % av Fortune 500-företagen har en konsekvent, strukturerad strategi för att förutse och hantera strategiska störningar, vilket gör att de flesta av dem är sårbara för oväntade förändringar.

4. Wrike (Bäst för tvärfunktionella team med detaljerad uppgiftsuppföljning)

via Wrike

Wrike erbjuder ett modernt alternativ till Axosoft, särskilt för team som vill gå längre än grundläggande backlog-spårning. Det är byggt för att hantera arbete på alla nivåer – individ, team eller företag – med anpassningsbara arbetsflöden, dynamiska förfrågningsformulär, realtidsdashboards och detaljerade arbetsbelastningsvyer.

Till skillnad från Axosoft, som kan kännas stelt och föråldrat, stöder Wrike kreativ korrekturläsning, avancerad analys och tvärfunktionellt samarbete, vilket gör det till ett flexibelt alternativ för både projektledning och operativ övervakning.

Wrikes bästa funktioner

Skapa förfrågningsformulär och arbetsflöden för att effektivisera intag och skräddarsy processer.

Ställ in uppgiftsberoenden och aktivera uppdateringar i realtid för att förhindra flaskhalsar.

Se teamets kapacitet med arbetsbelastningsdiagram för att balansera resurser och undvika utbrändhet.

Spåra prestanda med rapportering och tidsspårning för insikter om projekt och budget.

Wrike-begränsningar

Wrike delar Axosofts projektlednings-DNA men är mer inriktat på marknadsföring, drift och tvärfunktionella team. Det stöder agila tavlor och beroenden, men saknar de utvecklingsspecifika detaljer som Axosoft erbjuder.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (4 270+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En G2-recensent säger:

Jag uppskattar verkligen de olika vyerna som finns tillgängliga, från att kunna gå till inkorgen, instrumentpaneler och att göra-listor. Tillgången till dessa vyer gör det möjligt för mig och mitt team att hålla koll på vårt arbete och samarbeta bättre. Det gör det också möjligt för oss att arbeta över olika team på vår byrå.

Jag uppskattar verkligen de olika vyerna som finns tillgängliga, från att kunna gå till inkorgen, instrumentpaneler och att göra-listor. Tillgången till dessa vyer gör det möjligt för mig och mitt team att hålla koll på vårt arbete och samarbeta bättre. Det gör det också möjligt för oss att arbeta över olika team på vår byrå.

5. Monday.com (Bäst för visuell planering och teamsamarbete)

Om Axosofts användargränssnitt känns för stelt eller föråldrat erbjuder Monday.com ett fräscht, visuellt alternativ. Dess anpassningsbara tavlor gör agil planering intuitiv och samarbetsinriktad, med enkel växling mellan Kanban-, tidslinje-, Gantt- och kalendervyer.

Jämfört med Axosoft gör Monday.com automatisering och integrationer mer fritt tillgängliga, utan att det krävs teknisk kunskap.

Monday.com bästa funktioner

Skapa projektmallar med automatiseringar som kan dras och släppas och anpassade utlösare.

Gruppera arbetsflöden i delade instrumentpaneler med realtidsdata från flera tavlor.

Automatisera projektskapande, uppgiftsfördelning och påminnelser med hjälp av agila mallar.

Synkronisera uppdateringar automatiskt mellan Slack, Teams och e-postmeddelanden.

Begränsningar för Monday.com

Begränsad rapportering i lägre prisplaner

Det kan bli dyrt när teamet växer.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 USD/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 450 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En Capterra-recensent säger:

monday.com erbjuder en digital arbetsplats som gör det möjligt för oss att samordna våra insatser och samarbeta kring våra uppgifter. Det har underlättat vårt dagliga arbete genom att hjälpa oss att planera i förväg.

monday.com erbjuder en digital arbetsplats som gör det möjligt för oss att samordna våra insatser och samarbeta kring våra uppgifter. Det har underlättat vårt dagliga arbete genom att hjälpa oss att planera i förväg.

📖 Läs också: En dag i livet för en mjukvaruutvecklare

6. Asana (Bäst för agila team som fokuserar på enkelhet och snabbhet)

via Asana

Asana är ett bra val för agila team som uppskattar snabbhet och enkelhet. Det erbjuder agila tavlor, sprintarbetsflöden, uppgiftsberoenden och projektmilstolpar utan att verktygets gränssnitt känns överbelastat.

Team kan anpassa avdelningsprojekt till kvartalsvisa OKR och företagsmål med målsättningar. Allt är överskådligt, snabbt och välorganiserat, vilket gör det idealiskt för team som föredrar enklare arbetsflöden och snabbare uppgiftshantering.

Asanas bästa funktioner

Organisera arbetet med portföljer och mål för realtidsöverblick över projektledningen.

Aktivera automatiserade åtgärder som uppgiftsfördelning eller kortflyttningar baserat på framsteg eller förfallodatum.

