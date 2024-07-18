Hur du hittar kunder till ditt konsultföretag

Konsultverksamhet är en av de mest populära affärsidéerna på dagens marknad. IT-konsultbranschen i USA ökade med mer än 35 % mellan 2012 och 2022 och nådde 685 miljarder dollar.

På grund av den ökande efterfrågan lockas fler och fler yrkesverksamma att starta eller driva konsultföretag. Men med detta följer problemet att hitta kunder till sin verksamhet.

Företag lägger ofta betydande resurser på att marknadsföra sina produkter och söka kunder. För nya företag kan detta tömma den redan begränsade driftsbudgeten.

I den här artikeln förklarar vi grunderna i konsultverksamhet, hur man hittar kunder till ett konsultföretag, hur man mäter framgång och tips för att behålla kunder med hjälp av olika resultatinriktade metoder och strategier.

Vad är ett konsultföretag?

Ett konsultföretag tillhandahåller branschspecifika experttjänster och rådgivning inom områden där ett företag saknar resurser. Om du till exempel driver ett e-handelsföretag som behöver hjälp med mjukvaruutveckling och implementering kan du anlita konsulttjänster för att observera ditt företags behov samt planera och genomföra en utvecklingsstrategi.

Konsulter är experter inom specifika branscher och kan erbjuda praktiska lösningar för alla affärsbehov. Du kan utnyttja konsultföretagens tjänster inom områden som mjukvaruutveckling, finans, hälso- och sjukvård, marknadsföring, teknik och så vidare.

Den globala marknaden för konsulttjänster förväntas växa med en sammanlagd årlig tillväxttakt (CAGR) på 7,56 % och uppnå en sammanlagd intäkt på 2 475,5 miljarder dollar under perioden 2022–2027. Det är alltså ett utmärkt tillfälle att lägga grunden till din egen konsultverksamhet.

Lägg grunden för din konsultverksamhet

För att starta och utveckla ditt konsultföretag måste du hitta konsultkunder som kan upprätthålla din verksamhet. Här är några saker du kan göra för att komma igång på rätt sätt:

Identifiera ditt unika värdeerbjudande

Konsultmarknaden är extremt konkurrensutsatt, så du bör först identifiera det unika med din verksamhet. Vad erbjuder du en konsultkund som skiljer dig från andra konsulter i din bransch? Varför ska kunderna välja just dig?

När du har identifierat ditt unika värdeerbjudande blir det lättare att marknadsföra ditt företag till den mest lämpliga målgruppen. För att göra det bör du först fundera över vilka områden du är bäst på. Marknadsför sedan dina förmågor till personer eller organisationer som kan dra nytta av dem.

När ditt värdeerbjudande eller din USP är höjdpunkten i din presentation är det mer sannolikt att du kan säkra och hantera kunder som ditt erbjudande tilltalar.

Förstå målmarknaden och målgruppen

Innan du börjar leta efter kunder måste du bestämma vilka dina ideala kunder är. Om du till exempel erbjuder marknadsföringstjänster kan du överväga följande:

Skulle du vända dig till privatpersoner eller organisationer? Om organisationer – vilken är den ideala storleken på företag som har råd med dina tjänster?

Är du begränsad till ett specifikt geografiskt område?

Kan du hantera större kampanjer och kampanjer i flera kanaler?

Vilka marknadsföringsproblem kan du lösa bäst med dina konsultkunskaper

Dessa frågor och fler kan hjälpa dig att identifiera din målmarknad och fokusera på den målgrupp som skulle vara mest intresserad av dina erbjudanden.

Skapa en officiell webbplats för ditt konsultföretag

Det är avgörande att skapa en webbplats. Om kunderna inte kan hitta dig online kommer de inte att kunna anlita dina tjänster – så enkelt är det. I dag bidrar en välutvecklad online-närvaro också till att kunderna litar på ditt företag.

