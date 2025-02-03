De 10 bästa programvarorna för tidrapportering inom byggbranschen för entreprenörer 2025

Trött på att hantera pappersbaserade tidrapporter? Vi hjälper dig att hitta en programvara för tidrapportering inom byggbranschen som underlättar ditt arbete.

Du ska inte behöva oroa dig för felaktiga fakturerbara timmar och jobbkostnader som påverkar din lönsamhet. Låt tekniken ta hand om de små detaljerna så att du kan fokusera på att skapa perfekta arbetsplatser. ✨

Denna artikel lyfter fram de 10 bästa programvarorna för tidrapportering inom byggbranschen 2024 och vad du bör tänka på för att hitta rätt alternativ för din verksamhet.

Vad ska du leta efter i en programvara för tidrapportering inom byggbranschen?

Att hitta en programvara för tidrapportering inom byggbranschen som sparar tid och pengar för ditt företag handlar om funktioner. Den bästa programvaran för tidrapportering för byggföretag innehåller ofta funktioner som:

Prisvärda abonnemang: Tidsregistreringsprogram för småföretag ska inte kosta skjortan, och du förtjänar något som du har råd med.

Kompatibilitet med mobila enheter: Mobilappar för Android och iOS är ett måste så att du och dina entreprenörer kan använda er app för tidrapportering på byggarbetsplatsen.

Kommunikation: Realtidskommunikation med dina entreprenörer och anställda hjälper alla att hålla sig uppdaterade (även när de befinner sig på olika arbetsplatser).

Integrationer : Bra integrationer kan automatiskt synkronisera din Bra integrationer kan automatiskt synkronisera din tidrapporteringsapp med din andra programvara för byggprojektledning.

Mallar: Personalplanering blir enklare med Personalplanering blir enklare med mallar för lönehantering och tidshantering.

Meddelanden och påminnelser: Byggarbetare är upptagna, men meddelanden påminner dem om att stämpla in och ut för noggrann Byggarbetare är upptagna, men meddelanden påminner dem om att stämpla in och ut för noggrann projektövervakning.

Uppdatera och justera tidsintervall automatiskt för inkommande förfrågningar eller ärenden med Rolling Time Period i ClickUp Dashboards.

De 10 bästa programvarorna för tidrapportering inom byggbranschen

Vi har valt ut de bästa programvarorna för byggplanering så att du slipper söka igenom dussintals alternativ.

Är du redo att hitta rätt tidsregistreringsprogram för dig och ditt team?

1. ClickUp – Bäst för projektledning inom byggbranschen

Skapa tidrapporter och övervaka registrerad tid i ClickUp

ClickUps funktioner för projektledning inom byggbranschen är mer än bara en enkel lösning för tidrapportering. Skapa anpassade arbetsflöden, förbättra processeffektiviteten och samla alla (och allt) på ett ställe.

Ja, vi är partiska, men ClickUp vann G2:s pris för bästa projektledningsprogramvara 2024. Varför? För att det är en fantastisk produkt för allt som har med projektledning att göra.

ClickUp förenklar projektuppföljningen med rapportering och analyser i realtid, oavsett hur många jobb du har på gång. Det ger dig verktyg för att sätta upp mål, spåra tidsdata, beräkna arbetskostnader, schemalägga arbetstider, kommunicera med fältpersonal och mycket mer. ?

Det bästa av allt? Med ClickUp Free Forever-planen får du gratis Gantt-diagramprogramvara, mallar för tidrapporter för byggbranschen, tidrapportering för anställda, bokföringsprogramvara och detaljerade rapporter.

ClickUps bästa funktioner

Med ClickUps funktion för tidrapportering kan du och dina medarbetare registrera tid från era mobila enheter, webbläsare eller datorer. Funktionen är kompatibel med Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox och Edge.

ClickUps Gantt-diagramvy gör det enkelt att visualisera och hantera projekt, så att du kan hantera prioriteringar, spåra beroenden och samarbeta med dina team.

Integrationer med över 1 000 verktyg gör att du kan hålla allt på ClickUps intuitiva och anpassningsbara instrumentpanel.

