Vad är explorativ testning? Guide, tekniker och verktyg

De flesta tester följer ett manus. Klicka här, ange detta och verifiera det. Det är förutsägbart – tills den bugg du inte planerat för smyger sig in.

Explorativ testning kastar ut manuset. Du testar medan du lär dig och följer ledtrådar när de dyker upp. Hittat något konstigt? Följ upp det. Märker du ett mönster? Gräv djupare.

Denna metod kombinerar undersökning med intuition och avslöjar problem som dina fördefinierade testfall förbiser.

I det här blogginlägget kommer vi att förklara vad explorativ testning är, gå igenom viktiga tekniker och lyfta fram verktyg som gör processen smidigare, med början med ClickUp.

Vad är explorativ testning?

Explorativ testning är en praktisk, adaptiv metod där testare aktivt lär sig om produkten medan de testar den.

Det finns inget fast manus att följa. Du förlitar dig på din förståelse av systemet, fattar snabba beslut och reagerar på vad produkten visar dig i realtid.

Denna metod fungerar bra när saker och ting går snabbt eller när kraven inte är helt definierade. Du får undersöka, ställa bättre frågor och fokusera på hur produkten fungerar. Varje session blir en blandning av tänkande, observation och upptäckter.

🧠 Kul fakta: Termen explorativ testning introducerades i mainstream-praxis under 1980- och 90-talet av mjukvarutestaren och författaren Cem Kaner. Hans tillvägagångssätt betonade lärande, undersökning och anpassningsförmåga under testningssessioner.

Explorativ testning kontra skriptbaserad testning

Explorativ testning och skriptbaserad testning löser olika problem. Den ena ger struktur, den andra ger snabbhet.

Här är en tydlig översikt över de två typerna av mjukvarutestning:

Aspekt Explorativ testning Skriptbaserad testning Tillvägagångssätt Undersökande och flexibelt Strukturerat och repeterbart Testdesign Skapad på plats baserat på lärande Fördefinierat innan testet börjar Testarens roll Tänker, beslutar och anpassar sig i realtid Följer en fast sekvens av steg Bäst för Hitta gränsfall och okända problem Bekräfta känd funktionalitet Dokumentation Anteckningar och insikter som samlats in under testningen Testfall fullständigt dokumenterade i förväg Tidsinvestering Minimal förberedelse, mer tid åt själva testningen Stor insats i början för att skapa och underhålla testfall

🔍 Visste du att? Några av de tidigaste felrapporterna i historien var av explorativ karaktär. Det berömda fallet från 1947 med en bokstavlig mal som hittades i Harvard Mark II-datorn upptäcktes inte genom ett skript. Operatörerna observerade manuellt det oberäkneliga beteendet och öppnade hårdvaran för att undersöka saken.

Fördelar med explorativ testning

Explorativ testning ger teamen flexibilitet att agera snabbt utan att kompromissa med kvaliteten. Den balanserar produktintuition med realtidsundersökningar, vilket hjälper testare att hålla sig skarpa och upptäcka vad skriptbaserade tester ofta missar.

Här är vad det innebär:

Upptäck dolda buggar som missats i strukturerade tester

Håller jämna steg med snabbt föränderliga utvecklingscykler

Belyser användbarhet och gränsfall i verkliga scenarier.

Uppmuntrar kritiskt tänkande framför rutinmässigt utförande

Minskar tiden som läggs på att skriva fördefinierade testfall, liknande ad hoc-testning.

Ökar täckningen utan behov av stora testpaket

🧠 Kul fakta: Många spelstudior använder fortfarande explorativ testning i slutet av utvecklingsfasen under ett annat namn: speltestning. QA-testare får ofta en nästan färdig version och uppmanas att identifiera eventuella problem som uppstår när de interagerar med systemen på oväntade sätt.

🎥 I den här videon lär du dig hur du identifierar de KPI:er som verkligen återspeglar mjukvarans kvalitet och prestanda – inte bara ytliga mått. Upptäck hur rätt data kan avslöja dolda ineffektiviteter och hjälpa team att stärka sina test- och leveransprocesser.

