Gratis mallar för svar på negativa recensioner för att bemöta negativa recensioner på ett professionellt sätt

Har du någonsin fått en dålig recension som fick ditt hjärta att sjunka? Negativa recensioner förekommer – även när du gör ditt bästa. Det viktigaste är hur du svarar.

Det är svaret som gör hela skillnaden. Ett välskrivet svar kan dämpa spänningar, visa empati och skydda ditt varumärkes rykte. Men att skriva det i stundens hetta? Det är där det blir knepigt.

Därför har vi sammanställt 18 mallar för svar på negativa recensioner – för att hjälpa dig att hålla dig lugn, professionell och redo med rätt ord när de är svårast att hitta. 💬

Vad är mallar för svar på negativa recensioner?

En mall för svar på dåliga recensioner är ett färdigt, anpassningsbart svar som du kan använda när du får negativ feedback – oavsett om det är på recensionssajter, sociala medier eller i direkta kundmeddelanden. Det hjälper din kundtjänst att svara professionellt och snabbt, med ett genomtänkt språk som speglar ditt varumärke. Istället för att leta efter rätt ord kommer du att vara rustad för att hantera tuff feedback på ett lugnt och konsekvent sätt.

Varför använda en svarsmall?

Slipp stressen med att skriva från grunden

Svara snabbt utan att tappa tonen

Förbli professionell och mänsklig även under press

🔎 Visste du att? Stjärnbetygssystemet för kundrecensioner blev populärt i början av 2000-talet och erbjuder konsumenter ett snabbt och visuellt sätt att utvärdera produkter och tjänster.

Vad kännetecknar en bra mall för svar på negativa recensioner?

En väl utformad mall för svar på negativa recensioner ger dig ett konsekvent sätt att hantera tuff feedback, anpassat efter olika situationer, plattformar och kundernas känslor.

Här är de viktigaste funktionerna som en idealisk mall för svar på negativa recensioner bör innehålla:

Personlig hälsning : Tilltala den missnöjda kunden med namn för att visa genuin omtanke och uppmärksamhet.

Empatisk ton : Inled med empati – ”Vi beklagar att höra…” eller ”Det var inte vad vi hoppades på” – för att visa att du bryr dig.

Tydligt erkännande : Erkänn problemet eller kundens klagomål för att bekräfta deras ärliga feedback.

Ursäkt : Be om ursäkt på ett uppriktigt sätt, även om problemet inte helt var ditt fel, för att visa att du tar ansvar.

Förklara utan att skylla på andra: Förklara vad som gick fel utan att skylla på andra – fokusera på öppenhet.

📮 ClickUp Insight: Även om 78 % av våra undersökningsdeltagare är duktiga på att sätta upp mål, är det bara 34 % som tar sig tid att reflektera när dessa mål inte uppnås. 🤔 Det är där tillväxten ofta går förlorad.

TL;DR: De bästa mallarna för svar på negativa recensioner

18 bästa mallar för svar på negativa recensioner att utforska

Här är de bästa gratis och anpassningsbara mallarna för svar på negativa recensioner som hjälper dig att återuppbygga förtroendet och förvandla en negativ upplevelse till en chans att vinna tillbaka en kund.

1. Mall för incidentrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Spåra snabbt och enkelt alla detaljer om en incident med ClickUps mall för incidenthanteringsrapport.

Mallen för incidentrapportering från ClickUp hjälper dig att logga, hantera och lösa problem i samarbete med ett steg-för-steg-arbetsflöde som ditt team kan följa. Du kan effektivisera dokumentationen, tilldela roller, spåra framsteg och kommunicera effektivt inom ditt säkerhets- eller IT-team.

Mallen är ursprungligen utformad för tekniska incidenter, men kan anpassas för att hantera allvarliga kundrelaterade problem, såsom negativ kritik med stor genomslagskraft, PR-kriser eller virala kundklagomål. Ditt team kan svara snabbt, tydligt och konsekvent.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Hantera allvarlig negativ feedback genom att logga den i ett strukturerat, spårbart format.

Se till att alla delar av svaret täcks genom att tilldela uppgifter, sätta deadlines och involvera rätt personer direkt.

