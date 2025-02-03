Källkodshantering omdefinierad: 10 fantastiska Bitbucket-alternativ 2025

Det finns inga ord som kan beskriva den panik som uppstår efter irreparabla kodningsfel. För många kodare är det faktiskt en av deras värsta mardrömmar att av misstag radera en kodblock. ?
Lyckligtvis har kodförvar varit en game changer för att skydda integriteten i ditt arbete, tack vare alternativ för säker kodhosting och versionskontroll.
Bitbucket är en populär webbaserad lagringstjänst för versionshantering, som riktar sig till källkodsutvecklare och i synnerhet företag som hanterar privat och proprietär kod.
Trots att det har en rad funktioner kan det finnas många anledningar till att du vill ha ett alternativt produkt. Du kanske letar efter en säkrare instrumentpanel eller behöver inbyggt stöd för kanariefunktioner och funktionsflaggor.
Vi har noggrant sammanställt en lista över de 10 bästa Bitbucket-alternativen som för närvarande finns på marknaden. Utforska våra minirecensioner för att hitta det perfekta verktyget som fyller Bitbuckets luckor och smidigt anpassar sig efter dina behov inom kodning och mjukvaruutveckling.
Vad är Bitbucket och hur fungerar det?
Bitbucket är en skalbar molnbaserad plattform för kodförvaring som förenklar lagring, hantering och versionskontroll av kod. Den fungerar som en centraliserad hubb för övervakning av Git-förvar, vilket gör det möjligt för mjukvaruutvecklingsteam att bidra, initiera, testa och distribuera kod på ett effektivt sätt. ??
Utvecklare använder arkiv som Bitbucket för att spåra, granska och godkänna ändringar som gjorts av bidragsgivare och återgå till tidigare versioner om det behövs. Dessa verktyg fungerar genom att lagra inte bara kod utan också relaterade tillgångar, såsom dokumentation, tester och skript, vilket underlättar teamsamarbetet genom mer organiserade arbetsflöden.
I allmänhet kan arkiv hostas:
- Lokalt på en server
- På nätverksansluten lagring (NAS)
- Fjärrstyrt i molnet (som är fallet med Bitbucket)
Vilka funktioner ska du leta efter i ett Bitbucket-alternativ?
Ett bra Bitbucket-alternativ bör helst ha följande viktiga funktioner:
- Stöd för Git och Mercurial: Det bör stödja både Git- och Mercurial-versionshanteringssystem (VCS), vilket ger användarna flexibilitet i sitt val.
- Förgreningsstrategier: Se om alternativet stöder förgreningsstrategier för att generera oberoende arbetslinjer från en huvudkodbas.
- Pull-förfrågningar: Det bör erbjuda ett robust system för pull-förfrågningar som möjliggör kodgranskning, diskussioner och samarbete mellan teammedlemmarna.
- CI/CD-pipeline: Leta efter en inbyggd CI/CD-pipeline (kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution) för att automatisera processerna för kodbyggande, testning och leverans.
- Åtkomstkontroll: Det bör inkludera åtkomstkontroll som gör att du kan tillåta och begränsa åtkomst till dina arkiv, vilket säkerställer datasäkerheten ?
- Integrationer: Önskvärda integrationer med verktyg och tjänster, såsom system för fel- och problemspårning och projektledningsverktyg, effektiviserar arbetsflödena för mjukvaruutveckling.
De 10 bästa Bitbucket-alternativen för dina källkodsbehov
Här presenterar vi vårt urval av de 10 bästa Bitbucket-alternativen som erbjuder säker kodlagring och möjliggör smidigt samarbete med ditt team – låt oss ta en titt! ?
1. GitHub
GitHub har 100 miljoner arkiv och 40 miljoner användare världen över, vilket gör det till den ultimata hubben för källkodshosting och Git-versionshantering. ?
Plattformen erbjuder privata och offentliga arkiv för utvecklare, med alternativ för arkivhantering, kodgranskning, felspårning, pull-förfrågningar och inline-redigering med Markdown-stöd. Med tvåfaktorsautentisering aktiverad kan du skydda dina filer från obehörig åtkomst.
