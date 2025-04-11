Gratis mallar för intervjuerapporter för att effektivisera rekryteringsprocessen

En effektiv debriefing efter intervjun handlar inte bara om att dela med sig av tankar. Det handlar om att samla in strukturerad feedback, få alla på samma sida och fatta smarta, datastödda anställningsbeslut.

Men utan rätt verktyg blir det snabbt ett besvär som tar upp mycket av din tid.

Mallar för intervjureferat är till stor hjälp här. De gör feedbackprocessen smidigare, håller samtalen på rätt spår och stöder varje anställningsbeslut med gedigna insikter.

Om du vill ha idéer om hur du kan förbättra din rekryteringsprocess är den här guiden något för dig. Låt oss utforska de bästa mallarna för intervjureferat och känna oss trygga i våra rekryteringsbeslut!

Vad är mallar för intervjureferat?

En mall för intervjureferat är ett strukturerat dokument som rekryteringschefer använder för att samla in och utvärdera intervjufrågor och kommentarer efter intervjuer med sökande.

Dessa mallar förenklar utvärderingsprocessen för forskningsintervjuer genom förutbestämda komponenter som analyserar alla viktiga områden av en kandidats prestationer, förmågor och kulturella passform.

Med hjälp av sådana HR-mallar uppmuntrar företag till konsekventa och opartiska samtal, förenklar beslutsfattandet och för detaljerade register över rekryteringsprocessen.

Mallar för intervjuer har ofta avsnitt för att rangordna viktiga kompetenser, identifiera styrkor och svagheter samt dokumentera helhetsintryck.

Vissa kan även innehålla poängsystem eller checklistor för att bedöma kandidaterna utifrån samma kriterier. Denna konsekvens förbättrar målsättningen med rekryteringsprocessen och gör det enklare att jämföra kandidaterna.

🔍 Visste du att? Cirka 66 % av kandidaterna säger att en trevlig intervjusituation påverkar deras beslut att acceptera ett jobberbjudande.

Vad kännetecknar en bra mall för intervjureferat?

En bra mall för intervjurapport är ett strukturerat verktyg som möjliggör en konsekvent och mer objektiv utvärdering av kandidaterna efter intervjun. Den säkerställer en fullständig och opartisk utvärdering genom att integrera följande element:

Bedömning av nyckelkompetenser och färdigheter: Mallen bör innehålla avsnitt och Mallen bör innehålla avsnitt och strategiska intervjufrågor för att utvärdera relevanta tekniska färdigheter, mjuka färdigheter och kulturell passform.

Fördefinierade betygsskala eller poängsystem: För att säkerställa enhetlighet mellan alla intervjuare bör mallen innehålla standardiserade betygsskala eller poängsystem, vilket gör feedbacken mer kvantitativ och jämförbar.

Anmärkning om styrkor och svagheter: Det bör göra det möjligt för intervjuare att fånga upp särskilda observationer, såsom en kandidats styrkor, förbättringsområden och eventuella Det bör göra det möjligt för intervjuare att fånga upp särskilda observationer, såsom en kandidats styrkor, förbättringsområden och eventuella varningssignaler under intervjun , vilket ger en balanserad bild.

Allmänna intryck och rekommendationer: Mallen bör innehålla en del där intervjuarna kan sammanfatta sina allmänna intryck och ge slutliga rekommendationer om anställning.

Evidensbaserad feedback: En utmärkt mall hjälper intervjuare att underbygga sina slutsatser med specifika exempel från intervjun, vilket resulterar i mer trovärdig och effektiv feedback.

Enhetlighet och objektivitet: Genom att standardisera utvärderingskriterierna ska mallen främja enhetlighet, minimera partiskhet och förbättra beslutsfattandet.

➡️ Läs mer: Lär dig mer om en dag i livet för en rekryterare

12 mallar för intervjuer

Att välja rätt mall för intervjun hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Kolla in dessa 12 mångsidiga mallar som gör det möjligt för ditt team att utvärdera kandidater smidigt och gemensamt.

