De 10 bästa HR-programvarorna för byggbranschen 2025

Att vara HR-chef inom byggbranschen kan vara utmanande.

Det är en pressad roll som går utöver att hantera löner och tidrapportering. Du ansvarar för en stor personalstyrka, inklusive många kontraktsanställda på olika platser.

Effektiv HR-hantering säkerställer att alla är samordnade och att verksamheten flyter smidigt.

HR-programvara för byggbranschen underlättar detta arbete och förbättrar dina ledningsrutiner jämfört med manuell datainmatning i till exempel kalkylblad.

Baserat på många års praktisk erfarenhet av personalhantering har jag sammanställt en lista över tio kraftfulla och användarvänliga HR-program för byggbranschen. Oavsett om du är en liten entreprenör eller ett stort byggföretag kan dessa verktyg revolutionera din verksamhet och hålla dina projekt på rätt spår.

Följ med oss när vi utforskar dessa verktyg och visar upp deras framstående funktioner och potentiella nackdelar, som alla har testats i samarbete med ClickUp-teamet.

Vad ska du leta efter i HR-programvara för byggbranschen?

Börja med att leta efter en HR-programvara för byggbranschen med följande nödvändiga funktioner.

Personalhantering : Se hur väl programvaran hanterar din personal, till exempel spårning, schemaläggning, lönehantering och närvaro.

Självbetjäning för anställda: Programvaran måste erbjuda anställda självbetjäningsprocesser såsom tillgång till sina register, ledighetshantering och säkerhetsutbildningsmaterial.

Datahantering : Det är av största vikt att hantera medarbetardata på ett bra sätt för att få analytiska insikter om ledighetsregister och avtalshantering.

Mobil tillgänglighet : Det är avgörande att kunna hantera data, följa framsteg och samordna med teamen när man är på resande fot. Eftersom byggföretagens medarbetare befinner sig på byggarbetsplatsen eller ute på fältet är mobil tillgänglighet avgörande.

Användarvänligt gränssnitt: Programvarans navigering måste vara intuitiv för både dig och dina anställda, med en minimal inlärningskurva.

De 10 bästa HR-programvarorna för byggbranschen att använda 2024

1. ClickUp

Bäst för HR-projektledning

Effektivisera din personalhantering inom byggbranschen med ett allt-i-ett-verktyg som ökar produktiviteten, förenklar arbetsflöden och förbättrar teamsamarbetet

Har du svårt att hantera ditt byggteam på ett effektivt sätt? ClickUp erbjuder en omfattande HR-plattform som är skräddarsydd för byggbranschen.

Med ClickUp kan du snabbt förbereda dina anställda för framgång genom att stödja dem med en spårbar utbildningsprocess som är skräddarsydd för byggprojekt, från kontoret till arbetsplatsen. Använd de olika vyerna för att utvärdera anställdas prestationer och se till att din personal är samordnad och produktiv på arbetsplatsen.

Hantera allt från medarbetarfeedback och undersökningar till prestationsuppföljning, schemaläggning och arbetsflödesorganisation – allt på ett och samma ställe. Dessa verktyg är perfekta för att hantera de unika utmaningarna i byggprojekt.

Använd dessutom ClickUps kostnadsfria HR-mallar för att effektivisera dina ledningsprocesser, så att du kan fokusera mer på byggandet och mindre på pappersarbetet.

Här är två av ClickUps bästa HR-mallar:

HR-kunskapsbas

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för HR-kunskapsbas är utformad för att hjälpa dig att dokumentera och spåra policyer, rutiner och processer inom din HR-avdelning.

Med ClickUps mall för HR-kunskapsbas är det enkelt att sprida information bland medarbetarna. Den har en centraliserad kunskapsbas som alla medarbetare har tillgång till.

Här är vad den här mallen erbjuder för att förenkla HR-hanteringen:

Skapa lättillgängliga centraliserade kunskapsresurser

Spåra ändringar i företagets policyer och dokument

Öka noggrannheten och konsekvensen i informationsdelningen med den centraliserade kunskapsbasen.

Förbättra spårningen av HR-dokument med prioriteringar, kommentarer, deluppgifter och prioriteringar.

ClickUp-mall för medarbetarregister

Ladda ner denna mall ClickUps mall för medarbetarregister är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på dina medarbetare och deras framsteg.