Programvaran fokuserar främst på offentlig kod och är skriven i Ruby- och Erlang-språkmodeller, vilket ger utvecklare mångsidighet. Den erbjuder också desktopklienter för Windows och Mac, sömlös integration med populära appar och (delvis) stöd för Git och SVN, vilket gör den lämplig för både personliga och affärsrelaterade utvecklingsprojekt.
GitHubs bästa funktioner
- Stöder över 200 programmeringsspråk
- Erbjuder Git-stöd
- Tvåfaktorsautentisering
- Värd för ett stort antal open source-projekt
- Systematiska alternativ för kodgranskning
GitHubs begränsningar
- Funktionerna för kodsökning och jämförelse kan förbättras.
- Integration med andra verktyg kan vara utmanande
GitHub-priser
- Gratis
- Team: 3,67 $/månad per användare
- Enterprise: 19,25 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
GitHub-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)
2. GitLab
GitLab förändrar sättet du samarbetar och bygger programvara på. Detta öppen källkodswebbgränssnitt är byggt kring Git och använder sitt eget källkontrollsystem och fungerar via en enda applikation, vilket hjälper teamen genom hela utvecklingsprocessen och avsevärt minskar cykeltiden.
Plattformen bidrar till kostnadsminskningar i utvecklingsprocessen och ökar utvecklarnas effektivitet. Dessutom erbjuder den en omfattande DevOps-tjänst med inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom container- och beroendeskanning, kontroll av licensöverensstämmelse och upptäckt av hemlig information. ?
Dessutom erbjuder GitLab mångsidiga distributionsalternativ, inklusive självhanterade, lokala och molnbaserade SaaS. Resultatet? Du kan säkerställa funktionskonsistens mellan distributionsmodellerna, vilket förenklar övergången för kunderna samtidigt som funktionaliteten förblir intakt.
GitLabs bästa funktioner
- Inbyggt CI/CD-ramverk
- Kanban-tavlor för arbetsorganisation
- DevSecOps-verktyg för snabbhet och säkerhet
- AI-kodningsverktyg för automatisering av arbetsflöden
- Flexibilitet vid distribution för open source-projekt
- Gitlab Buddy, ett praktiskt tillägg till Chrome
Begränsningar i GitLab
- Skulle behöva fler UI-funktioner för CI/CD
- Uppgradering kan kräva en betydande mängd anpassning.
GitLab-priser
- Gratis
- Premium: 29 $/månad per användare
- Ultimate: 99 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
GitLab-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
3. Sourcetree
Sourcetree från Atlassian är en Git-klient för datorer som effektiviserar interaktionen med din kod och förbättrar hanteringen av arkivet genom intuitiva visualiseringar. Det användarvänliga gränssnittet passar nybörjare samtidigt som det erbjuder produktivitetshöjande funktioner för erfarna användare.
Plattformen gör det möjligt för dig att enkelt hålla dig uppdaterad om teamets uppdateringar med hjälp av dess rika förgreningsdiagram. Du kan enkelt välja mellan olika grenar, granska ändringsuppsättningar och lagra kod. ?
Tack vare Git Large File Support kan team enkelt övervaka viktiga datatillgångar från en central plats. Sourcetree förenklar också komplexa distribuerade versionskontrolluppgifter, vilket hjälper dig att hantera större projekt på ett effektivt sätt.
Sourcetrees bästa funktioner
- Kompatibel med Windows och Mac
- Detaljerade förgreningsdiagram
- Fungerar med Git och Mercurial
- Lokal sökning genom commit-punkter
- Stöder stora filer
Begränsningar i Sourcetree
- Kan ibland uppvisa fördröjningar
- En betydande inlärningskurva för nya utvecklare
Priser för Sourcetree
- Gratis
Sourcetree-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)
4. Phabricator
Phabricators mångsidiga verktygsset täcker mjukvaruutveckling, sprintledning, kodhosting och omfattande kodgranskning. Med fullt stöd för Mercurial- och SVN-arkiv är det en skalbar, snabb lösning. Phabricator är helt öppen källkod, vilket skiljer det från Bitbuckets företagsinriktade approach.
