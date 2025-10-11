ClickUp vs. Amplenote: Vilket produktivitetsverktyg passar dig bäst?

Föreställ dig följande: Tre olika appar är öppna på din skärm, var och en med en del av samma projekt. Din hjärna har en mental karta över var allt finns, men den kartan blir mer och mer rörig för varje dag.

Lösningen verkar enkel: samla allt på ett ställe.

Men ClickUp och Amplenote gör detta på mycket olika sätt. Det ena låter dig bygga din perfekta arbetsyta med alla verktyg du behöver, medan det andra observerar hur du arbetar och hjälper dig att koppla ihop punkterna.

Valet mellan ClickUp och Amplenote handlar i slutändan om följande: Vill du ha ett kontextuellt AI-system som förstår hur du arbetar eller en avancerad anteckningsapp för att-göra-listor? 🧰

ClickUp vs. Amplenote i korthet

Kriterier ClickUp Amplenote Huvudsyfte Allt-i-ett-arbetsyta med konvergerad AI för uppgifter, dokument, mål och chatt, AI-driven + röstanteckningar, sökning och externa AI-modeller. Anteckningsapp med integrerade att göra-listor och schemaläggning Uppgiftshantering Avancerad uppgiftshantering med status, prioriteringar, beroenden, automatisering och tidsspårning. Grundläggande uppgiftshantering i anteckningar, med förfallodatum, prioriteringar och påminnelser Anteckningar Dokument med avancerad formatering, gemensam redigering och mallar för anteckningar Effektiva anteckningar med bakåtlänkar, dubbelriktade länkar och formatering Kalenderintegration AI-driven kalender med drag-and-drop-uppgiftsschemaläggning och tidsblockering som synkroniseras med Google och Outlook Kalender. Inbyggd kalender som synkroniseras med uppgifter och anteckningar Daglig planering och produktivitet "Hem"-vy för personlig planering, mål, påminnelser och agenda-widgets Daglig planerare kombinerar uppgiftshantering och anteckningar i ett och samma utrymme. Samarbete Skapat för team: tilldela uppgifter, kommentera, chatta, dela dokument och ställ in behörigheter. Grundläggande delning av anteckningar och uppgifter; inte idealiskt för stora team. Projektledningsfunktioner Flera vyer (lista, tavla, Gantt, tidslinje), mål, arbetsbelastningsvy, sprintar Inte utformat för projekt- eller teamövergripande uppgiftshantering. Automatisering och arbetsflöden Anpassade och fördefinierade automatiseringsmallar för olika arbetsflöden Inget stöd för automatisering Mallar Stort mallbibliotek för dokument, uppgifter och arbetsflöden Inga inbyggda mallar Sökning och navigering Global sökning, filter, taggar och hierarkisk struktur (Utrymme > Mappar > Listor > Uppgifter) Stark länkning och taggbaserad organisation, enklare övergripande Priser* Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Gratis plan; Betalda planer börjar från 5,84 $/månad/användare.

Vad är ClickUp?

Skapa ditt teams arbetsyta i ClickUp Organisera projekt, team och uppgifter med ClickUp, den kompletta appen för arbete.

För många av oss är våra projekt, kunskaper, anteckningar och kommunikation utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket saktar ner vårt arbete.

ClickUp löser detta med världens första konvergerade AI-arbetsyta, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Med sina mycket anpassningsbara arbetsflöden tillgodoser det ett brett spektrum av projektledningsbehov. Men det är inte allt. Det är utformat för att hantera uppgifter, dokument, mål och samarbete på ett och samma ställe, under ett och samma tak, för att undvika ständiga kontextbyten och verktygsöverbelastning, även känt som Work Sprawl.

ClickUp-funktioner

Låt oss ta en närmare titt på vad ClickUp har att erbjuda.

Funktion nr 1: AI-funktioner som fungerar som magi

ClickUp Brain är en helt integrerad, rollmedveten produktivitetsmotor som är inbyggd i ClickUp.

