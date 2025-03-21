Hur man får kommersiella kunder: Tips för tillväxt i företaget

Oavsett vilken bransch du är verksam inom (marknadsföring, bygg, städtjänster eller något annat B2B-område) krävs det ansträngning för att få kommersiella kunder. Det är ryggraden i din verksamhet, men låt oss vara ärliga... det ger inte alltid pengar direkt.

Kommersiella kunder fattar inte snabba beslut. De tar sin tid, jämför alternativ och fokuserar på långsiktigt värde. Det betyder att du inte behöver den mest flashiga presentationen – du behöver rätt tillvägagångssätt för att nå beslutsfattarna och bevisa varför du är det bästa valet.

Det är precis vad vi ska dyka in i här.

Låt oss gå igenom hur du kan attrahera, vinna och behålla högvärdiga kommersiella kunder (utan att slösa tid på ledtrådar som inte leder någonstans).

⏰ 60 sekunders sammanfattning Kommersiella kunder anlitar andra företag för långsiktiga tjänster, bulkbeställningar eller specialiserade lösningar. Till skillnad från enskilda kunder har de flera beslutsfattare och fokuserar på avkastning snarare än impulsköp.

En stark närvaro online hjälper dig att attrahera kunder . Genom att optimera din webbplats med tydliga budskap och SEO, vara aktiv på sociala medier och bidra med gästinlägg på branschwebbplatser ökar du din synlighet och attraherar potentiella kunder.

Nätverkande med lokala företag är viktigt för att komma i kontakt med viktiga beslutsfattare. Att delta i mässor, branschevenemang och affärsnätverk ökar synligheten och bygger relationer som kan leda till långsiktiga kontrakt.

Kalla kontakter fungerar om de är personliga . E-postmeddelanden som baseras på forskning och tar upp specifika problem kan öka antalet svar och bokade möten.

Regelbundna avstämningar och strukturerade feedbackloopar stärker kundrelationerna, vilket bidrar till att säkra långsiktiga kontrakt och kontinuerliga rekommendationer.

ClickUp effektiviserar hela processen, från att spåra leads, hantera säljprocesser och övervaka potentiella kunder till att automatisera uppföljningar och optimera affärsrelationer. , från att spåra leads, hantera säljprocesser och övervaka potentiella kunder till att automatisera uppföljningar och optimera affärsrelationer.

Förstå kommersiella kunder

Kommersiella kunder är företag eller organisationer som anlitar andra företag för produkter eller tjänster. Till skillnad från enskilda kunder som gör snabba, engångsköp, söker kommersiella kunder långsiktiga partnerskap, bulktjänster eller anpassade lösningar som tillför mervärde till deras verksamhet.

Skillnaden mellan kommersiella och privata kunder

För att få rätt kunder måste du veta vem du har att göra med. Kommersiella och privata kunder har olika behov, budgetar och beslutsprocesser.

Här är en översikt:

Faktor Kommersiella kunder Icke-kommersiella kunder Definition Företag, koncerner, fastighetsförvaltningsföretag, organisationer Privatpersoner Beslutsprocess Tar längre tid, involverar flera intressenter, fokuserar på långsiktig avkastning Snabbare beslut, ofta baserade på känslor, bekvämlighet och pris Kontraktets storlek och omfattning Större kontrakt, löpande tjänster, bulkinköp, högre transaktionsvärden Engångsköp eller sporadiska köp, mindre projekt, begränsade budgetar Försäljning och marknadsföring B2B-marknadsföring, relationsbyggande, nätverkande, demonstrera affärsvärde Direktreklam, rekommendationer, emotionell appell

Viktiga egenskaper hos kommersiella kunder

Om du vill få fler kunder inom det kommersiella området är det viktigt att förstå deras egenskaper.

I korthet ⬇️

Flera beslutsfattare: Inköp går via chefer, ekonomiavdelningar eller inköpsavdelningar, vilket gör processen mer strukturerad. Storskaliga krav: Order, kontrakt och projekt tenderar att vara större och mer komplexa än bostadsprojekt. Effektiviserad inköpsprocess: Allt sker genom korrekta försäljningsavtal, inköpsorder och formella offerter. ROI-drivna beslut: Kostnad, värde och effektivitet är viktigare än känslor, eftersom kommersiella kunder fokuserar på långsiktig avkastning.