I Phabricator kan du effektivt granska kod med hjälp av Differential, hosta arkiv lokalt och hålla koll på de som hostas externt. Förbättra kontinuerliga integrationsprocesser genom interna chattkanaler. ?
Plattformen utökar sin funktionalitet med källkodsgranskning genom Herald, vilket gör att du kan initiera granskningar och spåra buggar. Dessutom erbjuder den flexibilitet när det gäller att hantera buggar genom skräddarsydda uppgiftsformulär och delegerad uppgiftshantering.
Phabricators bästa funktioner
- API för att skriva skript som interagerar med Phabricator
- Värd för en dokumentwiki för textskapande och konfliktlösning
- Stöder Git, Mercurial och SVN
- Källkodsrevisioner
- Chattkanal för enkel kommunikation
Phabricators begränsningar
- Utmanande att tillgodose specifika affärsbehov
- Något förvirrande att navigera för nya användare
Priser för Phabricator
- Gratis
Betyg och recensioner av Phabricator
- G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)
5. Azure DevOps Server
Effektivisera koddelning, arbetsuppföljning och programvaruleverans med Azure DevOps Servers integrerade verktyg. Det är en Microsoft-server i företagsklass som kan fungera som en utmärkt integrerad utvecklingsmiljö (IDE). ?
Det gör det möjligt för utvecklare att planera arbetet, samarbeta kring kodutveckling och bygga eller distribuera applikationer, med hjälp av verktyg som:
- Azure Repos: Erbjuder molnbaserade privata Git-arkiv för källkodskontroll.
- Azure Pipelines: Implementerar CI/CD i olika språk, plattformar och molnmiljöer.
- Azure Boards: Har smidiga verktyg för arbetsplanering och uppföljning, Scrum, Kanban och hantering av kodfel.
- Azure Test Plans: Tillhandahåller verktyg för apptestning, inklusive kontinuerlig och manuell/utforskande testning.
- Azure Artifacts: Möjliggör delning av paket från offentliga eller privata källor, enkelt integrerat i din pipeline.
Azure DevOps Server, som är värd på plats, underlättar tvärfunktionellt teamarbete, oavsett projektets storlek. Ditt team kommer att uppskatta dess samarbetsverktyg, såsom anpassningsbara instrumentpaneler, inbyggda wikis och konfigurerbara aviseringar.
Azure DevOps Server – de bästa funktionerna
- Integreras med GitHub Enterprise Server
- Främjar en samarbetsinriktad arbetskultur
- Fungerar bra med tillägg som Excel, Code Search och Replace Tokens.
- Team Foundation-versionshantering
- Kontinuerlig integration
Begränsningar för Azure DevOps Server
- En något brantare inlärningskurva för hantering av backlog-objekt
- Begränsade dashboardfunktioner
Priser för Azure DevOps Server
- Grundläggande plan: 6 $/månad per användare
- Basic + Test Plan: 52 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Azure DevOps Server
- G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
6. Gitea
Gitea är en praktisk pärla i världen av Git-tjänster. Den är byggd på programmeringsspråket Go, vilket gör den lättviktig och användarvänlig, med fördelen att den släpps under MIT-licensen. ?
Det primära syftet med denna öppen källkodsplattform är att ge användarna ett snabbt och enkelt sätt att skapa en egenhostad Git-tjänst. Använd kodhosting för att skapa arkiv, hantera kodfiler och hantera grenar. Granska kod enkelt genom Pull Request och AGit-arbetsflöden och hantera projekt genom Kanban-tavlor.
Gitea är kompatibelt med alla plattformar som stöder Go. Det är dessutom enkelt att installera och har minimala systemkrav, vilket skiljer det från många konkurrenter.
Giteas bästa funktioner
- Kompatibel med de vanligaste operativsystemen (Windows, macOS och Linux)
- Fungerar bra på processorer som PowerPC, ARM och i386.
- Lätt och lättnavigerat gränssnitt
- Stöder över 20 olika pakethanterare som Cargo, Chef och Conan.
