Hur Shift Left Testing kan förbättra din QA-strategi

Ditt team är i slutfasen av ett projekt när ett kritiskt fel plötsligt upptäcks. Deadlines närmar sig, stressnivån är hög och att åtgärda detta problem kastar hela tidsplanen i kaos.

Låter det bekant?

Det här är precis den typ av situation som Shift Left Testing kan förhindra.

I Shift Left Testing integrerar du testning och utveckling som smör och bröd, istället för att köra tester i slutet av utvecklingen. Resultatet: du kan upptäcka buggar tidigt, samarbeta bättre och undvika katastrofer i sista minuten.

Men hur implementerar man en Shift Left Testing-strategi? Det är precis vad vi kommer att gå igenom i den här artikeln.

Vad är Shift Left Testing-metoden?

Shift Left Testing är en proaktiv metod inom mjukvaruutveckling där testaktiviteter planeras tidigare i utvecklingscykeln, vilket innebär att de "skjuts åt vänster" på projektets tidslinje.

Istället för att vänta till slutet av utvecklingen med att börja testa, börjar du testa redan under design- och utvecklingsfasen.

Denna effektiva metod hjälper dig att identifiera och åtgärda buggar tidigare, vilket minskar kostnaderna och tiden som krävs för att lösa dem senare, samtidigt som det säkerställer en smidigare användarupplevelse vid lanseringen.

Om du till exempel arbetar på ett e-handelsföretag som utvecklar en ny kassafunktion kan du använda Shift Left Testing för att involvera testare så snart designen är klar. Automatiserade tester körs medan koden skrivs för att upptäcka problem som felaktiga skatteberäkningar eller fel i betalningsgatewayen.

Skillnaden mellan Shift Left Testing och traditionell testning

Hur skiljer sig Shift Left Testing från traditionella testmetoder? Låt oss titta närmare på skillnaden:

Aspect Shift Left Testing Traditionell testning Testningsschema Testningen börjar redan i de tidiga utvecklingsstadierna. Testning sker efter utvecklingsfasen. Fokus Lägger tonvikt på tidig upptäckt av fel, främst genom kontinuerlig integration, enhetstester och till och med validering av krav. Fokuserar på att upptäcka fel i slutet av utvecklingscykeln, vanligtvis med systemnivå- eller användartester efter att funktionerna är helt färdigbyggda. Verktyg och metoder Använder verktyg (som Selenium, JUnit eller Jenkins) och metoder som testdriven utveckling (TDD) eller beteendedriven utveckling (BDD), som integrerar testning i kodnings- och designfaserna. Förlitar sig mer på manuella och heltäckande testverktyg såsom UAT-verktyg och systemomfattande testramverk. Riskhantering Minskar risker i ett tidigt skede och erbjuder ökad stabilitet och förutsägbarhet Upptäck kritiska risker närmare deadlines, vilket kan leda till hastiga korrigeringar eller förseningar.

Principer för Shift Left Testing

Shift Left Testing bygger på några grundläggande principer. Dessa inkluderar:

Omfattande samarbete: Utvecklare, testare och intressenter arbetar tillsammans från början för att säkerställa att kvaliteten beaktas i varje fas.

Tidigt engagemang: Testningen inleds tidigt i utvecklingsprocessen så att du kan identifiera och åtgärda potentiella problem snabbare.

Balanserad testautomatisering: Automatiserade tester körs ofta, vilket gör att du får snabbare feedback och kan upptäcka problem så snart de uppstår.

Fördelarna med Shift Left Testing

Förutom att spara kostnader och undvika stress i sista minuten finns det flera fördelar med inkrementell Shift Left-testning. Här är några av dem:

Omfattande riskminimering

Genom att involvera sig tidigt i testprocessen kan teamen identifiera risker relaterade till nya funktioner eller kodändringar innan de påverkar hela systemet. Denna proaktiva strategi säkerställer noggranna tester av kritiska vägar i applikationen, vilket minskar risken för fel i produktionsmiljön.

Minskade driftskostnader och sista minuten-korrigeringar

Att upptäcka problem i ett tidigt skede hjälper till att förhindra kostsamma reparationer och projektförseningar som ofta uppstår när buggar upptäcks senare i processen. Detta sänker de totala utvecklingskostnaderna och påskyndar produktens time-to-market.