Ladda upp stödjande bevis (skärmdumpar, e-postmeddelanden) och tagga viktiga teammedlemmar med fält som "Granskad av" och "Förberedd av".

🔑 Perfekt för: IT-team och advokatbyråer som hanterar känslig information, kundsupportteam och varumärkesansvariga som hanterar eskalerade recensioner, kundkriser eller feedback som påverkar ryktet.

💡 Proffstips: Det händer att man får dåliga recensioner – det är hur du hanterar dem som skiljer ditt team från andra.

Använd anpassade statusar för att spåra kontakter: Väntar på svar, Pågår, Löst 📊

Tilldela uppgifter till teammedlemmar så att inga svar faller mellan stolarna ✅

Centraliserad kommunikation via e-post och kommentarer för en komplett kundhistorik 📩 Vill du förvandla även missnöjda kunder till lojala kunder? Prova ClickUp CRM. Det är gratis att komma igång.

2. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Hämta gratis mall Håll kunderna nöjda och lojala med hjälp av ClickUps mall för eskalering av kundtjänstärenden.

ClickUps mall för eskalering av kundtjänst hjälper dig att svara snabbt och konsekvent innan ett klagomål blir en varumärkeskris.

Denna mall erbjuder ett strukturerat sätt att sortera, tilldela och lösa kundproblem mellan olika avdelningar. Oavsett om du hanterar leveransförseningar, produktfel eller missnöje med tjänsterna, säkerställer den att inga klagomål ignoreras, förblir ohanterade eller olösta.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Vidarebefordra klagomål med hög prioritet snabbt genom att märka dem med allvarlighetsgrad och automatisera teamuppdrag.

Tilldela eskaleringsuppgifter mellan olika supportnivåer så att rätt team snabbt kan hantera rätt problem.

Använd färdiga svar för att säkerställa en konsekvent och varumärkessäker kommunikation även under press.

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, e-handelsvarumärken, SaaS-företag och tjänstebaserade företag som behöver en tydlig, repeterbar process för att eskalera och lösa negativ feedback eller klagomål på tjänster.

3. ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Hämta gratis mall Fokusera på dina kunder med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

ClickUps mall för kundtjänsthantering är utformad för att centralisera supportverksamheten och hjälpa team att hantera ärenden, feedback och förfrågningar på ett mer effektivt sätt.

Med inbyggd struktur och automatisering eliminerar mallen rörighet och låter dig fokusera på det viktigaste: att leverera enastående supportupplevelser. Den hjälper dig att spåra förfrågningar, samarbeta mellan avdelningar och hålla kunderna nöjda utan att missa något.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra ärendets framsteg genom tydliga statusar som Öppet, Löst eller Kund har svarat.

Anpassa dina ärenden med hjälp av fält som e-postadress, åsikt, kategori och anteckningar för att ge mer kontext.

Effektivisera den dagliga supporten – inte bara eskaleringar – mellan flera team och kontaktpunkter.

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, IT-helpdesk, SaaS-plattformar och tjänstebaserade företag som hanterar stora volymer av kundinteraktioner och vill ha ett effektivt, transparent system för att spåra ärenden.

💡 Proffstips: I extrema fall som dessa kan du skapa en ClickUp-uppgift med namnet "Escalering av recension" med kommentarer, skärmdumpar och taggar. Tilldela den till rätt ägare och spåra nästa steg – allt på ett och samma ställe.

4. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Hämta gratis mall Förstå och tillgodose kundernas behov med ClickUps mall för analys av kundbehov.

Även om den inte är utformad för direkta recensioner, hjälper ClickUps mall för analys av kundbehov till att avslöja grundläggande teman i feedbacken och kundernas föränderliga förväntningar.

Oavsett om du riktar dig mot nya marknader eller förbättrar befintliga tjänster hjälper det dig att samla in feedback, analysera insikter och omvandla dem till konkreta åtgärder.