Du kan optimera din webbplats genom att lägga till nyckelord som dina kunder sannolikt använder och publicera innehåll som svarar på deras vanliga frågor. På så sätt kan du öka synligheten på marknaden, visa upp din kunskap och även leda potentiella kunder till ditt företag.

Finjustera ditt personliga varumärke

Ditt personliga varumärke kan också hjälpa dig att snabbt hitta nya kunder. För att finjustera ditt varumärkesimage kan du göra följande:

Skapa en portfölj med dina främsta färdigheter och de bästa arbeten du har utfört

Samla in vittnesmål från dina kunder och publicera dem på din webbplats och i sociala medier.

Skapa en positiv närvaro på sociala medier genom underhållande och informativt innehåll

Följ din målgrupps åsikter och dela din syn på dessa teman

Observera dina konkurrenter och identifiera om det finns en nisch som du kan betjäna bättre

Allt detta, i kombination med ett gediget nätverk, kan göra underverk för att etablera ditt företag hos dina kunder.

Nätverkande: nyckeln till att hitta konsultkunder

Nätverkande är en viktig del av att starta ett konsultföretag. Du måste bygga relationer med potentiella kunder, intressenter och andra aktörer i branschen. Detta kan hjälpa dig ur svåra situationer i framtiden och skapa ett stödsystem som kan ge ditt företag ett uppsving.

De som nätverkar effektivt lär sig mer om marknadstrender, utforskar nya tjänster och produkter, får exponering, lär sig om nya konsultverktyg och mycket mer.

Det finns två effektiva sätt att nätverka för din konsultverksamhet:

En är att bygga upp ett fysiskt nätverk av personer som är relaterade till din bransch. Du kan göra detta genom professionella organisationer, branschevenemang och rekommendationer. Håll kontakten med det lokala samhället för att få tillgång till kunder och affärsmöjligheter i närheten.

Det andra sättet är att utnyttja online-nätverk via sociala medier. Webbplatser som LinkedIn kan hjälpa dig att nå rätt kundbas. Du kan också använda plattformar som X (tidigare Twitter), Instagram och Facebook för att komma i kontakt med din kundgrupp.

Med rätt innehåll och strategi kan sociala medier bli ett oumbärligt verktyg i dina marknadsföringsinsatser. Använd smarta verktyg och mallar för att utnyttja kraften i sociala medier för effektiv kundförvärv.

ClickUp är din kompletta lösning för att skapa innehållsplaner för sociala medier med fördefinierade och helt anpassningsbara konsultmallar.

Ladda ner denna mall Planera aktiviteter på sociala medier med ClickUp Social Media Template

Använd ClickUp Social Media Template för att skapa enhetliga innehållsplaner för sociala medier, involvera teammedlemmar, engagera potentiella kunder och organisera innehållsidéer. Effektivisera ditt arbetsflöde genom att skapa fantastiska, varumärkesanpassade inlägg på sociala medier på nolltid. Med den här mallen kan du säkerställa en enhetlig visuell stil som bygger upp igenkänningen för ditt varumärke – inga fler inkonsekvenser mellan olika plattformar.

Ett annat sätt att nätverka för att skaffa kunder är att delta i relevanta online-communityn och grupper. Som nämnts är LinkedIn en utmärkt plattform för detta. Du kan också gå med i chattgrupper och forum med branschexperter och kollegor för att hålla dig uppdaterad om ditt affärsområde eller din bransch.

När du väl har ett aktivt nätverk är innehållsmarknadsföring nästa aspekt att tänka på.

Använda innehållsmarknadsföring för att skaffa kunder

Innehållsmarknadsföring är ett kraftfullt verktyg för konsulter som vill attrahera nya kunder. Det handlar om att skapa och dela värdefullt, relevant innehåll för att attrahera potentiella kunder, etablera expertis och bygga förtroende inom din bransch. Genom att konsekvent leverera insiktsfullt innehåll kan du nå ut till din målgrupp, visa upp dina problemlösningsförmågor och omvandla leads till kunder. Det inkluderar:

1. Skapa engagerande och delbart innehåll

Skapa innehåll som engagerar din publik och uppmuntrar dem att dela ditt material, vilket ökar din räckvidd på ett organiskt sätt. Genom att producera insiktsfullt och tilltalande innehåll kan du öka din synlighet och trovärdighet som konsult.

