De 10 bästa HRIS-systemen för personaladministration 2025

När ett företag befinner sig i en tillväxtfas växer också personalregistret, vilket ökar de administrativa arbetsuppgifterna. För att hantera detta behöver du rätt HRIS-system (human resources information system).

Men med den överfulla HRIS-marknaden kan det ta tid och kräva mycket arbete att hitta en lösning som uppfyller specifika krav som skalbarhet, anpassningsbarhet och integrationsmöjligheter.

I den här artikeln lyfter vi fram de tio bästa HRIS-programvarorna.

Vi tittar på deras bästa funktioner, begränsningar, priser och kundbetyg så att du kan hitta det bästa digitala alternativet för att organisera och följa upp dina anställda, anpassat efter just ditt företags behov.

Vad är HRIS-system?

Human Resources Information Systems [HRIS] är en HR-programvara som organiserar, lagrar och hämtar medarbetardata när det behövs.

Programvaran integrerar centrala HR-funktioner som rekrytering, onboarding, lönehantering, förmånsadministration, närvaroregistrering och liknande administrativa uppgifter i en centraliserad plattform.

HRIS-system skiljer sig från HRMS (Human Resource Management System), som inkluderar funktioner för talanghantering och prestationshantering.

Vad ska du leta efter i HRIS-system?

Det kan vara svårt att välja rätt HRIS-system för ditt företag. Börja med att utvärdera om HRIS-systemet är enkelt att installera och använda, passar din budget och kan anpassas efter ditt företags behov.

Här är några funktioner som är ett måste i HRIS-system:

Onboarding-hantering: En idealisk HRIS-mjukvarulösning bör effektivisera onboarding-processen genom att förse nyanställda med nödvändiga dokument och utbildning.

Databashantering: Det bör eliminera behovet av stora personalakter och ge snabb åtkomst till relevant data via digitala filer.

Rapportering och analys: Leta efter HRIS-system som erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner för övervakning och spårning av Leta efter HRIS-system som erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner för övervakning och spårning av HR-KPI:er och viktiga affärsmetriker.

Lönehantering: Programvaran måste effektivisera och automatisera lönehanteringen och skicka in rätt skattedokumentation vid rätt tidpunkt.

Närvarospårning: Personaladministrationssystemet måste inkludera funktioner för ledighet och närvarospårning för att säkerställa insyn i arbetspass och anställdas närvaro.

Mobil tillgänglighet: Leta efter HRIS-system som erbjuder en dedikerad mobilapp. Att ha data till hands och lättillgänglig ger dig friheten att hantera din personal var du än befinner dig.

Låt oss dyka djupt in i de bästa HRIS-systemen som finns tillgängliga.

De 10 bästa HRIS-systemen att använda

Här är våra tio bästa val för den bästa HRIS-programvaran som erbjuder skräddarsydda lösningar för dina specifika affärsbehov:

1. ClickUp

Hantera personaladministrationen smidigt med de över 15 vyerna i ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning med en robust, mycket anpassningsbar svit av HR-verktyg. Med över 1000 integrationer till populär affärsprogramvara och hundratals anpassningsbara HR-funktioner hjälper ClickUp till att förenkla personalhantering och effektivisera verksamheten för smidig tillväxt.

Dessutom erbjuder ClickUp över 15 sätt att visualisera din personal och verksamhet, inklusive:

Tabellvy: för hantering av all personalinformation i ett kalkylbladsliknande format

Listvy: med flera alternativ för gruppering, sortering och filtrering

Formulärvy: för att samla in feedback genom kommentarer och enkäter och omvandla dem till en åtgärdsbar uppgiftslista

Arbetsbelastningsvy: för att övervaka varje anställds arbetsbelastning och aktiviteter

Kalendervy: med schemaläggningsalternativ för skift, virtuella möten och ledighet

Använd ClickUp Docs för att lagra personalregister, såsom personalhandböcker, utbildningsmaterial, checklistor för introduktion och interna policyer.

Lägg till anpassade fält i valfri vy för att spåra information om anställda eller kandidater, lägg till bilagor för dokument, länkar till externa resurser och mycket mer.

ClickUp erbjuder också hundratals gratis HR-mallar om du vill designa något annat än en personalhandbok eller en företagsprocess.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för företagshandbok innehåller nödvändiga avsnitt som uppförandekod, teampolicyer och klädkod, och erbjuder dessutom avsnitt som ofta förbises, såsom arbetstider, ADA-anpassningar och kommunikationspolicyer.

Snabba upp introduktionsprocessen för nya medarbetare så att de snabbare lär sig om företaget och kan börja bidra till arbetet.

