De 10 bästa alternativen till Awork för projektledning 2025

Ditt team hade arbetat smidigt med Awork – tills det inte längre fungerade. Kanske börjar gränssnittet kännas lite för minimalt för ditt projekts växande behov. Eller så var integrationerna inte tillräckligt djupgående. Eller kanske kändes tidrapporteringen mer som en sidouppgift än en del av huvudspelet.

Oavsett anledning har du insett att Awork kanske inte är det slutgiltiga valet du trodde att det var.

Det är en ren, användarvänlig plattform med mycket att erbjuda, men dess begränsningar börjar visa sig för växande team eller mer komplexa projekt. Om du känner av belastningen kan det vara dags att utforska verktyg som erbjuder lite mer flexibilitet och förbättrad teamproduktivitet.

Vi har samlat 10 kraftfulla alternativ till Awork som hjälper dig att hantera uppgifter, samarbeta enkelt och återigen njuta av projektledning. Låt oss sätta igång!

Awork-alternativ i korthet

Här är en snabb överblick över Awork-alternativ och deras användningsområden:

Verktygets namn Användningsfall Bäst för Priser* ClickUp Allt-i-ett-plattform för projektledning, uppgiftsuppföljning, dokument, mål och enkel samverkan Team som vill ha djupgående anpassningsmöjligheter och flexibilitet mellan avdelningarna Helt gratis; anpassningsmöjligheter för företag monday. com Visuell projektledning med färgkodade tavlor, automatisering, tidslinjer och instrumentpaneler Marknadsföring, kreativa team, operativa team och tvärfunktionella team som behöver uppdateringar i realtid. Gratis; Betalda planer från 12 $/användare/månad Asana Uppgifts- och arbetsflödeshantering med tidslinjevyer, mål och integrationer mellan olika verktyg. Team som hanterar avdelningsöverskridande projekt och vill ha visuell tydlighet Gratis; Betalda planer från 13,49 $/användare/månad Notion Modulärt arbetsutrymme som kombinerar dokument, wikis, databaser och enkel uppgiftshantering Enskilda användare eller team som vill samla anteckningar, system och projekt på ett och samma ställe. Gratis; betalda planer från 12 $/användare/månad Teamwork Projektledning skräddarsydd för kundtjänster med inbyggd tidrapportering, budgetering och fakturering. Byråer, konsulter och tjänsteföretag som hanterar flera kunder Betalda abonnemang från 13,99 $/användare/månad GanttPRO Onlineverktyg för Gantt-diagram med tidslinjer, beroenden, arbetsbelastningshantering och resursplanering Projektplanerare inom branscher som bygg, teknik och IT Betalda abonnemang från 9 $/användare/månad TeamGantt Dra-och-släpp-verktyg för Gantt-diagram med samarbetsfunktioner och visuell schemaläggning Små team som behöver enkel visuell projektplanering Gratis; Betalda abonnemang från 59 $/månad Hive Produktivitetsplattform med projektvyer, tidsregistrering, teammeddelanden och integrationer Snabba eller hybridteam som vill ha uppgiftshantering och kommunikation i ett och samma nav Gratis; Betalda planer från 7 $/användare/månad Paymo Fullfjädrat projektverktyg med tidrapportering, fakturering, uppgiftshantering och teamsamarbete. Frilansare och småföretag som behöver fakturera kunder och spåra tid Gratis; Betalda planer från 5,9 $/användare/månad Scoro Omfattande arbetshanteringsverktyg med projekt, CRM, fakturering och rapportering i ett enda system. Professionella tjänsteföretag som behöver en allt-i-ett-programvara för affärsverksamhet Betalda abonnemang börjar från 23,90 $/användare/månad.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Awork?

När du väljer rätt kraftfullt alternativ till Awork är det viktigt att hitta ett verktyg som passar ditt teams projektledningsprocesser, unika arbetsflöde, mål och tillväxtbehov.

Här är vad du behöver leta efter:

Användarvänligt gränssnitt: En ren, intuitiv layout som kräver minimal utbildning och säkerställer snabbare introduktion för ditt team.