Vikten av kommersiella kunder för företagets tillväxt

Om du är seriös när det gäller att växa ditt företag kan fokus på kommersiella kunder ge större möjligheter, till exempel:

Kommersiella kontrakt är större, återkommande och ofta mer lönsamma än enskilda försäljningar.

Att samarbeta med etablerade företag stärker ditt rykte och lockar fler kunder.

Det är ofta enklare att betjäna ett fåtal stora kunder än att hantera dussintals små kunder.

Med strukturerade betalningsvillkor och bulkbeställningar ger kommersiella kunder finansiell stabilitet.

➡️ Läs mer: Hur du hittar kunder till din konsultverksamhet

Strategier för att få kommersiella kunder

För att få kommersiella kunder krävs smarta strategier som gör att du når rätt företag vid rätt tidpunkt.

Låt oss gå igenom hur du kan åstadkomma detta:

1. Digital marknadsföring och närvaro online

Om du driver ett eget företag behöver du en närvaro online. Men att vara ”online” betyder inte att du måste vara ”överallt”. Det handlar om att synas där beslutsfattare söker efter företag som ditt och bygga upp kundernas förtroende innan du tar kontakt.

Så här kan du göra det:

✅ Förbättra din webbplats och optimera den för SERP

Ha ett tydligt budskap så att det första besökarna ser är vem du hjälper och vilka problem du löser.

Infoga högt rankade sökord så att rätt personer kan hitta dig.

Integrera den bästa SEO-byråprogramvaran i dina arbetsflöden för att optimera blogginlägg, nyhetsbrev och tjänstesidor.

💡 Proffstips: Förvandla dina mest framgångsrika sidor till leadmagneter genom sidespecifika resurser istället för generiska registreringar. Tänk på mallar, checklistor eller miniguider som ökar konverteringarna 3–5 gånger mer än vanliga opt-ins.

✅ Bli aktiv på sociala medier

6sense rapporterar att 70 % av beslutsfattarna inom B2B-sektorn undersöker leverantörer online innan de anlitar dem. Se till att:

Optimera din profil: Dina företagssidor bör läsas som en lösning på de problem som dina potentiella kunder står inför.

Engagera dig strategiskt: Kommentera inlägg från branschledare, företagare, kunder och potentiella kunder via sidan (be seniora medarbetare att göra samma sak från sina konton).

Dela värdefullt innehåll: Publicera insikter, framgångshistorier och branschtrender, eftersom kommersiella kunder litar på experter.

Men det är inte lätt att hantera sociala medier samtidigt som man driver ett företag. Planera din strategi för sociala medier utan att tveka med hjälp av mallen för innehållsplanering för sociala medier från ClickUp.

Få en gratis mall Skapa, schemalägg och mät inlägg på sociala medier med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Med den här mallen kan du:

Definiera vad framgång innebär – ökat engagemang, varumärkeskännedom eller klick.

Följ dina framsteg så att du vet vad som fungerar (och vad som inte fungerar).

Planera dina inlägg med en innehållskalender för att hålla en jämn kvalitet.

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och spåra godkännanden så att ingenting går obemärkt förbi.

Använd statusar som Pågår , För godkännande och Publicerad för att enkelt spåra innehåll.

Lägg till detaljer som plattformar, copywriters, designers och deadlines för att hålla allt synkroniserat.

✅ Publicera gästinlägg och innehåll som visar på ditt ledarskap

Nå ut till potentiella kunder, för du vet aldrig om de läser en branschblogg just nu. Skriv artiklar till välkända webbplatser där de söker information.

Nedan finns några populära webbplatser där du kan presentera och bidra med innehåll som gör intryck:

Kategori Gästbloggsajter Affärer och marknadsföring Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Teknik och nystartade företag TechCrunch (Contributor Network), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finans och investeringar Investopedia, Forbes (Contributor Network), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Allmän bloggning Medium (olika publikationer), LinkedIn-artiklar, Quora-bloggar, YourStory, Business.com

2. Bygg upp förtroende och utnyttja befintliga kunder

Vet du vad som är den bästa källan till förtroende för ett nytt företag? Dina befintliga eller tidigare kunder.

