Hur man bygger marknadsföringsstrategier för ett byggföretag

Har du någonsin känt att en ny konkurrent kan ta över dina nya affärer? Eller har du kämpat för att få fler leads just när dina offertförfrågningar börjar sinna ut?

Visst, din personal lägger felfria fundament, men hur är det med fundamentet för din affärspipeline?

54,8 % av byggföretagen förlitar sig på rekommendationer för över hälften av sin försäljning.

I byggbranschen kan mun till mun-metoden vara guld värd. Men det är inte direkt en tillväxtplan.

Svaret? En marknadsföringsstrategi för byggbranschen som arbetar lika hårt som du. En strategi som visar vad du tillför varje byggprojekt.

I det här blogginlägget går vi igenom beprövade marknadsföringsstrategier som byggföretag kan använda för att öka sin synlighet och vinna bättre projekt. Vi presenterar också ClickUp, den kompletta appen för arbete, där du kan planera, genomföra och övervaka din strategi på ett och samma ställe.

Varför marknadsföring är viktigt för byggföretag

Från en generalentreprenör som lämnar anbud på kommersiella byggprojekt till renoveringsföretag för bostäder – marknadsföring är motorn som gör att du syns redan innan handskakningen. Det är som en digital byggnadsställning som byggs upp för att hålla uppe ditt företags varumärke när ekonomin, rekommendationerna eller tidsplanerna blir osäkra.

För att förklara varför det är så viktigt ska vi titta på vad en marknadsföringsstrategi kan göra för ditt byggföretag.

Ökar ditt anseende: Hjälper ditt kvalitetsarbete att nå längre och få större genomslag. Framgångsrik marknadsföring inom byggbranschen tar ditt anseende från att vara "känt i grannskapet" till att bli "eftertraktat i hela regionen".

Positionera ditt varumärke tydligt: Hitta din nisch och visa kunderna exakt vad du är bäst på, oavsett om det är tilt-up-lager, gröna byggnader eller till och med historiska restaureringar. Hitta din nisch och visa kunderna exakt vad du är bäst på, oavsett om det är tilt-up-lager, gröna byggnader eller till och med historiska restaureringar. Produktmarknadsföring ser till att dina potentiella kunder kommer ihåg ditt namn och ökar varumärkeskännedomen.

Hjälper dig att bättre tajma din marknadsföring: Byggbranschen är säsongsbetonad, och marknadsföring hjälper dig att få in anbudsinfordringar i inkorgen innan vårens anbudskrig hettar till. Med förplanerade kampanjer, omriktade annonser och marknadsföring tajmad efter finansieringscyklerna syns du när kunderna planerar och innan de finansierar någon annan.

Höjer kvaliteten på dina anbud: Ger kunderna förtroende redan innan de öppnar din offert. Brandade presentationer, välformulerade kapacitetsbeskrivningar och smarta Ger kunderna förtroende redan innan de öppnar din offert. Brandade presentationer, välformulerade kapacitetsbeskrivningar och smarta marknadsföringsstrategier förvandlar ditt anbud till en berättelse, inte bara ett kalkylblad.

Fyller din pipeline: Håller din kalender fullbokad och förutsägbar, vilket innebär en full marknadsföringstratt och färre torrperioder. Konsekvent marknadsföring ger stadigt fler kvalificerade leads, så medan ett jobb avslutas kan du redan lämna offert på nästa.

💰 Tänk på detta: Byggföretag som investerar endast 3 % av sina intäkter i marknadsföring får högre nettovinstmarginaler än de som inte gör det!

⭐ Utvalda mallar Utan en tydlig strategi känns marknadsföringsinsatserna splittrade: du dyker upp på fel evenemang, publicerar innehåll som inte når fram och jagar leads som aldrig konverterar. Lösningen? Använd ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan för att: Definiera din ideala kundprofil ( fastighetsutvecklare, kommersiella fastighetsägare eller statliga entreprenörer)

Identifiera de bästa kanalerna för att nå ut (branschmässor, LinkedIn, lokala nätverksgrupper eller plattformar för entreprenörer)

Anpassa alla marknadsföringsinsatser efter dina affärsmål

Spåra resultat och anpassa genom att mäta leadkällor, konverteringsgrader för offerter och vunna projekt.

De bästa marknadsföringsstrategierna för byggföretag

Att få befintliga kunder att återkomma kan bero på valet av de bästa marknadsföringskanalerna.