Ladda ner mall ClickUps dokumentmall för företagsprocesser är utformad för att hjälpa dig att skapa och hantera ditt företags processer på ett och samma ställe.

Använd intuitiva instrumentpaneler och ClickUp Goals för att spåra milstolpar och andra mått på medarbetarnas tillväxt och utveckling. Utnyttja automatiseringen i ClickUp för att skapa uppgifter, tilldela dem, infoga kommentarer, ändra uppgiftsstatus och mycket mer.

ClickUp har också anpassningsbara instrumentpaneler som är mycket visuella och främjar samarbete i realtid mellan alla inblandade parter.

ClickUps bästa funktioner

Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från alla HR-relaterade uppgifter inom och kopplade till plattformen med ClickUp Brain.

ClickUp Brain: Sammanfatta mötesanteckningar, skriv om utbildningsmoduler eller granska texter för att snabbt hitta grammatiska fel.

ClickUp Forms: Skapa Skapa medarbetarundersökningar , pulsundersökningar, interna granskningsarbetsflöden etc.

Inbyggda mallar: Använd mallar för centrala HR-processer, inklusive databashantering, Använd mallar för centrala HR-processer, inklusive prestationsutvärdering 1:1-möten och lönehantering

ClickUp Chat: Samarbete i realtid mellan intressenter med hjälp av Samarbete i realtid mellan intressenter med hjälp av ClickUp Chat -vyn

ClickUp Dashboards: Använd över 50 widgets för att hantera data från HR-avdelningen, såsom tid till anställning, tillsatta tjänster och HR-teamets prestanda.

ClickUp Whiteboards: Omvandla ditt teams idéer till praktiska arbetsflöden med Omvandla ditt teams idéer till praktiska arbetsflöden med ClickUp Whiteboards . Organisera uppgifter, effektivisera HR-processer, mäta medarbetarnas prestationer osv.

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare upplever att inlärningskurvan är lite brant på grund av det stora antalet funktioner.

Begränsad funktionalitet på mobilen

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9836+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4009+ recensioner)

2. Deel

via Deel

Deel-personalportal med individuella uppgifter om anställda

Deel är en HRIS-lösning som passar företag av alla storlekar. Den har ett intuitivt användargränssnitt och anpassningsbara HR-funktioner som löneadministration, förmånsadministration, närvaro etc.

Detta HRIS-system erbjuder ett centraliserat arkiv för lagring av personaluppgifter på ett ställe, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst varifrån som helst.

Om du hanterar en global personalstyrka kan Deel enkelt navigera i komplexiteten i internationell företagsledning. Det erbjuder ett robust API för att anpassa integrationer och automatisera i stor skala.

Dessutom kan detta personaladministrationssystem hantera efterlevnaden av lokala och internationella anställningsregler, så att du aldrig behöver oroa dig för din globala personalstyrka.

Deel bästa funktioner

Se anställdas löner, förmåner och utgifter på ett och samma ställe

Ordna lokala pensionsplaner, sjukförsäkring eller stipendier för dina anställda.

Effektivisera onboarding med organisationsscheman och fördefinierade arbetsflöden

Automatisera löneberäkning, avdrag och skatteavdrag

Om du anställer medarbetare från hela världen kan du utnyttja EOR- och PEO-tjänster med funktioner som lönehantering, regelefterlevnad, avtalshantering och ersättning av utgifter.

Erbjud visumsponsring, immigrationsstöd, lokalanpassade förmåner och global aktiehantering för din spridda personalstyrka.

Deel-begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter och anpassningsbarhet

Ingen dedikerad mobilapp

Ger inte skatterådgivning till distansarbetande entreprenörer som arbetar med externa företag.

Deel-priser

Anpassade priser

Dela betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2329+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (523+ recensioner)

3. Paycor

via Paycor

Paycor är ett molnbaserat, omfattande HRIS-system med ett rent och intuitivt användargränssnitt. Det underlättar viktiga HR-funktioner och vardagliga administrativa arbetsflöden genom att automatisera dem och spara tid för dina HR-team.

Denna programvara är mycket konfigurerbar och anpassar sig enkelt efter dina unika affärsbehov. Oavsett om du behöver onboarding, lönehantering eller personaladministration kan Paycor effektivisera verksamheten från rekrytering till övervakning och optimering av din personalstyrka.

Paycor tillhandahåller en enhetlig informationsdatabas som gör det möjligt för företag att bli papperslösa med digitala dokument- och formulärlösningar.