De känner redan till ditt värde och dina förmågor, och deras nätverk är förmodligen fullt av potentiella kunder. Så här kan du utnyttja deras nätverk:

✅ Skapa ett rekommendationsprogram

Fråga dina kunder: ”Vem i din bransch skulle kunna ha nytta av våra tjänster eller produkter?” Erbjud dig att skriva ett kort introduktionsmejl som de kan vidarebefordra till potentiella kunder eller be dem att koppla dig till rätt person på sociala medier.

Ännu viktigare är att ge dem en anledning att göra affärer med dig – genom rabatter, kostnadsfria provperioder eller exklusiv tillgång till tjänster.

✅ Hämta och marknadsför nya recensioner

Om ett företag överväger att anlita dig eller använda dina tjänster kommer de att kolla dina online-recensioner innan de hör av sig.

Om dina företagssidor på Google och LinkedIn är tomma är det en varningssignal ⛳. Be dina befintliga kunder att lämna en kort, ärlig recension. Inkludera dessa recensioner på din webbplats, i dina offerter och på sociala medier för att locka beslutsfattare.

💡 Proffstips: Avsätt en kvartalsvis ”utvärderingsdag” och låt ditt team ägna 30 minuter åt att personligen kontakta sina bästa kunder. Istället för att bara be om en utvärdering, be dem dela med sig av ett specifikt ögonblick eller en framgång som de minns från samarbetet. Denna typ av genuina, nostalgiska meddelanden känns meningsfulla.

3. Utöka ditt nätverk och din närvaro i branschen

För att konvertera fler högbetalande kunder behöver du inte träffa fler människor, du behöver bara träffa rätt personer. Så här gör du 👇

✅ Delta i konferenser och evenemang

Gå dit beslutsfattarna och branschkollegorna finns. Det kan vara stora teknikevenemang, mässor, lokala handelskammare eller BNI-grupper.

via Google

Men det räcker inte att bara dyka upp. Du måste vara tydlig med vem du vill träffa och varför. Gör din hemläxa och kontakta dem före evenemanget för att ordna en snabb presentation.

⏱️ Vänlig påminnelse: Utforma en bra företagspresentation som du kan visa på din bärbara dator eller surfplatta. Ställ genomtänkta frågor om de utmaningar som branschkollegor står inför. Eftersom ni träffas på ett evenemang är chansen stor att potentiella kunder är mottagliga för vad du har att säga.

✅ Samarbeta med kompletterande företag

Låt oss säga att du driver ett städföretag. Istället för att knacka dörr kan du samarbeta med ett lokalt företag som säljer kontorsmaterial. De säljer redan till företag som behöver rena arbetsplatser, så varför inte samarbeta?

Skapa ett referenspartnerskap. När de får in en ny kund rekommenderar de dina tjänster, och du gör detsamma för dem. Det är en vinn-vinn-situation!

4. Fokusera på högvärdiga kunder

Jaga inte efter alla företag i din bransch. Fokusera på potentiella kommersiella kunder som behöver det du erbjuder.

Så här gör du:

✅ Använd LinkedIn och nyhetsinsikter för försäljning

Sök efter beslutsfattare efter bransch, företagsstorlek och roll på LinkedIn Sales Navigator. Med det här verktyget kan du skapa en målinriktad lista över företag och nyckelpersoner att kontakta. Gå dessutom till Crunchbase och CB Insights för att hitta företag som nyligen säkrat finansiering eller som expanderar.

✅ Använd jobbportaler och plattformar för att hitta potentiella kunder

Sök igenom branschspecifika jobbportaler som Wellfound, Y Combinator och Indeed. Om ett företag söker efter någon som kan utföra en tjänst som är relaterad till din verksamhet kan de vara öppna för outsourcing.

Många branscher har också RFP-forum (Request for Proposal) där företag publicerar kommersiella projekt. Dessa forum inkluderar RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter och många fler.