Anpassning: En En projektledningsprogramvara som anpassar sig efter dina behov – med anpassningsbara fält, vyer och arbetsflöden.

Automatisering: Ett verktyg som automatiserar återkommande uppgifter, såsom statusuppdateringar eller arbetsfördelning, för att spara tid och minska manuellt arbete.

Integrationer: En plattform som smidigt kopplas ihop med de verktyg som ditt team redan använder, som Slack, Google Workspace och Zoom.

Samarbete: Ett verktyg som förenklar kommunikation och fildelning med inbyggda chattfunktioner och enkel fildelning.

Skalbarhet: En lösning som växer med din organisation och överbryggar silos, oavsett om du har ett team på fem eller femtio personer.

🧠 Kul fakta: 63 % av projektledarna säger att AI gör deras arbete mer effektivt. Från automatisering av uppdateringar till tidig riskidentifiering har AI i tysthet blivit en pålitlig hjälpreda inom projektledning, särskilt för team som har många bollar i luften och arbetar snabbt.

De 10 bästa alternativen till Awork

Okej, ta en kopp kaffe (eller någon annan dryck du gillar) och fördjupa dig i de bästa alternativen till Awork som gör projektkaos till ett minne blott och teamets high-fives mycket vanligare.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för effektiv projektledning och teamsamarbete)

Driv hela ditt projektuniversum snabbare och smartare med ClickUp.

Att hantera flera projekt ska inte kännas som ett Temple Run-spel, för det är det inte.

ClickUp , appen för allt som har med arbete att göra, är den enda plattformen som låter dig planera, chatta, spåra framsteg, skriva och automatisera som ett proffs, allt under ett (mycket effektivt) digitalt tak. Så du behöver inte springa för ditt liv längre, eftersom den eländiga demonapan inte jagar dig längre.

💜 ClickUp Tasks

Allt börjar med ClickUp Tasks, plattformens hjärta. Skapa uppgifter, dela upp dem i deluppgifter, tilldela teammedlemmar, ange förfallodatum och lägg till prioriteringar.

Tilldela, prioritera och dela upp komplexa projekt i hanterbara åtgärder med ClickUp Tasks.

ClickUps anpassade vyer ger dig över 15 olika sätt att se ditt arbete precis som du vill. Från Kanban-tavlor till Gantt-diagram, kalendrar till tidslinjer – varje teammedlem kan välja sin egen vy samtidigt som alla arbetar utifrån samma källa.

💜 ClickUp Chat

Nu ska vi prata om teamwork, för att behöva växla mellan tio appar för att ställa en enda fråga är inte rätt sätt att arbeta.

Med ClickUp Chat och ClickUp Clips kan du skicka meddelanden till teammedlemmar eller hoppa på ett videosamtal direkt i plattformen. Kan det bli enklare? Ja, det kan det.

Brainstorma, uppdatera och samarbeta utan att byta flikar med ClickUp Chat.

💜 ClickUp Docs

När du väl har planerat klart behöver du ett ställe att lagra alla dina lysande idéer – och det är där ClickUp Docs kommer in i bilden.

Skapa allt från wikis till strategidokument och länka dem direkt till uppgifter. Dessutom kan hela teamet samarbeta på dokumenten i realtid.

Skriv, dela och länka projektwikis, SOP:er eller mötesanteckningar utan ansträngning med ClickUp Docs.

Har du också svårt med tidsplanering? Det behöver du inte ha längre. Med ClickUp Project Time Tracking kan du logga timmar, använda timers eller skapa tidsrapporter. Det är helt integrerat, så tidsuppföljning känns aldrig som en plikt.

Logga arbetet noggrant för bättre planering och kundfakturering med ClickUp Project Time Tracking.

💜 ClickUp Brain

Nu handlar det om att få saker gjorda. Men hur är det med kreativiteten? Händer det inte ibland att du får en blixt av inspiration och tappar den fem minuter senare? Prova ClickUp Brain, din inbyggda AI-assistent. Det är ditt andra hjärna (men en som inte glömmer).