1. ClickUp-mall för intervjuprocessen

Få gratis mall Organisera och förenkla ditt intervjusystem med ClickUps mall för intervjusystem.

ClickUps mall för intervjuprocessen optimerar alla aspekter av rekryteringsflödet, vilket resulterar i en förenklad och effektiv rekryteringsprocess. Med denna mall kan HR-team planera intervjudatum, följa kandidaternas framsteg och samla in feedback på en centraliserad plattform för personalhantering.

Organisationer kan följa varje kandidats väg med specifika statusar som Screening, Intervju inbokad och Anställd, vilket minskar kommunikationsbrister och ökar transparensen.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Kategorisera och tilldela uppgifter med hjälp av anpassade fält för att hantera komplexa rekryteringsprocesser.

Använd vyer som Lista, Gantt, Arbetsbelastning och Kalender för att spåra rekryteringsprocessen och hantera intervjuscheman mer effektivt.

Dela feedback, anteckningar och uppdateringar med teammedlemmarna i realtid för att underlätta gemensamt beslutsfattande.

Tilldela automatiskt uppgifter till teammedlemmar, såsom intervjuschemaläggning eller kandidatutvärderingar, för att säkerställa smidig samordning.

📌 Perfekt för: HR-team och rekryteringschefer som vill standardisera sina rekryteringsprocesser, förbättra samarbetet och öka produktiviteten i kandidathanteringen.

💡 Proffstips: Använd ClickUp för personalavdelningen för att effektivisera din rekryteringsprocess, hantera kandidatpipelines och samarbeta smidigt med ditt team. Det integreras perfekt med andra ClickUp-funktioner, inklusive automatiseringar och dokument, för att öka produktiviteten och konsekvensen i rekryteringen.

2. Mall för utvärderingsformulär från ClickUp

Få gratis mall Samla in och utvärdera feedback på ett konsekvent sätt med ClickUps utvärderingsformulärmall.

ClickUps utvärderingsformulärmall förbättrar effektivt utvärderingsprocessen, oavsett om det gäller medarbetares prestationer, projektutvärderingar eller andra feedbackkrav.

Den använder statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att spåra framstegen på rätt sätt. Mallen har också tio anpassningsbara fält där användarna kan ange viktig information som utmärkelser och milstolpar, jobbtitel och förbättringsområden.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till tre unika vyer – granskningsformulär, lista över medarbetarutvärderingar och startvy – för en grundlig översikt över hela granskningsprocessen.

Organisera och få tillgång till information på ett effektivt sätt för att effektivisera arbetsflöden och förbättra teamsamarbetet.

Använd ClickUp Automations för effektivare arbetsflöden, ClickUp Time Tracking för prestationsövervakning och Comment Reactions för interaktiv feedback.

Lagra alla utvärderingsanteckningar och rapporter på ett ställe, så blir det enklare att jämföra prestationer och fatta välgrundade beslut.

📌 Perfekt för: HR-team och projektledare som vill ha en strukturerad och effektiv utvärderingsprocess.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för utvärderingsformulär för intervjuer

3. ClickUp-mall för feedbackformulär

Få gratis mall Spåra feedback effektivt med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUp-mallen för feedbackformulär är avsedd att förenkla insamlingen och organiseringen av feedback från kunder, användare och teammedlemmar. Den innehåller konfigurerbara statusar som "Slutfört" och "Att göra" så att teamen enkelt kan hantera feedbackens framsteg.

Denna mall för feedbackformulär innehåller också sju anpassningsbara fält: Tjänsteleverantör, inköpsdatum, kundnivå, totalbetyg och förbättringsförslag för att säkerställa en detaljerad och strukturerad datainsamling.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till anpassade vyer för att visualisera konstruktiv kritik från olika perspektiv.

Hantera och organisera feedback enkelt och se till att inga detaljer förbises.

Integrera med ClickUp Forms för anpassade feedbackenkäter, ClickUp Automations för effektiv formulärdistribution och ClickUp Dashboards för feedbackanalys i realtid.