För att uppnå detta bör du fokusera på att skapa innehåll som väcker emotionella reaktioner eller ger dina potentiella kunder ett betydande mervärde. Använd fängslande rubriker, visuellt tilltalande grafik och interaktiva element som frågesporter eller infografik.

Du kan också analysera trender inom din bransch för att skapa innehåll som direkt tilltalar dina potentiella kunders intressen och behov. Här kommer verktyg som ClickUp väl till pass.

Att använda ClickUp som din konsultprogramvara hjälper dig att göra mer än bara centralisera uppgifter, dokument och mål för ett effektivare kundarbete. Det förbättrar också processen för att skapa innehåll, generera idéer, hantera innehåll och mycket mer. Låt oss titta på de funktioner som hjälper dig att göra det:

ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du skapa, hantera och organisera ditt innehåll på ett effektivt sätt. Oavsett om du skriver artiklar, detaljerade guider eller informativa wikis, erbjuder det en användarvänlig plattform som säkerställer att ditt material är engagerande och välstrukturerat. Med ClickUp Docs kan du:

Skapa en rad olika dokument, från artiklar till omfattande guider, med säkra länkar för delning med din publik.

Samarbeta i realtid, så att teammedlemmarna kan redigera och kommentera samtidigt

Länka dokumentation direkt till specifika uppgifter, så att relaterat innehåll och åtgärder kopplas samman

Bädda in multimediaelement som bilder och videor för mer engagerande innehåll

ClickUp Brain

ClickUp Brain påskyndar utkastprocessen genom att snabbt generera innehållsidéer och preliminära utkast. Detta AI-verktyg analyserar ditt tidigare innehåll och pågående projekt för att föreslå optimeringar och nya innehållsmöjligheter. Några av dess viktigaste funktioner kan hjälpa dig:

Skapa innehållsidéer och utkast snabbt med AI-driven automatisering

Förbättra skrivkvaliteten med förslag i realtid på synonymer, grammatikkorrigeringar och förbättringar av läsbarheten.

Formatera innehållet automatiskt för att säkerställa enhetlighet mellan publikationer

Optimera artiklar för SEO med AI-analyserade sökordsförslag

Påskynda forskningen genom att effektivt sammanställa information från olika källor

Anpassa innehållet efter målgruppens preferenser för ökat engagemang och relevans

ClickUp-mallar

ClickUps mallbibliotek erbjuder ett brett utbud av fördesignade ramverk som hjälper dig att komma igång med olika projekt och processer. De är ovärderliga för att planera och följa upp din innehållsstrategi. Låt oss titta på de två viktigaste mallarna som hjälper dig att planera och reglera dina innehållsmarknadsföringsinsatser:

a. Mall för innehållskalender

Ladda ner denna mall Planera din innehållsstrategi i förväg med ClickUps mall för innehållskalender

Med mallen för innehållskalender kan du visualisera när varje innehåll kommer att publiceras, vilket säkerställer ett konsekvent engagemang hos din publik. Den hjälper dig att:

Visualisera hela innehållets tidslinjer

Anpassa status för innehållsstadier

Utnyttja integrationer med sociala medier-verktyg för direktpublicering

b. Mall för innehållsplan

Ladda ner denna mall Organisera innehållsmarknadsföringsaktiviteter med ClickUp Content Plan Template

Mallen för innehållsplanering hjälper dig att hantera arbetsflödet för innehållsskapande från idé till publicering, spåra framsteg och deadlines för att hålla din innehållsstrategi på rätt spår. Den hjälper dig att:

Definiera och tilldela roller och ansvarsområden

Spåra framsteg med anpassade arbetsflöden

Lagra och hantera innehållstillgångar på ett ställe

Använd påminnelser och aviseringar för att hålla deadlines

2. Publicera en guide, podcast eller videoserie

Du kan också attrahera nya kunder genom djupgående resurser som guider, poddar, onlinekurser eller videor. Dessa innehållsformat gör det möjligt för dig att grundligt ta itu med viktiga frågor och problem som målgruppen står inför, vilket positionerar dig som en tankeledare inom området.

Dessutom fungerar dessa resurser ofta som evergreen-innehåll, som kontinuerligt lockar nya potentiella kunder långt efter publiceringen, vilket utökar deras räckvidd och potential för kundförvärv.

3. Utnyttja gästbloggning och innehållspartnerskap

Gästinlägg och innehållssamarbeten är mycket effektiva marknadsföringsstrategier för konsulter som vill utöka sin räckvidd och skaffa nya kunder. Genom att samarbeta med etablerade plattformar och influencers inom din bransch kan du nå ut till nya målgrupper som kan behöva deras expertis.

Att omnämnas av ansedda källor signalerar trovärdighet och auktoritet, vilket ökar din trovärdighet och lockar rätt konsultkunder. Dessutom kan korsmarknadsföring via dessa kanaler leda till varaktiga relationer och fler affärer genom hänvisnings trafik.

4. Utnyttja e-postmarknadsföring och nyhetsbrev

E-postmarknadsföring och nyhetsbrev är direkta kommunikationskanaler för att engagera din målgrupp och förse dem med värdefulla insikter, uppdateringar och erbjudanden.

Att regelbundet nå ut via personliga e-postmeddelanden och välskrivna nyhetsbrev hjälper dig att bygga upp en relation med potentiella kunder och gör att de kommer ihåg dig när de behöver dina tjänster.

ClickUp Brain förenklar denna process avsevärt genom att hjälpa dig att skapa hyperriktade kampanjer och skräddarsydda e-postmeddelanden, vilket säkerställer att din kommunikation är aktuell och relevant.

Kundkontakt och offert

1. Utöva kundkontakter

Du kan skapa personliga marknadsföringsprogram för att engagera dina potentiella och befintliga kunder, till exempel kallkundsamtal, kallkundspitchning, offerter och uppföljningsstrategier. Detta öppnar upp möjligheten att engagera potentiella kunder som annars inte skulle komma i kontakt med ditt företag.

Kundkontakt innebär både att nå ut till potentiella kunder med dina erbjudanden och tjänster och att bygga starkare relationer med befintliga kunder. Om det görs på rätt sätt kan en kontaktkampanj hjälpa dig att snabbt få konsultkunder.

Med ClickUp Brain kan du också skriva utåtriktade e-postmeddelanden snabbt och nå dina potentiella kunder med minimal manuell ansträngning.

Skriv e-postmeddelanden snabbt med ClickUp Brain

Din strategi för konsultverksamhet bör utformas med hänsyn till flera faktorer, såsom:

Målgruppens unika behov och preferenser

Personlig meddelandehantering

Välgrundad, datadriven kommunikationsstrategi

Öppenhet och transparens om dina tjänster

En skräddarsydd marknadsföring kan hjälpa till att attrahera kunder, få dem att känna sig uppskattade och bygga mer lojala kund-leverantörsrelationer. Och när du väl har genomfört ett samtal med en potentiell kund måste du presentera ett vinnande förslag.

2. Skapa ett effektivt förslag

Ett gediget konsultförslag fokuserar på den potentiella kundens affärsförväntningar och innehåller detaljer som beskriver affärsrelationen. Detta dokument bör innehålla:

Projektbeskrivning

Konsultarvoden

Leveranstid

Lista över resultat

Sammanfattning av frågor som behöver behandlas

Hur man hanterar revideringar

Ytterligare överväganden

Med ClickUps konfigurerbara mallar kan du också slippa bygga ett ramverk från grunden.