Denna mall samlar forskning, feedback och planering i ett enda effektivt arbetsutrymme. Den är särskilt användbar för marknadsförings-, produkt- och kundframgångsteam som vill maximera varumärkeslojaliteten genom att svara precist på kundernas problem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera forskningsuppgifter och feedback med hjälp av list-, Gantt- och kalendervyer.

Analysera kundfeedback genom Board-vyn för att upptäcka trender och mönster.

Identifiera långsiktiga behov och brister i produkter/tjänster – inte bara enstaka kommentarer.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, produktchefer och kundupplevelsespecialister i B2B- eller B2C-företag som vill anpassa sina erbjudanden efter kundernas förväntningar med hjälp av datadrivna insikter.

5. ClickUp-mall för kundproblem

Hämta gratis mall Identifiera orsaken till kundernas problem och ge snabba lösningar med ClickUps mall för kundproblem.

ClickUps mall för kundproblem hjälper dig att dokumentera, analysera och prioritera kundproblem på ett strukturerat sätt.

Om du arbetar med produktutveckling, UX-design eller kundsupport kommer denna mall att effektivisera processen att omvandla kundfeedback till användbara insikter. Den ger ett repeterbart ramverk för att fånga upp problembeskrivningar, vilket underlättar samarbetet och gör det möjligt att följa framstegen mellan olika avdelningar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Övervaka framstegen med anpassade statusar från ”Identifierad” till ”Löst” för att säkerställa att inga problem förbises.

Automatisera insamlingen av enkäter och uppföljningen av feedback för att effektivisera datainsamlingsprocessen.

Förvandla återkommande klagomål till tydligt definierade problem som ditt team kan lösa snabbare.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, UX-team och kundsupportchefer som vill skapa bättre produkter genom att effektivt lösa verkliga kundproblem.

💡 Proffstips: Vill du förvandla ditt kundserviceteam till mästare på kundframgång? 💪Med ClickUp Customer Service-verktyget har det aldrig varit enklare – eller roligare – att hantera support! Så här kan ditt team glänsa: Delegera som en chef genom att lägga till flera ansvariga till uppgifter och samarbeta på ärenden.

Anpassa arbetsflöden med anpassade fält för kundtyper, ärendekategorier och mer.

Tagga och spåra återkommande problem och länka relaterade uppgifter för tvärfunktionellt teamarbete.

6. ClickUp Help Desk-mall

Hämta gratis mall Effektivisera ditt kundserviceteams arbetsflöden med ClickUp Help Desk-mallen.

ClickUp Help Desk Template hjälper team att effektivisera kundsupporten genom att organisera, spåra och lösa förfrågningar på ett effektivt sätt. Det är ett centraliserat system som kombinerar alla supportärenden, kunddata och lösningsflöden. Detta minskar manuella fel och säkerställer en konsekvent serviceleverans.

Mallen säkerställer att varje ärende hanteras smidigt från förfrågan till lösning. Teamet drar nytta av strukturerade processer, automatiserad uppgiftsfördelning och realtidsöverblick över supportens prestanda.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra förfrågningar med uppgiftsstatusar som Öppen, På vänt, Löst och Eskalerad för fullständig insyn i ärendets framsteg.

Samla viktiga kunduppgifter med anpassade fält, inklusive kontonummer, vidtagna åtgärder och kundtyp för exakt supportspårning.

Automatisera vidarebefordran av ärenden och aviseringar till rätt teammedlemmar med hjälp av ClickUp Automations i en enda instrumentpanel.

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, IT-helpdeskar och e-handelsplattformar som vill effektivisera hanteringen av ärenden, säkerställa snabbare lösningstider och öka kundnöjdheten.

💡 Proffstips: Låt ClickUp Brain skriva det perfekta svaret åt dig. Att skriva ett svar på en dålig recension behöver inte alltid börja med ett tomt papper. När du har valt rätt mall kan du låta ClickUp Brain sköta det tunga arbetet. Med inbyggd AI kan du: Klistra in en negativ recension så skapar Brain omedelbart ett professionellt och empatiskt svar.

Anpassa tonen – ursäktande, bestämd, hjälpsam eller optimistisk – utifrån situationen.

Förfina och återanvänd dina favoritmallar för svar, anpassade efter olika typer av feedback.