Att hantera personalregister och hålla sig informerad om deras arbetsinsatser är en besvärlig uppgift när det görs manuellt. ClickUps mall för personalregister förenklar detta med sitt personalregister, som låter dig veta vilken anställd som arbetar på vilken avdelning, vem som är på kontoret och vem som inte är det. Det förenklar personalhanteringen på följande sätt:

Skapa en central hubb för all information om anställda och organisera personalregister.

Förenkla kommunikationen genom att ge snabb åtkomst till medarbetarnas kontaktuppgifter.

Hantera anställdas åtkomst till känslig information för att förbättra säkerheten.

Underlätta introduktionen av nya medarbetare genom att samla all viktig information på ett ställe.

ClickUps bästa funktioner

Förenkla personalhanteringen genom att spåra medarbetarnas prestationer och ledningen med anpassningsbara vyer.

Effektivisera rekryteringsprocessen med anpassade statusar och automatisering.

Ge enkel tillgång till utbildning med spårbara uppgifter och smidigt samarbete.

Tillgång till HR-mallar för att förenkla HR-hanteringen

Begränsningar för ClickUp

Tabellvy är ännu inte tillgänglig i mobilappen.

ClickUp har många funktioner och integrationer, vilket kan innebära en viss inlärningskurva. Resurser som ClickUp University och hjälpcentret underlättar dock denna process.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Bambee

Bäst för att driva HR i småföretag på autopilot

via Bambee

Bambee hjälper dig i varje steg för att förenkla utmaningar inom byggbranschen, såsom hög personalomsättning, arbetsplatsrisker och komplexa immigrationsregler.

Denna HR-autopilotprogramvara har hjälpt 10 000 amerikanska företag, däribland byggföretag, att upprätthålla efterlevnaden under hela året med sina uppdaterade HR-policyer, verktyg för medarbetarfeedback och obligatorisk medarbetarutbildning.

Med Bambee kan du skapa en anpassad HR-process som säkerställer efterlevnad av lagar om ersättningskrav för arbetstagare, försäkring, invandring och mer.

Denna HR-programvara erbjuder experthjälp för att utforma HR-policyer och efterlevnad som är anpassade efter ditt företag. Du kan få experthjälp med alla HR-frågor som ditt byggföretag står inför via telefon, e-post eller chatt.

Bambees bästa funktioner

Automatisera regelefterlevnadsgranskningar för att skapa en regelbaserad miljö och hålla ditt byggföretag på rätt spår.

Identifiera HR-brister för att stärka interna rutiner med hjälp av revisioner.

Skapa utbildningsmoduler om säkerhet på arbetsplatsen, affärsetik etc. och håll dig uppdaterad om medarbetarnas framsteg.

Aktivera rapportkort för anställda för att utvärdera deras prestationer och ge konstruktiv feedback.

Förbättra medarbetarnas moral genom att ge dem ett forum där de kan uttrycka sina åsikter anonymt eller offentligt.

Bambees begränsningar

Det tar tid att installera och komma igång med programvaran.

Det finns inget starkt närvaropointsystem för att spåra frånvaro eller missade skift.

Bambee-priser

Inga anställda ännu : 99 $/månad (ingen installationsavgift)

1–4 anställda : 299 USD/månad (plus en engångsavgift på 500 USD för installation)

5–19 anställda : 399 USD/månad (plus en engångsavgift på 500 USD för installation)

20–49 anställda : 499 USD/månad (plus en engångsavgift på 1 500 USD för installation)

50–70 anställda : 1 299 USD/månad (plus en engångsavgift på 2 000 USD för installation)

71+ anställda: Anpassad prissättning

Bambee-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

3. BambooHR

Bäst för allt-i-ett-HR-hantering

via BambooHR

Programvaran påstår sig hjälpa HR-team inom byggbranschen att spara hundratals timmar och minska HR-driftkostnaderna med 40 % genom att överbrygga klyftan mellan dig och dina fältarbetare.

BambooHR gör det möjligt för dig och dina anställda att spåra skaderapporter, säkerhetsutbildningar och andra efterlevnadskrav från var som helst med en internetanslutning. Detta minskar behovet av flera kalkylblad och databaser för tidrapportering och lönehantering.