Tekniker för explorativ testning

Här är fyra tekniker som gör explorativ testning mer effektiv och repeterbar. 🔁

1. Sessionsbaserad testning

Detta är den explorativa testprocessen med skyddsräcken. Du ställer in en timer på 60–120 minuter och ger dig själv ett uppdrag. Något i stil med ”Testa inloggningssystemet och se vad som går sönder när användarna gör konstiga saker”.

För att det ska fungera måste du hålla fokus samtidigt som du följer din instinkt. Har du hittat något misstänkt? Undersök det. Men du kommer inte att spendera tre timmar på att gräva i det eftersom du har ett tydligt mål och en tidsgräns.

Vad du faktiskt gör: Skriv ner ditt uppdrag innan du börjar

Skriv anteckningar under tiden (buggar, frågor, konstiga beteenden)

Stanna när timern ringer

Gå igenom vad du har lärt dig

Dina anteckningar blir guld värda för nästa person som testar detta område. De kommer att veta exakt vad du redan har gått igenom och vad som verkade oklart.

✅ Prova med ClickUp: ClickUp Time Tracking hjälper dig att hålla dig inom testfönstret genom att låta dig starta en timer direkt på din uppgift. Du kan spåra hur lång tid du har spenderat på varje uppdrag utan att byta verktyg. Börja tidsmäta dina uppgifter i ClickUp Spåra tiden som spenderas på sessioner med ClickUp Time Tracking Om du till exempel testar inloggningssystemet i 90 minuter startar du timern i ClickUp, antecknar dina observationer i uppgiftsbeskrivningen eller ClickUp Notepad och stoppar när sessionen är slut. Det hjälper dig att hålla fokus och använda tiden effektivt.

2. Freestyle-testning

Detta är ren utforskning. Ingen timer, inga specifika mål. Du gräver bara i programvaran och ser vad som händer.

Det låter kaotiskt, men duktiga testare utvecklar ett sjätte sinne för problemområden. De dras naturligt mot gränsvillkor, felscenarier och de där "tänk om användaren gör så här?"-ögonblicken.

När det fungerar bäst: Du känner produkten riktigt väl

Du har tid att utforska utan press.

Du vill hitta de konstiga specialfall som ingen har tänkt på.

Nackdelen? Du kan missa uppenbara saker när du jagar intressanta problem.

✅ Prova med ClickUp: Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm med röst så att du kan fånga buggar och konstigt beteende mitt i flödet. Anta att du utför utforskande testning för en instrumentpanel och att analyswidgeten försvinner när du ändrar storlek på skärmen. Tryck på inspelning, berätta vad du ser och bifoga klippet till en bugg-uppgift i ClickUps Agile Project Management Software så att dina utvecklare inte behöver gissa vad som har gått sönder.

3. Parprovning

Två personer, ett tangentbord, dubbelt så stor kraft för att hitta buggar. En person kör medan den andra tittar på och ställer frågor.

Varför det är så effektivt: Nya perspektiv upptäcker saker som du skulle missa på egen hand.

Diskussioner i realtid leder till bättre testidéer

Perfekt för att utbilda nya testare

Förhindrar tunnelseende

Föraren fokuserar på att få saker att fungera. Observatören upptäcker användbarhetsproblem och noterar inkonsekvenser.

✅ Prova med ClickUp: Med ClickUp Whiteboards får du ett gemensamt visuellt utrymme där du kan kartlägga dina testidéer, flödesdiagram och gränsfall innan du börjar klicka runt. Låt oss säga att ni testar ett nytt onboarding-flöde för användare tillsammans. Ni lägger varje onboarding-steg på whiteboardtavlan, er partner lägger till anteckningar om vad som kan gå fel och ni bestämmer tillsammans vem som ska testa vad. Sedan förvandlar ni varje post-it-lapp till en uppgift när buggar eller uppföljningar dyker upp.

4. Turbaserat testning

Tänk på dessa som olika sätt att gå igenom din programvara, var och en med ett specifikt fokus.

Populära turer inkluderar: Pengar-rundtur: Ta del av alla funktioner som tjänar pengar

Kriminell rundtur: Försök att bryta säkerheten och göra dåliga saker

Landmark-rundtur: Få en snabb översikt över de viktigaste funktionerna

Obsessiv-kompulsiv rundtur: Kontrollera varje detalj och varje bit av data

Varje rundtur ger dig en annan synvinkel. Money Tour ser till att dina intäktsfunktioner fungerar. Criminal Tour tänker som en hacker. Landmark Tour är perfekt för rökprovning.

Här är knepet: Du kan kombinera olika turer utifrån vad du är orolig för. Nytt betalningssystem? Kör Money Tour och Criminal Tour. Stora förändringar i användargränssnittet? Prova Landmark Tour först.

✅ Prova med ClickUp: Med ClickUps uppgiftschecklistor kan du dela upp dina testuppgifter i fokuserade steg så att du kan spåra exakt vilka delar av varje genomgång du har slutfört utan att byta verktyg. Om du till exempel kör en Criminal Tour på det nya kassaflödet kan din checklista innehålla steg som "Försök med ogiltig betalning", "Hoppa över kupongfältet" och "Manipulera URL". När du har gått igenom varje steg markerar du det och lämnar anteckningar under checklista-posten om något verkar vara felaktigt.

Exempel på explorativ testning (med scenario)

Låt oss säga att du testar utcheckningsprocessen i en app för matleveranser.

Din utforskande session: 90 minuters testning av ”beställning när problem uppstår”

Test 1: Anslutningen bryts under utcheckningen

Du lägger en beställning på 25 dollar. Precis när du klickar på "Betala nu" stänger du av ditt WiFi för att simulera en avbruten anslutning. När du ansluter igen har du två identiska beställningar i din varukorg. Appen raderade aldrig det första försöket.

🐞 Bug upptäckt: Duplicerade beställningar när nätverket slutar fungera under betalningen

Test 2: Beställningar under rusningstid

Du beställer under middagsrusningen (kl. 19). Appen visar "25 minuters leveranstid", men du märker att restauranglistan hela tiden ändras. Du tar en skärmdump av tidslinjen – som senare visar sig vara felaktig – men du ser fortfarande "25 minuter" medan appen i tysthet provar olika restauranger.

🐞 Bug upptäckt: Vilseledande leveransuppskattningar under perioder med hög efterfrågan

Test 3: Adressändring efter betalning

Du inser att du angav din gamla adress efter att du betalat. Du försöker uppdatera den i appen och får ett felmeddelande. Appen kraschar, men ditt kort har redan debiterats.

🐞 Bug upptäckt: Betalningen har genomförts, men beställningen misslyckas när adressen ändras.

📊 Resultat: Tre kritiska buggar upptäcktes på 90 minuter som skulle orsaka verklig frustration hos kunderna och potentiella intäktsförluster. Dina vanliga testfall täckte aldrig dessa scenarier eftersom de fokuserade på den lyckliga vägen.

Explorativ testning går snabbt. Du måste spåra dina tankar, logga buggar och följa upp innan sammanhanget försvinner. Rätt verktyg hjälper dig att fånga det som är viktigt och hålla testarbetet kopplat till den större produktutvecklingsprocessen.

Här är några alternativ. 🗂️

1. ClickUp

ClickUp för mjukvaruteam stöder utforskande testning i varje steg, från anteckningar och felspårning till uppföljningar och rapportering.

Gör detaljerade anteckningar under testningen

Uppdatera ClickUp Docs efterhand och använd rubriker för att organisera dina resultat

ClickUp Docs ger dig ett överskådligt utrymme där du kan skriva ner dina observationer under en testsession. Använd kommentarer, rubriker och checklistor för att organisera dina anteckningar.

Om du till exempel testar en hotellbokningsapp kan du logga att sökfiltren fungerar på datorn men inte på mobilen, notera en fördröjning på betalningsskärmen och markera att fliken "Mina bokningar" laddas korrekt. Dokumentet sparas i din testmapp så att ditt team enkelt kan hitta det senare.

Skapa bugg-uppgifter

Skapa ClickUp-uppgifter från din testsession för att logga buggar direkt

ClickUp Tasks hjälper till att åtgärda buggar. Lägg till alla viktiga detaljer – skärmdumpar, steg för att återskapa felet och information om enheten – direkt så att ingenting missas.

Låt oss säga att du hittar ett fel där incheckningskalendern kraschar på iOS. Skapa en uppgift direkt från testdokumentet, tilldela den till mobilutvecklaren och tagga den under den aktuella sprinten.

⚙️ Bonus: Utforska hur ClickUp förändrar spelreglerna för mjukvaruteam över hela världen.

Återanvänd strukturerade format för felrapportering

Använd ClickUp-uppgiftsmallar för att följa en tydlig struktur för felrapportering

ClickUp Task Templates underlättar felrapportering i ett enhetligt format. Mallarna kan innehålla fält som miljö, allvarlighetsgrad, testområde och skärmdumpar.

Om du till exempel ofta testar registreringsflöden kan du använda en mall som innehåller fält som "Steg för att reproducera", "Förväntat vs faktiskt resultat" och "Webbläsarinformation". Detta sparar tid och förhindrar att viktiga detaljer missas.

Håll buggar kopplade till rätt arbete

Med ClickUp Task Relationships kan du koppla buggar till funktioner, testplaner eller tidigare rapporter. Detta hjälper ditt team att identifiera relaterade uppgifter och undvika dubbelarbete.

Länka buggar och funktioner med hjälp av ClickUp Task Relationships för bättre spårbarhet

Om du testar ett nytt lojalitetsprogram och upptäcker problem med att belöningar inte synkroniseras, länka varje bugg till huvuduppgiften för lojalitetsfunktionen. Nu kan projektledare och utvecklare se vad testningen har avslöjat.

📮ClickUp Insight: När osynliga uppgifter hopar sig blir konsekvenserna påtagliga: 14 % av de anställda säger att det gör det ”svårare” att fokusera på sitt huvudsakliga arbete, och 21 % känner sig bromsade och överväldigade av den extra pressen. Denna tysta börda är inte bara ett besvär – den är ett direkt hot mot teamets prestanda och välbefinnande. Med ClickUp Brain förblir dolt arbete inte dolt länge. Det kan automatiskt visa försenade, otilldelade eller stillastående uppgifter, så att teamen kan vidta åtgärder innan problemen eskalerar. Låt ClickUp AI göra grovjobbet – så att ditt team kan göra sitt bästa arbete.

Se helheten på ett och samma ställe

Spåra buggar, teststatus och teamets arbetsbelastning i ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger dig en snabb överblick över testförloppet, öppna buggar och trender. Du kan spåra mätvärden som testtäckning, buggernas allvarlighetsgrad och arbetsbelastning.

Om ditt team testar en omdesign, skapa en instrumentpanel som visar vilka funktioner som är färdiga, vilka buggar som fortfarande är öppna och vem som arbetar med vad. Detta håller QA, PM och ingenjörer samordnade.

Låt AI sköta det tidskrävande arbetet

Slutligen stöder ClickUp Brain testningssessioner genom att sammanfatta dina anteckningar, omvandla resultat till uppgifter och dela upp arbetet i deluppgifter.

Sammanfatta tester och generera uppföljningar automatiskt med ClickUp Brain

Efter en session om ett nytt hänvisningssystem kan ClickUp Brain till exempel sammanfatta vad som testats, föreslå deadlines baserat på teamets arbetsbelastning och skapa deluppgifter som ”Fixa validering av hänvisningskod” eller ”Uppdatera felmeddelanden”.

Hur AI förbättrar explorativ testning inom ClickUp Modern kvalitetssäkring handlar inte bara om intuition, utan drivs av AI-insikter. ClickUp Brain MAX söker igenom dokument, uppgifter och felrapporter för att identifiera mönster eller återkommande problem. söker igenom dokument, uppgifter och felrapporter för att identifiera mönster eller återkommande problem.

ClickUp AI Notetaker fångar upp och sammanfattar diskussioner under sessioner eller stand-ups och skapar sökbar, levande dokumentation. fångar upp och sammanfattar diskussioner under sessioner eller stand-ups och skapar sökbar, levande dokumentation.

ClickUp Answeres Agents ger snabb kontext: ”Visa mig alla buggar som hittades i betalningsflödet förra veckan”.

ClickUp AI Agents kan automatisera repetitiva uppgifter, såsom att märka problem efter allvarlighetsgrad eller meddela utvecklare när ett relaterat fel öppnas igen. kan automatisera repetitiva uppgifter, såsom att märka problem efter allvarlighetsgrad eller meddela utvecklare när ett relaterat fel öppnas igen. Dessa verktyg hjälper QA-team att gå från reaktiv buggjakten till proaktiv problemförebyggande.

Mallar som snabbar upp arbetet

Få gratis mall Använd ClickUps testhanteringsmall för att granska utforskande sessioner.

ClickUps testhanteringsmall ger ditt QA-team en solid utgångspunkt. Den innehåller fördefinierade statusar, såsom "Att göra", "Pågår" och "Klar för granskning", tillsammans med anpassningsbara fält för Testtyp och Förväntat resultat.

Få gratis mall Hantera buggar enkelt med ClickUps mall för bugg- och problemspårning.

ClickUps mall för fel- och problemspårning håller alla felrapporter organiserade och åtgärdbara.

Det kommer med färdiga listor som Rapporterade buggar, Defektmästare och Begränsningar och lösningar, så att ditt team kan börja logga och triagera problem direkt.

Bästa funktioner

Robust anteckningsfunktion under explorativ testning: använd Docs med rubriker, checklistor och kommentarer för att dokumentera observationer i sitt sammanhang.

Skapa uppgifter direkt från testsessioner: omvandla anteckningar till bugguppgifter (med skärmdumpar, enhetsinformation etc.) direkt.

Strukturerade buggmallar: återanvändbara uppgiftsmallar för konsekventa fält som miljö, allvarlighetsgrad och testområde.

Spårbarhet och instrumentpaneler: koppla buggar till funktioner/testplaner; instrumentpaneler visar täckning, öppna buggar, arbetsbelastning

AI-assisterad sammanfattning: Brain kan sammanfatta anteckningar från testsessioner och omvandla dem till åtgärdsbara punkter.

Begränsningar

Ett brett utbud av funktioner innebär en brantare inlärningskurva för team som är nya för verktyget.

Avancerad anpassning kan kräva installationstid eller styrning för att hålla saker och ting hanterbara.

Priser

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 607 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. TestRail

TestRail fungerar bra för team som kombinerar strukturerad testplanering med explorativ testning.

Du kan tagga sessioner, logga anteckningar och generera rapporter som visar täckningen över tid. Det stöder både skriptbaserade och icke-skriptbaserade testningsstilar, vilket gör det väl lämpat för team som praktiserar agil projektledning.

Bästa funktioner

Stark strukturerad testcase-, svit- och körningshantering för både skriptbaserade och explorativa tester.

Detaljerad rapportering och spårbarhet: länka krav, testfall, körningar och fel

Flexibel distribution: Moln + lokala (server) alternativ

Begränsningar

Kanske fokusera mer på strukturerad testfallshantering än rent explorativa metoder.

Priser och vissa funktionsdetaljer beror ofta på antalet användare/licenstyp.

Priser

Professional Cloud: 38 $/användare/månad

Enterprise Cloud: 71 $/användare/månad

Lokalt server: Från 2 499 dollar

Betyg och recensioner

G2: ~4,4/5 (593 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (173 recensioner)

3. Xray och Zephyr

Xray och Zephyr är QA-plugins som är inbyggda i Jira. De hjälper agila team att hantera testfall, rapportera buggar som Jira-ärenden och länka tester direkt till användarberättelser.

Om ditt team redan använder Jira som ett verktyg för kontinuerlig distribution kan dessa smidigt integreras i ditt agila testflöde.

Bästa funktioner

Inbyggd integration i Jira för team som redan använder Jira för utveckling och distribution.

Hantera testfall, rapportera buggar som Jira-ärenden och länka tester till användarberättelser.

Underlättar agila testflöden

Begränsningar

Du måste investera i Jira-ekosystemet, vilket kan medföra extra kostnader/licensavgifter.

Funktionerna för explorativ testning kan vara mindre utvecklade jämfört med verktyg som är byggda enbart för kvalitetssäkring.

Priser

Priserna för Jira-tillägg varierar

Betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. BugHerd

BugHerd är en visuell programvara för felspårning för frontend-kvalitetssäkring. Den låter både testare och icke-testare rapportera fel direkt på webbplatsens gränssnitt med hjälp av ett enkelt webbläsartillägg.

Detta verktyg fungerar bra i kombination med moderna QA-testappar, särskilt under de tidiga stadierna av designvalidering.

Bästa funktioner:

Visuell felspårning: testare eller icke-testare kan klicka direkt på en webbsida för att logga fel med kontext.

Automatisk registrering av tekniska detaljer (webbläsare, operativsystem, URL) för varje felrapport

Bra för tidig design/UX-validering och insamling av feedback från intressenter.

Begränsningar:

Fokuserar främst på felsökning av webb/användargränssnitt snarare än kompletta QA/testhanteringsarbetsflöden.

Vissa användare rapporterar begränsningar i mer avancerade felsökningsfunktioner (t.ex. sessionsuppspelning, konsolloggfångst).

Pris:

Standard: 50 $/månad

Studio: 80 $/månad

Premium: 150 $/månad

Anpassade priser för företag finns tillgängliga

Betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (158 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (65 recensioner)

5. PractiTest

PractiTest är en testhanteringslösning som integreras med verktyg som Jira, GitHub och CI/CD-pipelines. Den är utformad för att ge testare en bredare bild av hur testningen stämmer överens med produktmålen.

Det agila testverktyget är användbart när QA-team behöver balansera utforskande, formella och automatiserade teststrategier.

Bästa funktioner:

Plattform för testhantering från början till slut: testfall, körningar, problem och krav på ett och samma ställe.

Stark spårbarhet och rapportering; stöder agila/hybridarbetsflöden

Integrationer med Jira, CI/CD-pipelines och andra utvecklings-/testverktyg

Begränsningar:

Vissa användare nämner en inlärningskurva för installation/konfiguration, särskilt för mindre team.

Priser/licenser kan vara högre jämfört med enklare QA-verktyg.

Pris:

Teamplanen börjar på 49 USD/användare/månad.

Anpassade priser för större team/företagsteam

Betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (223 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Bästa praxis för explorativ testning

Bra metoder för explorativ testning behöver struktur för att vara effektiva. Här är vad som faktiskt fungerar. 🛠️

Fastställ tydliga riktlinjer och mål

Varje session behöver ett uppdrag. Skriv en mening som definierar ditt fokus: "Testa betalningsflödet när användarna har låga kontosaldon" eller "Utforska formulärvalidering med internationella adressformat".

Din stadga fungerar som en kompass. 🧭

När testteamet upptäcker något intressant kan du bestämma om du vill undersöka det vidare eller notera det för en framtida session. Utan denna förankring kommer erfarna testare att lägga värdefull tid på mindre problem och samtidigt missa kritiska funktioner.

De bästa stadgarna skapar en balans mellan specificitet och flexibilitet. De pekar ut områden med hög risk, men låter dig följa din instinkt när något verkar misstänkt.

Tidsbegränsade utforskande testningssessioner

Din hjärna fungerar som en detektiv i cirka 60–90 minuter. Därefter minskar mönsterigenkänningen och du börjar missa subtila problem som en ny blick skulle upptäcka omedelbart.

Att sätta gränser skapar brådska.

Du kommer naturligtvis att prioritera att testa de mest kritiska vägarna först och sedan utforska testfall med återstående tid. Detta förhindrar den vanliga fällan att spendera hela eftermiddagar på att perfekta mindre detaljer i arbetsflödet medan kärnfunktionerna förblir otestade.

Planera in pauser mellan sessionerna. Ditt undermedvetna bearbetar det du har lärt dig under pauserna och kommer ofta på nya testidéer inför nästa omgång av testning av datorprogram.