En forskningsgraf från Capers Jones, expert på mjukvaruutvecklingsstatistik, stöder också detta genom att visa att ju längre du låter buggar vara, desto dyrare blir de för dig.

Förbättrat samarbete mellan utvecklings- och testteam

Shift Left Testing uppmuntrar till att testare involveras redan från projektets inledande faser, såsom kravinsamling, dagliga stand-ups och sprintplaneringsmöten, för att säkerställa att alla teammedlemmar är överens om projektets mål och kvalitetsstandarder.

Detta gör det möjligt för testare att bättre förstå projektets omfattning och mål, vilket gör att de kan utforma tester som överensstämmer med användarnas förväntningar och projektets mål.

Samarbetet mellan testare och utvecklare möjliggör också en kontinuerlig feedbackloop för utvecklare, vilket gör att de kan göra justeringar baserat på omedelbar feedback. Detta minskar sannolikheten för betydande fel senare i processen.

💡Läs mer: ClickUp Forms effektiviserar datainsamlingen för mjukvaruteam, eliminerar kaoset med att jonglera flera verktyg och säkerställer effektiva arbetsflöden.

Automatiserade testarbetsflöden

Integrationen av automatisering inom Shift Left Testing-ramverket gör det möjligt för team att täcka ett bredare spektrum av scenarier och gränsfall som kan vara opraktiska att testa manuellt.

Med hjälp av automatiseringsverktyg kan team köra omfattande testpaket som inkluderar enhetstester, integrationstester och regressionstester utan att öka arbetsbelastningen för testarna avsevärt.

Till skillnad från manuell testning, som kan vara utsatt för mänskliga fel eller variationer, ger automatiserade tester konsekventa resultat i olika miljöer och programvaruiterationer.

Snabbare produktlanseringar

Shift Left Testing prioriterar tidiga tester för att snabbt identifiera och åtgärda fel, vilket leder till kortare utvecklingscykler. Kontinuerliga tester säkerställer högre mjukvarukvalitet och minskar behovet av omfattande underhåll efter lansering, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande.

Detta leder vidare till snabbare produktlanseringar av högre kvalitet, vilket gör det möjligt för företag att bättre hantera lanseringar och snabbt reagera på marknadens krav och kundernas feedback.

Företag som levererar högkvalitativa produkter har större sannolikhet att behålla kunder och få positiva recensioner, vilket ytterligare stärker deras marknadsposition.

Implementering av Shift Left Testing

För att implementera Shift Left Testing effektivt i din mjukvaruutvecklingsprocess, följ dessa strukturerade steg:

Steg 1: Involvera testare redan från början

Shift Left Testing börjar med att involvera testare redan under kravfasen. När du har genomgången med dina utvecklare, låt dem veta vad kunden är ute efter.

Ta tillvara deras synpunkter för att säkerställa att kraven är tydliga, testbara och i linje med projektets mål.

Låt dina testare generera gränsfall eller kundscenarier för att säkerställa att alla potentiella problem upptäcks innan kodningen ens påbörjas.

🧠Visste du att? Atrato påskyndade produktutvecklingen med 30 % med hjälp av ClickUp. Läs Atratos framgångshistoria.

Steg 2: Integrera testning i designen

I designfasen bör du samarbeta med testare för att skapa en teststrategi som är anpassad till systemarkitekturen och användarnas arbetsflöden. Detta innefattar att utforma tester för viktiga områden som säkerhet, prestanda och användbarhet.

Om du till exempel utvecklar ett diagnostiksystem för fordonsprogramvara kan du integrera säkerhets- och skyddstestning i designen för att uppfylla branschstandarder och förebygga sårbarheter redan från början.

Steg 3: Använd beprövade metoder

Agila ramverk och agila testverktyg fungerar exceptionellt bra med Shift Left Testing-modellen för att uppnå optimala resultat vid tidig buggfixning.

Du kan välja mellan testdriven utveckling (TDD), beteendedriven utveckling (BDD) och acceptanstestdriven utveckling (ATDD). Alla dessa metoder förbättrar Shift Left Testing genom att uppmuntra tidig testning och samarbete. Läs vidare för att lära dig mer om dem.