Här är tio marknadsföringsidéer och strategier för byggbranschen som är utformade för att hjälpa din kundbas och ditt varumärke att växa.

1. Skapa en interaktiv och visuell webbplats som din digitala showroom

Byggarbetsplatser har inga eleganta showrooms, vilket innebär att ditt företags webbplats måste göra jobbet. Det är din digitala arbetsplats, alltid öppen och alltid i drift. Det är här potentiella kunder kommer för att bedöma dig.

Allt från din kontaktsida till projektgallerier och tjänstelistor bör hållas rent, visuellt tilltalande och lättnavigerat. Kort sagt: låt kunderna se exakt vad du gör och hur du arbetar. Kom ihåg att en välbyggd webbplats skapar förtroende och trovärdighet innan du ens lyfter luren.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Använd ett SEO-fokuserat innehållshanteringssystem som WordPress eller Webflow.

Lägg till projektgallerier med före-och-efter-bildspel, drönarbilder och timelapse-klipp.

Bädda in vittnesmål från kunder, arkitekter eller underleverantörer

Använd starka CTA:er som "Boka ett besök på plats" eller "Få en gratis inspektion" för att driva på omedelbar handling.

📌 Exempel: PCL Construction rankas högt som leverantör av byggtjänster tack vare sin balans mellan projektpresentationer och informativa infografiker. Webbplatsen har också en tillgänglig sidlayout som är finjusterad för sökmotoroptimering.

💡 Proffstips: Lägg till interaktiva verktyg som kostnadsberäknare eller materiallistgeneratorer på din webbplats. När besökare får snabba, användbara svar är det mycket mer sannolikt att de blir solida, kvalificerade leads.

2. Skapa en innehållsstrategi för branschauktoritet och organisk trafik

👀 Visste du att? Nästan 54 % av byggföretag som kämpar med att generera leads producerar inget innehåll.

Innan en kund kollar in ditt företag, letar de nog efter saker som "Hur lång tid tar en renovering?" eller "Vilka kakelplattor klarar monsunregn?". Det är din chans att visa upp svaren.

Med innehållsmarknadsföringsstrategier kan du tidigt delta i konversationen, utbilda, bygga förtroende och organiskt positionera din personal som det rätta valet. Bloggar, videoinnehåll och visuella förklaringar är också utmärkta sätt att visa upp din expertis. Dessutom kan ditt säljteam använda dem i presentationer, offerter och uppföljningar.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Gör en lista med vanliga frågor från tidigare kunder (t.ex. ”Hur lång tid tar det?”).

Skriv blogginlägg, spela in korta videor eller skapa visuella förklaringar

Fokusera på SEO-vänliga ämnen som är relevanta för dina byggtjänster och din plats.

Länka innehåll från e-postkampanjer, offerter och broschyrer

Uppdatera innehållet regelbundet med säsongs- eller regeländringar.

📌 Exempel: Elevate Constructions publicerar regelbundet bloggar och videor som guidar användarna genom planering av byggprojekt, olika faser, säkerhetsprotokoll och budgetförväntningar. Detta gör dem till branschexperter, hjälper dem att generera organiska leads och driver organisk söktrafik från beslutsfattare.

3. Personlig e-postmarknadsföring för maximal relevans

Många byggprojekt har långa beslutscykler. Tänk på en fastighetsutvecklare som samlar in finansiering och tillstånd för en kommersiell fastighet i flera faser, en fastighetsförvaltare som planerar renoveringar av ett antal äldre byggnader eller en husägare som budgeterar och planerar för ett drömhus som fortfarande är månader från att börja byggas.

En potentiell kund kan begära en offert men glömma att följa upp den. Det är där e-postmarknadsföring kommer in i bilden.

Genom att skicka uppdateringar, tips och projektpresentationer direkt till deras inkorg håller du dig i deras medvetande. Även om de inte är redo just nu, kommer de att komma ihåg ditt namn när det är dags att välja entreprenör.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Segmentera din målgrupp i grupper som bostäder kontra kommersiella fastigheter, nya leads kontra tidigare kunder eller efter typ av tjänst.

Skapa e-postsekvenser baserat på var de befinner sig i beslutscykeln (t.ex. offert begärd, platsbesök gjort, inget svar).

Skicka e-postmeddelanden genom drip-kampanjer som levererar kort, användbart och konsekvent innehåll.