📌 Perfekt för: Team som vill samla in omfattande kundfeedback, analysera resultaten och effektivt genomföra förbättringar.

4. ClickUp-mall för intervjustyrning och rapportering

Få gratis mall Standardisera kandidatbedömningarna med hjälp av ClickUps mall för intervjustyrning och rapportering.

ClickUps mall för intervjuhantering och rapportering hjälper dig att organisera alla aspekter av intervjuprocessen, oavsett om det gäller kompetens- eller personlighetsintervjuer. Den har sex unika statusar, inklusive "För granskning", "Pågående", "Erbjudande accepterat" och "Avvisat", vilket gör det möjligt för teamen att enkelt följa varje kandidats framsteg.

Med 13 specifika fält, inklusive kulturell passform, kommunikationsförmåga och tekniska färdigheter, säkerställer det en grundlig och konsekvent granskning.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till fyra anpassade vyer, inklusive rapportstatus, introduktionsguide, intervjurapportformulär och intervjurapporter, för att övervaka intervjun i detalj.

Följ varje kandidats framsteg för ökad transparens och konsekvens under hela rekryteringsprocessen.

Integrera smidigt med ClickUp Checklists för att spåra intervjuer, ClickUp Docs för att sammanställa feedback från intervjuer och ClickUp Dashboards för att mäta den övergripande utvecklingen.

Samla intervjurapporter och feedback på ett ställe för att enkelt kunna jämföra kandidater och fatta välgrundade anställningsbeslut.

📌 Perfekt för: Rekryteringsteam som vill standardisera intervjuhanteringen och förbättra beslutsfattandet genom precisa kandidatbetyg.

🔍 Visste du att? Endast 41 % av kandidaterna uppger att de får feedback efter intervjun, vilket tyder på en betydande kommunikationsklyfta.

5. ClickUp-mall för anteckningar från intervjumöten

Få gratis mall Dokumentera, diskutera och organisera intervjudiskussioner med ClickUps mall för mötesanteckningar från intervjuer.

ClickUps mall för mötesanteckningar från intervjuer hjälper dig att ta mer organiserade och effektiva anteckningar under möten. Den gör det möjligt för team att dokumentera viktiga ögonblick, beslut och åtgärder på ett organiserat sätt, så att inget viktigt förbises.

Med den här mallen kan användarna organisera uppgifter och val i ett enda sökbart arkiv, vilket förbättrar samarbetet och uppföljningen.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Organisera och få tillgång till mötesanteckningar på ett enkelt sätt så att du inte missar eller förbiser något.

Spåra mötesfaser och kategorisera information med hjälp av anpassade statusar och fält för bättre organisation och uppföljning.

Integrera med ClickUp Docs för anteckningar i realtid, ClickUp Automations för att ställa in påminnelser och ClickUp Dashboards för att spåra mötesresultat.

📌 Perfekt för: Team som vill öka effektiviteten och organisera mötesanteckningar

Få gratis mall Optimera rekryteringsfaserna med hjälp av ClickUp-mallen för rekrytering av kandidater.

ClickUp-mallen för rekrytering av kandidater kompletterar rek ryteringstekniken. Den hjälper teamen att hantera ansökningar, olika typer av intervjuer och beslut.

Mallen stöder konfigurerbara statusar som "Inskickad", "Pågående", "Telefonintervju", "Erbjudande" och "Avvisad", vilket gör det möjligt att tydligt följa varje kandidats resa. Du kan enkelt jämföra och fatta beslut med anpassade fält för att kategorisera jobbroller, talanger, intervjufrågor och feedback.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till fem anpassade vyer – HR-sökandes spårning, chattvy, fullständig galleri och fullständig lista – för att få en omfattande översikt över hela rekryteringsprocessen.

Följ varje kandidats resa tydligt för en transparent och organiserad rekryteringsprocess.

Integrera med ClickUp Calendar för att schemalägga intervjuer, ClickUp Docs för att spara anteckningar från intervjuer och ClickUp Automations för statusuppdateringar i realtid.

📌 Perfekt för: HR-avdelningar och rekryterare som vill centralisera kandidathanteringen och effektivisera rekryteringsprocessen.

7. ClickUp-mall för urvalsmatris för rekrytering

Få gratis mall Jämför kandidaternas kvalifikationer objektivt med ClickUps mall för urvalsmatris för rekrytering.

ClickUps mall för rekryteringsmatris erbjuder en mer strukturerad, datadriven metod för att utvärdera kandidater. Rekryteringsmatrisen lägger tonvikt på att poängsätta och jämföra kandidater mot fördefinierade kriterier såsom kommunikationsförmåga, erfarenhet och kulturell passform.

Den innehåller sju anpassade fält som är skräddarsydda för att skapa mallar för kompetensbaserade utvärderingsformulär, vilket hjälper teamen att objektivt bedöma varje kandidat.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till detaljerade vyer som intervjuscheman och kandidatdatabas för att jämföra kandidaterna sida vid sida.

Betygsätt kandidaterna utifrån fördefinierade kriterier för en konsekvent och opartisk utvärderingsprocess.

Effektivisera kommunikationen mellan rekryteringsteamet så att alla är på samma sida under hela utvärderingsprocessen.

📌 Perfekt för: Rekryteringsteam som söker en strukturerad, opartisk metod för att utvärdera kandidater utifrån specifika kriterier.

8. ClickUp-mall för kompetenskartläggning

Få gratis mall Identifiera och hantera kompetensbrister med hjälp av ClickUp Skills Mapping Template.

ClickUp Skills Mapping Template hjälper organisationer att hantera och analysera medarbetarnas kompetens, identifiera luckor och organisera fokuserade utbildningsaktiviteter.

Det stöder konfigurerbara statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att spåra framsteg och 12 anpassningsbara fält för talangbedömning, såsom tekniska, mjuka och jobbspecifika kategorier.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till sex anpassade vyer, inklusive tekniska färdigheter, mjuka färdigheter och formulär för kompetensbedömning, för en tydlig översikt över kompetensdata.

Kategorisera och utvärdera talanger effektivt för att lättare identifiera kompetensluckor och planera utvecklingsinitiativ.

Följ medarbetarnas utveckling över tid och se till att teamets kompetens stämmer överens med organisationens mål.

📌 Perfekt för: HR-team och chefer som vill upptäcka kompetensbrister och planera medarbetarnas utveckling.

9. ClickUp-mall för rekrytering och anställning

Få gratis mall Spåra rekryteringsprocessen och förbättra samarbetet med kollegor med hjälp av ClickUps mall för rekrytering och anställning.

ClickUps mall för rekrytering och anställning underlättar hela processen för att hitta nya talanger, från att hitta potentiella kandidater till att slutföra anställningserbjudanden. Den har sju konfigurerbara statusar, inklusive ”Ny sökande”, ”Intervju”, ”Erbjudande skickat” och ”Anställd”, vilket säkerställer ett transparent och organiserat arbetsflöde.

Dessutom möjliggör denna mall omfattande och konsekventa utvärderingar genom att spåra kandidatens detaljer, kvalifikationer och feedback från intervjun i 21 konfigurerbara fält.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till fyra unika vyer, inklusive Application Tracker och Interview Pipeline, för att få en fullständig översikt över rekryteringskompetenser och kandidaters framsteg.

Övervaka kandidatens uppgifter, kvalifikationer och feedback på ett konsekvent sätt för att förenkla utvärderings- och beslutsprocessen.

Samordna uppgifter enkelt och kommunicera med rekryteringsteamet för en smidig och effektiv rekryteringsprocess.

📌 Perfekt för: HR-avdelningar och rekryterare som vill öka effektiviteten och organisera sina rekryteringsprocesser.

Få gratis mall Dokumentera och analysera utvärderingsdata med ClickUps mall för utvärderingsrapport för potentiella kandidater.