Paycors bästa funktioner

Förenkla onboarding med ett system för att spåra sökande och funktioner för att publicera lediga tjänster och introducera nyanställda – allt på en enda plattform.

Automatisera löne- och skatteberäkningar, punktlig skattedeklaration och andra administrativa uppgifter.

Använd det egenutvecklade ACA-verktyget för rapportering och efterlevnad för att förbereda, generera och arkivera formulär som 1094-C och 1095-C för efterlevnad av förmåner.

Anpassa instrumentpaneler och fördefinierade rapportmallar för enkel visualisering av aktuella personalfrågor och marknadstrender.

Paycors begränsningar

Implementeringen kan vara lite knepig.

Mobilappen är inte helt optimerad.

Den anpassade rapporteringsfunktionen saknar anpassningsbarhet och användarvänlighet.

Paycor-priser

Anpassade priser

Paycor-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (715+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (2750+ recensioner)

4. Rippling

via Rippling

Rippling är ett molnbaserat globalt personalinformationssystem som låter dig hantera och automatisera personaladministration globalt, från introduktion av nya medarbetare till avslutande av anställningar.

Programvaran lokaliserar dynamiskt allt baserat på medarbetarnas plats – från fält och dokument till valutor. Det som utmärker Rippling är dess inbyggda app- och enhetshanteringsfunktioner som stödjer behoven hos en distansarbetande personalstyrka.

Du kan registrera anställda i sjukförsäkringar, skicka anställningserbjudanden, göra bakgrundskontroller, hantera pappersarbete för nyanställda, lägga till anställda i lönelistan och mycket mer under hela anställningscykeln.

Ripplings bästa funktioner

Använd centraliserade datainsamlingsutrymmen för att samla in, lagra och få tillgång till medarbetarinformation med ett klick.

Inaktivera automatiskt före detta anställdas konton, lösenord, användarkontroller och enhetsägande när de slutar.

Anpassa rapporteringsalternativen med inbyggda mallar och datavisualiseringselement.

Automate erbjuder automatiserad brevgenerering, globala bakgrundskontroller och pappersarbete för nyanställda för att effektivisera HR-processer.

Utför löneberäkningar, avdrag och skatteinlämningar i synk med regionala lagar om löneadministration automatiskt.

Flexibel tids- och närvarohantering för dina frilansare, kontraktsanställda eller timanställda

Rippling-begränsningar

Funktionerna för prestationsutvärdering och godkännande av ledighet kan förbättras.

Brist på detaljer i organisationsscheman och lönebesked

Rippling-prissättning

Från 8 dollar per månad per användare

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2276+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (3029+ recensioner)

5. Gusto

via Gusto

Gusto är ett lättanvänt och flexibelt HRIS-system som hjälper HR-personal att hantera medarbetarinformation, löner, förmåner, 401[k], arbetsskadeersättning och mycket mer från en enda kontrollpanel.

Gustos molnbaserade lösning hjälper till att hantera onboarding, medarbetarengagemang, löner och försäkringar.

Gusto erbjuder dessutom omfattande löneverktyg som möjliggör en smidig upplevelse när det gäller att ersätta anställda och entreprenörer. Du kan också arkivera, underteckna, faxa och spara alla dina dokument elektroniskt i din Gusto-instrumentpanel.

Dessutom underlättar det för anställda att optimera sina löner via kostnadsfria finansiella verktyg, såsom papperslösa betalningar via Gusto Wallet och betalkort.

Gustos bästa funktioner

Dra nytta av obegränsade löneutbetalningar utan extra kostnad, automatisera direktinsättningar, avdrag, skattedeklarationer och internationella betalningar till entreprenörer.

Anpassa checklistor för onboarding, e-skyltar, dokumentlagring och skräddarsydda mallar för anställningserbjudanden för en smidig onboarding.

Få tillgång till användarvänliga rapporteringsverktyg och en samling rapportmallar för tids-, prestations- och löneuppföljning.

Skräddarsy förmånerpaket, inklusive valfria planer för syn, tandvård, pension, HSA och FSA, arbetsskadeersättning och pendlarförmåner.

Mobil tidrapportering med geolokalisering, övertidsvarningar, automatiserad godkännande av ledighetsansökningar, PTO-spårning och mycket mer.

Begränsningar för Gusto

Semesterpolicyn behöver förbättras

Saknar flexibla kalender- och uppgiftshanteringsfunktioner

Gusto-priser

Enkelt: 40 dollar per månad + 6 dollar per anställd

Plus: 80 dollar per månad + 12 dollar per anställd

Premium: Anpassad prissättning

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1883+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (3812+ recensioner)

6. Arcoro

via Arcoro

Arcoro erbjuder ett modulärt personalinformationssystem som är utformat för att effektivisera och automatisera HR-uppgifter för byggföretag.

