10 exempel på evenemangsmarknadsföring som får ditt evenemang att sticka ut

Att leda en framgångsrik evenemangsmarknadsföringskampanj står på önskelistan för alla hängivna marknadsföringsentusiaster.

Men vad är det egentligen som gör sådana evenemang ”framgångsrika”?

Är det snacket? Antalet deltagare? Inte helt!

Även om dessa mått är viktiga, handlar det i slutändan om hur stor inverkan ditt evenemang har. Om du kan förvandla en fullsatt mässhall till en lista med potentiella kunder kan du betrakta dig själv som en specialist på evenemangsmarknadsföring.

Men för att uppnå sådana fantastiska resultat måste du utforma en evenemangsmarknadsföringsstrategi som engagerar och ger värde till potentiella deltagare.

Kolla in dessa 10 olika exempel på evenemangsmarknadsföring som vi har sammanställt för att förbättra dina färdigheter inom evenemangshantering och värdskap och bidra till framgången för ditt nästa evenemang.

Förstå evenemangsmarknadsföring

Eventmarknadsföring är ett sätt för företag att nå ut till människor. Enkelt uttryckt är det en marknadsföringsstrategi som företag använder för att överbrygga klyftan mellan dem och deras potentiella kunder.

Från planering till genomförande innebär evenemangsmarknadsföringskampanjer kreativa brainstorming-sessioner i varje led. De leds av företagets marknadsföringsteam för att marknadsföra verksamheten, dess produkter eller tjänster genom ett virtuellt eller fysiskt evenemang. Det övergripande målet kan dock variera från företag till företag.

Vissa anordnar evenemangsmarknadsföringskampanjer för att erbjuda sin målgrupp möjligheter till lärande, medan andra gör det för att generera nya leads eller öka varumärkeskännedomen. Det grundläggande målet är dock i stort sett detsamma – att driva på företagets tillväxt.

Egenskaper hos evenemangsmarknadsföring

Om du någonsin har varit involverad i en välplanerad evenemangsmarknadsföringskampanj har du säkert märkt hur den skiljer sig från andra företagsevenemang. Här är några av de viktigaste egenskaperna som förklarar varför:

Olika format: Eventmarknadsföringskampanjer kan ta många olika former – virtuella evenemang, nätverksevenemang, onlineevenemang, fysiska evenemang och mycket mer. Denna mångfald gör att de passar för att uppnå alla marknadsföringsmål.

Riktad målgruppsengagemang: Vill du samla in leads eller öka försäljningen? Eventmarknadsföring kan hjälpa dig att uppnå dina specifika mål. Denna riktade strategi hjälper företag att fokusera sina marknadsföringsinsatser, Vill du samla in leads eller öka försäljningen? Eventmarknadsföring kan hjälpa dig att uppnå dina specifika mål. Denna riktade strategi hjälper företag att fokusera sina marknadsföringsinsatser, hantera evenemanget effektivt och nå sina mål på ett mer effektivt sätt.

Interaktiv upplevelse: Eventmarknadsföringskampanjer – särskilt de som genomförs på plats – innehåller många interaktiva element som live-demonstrationer, tal av branschledare och så vidare. Detta håller deltagarna engagerade och ständigt involverade.

Marknadsföring i flera kanaler: Eventmarknadsföringskampanjer innebär ofta marknadsföring i olika marknadsföringskanaler, såsom sociala medier, e-post, webbplatser och så vidare. Detta bidrar både till att öka deltagandet och sprida varumärkeskännedom.

Fördelar med evenemangsmarknadsföring

Låt oss nu diskutera några fördelar med att anordna en evenemangsmarknadsföringskampanj:

Ökar varumärkeskännedomen: I en hård konkurrens kan det vara svårt för ett företag att skapa buzz. Eventmarknadsföringskampanjer underlättar detta. De säkerställer att ditt företag når ut till fler än bara befintliga kunder och når ut till en bredare målgrupp.

Ger möjligheter till nätverkande: Många företagsledare och branschexperter deltar i sådana högprofilerade företagsevenemang. Att delta i dessa kan därför vara fördelaktigt för alla varumärken eller yrkesverksamma som vill stärka sitt nätverk.

Ökar varumärkeslojaliteten: Eventmarknadsföringskampanjer – vare sig de är virtuella eller fysiska – uppmuntrar till interaktion. Detta skapar en känsla av gemenskap och väcker varumärkeslojalitet bland deltagarna.