Med programvarans effektiva lönehantering kan du säga adjö till datainmatning och manuella betalningsgodkännandeprocesser, som är särskilt nödvändiga för att hålla reda på olika typer av byggnadsarbetare.

Du kan integrera den med över 125 applikationer och verktyg för att förenkla din byggledningsfunktion och HR-teamets arbete.

BambooHR:s bästa funktioner

Hantera alla anställda i en säker och organiserad databas var som helst med en internetanslutning.

Skapa rapporter med 49 inbyggda rapportfunktioner för att fatta strategiska och välgrundade beslut.

Förbättra introduktionen för nyanställda med introduktionsverktyg som hjälper dem att snabbare och bättre förstå säkerhetsprotokollen.

Engagera medarbetarna och samla in feedback för att skapa en positiv miljö som främjar arbetsmoralen och produktiviteten på arbetsplatsen.

Begränsningar för BambooHR

Det finns begränsade anpassningsmöjligheter för hantering av medarbetarnas prestationer.

Programvaran saknar en centraliserad kunskapsbas för att hjälpa nya användare.

Priser för BambooHR

Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 800 recensioner)

4. HiBob

Bäst för integrering av skalbara HR-lösningar

via HiBob

HiBob är en modern och intuitiv HR-lösning med funktioner som prestationshantering, ersättningshantering, arbetsflöden och onboarding. Den erbjuder allt du behöver för att dina medarbetare ska kunna arbeta effektivt och smidigt.

Oavsett om dina bygganställda debiterar per timme, dag eller månad behöver du inte oroa dig för att spåra deras fakturerbara timmar.

HiBob sticker ut bland sina konkurrenter eftersom det är avsett för alla användare (anställda och ledning) och inte enbart för HR.

Dessutom förstår experterna på HiBob att HR är en viktig drivkraft för företagets framgång och hjälper dem att fatta datadrivna beslut med hjälp av avancerad analys och KPI-spårning.

HiBobs bästa funktioner

Främja kommunikationen med hjälp av engagemangsfunktionerna, även när dina anställda inte är på plats.

Driv företagets tillväxt och expansion genom att anpassa dig till byggföretagets ständigt föränderliga affärskrav.

Spåra data om medarbetarnas tillgänglighet och projektets slutförande med HiBobs HRIS-system.

HiBobs begränsningar

Programvaran saknar en samlad översikt över alla företagets helgdagar på en och samma skärm.

Det finns begränsade anpassningsmöjligheter för feedback och undersökningar.

HiBob-priser

Anpassad prissättning

HiBob-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

5. Keka

Bäst för prestationshantering

via Keka

Denna HR-programvara skapar en användarcentrerad upplevelse med sin intuitiva inkorg, som låter dig hantera alla uppgifter och arbetsflöden från ett och samma ställe. Det innebär att du och dina anställda enkelt kan spåra onboarding-uppgifter, godkännanden av ledighet, feedback från kollegor och godkännanden av utgifter från ett gemensamt utrymme som är tillgängligt på mobilen och webben.

Det som lockade mig mest med denna programvara är dess prestationshanteringssystem, som är idealiskt för tillväxtinriktade organisationer. Den erbjuder 360-graders vyer, OKR-programvara, enskilda möten och kontinuerlig feedback för att ge värdefulla insikter om dina medarbetare och eliminera alla hinder.

Som ett resultat kan du hantera ditt team av tillfälliga arbetare fullt ut och följa deras prestationer för att fatta beslut om fast anställning.

Du kan också generera omedelbara medarbetarrapporter och ge medarbetarna en SSO-baserad självbetjäningsplattform där de kan uppdatera sina profiler, ansöka om ledighet och mycket mer.

Kekas bästa funktioner

Granska HR-mål och prestationer för att analysera potential och besluta om att göra anställda fast anställda.

Tilldela olika prestationsnivåer baserat på medarbetarnas betyg för att hålla dina kvalificerade medarbetare motiverade och konkurrenskraftiga.

Automatisera löneinställningarna genom att spåra arbetstimmar och anpassa lönekomponenterna.

Kekas begränsningar

Vissa aktiviteter och funktioner tar tid att ladda.

Verktyget har så många funktioner att det krävs en viss inlärningskurva.