✅ Använd marknadsrapporter och kataloger

Titta i branschrapporter och kataloger, såsom IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass och Gula sidorna, för att hitta växande företag som kan behöva dina tjänster.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

5. Utnyttja e-post och betalda annonser för att nå ut

Ibland är det bästa sättet att få idealistiska kunder att gå direkt till dem. Kort sagt,

✅ E-post och kallkontakt

Generiska e-postmeddelanden som säger ”Hej, vi erbjuder XYZ-tjänster, ska vi pratas vid?” raderas. Du måste vara tydlig och personlig om du vill uppnå verkliga resultat – fler svar, bokade möten och avslutade affärer. Men innan det måste du skapa en e-postlista av hög kvalitet:

Använd LinkedIn Sales Navigator för att hitta beslutsfattare i din målbransch (till exempel VD:ar, marknadschefer eller inköpschefer på medelstora tillverkningsföretag).

Använd verktyg som Hunter.io, Snov.io eller Apollo.io för att hämta verifierade e-postadresser. De håller dina kontakter korrekta, uppdaterade och minskar risken att de hamnar i skräpposten.

Sedan är det dags att skriva e-postmeddelandet.

Börja med en personlig ämnesrad (t.ex. "[Förnamn], ett snabbt förslag för att hjälpa [företagsnamn] att öka intäkterna").

Inled med en forskningsbaserad första mening som visar att du förstår deras verksamhet (t.ex. ”Jag såg att [företagsnamn] just har expanderat till Storbritannien – många företag kämpar med [utmaning] i detta skede.”).

Istället för att göra en presentation, erbjud omedelbart värde – dela med dig av en fallstudie, ett användbart tips eller en gratis resurs. Slutligen, håll din CTA enkel: ”Jag skulle gärna dela med mig av detta i ett kort 15-minuterssamtal. Passar nästa tisdag?”

🔎 Proffstips: Skapa en e-posttratt för 2–4 veckor, beroende på din bransch och målgrupp. En sekvens med fyra e-postmeddelanden är en bra utgångspunkt: 1️⃣ Dag 1: Initial kontakt (personlig, värdedriven e-post) 2️⃣ Dag 4–6: Uppföljning 1 (påminnelse + extra värde) 3️⃣ Dag 9–12: Uppföljning 2 (hantera invändningar, förstärk värdet) 4️⃣ Dag 15–20: Slutlig uppföljning (avslutande e-post, lämna dörren öppen)

✅ Köp betalda annonser

Betald annonsering är ett kraftfullt verktyg, men det kräver en särskild budget och en strategisk approach (det handlar ju trots allt om riktiga pengar).

Här är några kanaler du kan utnyttja:

LinkedIn-annonser: Nå beslutsfattare baserat på jobbtitel, anciennitet, bransch och företagsstorlek.

Google PPC: Bjud på högintentionssökord som är specifika för din bransch och som köpare aktivt söker efter (t.ex. ”bästa B2B-byrå för leadgenerering” istället för bara ”leadgenerering”).

Retargeting-annonser: Skapa anpassade målgrupper av besökare som har interagerat med viktiga sidor, till exempel dina prislistor eller fallstudier.

Sanningen är att det kan kännas överväldigande att hitta och hantera kunder om du inte har ett ordentligt system. Att jonglera med e-post, uppföljningar och spåra leads på flera plattformar är ett recept på frustration.

Välkommen till ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet. 💁

Organisera och optimera dina insatser inom försäljning, marknadsföring och CRM.

Ett verktyg för kundprojektledning, ett annat för spårning och ännu ett för samarbete. Låter det inte som en oändlig cykel av att klicka mellan flikar och tappa bort vad som faktiskt behöver uppmärksamhet? Det är då du behöver en app som centraliserar allt!

Först och främst, för att bygga upp en fullständig pipeline och driva på verklig tillväxt, behöver du en marknadsföringsmotor som attraherar, engagerar och konverterar rätt målgrupp.