Förhindra resurskonflikter för teamöverskridande projekt med Asanas arbetsbelastningsfunktion.

Kartlägg och hantera initiativ visuellt med hjälp av tidslinjevy och beroendelinjer.

Asanas begränsningar

Avancerad rapportering är endast tillgänglig i dyrare abonnemang.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Starter: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (11 420+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (13 410+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En Reddit-recensent säger:

Jag testade nyligen Asana för att utvärdera dess funktioner, värde, användarvänlighet och övergripande egenskaper. Även om jag tyckte att Asana var en dyrare lösning än vissa andra projektledningsverktyg på marknaden, anser jag att det är en utmärkt produkt.

Jag testade nyligen Asana för att utvärdera dess funktioner, värde, användarvänlighet och övergripande egenskaper. Även om jag tyckte att Asana var en dyrare lösning än vissa andra projektledningsverktyg på marknaden, anser jag att det är en utmärkt produkt.

7. Targetprocess (bäst för att skala Agile över företagsteam)

via Targetprocess

Om du driver storskaliga agila program som SAFe eller LeSS är Targetprocess ett av få verktyg som är utvecklade för den nivån av samordning. Det överbryggar klyftan mellan strategi och genomförande på ett utmärkt sätt och erbjuder portföljhantering och PI-planering tillsammans med detaljerade uppgiftstavlor.

Anpassningsbara vyer, realtidsstatistik och strategisk roadmapping gör det populärt bland företag som hanterar hundratals agila team.

Targetprocess bästa funktioner

Stöd för agila ramverk (SAFe, LeSS, Nexus) med hierarkikartläggning

Koppla samman arbetsuppgifter mellan team, program och värdeflöden på ett visuellt sätt.

Justera vyer på team-, portfölj- eller lösningsnivå med pivottabeller och roadmaps.

Anpassa IT- och affärsmål med spårning från strategi till genomförande

Analysera framsteg, flaskhalsar och trender med anpassningsbara rapporter.

Begränsningar i Targetprocess

Installationen kan ta lång tid för komplexa organisationer.

Användargränssnittet känns något föråldrat jämfört med nyare agila verktyg

Priser för Targetprocess

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Targetprocess

G2: 4,3/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (540+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Targetprocess?

En Capterra-recensent säger:

Det är enkelt att använda och erbjuder funktioner för spårning, planering och projektledning.

Det är enkelt att använda och erbjuder funktioner för spårning, planering och projektledning.

8. Trello (bäst för lätta agila tavlor och snabb onboarding)

via Trello

Trello erbjuder en enkel metod för projektledning som fungerar förvånansvärt bra för en mängd olika användningsområden. Det är ett av de lättviktiga alternativen till Axosoft.

Baserat på Kanban-principerna kan användarna skapa tavlor med listor och uppgiftskort som är lätta att anpassa till personliga att göra-listor, produktutvecklingspipelines, innehållskalendrar och mycket mer.

Medan gränssnittet förblir rent och intuitivt, möjliggör Trellos Power-Ups – integrationer och tillägg – stöd för avancerade arbetsflöden. Tänk på funktioner som länkning mellan flera tavlor, tidslinjevyer, återkommande uppgifter och anpassade fält.

Trellos bästa funktioner

Automatisera uppgiftsfördelning, påminnelser om förfallodatum och kortsortering med Butler.

Lägg till power-ups som omröstning, kalender, kortåldring och TeamGantt till Trello-tavlor.

Skala Kanban med avancerade funktioner som tidslinjer och agila dashboard- vyer i Trello Premium.

Spåra detaljer som budgetar, prioriteringar eller timmar med anpassade kortfält.

Trellos begränsningar

Det kan kännas för grundläggande för att skala agila team.

Automatiseringar är begränsade om inte uppgradering sker.

Trellos prissättning

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 680+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 510+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En Reddit-recensent säger:

Jag är besatt av Trello och använder det till så många saker – från att planera mina arbetsuppgifter till att planera mina uppgifter utanför arbetet, organisera resor och hemprojekt och planera måltider... jag använder det bokstavligen till alla möjliga saker. Och en av de saker jag älskar är att det på en grundläggande nivå är så enkelt – precis som du sa, en grundläggande kanban-tavla med listor som du kan dra runt.

Jag är besatt av Trello och använder det till så många saker – från att planera mina arbetsuppgifter till att planera mina uppgifter utanför arbetet, organisera resor och hemprojekt och planera måltider... jag använder det bokstavligen till alla möjliga saker. Och en av de saker jag älskar är att det på en grundläggande nivå är så enkelt – precis som du sa, en grundläggande kanban-tavla med listor som du kan dra runt.