Keka-priser

Från 20 $/månad

Keka-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

6. Paycor

Bäst för skräddarsydda HR-programvarulösningar

via Paycor

Paycor hjälper dig att bygga ett produktivt byggteam med funktioner som ett förstklassigt rekryteringsverktyg, ett system för lärandehantering, efterlevnad av statliga och kommunala regler, automatiserad blandad övertid, beräkning av skiftdifferenser och mycket mer.

Du kan också lita på Paycors rekryteringsfunktion för att hitta och anställa de bästa talangerna med hjälp av funktioner som intervjuskattningskort.

Dessutom säkerställer lösningen för byggbranschen att du följer minimilönelagstiftningen genom att använda ackordslöner, blandade övertidsberäkningar, avancerade tidsklockor och mobila stämplingsfunktioner.

Paycor tillhandahåller även branschspecifik analys och insikter, vilket gör det möjligt för dig att jämföra omsättningshastigheter och andra viktiga mått med marknadsreferensvärden.

Paycors bästa funktioner

Få tillgång till praktisk vägledning, verktyg och experthjälp från teamet för att anpassa programvaran efter dina behov inom byggledning.

Minska administrativa processer med tillgång till realtidsberäkningar, tillgång till intjänade löner och varningar om skatteefterlevnad.

Skapa flexibla utgiftskategorier och anpassningsbara policyer för att hantera utgifterna för ditt byggföretag.

Paycors begränsningar

Självbetjäningssystemet har ibland buggar vid ansökan om ledighet.

Paycor-priser

Anpassad prissättning

Paycor-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 800 recensioner)

7. FactoHR

Bäst för medarbetarengagemang

via FactoHR

FactoHR fungerar smidigt på olika platser, så att du kan hantera lokala skatteberäkningar och efterlevnad. Det är också fantastiskt att automatisera processer som närvaroregistrering och lönehantering från flera platser.

Du kan också hantera närvaro och låta anställda begära ledighet från valfri plats.

FactoHR strävar efter att göra HR papperslöst genom att digitalisera allt, från personalhandböcker till dokumentation. FactoHR:s molnbaserade rese- och utgiftsmodul gör det också möjligt för anställda att lämna in utgiftsersättningar med kvitton direkt via ESS-portalen.

HR-avdelningen eller cheferna kan granska och godkänna ansökningar online, vilket förenklar utgiftshanteringen och ger bättre kontroll och översikt över medarbetarnas utgifter.

FactoHR:s bästa funktioner

Definiera hierarkin med ett organisationsschema för förbättrad rapportering från byggarbetarna.

Möjliggör smidig arbetshantering för anställda på flera platser

Anpassa lönekomponenter för enkel lönehantering och förenklad lönejustering.

Begränsningar för FactoHR

Programvarans funktionalitet kan vara komplex i början, med en inlärningskurva.

Användargränssnittet är inte särskilt väl utformat.

Priser för FactoHR

Anpassad prissättning

FactoHR-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

8. HRMantra

Bäst för AI-drivna HR-lösningar

via HRMantra

HRMantra är en avancerad AI-driven HR-programvara som påstår sig ge 10 gånger avkastning på investeringen och 30 minuter per anställd per dag. Denna HR-planeringsplattform erbjuder miljontals konfigurerbara policyer med omfattande funktioner för att ställa in obegränsade policyinställningar. Byggföretag måste följa flera regler, och ett starkt policyramverk med HRMatra är till stor hjälp för dem.

Programvaran är dessutom flerspråkig, har stöd för flera valutor och flera tidszoner. Det intuitiva gränssnittet gör den fullt användbar från alla smartphones, vilket gör den tillgänglig för bygganställda från olika regioner som är på resande fot.

HRMantras bästa funktioner

Få tillgång till AI-driven röstbot med en mängd förkonfigurerade API:er för omedelbar anslutning till olika tredjepartssystem.

Skapa rapporter med 180- eller 360-graders prestationshanteringssystem för att övervaka byggnadsarbetare.

Skapa anpassade LMS för att utbilda anställda och övervaka de kompetenser de förvärvat innan de börjar arbeta på arbetsplatsen.