Anpassa ämnesrader och innehåll. Inkludera deras namn, projekttyp eller plats om möjligt.

Använd visuella element som projektfoton eller en snabb uppdatering av webbplatsen som de kan relatera till.

📌 Exempel: En serie med fyra e-postmeddelanden till en potentiell kund som har begärt en offert men inte återkommit skulle kunna se ut så här: E-post 1: ”Din skräddarsydda kostnadsberäkning för ditt hus, är du fortfarande nyfiken?”

E-post 2: Visa upp ett liknande projekt med fantastiska bilder och en positiv kundrecension.

E-post 3: Dela ett snabbt tips: ”5 sätt att förbereda din tomt för byggnation under monsunperioden”

E-post 4: Erbjud ett gratis 15-minuterssamtal för att diskutera tidsplaner

👀 Visste du att? Personliga och segmenterade e-postmeddelanden får 30 % högre öppningsfrekvens. Det låter som ett sätt att undvika hamna i någons skräppostmapp!

4. Använd Local Services Ads (LSA) för att bygga förtroende och öka synligheten

När någon söker efter ”entreprenör nära mig” visar Google lokala företag som använder LSA högst upp i sökresultaten. Efter att ha granskats, försäkrats och godkänts får du den gröna Google Guaranteed-märkningen och blir berättigad att använda LSA. Det innebär omedelbar tillit och ökad synlighet online för byggföretaget hos potentiella kunder.

Med LSA som marknadsföringsstrategi ser nya kunder dig som verifierad och pålitlig. Lägg till starka recensioner av dina tjänster, så blir du det självklara valet. Dessutom betalar du bara när en potentiell kund ringer dig, inte bara när de klickar.

💡 Proffstips: Kombinera betald annonsering med relevant innehåll för att nå potentiella kunder precis när de letar efter tjänster som dina. Förutom Google Ads är Instagram, Facebook och LinkedIn också populära sociala medieplattformar som du kan använda.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Registrera dig för Google Local Services Ads och genomgå Google Guarantee-verifieringen (bakgrundskontroller, licens, försäkring etc.).

Ange tydligt dina kärntjänster, tjänsteområde och öppettider.

Samla in och visa upp positiva kundrecensioner direkt på din Google-profil.

Fastställ en månatlig marknadsföringsbudget som du betalar per lead.

Använd appen Google Local Services för att spåra leads och svara snabbt.

📌 Exempel: Ett regionalt renoverings- och byggföretag fick sju verifierade leads på en enda månad genom att lägga till LSA.

📖 Läs också: Den bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering för företag

5. Account-based marketing (ABM) för att få stora kunder

Alla försäljningar är välkomna, men alla leads är inte lika värdefulla. Om du är ute efter stora kontrakt, till exempel från utvecklare, fastighetskoncerner eller offentliga upphandlingar, bör ABM vara din strategi. Istället för att kasta ut ett stort nät, väljer du ut högvärdiga kunder och marknadsför direkt till dem med personlig kontakt.

Skräddarsy din presentation, dina fallstudier och till och med dina landningssidor för just den kunden. Att vinna en stor kund kan trots allt ge bränsle åt din pipeline i flera månader.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Identifiera en lista över högvärdiga mål baserat på projektstorlek, sektor eller region.

Tilldela en dedikerad kontoansvarig eller ett team till varje nyckelkund.

Utveckla fallstudier eller portföljer som visar liknande projekterfarenheter.

Sponsra branschevenemang eller föreningsmedlemskap som de är involverade i.

Använd verktyg som LinkedIn Sales Navigator för att engagera specifika intressenter.

📌 Exempel: LiveRamp riktade sig till endast 15 Fortune 500-konton med en multitouch-ABM-kampanj, där man använde personaliserade displayannonser, gated content, e-postmarknadsföring, SDR-kontakter och anpassad direktreklam. Taktiken genererade över 50 miljoner dollar i årlig intäkt och hade en konverteringsgrad på 33 % på bara fyra veckor.

Marknadsföring inom byggbranschen är också ganska praktisk, så några av dina bästa leads kommer från att skaka hand och byta visitkort. Genom att sponsra mässor och utställningar får ditt varumärke synlighet hos rätt målgrupp: utvecklare, projektledare, inköpschefer och stadsplanerare.