Skapa idéer direkt och koppla dem till dina uppgifter, dokument eller mål så att ingenting går förlorat. Det förfinar ditt skrivande, svarar på dina frågor om din arbetsplats och låter dig även byta LLM.

Oavsett om du vill ansluta till AI-verktyg som ChatGPT, Gemini eller Claude kan du göra det i ClickUp utan att behöva byta flik.

Sammanfatta chattar, mötesanteckningar och skapa till och med AI-drivet innehåll på några sekunder med AI-drivna ClickUp Brain.

Och här blir det riktigt roligt!

💜 ClickUp Automations

ClickUp Automations har över 50 åtgärder och utlösare som hjälper dig att ställa in arbetsflöden, tilldela uppgifter, flytta statusar och meddela teammedlemmar – i princip automatisera allt du är trött på att göra manuellt. Det är en måste-ha-funktion i modern programvaruprojektledning.

Låt repetitiva uppgifter som att tilldela eller uppdatera statusar köras på autopilot med ClickUp Automations.

För att få en överblick över alla dessa rörliga delar samlar ClickUp Dashboards allt på ett ställe. Det hjälper dig att spåra framsteg, medarbetarnas arbetsbelastning och olika andra mätvärden med bara några få klick, vilket gör teamhanteringen mycket enklare för dig.

Övervaka framsteg, KPI:er och teamets arbetsbelastning, allt i en anpassningsbar vy med ClickUp Dashboards.

Med sin djupare anpassning och inbyggda dokument gör ClickUp det enklare att anpassa sig till komplexa arbetsflöden än Awork. Det stöder också mer avancerad automatisering och integrationer, vilket ger teamen större flexibilitet direkt från start.

Slutsats? ClickUp för projektledningsteam hanterar inte bara dina projekt – det förbättrar hela teamets arbetsmetoder.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kommer att behöva en viss inlärningskurva på grund av en rad avancerade funktioner.

Mobilappen har kanske inte alla vyer som desktop-appen har.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En recension på Capterra lyder:

Sammantaget är jag, särskilt som användare, mycket nöjd med produkten och den fungerar bäst av alla vi har provat, särskilt också för de andra avdelningarna utanför IT/utveckling som tidigare hade svårt att använda andra lösningar.

Sammantaget är jag, särskilt som användare, mycket nöjd med produkten och den fungerar bäst av alla vi har provat, särskilt också för de andra avdelningarna utanför IT/utveckling som tidigare hade svårt att använda andra lösningar.

📮 ClickUp Insight: 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter. Det är nästan 40 % av en hel arbetsvecka som går till spillo på något som bara borde ta några sekunder! ClickUps Connected Search samlar allt ditt arbete – över uppgifter, dokument, e-postmeddelanden och chattar – så att du kan hitta exakt vad du behöver när du behöver det utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

2. Monday.com (Bäst för visuell projektledning)

Om ditt team gillar färgkodad tydlighet och en visuell approach till planering, är Monday.com rätt val.

Det är utvecklat för att organisera kaos och effektivisera arbetsflöden och erbjuder visuella verktyg som Gantt-diagram och anpassningsbara instrumentpaneler. Det är också ett perfekt alternativ för Asana-användare som vill behålla struktur och stil.

Monday.com bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden med dra-och-släpp-element för att passa dina exakta behov.

Automatisera det dagliga arbetet och få omedelbar insikt med AI-driven beslutsfattning.

Samarbeta mellan avdelningar med inbyggd fildelning och uppgiftsfördelning.

Visualisera framsteg med Gantt-diagram, Kanban-tavlor och anpassningsbara instrumentpaneler.

Begränsningar för Monday.com

Den kostnadsfria planen tillåter endast två användare per arbetsyta.