Dokumentera allt

Dokumentera dina upptäckter, men också ditt resonemang. Notera vilka områden som kändes stabila, vad som gjorde dig misstänksam och var du skulle gräva djupare om du hade mer tid.

Dina sessionsanteckningar blir institutionell kunskap. När någon annan testar samma funktion månader senare kommer de att förstå vilka scenarier du redan har utforskat.

Detta hjälper testare att fokusera sin energi på oupptäckta områden.

✅ Prova med ClickUp: ClickUps testrapportmall ger dig ett överskådligt sätt att logga vad du har testat, vad du har hittat och vad som behöver ses över igen. Denna buggrapportmall är redan uppbyggd med avsnitt som mål, metodik, resultat och åtgärdspunkter, så att du inte behöver börja om från början med framtida testinsatser.

Där buggar möter sin match: ClickUp för moderna QA-team

Vad fördefinierade skript ofta missar. Men även de snabbaste insikterna förlorar sin mening om dina anteckningar är spridda, buggar inte loggas eller uppföljningar förlorar sitt sammanhang.

Det är här ClickUp blir oumbärligt.

Det omvandlar observationer till organiserade rapporter, buggnoter till åtgärdsbara uppgifter och spridda arbetsflöden till enhetliga system. Du kan tidsbegränsa sessioner, spela in testmaterial, samarbeta visuellt och länka varje bugg till det arbete den påverkar – allt utan att lämna din arbetsplats.

Skapa din nästa session i ClickUp – plattformen som håller testningen sammankopplad, synlig och snabb.

Registrera dig gratis idag! 📝

Vanliga frågor (FAQ)

När ska du använda explorativ testning?

Du bör utföra explorativ testning när kraven är vaga eller förändras hela tiden, särskilt i snabba projekt som agila projekt. Det hjälper till att identifiera oväntade problem, såsom ovanliga gränsfall eller användbarhetsproblem, som vanliga tester kan missa. Det är också användbart för att testa högriskfunktioner eller kontrollera hur appen upplevs av användarna.

Är explorativ testning en del av agil utveckling?

Ja, explorativ testning passar bra ihop med agila metoder eftersom den är flexibel och ger snabb feedback under korta utvecklingscykler. Den stöder Agiles fokus på teamwork och användarbehov genom att låta testare utforska fritt och samarbeta med utvecklare.

Hur dokumenterar jag resultaten av explorativ testning?

För att dokumentera utforskande testning, börja med en enkel plan (kallad testningscharter) som beskriver vad du ska testa och varför. Skriv ner viktiga detaljer som datum, ditt namn, vilken funktion du testat och eventuella buggar eller problem du hittat. Inkludera steg för att återskapa problemen, tillsammans med skärmdumpar eller videor om möjligt. Använd verktyg som ClickUp för att hålla allt organiserat.

Kan ClickUp användas som ett verktyg för QA-testhantering?

Ja, ClickUp fungerar bra för QA-testning, eftersom det låter dig hantera uppgifter, spåra testfall och logga buggar. Du kan anpassa det efter ditt teams behov, särskilt för agila projekt.

Kan ClickUp användas som ett verktyg för QA-testhantering?

Ja, ClickUp fungerar bra för QA-testning, eftersom det låter dig hantera uppgifter, spåra testfall och logga buggar. Du kan anpassa det efter ditt teams behov, särskilt för agila projekt.

Kan ClickUp användas som ett verktyg för QA-testhantering?

Ja, ClickUp fungerar bra för QA-testning, eftersom det låter dig hantera uppgifter, spåra testfall och logga buggar. Du kan anpassa det efter ditt teams behov, särskilt för agila projekt.

Hur mäter utforskande testare framgång?

Genom att spåra sessionstäckning, hittade buggar per timme och kvaliteten på insikter. ClickUp Dashboards hjälper till att visualisera dessa data i realtid.

Kan explorativ testning ersätta skriptbaserad testning?

Nej, det kompletterar det. Explorativ testning upptäcker oväntade problem tidigt, medan skriptbaserad testning validerar kända krav senare.