Med din målgrupp i samma rum är det en utmärkt marknadsföringsstrategi som skapar en stark närvaro online. För B2B-företag kan det leda till inbjudningar till förkvalificering och intresse för joint ventures. För bostadsbyggare och andra byggproffs innebär det spontana leads, leverantörsavtal och möjligheter till partnerskap.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Välj mässor där dina målkunder (inte bara kollegor) deltar.

Designa en monter med projektbilder, demonstrationer och giveaways

Förbered snabba portföljbroschyrer och tjänstebroschyrer

Samla in besökares kontaktuppgifter och följ upp inom 3–5 dagar

Dela upplevelsen live via stories eller sammanfattningsreels efter evenemanget.

📌 Exempel: Traditional Building Conference Series sammanför flera sponsorer med en mycket målinriktad publik bestående av arkitekter, entreprenörer och restaureringsexperter. Sponsorerna uppskattar evenemanget för dess högkvalitativa leads och branschfokus. En sponsor rapporterade till och med att de kunde ringa 100 säljsamtal på bara två dagar.

📖 Läs också: Tillväxtmarknadsföringsstrategier för att skala upp din verksamhet

7. Gemensam marknadsföring med kompletterande företag

Marknadsföring inom byggbranschen är inte alltid ensamma kampanjer. När man tänker på byggbranschen passar arkitekter, inredningsarkitekter, byggmaterialföretag och fastighetsmäklare också bra in. Genom gemensamma marknadsföringskampanjer med dessa partners kan du utnyttja deras nätverk och nå kunder som redan planerar ett byggprojekt.

Allt från webbseminarier om "design till leverans", delade Instagram-reels eller en gemensam mässmonter utökar konstruktivt din räckvidd. Denna strategi är också effektiv och undviker att din budget sträcks ut.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Identifiera företag som riktar sig till samma målgrupp (men som inte är direkta konkurrenter)

Presentera en gemensam blogg, video eller ett webbinarium med överlappande marknadsföringspotential.

Dela varandras innehåll eller gör reklam för varandra på sociala medier.

Erbjud paketerade tjänster eller incitament för delade leads

Delta i mässor tillsammans för att dubbla exponeringen

📌 Exempel: Turner Construction samarbetade med Autodesk för att gemensamt skapa innehåll kring digital projektleverans. Kampanjen omfattade artiklar med gemensamt varumärke, fallstudier och sponsring av evenemang, där man lyfte fram hur Turners användning av teknik gjorde dem mer effektiva samtidigt som man marknadsförde Autodesks programvara. Båda varumärkena gynnades av att nå varandras målgrupper inom bygg- och teknikbranschen.

8. Influencers eller partners i rampljuset

Byggprojekt är stora investeringar, så vem du har arbetat med kan betona för framtida leads, rekommendationer och värdefulla affärer. Låter nästan lika spännande som en kändis cameo, eller hur?

Prova snabba, kreativa insatser som frågor och svar på plats, en funktion som "månadens projektpartner" eller ett Instagram-takeover. Genom att presentera kända arkitekter, designers eller projektledare visar du subtilt upp ditt arbete genom trovärdiga röster och når ut till deras lojala följare.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Identifiera lokala namn som kunderna redan följer (arkitekter, mäklare, nischbloggare)

Intervjua dem på din blogg eller gör en kort videopresentation av ett gemensamt projekt.

Tagga och presentera dem på sociala medier med genomtänkta bildtexter.

Förvandla kundutlåtanden till ”partnerval” eller Q&A-reels

Använd Instagram eller LinkedIn Stories för att visa bakom kulisserna-guidningar tillsammans.

📌 Exempel: Skanska USA samarbetade med arkitekten Michael Hsu för att lyfta fram ”Understory”, en offentlig plats i Capitol Tower i Houston. Deras bakom kulisserna-turer, sociala innehåll och pressreportage lyfte fram Hsus designvision. Samarbetet ökade synligheten för både Skanska och Hsu och positionerade projektet som både funktionellt och arkitektoniskt ikoniskt.

9. Inlägg på sociala medier och livestreaming av projekt för att personifiera ditt varumärke

Om en byggwebbplats är showroom, tänk på marknadsföring i sociala medier som din kamera som följer vardagen. För att attrahera framtida kunder, partners eller till och med talanger, dela allt från färdigställda byggprojekt till framsteg på plats. Nyckeln är att göra det live och ofiltrerat.