ClickUp fungerar utmärkt med agil metodik och kundhantering. Jag kan hantera dagliga uppgifter och att göra-listor effektivt, skapa olika utrymmen för att arbeta med olika scenarier såsom problem/förbättringar, utveckling etc. Dess instrumentpanel är mycket tilltalande och sparar mycket tid.

ClickUp fungerar utmärkt med agil metodik och kundhantering. Jag kan hantera dagliga uppgifter och att göra-listor effektivt, skapa olika utrymmen för att arbeta med olika scenarier såsom problem/förbättringar, utveckling etc. Dess instrumentpanel är mycket attraktiv och sparar mycket tid.

Steg 4: Automatisera testningen

Ställ in automatiserade testpipelines tidigt i projektet. Använd verktyg för kontinuerlig integration (CI) som Jenkins och Selenium som automatiskt kör tester varje gång ny kod läggs till. Detta gör att du kan upptäcka problem snabbare utan manuella ingrepp och åtgärda dem innan de eskalerar.

Steg 5: Integrera testning i CI/DI-pipelines

Se till att dina tester ingår i CI/CD-pipeline så att varje kodändring automatiskt testas, valideras och förbereds för distribution. Detta minskar tiden som läggs på manuell testning och påskyndar releaser.

Steg 6: Samarbeta och kommunicera ofta

Uppmuntra regelbunden kommunikation genom stand-ups och granskningsmöten för att se till att alla är överens om kvalitetsmålen. Man kan inte låta människor utveckla och testa med olika resultat i åtanke, inte ens för små delar av projektet.

Bästa praxis för Shift Left Testing

Vi har diskuterat de grundläggande stegen du måste ta för att implementera Shift Left Testing. Här är några proffstips som gör processen ännu smidigare:

Prioritera: Fokusera på att automatisera tester med stor inverkan som täcker kritiska funktioner och lämna komplexa tester för manuell granskning. Detta förhindrar överautomatisering på lång sikt.

Uppmuntra ansvarstagande: Främja samarbete mellan utvecklare och testare för att ta ansvar för produktkvaliteten. Du kan göra detta genom att byta ut en del av utvecklarnas och testarnas ersättning mot produktaktier för att stimulera prestation.

Upprätthåll identiska testmiljöer: Håll dina utvecklings-, test- och produktionsmiljöer så identiska som möjligt. Detta minskar risken för miljörelaterade buggar, som kan vara svåra att identifiera och åtgärda senare i processen.

Använd parallella tester: Kör tester parallellt, särskilt automatiserade tester, för att påskynda testprocessen.

Håll dina testskript uppdaterade: Allteftersom projektet utvecklas bör du regelbundet uppdatera dina testskript så att de återspeglar nya funktioner, funktionalitet eller ändringar i kraven.

Shift Left-testmetoder

Shift Left Testing omfattar flera metoder som hjälper till att integrera testning tidigt i mjukvaruutvecklingscykeln. Här är en närmare titt på tre framstående metoder.

Beteendestyrd utveckling (BDD)

BDD fokuserar på att definiera applikationens beteende utifrån vad användaren förväntar sig när de interagerar med den. I BDD skriver du tester i ett naturligt språkformat som alla kan förstå.

Det är en samarbetsmetod som uppmuntrar till ständig kommunikation mellan utvecklare, testare och affärsintressenter redan från början av produktutvecklingscykeln.

📌Exempel: Om du arbetar med en rese-bokningsapplikation, skriv ett BDD-scenario för att definiera beteendet hos flygsökningsfunktionen i klartext. Detta hjälper till att säkerställa att alla intressenter är överens om funktionens kapacitet innan kodningen påbörjas.

Testdriven utveckling (TDD)

TDD är en metod för mjukvaruutveckling där testerna skrivs före den faktiska koden. Processen följer en cykel:

Skriv ett misslyckat test

Skriv den minsta kod som krävs för att klara testet

Omstrukturera koden

Denna metod hjälper dig att fokusera på kraven före implementeringen och minskar risken för fel.

📌Exempel: I ett finansiellt tjänsteprojekt, om du utvecklar en ny transaktionsbehandlingsfunktion, skulle du först skriva ett test för att verifiera att transaktionen behandlas korrekt. Först efter att testet är på plats skulle du skriva koden för att implementera den funktionen.

Acceptance Test-Driven Development (ATDD)

ATDD innebär att man skriver acceptanstester innan utvecklingen påbörjas. Denna metod säkerställer att alla intressenter har en tydlig förståelse för acceptanskriterierna för en funktion.

Produktägare, affärsanalytiker och testare definierar vanligtvis acceptanstester, som fungerar som riktmärken för vad KLART betyder för varje användarberättelse.

📌Exempel: Om du utvecklar ett CRM-system (customer relationship management) kan du be intressenterna att definiera acceptanskriterier för en ny rapporteringsfunktion. Genom att skriva acceptanstester i förväg klargör du vilka data som måste inkluderas i rapporterna, vilket säkerställer att du levererar exakt det som krävs.

🗒Läs mer: Tre skäl till varför Gatekeeper bytte från Jira till ClickUp för att hantera sin mjukvaruutvecklingscykel.

Låt oss titta på några testverktyg som är bra val för Shift Left Testing:

Jenkins: En öppen källkodsautomatiseringsserver som möjliggör kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD) för mjukvaruutveckling.

Selenium: Ett mycket använt ramverk för automatisering av webbläsartestning på flera plattformar och programmeringsspråk.

Postman: En samarbetsplattform för API-utveckling som gör det möjligt för användare att effektivt utforma, testa och dela API:er.

TestSigma: En enhetlig AI-driven plattform för automatisering av webb-, mobil- och API-tester med minimalt kodningsbehov.

TestLeft: Ett verktyg som är utformat för att integrera testautomatisering i befintliga IDE:er, vilket möjliggör Shift Left Testing genom att bädda in automatiserade tester tidigt i utvecklingen.

Det finns flera verktyg som hjälper dig att införa Shift Left Testing. Om du letar efter ett enda verktyg för att genomföra Shift Left Testing på ett konsekvent sätt genom bättre kommunikation och samarbete rekommenderar vi att du testar ClickUp.

ClickUp för mjukvaruutvecklingsteam gör det möjligt för dig att enkelt planera, bygga och leverera allt på ett och samma ställe. Du kan skapa och dela dokumentation för att hålla alla uppdaterade om målen, medan versionskontroll säkerställer att ändringar och flera mjukvaruversioner spåras smidigt.

Automatisering sköter repetitiva uppgifter som kodgranskning, och integrationer med verktyg som GitHub och GitLab gör kodspårning enkelt.

Du får också samarbete i realtid genom kommentarer, aviseringar och teamvyer så att alla är på samma sida. Låt oss kolla in hur.

Uppgiftshantering

Med ClickUp Tasks kan dina team skapa detaljerade uppgifter och deluppgifter specifikt för testning tidigt i programvarans utvecklingscykel.

Använd ClickUps kraftfulla funktioner för uppgiftshantering för att glida igenom dina dagliga uppgifter och underlätta testprocessen.

Du kan tilldela teammedlemmarna uppgiftsområden inom mjukvarutestning redan från kravfasen, vilket säkerställer att testningen integreras tidigt. Dessutom kan du ange deadlines, prioriteringar och beroenden för att hålla allt organiserat.

Du kan också dela upp testfasen i hanterbara deluppgifter, såsom att skriva testfall, konfigurera testmiljöer och köra tester.

Automatisering

Med ClickUp Automations kan du effektivisera repetitiva testuppgifter för att minska det manuella arbetet i mjukvaruutvecklingen.

ClickUp kan till exempel fungera som ett utmärkt automatiseringsverktyg för felspårning och kvalitetssäkringstestning.

Med anpassade fält, uppgiftsstatusar och över 35 ClickApps kan du skräddarsy plattformen så att den passar dina specifika QA-processer. Sedan kan du automatisera uppgifter, tilldela team och till och med uppdatera statusar baserat på triggers.

Du kan också integrera ClickUp med moderna QA-testverktyg som Jenkins och Selenium för att automatisera din CI/CD-pipeline. Detta säkerställer att testningen körs automatiskt vid varje kodändring.

Anpassade instrumentpaneler

Med ClickUp Dashboards kan du spåra testförloppet i realtid, visualisera antalet buggar, testfallets genomförande och mycket mer. Du kan skapa en instrumentpanel som visar nyckeltal (KPI) för att säkerställa att testmålen uppnås.

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera vad du vill och hantera uppgifter enkelt.

Med ClickUp Views kan du också visa ditt arbete på det sätt du själv väljer – lista, tabell, Gantt-diagram, kalender eller tavla. ClickUps tavelvy kan till exempel användas som en intuitiv tavla för felspårning som hjälper dig att organisera felrapportering, hantera agila projekt, dela upp uppgifter och enkelt tilldela dem till relevanta medlemmar.

Se alla dina felrapporter på ett ställe med ClickUp Board View.

Samarbete

ClickUp Collaboration Detection gör det möjligt för tvärfunktionella team att samarbeta smidigt. Med trådade svar och tilldelade kommentarer i ClickUp och redigering i realtid i ClickUp Docs kan testteam, utvecklare och produktchefer samarbeta och lösa problem gemensamt.

ClickUps agila funktioner gör testningen superenkel, snabb och lätt att hantera.

Låt oss nu prata lite om ClickUps Agile-funktioner. De underlättar samarbetet med följande:

Sprint-hantering: Planera, genomför och följ enkelt dina sprints med tydliga visuella tavlor, listor och tidslinjer. Prioritera uppgifter, sätt upp sprintmål och följ framstegen utan ansträngning.

Backlog-hantering: Hantera backlog med de senaste uppgifterna och organisera utifrån uppgiftens prioritet.

Burndown-diagram: Få realtidsinsikter om dina sprintframsteg med detaljerade burndown-diagram som visualiserar hur mycket arbete som återstår för att uppnå dina mål.

Agila instrumentpaneler: Anpassa agila instrumentpaneler för att spåra viktiga mätvärden, visualisera arbetsflödet och fatta datadrivna beslut, så att ditt team håller sig samstämmigt.

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett oss en centraliserad plattform där alla våra team och användare kan samlas och organisera sitt eget arbete samtidigt som de kan hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, sälj- och utvecklingsteamet för att effektivt hantera våra projekt inom hela företaget!

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett oss en centraliserad plattform där alla våra team och användare kan samlas och organisera sitt eget arbete samtidigt som de kan hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, säljteamet och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt inom hela företaget!

Mallar

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för testhantering är utformad för att hjälpa dig att hantera hela testprocessen.

ClickUp erbjuder också flera testfallmallar för att förenkla och påskynda dina Shift Left Testing-arbetsflöden.

ClickUps mall för testhantering

ClickUp Test Management Template är till exempel utformad för att förenkla och organisera din testprocess från början till slut.

Oavsett om du leder ett stort QA-team eller arbetar ensam är ClickUps testhanteringsmall en mångsidig lösning. Den effektiviserar uppgifter, spårar framsteg och garanterar omfattande testning för varje del av ditt projekt.

Så här kan du få ut mesta möjliga av det:

Skapa och hantera detaljerade testfall med lätthet, så att alla aspekter av ditt projekt täcks in.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och sätt deadlines för att hålla alla på rätt spår.

Övervaka testförloppet i realtid med hjälp av anpassningsbara vyer som tavla, lista eller kalender.

Spåra buggar och problem med buggar och problem med hjälp av buggspårningsprogramvara och länka dem direkt till specifika testfall för snabbare lösning.

Samarbeta enkelt med kommentarer, bilagor och uppdateringar av uppgifter för att hålla hela teamet synkroniserat.

Automatisera repetitiva processer med inbyggd automatisering, vilket minskar det manuella arbetet med att hantera tester.

Skapa snabbt rapporter för att dela testresultat med intressenter eller ledningen.

Denna mall hjälper dig att förenkla testprocessen, hålla ordning och i slutändan leverera en produkt av högre kvalitet.

Andra mallar

Dessutom har du tillgång till ClickUp-testrapportmallen och ClickUp-mallarna för fel- och problemspårning.

Med ClickUps testrapportmall kan du enkelt dokumentera och sammanfatta testresultat och få insikt i godkända, underkända eller blockerade tester. Den hjälper dig att hålla intressenterna informerade genom att generera tydliga och strukturerade rapporter som belyser den totala testtäckningen, prestandan och områden som behöver uppmärksammas.

ClickUps mallar för fel- och problemspårning effektiviserar processen för att logga, spåra och hantera fel och problem i dina projekt. Du kan tilldela och prioritera fel och övervaka deras framsteg för att lösa problem på ett effektivt sätt.

Övervinna utmaningar i Shift Left Testing

Shift Left Testing har många fördelar. Men det medför också vissa utmaningar som du måste hantera på ett effektivt sätt. Låt oss ta en titt:

Brist på testexpertis bland utvecklare

Shift Left Testing kräver att dina utvecklare tar ett större ansvar för testningen, men de kanske saknar de nödvändiga färdigheterna, inställningen eller tiden för att utföra kvalitetstester. Detta kan leda till ofullständiga eller ineffektiva tester i ett tidigt skede av processen.

💡Topstrategi: Utbilda utvecklare kontinuerligt i testmetoder och verktyg. Para ihop utvecklare med erfarna testare eller skapa samarbetsmiljöer för testning där de kan lära av varandra.

Ökad initial utvecklingstid

Att involvera testning från början kommer att bromsa den initiala utvecklingen, eftersom dina team måste fokusera på att sätta upp testramverk och processer. Detta kan sätta press på deadlines, särskilt för team som är vana vid traditionella arbetsflöden.

💡Bästa strategi: Använd iterativa utvecklingsmodeller som Agile eller DevOps-automatisering som möjliggör tidig integration av testning samtidigt som processen förblir flexibel. Detta ger dig mindre, hanterbara delar av utvecklingen och testningen.

Kostnader för verktyg och infrastruktur

Shift Left Testing kräver ofta specialiserade verktyg för testautomatisering, prestandatestning och kontinuerlig integration, vilket kan vara kostsamt för mindre team eller organisationer. Om du driver ett nystartat företag kanske du inte har de medel som krävs för att initiera automatiserade testprocesser i början.

💡Bästa strategi: Använd open source-verktyg som Jenkins för kontinuerlig integration och Selenium för testautomatisering. Dessa verktyg minskar kostnaderna samtidigt som de tillhandahåller nödvändiga testfunktioner. Ett bättre allt-i-ett-alternativ är ClickUp, som hjälper dig att automatisera, hantera och samarbeta kring alla testaktiviteter.

Kulturellt motstånd

Om du arbetar med traditionella team, särskilt sådana som är vana vid vattenfallsmodeller, kan de vara motvilliga att införa Shift Left Testing. De kan vara tveksamma till att flytta ansvar och samarbeta närmare mellan utvecklare och testare.

💡Topstrategi: Främja en kultur av samarbete genom att anordna workshops och tvärfunktionella teamaktiviteter. Uppmuntra frekvent kommunikation mellan utvecklare, testare och affärsintressenter för att bryta ner silos.

En överväldigande mängd automatiserade tester

När du arbetar med Shift Left Testing måste du i hög grad förlita dig på automatisering. Även om detta påskyndar processen kan det leda till överautomatisering, där testerna blir bräckliga eller onödiga, vilket saktar ner processen för kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution (CI/CD), även om du använder de bästa verktygen för kontinuerlig distribution.

💡Toppstrategi: Prioritera högvärdiga tester genom att kategorisera dem utifrån deras betydelse. Implementera automatiserade tester endast där de tillför värde och förlita dig på manuella tester för komplexa områden med hög risk.

Shift Left, upptäck fel tidigt och leverera bättre med ClickUp

Om du vill göra din produktutvecklingscykel mer effektiv och strömlinjeformad är Shift Left Testing inte ett val utan en nödvändighet.

Shift Left Testing hjälper till att åtgärda kostsamma fel innan de växer sig stora, så att du kan leverera mjukvara av högre kvalitet snabbare. Genom att integrera testning tidigare i utvecklingscykeln kan du minska antalet buggar och förbättra teamets samarbete och effektivitet.

Är du redo att effektivisera din testprocess? Prova ClickUps kraftfulla verktyg för uppgiftshantering och automatisering för att smidigt implementera Shift Left Testing och hålla dina projekt på rätt spår.

Registrera dig för ClickUp idag!