ClickUp for Marketing ger ditt team en central plattform för att skapa, genomföra och optimera strategier. Detta marknadsföringsverktyg effektiviserar varje steg, från kampanjplanering och innehållshantering till resultatuppföljning och teamsamarbete.

Samla alla marknadsföringsinitiativ på ett ställe med ClickUp Marketing Team-lösningen.

Med den kan du:

Skapa marknadsföringsplaner, sätt upp specifika tillväxtmål och håll kampanjens tidsplan tydlig.

Samla teamen med ClickUp Whiteboards , korrekturverktyg och mycket mer, så att alla är samordnade från brainstorming till genomförande.

Spåra KPI:er, mät kampanjens framgång och justera strategier med hjälp av interaktiva instrumentpaneler.

Vad mer? ClickUp har ett bibliotek med över 1000 mallar som sparar tid åt dig. Bland dem kan du använda ClickUps mall för marknadsföringsplan med anpassningsbara kampanjspårare, innehållskalendrar och arbetsflöden för leadgenerering som är redo att användas direkt.

Få en gratis mall Fokusera dina marknadsföringsinsatser på rätt sätt med ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan.

Med den här mallen kan du:

Ange uppgiftsstatusar som "Blockerad", "Avbruten", "Slutförd", "Pågående" och "Planerad".

Lägg till anpassade attribut (t.ex. "Resultat", "Tilldelat team", "Filer", "Mål") för att spåra viktiga detaljer och övervaka framsteg.

Spåra marknadsföringsåtgärdsplaner med taggar, mål, beroendevarningar och e-postintegration.

När dina marknadsföringsinsatser börjar ge resultat är nästa steg att omvandla dem till lojala kunder. Och vad är bättre än att börja med ClickUp for Sales? Förlora aldrig mer värdefulla affärer med denna robusta projektledningslösning.

Ta bort gissningarna från försäljningsuppföljningen med ClickUp Sales.

📌 Du kan till exempel automatiskt tilldela uppgifter baserat på varje steg i din försäljningsprocess. Du kan utlösa statusuppdateringar när en lead vidtar en åtgärd (t.ex. svarar på ett e-postmeddelande eller laddar ner ett förslag). Du kan också prioritera högvärdiga leads så att ditt team vet var de ska fokusera härnäst!

Ännu bättre, skapa kodfria dashboards med ClickUp Dashboards för att öka synligheten i ditt arbetsflöde. Dessa ger dig en överblick över konverteringstrender med avancerade visuella diagram, inklusive affärsavslutningsfrekvens, genomsnittlig tid det tar att avsluta en affär och mycket mer.

Du kan också följa individuella och teamets prestationer – förstå vem som avslutar affärer och var förbättringar behövs.

Förvandla leads till livslånga kunder

Med ClickUps CRM-projektledningslösning behöver du inte ett dussin verktyg för att hålla koll på din försäljningspipeline. Allt (kontaktuppgifter, affärer, kundanteckningar och e-postmeddelanden) är snyggt organiserat på ett ställe.

Gör dina kundrelationer organiserade, sökbara och tillgängliga med ClickUp CRM.

Kort sagt, få 👇

👀 Visuell försäljningspipeline: Spåra leads, affärer och kundinteraktioner på ett sätt som passar dig. Välj mellan flera vyer (Kanban, lista, tabell osv.) för att se hur allt ser ut med ett ögonkast.

📊 Live-dashboards: Få en översikt över viktiga nyckeltal som kundens livstidsvärde, affärsstorlek och försäljningstrender (allt i realtid).

📧 E-postintegration: Synkronisera dina e-postmeddelanden direkt till ClickUp så att ditt team kan se tidigare konversationer, samarbeta om uppföljningar och ha allt samlat på samma ställe där du arbetar.

📂 Konto- och affärshantering: Organisera kundinformation, spåra order och hantera försäljningskanaler med ClickUp Custom Fields och arbetsflöden.

Nu har du ditt CRM-system på plats – leads är organiserade, affärer spåras och kundrelationerna fungerar smidigt.