Samarbeta i realtid genom att tagga teammedlemmar eller omvandla recensionen till en åtgärdsbar uppgift. Du behöver inte längre leta efter rätt ord eller stressa över tonfallet. Bara smarta svar som passar ditt varumärke – levererade på några sekunder. Här är ett exempel på hur ClickUp Brain kan generera ett polerat svar direkt, så att du kan fokusera på att lösa problem istället för att skriva om utkast.

7. ClickUp-mall för kundframgång

Hämta gratis mall Övervaka varje kunds status och framsteg och håll dem nöjda med ClickUp Client Success Template.

ClickUp Client Success Template förbättrar kundrelationerna, ökar kundlojaliteten och ger en jämn kundnöjdhet. Den är utformad för att ge en heltäckande bild av kundresan – från onboarding till förnyelse – och hjälper teamen att hålla sig samordnade i varje skede av kundens livscykel.

Mallen samlar all kunddata, feedback och handlingsplaner på ett ställe. Det är en kraftfull lösning för att minska kundbortfall, öka engagemanget och förvandla nöjda kunder till långsiktiga partners.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra kundfaser med hjälp av anpassade statusar som Förnyelse, Onboarding och Förlorad kund för att övervaka livscykelns olika faser.

Organisera viktig data med anpassade fält för att kategorisera kunder och se viktiga kontouppgifter på ett ögonblick.

Hantera långsiktiga kundrelationer med strategier och personlig feedbackuppföljning.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstteam, kundansvariga, SaaS-företag och B2B-tjänsteleverantörer som vill effektivisera kundintroduktionen, vårda relationer och öka kundlojaliteten genom proaktiv support.

8. Mall för kundsupport från ClickUp

Hämta gratis mall Bygg upp goda relationer med dina kunder med ClickUps mall för kundsupport.

ClickUps mall för kundsupport effektiviserar och optimerar hur team hanterar kundförfrågningar och serviceärenden. Den gör det möjligt att spåra ärenden, tilldela ansvar och säkerställa att varje kund får snabb och personlig support.

Oavsett om du bygger ett nytt supportsystem eller förbättrar ett befintligt, ger denna mall ditt team ett fördefinierat arbetsflöde för att hantera supportförfrågningar smidigt, förbättra svarstiderna och enkelt spåra prestanda.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Övervaka framstegen med hjälp av 20 anpassningsbara statusar, såsom Pågår, Väntar och Eskalerat till T2.

Ange viktiga uppgifter med hjälp av anpassade fält för telefonnummer, namn, företagsnamn, e-postadress och typ av förfrågan.

Få tillgång till listvy, vy för alla uppgifter och vy för uppgifter som överskrider förfallodatum för att få en tydlig överblick över arbetsbelastning och prioriteringar.

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam inom SaaS, e-handel, telekom eller IT-tjänster som behöver ett centraliserat system för att hantera förfrågningar effektivt och upprätthålla höga nöjdhetsbetyg.

🧠 Kul fakta: Den äldsta skriftliga kundklagomålet är en 3 767 år gammal lertavla från det antika Babylon (cirka 1750 f.Kr.). Den beskriver Nannis frustration över köpmannen Ea-nasir på grund av den dåliga kvaliteten på kopparn. Vissa saker förändras aldrig!

9. Mall för kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Hämta gratis mall Få en organiserad och effektiv bild av kundnöjdheten med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar förenklar hela feedbackprocessen och hjälper dig att effektivt organisera, distribuera och analysera svaren från undersökningen.

Med inbyggda formulär, automatisering och anpassningsbara fält gör denna mall det möjligt för team att få insikter i realtid och omsätta dem i praktiska förbättringar. Den är perfekt för företag som vill förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten vid varje kontaktpunkt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa riktade frågor med hjälp av formulärvyn för att utforma enkäter som ger detaljerad kundfeedback.

Följ upp svaren med realtidsöversikt i Respondents View för att se vem som har deltagit och följa upp vid behov.

Mät kunskap och nöjdhet med hjälp av anpassade fält som "Hjälpsamhet", "Kunskap om problemet" och "Kvalitet på lösningen".