Avancerad anpassning för komplexa arbetsflöden kan kännas begränsad.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En recension på Reddit lyder:

Priset kan bli dyrt om du har ett stort team, men ärligt talat är det värt det om du använder det på rätt sätt. De har ett gratisabonnemang, men jag tycker att de betalda abonnemangen är mer användbara om du vill ha alla funktioner. Det beror helt enkelt på vad du behöver och vilken budget du har.

Priset kan bli dyrt om du har ett stort team, men ärligt talat är det värt det om du använder det på rätt sätt. De har ett gratisabonnemang, men jag tycker att de betalda abonnemangen är mer användbara om du vill ha alla funktioner. Det beror helt enkelt på vad du behöver och vilken budget du har.

3. Asana (bäst för intuitiv och skalbar uppgiftshantering)

via Asana

Om du vill ha ett rent, smidigt gränssnitt och en skalbar struktur är Asana ett alternativ. Flera uppgiftsvyer och kraftfulla automatiseringar hjälper snabbrörliga team att hålla sig samordnade. Oavsett om du driver marknadsföringskampanjer eller lanserar produkter, överbryggar Asana silos och håller allt organiserat – utan att det blir överväldigande.

Det är utvecklat för tvärfunktionellt samarbete och kan enkelt skalas upp – från ensamföretagare till fullfjädrade företagsteam, med funktioner som utvecklas i takt med att du växer.

Asanas bästa funktioner

Visa uppgifter med list-, tidslinje-, kalender-, Gantt- eller Kanban-vyer.

Dela upp stora projekt i mindre delmål med uppgifter, deluppgifter och tydligt ansvar.

Automatisera repetitiva uppdateringar och påminnelser för att hålla igång arbetet utan att behöva detaljstyra.

Håll fokus på målen med realtidsdashboards och framstegsspårning.

Asanas begränsningar

Brant inlärningskurva för nybörjare

Uppgifter kan endast tilldelas en person.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis för alltid

Starter : 10,99 $/månad per användare

Avancerat : 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En recensent på Capterra säger:

Asana är ett bra val för team som behöver struktur och översikt i sina arbetsflöden. Det är tillräckligt flexibelt för olika typer av projekt och har hjälpt oss att hålla ordning, särskilt i takt med att vi har vuxit – men var beredd att investera lite tid (och eventuellt pengar) för att få ut det mesta av det.

Asana är ett bra val för team som behöver struktur och översikt i sina arbetsflöden. Det är tillräckligt flexibelt för olika typer av projekt och har hjälpt oss att hålla ordning, särskilt i takt med att vi har vuxit – men var beredd att investera lite tid (och eventuellt pengar) för att få ut det mesta av det.

👀 Visste du att? Scope creep kan förstöra ditt arbete och kosta dig pengar. Ett projekt för att digitalisera FBI:s ärendeakter blev så uppblåst med tillagda funktioner, skiftande mål och otydligt ledarskap att det brände igenom 170 miljoner dollar och lades ner innan det hann lanseras. En ren omstart, med ett mycket snävare omfång, räddade projektet flera år senare.

4. Notion (Bäst för kunskapshantering och AI-drivna arbetsflöden)

via Notion

Din projektledningsprogramvara ska kännas som en förlängning av din hjärna, och det är precis vad Notion strävar efter. Den samlar uppgiftshantering, dokument, wikis, kalendrar och inbyggd AI i en estetisk plattform. Notion erbjuder en flexibel arbetsyta som anpassar sig efter olika behov, vilket skiljer den från Awoks teamcentrerade uppgiftshantering.

Med anpassningsbara mallar, exempel på projektledning och organisationsverktyg är det ett bra val för dem som föredrar en mer praktisk approach till arbetet.

Notions bästa funktioner

Använd Notion AI för att brainstorma, sammanfatta, skriva, översätta och hämta svar över hela din arbetsyta.

Skapa dedikerade utrymmen där teamen kan samarbeta och hålla ordning.

Anpassa arbetsflöden med över 100 innehållsblock, inklusive wikis och sprinttavlor.

Få tillgång till över 30 000 mallar, till exempel projektverktyg och CRM-mallar.