ClickUps tidsspårare gör det enkelt att implementera effektiva tekniker för tidshantering och spåra hur varje teammedlem har spenderat varje minut av arbetsdagen.

Begränsningar för ClickUp

Enligt recensioner kan vissa användare behöva lära sig hur ClickUps funktioner fungerar, men detta kan lösas med appens kostnadsfria handledningar.

Kartvyn erbjuder inte GPS-spårning i realtid för alla teammedlemmar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Buddy Punch – Bästa appen för tidrapportering inom byggbranschen

via Buddy Punch

Buddy Punch är en programvara för tidrapportering för konsulter, byggföretag och företag som behöver exakta tidsdata. Större företag kan tilldela flera teammedlemmar till varje projektledare för att hålla sina team organiserade och effektiva.

Det är en molnbaserad tidsklocka som förifyller Excel-kalkylblad och lönerapporter baserat på anställdas arbetstimmar. Anställda stämplar in och ut med hjälp av Google-, iOS- och Android-appar eller direkt från sina webbläsare.

Buddy Punchs bästa funktioner

Med GPS-tidrapporteringsfunktionen kan du se vem som arbetar och var de befinner sig. Du kan också begränsa var de kan stämpla in och ut för noggrann mobil tidrapportering.

Appen kan integreras med löneverktyg som QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP och Gusto.

Avancerade funktioner som spårning av intjänade betalda ledigheter, automatiska raster, jobbkoder och tillgänglighetshantering gör det enklare att navigera i byggbranschen.

Anpassade aviseringar och godkännandeförfrågningar kan skapas varje gång en teammedlem stämplar in eller ut med hjälp av byggtidsklockan.

Begränsningar för Buddy Punch

Det finns inget gratisabonnemang, och standardabonnemanget tillåter inte tidsplanering.

Vissa recensioner nämner problem med uppdatering och skanning av tidkort.

Buddy Punch-priser

Standard: 2,99 $/månad per användare plus en grundavgift på 19 $ per månad

Pro: 3,99 $/månad per användare plus en grundavgift på 19 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Buddy Punch – betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 800 recensioner)

3. Connecteam – Bäst för att förbättra produktiviteten

via Connecteam

Connecteam är en app för entreprenörer och byggbranschen som gör det möjligt för chefer att öka produktiviteten och spåra arbetstimmar. Förhindra tidstöld och förbättra faktureringsnoggrannheten med GPS-spårningsfunktioner och automatiserade incheckningar för anställda som effektiviserar personalhanteringen för flera team.

Connecteams plan ”Operations” förenklar schemaläggning, uppgiftshantering och skiftfördelning för anställda. Få tillgång till avancerade funktioner som mobilanpassade formulär, anpassade checklistor och skiftreportar för att öka produktiviteten och spara tid för chefer och teammedlemmar.

Connecteams bästa funktioner

Anställdas tidsklocka uppdaterar automatiskt tidrapporter online för att säkerställa noggrannhet och hålla alla uppdaterade.

Tilldela skift med ett klick och få en översikt över skiftrelaterade uppgifter för att förenkla teamhanteringen.

Digitala formulär, checklistor, tidrapporter och löneuppgifter finns tillgängliga på en mobil gränssnitt som cheferna kan komma åt på arbetsplatsen.

Låt ditt team stämpla in och ut med hjälp av mobilappen eller en kioskapp på plats, och få realtidsmeddelanden för varje incheckning ?

Begränsningar för Connecteam

Kommunikations- och HR-funktioner kräver separata betalda abonnemang utöver Operations-abonnemanget, som inkluderar tillgång till programvaran för tidrapportering inom byggbranschen.

Tidsklocka med GPS-positioner (uppdateras inte i realtid) är begränsad till betalda Operations-abonnemang. Live-GPS-positionsspårning och geofencing är begränsat till det dyraste Operations-abonnemanget.