Förenkla kundförvärv med rätt system

Marknadsföring, drift och kundsupport bidrar alla till att förvandla potentiella kunder till långsiktiga partners. Men när teamen använder verktyg som inte är sammankopplade går information förlorad, deadlines missas och hela processen saktar ner.

Använd ClickUp Tasks för att organisera varje steg i kundförvärvsprocessen. Hantera leads, tilldela uppföljningar och sätt deadlines på språng. Tilldela till exempel Team A att skapa leadlistor medan Team B vårdar de insamlade leads i trattens andra steg.

Tilldela uppgifter, följ försäljningsutvecklingen och mycket mer med ClickUp Tasks.

Vill du öka effektiviteten? Använd ClickUp Time Tracking för att se om teamen använder sin tid effektivt. Från säljsamtal till förberedelse av offerter – se var insatserna läggs och optimera processerna.

Skapa, redigera och dela kundpresentationer utan ansträngning

Redigera med avancerad formatering, snabba slashkommandon och lägg till knappar, banners, kodblock och widgets i ClickUp Docs.

Team behöver utan tvekan ett sätt att skapa, förfina och dela presentationer utan att behöva gå fram och tillbaka. Och ClickUp Docs gör just det!

Det är utvecklat för team som behöver ett snabbt och organiserat sätt att skapa kundförslag, säljpresentationer och pitchningsmaterial. Det kan hjälpa dig att:

Skapa strukturerade offerter med fördesignade mallar

Arbeta med ditt team i realtid utan versionskonflikter

Samla alla kundrelaterade dokument, mötesanteckningar och referenser på ett och samma ställe.

Dela direkt via en länk (ingen mer utskick av föråldrade bilagor)

Men om det känns överväldigande att börja från scratch hjälper ClickUp Brain dig att komma igång direkt. Oavsett om du behöver ett projektförslag, en säljpresentation eller en kontraktsförnyelse genererar Brain det åt dig.

Du kan till exempel ge Brain en uppmaning som: ”Skriv en övertygande säljpresentation för en varumärkesbyrå som riktar sig till e-handelsstartups. Betona expertis inom visuell identitet, produktförpackningar och varumärkesprofilering i sociala medier. Håll det professionellt men ändå engagerande.”

Som svar kommer man fram till följande:

Snabba upp skapandet av innehåll och säkerställ varumärkets konsistens i alla kampanjer med ClickUp Brain.

Med ClickUp Automations blir processen ännu enklare. När du är klar med att skapa en presentation eller ett kontrakt kan du ställa in en "när-då"-automatisering på ClickUp för att skicka det för godkännande till kunden eller till en kollega för granskning.

Övervinna utmaningar när du skaffar kommersiella kunder

Även om du har alla strategier för kundförvärv i din försäljningshandbok är det inte enkelt att få till dessa affärer. SuperOffice rapporterar att prospektering är den mest utmanande fasen i försäljningsprocessen för 80 % av säljarna, följt av att kvalificera leads (44 %) och avsluta affärer (24 %).

Vilka är de största utmaningarna du sannolikt kommer att möta när du försöker få kommersiella kunder?

1. Dina försäljningscykler känns oändliga

Till skillnad från mindre affärer går kommersiella kunder igenom flera godkännandenivåer, budgetgranskningar och ibland hela räkenskapscykler.

🎯 Lösning: Identifiera godkännandeprocessen tidigt – fråga: ”Vem mer behöver godkänna detta?” Skapa dessutom en känsla av brådska genom att erbjuda tidsbegränsade priser, prioriterad onboarding eller exklusiva tillägg för snabb handling.

2. Etablerade leverantörer har ett grepp om marknaden

Många kommersiella kunder har långvariga relationer med sina nuvarande produkt- eller tjänsteleverantörer. Även om de är missnöjda känns det besvärligt att byta.

🎯 Lösning: Positionera dig som det alternativ de inte kan ignorera. Kan du erbjuda snabbare leveranstider eller en specialiserad approach som deras stora leverantör inte kan matcha? Lyft fram dessa skillnader. Erbjud ett pilotprojekt eller en provperiod för att minska deras upplevda risk.