Begränsningar i Notion

Stöder inte komplexa arbetsflöden

Att skapa Notion-mallar kan vara tidskrävande.

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En G2-recensent säger:

En av de funktioner jag gillar mest med Notion är dess smidiga samarbete, enkla redigering och möjligheten att publicera och dela med vem som helst.

En av de funktioner jag gillar mest med Notion är dess smidiga samarbete, enkla redigering och möjligheten att publicera och dela med vem som helst.

📚 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Notion

5. Teamwork (Bäst för att hantera kundfokuserade projekt med transparens)

via Teamwork

Om ditt team dagligen jonglerar med kundernas deadlines, budgetar och förväntningar är Teamwork ett populärt alternativ till Awork.

Den är utformad för byråer och serviceteam och kombinerar projektplanering, dokumenthantering, tidrapportering, fakturering och kundsamarbete. Den är idealisk för timfakturering och hjälper till att effektivisera arbetet samtidigt som kunderna hålls nöjda.

Teamworks bästa funktioner

Planera resurser, hantera arbetsbelastning och prognostisera kapacitet för att undvika flaskhalsar.

Logga tid, spåra utgifter och skicka fakturor direkt från projektets instrumentpanel.

Sätt upp milstolpar för tydliga kundkontroller och bättre ansvarsskyldighet.

Välj mellan Kanban-, Gantt-, lista- eller tabellvyer för fullständig flexibilitet.

Begränsningar för teamarbete

Begränsad gratisplan

Gränssnittet kan ibland vara lite buggigt.

Priser för Teamwork

Gratis

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Företag

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: 69,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork?

En recension på Reddit lyder:

Jag använder Teamwork och tycker att det är ett utmärkt verktyg för samarbete med kunder. Det är mycket praktiskt att kunna visa tidslinjer, tilldela kunduppgifter, skicka filer och meddelanden på ett och samma ställe. De har också en funktion som kallas proofs för att dela dokument som kräver feedback från kunden...

Jag använder Teamwork och tycker att det är ett utmärkt verktyg för samarbete med kunder. Det är mycket praktiskt att kunna visa tidslinjer, tilldela kunduppgifter, skicka filer och meddelanden på ett och samma ställe. De har också en funktion som kallas proofs för att dela dokument som kräver feedback från kunden...

👀 Visste du att? Innan projektledning formaliserades använde flygindustrin checklistor för att förhindra katastrofala fel. Efter en krasch 1935 av en Boeing B-17 på grund av ett missat steg före flygningen blev checklistor normen. Denna praxis inspirerade delvis de moderna uppgiftslistor som vi nu använder i programvaruverktyg, klisterlappar och hjärndumpningar.

6. GanttPRO (Bäst för visuell tidsplanering med komplexa beroenden)

via GanttPRO

Om du gillar tidslinjer, färgkodade staplar och att se dina projekt flyta smidigt, kan GanttPRO vara något för dig.

Det är utvecklat för team som hanterar flerfasiga projekt med flera team (t.ex. byggnation, produktutveckling eller evenemangsplanering) och ger tydlighet med drag-and-drop-Gantt-diagram som kärna.

GanttPRO:s bästa funktioner

Interaktiva Gantt-diagram för planering, tilldelning och koppling av uppgifter med en tydlig visuell representation.

Flera vyer – rutnät, tavla och portfölj – för att passa olika planeringspreferenser.

Verktyg för arbetsbelastningshantering för att balansera resurser och öka produktiviteten effektivt

Tidrapportering för exakta insikter och bättre projektprognoser

Begränsningar i GanttPRO

Det finns ingen permanent gratisversion.

Större team kan ha svårt att skala upp

Priser för GanttPRO

Kärnfunktioner: 9 $/månad per användare

Avancerat: 15 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

GanttPRO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GanttPRO?

En G2-recension säger

Gränssnittet är mycket användarvänligt, även för den som inte är expert på projektledning. Jag uppskattar drag-and-drop-funktionen för att justera tidslinjer och ställa in uppgiftsberoenden – det är snabbt och intuitivt.