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, marknadsföringschefer och tjänstebaserade branscher som vill förbättra kundupplevelsen och kundlojaliteten genom strukturerade, insiktsdrivna feedback-system.

10. Mall för feedbackformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa en omfattande feedbackloop med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUps mall för feedbackformulär hjälper dig att samla in feedback från kunder, partners och användare för att utveckla bättre produkter och tjänster. Den förenklar processen genom att erbjuda en strukturerad och anpassningsbar lösning för att samla in, spåra och agera på värdefull information.

Oavsett om du fokuserar på kundnöjdhet eller produktförbättring säkerställer denna mall att all feedback är organiserad och användbar. Den hjälper team att utforma riktade undersökningar, centralisera svar och analysera insikter för att driva beslut.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa ett skräddarsytt feedbackformulär med hjälp av ClickUps anpassningsbara formulärvy för att matcha dina specifika databehov.

Samla in viktiga detaljer med sju anpassningsbara fält, såsom kundnivå, köpt tjänst och förbättringsförslag.

Visualisera svaren i flera vyer, inklusive list-, tabell- och tavleformat, för enkel organisering och analys.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstteam, SaaS-produktchefer, tjänstebaserade företag och supportteam som vill samla in och agera på strukturerad kundfeedback på ett effektivt sätt.

Hämta gratis mall Lägg till ett smidigt sätt för kunderna att lämna feedback med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

ClickUps mall för kundkontaktformulär hjälper företag att effektivisera och hantera kundkommunikationen på ett effektivt sätt. Oavsett om det handlar om att samla in negativ kundfeedback, lösa frågor eller spåra problem, förenklar denna mall processen och säkerställer att varje interaktion registreras och hanteras.

Mallen är perfekt för kundsupport, forskning och marknadsföringsteam. Den gör det enkelt att centralisera kundinformation och svara snabbt på förfrågningar, vilket ökar kundnöjdheten och upprätthåller starka kundrelationer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd anpassningsbara statusar som Blockerad, Klar, Under granskning och Ny förfrågan för att hantera varje kundinteraktion på ett tydligt sätt.

Lägg till detaljerade attribut med anpassade fält för att märka förfrågningar efter typ, brådskande eller avdelning för enklare sortering och prioritering.

Använd Form View för att samla in kundernas synpunkter, såsom ärlig feedback, positiva recensioner, frågor eller klagomål, direkt och effektivt.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstteam och småföretag som vill förbättra sina kundsupportprocesser, samla in online-recensioner på ett konsekvent sätt och öka engagemanget genom effektiviserad kontakthantering.

12. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Hämta gratis mall Ta reda på vad kunderna tycker om din produkt med ClickUps mall för produktfeedbackundersökning.

Med ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar kan team samla in, organisera och analysera negativ och positiv kundfeedback, vilket leder till bättre produktbeslut.

Oavsett om du lanserar en ny funktion eller förfinar en befintlig, ger denna mall dig verktygen för att samla in ärlig feedback, spåra kundnöjdhet och prioritera förändringar. Detta säkerställer att din produkt alltid är anpassad efter användarnas behov.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa strukturerade formulär för kundfeedback med anpassningsbara fält som nöjdhetsbetyg, produktanvändning och prisinformation.

Spåra inlämningens framsteg med hjälp av uppgiftsstatusar som Under granskning, Granskad och Att granska.

Visualisera kundernas åsikter med hjälp av fem fördefinierade vyer, inklusive total tillfredsställelse och produktbetyg.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, UX-forskare och marknadsförare inom teknik- eller konsumentproduktbranschen som vill förfina sina erbjudanden utifrån direkt feedback från kunderna.

13. Mall för svar på negativ feedback från Template. Net

Mallen för svar på negativ feedback från Template.net hjälper företagare och team att effektivt svara på negativa kundrecensioner, särskilt på offentliga recensionssajter. Den hjälper dig att förvandla missnöjda kunder till nöjda kunder genom att på ett genomtänkt sätt ta itu med deras problem, erbjuda en lösning och upprätthålla ditt varumärkes åtagande om utmärkt kundservice.