Denna HR-programvara innehåller funktioner för rekrytering, onboarding, hantering av personalregister och efterlevnadshantering i enlighet med branschspecifika DOT- och federala bestämmelser.

Arcoro bästa funktioner

Dra nytta av en centraliserad hubb för hantering av medarbetardata och register.

Hantera arbetskraftskostnader och personalplanering för att maximera resursfördelningen och förbättra projekteffektiviteten.

Lättanvänd modul för förmånsadministration, integrerad med över 300 partners, inklusive ledande försäkringsbolag, löneadministratörer, ERP- och HRMS-programvara

Hantera in- och utcheckningsfunktioner för anställda på plats med möjlighet att kontrollera hälsotillståndet via frågor som anges i inloggningsportalen.

Spåra tid och närvaro för korrekt löneberäkning, säker dokumentation och rapportering av efterlevnad.

Utnyttja moduler för successionsplanering för att identifiera och utveckla framtida ledare inom organisationen.

Arcoro-begränsningar

Programvaran är inte idealisk för företag med fluktuerande personalstyrka.

Arcoro har en mobilapp men med begränsad funktionalitet.

Rapporteringsfunktionerna för prestanda och utgifter är minimala.

Arcoro-priser

Anpassade priser

Arcoro-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (89+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (101+ recensioner)

7. Justworks

via Justworks

Justworks är ett av de mest omfattande och användarvänliga HR-systemen som erbjuder ytterligare PEO- och löneadministrationstjänster. Plattformen fungerar som en centraliserad hubb för HR-personal som effektivt kan lagra, organisera och hantera medarbetarinformation, med support dygnet runt från HR-konsulter.

Justworks erbjuder en central plats för lagring och distribution av viktiga dokument, inklusive utbildningsmanualer, anställningsavtal och prestationsrapporter. Denna funktion säkerställer att dina data är säkra och eliminerar behovet av fysiska dokument.

Justworks bästa funktioner

Utnyttja funktioner som hantering av personalhandböcker, e-signering, automatiserad generering av anställningserbjudanden, mallar för policyer etc. för onboarding.

Sömlös efterlevnad av federala, statliga och lokala efterlevnadslagar, tillsammans med automatiserad inlämning av löneskatt, inklusive W-2, 1099, 940 och 941 elektroniskt.

Automatisera tidrapporteringen för anställda med löneavstämning, anpassad efter övertids- och rastregler, i kombination med geofencing-funktioner.

Anpassa instrumentpaneler och fördefinierade mallar för att effektivisera insikter om PTO-förfrågningar, utbildningsstatus och företagsundersökningar, integrerat med programvara som QuickBooks och Xero.

Självbetjäningsportal för anställda där de kan uppdatera personlig information, visa lönebesked och skatteformulär samt registrera sig för förmåner.

Justworks begränsningar

Rapporteringen för löner är krånglig och förvirrande för AR-avdelningarna.

Återkommande utgiftsersättningar måste schemaläggas manuellt.

Justworks priser

Grundläggande: 59 dollar per månad per anställd

Plus: 99 dollar per månad per anställd

Justworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (435+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (718+ recensioner)

8. Remofirst

via Remofirst

Remofirst är en ledande HRIS-programvara som riktar sig till småföretag med helt distansbaserade team. Programvaran hjälper dig att betala dina anställda i tid och i deras lokala valuta. Den hjälper också till att diversifiera dina personalerbjudanden och förmåner oavsett var dina anställda befinner sig.

En av dess bästa funktioner är modulen Employer-of-Record [EOR]. Anställ distansarbetare och nya entreprenörer utan att behöva oroa dig för skatte- och efterlevnadskrav i hemlandet.

Remofirst bästa funktioner

Skaffa en centraliserad hubb för HR-relaterade uppgifter och hantering av humankapital.

Utnyttja EOR-modulen för att anställa de bästa globala talangerna utan att behöva oroa dig för lokala lagar om löner, skatter, arbetsrätt och efterlevnad.

Lönesystem med flera valutor för entreprenörer i USD, EUR, GBP, CAD eller SGD

Få tillgång till RemoHealth, en skräddarsydd global privat sjukförsäkring som inkluderar exceptionell tand-, recept- och synförsäkring.

Effektivisera onboardingprocessen samma dag i över 180 länder

Tillhandahåll lokalt kompatibla frilansavtal, vilket är viktigt för företag som vill undvika böter och andra påföljder på grund av felaktig klassificering.