Ökar företagets tillväxt: Många företag har svårt att växa eftersom de inte kan generera leads eller attrahera nya kunder. Eventmarknadsföring hanterar denna utmaning genom att anordna engagerande evenemang som lockar publik, genererar värdefulla leads och därmed driver företagets tillväxt.

Skillnaden mellan evenemangsmarknadsföring och upplevelsebaserad marknadsföring

I marknadsföringssammanhang används termerna ”evenemangsmarknadsföring” och ”upplevelsebaserad marknadsföring” ofta omväxlande. Även om de har vissa likheter skiljer sig dessa marknadsföringsinitiativ från varandra. Här är hur:

Aspekt Eventmarknadsföring Upplevelsebaserad marknadsföring Fokus Att marknadsföra ett företag eller dess produkter och tjänster genom personliga/virtuella evenemang Att göra det möjligt för ett företag att engagera och skapa minnesvärda upplevelser för sina kunder genom praktiska, uppslukande aktiviteter. Primärt mål Varumärkesmarknadsföring Kundengagemang Publikengagemang Mestadels passiv Mycket interaktivt Framgångsmått Konverteringar efter evenemanget, leadgenerering etc. Engagemang i sociala medier, varumärkeslojalitet osv. Användningsfall Produktlanseringar, mässor, teknikkonferenser etc. Pop-up-upplevelser, uppslukande installationer, varumärkesaktiveringar osv.

10 konkreta exempel och strategier för evenemangsmarknadsföring som du bör prova

Här är några fantastiska exempel på evenemangsmarknadsföring som du kan använda för att stärka dina marknadsföringsinsatser:

Upplevelsebaserade aktiveringar

Upplevelsebaserade aktiveringar består av installationer som dina kunder kan besöka och interagera med. Eftersom dessa aktiveringar syftar till att skapa minnesvärda upplevelser för kunderna innehåller de interaktiva installationer som spelbord, väggmålningar etc. som representerar ditt varumärke.

Kunder som besöker dessa upplevelsebaserade installationer tenderar att ta bilder och dela dem på sociala medier, vilket stärker dina marknadsföringsinsatser på sociala medier och förbättrar varumärkeskännedomen.

Exempel: Audible Beach på San Diego Comic-Con (SDCC)

År 2022 skapade Audible enorma sandskulpturer av karaktärer från sina populära poddar på SDCC-mässan. Effekten var lika fenomenal. Besökarna tog foton med skulpturerna, provlyssnade på andra Audible-poddar och hyllade hela upplevelsen på sociala medier.

Slutsats: Att skapa interaktiva och minnesvärda upplevelser genom upplevelsebaserade aktiveringar kan avsevärt förbättra ditt varumärkes närvaro i sociala medier och den övergripande varumärkeskännedomen.

Användarkonferenser

Användarkonferenser är evenemang som företag anordnar för att samla sina användare, branschledare och influencers för att utbilda, samla in feedback och skapa en gemenskap. De genomförs huvudsakligen i flera etapper, med sessioner som presentationer, workshops, breakout-sessioner etc.

Användarkonferenser är användbara på många sätt. De är till exempel perfekta för att samla in ärlig feedback om din produkt i realtid. Dessa konferenser skapar också förutsättningar för kunskapsdelning och gemenskapsbyggande, vilket är viktigt för alla företags tillväxt.

Exempel: Oracle Code One (JavaOne)

År 2022 arrangerade teknikjätten Oracle en miljömedveten användarkonferens – Oracle Code One (JavaOne) – och bjöd in programmerare från hela världen att delta. Programmet blev en succé, med en temabaserad växtmedveten meny, lektioner om minskning av koldioxidavtryck och möjligheter till matdonationer.

Slutsats: Att anordna användarkonferenser främjar gemenskapen och ger värdefull feedback som är avgörande för företagets tillväxt.

Virtuella evenemang

Ett virtuellt evenemang är en online-sammankomst som genomförs via digitala plattformar. Det gör det möjligt för deltagarna att delta i evenemanget utan att fysiskt behöva resa till platsen.

Vad är den största fördelen med denna typ av evenemangsmarknadsföring? Du kan anordna ett evenemang för nästan vilket syfte som helst – genomföra en workshop, erbjuda virtuella upplevelser, anordna onlinekonferenser – bokstavligen vad som helst!

Exempel: Google I/O:s virtuella evenemang

via Google

Under 2021 genomförde Google ett virtuellt evenemang för att ge alla runt om i världen möjlighet att uppleva deras årliga utvecklarkonferens, Google I/O. Med hjälp av en 360-graderskamera spelade evenemangsarrangörerna in en panoramavideo av huvudtalarnas anföranden och publicerade den på YouTube så att alla kunde ta del av den.

Slutsats: Virtuella evenemang erbjuder flexibilitet och inkludering, vilket möjliggör global deltagande utan behov av fysisk närvaro.

Produktlanseringar

En produktlansering är avgörande för produktbaserade företag, där ett företag anordnar en stor, ofta global, konferens för att introducera sin nya produkt på marknaden. Evenemanget inleds vanligtvis med att VD:n presenterar produktens funktioner och diskuterar dess behov och inverkan.

Högnivå-lanseringar inkluderar ofta live-demonstrationer och sessioner med gästtalare, vanligtvis branschexperter. Vissa företag använder faktiskt även detta tillfälle för att presentera sin produkts varumärkesambassadör för sin publik.

Exempel: Apples Worldwide Developer Conference

Varje år håller Apple sin Worldwide Developer Conference, där man lanserar sina senaste produkter och teknologier. Även om evenemanget äger rum fysiskt, sänder Apple lanseringen på TV för att säkerställa att dess lojala fans, som är spridda över hela världen, kan bevittna avslöjandet. Detta hjälper företaget att skapa en solid försäljningsmomentum innan produkten släpps på marknaden.

Slutsats: En väl genomförd produktlansering kan skapa stor förväntan inför lanseringen och öka försäljningen i början.

Nätverksarrangemang

Som namnet antyder samlar nätverksevenemang branschledare, ämnesexperter och andra företagsproffs för att ge deltagarna möjlighet att nätverka. De är ofta formella och strukturerade, med en meet-and-greet i början och en officiell middag i slutet.

Du kan anordna ett nätverksevenemang internt eller externt. Låt oss anta att du vill underlätta professionella kontakter för dina anställda. I så fall kan du anordna ett nätverksevenemang inom din organisation. Annars kan nätverksevenemang vara till hjälp om du vill göra det möjligt för din målgrupp att interagera och engagera sig med branschexperter.

Exempel: Lean Startups nätverksmässa

Lean Startup anordnade ett nätverksarrangemang på Mob Museum för att ge deltagarna möjlighet att knyta globala kontakter. Arrangemanget utformades så att alla skulle kunna hitta likasinnade att interagera med, vilket gjorde upplevelsen engagerande, interaktiv och framgångsrik.

Slutsats: Att underlätta nätverksmöjligheter genom formella evenemang kan stärka professionella kontakter och branschrelationer.

Gala för insamling av pengar

Insamlingsgalor är typiska för ideella organisationer (NPO). Men alla företag kan anordna sådana välgörenhetsevenemang för att skapa buzz kring sitt varumärke.

Låt oss säga att ditt företag vill förstärka sina filantropiska insatser och sitt engagemang för samhället. I så fall kan du sponsra en välgörenhetsgala för ett välgörande ändamål. Om ditt företag redan har en filantropisk image kan du genom att arrangera sådana evenemang förstärka din varumärkesidentitet och stärka din relation till potentiella kunder i din bransch.

Deltagarna vid sådana evenemang består vanligtvis av donatorer, filantroper, samhällsledare och ibland även kändisar. Förutom att öka medvetenheten erbjuder sådana evenemang också en utmärkt möjlighet till nätverkande.

Exempel: Canadian Cancer Society’s Daffodil Ball

via Canadian Cancer Society Daffodil Ball

Varje år anordnar Canadian Cancer Society ett unikt insamlingsevenemang – Daffodil Ball. Deltagarna måste bära masker och interagera med varandra medan mjuk jazzmusik spelas i bakgrunden. Med en högprofilerad gästlista bestående av företagsledare, filantroper, regeringstjänstemän och kändisar gör denna ideella organisation välgörenhetsevenemang mindre tråkiga genom att skapa en atmosfär av glädje och underhållning.

Slutsats: Välgörenhetsevenemang som insamlingsgalor kan förstärka ditt varumärkes CSR-insatser och samtidigt erbjuda värdefulla nätverksmöjligheter.