9. Zoho Sprints (Bäst för små agila team med begränsad budget)

via Zoho Sprints

Om du vill ha grundläggande agil funktionalitet till ett rimligt pris är Zoho Sprints rätt val. Det erbjuder spårning av användarberättelser, hantering av produktbacklog, sprintar, rapportering, tidrapporter och möteshantering – allt utan att kräva en budget i företagsstorlek.

Det är tillräckligt enkelt för nystartade företag, men ändå tillräckligt kraftfullt för att effektivt genomföra en komplett agil cykel.

Zoho Sprints bästa funktioner

Hantera användarberättelser, uppgifter, buggar och epics i en agil miljö för små och medelstora företag.

Förbättra uppskattningar med realtidsburndown-diagram, hastighetsuppföljning och releaseplanering.

Integrera sprintplanering med Zoho Projects, CRM och verktyg från tredje part för ökad synlighet.

Genomför retrospektiver med inbyggda mallar och spårning av åtgärdspunkter.

Anpassa scrumtavlor med swimlanes, WIP-gränser och sprintmålsfält.

Zoho Sprints begränsningar

Begränsade integrationer jämfört med större aktörer

Rapporteringen kan kännas grundläggande för företagets behov.

Priser för Zoho Sprints

Starter: 1 $/månad per användare (faktureras årligen)

Elite: 3 $/månad per användare

Premier: 6 $/månad per användare

Zoho Sprints betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (280+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Sprints?

En G2-recensent säger:

Det rena och intuitiva gränssnittet gör det enkelt att hantera agila arbetsflöden. Jag uppskattar också hur väl agila principer implementeras i plattformen. Anpassningsalternativen är ganska flexibla och den globala vyn ger en användbar översikt över flera projekt. Prissättningen är också konkurrenskraftig.

Det rena och intuitiva gränssnittet gör det enkelt att hantera agila arbetsflöden. Jag uppskattar också hur väl agila principer implementeras i plattformen. Anpassningsalternativen är ganska flexibla och den globala vyn ger en användbar översikt över flera projekt. Prissättningen är också konkurrenskraftig.

🧠 Rolig fakta: Mer än 90 % av organisationerna har infört agila metoder i någon form för att hantera projekt och påskynda leveransen.

10. YouTrack (Bäst för ärendehantering med anpassningsbara arbetsflöden)

via YouTrack

YouTrack speglar Axosofts utvecklarvänliga känsla med agila tavlor, ärendehantering och tangentbordsstyrda arbetsflöden. Till skillnad från många rigida system kan du definiera anpassade arbetsflöden, ärendefält och agila tavlor som passar ditt teams naturliga processer.

Det stöder Scrum, Kanban eller blandade metoder, tillsammans med detaljerad ärendehantering, tidrapportering och en kunskapsbasfunktion.

Viktigt är att YouTrack erbjuder omfattande automatiseringsfunktioner och mallar för produktbackloggar, från anpassade regler till fullständiga skript, vilket gör det möjligt för team att automatisera komplex affärslogik direkt i verktyget.

YouTracks bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden med kommandon i naturligt språk (t.ex. ”Fixa senast fredag, tilldela @John”).

Stöd för agil och traditionell projektledning ( Scrum-projektledning + Waterfall)

Kombinera projektuppföljning, helpdesk-ärenden och kunskapsbas i en och samma plattform.

Analysera projektets hälsa med inbyggda rapporter som kumulativt flöde, burndown och Gantt-diagram.

Lokalisera arbetsytor på flera språk och i flera tidszoner för globala team.

YouTracks begränsningar

Användargränssnittet kan kännas mindre modernt jämfört med nyare verktyg.

Ett mindre app-ekosystem än andra verktyg på denna lista.

YouTrack-priser

Gratis

Betalt: 4,40 $/månad per användare

YouTrack-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouTrack?

En Capterra-recensent säger:

…det är mycket flexibelt och passar in i många olika arbetsflöden. Dessutom är själva programvaran ganska lättviktig och snabb…

…det är mycket flexibelt och passar in i många olika arbetsflöden. Dessutom är själva programvaran ganska lättviktig och snabb…

Är du redo att gå vidare från Axosoft? Bli agil med ClickUp!

Om Axosoft har börjat kännas som ett hinder istället för en språngbräda är det inte bara du och ditt team som upplever det så. Ditt projektledningsverktyg ska kännas som en förlängning av ditt teams bästa instinkter: flexibelt, snabbt och skapat för verkligt samarbete.

Alla alternativ vi har täckt har sina styrkor, men om du letar efter den mest kompletta och anpassningsbara lösningen är ClickUp svår att slå.

Från att bygga smidiga arbetsflöden som är meningsfulla till att spåra mål, automatisera sprintceremonier och koppla uppgifter direkt till större initiativ – ClickUp samlar allt på ett ställe utan att tynga ner dig. Det är utformat för team som vill arbeta snabbare utan att offra tydlighet eller kontroll.