Remofirst-begränsningar

Det finns en brant inlärningskurva med nästan ingen dokumentation eller resurser tillgängliga på webben.

Brist på funktioner som prestations- och ersättningshantering

Remofirst-priser

Arbetsgivare: 199 dollar per person och månad

Entreprenör: 25 dollar per person och månad

Remofirst betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (59+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Eddy

via Eddy

Eddy är en allt-i-ett-HRIS-programvara för småföretag som vill anställa, hantera och betala anställda – genom ett inkluderande system.

Plattformen erbjuder robusta verktyg för personal utan skrivbordsarbete som effektiviserar HR-uppgifter och processer och förenklar medarbetarnas upplevelse.

Dessutom sparar Eddys fullservice-lönehanteringssystem värdefull HR-tid och minskar lönefel samtidigt som det följer komplicerade lagar och deadlines.

Eddy bästa funktioner

Gör det möjligt för nyanställda att slutföra onboardingprocessen före sin första arbetsdag med medarbetarstyrd onboarding.

Molnbaserad dokumentlagring och organisering med organisationsscheman och en medarbetarkatalog

Anpassningsbara PTO-planer som uppfyller småföretagens behov

Spåra anställdas arbetstid, håll ordning på tidrapporter och skapa ledighetsrapporter med en mobil tidrapporteringsapp.

Eddy-begränsningar

Flera ledighetsansökningar kan inte lämnas in på en och samma dag.

Saknar inbyggd kommunikation som kan hjälpa anställda att kontakta HR, vilket hindrar den övergripande upplevelsen för anställda.

Eddy-prissättning

Gratis provperiod tillgänglig

Priserna börjar på 6 dollar per månad och person.

Eddy-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (67+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (41+ recensioner)

10. HiBob

via HiBob

HiBob, eller Bob, är ett av de ledande HRIS-systemen. Det ökar medarbetarnas produktivitet, engagemang och lojalitet med olika anpassningsbara moduler och arbetsflöden för den moderna arbetsstyrkan.

Automatisera allt från onboarding till löneutbetalningar med strömlinjeformade godkännandeprocesser. Håll koll på anställdas arbetstider, närvaro och ledighet på ett och samma ställe. Slutför löneutbetalningarna i tre steg och säkerställ noggrannhet och punktlig rapportering till leverantören.

HiBobs bästa funktioner

Få tillgång till hantering av medarbetardata och insikter om företagets personalstyrka för effektiv personalhantering via Documents Hub.

Automatisera hela processen för effektiviserade godkännandecykler relaterade till centrala HR-funktioner, såsom onboarding, närvaro, löner och förmåner.

Centralisera övervakningen av anställdas prestationer, arbetade timmar, närvaro och ledighet.

Automatisera hela lönecykeln i tre steg, från insamling av lönedata till verifiering av dess riktighet och skickande av en rapport till löneadministratören inom en fastställd tidsram.

Spåra väntande och aktiva förmåner för anställda, utöver anpassning av nya förmåner.

Rapporteringsfunktion för anställda för att diskret varna HR-personal om olämpligt beteende på arbetsplatsen.

HiBobs begränsningar

Företagsundersökningar och modulen för medarbetarfeedback kan förbättras.

Externa dokument [dvs. Excel, PDF-filer etc.] kan inte laddas upp för många funktioner.

HiBob-priser

Anpassade priser

HiBob-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (777+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (136+ recensioner)

Effektivisera personaladministrationen med den bästa HRIS-programvaran

Om du letar efter de bästa sätten att hantera medarbetardata hjälper HRIS-programvara dig att uppfylla alla dina behov.

Vår omfattande lista över de 10 bästa HRIS-systemen bör vara till hjälp, men vi tror att du får en extra fördel med ClickUp!

Med hundratals gratis HR-mallar med funktioner relaterade till onboarding, målsättning, talangutveckling, processstandardisering, medarbetarförfrågningar och prestationsutvärderingar är ClickUp en allt-i-ett-plattform som effektiviserar dina HR-processer i samband med hantering av medarbetardata och mycket mer.

Dessutom är ClickUp en kostnadseffektiv programvara. Få tillgång till obegränsat antal uppgifter, lägg till valfritt antal intressenter, planera och hantera dina projekt med Whiteboards, skapa och visualisera projektkrav med Docs, lagra cirka 100 MB data och mycket mer – med ClickUps Free Forever Plan.

För att se hur plattformen stödjer dina HR-behov, registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!