Priser för Connecteam

Planen Small Business : Gratis

Operations Basic: 29 $/månad för de första 30 användarna

Operations Advanced: 49 $/månad för de första 30 användarna

Operations Expert: 99 $/månad för de första 30 användarna

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 250 recensioner)

4. Insightful – Bäst för att spåra personalanalyser

via Insightful

Insightful är en app för personalanalys som används för att övervaka medarbetarnas produktivitet och hantera team på distans. Det är inte en app som är särskilt avsedd för tidrapportering inom byggbranschen, men den har flera omfattande funktioner och ett lättanvänt gränssnitt för team som är mycket på resande fot.

Kontrollera analyser baserade på dina teammedlemmars produktivitet och förenkla efterlevnaden med förstklassiga säkerhets- och sekretessfunktioner. Insightful inspirerar till produktivitet, förbättrar arbetsflöden, balanserar arbetsbelastningen och automatiserar tidrapporteringen.

Insiktsfulla bästa funktioner

En översikt över alla teammedlemmar och de timmar de har arbetat under dagen gör det möjligt för chefer att jämföra produktiviteten.

App- och webbplatsanalyser ger chefer insikt i vad anställda använder under arbetstid.

Du kan följa framstegen mot varje milstolpe och deadline för att säkerställa att hela projektet håller tidsplanen.

Automatiska incheckningar minimerar mänskliga fel och risken för tidsstöld.

Insiktsfulla begränsningar

Det finns inget gratisabonnemang, och vissa kunder rapporterar att den kostnadsfria sjudagars provperioden inte var tillräckligt lång för att få en känsla för appen.

Vissa recensioner nämner inkonsekvent tidrapportering och förlust av tiduppgifter för anställda.

Insiktsfull prissättning

Medarbetarövervakning: 6,40 $/månad per användare

Tidrapportering: 10 USD/månad per användare

Automatisk tidskartläggning: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Insiktsfulla betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

5. Raken – Bäst för fältledning

via Raken

Raken är en app för fältadministration som gör det möjligt att samla in exakta projektdata i realtid och omvandla dem till digital dokumentation. Få insikter som hjälper dig att minska kostnaderna, förbättra produktiviteten för fältpersonal och underlätta samarbete på distans.

Eftersom Raken är ett specialiserat program för tidrapportering inom byggbranschen kan projektledare använda funktioner som offline-läge, som är utformat för användning på arbetsplatsen. Det är perfekt för entreprenörer och byggarbetare som behöver funktioner för att registrera tid eller till och med löneperioder.

Raken bästa funktioner

Entreprenörer och anställda kan ladda upp tidsstämplade videor, foton och anteckningar till kontorets webbapp för noggrann dokumentation.

Offline-läge och automatisk synkronisering gör det möjligt för teammedlemmarna att använda Raken för att spåra tid när de befinner sig utanför täckningsområdet.

Dagliga rapporter och produktivitetsuppföljning gör det möjligt för teamledare att hantera produktivitetsproblem innan de blir allvarliga.

Anpassningsbara checklistor och verktygslådafunktioner hjälper chefer och teammedlemmar att hålla sig uppdaterade.

Raken-begränsningar

Vissa recensioner nämner svårigheter med att skapa dagliga rapporter och navigera i appens gränssnitt för projektuppföljning.

Ingen synlig prisinformation på Rakens webbplats eller populära recensionssajter som G2 och Capterra.

Raken-priser

Kunderna måste fylla i ett frågeformulär och begära en prisuppgift baserad på deras företagsinformation.

Raken-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

6. ExakTime – Bäst för produktivitetsrapportering

via ExakTime

ExakTime är ett molnbaserat program för tidrapportering för projektledare och fältpersonal inom byggbranschen. Skapa detaljerade rapporter om medarbetarnas produktivitet med hjälp av digitala tidrapporteringsdata och fyll i tidrapporter online så att du kan fokusera mer på din verksamhet.

Dina teammedlemmar kan använda ExakTime för att stämpla in och ut med ett enda klick. När de har stämplat in kan projektledarna använda platsuppföljning för att se GPS-uppdateringar i realtid. ?️

Byggföretag kommer att uppskatta funktionerna för spårning av arbete på plats, vilket underlättar för dina fältoperatörer eller byggarbetare.