Gränssnittet är mycket användarvänligt, även för den som inte är expert på projektledning. Jag uppskattar drag-and-drop-funktionen för att justera tidslinjer och ställa in uppgiftsberoenden – det är snabbt och intuitivt.

7. TeamGantt (Bäst för enkel, tidsbesparande projektledning)

via TeamGantt

Om du är helt fokuserad på tidsplaner och föredrar att dra i staplar framför att skriva in deadlines är TeamGantt rätt val för dig.

Detta lätta, enkla projektledningsverktyg gör allt kristallklart med drag-and-drop-Gantt-diagram som kärna. Det är skapat för små företag eller team som lever och andas efter schemat, och gör det (nästan) roligt att jonglera flera projekt.

TeamGantts bästa funktioner

Justera datum, ordna om uppgifter och hantera beroenden med hjälp av drag-and-drop-Gantt-diagram.

Växla mellan kalender-, lista-, Kanban- och portföljvyer för att anpassa till ditt teams arbetsflöde.

Håll koll på teamets arbetsbelastning i realtid för att fördela uppgifterna jämnt.

Jämför planerade och faktiska tidslinjer med baslinjerapporter för att upptäcka och åtgärda förseningar.

Begränsningar för TeamGantt

Begränsade anpassningsmöjligheter

Mobilappen är inte lika effektiv som webbappen.

Priser för TeamGantt

Gratis: 1 projekt med 60 uppgifter

Pro: 59 $/månad per chef

Obegränsat med allt: Anpassade priser

TeamGantt-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TeamGantt?

En recension på Capterra lyder:

Det är en bra programvara som jag varmt rekommenderar alla yrkesverksamma och företagsledare för projektledning. Det är bara kalendern som är lite liten på en mobiltelefon, men på en dator är den perfekt.

Det är en bra programvara som jag varmt rekommenderar alla yrkesverksamma och företagsledare för projektledning. Det är bara kalendern som är lite liten på en mobiltelefon, men på en dator är den perfekt.

8. Hive (Bäst för AI-driven samverkan och automatisering av arbetsflöden)

via Hive

Hive handlar om att hålla saker enkla och enhetliga. Istället för att hoppa mellan olika appar stöder det växande team som behöver allt på ett ställe – projektvyer, AI-hjälp, tidrapportering och till och med Zoom-samtal.

Oavsett om du samarbetar i projekt eller hanterar deadlines är det utformat för att göra samarbetet smidigare och mycket mindre stressigt.

Hives bästa funktioner

Visualisera uppgifter med Kanban, Gantt, kalendervyer och mer.

Optimera arbetsflöden, redigera dokument och analysera data med Hives AI-assistent.

Spåra tid i åtgärdskort och skapa rapporter, plus QuickBooks-faktureringsintegration.

Automatisera uppgifter med anpassade eller fördefinierade arbetsflöden på olika plattformar.

Hive-begränsningar

Viktiga funktioner som automatisering av arbetsflöden är betalda tillägg.

En brant inlärningskurva för användare som är nya inom projektledningsverktyg

Hive-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 7 $/månad per användare

Teams: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hive?

En recensent på Capterra skriver:

Vårt marknadsföringsteam använde Hive för att organisera ett speciellt initiativ som pågick under flera veckor. Eftersom vi är ett företag med anställda spridda över hela landet behövde vi ett sätt att få alla att känna att de arbetade sida vid sida i samma rum hela tiden.

Vårt marknadsföringsteam använde Hive för att organisera ett speciellt initiativ som pågick under flera veckor. Eftersom vi är ett företag med anställda spridda över hela landet behövde vi ett sätt att få alla att känna att de arbetade sida vid sida i samma rum hela tiden.

9. Paymo (Bäst för tidrapportering och ekonomisk hantering)

via Paymo

Paymos USP ligger i dess sömlösa integration av tidrapportering, uppgiftshantering och fakturering, allt inom en och samma plattform. Som uppgiftshanteringsprogramvara skiljer det sig från Awork genom att det riktar sig specifikt till frilansare, små team och byråer som behöver spåra fakturerbara timmar och generera fakturor.