Ladda ner denna mall Spara tid och ansträngning med fördesignade arbetsflöden för att skapa offerter, onboarda kunder och hantera projekt med ClickUp Consulting Services Template.

Till exempel hjälper ClickUp Consulting Services Template konsultteam att samarbeta med kunder, leverera kvalitetsarbete och implementera arbetsflöden för att hjälpa till med förhandsförsäljning, åtaganden och hantering av kundportföljer.

Ladda ner denna mall Skapa ett detaljerat konsultavtal med ClickUps mall för konsultavtal

ClickUps mall för konsultavtal är ett anpassningsbart dokument för att skapa ett konsultavtal som definierar roller och ansvar, förväntningar samt projektvillkor. Det kan användas för att skapa ett juridiskt bindande avtal mellan parterna innan en ny kundrelation inleds.

Strategiska partnerskap och rekommendationer

Det finns flera sätt att skapa partnerskap för att få nya konsultkunder:

Du kan ingå affärspartnerskap med andra yrkesverksamma och företag så att du kan komma i kontakt med deras kunder som behöver ytterligare tjänster.

Utnyttja influencer-marknadsföring genom att samarbeta med kända personer inom din bransch. De kan skaffa dig betalande kunder genom att ge rekommendationer om dina tjänster till sin publik.

Kontakta varumärken och personer för innehållssamarbeten . Om inflytelserika personer delar ditt innehåll på sina plattformar kan du fånga potentiella kunders uppmärksamhet.

Du kan också be om rekommendationer från vänner och familj, tidigare kunder och andra i ditt nätverk. Implementera ett rekommendationsprogram på din webbplats där du belönar personer som rekommenderar dig till någon annan. Att erbjuda skräddarsydda och högkvalitativa tjänster till befintliga kunder hjälper till att attrahera nya kunder genom sådana mun-till-mun-rekommendationer.

Använd LinkedIn-grupper och Facebook-annonser för att driva partnerskaps- och rekommendationsprogram för maximal räckvidd.

Använda teknik för att driva kundförvärv

Smart teknik är din vän när det gäller kundförvärvsaktiviteter. Använd effektiva verktyg som AI-verktyg för konsultverksamhet och CRM för konsulter för att nå fler konsultkunder, automatisera arbetsflöden, göra prognoser och visualisera data.

Omfattande verktyg som ClickUp har alla funktioner du behöver för att driva ditt konsultföretag dagligen.

ClickUp för konsultverksamhet

Du kan använda följande ClickUp-funktioner för att förbättra dina konsultuppdrag och maximera resursutnyttjandet:

Planera, organisera och samarbeta i konsultprojekt genom anpassade fält och statusar, prioritetsnivåer, listor och mycket mer med ClickUp Tasks

Använd ClickUp Views för mer än 15 helt anpassningsbara vyer för uppgiftshantering, projektuppföljning och visualisering av arbetsflöden. ClickUps kalendervy hjälper dig att planera och hantera tidslinjer, tillsammans med kraftfulla samarbetsfunktioner.

Utnyttja ClickUps tidsspårningsfunktion för att registrera tiden som läggs på varje uppgift, fakturera kunder korrekt och visa rapporter från valfri enhet.

Hantera dina frilanskonsultuppdrag effektivt med automatiserade arbetsflöden med ClickUp for Freelancers.

Använd ClickUp Goals för att lägga till specifika mål, följa deras framsteg och registrera prestationer som att nå inkomstmål eller hålla viktiga deadlines. Lägg till anpassningsbara uppgiftsstatusar som speglar dina måls arbetsflödesstadier, till exempel "Inte påbörjad", "Pågår", "Granskning" eller "Slutförd".