ExakTimes bästa funktioner

Bekväm och trådlös JobClock är utformad för att tåla väder och tuffa miljöer på fältet för telefonfri tidrapportering.

Foto-ID-registrering garanterar säkerhet med snabb och enkel identitetsverifiering.

GPS-spårningsfunktionen visar platsbaserad information på tidrapporter för att förbättra noggrannheten och kostnadshanteringen.

Integration och synkronisering med populära löneprogram som QuickBooks och Sage.

Begränsningar för ExakTime

Vissa kundrecensioner rapporterar att det krävs omfattande manuell inmatning för varje tidrapport.

Det finns ingen gratisversion och priset kan vara för högt för små företag.

Priser för ExakTime

Avancerad: 9 $/månad per anställd plus en grundavgift på 50 $/månad

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Elite: Kontakta oss för prisuppgifter

ExakTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 150 recensioner)

7. Clockify – Bäst för att hantera anställdas prestationer

via Clockify

Clockify är en app för tidrapportering som är utformad för flera projekt och team. Tidrapportering, anställdas kioskpinnar och projektmallar finns tillgängliga i gratisversionen, som är utformad för ett obegränsat antal användare och företag av alla storlekar. ?

Använd Clockify för att samla in data, granska medarbetarnas prestationer och skapa anpassade rapporter. Betalande användare kan också ställa in timpriser, fördela uppgifter baserat på tillgänglighet, spåra arbetskostnader och analysera sin budget.

Programvaran för tidrapportering inom byggbranschen är ett utmärkt val för alla typer av företag som arbetar på fältet eller på plats.

Clockifys bästa funktioner

Den praktiska kiosken gör det möjligt för anställda att stämpla in och ut på en gemensam enhet med hjälp av pinkoder för identifiering.

Med hjälp av tidrapporter kan projektledare och entreprenörer visa och redigera veckans aktiviteter med incheckningar på olika arbetsplatser eller platser.

Kalendern låter anställda se när de ska arbeta, var de ska vara och uppdatera eventuella lediga dagar eller semestrar.

Auto Tracker loggar den tid som anställda spenderar på att använda appar och webbplatser under arbetstid, vilket hjälper till att spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar (dvs. kundfakturering).

Begränsningar för Clockify

Vissa recensioner nämnde svårigheter att redigera tidrapporter vid användarfel.

GPS-tidrapporteringssystemet är inte tillgängligt i Basic- och Standard-paketen.

Priser för Clockify

Gratis

Grundläggande: 3,99 $/månad per användare

Standard: 6,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Företag: 11,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 600 recensioner)

8. Hubstaff – Bäst för övervakning av anställda

via Hubstaff

Hubstaff är ett verktyg för tidrapportering och medarbetarövervakning för anställda och frilansare. Det har funktioner som platsövervakning och automatisk löneutbetalning som fungerar bra för fältteam.

Spåra tid på ditt sätt, hantera fakturering och se vem som gör vad i realtid för att säkerställa att projekten slutförs i tid, varje gång. Hubstaff kan också automatisera löner, fakturering och schemaläggning så att du kan spendera mindre tid på småsaker och mer tid på arbetsplatsen.

Hubstaffs bästa funktioner

Den integreras med över 30 appar, inklusive PayPal, Slack, Asana och Jira.

Geofencing-funktioner gör det möjligt för teammedlemmar att starta och stoppa tidrapporteringen baserat på plats.

Automatiska betalningar kan skickas till entreprenörer och anställda baserat på anpassade arbetstider och lönenivåer.

Med kalenderfunktionen kan du ställa in återkommande och engångsskift för olika projekt, spåra ledighetsansökningar och anpassa företagets policyer.

Begränsningar för Hubstaff

Vissa recensioner rapporterar om felaktig produktivitetsuppföljning.

Det finns ingen gratisplan och minst två användare krävs för betalda planer.