Oavsett om du lyfter stål, lägger kakel eller anordnar en matinsamling, dela det när det händer för att skapa buzz. Inom byggbranschen, där varje detalj är visuell, fångar realtidsinlägg din personlighet, ditt hantverk och dina värderingar i aktion.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Gör en målgruppsanalys och välj lämpliga sociala medieplattformar som Instagram, Facebook eller LinkedIn.

Planera in korta livesessioner från säkra zoner på plats (inga brott mot hjälmreglerna!).

Presentera personalen, utrustningen eller viktiga milstolpar.

Marknadsför livestreamen en dag i förväg och spara repriserna till din profil.

Interagera live – svara på tittarnas frågor eller gör minienkäter under streamen.

📌 Exempel: Suffolk Construction publicerar regelbundet viktiga milstolpar, taklagsfester, hållbarhetsfunktioner eller teknikbaserade byggarbetsflöden på LinkedIn. Dessa sessioner förklarar deras byggprocess för kunder, lockar partners och förbättrar arbetsgivarvarumärket för topptalanger.

10. Rekommendations- och lojalitetsprogram

Inom byggbranschen kan nöjda kunder vara dina bästa reklampelare, så ge dem en anledning att aktivt sälja för dig. Ett strukturerat program för rekommendationer och varumärkeslojalitet är ett kraftfullt sätt att omvandla varje avslutat projekt till framtida affärer. Det är också ett utmärkt sätt att spåra leads som kommer via mun till mun-metoden.

Små belöningar och exklusiva förmåner uppmuntrar kunderna att dela ditt namn med vänner, grannar, RWA-grupper och till och med fastighetsförvaltare. Denna strategi fungerar perfekt för företag som erbjuder bostadsrelaterade och återkommande tjänster, såsom renovering, vattentätning eller solcellsinstallationer.

⚒️ Steg för att bygga upp det

Skapa en enkel referensspårare

Erbjud presentkort, rabatter eller extra tjänster som incitament.

Skicka ett tackbrev eller en tackvideo med ditt företags logotyp när någon rekommenderar dig.

Marknadsför programmet via e-post och på dina fakturor

Följ upp leads snabbt för att behålla momentum

📌 Exempel: TraceAir har ett rekommendationsprogram som erbjuder 250 dollar per projekt när den rekommenderade kunden tecknar ett kontrakt inom sex månader. Programmet har tydliga villkor, enkla kvalificeringskrav och enkel ansökan, vilket gör det till ett favoritprogram bland byggare, utvecklare och ingenjörer.

📖 Läs också: Hur man startar ett byggföretag

Hur ClickUp förbättrar marknadsföringen för byggföretag

Att sätta alla dessa marknadsföringsstrategier i verket är avgörande för att kunna dra nytta av deras fördelar. Men sedan kommer verkligheten ikapp.

Den där rekommendationsfilmen? Glöm den.

Kalendern för platsbesök? Dubbelbokad.

Kampanjidéer? Begravda under ritningsrevideringar och leverantörsfakturor.

Marknadsföring ökar både intäkterna och trovärdigheten. Det bör inte vara det första som faller bort när du jonglerar med regnförseningar, materialproblem och kundsamtal i rad.

🧠 Rolig fakta: 45 % av de tillfrågade i Gartners undersökning uppgav att de använder manuella metoder, såsom penna och papper och kalkylblad, för att spåra dagliga aktiviteter i sin byggverksamhet.

När dina system är fast i stenåldern har dina marknadsföringsinsatser ingen chans.

Det är där ClickUp kommer in. Det är en app för allt som rör arbete som ger ditt marknadsföringsteam en tydlig, centraliserad hubb. Spåra dina kampanjer, schemalägg inlägg, logga kundfeedback och förlora aldrig en bra idé igen.

Med flexibla verktyg och över 1 000 integrationer anpassar sig ClickUp efter dina byggprojekt – oavsett om du bygger ett varumärke, ett anbud eller en anläggning värd flera miljoner dollar.

Som Kira Kieffer, marknadschef på Renewal By Andersen, säger:

ClickUp har anpassningsbar uppgiftshantering, intuitivt gränssnitt, tidsspårning, samarbetsfunktioner, automatisering, anpassningsbara instrumentpaneler, gäståtkomst, mobil åtkomst och nya uppdateringar hela tiden.

Låt oss visa dig hur du kan få ut mesta möjliga av denna kraftfulla verktygslåda:

Använd kontextmedveten AI för snabb innehållsgenerering

Skapa engagerande innehåll, analysera kundfeedback och utveckla marknadsföringsstrategier för din byggverksamhet med ClickUp Brain.