Hackathons

Hackathons är programmeringstävlingar som samlar programmerare och utvecklare från hela världen för att ta sig an en utmaning. Deltagarna tävlar under flera dagar och den som presterar bäst belönas. Dessa evenemang kan hållas både fysiskt och virtuellt.

Om du är ett teknik- eller mjukvaruföretag kan att anordna en hackathon hjälpa dig att marknadsföra ditt varumärke på sociala medier. Dessutom uppmuntrar sådana evenemang utvecklingen av innovativa idéer.

Läs mer: Hur man organiserar en hackathon

Exempel: Microsofts hackathon Building the Future

Professionella utvecklare och programmerare deltog i Microsofts uppskattade hackathon Building the Future för att ta fram innovativa lösningar för elektrisk mobilitet. Även om hela evenemanget genomfördes virtuellt väckte det ändå uppmärksamhet på global nivå.

Slutsats: Att anordna hackathons kan skapa entusiasm kring ditt varumärke och förbättra innovationen inom teknikbranschen.

Mässor

Mässor erbjuder företag en möjlighet att visa upp sina produkter och tjänster. Eftersom det är externa evenemang hålls de vanligtvis på externa platser som kongresscenter och mässhallar.

Dessa evenemang arrangeras vanligtvis under ett specifikt branschtema. De samlar alltså flera varumärken på ett ställe och erbjuder företagen en plattform för att visa upp sina erbjudanden för en bred publik och underlätta värdefulla nätverksmöjligheter.

Exempel: CNET:s COMPUTEX

via CNET

På den årliga mässan COMPUTEX gav CNET teknikföretag som Intel möjlighet att visa upp sina senaste produkter och innovationer. Detta visar hur deltagande i en mässa kan hjälpa dig att visa upp dina erbjudanden för potentiella kunder, även om du inte direkt tillhör branschen.

Slutsats: Genom att delta i mässor kan du visa upp dina produkter för en målgrupp och utöka din räckvidd inom branschen.

Interna företagsmöten

Vill du bekanta dina nyanställda med företagets mission och mål? Eller kanske kolla in med ett team för att mäta deras övergripande framsteg? Anordna ett internt företagsmöte!

Dessa evenemang hålls inom en organisation för att diskutera strategier, mål och prestationsuppdateringar. Men i ett större perspektiv samordnar de hela din personal med dina varumärkesvärden genom att förstärka din kultur och ge utrymme för regelbunden kommunikation och feedback.

Exempel: Plum Organics målarboksmöte

Under ett av sina senaste interna teammöten uppmuntrade Plum Organics sina anställda att måla med kritor medan de interagerade med varandra. Denna aktivitet inspirerade dem att knyta band och återknyta kontakten med varumärkets barnvänliga image.

Slutsats: Regelbundna interna möten stärker företagskulturen och säkerställer att alla är på samma sida när det gäller organisationens mål.

Teambuilding-evenemang

Teambuilding-evenemang innebär vanligtvis att alla anställda i din organisation samlas för julfester, informella samtal och andra liknande aktiviteter som uppmuntrar interaktion och relationsbyggande. Deras huvudsakliga syfte är att skapa en känsla av gemenskap och harmoni bland de anställda.

Dessutom erbjuder sådana evenemang en utmärkt möjlighet för utbildning och kompetensutveckling av medarbetarna. Som arrangör kan du vara kreativ med dina teambuilding-evenemang och anordna interaktiva utbildningar, workshops för kompetensutveckling i samarbete med andra osv. för att underlätta både interaktion och kompetensutveckling.

Läs mer: Hur man planerar en informell diskussion som fängslar din publik

Exempel: Glassdoors brädspelturnering

Glassdoor har en stor global arbetsstyrka. För att uppmuntra interaktion mellan alla sina anställda anordnade företaget ett brädspelturnering som en av sina teambuilding-aktiviteter. Alla fick chansen att interagera med varandra och knyta nya band, även med dem som arbetar på andra platser.

Slutsats: Teambuildingaktiviteter stärker banden mellan medarbetarna och förbättrar samarbetet, vilket bidrar till en mer sammanhållen arbetsmiljö.

Planera och genomföra framgångsrik evenemangsmarknadsföring

Vägen till framgångsrik evenemangsmarknadsföring slutar inte med att hämta inspiration. För bästa resultat måste du planera och genomföra vattentäta strategier för evenemangsmarknadsföring, och det är där analysverktyg och CRM kommer in i bilden.