3. Du fastnar hela tiden i förslagsfasen

Du har haft bra diskussioner och de ber om ett förslag, men när du skickar det går det inte vidare. Kanske protesterar de mot priset, dröjer med att fatta beslut eller slutar svara helt och hållet.

🎯 Lösning: Innan du skickar förslaget, bekräfta att de är redo att gå vidare och ta itu med eventuella kvarstående problem i förväg. Gör förslagen handlingsinriktade. Istället för att bara lista tjänster, inkludera fallstudier, sociala bevis och en tydlig deadline.

Bygga långsiktiga kundrelationer

Du har hittat ett system som hjälper dig att få kommersiella kunder med positiva resultat. Men vad händer sedan? Kundhantering! Ju bättre du är på det, desto fler rekommendationer och hållbar tillväxt kommer du att se. Så här gör du:

1. Håll regelbunden kontakt för att hålla kunderna engagerade

Även en enda dålig upplevelse kan skaka kundens förtroende, så gå längre än vad som står i kontraktet. Ett starkt onboarding-system hjälper dig att presentera din produkt eller tjänst på ett ingående sätt samtidigt som du proaktivt hanterar frågor.

Börja med att använda Client Success Template by ClickUp . Genom att samla alla kundrelaterade detaljer på ett ställe kan du följa framstegen, dokumentera viktiga framgångar och problem samt underlätta regelbundna uppdateringar.

Få en gratis mall Hantera kundkonton eller registrera nya med ClickUps mall för kundframgång.

💡 Proffstips: Skapa en kommunikationsrytm baserad på din bransch och kontraktscykel, oavsett om det handlar om veckovisa avstämningar, månadsrapporter eller kvartalsvisa genomgångar. Använd vid behov färdiga mallar för kundhantering.

2. Skapa en feedbackloop som fungerar

Du kan inte förbättra det du inte mäter. Därför är det viktigt att samla in feedback för att kommunicera med kunderna. Det hjälper dig att förstå vad som fungerar och var dina kunder behöver mer stöd.

Börja med att använda ClickUp Forms för att omedelbart fånga upp kundernas behov, vidarebefordra förfrågningar för lösning och se till att feedbacken omsätts i handling.

Effektivisera insamlingen av kundfeedback med ClickUp Forms

ClickUp Forms anpassar frågorna utifrån kundernas svar med hjälp av villkorslogik, vilket gör dem enklare att besvara och bättre på att samla in relevant information.

När formulären har skickats in kan de enkelt omvandlas till uppgifter och tilldelas rätt teammedlemmar för vidare genomförande.

Tidigare brukade vi lägga extra tid på att göra rutinmässiga saker manuellt, som att leverera projekt till vårt team, skapa uppgifter och klistra in länkar. Nu använder vi den tiden till att planera och flytta mer av teamets arbetsflöden till ClickUp.

Tidigare brukade vi lägga extra tid på att göra rutinmässiga saker manuellt, som att leverera projekt till vårt team, skapa uppgifter och klistra in länkar. Nu använder vi den tiden till att planera och flytta mer av teamets arbetsflöden till ClickUp.

3. Använd mallar för att förenkla kundinteraktioner

Du behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt eller utveckla något överdrivet kreativt när du underhåller relationer. Ibland kan det räcka med att följa beprövade strategier och mallar för kundlojalitet.

Ta till exempel insamling av feedback. Om du inte vill skapa en feedbackprocess från grunden kan du kolla in ClickUps mall för feedbackformulär. Anpassa enkäter efter specifika kundbehov med anpassningsbara fält, betygsskala och öppna frågor.

Få nya kommersiella kunder med ClickUp

Det är naturligt att du är orolig för att vinna nya kommersiella kunder, med tanke på långa försäljningscykler, hård konkurrens och snabbt krympande budgetar.

ClickUp, den allt-i-ett-appen för arbete, hjälper dig att effektivisera din försäljning, övervaka leads och avsluta affärer snabbare. Den centraliserar alla försäljningsaktiviteter, vilket gör det enklare för dig och ditt team att hålla ordning (och vara konsekventa).

Registrera dig för ClickUp idag – helt gratis – och upplev fördelarna själv.