ClickUps mall för utvärdering av potentiella kandidater förenklar utvärderingsdokumentationen och gör det enkelt att analysera utvärderingsdata. Den är perfekt för prestationsutvärderingar, projektbedömningar eller feedbackrapporter.

Mallen har anpassade statusar som hjälper dig att följa hur varje utvärdering fortskrider, så att ingenting förbises. Den har anpassade fält som hjälper dig att kategorisera utvärderingskriterier och attribut, så att allt förblir konsekvent och grundligt.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till flera vyer, inklusive lista, Gantt, arbetsbelastning och kalender, för att visualisera framsteg och hantera tidslinjer effektivt.

Kategorisera utvärderingskriterier och egenskaper med anpassade fält för omfattande och konsekventa bedömningar.

Jämför enkelt prestationsdata över tid för att fatta datadrivna beslut och identifiera tillväxtmöjligheter.

📌 Perfekt för: Chefer och team som vill sammanställa grundliga, datadrivna utvärderingsrapporter.

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

11. Mall för anställningschecklista från ClickUp

Få gratis mall Organisera och slutför rekryteringsuppgifter med hjälp av ClickUps mall för rekryteringschecklista.

ClickUps mall för anställningschecklista innehåller en utförlig lista över åtgärder som teamet kan vidta, från rekrytering till introduktion. Den stöder unika statusar för att spåra framsteg i varje steg, så att inga detaljer glöms bort.

Dessutom håller de anpassade fälten för kategorisering av aktiviteter och tilldelning av ansvar rekryteringsprocessen ordnad och effektiv.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Kategorisera uppgifter och tilldela ansvar med hjälp av anpassade fält för en organiserad och effektiv rekryteringsprocess.

Integrera med ClickUp Automations för att minska manuella uppgifter och ClickUp Dashboards för spårning och insikter i realtid.

Förbättra samordningen mellan teammedlemmarna så att alla håller sig till schemat under hela rekryteringsprocessen.

📌 Perfekt för: HR-avdelningar och rekryterare som söker ett systematiskt och effektivt sätt att hantera rekryteringsprocessen.

12. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Få gratis mall Säkerställ en smidig introduktion med ClickUps mall för introduktion av nyanställda.

ClickUps mall för introduktion av nyanställda underlättar introduktionen och hjälper nya medarbetare att få en smidig och engagerande start. Den har anpassade statusar som "Orientering", "Utbildning" och "Slutförd", som hjälper användare av HR-programvara att enkelt följa varje steg i introduktionen.

Det bästa av allt? Mallens anpassningsbara fält, såsom roll, avdelning och startdatum, hjälper dig att organisera uppgifter och göra introduktionen mer personlig.

🌟 Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till vyer som Lista, Tidslinje, Arbetsbelastning och Kalender för att få en fullständig översikt över onboardingprocessen.

Organisera uppgifter och anpassa introduktionen med hjälp av anpassade fält för att ge nyanställda en strukturerad och välkomnande introduktion.

Håll nyanställda engagerade och informerade genom att ge dem en tydlig plan för deras introduktionsperiod, så att de smidigt kan övergå till sin nya roll.

📌 Perfekt för: HR-team och chefer som vill skapa en smidig, organiserad och engagerande introduktionsprocess.

Mallar för intervjureferat är en game changer för rekryteringsprocessen. De tar bort kaoset från kandidatutvärderingarna och hjälper intervjuare att fokusera på det som verkligen är viktigt istället för att leta efter anteckningar eller försöka komma ihåg vem som sa vad.

Ett enkelt, strukturerat format gör det lätt att jämföra kandidater, hålla alla på samma sida och undvika de där ögonblicken när man undrar: ”Vad tyckte vi om den kandidaten egentligen?”.

Lägg till ClickUp, den kompletta appen för arbete, till mixen. Den hjälper dig att effektivisera rekryteringen genom att organisera kandidatpipelines, spåra rekryteringsuppgifter och samarbeta effektivt på en och samma plattform.

Registrera dig gratis idag för att se hur ClickUp möjliggör snabbare och bättre rekryteringsbeslut.