Få omedelbara uppdateringar om din arbetsyta med ClickUp Brain

Anta att du snabbt vill hitta statusen för en sprint, anteckningar om den senaste marknadsföringen eller till och med en teammedlems uppgift från förra kvartalet. Istället för att leta kan du bara fråga ClickUp Brain, som hämtar kontextmedvetna svar på några sekunder.

💡Bonus: Att skriva anteckningar är bra, men att tala in dina anteckningar är 400 % snabbare!

Njut av AI-driven röstdiktering som transkriberar, finslipar och redigerar anteckningar med ClickUp Talk to Text i realtid och på över 40 språk! 🌏

ClickUp Brain MAX är en AI-kompanjon för datorer som har fullständig överblick över ditt arbetsmiljö och anslutna appar. Använd funktionen Talk to Text för att fånga upp dina talade idéer och omvandla dem till uppgifter, tilldela teammedlemmar och mycket mer.

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

AI Knowledge Manager kopplar samman dina anteckningar, dokument, uppgifter och personer. Behöver du komma ihåg vad som beslutades vid förra månadens roadmap-möte? ClickUp Brain vet var du ska leta och kan sammanfatta det viktigaste åt dig.

Be ClickUp Brain att sammanfatta uppgifter och projekt åt dig

Mötesstöd

Nu ska vi prata om möten, den typen som drar ut på tiden och resulterar i halvfärdiga anteckningar.

ClickUp AI Notetaker underlättar möten genom att automatisera hela anteckningsprocessen. Den spelar in och transkriberar allt i realtid och sparar en sökbar transkription, video och sammanfattning i ett privat dokument. Så även om du tappade koncentrationen eller var tvungen att hoppa över samtalet får du ändå en fullständig bild.

Låt ClickUp AI Notetaker förvandla dina möten till handling

Men det slutar inte med transkription. AI-verktyget för möten identifierar åtgärdspunkter och omvandlar dem automatiskt till tilldelade uppgifter direkt när mötet är slut.

Eftersom det är helt integrerat i ClickUp-ekosystemet kan anteckningar länkas till projekt, taggas i chatten och visas i dokument – det är helt smidigt.

Om du vill ha en färdig mall för manuella anteckningar under möten kan du prova ClickUp Meeting Notes Template.

Mallen är en omfattande, handlingsinriktad arbetsyta inom mjukvaran för mötesprotokoll som hjälper till att fånga upp och hantera teamdiskussioner. Den vänstra sidofältet visar en snyggt organiserad mappstruktur som Mötesriktlinjer och Veckoliga teammöten med datumstämplade anteckningar och ett särskilt utrymme för Dagliga standup/synkronisering.

👀 Visste du att? De fem mest populära metoderna för anteckningar är: Cornell-metoden , som delar upp dina anteckningar i olika fack , som delar upp dina anteckningar i olika fack

Mindmapping , där du börjar med en central idé i mitten av sidan och sedan grenar ut med underidéer, kategorier och kopplingar som ett träd. , där du börjar med en central idé i mitten av sidan och sedan grenar ut med underidéer, kategorier och kopplingar som ett träd.

Zettelkasten , där dina anteckningar kopplas samman via länkar och taggar, vilket skapar ett växande nätverk av kunskap. , där dina anteckningar kopplas samman via länkar och taggar, vilket skapar ett växande nätverk av kunskap.

Outline-metoden , en klassisk hierarkisk struktur, som ett , en klassisk hierarkisk struktur, som ett släktträd för idéer.

Diagrammetoden , där du delar upp sidan i kolumner för olika kategorier och fyller i raderna allteftersom du samlar in information. , där du delar upp sidan i kolumner för olika kategorier och fyller i raderna allteftersom du samlar in information.