Paymo gör projektledning och fakturering effektivt, särskilt för företag som använder timpriser.

Paymos bästa funktioner

Spåra tid med timers, Pomodoro eller massinmatning för bättre fakturering.

Hantera uppgifter med Kanban-tavlor, Gantt-diagram och påminnelser

Ställ in budgetar, spåra utgifter och skapa fakturor för PayPal eller Stripe.

Balansera arbetsbelastningen med resursbelastningsdiagram och tillgänglighetskalendrar.

Paymos begränsningar

Begränsade avancerade anpassningsalternativ

Saknar avancerade funktioner för större team

Paymo-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 5,9 $/månad per användare (efter 3 månader 9,9 $)

Litet kontor: 10,9 $/månad per användare (efter 3 månader: 15,9 $)

Företag: 16,9 $/månad per användare (efter 3 månader: 23,9 $)

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (590+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (690+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paymo?

En recension från Capterra läser:

Överlag mycket nöjd. Jag önskar att Paymo skulle erbjuda mer anpassningsmöjligheter och mer robusta mallar, eller en smart AI-assistent som analyserar min användning och ger förslag för att spara mer tid åt mig.

Överlag mycket nöjd. Jag önskar att Paymo skulle erbjuda mer anpassningsmöjligheter och mer robusta mallar, eller en smart AI-assistent som analyserar min användning och ger förslag för att spara mer tid åt mig.

📚 Läs också: De viktigaste trenderna inom projektledning att hålla koll på

10. Scoro (Bäst för smartare projektledning med ekonomisk kontroll)

via Scoro

Scoro är som en projektledare med en förkärlek för kalkylblad, men med en talang för ekonomi och kundhantering. Det är perfekt för konsultföretag och byråer som behöver mer än bara uppgiftsuppföljning.

Till skillnad från Awork kopplar Scoro samman projektplanering, budgetering, fakturering och CRM, vilket ger dig en tydligare bild av din verksamhet. Vem önskar sig inte ett verktyg som håller ordning på allt?

Scoro bästa funktioner

Hantera varje projektfas, från offert till faktura, med integrerade livscykelverktyg.

Balansera ditt teams arbetsbelastning med resursplanering och bokning i realtid.

Spåra lönsamheten med finansiella instrumentpaneler och detaljerade projektmått.

Anpassa instrumentpaneler för att lyfta fram KPI:er som fakturerbara timmar, budgetar och försenade uppgifter.

Scoro-begränsningar

Det finns ingen permanent gratisplan.

Begränsad anpassningsbarhet jämfört med andra verktyg

Scoro-priser

Kärnfunktioner: 23,90 $/månad per användare

Tillväxt: 38,90 $/månad per användare

Prestanda: 59,90 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scoro?

En recension på Capterra säger:

Bra för nybörjare, men när byrån växer är detta inte rätt verktyg för den dagliga hanteringen

Bra för nybörjare, men när byrån växer är detta inte rätt verktyg för den dagliga hanteringen

💡 Proffstips: Innan du bestämmer dig, involvera ditt team i testperioden och välj ett verktyg som gör ditt team mest effektivt.

Gör rätt val med ClickUp

Att byta projektledningsverktyg är inte ett svek, utan en utveckling. När ditt team växer och behoven förändras är det viktigt att hitta ett verktyg som hänger med.

Alla Awork-alternativ som vi har undersökt erbjuder något värdefullt, men ClickUp tar hem segern. Det erbjuder projektledning, men gör den flexibel, samarbetsinriktad och automatiseringsvänlig.

Oavsett om du jonglerar med tidsplaner, team eller uppgifter, erbjuder ClickUp en allt-i-ett-lösning som gör projektkaoset till en välrepeterad dans. Så sätt igång! Klicka bort det gamla och klicka dig in i något bättre.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!