Ignorerar du innehållsskapande eftersom du är upptagen med att jonglera med platsbesök, leverantörssamtal och kunduppdateringar? ClickUp Brain är som att ha ett helt marknadsföringsteam och en forskningsassistent till ditt förfogande. Det genererar innehåll från grova idéer och hjälper till att brainstorma marknadsföringstaktiker från grunden. Det innebär att snygga blogginlägg, e-postpresentationer och till och med videoskript kan skapas direkt, utan att du behöver lägga ner timmar på det.

Brain är världens mest kompletta arbets-AI som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och dina externa appar – för att generera innehåll, analysera feedback och skapa marknadsföringsstrategier med fullständig kontextuell medvetenhet.

Brain kan till och med hjälpa dig att förbereda uppföljningar, bryta ner tunga projektfiler och omvandla långa uppdateringar till snabba sammanfattningar.

Skapa innehåll baserat på anpassade regler, analysera ny marknadsföringsdata när den kommer in och starta nästa steg automatiskt med ClickUp AI Agents.

Genom att kombinera Brains funktioner med ClickUps Autopilot Agents får du ett fullt bemannat, AI-drivet kommandocenter för digital marknadsföring inbyggt i ditt arbetsflöde.

Tänk på dessa agenter som dina AI-teammates som kan utföra åtgärder självständigt baserat på triggers och instruktioner.

📌 Låt oss säga att du just har avslutat fas ett av en renovering för din kund. Din anpassade Brand Copywriter Agent sätter igång och skriver ett LinkedIn-inlägg som är anpassat efter projektets detaljer och varumärkets ton. En Campaign Manager Agent spårar engagemang, föreslår förbättringar och markerar inlägg som inte presterar tillräckligt bra – allt automatiskt.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta möjligt. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem som kan uppstå vid införandet av AI, samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskaper över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Spara tid och minska kontextbyten med en enhetlig marknadsföringsarbetsyta

Dokumentera, planera och genomför marknadsföringsprogram för allt från kampanjer till evenemang med ClickUp för marknadsföringsteam.

Marknadsföring inom byggbranschen går snabbt – och förändras ännu snabbare. Det är lätt att kreativa planer faller mellan stolarna.

ClickUp för marknadsföringsteam samlar all din planering, samverkan och byggrapportering på ett och samma ställe. Behöver du ändra budskapet mitt i projektet? Vill du samla teamet kring en ny design för byggskyddsstaket? ClickUp håller alla uppdaterade i realtid. Det innebär automatiserad kommunikation med dina senaste e-postmeddelanden, broschyrer och påminnelser.

Kartlägg kampanjflöden och mässlayouter med ClickUp Whiteboards. Starta ClickUp Tasks direkt från dessa brainstorming-sessioner. Och spåra varje arbetsuppgift fram till slutförandet med den inbyggda uppgiftshanteringen. Det är ditt kreativa krigsrum, utan kaoset.

Det finns också ClickUp Docs, ClickUps inbyggda dokumentationsverktyg för att skriva SOP:er och juridiska avtal i rik formatering.

Ännu bättre? Du kan samla in insikter från fältet och feedback från kunder direkt med ClickUp Forms och visualisera resultaten på en ansluten instrumentpanel, så att du aldrig missar något... eller en deadline.

Planera snabbare och smartare med anpassningsbara mallar

Vill du skapa idiotsäkra marknadsföringsplaner utan att behöva börja om från början varje gång?

Utnyttja hundratals mallar för marknadsföringskampanjer med fördefinierade uppgiftslistor, tidslinjer, framstegsstatus, milstolpar och till och med automatiseringar. Mallarna gör att du kan komma igång snabbt, uppdatera planer i realtid och hålla koll på alla team och arbetsplatser.

Få en gratis mall Planera varje kundpresentation, kampanj och marknadsföring med tydlighet och målinriktning med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan är till exempel ett bra val för byggföretag som vill anpassa sina marknadsföringsinsatser efter kvartalsmål och OKR. Den innehåller en färdig uppgiftslista som spårar alla aktiviteter, från kundkontakter till kampanjlanseringar.

