Motion vs. Monday: Battle Royale för uppgifts- och projektledning

Att arbeta som projektledare känns ofta som att gå på lina – du försöker hålla balansen (och förnuftet!) medan oväntade hinder, budgetnedskärningar och krympande deadlines tävlar om att knocka dig. 🤹

Projektledningsverktyg ger dig det extra stöd du behöver för att balansera på den smala linan utan att halka. De två mästarna på denna balansakt är Motion och Monday. Båda hjälper dig att planera, organisera och hantera uppgifter och projekt som ett proffs. Det sagt, bör du inte välja mellan Motion och Monday genom att räkna enie-menie-lumpie, eftersom båda verktygen har sina unika styrkor och några begränsningar.

I den här artikeln granskar vi de viktigaste funktionerna i Monday och Motion för att hjälpa dig att välja den bästa projektledningsprogramvaran som uppfyller alla dina krav och låter dig hantera projekt med självförtroende.

Vad är Motion?

Motion är en robust produktivitets- och schemaläggningsapp med AI-drivna funktioner som hjälper dig att optimera och justera projektets arbetsflöden. Med den intelligenta kalendern kan du planera dina dagar minut för minut, hantera möten och uppgifter och skapa anpassade scheman för att ta teamsamarbetet till nya nivåer.

Automatiska schemaläggningsalternativ är en av Motions starkaste sidor – ditt enda jobb är att ange uppgifter, så ordnar plattformen dem snyggt i ditt teams scheman. Den erbjuder också många mallar och integrationer för skyhöga funktioner, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens.

Var noga med att inte blanda ihop Motion med Notion. Det senare är en plattform som hjälper dig att centralisera dina anteckningar, uppgifter och databaser och erbjuder kanske inte avancerade projektledningsalternativ som Motion.

Motion-funktioner

Motion började som en kalender- och schemaläggningsapp, men har utvecklats till en projektledningsplattform. Låt oss se vad som gör den här appen så attraktiv.

AI-uppgifts- och projektplanering

Motion är en schemaläggningsassistent inom planering och organisering av komplexa uppgifter och projekt. 🪄

Detta AI-drivna verktyg analyserar dina inmatningar och skapar scheman med hänsyn till prioritet, varaktighet och status. Enkelt uttryckt tar Motion hand om schemaläggningen så att du kan ägna dig åt andra viktiga uppgifter samtidigt som du ser till att ditt team är uppdaterat.

Så, hur fungerar Motions AI-stödda projektplanering?

Låt oss säga att du har lagt till fem uppgifter på plattformen. De har olika prioritetsnivåer, varaktighet och flera ansvariga. Motion använder den angivna informationen för att infoga uppgifter i tillgängliga tidsluckor för varje teammedlem och skapa anpassade scheman. Varje person ser bara uppgifter som berör dem, medan uppgifter med hög prioritet visas högst upp. Plattformen blockerar tid i allas kalendrar för att säkerställa fokuserat arbete utan distraktioner.

Mallar

Hela poängen med att använda ett förstklassigt projektledningsverktyg som Motion är att spara tid och förbättra produktiviteten. Ett sätt att uppnå detta är att använda mallar. Motion har en imponerande samling färdiga mallar för uppgiftsplanering, projektledning och mötesplanering.

Förutom att använda färdiga mallar kan du skapa egna. Du kan till exempel konfigurera en struktur för återkommande uppgifter i marknadsföringskampanjer som kan återanvändas för varje efterföljande kund och projekt.

Mötesassistent

Att hålla flera möten med teamet och intressenterna är en oundviklig del av en projektledares arbetsuppgifter. Men att få in dem i redan fullspäckade scheman kan vara stressande.

Lyckligtvis kan du förbättra dina möten med Motions mötesassistent!

Denna praktiska funktion fungerar som din personliga assistent. Ange dina önskade mötestider så skapar den ett tillgänglighetsschema och visar det för dina medarbetare. Du kan till exempel välja att inte ha möten på fredagar eller att ha dem varje dag men bara på förmiddagen.

Ställ in dagliga mötesgränser så blockerar Motion din kalender för dagen så snart du når dem. Anpassa din bokningssida med mallar och slipp långa mejlväxlingar för att boka ett enda möte.

Priser för Motion

Individuell : 19 $/månad

Team: 12 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Vad är Monday?

Monday.com är en frisk fläkt inom arbetshantering som gör det möjligt för användare att anpassa arbetsflöden för maximal funktionalitet. Det är en riktig kameleont – plattformen anpassar sig lika bra till tung projektledning, hektiskt CRM-arbete eller vanlig affärsverksamhet! 🦎

När det gäller projektledning är Monday ett kraftfullt verktyg med alternativ för att definiera, organisera och genomföra alla aspekter av ditt arbetsflöde.

Förutom anpassade arbetsflöden erbjuder Monday flera projektvyer, fördefinierade automatiseringar och intuitiva instrumentpaneler. Använd plattformen för att observera ditt projekt från flera vinklar och följa framstegen med självförtroende och tydlighet.

Monday-funktioner

Låt oss sätta på oss våra detektivhattar och undersöka Mondays utmärkande funktioner för att förstå varför det är ett så bra projektledningsprogram. 🕵️

Projektvyer

En enkel förändring av perspektiv kan avslöja saker du inte lagt märke till tidigare, och ingen vet detta bättre än projektledare. Att växla mellan olika vyer hjälper dig att identifiera svaga punkter, förbättra processer, följa tidsplaner och nå projektmål med minimala hinder.

Som en förstklassig visuell projektledningsprogramvara handlar Monday om att utnyttja olika vyer för att uppnå maximal tydlighet och transparens.

Plattformen erbjuder mer än 10 vyer, så att du kan visualisera dataflöden precis som du vill. Välj Gantt-vyn för att skapa en tidslinje och hantera beroenden, välj arbetsbelastningsvyn för att förstå ditt teams kapacitet eller använd filvyn för att hantera projektresurser. Växla enkelt mellan vyer, lås en vy för att förhindra redigeringar och välj din favoritöversikt för att spara tid och maximera produktiviteten.

Automatiseringar

Med Mondays automatiseringsalternativ slösar du ingen tid på repetitiva arbetsuppgifter. Använd dem för att bli mer effektiv och minimera risken för misstag!

Att använda automatisering kan låta högteknologiskt, men det är det inte – Monday möjliggör automatisering av uppgifter utan kod baserat på enkel logik som involverar en utlösare, ett villkor och en åtgärd. Du kanske till exempel vill arkivera dina uppgifter när deras status ändras till Klar. I det här fallet är arkivering av uppgifter åtgärden, statusändringen är utlösaren och den faktiska övergången till Klar är villkoret.

Med Monday kan du skapa egna automatiseringar, men du kan också använda färdiga projektmallar för att komma igång. 😍

Anpassade roller

Monday förstår att projektledare behöver organisera teamen på ett felfritt sätt för att säkerställa att alla känner till sina roller och ansvarsområden, vilket är anledningen till att det erbjuder anpassade roller.

Denna intressanta funktion låter chefer definiera en tydlig roll för varje teammedlem som är involverad i ett visst projekt. Du kan tilldela roller baserat på jobbtitel och avdelning och definiera specifika behörigheter för den positionen. På så sätt får varje teammedlem adekvat åtkomstnivå för att utföra sina uppgifter och hantera sina anställdas konton. När du har skapat anpassade roller kan du återanvända dem för andra projekt och spara tid.

Priser för Monday

Gratis

Basic : 8 $/månad per licens

Standard : 10 $/månad per licens

Pro : 16 $/månad per licens

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Motion vs. Monday: Jämförelse av funktioner

Motion och Monday erbjuder olika funktionsuppsättningar, så att du kan luta dig mot en programvara beroende på dina behov. Låt oss lösa dilemmat mellan Monday och Motion genom att jämföra tre viktiga aspekter: användarvänlighet, integrationer och rapporteringsalternativ för att hitta rätt projektledningsverktyg för dig.

Användarvänligt gränssnitt

Ett projektledningsverktyg kan ha alla möjliga finesser, men det är meningslöst om det inte är användarvänligt.

Lyckligtvis har du inte detta problem med något av verktygen för projektledning. Både Motion och Monday är mycket enkla att använda och intuitiva. Du kommer inte ha några problem med att konfigurera och hantera arbetsflöden, även om du är nybörjare när det gäller projektledningsverktyg. Varje knapp och alternativ är tydligt märkt, och det finns inget utrymme för förvirring.

När det gäller användarvänlighet anser vi att det är oavgjort. Det enda som ger Monday ett övertag här är designen. Plattformen har ett mer tilltalande och färgglatt gränssnitt jämfört med Motion, vilket lockar många användare.

Integrationer

Integrationer med andra appar ger projektledningsverktyg en turboeffekt och ökar deras funktionalitet avsevärt.

Monday utmärker sig i detta avseende och erbjuder över 200 integrationer för enkel samverkan och kommunikation, optimerade arbetsflöden, dokumenthantering samt rapportering och analys. Några populära inbyggda integrationer är Canva, Miro, Zoom och Confluence. Monday har ett API som hjälper dig att ansluta till andra verktyg och centralisera arbetet.

Motion erbjuder också inbyggda integrationer, men listan är betydligt kortare – du kan bara integrera med sju appar. Lyckligtvis är en av dem Zapier, genom vilken du kan ansluta till tusentals appar och plattformar. Motion har också ett API, vilket ger dig större flexibilitet när det gäller integrationer.

Om du föredrar inbyggda integrationer är Monday ett bättre val.

Rapporteringsalternativ

För många projektledare är rapporteringsalternativ ett måste – du vill visualisera projektets framsteg, jämföra data, upptäcka förbättringsområden och fatta välgrundade beslut.

Monday förstår detta och erbjuder robusta rapporteringsfunktioner. Använd instrumentpaneler med över 30 widgets för att mäta KPI:er, spåra prestanda, övervaka arbetsbelastning och se om ditt team arbetar enligt plan. Plattformen erbjuder en diagramvy där du kan få specifika insikter genom analytiska rapporter och grafer.

På andra sidan verkar rapporteringsalternativen vara Motions akilleshäl. Plattformen är fantastisk för planering och schemaläggning, men saknar djupgående rapporteringsfunktioner, vilket kan vara ett avgörande hinder för många projektledare. Lyckligtvis kan du integrera Motion med andra analysverktyg och utöka dess funktionalitet.

Motion vs. Monday på Reddit

Låt oss kolla vad Reddit-communityn har att säga om dessa verktyg.

En användare nämnde att de gillade Motion men tyckte att det var för dyrt – här är ett utdrag ur deras recension:

Min provperiod har gått ut. Programmet fungerar bra, men det är väldigt dyrt för vad det gör. Någon borde komma på något liknande som är billigare!

Jag planerar min kalender varje vecka eller varannan vecka. Jag kan ägna en timme per vecka åt att ordna min kalender, eftersom jag inte är en CxO som behöver flytta runt på många evenemang.

Jag skulle ha prenumererat om priset varit rimligt. Kanske borde deras prismodell baseras på antalet uppgifter och omorganiseringar istället för en fast avgift som kan bli dyr.

En annan användare sa att de älskade Mondays Kanban-tavlor, även om installationen kan vara utmanande för korrekt implementering:

Det finns några småkrumbukter i inställningarna, men det är den bästa förbättringen vi har gjort. Vi har tavlor där alla medlemmar kan följa arbetet som bara de och deras chef kan se. Vi har en spårningstavla för leverantörer och en annan för interna uppgifter.

En användare i samma tråd var dock inte särskilt förtjust i Mondays prisstruktur:

Jag har provat det och tycker att det är intressant, men jag tycker att det är galet dyrt. Dessutom måste man betala i omgångar, så man kan behöva betala för 10 extra licenser när man bara behöver 1.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Motion vs. Monday

Att välja mellan Motion och Monday innebär vanligtvis en avvägning. Om du väljer Motions planerings- och schemaläggningsalternativ måste du acceptera bristen på rapporteringsverktyg. Å andra sidan, om du vill ha Mondays anpassade roller och instrumentpaneler, får du inte lika många schemaläggningsfunktioner.

Lyckligtvis behöver du inte välja mellan det ena eller det andra om du väljer ett tredje alternativ som har allt – ClickUp!

ClickUp är ett verktyg för uppgifts- och projektledning med funktioner för att optimera arbetsflöden, organisera uppgifter, samarbeta och spåra framsteg utan ansträngning. Med dess robusta funktionsuppsättning kan du nå oöverträffade produktivitetsnivåer. 📈

Låt oss titta på de tre viktigaste funktionerna som gör ClickUp till ett utmärkt alternativ till Motion och Monday!

1. ClickUp projektledning med AI-stöd

ClickUp samlar dina team för att planera, följa upp och samarbeta kring alla projekt på ett och samma ställe.

ClickUp handlar om att göra projektledning enkelt med en dedikerad uppsättning funktioner integrerade i ClickUp Project Management Suite.

Med ClickUp kan du samla små och stora team och arbeta med alla aspekter av ett projekt med maximal tydlighet och engagemang.

Planerar du ett projekt? ClickUp AI kan hjälpa dig! Denna kraftfulla AI-skrivassistent kan skapa hela projektplaner, tidslinjer och briefs, sammanfatta anteckningar, skapa mötesagendor, brainstorma idéer och redigera innehåll – och du får dussintals rollspecifika uppmaningar för att generera önskade resultat!

Om du vill ha mer kontroll över projektets arbetsflöden kan du dra nytta av ClickUps över 15 vyer och visualisera data precis som du vill. Använd listor, tavlor, tidslinjer och kalendrar för att se data från olika vinklar och fokusera på helheten utan att missa viktiga detaljer.

Samarbete är en viktig faktor bakom varje framgångsrikt projekt. ClickUp ger dig alternativ som redigering i realtid, korrekturläsning, chatt, kommentarer och anteckningar för att hålla teamen uppdaterade om även de minsta uppdateringarna.

ClickUp Dashboards med över 50 visuella widgets hjälper dig att få tillgång till tidrapporter, sprintplaner, projektindikatorer och andra informativa rapporter för att spåra framsteg med praktisk noggrannhet.

Behöver du hjälp med att bygga upp dina projekt från grunden? Använd en av ClickUps förstklassiga mallar för projektledning för att spara tid och säkerställa konsekvens. ✨

2. ClickUp-uppgifter för god översikt över arbetsflödet

Hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp.

Projektledare måste kunna tilldela, organisera och spåra uppgifter med största precision och effektivitet. ClickUp ger dig möjlighet att utforma anpassade arbetsflöden med ClickUp Tasks.

Med denna svit kan du använda över 35 ClickApps för skräddarsydd uppgiftshantering. Planera teamets uppgifter, skapa uppgiftsrelationer, automatisera repetitiva åtgärder eller redigera dem i bulk. Med alternativ som att lägga till flera ansvariga till en uppgift, samarbetsredigering och trådade kommentarer har det aldrig varit enklare att upprätthålla en enhetlig teamfront!

Med ClickUp Custom Fields kan du ange kontextuella detaljer för varje uppgift så att ditt team vet vad de ska göra. Detta gör det också enkelt att filtrera och organisera dagliga leveranser, särskilt för stora projekt. Dessutom kan du skapa uppgiftsdemonstrationer med skärminspelningar och tilldela hierarkibaserade åtkomstnivåer så att dina teammedlemmar kan gå vidare med självförtroende!

3. ClickUp Kalendervy för enkel schemaläggning

Dra och släpp uppgifter i ClickUps kalendervy

ClickUp erbjuder över 15 projektvyer, och bland dem kan ClickUp-kalendervyn göra dig till en proffs på planering och schemaläggning!

Med det här upplägget kan du se dina uppgifter per dag, fyra dagar, vecka eller månad, så att du kan välja vilken detaljnivå du vill ha vid en given tidpunkt.

Schemaläggningen är superenkel – dra och släpp en uppgift i kalendern, så är det klart! ClickUp-kalendern synkroniseras med din Google-kalender, vilket ger dig en centraliserad översikt över alla dina uppgifter.

Det du ser i ditt kalenderverktyg är helt anpassningsbart – filtrera vyn efter projekt, prioritetsnivå eller andra kriterier, färgkodera uppgifter för enklare navigering och visa uppgiftsdetaljer. Du kommer att uppskatta massredigering – välj flera uppgifter och ändra deras detaljer utan att behöva upprepa processen otaliga gånger. 😍

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Inga kompromisser: ClickUp gör projektledning enkelt

Med sina mångsidiga alternativ för planering, visualisering och samarbete är ClickUp en dröm för projektledare. Tack vare dess omfattande anpassningsbarhet kan du skapa en arbetsyta som passar alla projekt och arbetsområden. Dessutom kan den integreras med över 1 000 andra program, vilket gör att du kan effektivisera spridda arbetsuppgifter på en enda plattform.

Prova ClickUps gratisversion för att utforska dess funktioner själv! 😎