Ställ in obegränsade, omfattande och anpassningsbara policyer

Begränsningar för HRMantra

Programvaran är långsam när det gäller att uppdatera ledighetsuppgifter och register, och det finns få automatiserade funktioner i HR-processerna.

HRMantra-priser

Anpassad prissättning

HRMantra-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. GreytHR

Bäst för åtkomst till realtidsdata

via GreytHR

GreytHR är en komplett HRMS-plattform som förenklar och förbättrar personalhanteringen. Med denna programvara kan du effektivisera alla HR-funktioner, från närvarohantering till prestationshantering och löneadministration.

Förutom vanliga funktioner som en centraliserad servicedatabas och en självbetjäningsportal för anställda kan du få tillgång till Bella, en snabbchattbot för anställda som undviker repetitiva frågor.

Realtidsdataflöde mellan moduler (såsom ledighet, närvaro, löner, utgiftsersättningar etc.) säkerställer att aktuell information alltid är tillgänglig för anställda och ledning. GreytHR kan enkelt integreras med olika programvaror från tredje part, inklusive redovisningssystem, ERP-lösningar, verifieringstjänster etc.

GreytHR:s bästa funktioner

Minimera driftstopp och maximera produktiviteten med förenklade HR-lösningar för byggbranschen.

Få tillgång till närvarodata i realtid och förenklad hantering av skift och övertid.

Exakta och punktliga utbetalningar med automatiserad hantering och genomförande

GreytHR:s begränsningar

Det kanske inte har lokaliserade funktioner för efterlevnadshantering.

Har inte de specifika funktioner som byggteam behöver.

GreytHR-priser

Från 50 $/månad

GreytHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 250 recensioner)

10. TriNet Zenefits

Bäst för molnbaserad HR-hantering

via TriNet Zenefits

Använd en intuitiv molnbaserad HR-plattform för att hantera alla dina HR-uppgifter på ett smidigt sätt. Den sammanför allt som hör till HR-hantering på en och samma plattform, oavsett om det gäller lönehantering eller analytiska insikter.

Dess omfattande funktioner för lönehantering skiljer denna programvara från andra på den konkurrensutsatta marknaden för HR-programvara för byggbranschen. De har rapporter om betalningar till entreprenörer, sammanfattningar av löner och skatter, sammanfattningar av skattebetalningar, rapporter om skatteskulder, en omfattande allt-i-ett-rapport och till och med automatisk registrering av nyanställda.

Men det är inte allt. Programvaran förenklar också administrativa uppgifter, från förmånsprogram till sjukförsäkringar för dina byggnadsarbetare. Dessa fördelar hjälper företag att minska tiden de lägger på löner och förmåner med 90 %.

TriNet Zenefits bästa funktioner

Förbättra prestationshanteringen inom byggbranschen med mallar för prestationshantering

Välj mellan olika HR-plattformskonfigurationer som passar dina specifika byggkrav.

Förenkla lönehanteringen och dokumenthanteringen för att snabbt kunna anställa nya medarbetare till byggprojekt.

Begränsningar för TriNet Zenefits

Navigeringen är inte särskilt intuitiv och det tar också tid att lära sig.

Priser för TriNet Zenefits

Essentials : 8 dollar per anställd och månad

Tillväxt : 16 dollar per anställd och månad

Zen: 27 dollar per anställd och månad

TriNet Zenefits betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Effektivisera hanteringen av HR-programvara för byggbranschen med ClickUp

Att hantera HR-processer är tröttsamt för byggföretag, men inte när du har den bästa HR-programvaran som stöd.

Du kan automatisera och effektivisera de flesta av dina arbetsuppgifter, såsom att spåra anställdas arbetstid, hantera löner och förenkla efterlevnadskrav. Det bästa med programvaran är att du kan anpassa dess funktionalitet efter dina behov.

ClickUps Human Research-verktyg är ett allt-i-ett-program för personaladministration som effektiviserar personalhanteringen med automatiserad lönehantering och prestationsuppföljning. Du kan också använda ClickUps mallar för prestationsutvärdering för att förenkla processen ytterligare.

En personalchefs vardag är full av utmaningar. Men med rätt verktyg kan du behålla duktiga medarbetare och förbättra den övergripande effektiviteten i personalhanteringen.

Registrera dig för ClickUp idag och välkomna en enkel och snabb personalhantering inom byggbranschen.