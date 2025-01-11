10 gratis mallar för intervjunformulär

Rekrytering kan verka enkelt – lägg ut en annons, genomför intervjuer och välj en kandidat. Men HR-personal vet sanningen: det är en av de mest utmanande och ansvarsfulla uppgifterna i alla organisationer.

Varje anställning handlar inte bara om att matcha nyckelkompetenser och hitta rätt person för företagets kultur, team och långsiktiga mål. Finns det något sätt att göra rekryteringen mer effektiv?

Svaret är mallar för intervjusamtal. Dessa mallar kan förvandla oorganiserade, subjektiva HR-processer till mätbara, objektiva processer. De beskriver tydligt varje kandidats styrkor, svagheter och potential, vilket säkerställer att anställningsintervjuer inte bara är samtal utan meningsfulla utvärderingar.

Låt oss utforska de bästa mallarna för intervjukriterier som finns.

Vad är mallar för intervjugranskningsformulär?

Mallar för intervjugranskningsformulär är strukturerade dokument som är utformade för att hjälpa rekryterare och HR-team att systematiskt bedöma jobbansökningar. De ger ett tydligt ramverk för att analysera en kandidats kompetenser, inklusive teknisk expertis, interpersonella färdigheter, problemlösningsförmåga och kulturell anpassning.

Detta säkerställer att varje kandidat utvärderas rättvist, baserat på de specifika kraven för rollen. Om du till exempel anställer en mjukvaruutvecklare kan intervjukriterierna innehålla avsnitt för att utvärdera kodningskunskaper, projekterfarenhet och teamwork.

Mallar för intervjutilldelning kan också innehålla öppna frågor.

📌 Låt oss säga att du rekryterar till en ledande befattning. Formuläret kan innehålla öppna frågor, till exempel: Bedöm deras förmåga att motivera ett team

Beskriv hur kandidaten visade ledarskap i tidigare roller.

Detaljerade frågor och skräddarsydda utvärderingsavsnitt gör det möjligt för intervjuare att anteckna specifika observationer, vilket underlättar granskningen av kandidaterna i efterhand. Dessa mallar är särskilt användbara för gruppbeslut, där du behöver input från flera intressenter.

Men hur väljer du den bästa mallen för dina unika behov bland alla mallar för intervjutillfrågningsformulär? Oroa dig inte – vi hjälper dig med det också!

Vad kännetecknar en bra mall för intervjusamtalsformulär?

Ett väl utformat utvärderingsformulär säkerställer att alla kandidater bedöms utifrån samma kriterier, vilket minskar partiskhet och förbättrar den övergripande kvaliteten på anställningsbesluten.

Oavsett om du vill anställa en praktikant eller en ekonomichef finns det några viktiga faktorer som du måste ta hänsyn till i en mall för intervjutilldelning:

📝 Tydliga utvärderingskriterier: Definiera kategorier som tekniska färdigheter, mjuka färdigheter och kulturell passform för strukturerad bedömning.

🎯 Rollspecifika intervjufrågor: Inkludera frågor som är anpassade efter jobbets krav, till exempel scenariebaserade frågor eller beteendefrågor. Till exempel kan en säljroll prioritera kommunikations- och övertygandeförmåga, medan en teknisk roll kan lägga tonvikten på problemlösning och teknisk kunskap.

📊 Standardiserad poängsättning: Använd en enhetlig numerisk skala för att betygsätta varje kriterium, vilket säkerställer en rättvis rekrytering.

✍️ Anteckningssektion: Ge intervjuarna utrymme att anteckna specifika observationer eller insikter som inte fångas upp i fördefinierade kategorier.

📎 Möjlighet att bifoga dokument: Inkludera separata avsnitt för att lägga till CV eller portföljer.

10 mallar för intervjutilldelningsformulär

ClickUp, en allt-i-ett-programvara som hjälper till att effektivisera HR-processer, har skapat de bästa mallarna för intervjusamtalsformulär.

Dessa mallar hjälper företag att hitta rätt talanger och gör livet mindre kaotiskt för HR-personal. Utforska mallarna nedan!

1. ClickUp-mall för utvärderingsformulär

Ladda ner denna mall Utvärdera och organisera kandidaternas prestationer utan ansträngning med ClickUps utvärderingsformulärmall.

Förbereder du dig för att genomföra halvårs- eller årsutvärderingar för befordringar eller teambonusar? ClickUp-utvärderingsformuläret är det perfekta verktyget för att utvärdera dina anställdas kompetens och prestationer.

Mallen har ett lättifyllt formulär som innehåller fält för arbetade timmar, arbetsbeskrivningar och betyg för kommunikations- och tekniska färdigheter, vilket säkerställer rättvisa och strukturerade utvärderingar. Det hjälper till att spåra medarbetarnas framsteg och identifiera områden som kan förbättras.

Dessutom kan du lägga till ett fält för extra utmärkelser och prestationer för att identifiera de mest prestationsstarka teammedlemmarna.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Gå igenom Start Here View för att få en översikt över utvärderingsprocessen.

Använd listvyn för att enkelt jämföra omdömen för flera anställda och spåra den aktuella utvärderingsstatusen för varje anställd.

Skapa anpassade utvärderingsformulär för varje anställd med Utvärderingsformulärsvy.

🌟 Perfekt för: Teamledare och HR-personal för prestationsutvärderingar eller kvartalsvisa bedömningar.

💡Proffstips: Skriv ner specifika exempel eller citat för att underbygga betyg. Istället för att skriva ”verkade förberedd” kan du till exempel skriva ”presenterade en detaljerad plan för hur man hanterar kundernas invändningar”.

2. ClickUp-mall för urvalsmatris för rekrytering

Ladda ner denna mall Jämför kandidaternas kvalifikationer och färdigheter sida vid sida med ClickUps mall för rekryteringsmatris.

Din rekryteringsprocess är i full gång, men du har svårt att hålla reda på ansökningarnas status. ClickUp Hiring Selection Matrix Template sorterar rekryteringsprocessen genom att organisera alla kandidatprofiler för liknande roller på ett centralt ställe.

Med den här mallen kan du enkelt jämföra ansökningar och betyg baserat på deras initiala gallring, intervju eller kompetens. Det säkerställer en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Det bästa är att du kan ställa in utvärderingskriterier, planera när intervjuerna ska genomföras och tilldela rekryteringsuppgifter till teammedlemmarna.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Organisera alla detaljer om kandidaterna, inklusive i vilket skede av intervjun de befinner sig och vilken avdelning de har sökt till med kandidatdatabasvyn .

Spåra vilken teammedlem som intervjuar en kandidat och se intervjutid och datum med Intervjuschema .

Tilldela teammedlemmar att boka intervjusamtal med hjälp av vyn för samtalsuppdrag.

🌟 Perfekt för: Team som vill standardisera sin rekryteringsprocess och fatta objektiva, datadrivna rekryteringsbeslut.

Ladda ner denna mall Hantera alla potentiella anställningar på ett ställe med ClickUp-mallen för rekryteringskandidater.

ClickUp-mallen för rekryteringskandidater visualiserar rekryteringsprocessen för att hjälpa dig att fatta välgrundade och effektiva anställningsbeslut.

Vill du tilldela specifika uppgifter till varje sökande? Anslut ett ClickUp-formulär, Google-formulär, Typeform eller något annat applikationsverktyg via Zapier för att automatiskt dela uppgifter.

Du kan även använda anpassningsbara betygsskala för att bedöma uppgifter eller använda interaktiva tabeller och uppföljningstavlor för att jämföra olika kandidaters prestationer. Med mallen kan du också skapa checklistor och påminnelser för alla HR-uppgifter, utbyta insikter, diskutera roller och ge feedback om kandidater direkt i systemet.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Visualisera platsspecifika rekryteringsuppgifter med kartvyn .

Lägg till detaljerade uppgifter som löneförväntningar och LinkedIn-profiler med hjälp av anpassade fält.

Övervaka varje steg i rekryteringsprocessen med HR Tracking Applicant View .

Övervaka utvalda och avvisade kandidater tillsammans med motiveringen för varje beslut med Fullständig listvy.

🌟 Perfekt för: Talangförvärvsteam och rekryterare som vill effektivisera processen för att gallra bland kandidaterna och förbättra samarbetet under rekryteringskampanjer.

4. ClickUp-mall för intervjuhantering och rapportering

Ladda ner denna mall Håll ordning på intervjuscheman, anteckningar och rapporter med ClickUps mall för intervjumhantering och rapportering.

ClickUp-mallen för intervjumhantering och rapportering erbjuder en strukturerad metod för kvalitativ och kvantitativ bedömning av kandidater.

Intervjurapportformuläret hjälper intervjuare att lägga till kandidatuppgifter som position och avdelning samt en beskrivande rapport som sammanfattar deras övergripande feedback. Det innehåller rullgardinsmenyer för kommunikationsförmåga, tekniska färdigheter, kulturell passform och erfarenhet, alla betygsatta som ”Utmärkt”, ”Bra”, ”Acceptabelt” eller ”Icke acceptabelt”. Och självklart kan du anpassa dem alla!

Mallen har utökats med två ytterligare flikar, ”Intervjurapporter” och ”Rapportstatus”, för att ge detaljerade, visuella representationer av kandidatutvärderingarna.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Följ varje kandidats rapport i realtid med Report Status View .

Lagra och organisera alla dina rapporter med Intervjurapporter-vyn

Ställ in processen för att samla in feedback från kandidaterna med hjälp av Guiden för att komma igång.

🌟 Perfekt för: HR-specialister och rekryteringspaneler som hanterar ett stort antal intervjuer och behöver detaljerade rapporter för att fatta bättre rekryteringsbeslut.

🧠 Visste du att 28 % av kandidaterna vill veta hur din intervjusprocess ser ut i förväg? Kom ihåg att öppenhet är nyckeln till en positiv kandidatupplevelse.

5. ClickUp-mall för kompetenskartläggning

Ladda ner denna mall Matcha kandidaternas kompetens med jobbkraven på ett korrekt sätt med hjälp av ClickUps mall för kompetenskartläggning.

ClickUp Skill Mapping Template utvärderar kandidaternas jobbspecifika och mjuka färdigheter. Du kan anpassa formuläret för bedömning av färdigheter för att betygsätta kandidaternas kunskaper inom olika områden, såsom ledarskap, kommunikation och tekniska färdigheter.

Det bästa med det hela? Alla betyg ges med hjälp av engagerande emojis! I Skill Map View listas varje kandidats namn tillsammans med deras kompetensbetyg, vilket ger en snabb visuell översikt över deras förmågor inom olika områden. Detta gör det lättare att identifiera varje kandidats styrkor och svagheter och fatta välgrundade anställningsbeslut.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Identifiera alla potentiella anställdas mjuka färdigheter med hjälp av Soft Skills View .

Utforska kandidaternas tekniska färdigheter med hjälp av Technical Skills View .

Analysera vilka kandidater som har jobbspecifika färdigheter med hjälp av Jobbspecifik färdighetsvy.

🌟 Perfekt för: Personalplanerare och teamledare som vill identifiera kompetensluckor och strategiskt anpassa medarbetarnas kompetenser till organisationens mål.

🧠 Visste du att? Det tar vanligtvis cirka 42 dagar att tillsätta en tjänst. Det är nästan tillräckligt med tid för att lära sig en ny hobby eller binge-titta på en TV-serie!

6. ClickUp-mall för rekrytering och anställning

Ladda ner denna mall Övervaka varje steg i rekryteringsprocessen med ClickUps mall för rekrytering och anställning.

ClickUp- mallen för rekrytering och anställning hjälper dig att enkelt hantera jobbannonser och rekrytering av kandidater.

Mallen innehåller en flik för alla roller där du kan spåra alla lediga roller, så att du alltid är uppdaterad om tillgängliga tjänster. Flikarna för rekryteringspipeline och schema hjälper dig att övervaka kandidaternas status, från den första ansökan till det slutgiltiga valet, så att din rekryteringsprocess blir välorganiserad.

Behöver du ge feedback? Klart. Vill du öppna en ny tjänst? Enkelt. Denna mall har också en användarvänlig flik för ansökningsformulär, där kandidaterna enkelt kan skicka in sina ansökningar.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Skapa intervjuscheman och lägg till detaljer som önskad lön, avdelning, intressen och roll med hjälp av schemavyn .

Spåra jobbannonser och kandidatansökningar med Hiring Pipeline View .

Anpassa ansökningsformuläret för att samla in rollspecifika uppgifter från kandidaterna.

🌟 Perfekt för: Rekryteringschefer och rekryteringsbyråer som hanterar hela rekryteringsprocessen och behöver en central plats för att organisera uppgifter och kommunikation.

7. ClickUp-mall för utvärderingsformulär

Ladda ner denna mall Tilldela och övervaka kandidatutvärderingar på ett tydligt sätt med hjälp av ClickUps mall för utvärderingsformulär.

Om det finns en mall som hanterar ett företags hela rekryteringscykel, så är det ClickUp-utvärderingsformuläret.

Du kan använda den här mallen för att skapa en detaljerad checklista för utvärdering av jobbansökningar. Lägg till åtgärder som ”Granskning av CV”, ”Initial screening” och ”Utvärdering av tekniska färdigheter” och tilldela uppgifter till dina teammedlemmar för att säkerställa en objektiv utvärdering av varje kandidat.

Dessutom kan du infoga betygsskala för olika färdigheter, så att utvärderarna kan ge en nyanserad bild av varje kandidats styrkor och svagheter.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Lägg till fler anpassade fält för färdigheter som "Problemlösning" eller "Anpassningsförmåga" för en övergripande bedömning av en kandidat.

Skapa separata checklistor för att kontrollera rekommendationer och utvärdering efter intervjun.

Lägg till uppgiftsprioriteringar och sätt deadlines för att säkerställa snabbare rekrytering.

🌟 Perfekt för: Teamledare och avdelningschefer som genomför strukturerade medarbetarutvärderingar för att följa upp individuella och teamets prestationsmått.

💡Proffstips: I utvärderingsmallen avdela ett avsnitt för helhetsintryck och rekommendationer, där du sammanfattar om kandidaten passar bra och varför.

8. ClickUp-mall för utvärderingsrapport

Ladda ner denna mall Skapa detaljerade utvärderingsrapporter för anställda med hjälp av ClickUps mall för utvärderingsrapporter.

Vill du ha en nybörjarvänlig mall för att göra en djupgående utvärdering av potentiella kandidater? ClickUp-utvärderingsrapportmallen är den perfekta resursen. Även om denna mall är avsedd för utvärdering av anställda kan du anpassa den för att bedöma jobbsökandes färdigheter och prestationer.

Det hjälper dig att utvärdera prestationer utifrån flera faktorer, såsom beteendeutvärdering, kompetensutvärdering, kulturell passform och situationsuppgifter. Du kan också lägga till KPI-baserade betyg som ledarskapspotential, samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga.

Mallen erbjuder fördefinierade kategorier för att lägga till feedback: Överträffar förväntningarna, Uppfyller förväntningarna, Under förväntningarna eller Behöver förbättras.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Lägg till ett avsnitt för uppskattning för att lyfta fram kandidaternas kompetenser.

Lägg till extra anteckningar eller förbättringsområden i kommentarsfältet.

Samla in all information och skapa en omfattande utvärderingsrapport för alla kandidater.

🌟 Perfekt för: Chefer och VD:ar som granskar och skapar årliga utvärderingsrapporter.

9. ClickUp-mall för intervjuprocess

Ladda ner denna mall Planera, följ upp och förfina intervjustegen smidigt med ClickUps mall för intervjuprocessen.

ClickUp-mallen för intervjuprocessen hjälper dig att genomföra strukturerade intervjuer genom att dela upp intervjun i olika segment. Segmentet ”Inledande intervju” innehåller till exempel en översikt över företaget och rollspecifika frågor för att bedöma kandidatens kompetens.

Avsnittet "Referenskontroll" är en viktig del av denna mall, som gör att du kan fokusera på kvalitativ feedback från tidigare yrkesrelationer. Den innehåller viktiga frågor som samarbetets varaktighet, styrkor, anpassningsförmåga till feedback och mycket mer för att verifiera en kandidats kompetens och erfarenhet.

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Bädda in CV och personliga brev direkt i mallen för enkel referens.

Använd konceptkartor för att brainstorma uppföljningsfrågor eller nästa steg.

Skapa ett separat projekt för varje ledig tjänst och tilldela uppgifter till teammedlemmarna för att säkerställa ansvarstagande.

🌟 Perfekt för: HR-koordinatorer och intervjuare i känsliga branscher som kräver noggranna bakgrundskontroller.