Allt organiseras utifrån dina affärsmål och tidsplaner, så att ditt team vet exakt vilka uppgifter som är viktiga och när de ska utföras. Du får också en särskild OKR-lista för att kartlägga långsiktiga mål, marknadsförings-KPI:er och följa kvartalsvisa framsteg. Det innebär att varje flygblad, rekommendation eller mässplan är kopplad till affärsresultaten.

Få en gratis mall Genomför smidiga, stegvisa kampanjer från budget till varumärkeslansering med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Om du behöver hantera varje detalj i en kampanj är ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer skräddarsydd för dig. Mallen har statusar för stegvis genomförande och går gradvis från planering till lansering till kundbevarande.

Den har också åtta anpassade vyer som täcker allt från budgetar till innehållskalendrar. Det finns till och med en dedikerad spårare för sociala medier som hjälper ditt team att publicera i tid och hålla sig samordnade. Dessutom kan du lagra alla dina projektförslag, varumärkestillgångar och marknadsföringsriktlinjer i ett lättillgängligt referensavsnitt.

Vanliga marknadsföringsutmaningar för byggföretag och deras lösningar

Det är viktigt att ha solida strategier, men att vara förberedd på hinder hjälper också till att få ut det mesta av din marknadsföringsplan. Här är några utmaningar som byggföretag står inför och några tips för att övervinna dem med hjälp av ClickUp.

Inkonsekvent uppföljning av leads

Inom byggbranschen kan leads komma från alla håll: webbformulär, tidigare kunder, rekommendationer eller spontana besök. Om teamen är fokuserade på arbetet på plats och inte alltid har dedikerade försäljningsprocesser på plats, blir uppföljningar ofta försenade eller uteblir helt. Så småningom blir varma leads kalla, och värdefulla affärer går förlorade.

🛠 Hur man åtgärdar detta

Bristfällig intern kommunikation

När designers, skribenter och projektledare förlitar sig på olika lösningar hamnar marknadsföringsteamen inom byggbranschen ofta i silos. Denna brist på samordning är särskilt vanlig när marknadsföringen sköts av en blandning av frilansare och intern personal.

Avsaknaden av ett gemensamt system orsakar förseningar, dubbelarbete och missade deadlines.

🛠 Hur man åtgärdar detta

Centralisera arbetet med delade verktyg som ClickUp Dashboards och ClickUp Docs.

Tilldela tydliga ansvarsområden med förfallodatum

Samla kommentarer, filer och uppdateringar på ett ställe i ditt ClickUp-arbetsutrymme.

Ingen insyn i kampanjens avkastning

Du publicerar annonser, trycker flygblad, kanske till och med sätter upp en flashig mässmonter, men vet du egentligen vad som fungerar? De flesta byggföretag vet inte det, och det är inte ditt fel. Realtidsuppföljning är helt enkelt inte inbyggt i det vanliga arbetsflödet.

Innan du vet ordet av är budgeten slut, men resultaten är fortfarande otydliga.

🛠 Hur man åtgärdar detta

Kartlägg marknadsföringsmått som räckvidd, leads och kostnader efter att ha analyserat dina nuvarande kanaler.

Koppla marknadsföringsuppgifter till kvartalsvisa affärsmål med hjälp av ClickUp Goals och Milestones.

Spåra budgetar och resultat med anpassade fält och dynamiska beräkningar i ClickUp.

Brist på tid för att skapa innehåll

När du måste hantera arbetsplatser, kundsamtal och personalens incheckningar samtidigt flyger tiden iväg. Att genomföra effektiva digitala marknadsföringskampanjer eller ens publicera en välunderbyggd blogg hamnar i bakgrunden.

Det innebär att din webbplats blir inaktuell, dina sociala medier tystnar och dina bästa arbeten aldrig syns.

🛠 Hur man åtgärdar detta

Bygg en marknadsföringsgrund som kan skalas upp. Prova ClickUp

Med tanke på hur omfattande multikanalmarknadsföring är för byggföretag, är det bara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som hjälper dig att prestera över din viktklass. Om du behöver AI, uppgiftshantering och automatisering under ett och samma tak är ClickUp ett utmärkt val.

ClickUp erbjuder även inbyggda dokument, arbetsflöden och instrumentpaneler för att omsätta en effektiv marknadsföringsstrategi för byggbranschen i handling, utan att bromsa arbetet på byggarbetsplatsen. Allt från kampanjer till uppföljning av leads hanteras utan silos och med fullständig insyn.

Är du redo att marknadsföra dig smartare och bygga större? Registrera dig för ClickUp idag!