Funktion nr 2: AI-driven dokumentationsram

ClickUp Docs är ett dynamiskt dokumentationsramverk som är utvecklat för team som behöver struktur och snabbhet. Om du bygger en kunskapsbas, ett SOP-bibliotek, en projektbeskrivning eller en kundhandbok är det perfekt för dig.

Skriv och samarbeta bättre med ditt team och dina kunder med ClickUp Docs

Du kan organisera innehåll i kapslade sidor, lägga till tabeller, bädda in vyer och till och med länka direkt till uppgifter och arbetsflöden.

Ett produktteam kan till exempel skapa en ”Handbok för lansering av funktioner” med undersidor för QA-checklistor, tidsplaner för lanseringar och marknadsföringsbriefingar, allt i ett delbart dokument som man kan samarbeta i. Eftersom alla dokument finns i ditt arbetsutrymme kan du koppla dem till uppgifter, spåra uppdateringar och se till att de alltid är synkroniserade med projektets genomförande.

Be ClickUp Brain att generera vad som helst, från en sammanfattning av all din tidigare feedback om ett projekt, ett blogginlägg till en produktbeskrivning, inom ClickUp Docs

Det som gör dokumenthanteringsprogrammet ännu kraftfullare är ClickUp Brains AI Writer. Du kan be det att skriva ett utkast till en sammanfattning av en länkad uppgift, omskriva ett långt stycke till punktlistor eller till och med skapa dokumentation från grunden. Skriv bara ett snedstreckkommando eller klicka på AI-ikonen för att komma igång.

🧠 Kul fakta: Zetys rapport om produktivitetsmönster visar att 52 % av arbetstagarna når sin högsta produktivitet mellan kl. 8 och 11 på förmiddagen. På samma sätt känner 15 % sig mer produktiva efter kl. 14.

Funktion nr 3: Projektledning

ClickUps projektledningsfunktioner börjar med ClickUp Tasks. De är flexibla, mycket anpassningsbara och utformade för att passa alla arbetsflöden.

Skapa ClickUp-uppgifter med detaljerad information, ansvariga och prioritetsmarkeringar

Varje uppgift fungerar som en smart behållare för information som förfallodatum, ansvariga, deluppgifter, tidrapportering, filer och konversationer.

Plattformen utmärker sig i detaljerna: du kan ställa in ClickUp Task Dependencies för att styra sekvensen, till exempel "Börja inte förrän designen är godkänd", lägga till anpassade uppgiftsstatusar som passar just din process och växla mellan ClickUp-vyer som lista, tavla och kalender.

Det inkluderar även en AI-projektledare som skapar automatiska projektsammanfattningar, teamuppdateringar och till och med stöder innehållsgenerering med AI Writer.

📌 Exempel på uppmaning: Sammanfatta de viktigaste uppdateringarna och hindren för denna sprint baserat på slutförda uppgifter och kommentarer från de senaste två veckorna.

Och när saker och ting börjar hopa sig kommer ClickUp Reminders till undsättning.

Ställ in ClickUp-påminnelser med bilagor, datum och återkommande scheman

Du kan ställa in personliga påminnelser för vad som helst, till exempel uppföljningar, deadlines eller slumpmässiga idéer, och koppla dem till uppgifter, dokument eller till och med chattar. De synkroniseras mellan mobilen och datorn, så det spelar ingen roll om du sitter vid skrivbordet eller är på språng – plattformen hjälper dig att hålla fokus med just-in-time-påminnelser.

Priser för ClickUp

Vad är Amplenote?

via Amplenote

Amplenote är ett mångsidigt verktyg för anteckningar och produktivitet som hjälper användare att fånga upp idéer, organisera information och hantera uppgifter.

Anteckningarna är flexibla: du kan lägga till formatering, bifoga filer och länka mellan relaterade sidor för att skapa ett sammanhängande informationsnätverk. De är tillförlitliga om du gillar att organisera dina tankar i lager eller återkomma till äldre idéer.

Plattformen tar också integritet på allvar. Allt är krypterat från början till slut, vilket är betryggande om du lagrar personlig eller känslig information. Även om den främst är utformad för enskild användning har den också funktioner för delning och samarbete.

Amplenote-funktioner

Här är några Amplenote-funktioner som hjälper dig att prova olika metoder för anteckningar.

Funktion nr 1: Anteckningsfunktioner

Lägg till ytterligare anteckningar till din kunskap för sammanhang med Amplenote

Amplenote är först och främst utvecklat för stabilt antecknande utan distraktioner. Redigeraren ger dig alla nödvändiga funktioner: fetstil, rubriker, markeringar, listor, citat, kodblock och tabeller.

Du kan också bädda in bilder och videor och till och med länka till andra anteckningar inom en anteckning så att dina idéer förblir sammankopplade.

En utmärkande funktion här är Rich Footnotes. Du kan inte gömma extra text, bilder eller länkar bakom något ord eller någon fras, vilket gör att dina anteckningar hålls organiserade med detaljer gömda under. Det är fördelaktigt när du skriver något som behöver sammanhang.

Funktion nr 2: Organisation och länkning

Koppla samman din kunskap med backlinking-funktioner i Amplenote

Amplenotes dubbelriktade länkar gör att du kan referera till en anteckning från en annan och automatiskt skapa en bakåtlänk. Med tiden bygger detta upp ett mini-kunskapsnätverk som gör det enkelt att gräva i tidigare tankar.

Det använder också ett flexibelt taggningssystem som stöder kapsling, så om du är van vid mappar eller hierarkier kan du återskapa något liknande med hjälp av taggar.

Sökfunktionen är snabb och fungerar överallt, även i bilagor, så du slösar inte tid på att leta efter saker du skrev förra månaden.

🧠 Kul fakta: Den åtta timmar långa arbetsdagen introducerades först av den walesiska arbetarrörelseaktivisten Robert Owen i början av 1800-talet. Hans mål var att dela upp dagen i lika delar: arbete, vila och personlig tid. Det tog över ett sekel innan modellen blev vanlig.

Spara information direkt från din webbläsare med Amplenote

Amplenote innehåller små men genomtänkta verktyg som hjälper dig att hålla igång arbetet. Med Quick Task Bar kan du snabbt skriva ner något utan att behöva gå igenom menyer. Med Amplecap web clipper kan du spara länkar, bilder eller citat direkt från din webbläsare till dina anteckningar.

Offlineåtkomst innebär att du kan fortsätta arbeta utan Wi-Fi, och allt synkroniseras när du är online igen. Det finns också en versionshistorik, så om du någonsin raderar något viktigt kan du återställa och återhämta det.

Amplenotes priser

Gratis

Pro: 5,84 $/månad+ per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 10 USD/månad+ per användare (faktureras årligen)

Grundare: 20 $/månad+ per användare (faktureras årligen)

🔍 Visste du att? Henry Ford minskade arbetsveckan i sin fabrik till fem åtta timmars dagar 1926. Produktiviteten förbättrades och vinsterna ökade. Hans beslut bidrog till att popularisera femdagarsarbetsveckan i hela USA.

ClickUp vs. Amplenote: Jämförelse av funktioner

ClickUp och Amplenote syftar till att öka produktiviteten, men de gör det på olika sätt.

Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner så att du kan välja den projektledningsprogramvara som bäst passar ditt arbetsflöde. ⚒️

Funktion nr 1: Uppgifts- och projektledning

Låt oss se hur varje verktyg hjälper dig att organisera arbetet och hantera projekt på ett effektivt sätt.

ClickUp

ClickUp satsar allt när det gäller hantering av projekt och uppgifter. Du kan skapa uppgifter med detaljerade anpassade fält, ställa in prioriteringar, skapa återkommande att göra-listor och länka deluppgifter eller beroenden för att planera ditt arbete. Det är också fullspäckat med visuella verktyg som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, kalendrar och tidslinjer. Plattformen är utmärkt för att koppla samman och automatisera ditt arbete.

Amplenote

Amplenote är mycket enkelt. Uppgifterna finns i dina anteckningar, vilket gör planeringen mycket naturlig. Du kan markera prioriteringar med hjälp av ett smart poängsystem baserat på Eisenhower-matrisen och ställa in återkommande påminnelser. Men här hittar du inga komplexa projektvyer som tavlor eller Gantt-diagram.

🏆 Vinnare: ClickUp för sina robusta, skalbara funktioner som hjälper dig att hantera flera projekt, personer och långsiktiga tidsplaner.

Funktion nr 2: Samarbete och kommunikation

Så här stöder båda verktygen teamarbete och håller konversationer kopplade till ditt arbete.

ClickUp

ClickUp är en teamorienterad plattform där du kan kommentera uppgifter, chatta med teammedlemmar, tilldela kommentarer och samarbeta med hjälp av Docs, Chat och Whiteboards med live-redigering.

Lägg till gästbehörigheter, aviseringar och integrationer med verktyg från tredje part eller e-post, så har du en komplett checklista för projektledning för team.

Amplenote

Amplenote har grundläggande kommunikationsfunktioner.

Du kan dela anteckningar, samarbeta på att göra-listor och publicera anteckningar på webben. Det är bra för lättare samarbete eller enskilda användare som delar innehåll med några få personer. Men det finns ingen realtidsredigering eller teammeddelanden.

🏆 Vinnare: ClickUp är bättre lämpat för samarbete i realtid, särskilt med team eller kunder.

Funktion nr 3: Anteckningar och kunskapshantering

ClickUp

Dokument i ClickUp är perfekta för anteckningar i team.

Du kan samarbeta i realtid, länka till uppgifter, tilldela åtgärdspunkter och organisera sidor med mappar eller hierarkier. Formateringsverktygen gör jobbet, och du kan skapa mallar för återkommande innehåll. Det passar bra om dina anteckningar är kopplade till arbetsuppgifter eller dokumentation.

Amplenote

Amplenote är utvecklat för djup, sammanhängande tänkande. Det erbjuder avancerad formatering, Markdown, dubbelriktade länkar, hopfällbara översikter och fotnoter som döljer extra detaljer bakom ett rent gränssnitt.

Det är också bra för att skapa en personlig kunskapsgraf och koppla samman dina idéer över tid.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! ClickUp är ett utmärkt val om du vill omvandla dina anteckningar till åtgärder direkt. Amplenote är rätt val om du letar efter ett ställe att skriva ner idéer och mötesdiskussioner.

ClickUp vs. Amplenote på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att förstå vad verkliga användare tycker om debatten mellan ClickUp och Amplenote. Här är vad vi fann:

En Redditor sammanfattade det snyggt genom att påpeka att det bästa verktyget beror på ditt mål, anteckningar kontra planering och genomförande:

Vad kommer du främst att använda det till? Om dess kärnfunktion är att ta anteckningar, spara webblänkar, komma ihåg saker och skapa kopplingar mellan dem alla, då är Amplenote rätt val. Om det handlar om att utföra uppgifter och registrera tidsåtgång, långsiktig planering och flexibilitet att välja en lämplig vy och integrationer med andra tjänster beroende på behov, då är Clickup det rätta valet. (Du har kanske redan märkt att dokumenthanteringen kräver en något icke-intuitiv approach. )

Vad kommer du främst att använda det till?

Om dess kärnfunktion är att ta anteckningar, spara webblänkar, komma ihåg saker och skapa kopplingar mellan dem alla, då är Amplenote rätt val.