Oavsett om du hanterar en negativ recension online, svarar på klagomål om dålig kundservice eller avvärjer en personlig attack, säkerställer denna mall att dina svar är empatiska, strukturerade och optimerade.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förklara tydligt de specifika orsakerna eller sammanhanget bakom den negativa upplevelsen utan att vara defensiv.

Erbjud konkreta lösningar, såsom återbetalning, ersättning eller servicekredit, för att återvinna förtroendet.

Kommunicera på ett lugnt, strukturerat och professionellt sätt även när du möter en missnöjd kund eller problem med dålig kommunikation.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstchefer, juridiska företag, e-handelsbutiker, SaaS-plattformar och hotell- och restaurangbranschen som hanterar negativa kundrecensioner eller försöker upprätthålla ett positivt online-rykte.

14. Mall för svar på kundfeedback från restaurang av Template.net

Mallen för svar på kundfeedback från restauranger från Template.net hjälper företag inom hotell- och restaurangbranschen att hantera beröm och kritik i kundrecensioner på ett elegant sätt. Den är skräddarsydd för att bemöta feedback på ett genomtänkt och hjälpsamt sätt, där positiva recensioner erkänns samtidigt som problem som långa väntetider eller dålig kundservice löses.

Med hjälp av denna mall kan du återuppbygga förtroendet hos missnöjda kunder och uppmuntra fler recensioner från nöjda kunder. Du kan också visa ditt engagemang för att ge potentiella kunder utmärkt kundservice och en personlig matupplevelse.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Bekräfta både de positiva och negativa aspekterna av en kundrecension i en balanserad ton.

Be om ursäkt för negativa upplevelser och uttryck uppriktigt empati och ansvar.

Lugna kunden genom att nämna de korrigerande åtgärder du vidtar internt för att förhindra framtida problem.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer, hotellägare, cafechefer och hotell- och restaurangkedjor som vill svara på negativa recensioner, stärka kundengagemanget och få positiva recensioner på stora recensionssajter.

15. Mall för svar på kundfeedback från Template. Net

Mallen för svar på kundfeedback från Template.Net kan användas för att svara på kundernas frågor som uppkommit under eller efter en försäljningsinteraktion. Genom att bekräfta kundernas feedback på ett tydligt, respektfullt och professionellt sätt kan företag visa ansvarstagande och engagemang för att tillhandahålla utmärkt kundservice.

Med hjälp av denna mall kan säljchefer dokumentera kundernas feedback, sammanfatta viktiga problem såsom bristfällig kommunikation eller uppföljningsproblem och skissa på konkreta åtgärder. Detta proaktiva svar skapar förtroende, behåller missnöjda kunder och skyddar ditt varumärkes rykte på recensionssajter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Sammanfatta kundernas problem på ett tydligt sätt när det gäller kommunikation, produktkunskap och brister i uppföljningen.

Bekräfta problem på ett professionellt sätt med ett språk som undviker eskalering, vilket hjälper dig att svara på negativa recensioner på ett respektfullt sätt.

Använd som referens för att skapa ett exempel på svar på negativa recensioner eller för konversationer offline när du talar med missnöjda kunder.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer, företagare, kundansvariga och kundframgångsledare inom B2B-tjänster, juridiska företag och företagsförsäljningsteam som behöver hantera negativ feedback eller förbättra kundengagemanget.

16. Mall för svar på recensioner från HubSpot

via HubSpot

Mallen för svar på recensioner från HubSpot hjälper företagare och kundtjänstteam att svara på positiva åsikter med uppriktiga tack, blandade kritiska kommentarer med ett åtagande om förbättringar och negativa online-recensioner med uppriktiga ursäkter och beskrivningar av specifika åtgärder för att lösa problemen.

Mallen uppmuntrar till utmärkt kundservice och skapar möjligheter att förvandla dålig kundservice till tillfällen som bygger förtroende. Den förbättrar också din sökmotoroptimering genom positivt engagemang.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förtydliga problemet genom att sammanfatta vad som gick fel, oavsett om det var dålig kommunikation eller ett misslyckat löfte om gratis service.