Analysens roll i utvärderingen av evenemangsmarknadsföringens framgång

Spåra viktiga mätvärden: Analysverktyg ger tillgång till viktiga datamängder som låter dig övervaka närvaro, engagemang och deltagande. Detta hjälper dig att förstå evenemangets räckvidd och dess inverkan på dina potentiella kunder.

Mäta avkastning på investering (ROI): Genom att noggrant kontrollera avkastningen på din evenemangsmarknadsföring säkerställer du att du uppnår dina mål på ett effektivt sätt. För detta kan du använda analysverktyg för att utvärdera genererade leads, konverteringsfrekvenser och evenemangens inverkan på intäkterna för att mäta samma sak.

Få insikter om din publik: Med hjälp av analysverktyg kan du analysera deltagarnas demografi och beteende för att få en djupare förståelse för din publik. Detta gör det möjligt för dig att skräddarsy framtida strategier för evenemangsmarknadsföring och bättre tillgodose deras behov och preferenser.

CRM:s roll i evenemangsmarknadsföring

Centralisera datahanteringen: CRM-system integrerar och centraliserar deltagardata, vilket gör det enklare att spåra KPI:er som interaktioner, preferenser och engagemangshistorik över flera evenemang.

Anpassa evenemang: Med CRM kan du anpassa evenemang utifrån detaljerade deltagarprofiler och preferenser. Utnyttja dessa data för att skräddarsy evenemangsupplevelser efter individuella behov och intressen, och skapa en mer engagerande och relevant atmosfär för varje deltagare.

Säkerställ uppföljning efter evenemanget: CRM-system underlättar snabb och personlig uppföljning med deltagarna. Automatiska påminnelser och anpassade meddelanden hjälper till att upprätthålla engagemanget, stärka relationerna och förbättra konverteringsgraden genom att säkerställa att varje deltagare får relevant information och fortsätter att interagera med ditt varumärke.

Använd ClickUp för planering och genomförande av evenemang

Inspiration, analys och CRM? Klart! ✅

Nu behöver du bara ett verktyg för att utforma en effektiv strategi för evenemangsmarknadsföring och förverkliga den.

Vi presenterar ClickUp – en robust projektledningsprogramvara med funktioner och egenskaper som underlättar evenemangsmarknadsföring. ClickUp är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering som kan fylla gapet mellan din evenemangsmarknadsföringsidé och dess genomförande.

ClickUp för evenemangsplanering

Samarbeta med ditt team, tilldela uppgifter och kontrollera framstegen – allt med ClickUp Teams

Varje framgångsrikt evenemang börjar med effektiv planering. Med ClickUp Teams kan du planera och organisera evenemang som deltagarna kommer att minnas länge efter att de är över. Så här gör du:

Använd ClickUp Goals för att planera och skapa små mål för evenemanget.

Använd ClickUp Docs för att skapa och dela evenemangsbudgetar och navigera smidigt i evenemangsplaneringens finansiella landskap.

Har du problem med tidsplaneringen? Prova ClickUp Time Estimates för att uppskatta den totala tiden som behövs för att genomföra evenemanget och slutföra alla uppgifter utan fördröjning.

Med ClickUp Tasks kan du skapa och tilldela alla dina teammedlemmar uppgifter i en precis ordning för att säkerställa att du aldrig missar något.

Visualisera din evenemangsplan med ClickUp Milestones för att se hur långt du har kommit.

ClickUp för evenemang genomförande

Utvärdera individuell arbetsbelastning, följ framsteg och få en visuell representation av dina evenemangsstrategier med ClickUp Teams

Är du klar med planeringen av ditt evenemang? Nu är det dags att sätta igång – här är hur du kan använda ClickUp Teams för att genomföra dina evenemangsstrategier:

Utöver detta erbjuder ClickUp fyra färdiga mallar som är lätta att anpassa för att underlätta arbetet. Låt oss diskutera dem i detalj:

1. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Ladda ner den här mallen Planera virtuella evenemang, fysiska evenemang, konferenser och allt däremellan med ClickUps mall för evenemangsplanering.