Om det handlar om att utföra uppgifter och registrera tidsåtgång, långsiktig planering och flexibilitet att välja en lämplig vy och integrationer med andra tjänster beroende på behov, då är Clickup det rätta valet. (Du har kanske redan märkt att dokumenthanteringen kräver en något icke-intuitiv approach. )

En annan användare som provat båda plattformarna berättade hur varje verktyg kom att fylla olika syften i deras arbetsflöde:

Vid det här laget hade jag dock en mycket tydlig bild av vilka funktioner jag behövde och hur jag skulle använda dem, så Clickup passade perfekt – för planering. Oavsett hur du väljer att börja använda Clickup vill jag dock säga att om du försöker använda alla funktioner redan första dagen kan det bli överväldigande. Kärnan är uppgiftshantering, och det mesta av resten – där kraften ligger – är vyer av uppgifter. Jag kom nyligen till Amplenote (efter att ha provat andra tjänster som påstods ha anteckningstransklusion). För mig fyller det ett annat behov än Clickup – anteckningar, inspelning och taggning av tankar, och till och med att länka ihop dem alla.

Vid det här laget hade jag dock en mycket tydlig bild av vilka funktioner jag behövde och hur jag skulle använda dem, så Clickup passade perfekt – för planering. Oavsett hur du väljer att börja använda Clickup vill jag dock säga att om du försöker använda alla funktioner redan första dagen kan det bli överväldigande. Kärnan är uppgiftshantering, och det mesta av resten – där kraften ligger – är vyer av uppgifter.

Jag kom nyligen till Amplenote (efter att ha provat andra tjänster som påstods ha anteckningstransklusion). För mig fyller det ett annat behov än Clickup – anteckningar, inspelning och taggning av tankar, och till och med att länka ihop dem alla.

Slutligen kom en enskild konsult med sin syn på att använda ClickUp för att driva ett enmansföretag och varför de föredrar det:

Jag är Team Clickup. Jag driver ett enmanskonsultföretag där ett jobb strukturellt liknar nästa jobb. Det tog mig ett tag att lista ut hur jag skulle ställa in min mall; använda mappar eller inte, vilka fält jag skulle använda osv. Enligt min mening var det väl värt mödan att lära sig. När det gäller Android skulle jag ha väldigt mycket information att flytta runt på en liten skärm. Jag använder min telefon främst för att visa information och jag hanterar information främst på en enhet med stor skärm. Du KAN sköta din verksamhet från en telefon, men det verkar lite långsökt för mig. Eftersom Clickup är en webbaserad plattform spelar det förstås ingen roll vilken enhet med stor skärm du använder.

Jag är Team Clickup. Jag driver ett enmanskonsultföretag där ett jobb strukturellt liknar nästa jobb. Det tog mig ett tag att lista ut hur jag skulle ställa in min mall; använda mappar eller inte, vilka fält jag skulle använda osv. Enligt min mening var det väl värt mödan att lära sig. När det gäller Android skulle jag ha väldigt mycket information att flytta runt på en liten skärm. Jag använder min telefon främst för att visa information och jag hanterar information främst på en enhet med stor skärm. Du KAN sköta din verksamhet från en telefon, men det verkar lite långsökt för mig. Eftersom Clickup är en webbaserad plattform spelar det förstås ingen roll vilken enhet med stor skärm du använder.

🔍 Visste du att? Forskning från Journal of Consumer Research visar att måttligt omgivningsljud, som det i ett kafé, kan förbättra prestationen vid kreativa uppgifter. Detta fenomen kallas ibland för kaféeffekten.

Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

Den slutliga uppgörelsen är här, och valet är ganska tydligt!

Det är ClickUp! 👑

Amplenote är ett bra alternativ om du fokuserar på anteckningar, att koppla ihop idéer och att hålla saker privata och lätta.

Men när det gäller mångsidighet, projektgenomförande och teamsamarbete ligger ClickUp i täten, särskilt om du samordnar arbete mellan olika team.

Det samlar allt – dokument, chatt, mål, kalender och AI-assistans – på en och samma plattform. Plattformen skalar med dig utan rigida arbetsflöden.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