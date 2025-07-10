De 15 bästa alternativen till Quso.ai för innehållsskapare 2025

Quso.ai är utmärkt för att omvandla långa videor till virala klipp och förenkla planeringen av sociala medier med AI-driven schemaläggning och analys.

Men om du är någon som vill ha mer kreativ kontroll, avancerade redigeringsalternativ eller möjligheten att finjustera varje detalj i din strategi för sociala medier, kan det kännas begränsande. 😓

Och när du försöker hitta ett bättre verktyg? Du hittar flera plattformar, motstridiga recensioner och inga riktiga svar på vad som fungerar bäst för kreatörer som du. 😩

Därför har vi skapat denna guide, en noggrant utvald lista över de bästa alternativen till Quso.ai. Var och en är utformad för att hjälpa dig att planera, redigera och hantera ditt innehåll som ett proffs.

Varför välja alternativ till Quso.ai?

Om du har använt det ett tag kommer du förmodligen att känna igen dig i några av dessa 👇

Saknar avancerade redigeringsverktyg: Du kan inte finjustera övergångar, lägga till animationer eller helt och hållet märka dina medietillgångar som professionella redigerare kan.

Begränsade mallar : Det erbjuder endast ett fåtal grundläggande uppmaningar, som inte fungerar bra för nischinnehåll eller långa format.

Långsam och buggig användargränssnitt : Gränssnittet kan lagga eller frysa, särskilt när man arbetar med längre filmer eller multitaskar.

Svårt att anpassa tonen : Du kan inte träna verktyget att automatisera innehållsskapandet efter din röst, vilket gör att allt låter likadant.

Begränsade undertextkontroller i gratisversionen: Du får inte mycket flexibilitet att formatera, flytta eller korrigera undertexter om du inte uppgraderar.

AI-klipp kan kännas konstiga: Den automatiska klippfunktionen skär ibland klipp på ett konstigt sätt, vilket gör att viktiga ögonblick eller övergångar går förlorade.

📊 Visste du att? Den globala marknaden för AI-videogeneratorer förväntas nå 1,96 miljarder dollar år 2030, med en årlig tillväxt på 19,9 % från 2024.

De bästa alternativen till Quso.ai AI i korthet

Behöver du en snabb översikt? Utforska våra jämförelser för att utvärdera varje verktyg på ett ögonblick och hitta det som bäst passar dina behov.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* (USD/användare/månad) ClickUp AI-skrivassistent, ClickUp Docs, kalendermallar Soloprenörer, företag och marknadsföringsteam av alla storlekar Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Vizard. ai AI-klippning, textsynkronisering, direktpublicering Marknadsförare, innehållsskapare och sociala medier-ansvariga på små till medelstora företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad. InVideo Röstkloning, AI-videomanusgenerator, AI-avatar Enskilda kreatörer, småföretag och marknadsförare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 35 $/månad. Opus Clip Dynamiska undertexter, B-Roll-insättning, AI-copilot YouTubers, lärare och innehållsmarknadsförare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad. Buffer Engagemangsinbox, A/B-testning, taggning av inlägg Sociala medier-ansvariga, frilansare och små till medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 6 $/månad. 2short. ai Animerade undertexter, talarspårning, förinställda varumärkesinställningar Ensamstående YouTubers och innehållsskapare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9,90 $/månad. SocialPilot AI-schemaläggare, videoredigerare, avancerad analys och rapporter Små byråer, kundorienterade team och marknadsföringsproffs 14 dagars gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 23,34 $/månad. Veed Automatiska undertexter, AI-verktyg för rensning, stockmaterial Online-skapare och tillgänglighetsfokuserade team Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5,82 $/månad. Descript Röstkloning, manusgenerator, teamsamarbete Podcasters och medelstora till stora marknadsföringsteam Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $/månad. Hootsuite OwlyWriter AI, inbyggd videoredigerare, behörigheter för team Företag, stora sociala team och marknadsföringsbyråer 30 dagars gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 30 $. 34/månad Sprout Social Videoredigerare, AI för skapande av inlägg, social CRM Marknadsföringsteam på företag, analysinriktade kreatörer och strateger inom sociala medier 30 dagars gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 199 $/månad. GetMunch Trenddetektering, scenbeskärning, SEO-optimering Videomarknadsförare, redaktörer för sociala medier och innehållsstrateger på stora byråer och företag Betalda abonnemang börjar på 49 $/månad. Bildtexter AI Stilrubriker, automatisk klippning, teleprompter Influencers och sociala medieentusiaster Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9,99 $/månad. Repurpose. io Automatisk återanvändning, automatiserad publicering, kalendervy Digitala marknadsförare, automatiseringsfokuserade team och innehållsdistributörer 14 dagars gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 35 $/månad CapCut Smart beskärning, ljudförstärkare, meme-mallar Skapare av kortformat innehåll och influencers på sociala medier Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 7,99 $/månad.

Bästa Quso.ai-alternativ att använda

Låt oss ta en närmare titt på vad varje verktyg har att erbjuda.

1. ClickUp (Bäst för innehållsplanering och samarbetsinriktad arbetsflödeshantering)

Planera kampanjer, hantera uppgifter, redigera innehållsbriefingar och spåra tidslinjer med ClickUp för marknadsföringsteam.

ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, är en komplett arbetsplats som hjälper innehållsskapare att planera, skriva, redigera och publicera innehåll.

Med ClickUp for Marketing kan du hantera allt från dagliga innehållskalendrar till globala kampanjlanseringar på ett och samma ställe. Det AI-drivna verktyget med ett användarvänligt gränssnitt samlar ditt team, dina tillgångar och dina arbetsflöden så att du aldrig behöver hoppa mellan olika verktyg.

Du kan börja med ClickUp Docs för att skriva utkast till sociala bildtexter, skapa videoskript och bädda in media eller feedback direkt i ditt innehåll.

Skapa en översikt och strukturera dina videoskript visuellt med ClickUp Docs.

Lägg sedan till ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, för att påskynda din kreativa process. Den kan granska ditt utkast, skriva om svaga avsnitt, föreslå ändringar eller till och med generera nya innehållsidéer, vilket hjälper dig att finslipa videor eller skapa virala korta klipp.

Skapa virala idéer för korta videoklipp direkt med ClickUp Brain.

Därefter har du ClickUp Clips som låter dig spela in din skärm, kamera eller ljud utan att lämna din arbetsyta.

Dessa klipp kan laddas ner, bifogas till uppgifter, delas med ditt team eller granskas senare, och de transkriberas automatiskt av ClickUp Brain så att du kan hämta citat, återanvända innehåll eller skapa undertexter på några sekunder.

För att samla allt på ett ställe erbjuder ClickUp Calendar en visuell planeringsfunktion med dra-och-släpp-funktion för att schemalägga inlägg, kampanjer eller leveranser. Och om du börjar från scratch kan du använda gratis mallar för sociala medier, som ClickUp Video Production Template, för att spara tid och hålla en konsekvent stil.

Med ClickUp Social Media Posting Schedule Template kan du planera dina dagliga, veckovisa eller månatliga inlägg på olika sociala medieplattformar, så att du aldrig missar ett tillfälle att nå ut till din publik.

Få gratis mall Hantera veckovisa och engångsuppgifter på sociala medier med ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Plattformens omfattande funktioner och anpassningsalternativ kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här sa en G2-recensent om ClickUp:

Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av arbetsflödet, flera granskningsomgångar, där varje unikt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda automatiseringarna i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår.

Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av arbetsflödet, flera granskningsomgångar, där varje unikt resultat kräver sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda de automatiseringar som finns i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår.

⚡ Mallarkiv: Planerar du en video eller kartlägger du innehållsflödet? Dessa storyboardmallar hjälper dig att lägga upp bilder, strukturera idéer och hålla din kreativa process organiserad från början.

2. Vizard. ai (Bäst för snabb AI-klippning av långa videor till korta klipp som är redo för sociala medier)

Vizard. ai är ett AI-drivet verktyg för videoredigering och klippning som hjälper till att omvandla långa videor till delbara korta klipp med minimal ansträngning.

Spark AI-modellen identifierar de mest engagerande delarna av en video (som viktiga citat eller spännande ögonblick) och skapar automatiskt korta klipp med bildtexter och formatering som är optimerade för plattformar som TikTok, Instagram Reels och YouTube Shorts.

Utöver klippning erbjuder Vizard. ai även text-till-video-funktioner för att skapa engagerande videor från manus och ett anpassat varumärkespaket för att upprätthålla varumärkets konsistens genom att lagra och tillämpa logotyper, typsnitt och färgscheman i alla videor.

Vizard. ai bästa funktioner

Textsynkronisering: Anpassa undertexter efter talat språk så att dina undertexter är perfekt synkroniserade och lättlästa för tittarna.

Social kalender: Planera, schemalägg och publicera innehåll på flera plattformar för att säkerställa en konsekvent online-närvaro.

Direktpublicering och delning: Ladda ner klipp eller publicera dem direkt på sociala plattformar från appen, eller dela via en länk utan att byta verktyg.

Begränsningar för Vizard.ai

Användare har rapporterat fall där AI-genererade resultat, såsom bildtexter eller videosegment, inte uppfyller förväntningarna.

Priser för Vizard.ai

Gratis

Skapare: 29 $/månad

Företag: 39 $/månad

Vizard. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vizard.ai?

Detta är vad en G2-recensent sa om Vizard. ai:

Jag gillar programvaran Vizard, eftersom det är superenkelt att generera mycket kortformat innehåll genom att bara ladda upp en lång video, vilket sparar mig mycket tid. Dessutom lägger den till undertexter på mitt modersmål. Det sparar mig massor av tid. Det är helt klart värt pengarna.

Jag gillar programvaran Vizard, eftersom det är superenkelt att generera en massa kortformat innehåll genom att bara ladda upp en lång video, vilket sparar mig massor av tid. Dessutom lägger den till undertexter på mitt modersmål. Det sparar mig massor av tid. Det är verkligen värt pengarna.

3. InVideo (Bäst för mallbaserad videoproduktion med AI-assistans)

via InVideo

InVideo är ett onlineverktyg för videoproduktion som erbjuder tusentals mallar, ett omfattande mediebibliotek och en enkel dra-och-släpp-redigerare, vilket gör det enkelt att snabbt omvandla manus eller idéer till engagerande videor.

Med AI Video Generator kan du beskriva en videoidé i text och omedelbart få ett utkast till en video med scener, arkivklipp och voiceover.

Du kan också använda dess magiska boxfunktion för att göra redigeringar i realtid i dina videor med kommandon som "ändra musiken" eller "lägg till undertexter", och den sköter resten på några sekunder.

InVideos bästa funktioner

AI-röstkloning och automatiska voiceovers: Skapa realistiska voiceovers med olika accenter eller klona din egen röst för berättarröst.

AI-manusgenerator: Skapa strukturerade manus med fängslande uppslag och uppmaningar till handling.

AI-avatar: Skapa en digital avatar av dig själv för att presentera innehåll och ge dina videor en personlig touch.

Begränsningar i InVideo

Verktyget kan uppleva prestandafördröjningar eller längre renderningstider vid hantering av längre videoprojekt.

Priser för InVideo

Gratis

Plus: 35 $/månad

Max: 60 $/månad

Generativ: 120 $/månad

Team: 999 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

InVideo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om InVideo?

Så här sa en G2-recensent om InVideo:

Jag bestämde mig nyligen för att börja skapa virala videor för sociala medier. Med Invideo lade jag bokstavligen in mitt manus och det skapade HELA videon, inklusive V/O, grafik, musik, ljudeffekter, AI-innehåll och stockinnehåll, och det blev helt perfekt!

Jag bestämde mig nyligen för att börja skapa virala videor för sociala medier. Med Invideo lade jag bokstavligen in mitt manus och det skapade HELA videon, inklusive V/O, grafik, musik, ljudeffekter, AI-innehåll och stockinnehåll, och det blev helt perfekt!

4. Opus Clip (bäst för att återanvända långa videor till virala korta klipp)

via Opus Clip

Opus Clip är ett annat AI-videoredigeringsverktyg som är specialiserat på att omvandla långa videor till virala korta klipp. Det använder en egenutvecklad modell för att upptäcka intressanta moment (drivs av GPT-4) för att plocka ut effektfulla ögonblick, säkerställa sammanhanget genom att omorganisera innehållet efter behov och skapa ett strukturerat klipp som är utformat för att fånga uppmärksamhet.

Det ger också ett ”AI Viral Score” för varje genererat klipp – i princip en förutsägelse om hur stor sannolikheten är att klippet kommer att prestera bra, så att du kan prioritera att publicera de bästa.

Verktyget erbjuder också funktioner som AI-kurering för att ta bort onödiga detaljer och ansiktsigenkänning för att hålla talaren korrekt inramad i vertikalt format.

Opus Clips bästa funktioner

Dynamiska undertexter med emoji-markeringar: Lägg automatiskt till stora, stiliserade undertexter till varje klipp och markera uppseendeväckande ord med emojis eller färgad text.

AI B-Roll-generering: Infoga B-Roll-film för att komplettera din huvudklipp och hålla bilderna dynamiska.

AI Co-Pilot: Få rekommendationer om optimala klipp, redigeringar och format för olika plattformar.

Begränsningar för Opus Clip

Begränsade avancerade redigeringsalternativ, inklusive minimal kontroll över övergångar, animationer och finjusterade visuella justeringar.

Priser för Opus Clip

Gratis för alltid

Startpaket: 15 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: Anpassade priser

Opus Clip-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (110+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Opus Clip?

Så här sa en G2-recensent om Opus Clip:

Jag har använt OpusClip som Pro-användare i ungefär två månader. Det här är en otrolig tidsbesparing! Jag laddar vanligtvis upp en 12–15 minuter lång video varje dag och får ut 10–15 klipp på mellan 30 sekunder och två minuter (med automatiska inställningar), var och en märkt med färger och en logotyp som jag själv valt.

Jag har använt OpusClip som Pro-användare i ungefär två månader. Det sparar otroligt mycket tid! Jag laddar vanligtvis upp en 12–15 minuter lång video varje dag och får ut 10–15 klipp på mellan 30 sekunder och två minuter (med automatiska inställningar), var och en märkt med färger och en logotyp som jag själv valt.

5. Buffer (Bäst för enkel schemaläggning och köhantering på sociala medier)

via Buffer

Buffer gör det möjligt för innehållsskapare och social media-ansvariga att planera, schemalägga och publicera inlägg på flera plattformar, inklusive Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn, från en enkel instrumentpanel.

Dess kalendervy erbjuder ett visuellt sätt att planera innehåll i förväg. För Instagram stöder den också schemaläggning av första kommentarer, vilket är praktiskt för att placera hashtags separat för att optimera räckvidden.

Det har också en AI-assistent, som är en del av den växande vågen av AI för sociala medier, som skriver engagerande bildtexter anpassade till olika sociala medieplattformar och låter användarna justera ton, längd och stil så att de passar deras varumärkes röst.

Buffers bästa funktioner

Engagemangsinbox: Samla kommentarer och meddelanden från olika plattformar så att du kan svara utan att byta flik.

A/B-testning : Experimentera med olika varianter av inlägg för att avgöra vad som fungerar bäst för din målgrupp.

Innehållstaggning: Organisera idéer efter tema, rensa upp i din backlog och förenkla planeringen med ett ögonkast.

Buffertbegränsningar

Har inte integrerade AI-funktioner för videoredigering, skriptgenerering eller automatisk textning.

Buffer-prissättning

Gratis för alltid

Essentials: 6 $/månad

Team: 12 $/månad

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buffer?

Så här sa en Capterra-recensent om Buffer:

Jag har använt Buffer sporadiskt i många år, men regelbundet i över 6 månader. Det har varit en intressant resa. Jag gillar verkligen möjligheten att kunna publicera på tre plattformar: Instagram, Facebook och Twitter.

Jag har använt Buffer sporadiskt i många år, men regelbundet i över 6 månader. Det har varit en intressant resa. Jag gillar verkligen möjligheten att kunna publicera på tre plattformar, Instagram, Facebook och Twitter.

6. 2short. ai (Bäst för automatiserad klippning och textning av korta videor i stor skala)

2short. ai är ett AI-drivet verktyg för återanvändning som liknar Vizard och som snabbt omvandlar långa videor till korta, delbara snuttar. Det automatiserar processen att hitta höjdpunkter i ditt innehåll och klippa dem till färdiga klipp med bildtexter.

Med dess textbaserade redigeringsfunktion kan du redigera din video genom att helt enkelt redigera transkriptet. Den använder också AI-talarsökning och ansiktsigenkänning för att hålla huvudtalaren perfekt centrerad när du växlar från liggande till stående format. Detta säkerställer att dina klipp ser professionella ut och är korrekt inramade för en publik som främst använder mobila enheter.

2short. ai bästa funktioner

Animerade undertexter : Skapa dynamiska, lättlästa undertexter som anpassas efter videons tempo.

Automatiskt lägga till övergångar : Infoga automatiskt övergångar mellan scener för att förbättra flödet och skapa videor av professionell kvalitet.

Förinställningar och mallar för varumärken: Ställ in dina varumärkeselement (logotyper, typsnitt, färger) så att de automatiskt tillämpas på alla dina klipp.

2short. ai begränsningar

AI missar ibland viktiga engagerande ögonblick i videon, vilket innebär att du måste ingripa och finjustera klippen manuellt.

2short. ai prissättning

Starter: Gratis

Lite: 9,90 $/månad

Pro: 19,90 $/månad

Premium: 49,90 $/månad

2short. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om 2short.ai?

Så här sa en G2-recensent om 2short.ai:

Super snabbt när det gäller att dela upp en video i korta klipp, ger det dig textversioner av varje kort klipp vilket hjälper dig att snabbare bestämma vilket klipp du vill använda.

Super snabbt när det gäller att dela upp en video i korta klipp, ger det dig textversioner av varje kort klipp vilket hjälper dig att snabbare bestämma vilket klipp du vill använda.

7. SocialPilot (Bäst för social schemaläggning på flera plattformar med teamsamarbete)

via SocialPilot

SocialPilot är en fullskalig plattform för hantering av sociala medier som är utvecklad för att hantera innehållsplanering, teamsamarbete och resultatuppföljning i stor skala. Den stöder schemaläggning för över 500 inlägg på flera plattformar som LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) och till och med Google My Business, allt från en enda instrumentpanel.

Den inbyggda AI-assistenten hjälper till att generera idéer till inlägg på sociala medier, bildtexter och hashtags som är anpassade efter varje plattforms ton och format.

För team kan du bjuda in medarbetare, tilldela roller (som administratör, bidragsgivare eller kund) och ställa in godkännandeprocesser så att innehållet granskas innan det publiceras.

SocialPilots bästa funktioner

AI-videogenerator och redigerare: Använd AI-verktyg som text-till-video-konvertering, anpassningsbara mallar, dra-och-släpp-redigering, voiceover-inspelning och varumärkesfunktioner. Använd AI-verktyg som text-till-video-konvertering, anpassningsbara mallar, dra-och-släpp-redigering, voiceover-inspelning och varumärkesfunktioner.

Avancerad analys och rapporter: Generera analyser om engagemang, publiktillväxt, populära inlägg och schemalägg PDF-rapporter som skickas till kunder.

AI Scheduler: Få rekommendationer om de bästa tidpunkterna för publicering baserat på när din publik är mest aktiv.

SocialPilots begränsningar

Saknar en funktion för massradering av schemalagda inlägg, vilket innebär att användarna måste ta bort varje inlägg individuellt.

Priser för SocialPilot

14 dagars gratis provperiod

Standard: 23 $/månad (ungefär)

Premium: 70 $/månad (ungefär)

Företag: Anpassad prissättning

SocialPilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 830 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (370+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om SocialPilot?

Så här sa en Capterra-recensent om SocialPilot:

Jag uppskattar att jag kan lägga till så många konton utan att behöva välja det dyraste paketet. Att hantera mer än tre konton på varje social plattform är mycket dyrt med annan programvara.

Jag uppskattar att jag kan lägga till så många konton utan att behöva välja det dyraste paketet. Att hantera mer än tre konton på varje social plattform är mycket dyrt med annan programvara.

8. Veed. io (Bäst för snabb videoredigering online med avancerade AI-funktioner)

via Veed

Veed. io är en populär onlinevideoredigerare som erbjuder en rik uppsättning redigeringsverktyg, från grundläggande klipp, övergångar och filter till automatisk generering av undertexter på dussintals språk. Den har till och med en "AI Video"-sektion med verktyg som en skriptgenerator, en GPT-3-driven text-till-video-skapare och AI-avatarer som kan berätta dina videor.

Plattformen erbjuder också mallar för meme-liknande bildtexter, förloppsindikatorer, TikTok-liknande hoppklipp etc., så att du snabbt kan förvandla råmaterial till engagerande inlägg.

Det finns också ett teleprompterläge för att spela in dig själv när du läser ett manus (så att du kan hålla ögonkontakt), vilket är perfekt för talking head-videor och säkerställer att du får korrekta undertexter efteråt.

Veed. io bästa funktioner

Automatiska undertexter och översättning: Transkribera tal och lägg till undertexter till videor i en mängd olika stilar och språk.

AI-verktyg för automatisk redigering: Ta bort fyllnadsord som ”hm”, minska bakgrundsljud och rensa ljudet med ett enda klick.

Innehållsbibliotek: Få tillgång till stockvideor, musik, klistermärken, GIF-bilder och mycket mer som du kan dra och släppa direkt i din videotidslinje.

Begränsningar för Veed.io

Prestandaproblem uppstår ibland när man arbetar med stora videofiler, vilket leder till långsammare bearbetning eller fördröjning.

Priser för Veed.io

Gratis

Lite: 5,80 dollar per redaktör/månad (faktureras årligen)

Pro: 13,94 $ per redaktör/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Veed. io betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 3,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Veed.io?

Så här sa en G2-recensent om Veed.io:

Superenkelt att redigera videor – för att göra dem redo för sociala medier, ändra storlek, hämta videoklipp, lägga till undertexter, lägga till bakgrundsmusik, ta bort tystnader, ta bort "uhhs" och "aahs", lägga till varumärkeselement, förbättra den övergripande användbarheten av videoinnehållet.

Superenkelt att redigera videor – för att göra dem redo för sociala medier, ändra storlek, hämta videoklipp, lägga till undertexter, lägga till bakgrundsmusik, ta bort tystnader, ta bort "uhhs" och "aahs", lägga till varumärkeselement, förbättra den övergripande användbarheten av videoinnehållet.

9. Descript (Bäst för textbaserad videoredigering och AI-röstkommentarer)

via Descript

Descript är ett verktyg för video- och ljudredigering som känns mer som att arbeta i ett dokument än i en traditionell redigerare. Det låter dig redigera innehållet genom att helt enkelt redigera transkriptet. När du tar bort ett ord, en paus eller en mening från texten uppdateras video- eller ljudtidslinjen automatiskt så att den matchar.

Dess AI-funktioner sköter det tunga arbetet: Descript kan ta bort fyllnadsord som "um" eller "like" med ett klick, generera undertexter och till och med rensa upp ljudet för bättre tydlighet.

Du kan också spela in din skärm, lägga till visuella element och arbeta med flera ljudspår.

Descripts bästa funktioner

Överdubbning med röstkloning: Klona din röst eller använd AI-röster från vårt bibliotek för att skapa ny berättarröst genom att bara skriva in manuset.

AI-manusgenerator: Skapa manus för poddar, videor och marknadsföringsmaterial med hjälp av enkla uppmaningar.

Samarbetsfunktioner: Bjud in teammedlemmar att redigera, kommentera och samarbeta på projekt i realtid.

Begränsningar för Descript

Plattformens organisationsverktyg är kanske inte så robusta, vilket kan leda till svårigheter att spåra och redigera flera video- eller ljudfiler samtidigt.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 dollar per person/månad

Skapare: 35 dollar per person/månad

Företag: 65 dollar per person/månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivningar och recensioner

G2 : 4,6/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Så här sa en Capterra-recensent om Descript:

Extremt användarvänligt. Jag kunde börja redigera ljudfiler direkt. Denna programvara är så enkel att använda och påskyndar verkligen redigeringsprocessen.

Extremt användarvänligt. Jag kunde börja redigera ljudfiler direkt. Denna programvara är så enkel att använda och påskyndar verkligen redigeringsprocessen.

10. Hootsuite (Bäst för hantering och schemaläggning av sociala medier i stor skala på företagsnivå)

via Hootsuite

Hootsuite är ett verktyg för kampanjhantering på sociala medier i företagsklass som låter dig schemalägga inlägg i bulk och hantera hundratals profiler på olika sociala medieplattformar. Det spårar också aktiviteter i realtid genom sin Streams-funktion, som låter dig övervaka omnämnanden av varumärken, hashtags, nyckelord och konkurrenters inlägg.

Det erbjuder också avancerade funktioner som social lyssnande, teamarbetsflöden (som att tilldela ett kundmeddelande till en teammedlem) och integrationer med CRM-system och annonsverktyg.

Plattformens analyser är mycket detaljerade, med anpassningsbara rapporter så att du kan mäta vad som fungerar och dela insikter med kunder eller ledningen.

Hootsuites bästa funktioner

Inbyggd videoredigerare: Skapa och redigera videor genom att lägga till ljudspår, text, bilder, klistermärken och filter.

OwlyWriter AI : Skapa bildtexter och inläggsidéer med hjälp av beprövade copywritingformler som HOOK, AIDA och WIIFM.

Teamsamarbete och godkännanden: Få support för team med flera användare med godkännanden efter publicering och revisionsspår för fullständig ansvarighet.

Hootsuite-begränsningar

Användare har noterat att kalendern kan bli visuellt rörig, särskilt när man hanterar ett stort antal schemalagda inlägg.

Hootsuite-priser

30 dagars gratis provperiod

Standard: 30 $ per användare/månad

Avancerat: 122 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

Så här sa en G2-recensent om Hootsuite:

Jag älskar analysfunktionen som låter mig fördjupa mig i analyserna av mina sociala varumärkeskonton. Den ger mig en detaljerad förståelse för hur mina sociala profiler har presterat, allt på ett och samma ställe. Den ger mig också möjlighet att lyssna, vilket låter mig förstå kundernas åsikter.

Jag älskar analysfunktionen som låter mig fördjupa mig i analyserna av mina sociala varumärkeskonton. Den ger mig en detaljerad förståelse för hur mina sociala profiler har presterat, allt på ett och samma ställe. Den ger mig också möjlighet att lyssna, vilket låter mig förstå kundernas åsikter.

11. Sprout Social (Bäst för djupgående analys av sociala medier, lyssnande och publicering i stor skala)

via Sprout Social

Sprout Social är ett datainriktat verktyg för hantering av sociala medier som är utvecklat för team som bryr sig om både strategi och prestanda.

Med dess publiceringsfunktioner kan du schemalägga inlägg på olika plattformar, hantera kampanjer i en visuell kalender och automatiskt publicera vid optimala tidpunkter baserat på trender i publikens engagemang.

Du får också kraftfulla rapporteringsverktyg som analyserar engagemang, följarökning, hashtag-prestanda och konkurrenters aktivitet.

En inbyggd Smart Inbox samlar alla meddelanden och kommentarer på ett ställe, medan det sociala CRM-systemet hjälper dig att profilera följare, spåra konversationer och organisera kontakter med taggar och historikloggar.

Sprout Socials bästa funktioner

Inbyggd videoredigerare i Compose: Beskär, trimma och applicera mallar på videor direkt medan du skriver inlägg.

AI-assistans för skapande av inlägg: Generera bildtexter från inlägg med högsta prestanda eller anpassade ämnen, med ett "Förbättra"-alternativ för att justera ton och stil för varumärkeskonsistens.

Modul för social lyssning: Spåra nyckelord, branschtrender och omnämnanden av varumärken på olika plattformar med hjälp av booleska sökningar.

Begränsningar för Sprout Social

Vissa användare har rapporterat problem med Sprout Socials taggningsfunktioner, särskilt när de hanterar flera program eller partnerföretag.

Priser för Sprout Social

30 dagars gratis provperiod

Standard: 249 USD per plats/månad

Professionell: 399 $ per licens/månad

Avancerat: 499 $ per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 4100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sprout Social?

Så här sa en G2-recensent om Sprout Social:

Sprout Social har blivit en viktig del av vårt marknadsföringsverktyg. Rapporteringsfunktionerna är särskilt starka – tydliga, anpassningsbara och lätta att dela med intressenter.

Sprout Social har blivit en viktig del av vårt marknadsföringsverktyg. Rapporteringsfunktionerna är särskilt starka – tydliga, anpassningsbara och lätta att dela med intressenter.

12. Munch (Bäst för AI-driven återanvändning av långa videor till flera sociala klipp med trendinsikter)

via Munch

Munch, ett AI-drivet verktyg för återanvändning av video, hjälper till att omvandla långa innehåll till korta, effektfulla klipp som är skräddarsydda för plattformar som TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts och LinkedIn. Det analyserar varje video för att identifiera viktiga ögonblick baserat på engagemangspotential, tillämpar sedan marknadsföringsintelligens för att optimera dem för prestanda och hjälper dig till och med att tillämpa varumärkesprofilering som logotyper eller outro.

Dess AI erbjuder inbyggd SEO-optimering genom att analysera ditt videoinnehåll och automatiskt generera relevanta nyckelord och bildtexter. Du får också praktiska insikter om prestanda och rekommendationer för att kontinuerligt förfina din strategi för korta videor.

Munch bästa funktioner

Förhandsgranskning av säkra zoner: Förhandsgranska hur din klipp kommer att se ut på olika plattformar och undvik konstiga beskärningar eller avskuren text.

Trenddriven redigering : Analysera aktuella sociala trender och välj segment som mest sannolikt kommer att bli virala baserat på publikens beteende.

Scenavkänning och beskärning: Avkänner automatiskt scenförändringar och ändrar storlek på klipp så att de passar vertikala, kvadratiska eller liggande format.

Munch-begränsningar

Många användare har noterat att AI ibland väljer videosegment som saknar sammanhang eller relevans.

Munch-prissättning

Anpassade priser

Munch-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Munch?

Så här sa en G2-recensent om Munch:

Jag älskar den stora mängd variationer som Munch skapar från videor som jag har redigerat. Verktyget Magic Posts är också fantastiskt, eftersom jag vanligtvis måste skapa bildtexter till alla videor jag gör, vilket sparar mig så mycket tid!

Jag älskar den stora mängd variationer som Munch skapar från videor som jag har redigerat. Verktyget Magic Posts är också fantastiskt, eftersom jag vanligtvis måste skapa bildtexter till alla videor jag gör, vilket sparar mig så mycket tid!

13. CaptionsAI (Bäst för omedelbara AI-undertexter och teleprompterfunktion)

via Captions AI

Caption AI är en mobil AI-videoredigeringsstudio som specialiserar sig på automatisk textning med animerade stilar som karaoke-markering, skrivmaskin och studs. Texterna är helt redigerbara, så du kan enkelt korrigera ord eller justera stilen.

Appen har en inbyggd teleprompter som hjälper dig att spela in videor med självförtroende samtidigt som du behåller ögonkontakten. När du är klar med inspelningen transkriberar Captions AI omedelbart ditt tal och lägger till stilistiska undertexter (med dynamiska effekter, timing och till och med emojis) till videon.

Du kan till och med skapa en AI-avatar som berättar i dina videor om du inte vill vara med framför kameran.

Captions AI:s bästa funktioner

AI-redigering och effekter: Ta bort tystnader och förstärk ljudet för klarare ljud med verktyg som kan användas med ett enda tryck.

Automatisk markör för omramning: Be verktyget att spåra ditt ansikte och omramma breda 16:9-filmer till ett vertikalt format på 9:16.

Trendiga filter och klistermärken: Inkludera roliga, kreativa verktyg som animerade filter, klistermärken och bakgrundsmusik för att ge dina videor extra stil.

Begränsningar för AI-undertexter

Användare har rapporterat problem med att anpassa utseendet på undertexter, till exempel att justera teckensnitt, storlek och färg.

Priser för Captions AI

Gratis

Pro: 9,99 $/månad

Max: 24,99 $/månad

Skala: 69,99 $/månad

Företag: 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivningar AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Captions AI?

Så här sa en G2-recensent om Captions AI:

Med hjälp av avancerad taligenkänningsteknik omvandlar webbplatsen snabbt ljud till läsbar text, vilket sparar tid och arbete. Perfekt för innehållsskapare, företag och yrkesverksamma.

Med hjälp av avancerad taligenkänningsteknik omvandlar webbplatsen snabbt ljud till läsbar text, vilket sparar tid och arbete. Perfekt för innehållsskapare, företag och yrkesverksamma.

14. Repurpose. io (Bäst för automatisering av innehållsdistribution och återanvändning mellan plattformar)

Repurpose. io är ett verktyg för innehållsautomatisering som tar dina färdiga videor eller ljudfiler och automatiskt omformaterar och publicerar dem på flera plattformar baserat på anpassade arbetsflöden som du definierar.

Du kan till exempel ställa in en regel som: ”När jag laddar upp en YouTube-video ska ett 60 sekunder långt klipp klippas ut och publiceras på TikTok och Instagram Reels.” Repurpose.io sköter det bakom kulisserna.

Du kan anpassa utseendet på ditt återanvända innehåll med hjälp av fördefinierade mallar som automatiskt konverterar horisontella videor till vertikalt format, lägger till dynamiska bildtexter och tillämpar din logotyp eller varumärkeselement.

Verktyget stöder också klippning av längre videor till kortare segment eller konvertering av ljud till animerade audiogram.

Repurpose. io bästa funktioner

Innehållskalender: Få en översikt över allt schemalagt innehåll och effektivisera din strategi för återanvändning.

Markera extrahering: Använd AI för att identifiera och extrahera de mest engagerande delarna av din video eller podcast.

Automatiserad publicering: Publicera innehåll direkt eller schemalägg publicering på plattformar som YouTube, TikTok, Instagram, Facebook och LinkedIn.

Begränsningar för Repurpose.io

Brist på offlineåtkomst och dedikerad mobilfunktionalitet

Repurpose. io-prissättning

Gratis

Startpaket: 35 $/månad

Pro : 79 $/månad

Byrå: 179 $/månad

Repurpose. io betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Repurpose.io?

Så här sa en Trustpilot-recensent om Captions AI:

Jag började med ett enkelt mål: att utöka min YouTube-kanal samtidigt som jag återanvände innehåll för Instagram, TikTok, Pinterest och mer – utan extra ansträngning. Repurpose.io gjorde detta möjligt genom att automatisera hela mitt innehållsflöde.

Jag började med ett enkelt mål: att utöka min YouTube-kanal samtidigt som jag återanvände innehåll för Instagram, TikTok, Pinterest och mer – utan extra ansträngning. Repurpose.io gjorde detta möjligt genom att automatisera hela mitt innehållsflöde.

15. Capcut (Bäst för gratis, snabb videoredigering med undertexter och effekter)

via CapCut

CapCut, utvecklat av skaparna av TikTok, är ett kraftfullt gratis videoredigeringsverktyg. Det har en fullfjädrad tidslinje-editor som låter dig trimma klipp, lägga till musik, infoga text eller klistermärken och tillämpa filmiska filter och övergångar.

Appen innehåller avancerade verktyg som Smart Crop, som automatiskt omformaterar horisontella videor till vertikala genom att hålla motivet i fokus.

CapCut erbjuder också stiliserade mallar som matchar trendiga format, så att du snabbt kan koppla in dina klipp och få ett polerat, viralt resultat. Du kan också förbättra dina videor med ett brett utbud av licensierade musikspår, ljudeffekter och voiceover-funktioner för att höja den auditiva upplevelsen.

Capcuts bästa funktioner

Automatiska undertexter: Generera undertexter automatiskt med god noggrannhet och få flera animerade undertextstilar.

Text-till-tal-berättarröst: Skriv ditt manus och välj mellan en rad olika AI-röster som kan läsa upp det; perfekt för reels och meme-innehåll.

Ljudförstärkare och röstkloning: Ta bort bakgrundsljud från dina inspelningar och använd röstkloning så att du inte behöver spela in om varje gång.

Capcuts begränsningar

Användare har nämnt att CapCut kan uppleva fördröjningar eller långsam prestanda när man hanterar stora eller komplexa projekt.

Capcut-priser

Anpassad prissättning

Capcut-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Capcut?

Som en Reddit-recensent skrev:

Capcut har definitivt några styrkor. Dess layouter är bättre för att göra snabba saker, och det är optimerat för sociala medier.

Capcut har definitivt några styrkor. Dess layouter är bättre för att göra snabba saker, och det är optimerat för sociala medier.