Eventmarknadsföring börjar med planering – och det är precis vad ClickUps mall för eventplanering underlättar. Denna anpassningsbara mall effektiviserar hela eventplaneringsprocessen åt dig. Den ger dig en solid grund som du kan använda för att organisera information och öka effektiviteten i ditt arbete.

Mallen hjälper dig att:

Planera och visualisera evenemang med realistiska tidsplaner

Samordna ditt team och dina resurser kring de övergripande målen.

Spåra framsteg och individuella KPI:er kring evenemangets planering och genomförande.

2. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

Ladda ner den här mallen Håll koll på varje enskilt evenemangsmarknadsföringsinitiativ med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring.

Evenemangshantering är en bred verksamhet som består av olika marknadsföringsinitiativ i varje steg. Gissa vad – med ClickUp-mallen för evenemangsmarknadsföring kan du övervaka marknadsföringssidan av din evenemangshantering.

De avancerade funktionerna inkluderar:

Team Docs View: Lagra dokument för granskning av marknadsföringsevenemang

Evenemangsvyn: Håll koll på kommande evenemang, uppgifter och deadlines

Mötesprotokoll: Spela in och spara mötesanteckningar och diskussioner

Evenemangskalender: Planera och följ kommande evenemang med datum och tider.

3. ClickUp-mall för planering av stora evenemang

Ladda ner den här mallen Planera storslagna evenemang utan att lyfta ett finger med ClickUps mall för planering av stora evenemang.

Om tanken på att planera ett stort evenemang känns överväldigande, kolla in ClickUps mall för planering av stora evenemang. Med avancerade funktioner som anpassningsbara fält och automatiseringar kan du anordna marknadsföringsevenemang i global skala. Denna mall kan vara din kompletta lösning för att hantera allt – från evenemangets budget till deltagarna.

Dessutom ger det dig snabb tillgång till information med vyer som:

Event Brief View: För detaljerade register över evenemangsinformation och tidsplaner.

Välkomstvisning: Effektivisera evenemangets logistik och samordna aktiviteterna kring gästernas ankomst.

Deltagarlista: Hantera deltagarinformation och säkerställ att den är korrekt.

Mötesprotokoll: Dokumentera viktiga beslut som fattats under evenemangsplaneringen.

4. ClickUp-mall för evenemangsprojektplan

Ladda ner den här mallen Skapa innovativa projektplaner för flera evenemang med hjälp av ClickUps mall för evenemangsprojektplaner.

ClickUp Event Project Plan Template är utvecklad exklusivt för upptagna evenemangsarrangörer och gör det enkelt att hantera flera evenemang. Mallen innehåller anpassningsbara funktioner för evenemangsspårning, kalender och briefing som ger en översikt över alla dina pågående evenemang på ett och samma ställe.

Det hjälper dig att:

Kontrollera att alla dina evenemang löper smidigt

Spara tid genom att följa en mallstruktur för alla evenemang.

Säkerställ enhetlighet i varumärkesbyggandet mellan olika evenemang

Fördelar med att använda ClickUp för evenemangsmarknadsföring

Här är några viktiga fördelar med att använda ClickUp för planering och genomförande av evenemangsmarknadsföring:

Centraliserar information och kommunikation för att hålla alla teammedlemmar samordnade

Underlättar samarbete i realtid för att förbättra kommunikation och samordning

Effektiviserar projektledningen för att förbättra teamets effektivitet och organisation

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och minska manuellt arbete

Förbättrar synligheten för projektets tidsplaner för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid.

Gör dina evenemang mer effektiva med ClickUp!

Eventmarknadsföring är ett av få marknadsföringsverktyg som gör det möjligt för företag att interagera personligt med sin publik. Det främjar varumärkeslojalitet på ett djupare plan genom att skapa gemensamma, minnesvärda upplevelser med kunderna. Det stärker också företagsrelationer och stimulerar tillväxt.

Men i takt med att virtuella format blir allt vanligare förändras också landskapet för evenemangsmarknadsföring. Trender som förstärkt verklighet, datorbaserade simuleringar och virtuella rundturer kommer att leda utvecklingen. Håll dig därför informerad och fortsätt att utvecklas.

När det gäller verktyget fungerar ClickUp för alla evenemangsformat. Med en lista över robusta evenemangsmarknadsföringsfunktioner är det din kompletta lösning för evenemangsplanering, hantering och genomförande.

Så skynda dig – skaffa ClickUp gratis idag. Registrera dig här!