✨ Rolig fakta: Patagonia, ett företag som tillverkar friluftskläder, bedömer kandidaterna utifrån deras färdigheter och deras koppling till friluftsliv och hållbarhetsengagemang. Att anpassa sig till företagets mission kan alltså vara lika viktigt som teknisk expertis vid rekrytering.

10. ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner denna mall Samla in strukturerad feedback från kandidaterna med hjälp av ClickUps mall för feedbackformulär.

En smidig rekryteringsprocess är avgörande för både HR och kandidater. Den förbättrar ditt arbetsgivarvarumärke och hjälper dig att attrahera kompetenta talanger. Om du vill samla in konstruktiv kritik och identifiera områden där rekryteringsprocessen för kandidater kan förbättras är ClickUp Feedback Form Template precis vad du behöver.

Denna mall hjälper dig att skapa ett system för feedbackhantering genom att samla in synpunkter från kandidaterna. Du kan också använda mallen för att ställa frågor som ”Hur skulle du betygsätta den totala upplevelsen vi gav dig?”

🎯 Så använder du denna mall effektivt:

Anpassa feedbackformuläret med hjälp av Start Here View .

Lagra och organisera feedbacken från varje kandidat med hjälp av Feedback View .

Hantera alla dina feedbackrelaterade idéer och brainstorma strategier för att förbättra rekryteringsprocessen med Övergripande rekommendationsöversikt.

🌟 Perfekt för: HR-team och organisationsledare som vill samla in användbar feedback från anställda, kunder eller intressenter för att driva förbättringar.

🧠 Visste du att? Hela 55,9 % av kandidaterna uppger att de inte får någon feedback efter en misslyckad intervju, och endast 5,5 % tycker att den feedback de får är användbar.

Hantera HR-utmaningar: ClickUp förenklar rekrytering, introduktion och mycket mer

Som HR-chef kan det kännas som att jonglera med för många bollar samtidigt när man ska hantera allt från rekrytering till medarbetarengagemang. Du kanske går vilse i en djungel av kalkylblad, oändliga e-posttrådar och missade uppföljningar.

Men inte med ClickUp för HR-team. ClickUp är en app för allt som rör arbete och kombinerar HR-projektledning, dokument och teamkommunikation på en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

ClickUp Forms kan samla in kandidatinformation och effektivisera rekryteringsprocessen. Du kan också övervaka medarbetarnas prestationer och följa rekryteringsuppgifternas framsteg med ClickUp Dashboards.

Organisera hela din HR-process på en enda plattform med ClickUp HR-team

ClickUp för HR-team hjälper till med:

Personalhantering : Säg adjö till spridda prestationsutvärderingar och feedback! Du kan följa medarbetarnas utveckling, sätta upp tydliga mål och enkelt övervaka framstegen.

Rekrytering : Följ varje steg i rekryteringsprocessen, från den första gallringen till den slutliga intervjun, med organiserade processer som håller allt synkroniserat så att du kan anställa de bästa talangerna.

Onboarding: Gör den första dagen för dina nyanställda till en lek! Automatisera uppgifter, ställ in påminnelser och skapa en smidig onboarding-upplevelse som gör att nya medarbetare känner sig välkomna och rustade från dag ett.

Anpassning av HR-mallar: Bläddra igenom ett bibliotek med över 1000 anpassningsbara Bläddra igenom ett bibliotek med över 1000 anpassningsbara ClickUp-mallar för att passa dina unika behov och skapa ett personligt HR-system som anpassar sig efter ditt företags tillväxt och kultur.

Optimera ditt arbetsflöde för intervjutilldelning med ClickUp

Att anställa rätt kandidat är som att hitta en nål i en höstack. Det är utmanande. Det är tidskrävande. Men det behöver inte vara så.

Oavsett om du anställer för ett snabbväxande startup-företag eller ett stort företag är det viktigt att använda mallar som passar dina anställningsbehov för att kunna fatta mer välgrundade beslut.

ClickUps mallar för intervjutillfrågningsformulär förenklar denna process genom att erbjuda ett enkelt sätt att bedöma, jämföra och fatta beslut utan onödiga komplikationer.

Låt inte rekryteringen överväldiga dig! Registrera dig för ClickUp idag och förvandla dina rekryteringsprocesser.