Ta ansvar genom att förklara hur du kommer att lösa problemet för att säkerställa att det inte påverkar andra kunder.

Uppmuntra återkontakt genom att erbjuda att fortsätta konversationen offline, återställa förtroendet och uppmana till fler recensioner.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstmedarbetare och företagare som får negativa eller blandade recensioner online och vill hantera dem på ett professionellt sätt samtidigt som de förbättrar kundengagemanget.

17. PDF-mall för svar på recensioner från Review Fire

via Review Fire

PDF-mallen för svar på recensioner från Review Fire erbjuder färdiga svar som är anpassade för negativa, neutrala och positiva recensioner. Mallen är utformad för branscher där online-recensioner påverkar trovärdigheten och hjälper till att bevara varumärkets rykte samtidigt som kundernas oro bemöts med empati.

Oavsett om du svarar en arg kund eller tackar en nöjd gäst, förenklar mallen skapandet av respektfulla, personliga svar. Den förbättrar kundkommunikationen, visar ansvarstagande och uppmuntrar framtida engagemang, vilket är nyckeln till att odla lojalitet och förbättra allmänhetens uppfattning på recensionsplattformar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Svara professionellt med artiga och genomtänkta meddelanden för alla typer av recensioner – negativa, neutrala eller positiva.

Ange eskaleringspunkter, till exempel uppföljning av chefen eller direkta kontaktnummer för lösning.

Anpassa enkelt genom att fylla i platshållare som kundnamn, tjänster eller platsangivelser.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstteam, hotell- och restaurangchefer eller företagare som ofta hanterar online-recensioner på Google, Yelp eller Facebook.

18. Mallar för svar på Google-recensioner från Customer Alliance

via Customer Alliance

Mallarna för svar på Google-recensioner från Customer Alliance erbjuder ett professionellt och uppriktigt sätt att kommunicera med dina recensenter – både nöjda och missnöjda – samtidigt som du sparar tid och upprätthåller konsekvens.

Denna mall är utformad för företag som vill effektivisera kundengagemanget och erbjuder färdiga svar anpassade för olika recensionsscenarier. Från femstjärniga lovord till hård kritik – du vet alltid exakt vad du ska säga för att lämna ett positivt intryck.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Svara med självförtroende med förskrivna svar på både positiva och negativa recensioner.

Spara tid genom att använda färdiga svar som du kan anpassa på några sekunder.

Behåll professionalismen i alla svar med ett tonmässigt lämpligt och välformulerat språk.

🔑 Perfekt för: Hotellchefer, restaurangägare, detaljhandelsföretag och tjänsteleverantörer som vill förbättra kundrelationerna och allmänhetens förtroende genom genomtänkta och effektiva åtgärder för att hantera recensioner online.

🚫 När du inte ska använda en mall

Mallar är en bra utgångspunkt, men de är inte alltid rätt verktyg för alla situationer. Ibland kan ett mallbaserat svar förvärra situationen istället för att lösa den, särskilt i situationer där mycket står på spel.

Här är några situationer när du bör tänka efter innan du använder en mall:

Juridiska hot eller potentiellt ansvar: Om en kund nämner stämning, lagöverträdelser eller regleringsfrågor, undvik att svara direkt. Escalera till ditt juridiska team eller compliance-team.

Kränkande eller olämpligt språk: Du behöver inte bemöta giftiga, spamliknande eller stötande meddelanden. På de flesta plattformar kan du rapportera eller flagga sådana recensioner.

Återkommande förövare: Om någon redan har hanterats och fortsätter att lämna negativa recensioner på olika plattformar kan en direkt offline-lösning vara mer effektiv.

Konfidentiella eller känsliga kunduppgifter: Dela aldrig personliga kontouppgifter eller serviceinformation i ett offentligt svar. Flytta konversationen till privata kanaler.

💡 Behöver du istället ett skräddarsytt svar? Använd ClickUp Brain för att på några sekunder skapa ett genomtänkt svar som passar ditt varumärke, baserat på sammanhang, ton och plattform.