Hubstaffs prissättning

Startpaket: 4,99 $/månad per användare

Grow: 9 $/månad per användare

Team: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

9. Jibble – Bäst för närvarospårning

via Jibble

Jibble är ett program för tidrapportering som är utformat för att registrera när dina anställda är på plats eller på jobbet för korrekt löneberäkning och närvaroregistrering. Det kostnadsfria abonnemanget ger tillgång till många av programmets avancerade funktioner, och det smidiga gränssnittet är enkelt att navigera.

Du kan skapa automatiska tidrapporter, granska företagsövergripande rapporter och stämpla in med biometrisk igenkänning. Eftersom Jibble är utformat med bygg- och fältanställda i åtanke har det flera funktioner som underlättar vardagen.

Jibbles bästa funktioner

Det lättnavigerade gränssnittet gör det möjligt för anställda att snabbt stämpla in och ut utan någon inlärningskurva.

GPS-spårning av anställda och ansiktsigenkänningsfunktioner finns tillgängliga i gratisabonnemang med obegränsat antal användare, vilket är perfekt för småföretag.

Integration med populära verktyg som MS Teams och Slack möjliggör snabb kommunikation inom teamet.

Med tidrapporteringsappen kan du övervaka och analysera medarbetarnas produktivitet på plats med hjälp av en mobil, surfplatta eller stationär dator.

Begränsningar för Jibble

Vissa användarrecensioner nämner att anställda inte kan stämpla in och ut regelbundet på grund av programvarufel och krascher.

Enligt vissa recensioner kan anställda ha svårt att lägga till projekt och projektaktiviteter på grund av bristen på rullgardinsmenyer.

Jibble-priser

Gratis

Premium: 2,49 $/månad per användare

Ultimate: 7,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jibble-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

10. ClockShark – Bäst för GPS-spårning av anställda

via ClockShark

ClockShark är ett molnbaserat program för tidrapportering inom byggbranschen som förenklar korrekt löneberäkning och jobbkostnadsberäkning. Spåra tid, se vem som arbetar, hantera separata jobb och schemalägg skift med ett klick för att hålla alla uppdaterade.

ClockShark har GPS-funktioner för tidrapportering med verktyg som möjliggör smidig schemaläggning så att du kan fokusera på att utföra varje jobb på rätt sätt. Den är utvecklad med bygg- och fältarbetare i åtanke, så alla funktioner är anpassade för din bransch. ?️

ClockSharks bästa funktioner

Teammedlemmarna kan rapportera sina arbetstimmar från arbetsplatsen för att få exakta arbetskostnader och tidrapporter.

Du kan ställa in en smartphone eller surfplatta på arbetsplatsen som fungerar som en tidsklocka utan att behöva ytterligare utrustning eller flera enheter.

Appen påminner anställda om att stämpla in och ut när de anländer och lämnar arbetsplatsen med hjälp av geofences runt arbetsplatserna.

Integrationer med QuickBooks, Sage och andra redovisningsverktyg gör det enkelt att använda tidrapporter för korrekt lönehantering.

Begränsningar för ClockShark

Användarrecensioner nämner svårigheter att justera lönenivån mellan olika uppgifter inom ett och samma projekt.

GPS-funktionen kan inaktiveras av användaren, vilket kan göra det svårt för chefer att spåra sina anställda med precision enligt recensioner.

Priser för ClockShark

Standard: 20 USD/månad i grundavgift plus 8 USD/månad per användare

Pro: 40 USD/månad i grundavgift plus 10 USD/månad per användare

ClockShark-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Effektivisera din tidsregistreringsprocess inom byggbranschen

Programvara för tidrapportering inom byggbranschen är ett måste för alla företag som hanterar fältanställda och entreprenörer. Dessa appar erbjuder avancerade funktioner, såsom realtidsuppföljning av framsteg, GPS-positionering och enkla sätt att stämpla in och ut. De hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde, noggrant spåra fakturerbara timmar och hålla projekt inom tidsramen och budgeten. ?

Är du redo att ta steget till teknikdriven tidshantering och förbättrad kommunikation med dina teammedlemmar? Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis!