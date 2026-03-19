10 programvaror för byggledning för småföretag 2026

Rätt programvara gör hela skillnaden när det gäller teammedlemmarnas förmåga att fokusera på sina roller, förenkla rutinuppgifter och hantera sin tid. Detta gäller särskilt inom byggbranschen, där det är avgörande att optimera teamets kompetens i byggprojekt ute på fältet.

Det finns massor av verktyg som kan hjälpa till med denna utmaning, men många är utformade för stora företag med stora resurser.

Lösningen? Programvara för byggprojektledning som är skapad med småföretag i åtanke.

För att hjälpa dig att nå bästa resultat snabbare har vi sammanställt en lista över de bästa lösningarna för småföretag som letar efter rätt programvara för byggprojektledning. Vi jämför viktiga funktioner, begränsningar, priser, recensioner och mer för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut som passar just ditt småföretags behov.

De bästa programvarorna för byggledning i korthet

Här är en kort sammanfattning som hjälper dig att komma igång:

ClickUp Bäst för enhetlig projektuppföljning och synkronisering mellan fält och kontor Teamstorlek: Alla företagsstorlekar AI-drivna Gantt-diagram, ClickUp Brain för statusuppdateringar, anpassade formulär för byggloggar och integrerad chatt. Gratis för alltid; Betalda abonnemang finns tillgängliga Entreprenörsförman Bäst för prisvärd allt-i-ett-företagsledning Teamstorlek: Små till medelstora entreprenörer Offertberäkningar, fakturor, dagliga loggar och samordning av underleverantörer i ett enda gränssnitt. Från 49 $/månad Procore Bäst för omfattande risk- och ekonomihantering Teamstorlek: Mellanstora företag till storföretag Finansiell övervakning i realtid, kvalitets- och säkerhetsloggar samt ett omfattande integrationssystem. Anpassade priser Autodesk Build Bäst för smidig samordning mellan kontor och fält Teamstorlek: Kommersiella projektteam Versionskontrollerade ritningar, spårning av förfrågningar om information och direktkoppling av fältdata till projektbudgetar. Anpassade priser Buildertrend Bäst för bostadsbyggande och renovering Teamstorlek: Husbyggare och renoverare Portaler för kundurval, hantering av ändringsorder och centraliserad kommunikation för husägare. Anpassade priser Float Bäst för resurshantering och personalplanering Teamstorlek: Team som behöver kapacitetsövervakning Kapacitetsprognoser, visuell teamplanering och uppföljning av faktiska arbetstimmar jämfört med planerade. Från 8,50 $/månad per användare RedTeam Bäst för repeterbara processer och samarbete på fältet Teamstorlek: Byggföretag i tillväxtfas Samarbete i fält i realtid via Fieldlens, anbudshantering och över 100 inbyggda automatiseringar. Anpassade priser Sage 300 Bäst för integrerad redovisning och fastighetsförvaltning Teamstorlek: Byggföretag med stor andel ekonomi Grundlig ekonomisk revision, papperslös dokumenthantering och spårning av tjänstehistorik. Anpassade priser Fieldwire Bäst för effektiv uppgiftshantering på byggarbetsplatsen Teamstorlek: Specialentreprenörer och platschefer Uppgiftsfördelning, planvisning och detaljerad prestationsuppföljning för arbetslag med mobilanvändning i fokus. Gratis; Betalda abonnemang från 54 $/månad Houzz Pro Bäst för renovering av bostäder och generering av kundkontakter Teamstorlek: Design- och byggföretag samt bostadsföretag 3D-rumsskannrar, visuella urvalspaneler för kunder och lokala verktyg för att generera leads. Anpassade priser

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad är byggledningsprogramvara för småföretag?

Programvara för byggledning är alla verktyg eller appar som gör det möjligt för team att förstå sina mål, tidsplaner, deadlines och krav. Dessa appar använder populära projektledningsfunktioner (som du kanske redan känner till och uppskattar) för att säkerställa att teamen har rätt budget, resurser och material tillgängliga.

De bästa verktygen för byggledning ger projektledare en samarbetsplats att arbeta ifrån när de är på resande fot – en onlineplattform för att övervaka affärsprocesser, säkerhet, budgetar, rapportering och kundkommunikation. Att införa denna programvara bör göra arbetslivet betydligt enklare för din byggprojektledare och vara den mest effektiva lösningen för att förenkla processer och effektivisera arbetsflöden för en övergripande bättre upplevelse för teamet och kunden.

Vad bör du leta efter i byggledningsprogramvara för småföretag?

Det finns massor av alternativ att välja mellan när det gäller programvara för byggprojektledning – även för småföretag. Vissa verktyg är mycket anpassningsbara och kan anpassas till vilket byggprojekt som helst, medan andra är skräddarsydda för ett specifikt syfte eller affärsbehov – som programvara för orderhantering eller programvara för tidrapportering inom byggbranschen.

När du jämför olika alternativ bör du tänka på följande:

Viktiga funktioner : Har programvaran rätt funktioner? Överträffar den dina förväntningar?

Funktionalitet : Uppfyller den dina behov, till exempel inom Uppfyller den dina behov, till exempel inom inköpshantering eller tillverkningsplanering

Vyer: Kan du visa och organisera dina projekt på det sätt som passar dig bäst?

Anpassning: Kan du anpassa programvaran efter dina behov?

Användarvänlighet: Är programvaran användarvänlig? Skulle hela ditt team kunna lära sig den snabbt?

Pris : Är programvaran prisvärd? Blir kostnaden oöverkomlig när du expanderar?

Support: Kan du enkelt kontakta supportteamet när du behöver det?

Betyg och recensioner: Vad säger andra användare om produktupplevelsen?

Dina behov är sannolikt lika unika som ditt företag, så ta dig tid att fundera över vad du verkligen behöver så att du kan hitta den programvara som passar dig bäst.

De 10 bästa byggledningsprogrammen för småföretag

För småföretag är det ett måste att hitta den bästa programvaran för byggledning om du vill hålla ordning, hantera risker och betjäna dina kunder på bästa möjliga sätt. För att hjälpa dig att hitta rätt verktyg för jobbet har vi här en lista över de bästa byggprogramvarorna för småföretag 2024.

1. ClickUp (Bäst för samlad projektuppföljning och synkronisering mellan fält och kontor)

ClickUps AI-drivna arbetsyta, komplett med instrumentpaneler, uppgifter, chatt, agenter och mycket mer, ger dig den helhetsbild du behöver!

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som hjälper små byggteam att hålla projekten igång utan det vanliga kaoset med att jonglera fem olika verktyg.

För det är egentligen det som är problemet: det ständiga fram och tillbaka mellan byggarbetsplatsen, kontoret, entreprenörer, leverantörer och kunder. Uppdateringar finns överallt. Beslut hamnar i glömska. Och någon slutar med att lägga timmar på att försöka pussla ihop vad som egentligen pågår.

ClickUps Small Business Suite samlar allt detta på ett ställe, med utgångspunkt i din projektledning.

Visualisera dina projekt som organiserade tidslinjer med ClickUps Gantt-diagramvy

Du kan enkelt visualisera och planera projekt med hjälp av anpassade vyer, såsom Gantt-diagram, tidslinje, kalender och arbetsbelastningsvyer, för att se hur allt hänger ihop, från upphandling till arbete på plats till slutlig överlämning. Om du hanterar flera arbetsplatser kan du med kartvyn se vad som händer på varje plats utan att behöva gräva igenom uppgifterna.

Men den verkliga förändringen handlar om hur informationen flödar. Istället för att jaga efter uppdateringar sammanställer ClickUp Brain det som redan händer i uppgifter, kommentarer och ClickUp Chat. Det kan generera statusuppdateringar, sammanfatta framsteg och lyfta fram risker innan de leder till förseningar.

Du behöver inte längre förlita dig på någons minne eller en sista minuten-insats för att rapportera framsteg. Systemet vet redan. Detta leder oss till genomförandet.

Rutinmässig samordning, såsom att tilldela uppgifter, uppdatera status och meddela rätt personer när något är klart, sköts av ClickUp Automations. Och för att förhindra att saker och ting blir röriga (vilket de alltid blir), kliver ClickUp Super Agents in. De flaggar för förseningar, uppmärksammar saknade uppdateringar och omvandlar till och med beslut till uppgifter så att ingenting faller mellan stolarna.

Alla operativa detaljer finns där arbetet utförs. Du kan spåra budgetar, material, underleverantörer och kostnadsberäkningar med hjälp av anpassade fält, utan att behöva hoppa mellan olika kalkylblad. Förfrågningar, ritningar och standardrutiner finns i ClickUp Docs, direkt kopplade till de uppgifter de stöder, så att fältet och kontoret alltid arbetar utifrån samma källa.

Och om du inte vill bygga upp allt från grunden erbjuder mallbiblioteket färdiga inställningar för byggarbetsflöden, så att du snabbt kan komma igång.

ClickUps bästa funktioner

Planera och justera projektets tidsplaner med Gantt-diagram, tidslinje, kalender och arbetsbelastningsvyer

Hantera flera arbetsplatser visuellt med kartvyn

Skapa uppdateringar och sammanfattningar automatiskt med ClickUp Brain

Håll konversationerna kopplade till arbetet med ClickUp Chat

Låt ClickUp Super Agents flagga risker, saknade uppdateringar och nästa steg

Automatisera repetitiva samordningsuppgifter med ClickUp Automations

Håll koll på budgetar, material och underleverantörer med hjälp av anpassade fält

Spara och koppla samman förfrågningar, ritningar och standardrutiner i ClickUp Docs

Övervaka framsteg och arbetsbelastning i realtid med ClickUp Dashboards

Kom igång snabbt med färdiga arbetsflöden från mallbiblioteket

Begränsningar i ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid så många viktiga funktioner

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

📊 Mini-fallstudie: Ersätt 5+ verktyg med en enda arbetsyta När marknadsföringsbyrån Hit Your Mark Media granskade sin verksamhet var problemet uppenbart. Arbetet skedde i Slack, Miro, Toggl, Loom och andra verktyg. Projekten gick långsammare än de borde ha gjort eftersom informationen var utspridd över flera verktyg. Så teamet samlade allt i ClickUp. Ersätt över 20 verktyg med en kraftfull arbetsyta i ClickUp ⚡ Resultaten blev omedelbara: 5+ verktyg ersatta inom kommunikation, planering och rapportering

3 000 dollar sparade per år genom att slopa Slack efter övergången till ClickUp Chat

Dashboards i realtid som spårar sprintpoäng, arbetsbelastning och prestanda

Snabbare bonusutbetalningar tack vare tydliga, mätbara produktivitetsdata Grundaren Derek Archer säger att förändringen har förändrat hur byrån arbetar. I stället för att sammanställa uppdateringar från flera olika appar sköter teamet nu kundarbete, kommunikation, dokumentation och rapportering från en enda arbetsyta. 🚀

2. Contractor Foreman (Bäst för prisvärd allt-i-ett-företagsledning)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman marknadsför sig som ”nummer 1 för entreprenörer” som söker prisvärd och lättanvänd programvara för företagsledning. Team kan använda denna programvara för byggprojektledning för hantering av projekt, ekonomi, personal, resurser och dokument.

Den är speciellt utformad för att hjälpa småföretag att lämna pappersbaserade system bakom sig genom att erbjuda enkla moduler för dagliga loggar och utrustningsspårning. Det integrerade kalkyleringsverktyget gör att du snabbt kan omvandla en lead till ett undertecknat kontrakt, vilket hjälper dig att vinna fler anbud med professionella mallar.

De bästa funktionerna i Contractor Foreman

Övervaka projekt med tidslinjer, scheman och Gantt-diagram

Skapa offerter och skicka fakturor till kunder

Hantera avtal och kommunikation med underleverantörer och partners

Organisera filer, foton och utrustningsloggar

Begränsningar för entreprenörsförmän

Vissa användare rapporterar problem med att använda programvaran i webbläsare som Safari

Det kan vara överväldigande för nya användare och för ensamföretagare inom byggbranschen, enligt vissa kunder

Priser för Contractor Foreman

Basic: 49 $/månad för en användare

Standard: 105 $/månad för tre användare

Plus: 166 $/månad för åtta användare

Pro: 221 $/månad för 15 användare

Obegränsat: 332 $/månad för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

3. Procore (Bäst för omfattande risk- och ekonomihantering)

via Procore

Procore är en programvara för byggprojektledning som är utformad för att göra det enklare för team att hantera projekt, minimera risker och leverera framgångsrika resultat. Verktyget kombinerar projekt- och ekonomihantering med funktioner för kvalitet och säkerhet.

Småföretag drar nytta av den omfattande marknadsplatsen för integrationer, som gör att du smidigt kan koppla ihop din befintliga bokförings- och ERP-programvara. Den robusta rapporteringsmotorn ger djupgående insikter i projektets status, vilket hjälper dig att upptäcka kostnadsöverskridanden innan de påverkar dina slutliga marginaler.

Procore – de bästa funktionerna

Organisera projektteam på plats och utanför arbetsplatsen med lättanvänd projektledning

Använd realtidsdata för att övervaka och minska riskerna

Få en översikt över aktuell ekonomi och skapa rapporter

Få en helhetsbild av ett projekt med informationsloggar

Begränsningar i Procore

Prisplanerna är inte offentliga, så det är svårt att initialt jämföra värdet med andra alternativ du överväger

Vissa användare menar att sättet att hantera inställningarna kan vara förvirrande

Priser för Procore

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Procore

G2: 4,6/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 600 recensioner)

4. Autodesk Build (Bäst för smidig samordning mellan kontor och fält)

via Autodesk Build

Autodesk Build är ett program för byggprojektledning som är utformat för att skapa mer effektiva arbetsflöden mellan kontoret och fältet. Projektteam kan använda verktyget för att hantera kvalitetssäkring, säkerhet och budgetar.

Den är utmärkt för ritningshantering och säkerställer att alla underleverantörer tittar på samma version av ritningarna för att undvika kostsamma omarbetningar. Plattformen innehåller även specialverktyg för uppföljning av projektets framskridande, vilket gör det möjligt för intressenterna att se en visuell översikt över utfört arbete i förhållande till den ursprungliga tidsplanen.

De bästa funktionerna i Autodesk Build

Se de senaste projektplanerna för att undvika missförstånd och fel

Använd anpassade vyer för att skapa filter och se endast de mest relevanta uppgifterna

Spåra problem, ändringar och lösningar med inbyggda funktioner för kvalitetshantering

Övervaka kostnaderna i realtid mot din ursprungliga projektplan genom att koppla fältdata till dina budgetar

Begränsningar i Autodesk Build

Att skapa projekt och tilldela användarrättigheter och alternativ kan vara komplicerat, enligt vissa kunder

Vissa användare uppger att det kan ta lite tid att lära sig programvaran, särskilt för dem som inte är vana vid den här typen av programvara

Priser för Autodesk Build

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Autodesk Build

G2: Ej tillämpligt

Capterra: N/A

5. Buildertrend (Bäst för bostadsbyggande och renovering)

via Buildertrend

Buildertrend är en programvaruplattform för byggledning avsedd för kommersiella team, entreprenörer, husbyggare och renoverare. Programvaruverktyget är utformat för att effektivisera och organisera projekt och processer, så att entreprenörerna kan fokusera på sina egentliga uppgifter.

Den erbjuder en dedikerad kundportal där husägare kan se bilder på projektets framsteg och godkänna ändringsorder, vilket skapar en professionell upplevelse som bygger långsiktigt förtroende. Plattformen effektiviserar också urvalsprocessen, vilket gör det enkelt för kunderna att välja material och ytbehandlingar inom sina tilldelade budgetar.

Buildertrends bästa funktioner

Övervaka projekt och följ upp framstegen med inbyggd projektplanering

Få en överblick över vad som händer med dagliga loggar

Håll koll på ändringsorder, val och fakturor från ett och samma ställe

Effektivisera och centralisera kundkommunikationen med en dedikerad kundportal

Begränsningar i Buildertrend

Vissa användare uttrycker frustration över tidsregistreringsfunktionen, särskilt på mobila enheter

Det kan vara en brant inlärningskurva, och användare rapporterar att det ofta kommer uppdateringar som man måste anpassa sig till

Priser för Buildertrend

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Buildertrend

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

6. Float (Bäst för resurshantering och personalplanering)

via Float

Float är ett program för resurshantering och personalplanering som gör det enklare för team att planera kapacitet och schemalägga arbete.

Programvaran kombinerar personal- och projektledning i ett enda gränssnitt för enkel översikt. Den ger en visuell tidslinje över hela teamets tillgänglighet, vilket hjälper dig att undvika att överbelasta dina mest skickliga hantverkare på flera olika arbetsplatser. Genom att använda prognosfunktionerna kan du förutse framtida rekryteringsbehov baserat på kommande projekt och aktuell arbetsbelastning.

Float – de bästa funktionerna

Organisera projekt med milstolpar, faser och beroenden

Använd kapacitetsprognoser för att identifiera potentiella utmaningar

Jämför planerade och faktiska utgifter för byggprojekt

Registrera tidrapporter och spåra arbetstimmar för dina teammedlemmar

Begränsningar för flytande medel

Float är inte specifikt utformat för byggteam, men det kan vara ett användbart verktyg för dem

Vissa användare rapporterar att mobilappen inte är lika användarvänlig som den webbläsarbaserade versionen

Flytande prissättning

Startpaket: 8,50 $/månad per användare

Pro: 14 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Float

G2: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

7. RedTeam (Bäst för repeterbara processer och samarbete på fältet)

via RedTeam

RedTeam erbjuder flera programvaruverktyg, bland annat Fieldlens för samarbete i fält i realtid och RedTeam Go för projektledning. Tillsammans gör dessa verktyg det möjligt för byggteam att organisera projekt och rapportering.

Programvaran bygger på standardiserade arbetsflöden som hjälper små företag att skala upp utan att tappa kontrollen över projektkvaliteten. Den har även automatiserad anbuds- och avtalshantering, vilket påskyndar förberedelsefasen och ser till att dina projekt fortskrider mot byggstart.

RedTeams bästa funktioner

Samla all din data på ett ställe för enklare projektledning

Skapa repeterbara processer för att minska risken

Automatisera över 100 uppgifter med inbyggd automatisering

Dela rapporter och ekonomiska uppdateringar med kunderna på ett användarvänligt sätt

Begränsningar i RedTeam

Enligt vissa användare kan det ta lite tid att vänja sig vid programvaran.

Vissa kunder har rapporterat om långsamma servrar och problem med att programmet fryser under redigering

Priser för RedTeam

Anpassade priser

RedTeams betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Bäst för integrerad redovisning och fastighetsförvaltning)

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate är ett allt-i-ett-verktyg för företagsledning och redovisning som kombinerar ekonomi, serviceverksamhet och projektledning. Byggproffs kan använda programvaran för att övervaka hela byggprocessen parallellt med sin ekonomihantering.

Den är särskilt användbar för företag som behöver hantera komplexa löne- och efterlevnadskrav i olika jurisdiktioner. Programvarans detaljerade revisionsspår säkerställer att varje finansiell transaktion redovisas, vilket ger trygghet under deklarationsperioden eller vid externa revisioner.

De bästa funktionerna i Sage 300 Construction and Real Estate

Håll koll på uppdrag, arbetsorder, offerter, utrustning och arbetsplatshistorik

Organisera dokument och bli pappersfri

Använd projektledningsfunktioner för att identifiera problem och hantera risker

Effektivisera serviceverksamheten för att ge en bättre kundupplevelse

Begränsningar i Sage 300 Construction and Real Estate

Vissa användare menar att programvarans rapporteringsalternativ är begränsade och svåra att anpassa

Systemet kan vara ointuitivt och svårt att navigera i, rapporterar vissa användare

Priser för Sage 300 Construction and Real Estate

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 500 recensioner)

9. Fieldwire (Bäst för effektiv uppgiftshantering på byggarbetsplatsen)

via Fieldwire

Fieldwire är en byggledningslösning speciellt utformad för arbetsplatsledning. Byggföretag kan använda programvaran för att samordna teammedlemmar, tilldela uppgifter, följa upp prestationer och minska riskerna förknippade med arbete på plats. Den fungerar som en snabb kommunikationshub där arbetsledare kan registrera punkter på felförteckningen och bifoga foton för omedelbar granskning på kontoret.

Verktyget stöder även offlineåtkomst, vilket gör att ditt team kan se planer och uppdatera uppgifter även i områden med dålig mobiluppkoppling.

Fieldwires bästa funktioner

Håll teamen på byggarbetsplatsen och på kontoret synkroniserade med ett centralt system

Skapa arbetsscheman och tilldela uppgifter till teammedlemmarna

Spåra vilka teammedlemmar som har arbetat med specifika uppgifter eller på specifika arbetsplatser

Skapa och skicka anpassade rapporter som innehåller alla dina projektdetaljer

Begränsningar i Fieldwire

Fieldwire är utformat för arbetsplatshantering, så teamen skulle ha nytta av ett mer allmänt projektledningssystem på andra områden

Vissa användare önskar att det var enklare att sammanställa veckorapporter på byggarbetsplatser och för projekt

Priser för Fieldwire

Gratis

Pro: 54 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Business Plus: 104 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Fieldwire

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

10. Houzz Pro (Bäst för renovering av bostäder och generering av kundkontakter)

Houzz Pro är en specialiserad lösning för byggledning som är utformad för proffs inom bostadsbyggande som behöver hantera hela kundresan – från den första kontakten till slutbetalningen. Den är unik eftersom den kombinerar kraftfull projektledning med marknadsförings- och designverktyg som hjälper småföretag att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad.

En av de mest framstående funktionerna är 3D Floor Planner och Life-Sized Walkthrough. Detta gör det möjligt för entreprenörer att skapa exakta 3D-modeller av ett projekt och dela dem med kunderna, vilket hjälper dem att visualisera det slutliga resultatet innan en enda spik har slagits i. Detta visuella tillvägagångssätt påskyndar avsevärt godkännandeprocessen för kostnadsförslag och val.

De bästa funktionerna i Houzz Pro

Använd din mobila enhet för att skanna ett rum och omedelbart skapa en 2D-plan och en 3D-modell för snabb kostnadsberäkning.

Utnyttja ett samarbetsutrymme där kunderna kan godkänna inredning, golv och färger med budgetuppföljning som uppdateras automatiskt

Använd det inbyggda systemet för att följa upp förfrågningar från Houzz-nätverket och hantera din säljprocess

Få tillgång till Houzz enorma nätverk av husägare för att generera högkvalitativa leads i specifika postnummerområden

Effektiviserad fakturering som gör det möjligt för kunder att betala via ACH eller kreditkort direkt från sin projektportal

Begränsningar för Houzz Pro

Marknadsförings- och leadgenereringsfunktionerna kan vara dyra för mycket små nystartade företag

Vissa användare tycker att projektledningsfunktionerna är mindre robusta för storskaliga kommersiella byggprojekt jämfört med Procore

Priser för Houzz Pro

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Houzz Pro

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Hantera dina projekt mer effektivt med ClickUp

På den här listan finns det perfekta verktyget för varje byggteam, oavsett om du vill hantera risker på byggarbetsplatser eller samordna dina teammedlemmar och resurser från en central plats. Det finns också många allt-i-ett-programvarualternativ som effektiviserar hela projektets livscykel.

Som ett av de ledande projektledningsverktygen för team inom olika branscher är ClickUp vårt självklara förstahandsval. Dess funktioner är helt anpassningsbara och tillräckligt flexibla för att hantera även de mest komplexa projekten. Dessutom hjälper det ständigt växande mallbiblioteket och över 1 000 integrationer byggföretag att få igång sina projekt snabbare.

Är du redo att upptäcka ett bättre sätt att driva dina byggprojekt?