Sätt upp och följ upp affärsmål med ClickUps målfunktion

Spara tid med ClickUp Automations genom att automatisera repetitiva uppgifter, såsom att skicka e-postmeddelanden, påminnelser och uppdateringar när en uppgiftsstatus ändras.

Förbättra kundkommunikationen med ClickUps samarbetsfunktioner som kommentarer och omnämnanden, korrekturläsning, formulär etc. ClickUp Chat View hjälper dig att kommunicera med kunder i realtid, och ClickUp Form View hjälper dig att samla in svar i ett formulär och koppla dem direkt till arbetsflöden.

Centralisera teamkommunikationen med ClickUp Chat

Skapa idéer och brainstorma visuellt med ClickUp Whiteboards och samarbeta enkelt med konsultteam

Utnyttja funktionerna i ClickUp Brain för att skapa innehåll, hantera kunskap, skriva e-postmeddelanden och utföra alla projektledningsaktiviteter.

Utforma en strömlinjeformad onboardingprocess med ClickUp Docs . Detta kan inkludera detaljerade checklistor, projektplaner, kommunikationsprotokoll och till och med förifyllda kundformulär.

Dessa verktyg kan höja din produktivitet och servicekvaliteten för dina kunder. Det enda som återstår nu är att prissätta dina erbjudanden korrekt.

Prissätt dina tjänster rätt

Du bör ha effektiva prisstrategier för att slå konkurrenterna och attrahera fler betalande kunder.

Det är svårare att prissätta en tjänst än en fysisk produkt, eftersom en immateriell tjänst kan ha många osynliga faktorer som påverkar prissättningen. Målet här bör vara att kommunicera värdet av dina konsulttjänster så att kunderna uppfattar det som rättvist.

Om du fastnat i en prisförhandling med en potentiell kund ska du aldrig sänka dina priser ensidigt. Det ger intrycket att dina tjänster saknar värde och att du tagit för mycket betalt.

Prissätt istället dina tjänster rättvist efter att ha jämfört ditt konsultutbud med liknande yrkesverksamma. Lyft fram vad som skiljer dig från andra. Och om du känner att vissa kunder har reservationer mot priset, erbjud dem något som passar dem utan att kompromissa med ditt värde. Du kan till exempel erbjuda reducerade tjänster eller leveranser som passar kundens budget.

ClickUp erbjuder ett sätt att centralisera all dokumentation för ett projekt eller en kund. Det gör det enklare för alla konsulter att få den information de behöver.

Behåll och utöka din kundbas med ClickUp

För att driva ett framgångsrikt konsultföretag bör du fokusera på hållbarhet och tillväxt. Utforska olika strategier för att skaffa kunder, såsom nätverkande, innehållsmarknadsföring, kundkontakter, strategiska partnerskap och konkurrenskraftiga prisstrategier för att hitta kunder till ditt konsultföretag.

Tillväxten kan också påskyndas genom ditt befintliga nätverk. Se till att be om feedback och rekommendationer från nöjda kunder. Att presentera framgångshistorier på din webbplats och i sociala medier skapar förtroende hos potentiella kunder och förbättrar ditt varumärkes värde.

Du bör också hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingen och behoven inom din tjänstenisch så att du kan erbjuda rätt tjänster till din målgrupp.

Alla dessa aktiviteter kräver ständig uppmärksamhet och ansträngning. Men med tålamod och uthållighet kan du skapa en långsiktig tillväxtstrategi för din konsultverksamhet.

För att säkerställa att du har tid att fokusera på dessa strategiska aktiviteter kan du utnyttja en kraftfull, allt-i-ett-plattform för projektledning som ClickUp. Med ClickUp kan du centralisera dina marknadsförings- och konsultaktiviteter för att uppnå maximal produktivitet. Dess integrerade AI-assistent, ClickUp Brain, tar hand om det tunga arbetet åt dig medan du fokuserar på att bygga upp ditt varumärke och din verksamhet.

Registrera dig gratis nu!