- Integration med databaser som SQLite, MySQL och PostgreSQL
Begränsningar för Gitea
- Funktionen för säkerhetskopiering och återställning kan förbättras.
- Ofta svårt att komma igång jämfört med annan programvara för öppen källkodsprojekt
Priser för Gitea
- Tillgängligt vid kontakt
Gitea-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (10+ recensioner)
- AlternativeTo: 4,4/5 (mindre än 10 recensioner)
7. Assembla
Assembla utmärker sig som en säker plattform för projektsamarbete och versionshantering. Den hostar säkert Git-, Apache Subversion- och Perforce-arkiv i molnet inom en enda plattform.
Plattformens versionshanteringssystem hjälper utvecklingsteam att uppfylla standarder som HIPAA, PCI, SOC2 och GDPR. Navigera enkelt mellan olika standarder i en enhetlig kontrollpanel som hanterar din källkod och dina open source-projekt.
Assembla utmärker sig genom att vara den enda plattformen på vår lista som erbjuder NextGen SVN. Dessutom förbättrar den användarupplevelsen med funktioner som kodsökning, låsning och sammanfogningsbegäran, som är smidigt tillgängliga via mobil-, dator- och webbapplikationer.
Allt detta levereras inom SOC2-ramverkets säkra gränser. ?
Assemblas bästa funktioner
- NextGen SVN-stöd
- Integreras med verktyg som GitHub, Slack och Zapier
- Avancerat gren skydd och IP-vitlistning
- Snabb prestanda
- Global skalbarhet
Assemblas begränsningar
- Registreringsprocessen kan ibland vara en utmaning för vissa mjukvaruutvecklingsteam.
- Svårt att konfigurera för en miljö med många projekt
Assembla-priser
- Perforce Cloud: 52,25 $/månad per användare
- Perforce Enterprise: Anpassad prissättning
- Subversion Cloud: 19 $/månad per användare
- Subversion Enterprise: Anpassad prissättning
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Assembla-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 90 recensioner)
8. Gogs
Gogs är en Go-baserad, öppen källkods-Git-server utformad för självhosting. Den välkomnar både offentliga och privata arkiv och erbjuder ett webbgränssnitt med omfattande konfigurationsalternativ. ⚙️
Dess unika funktioner inkluderar stöd för SSH-nycklar och HTTP-autentisering samt möjligheten att hantera flera arkiv.
Den inbyggda revisionsloggen hjälper till att övervaka ändringar av milstolpar, behörigheter och problem, medan den integrerade wikin har funktioner för filjämförelse och syntaxmarkering.
Plattformens åtkomstkontroll på arkivnivå garanterar fullständig kontroll över behörigheter för visning och ändring av filer. Dessutom erbjuder dess ärendehanterare omfattande verktyg för att spåra buggar och milstolpar, vilket effektiviserar projektledningen.
Gogs bästa funktioner
- Kompatibel med Windows, Mac, Linux och ARM
- Användbara revisionsloggar
- Möjliggör filjämförelse
- Robusta visningskontroller
Gogs begränsningar
- Det kan vara något utmanande att söka efter data i rapporter.
- Notifikationssystem kan ibland vara opålitliga
Gogs prissättning
- Ingen information tillgänglig
Gogs betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (10+ recensioner)
- AlternativeTo: 4,6/5 (mindre än 10 recensioner)
9. Helix Core
Kliv in i världen av Helix Core, en versionshanteringsmotor i företagsklass som fokuserar på utvecklingssamarbete, oavsett hur stort ditt team är. ?
Denna plattform förenklar komplexa arbetsflöden för storskalig produktutveckling och säkerställer snabbare produktskapande. Helix Core stöder Mercurial-arkiv och spårar och hanterar noggrant ändringar av digitala tillgångar som kod, video, stora binära filer och IP-adresser. Den skalar också oändligt samtidigt som den bibehåller förstklassig prestanda.
Plattformen integreras med ditt nuvarande arbetsflöde och verktygskedja. Den fungerar bra med Git och erbjuder API:er, så att du kan ansluta den till vilket verktyg som helst, även om det inte finns något plugin tillgängligt.
Helix Core bästa funktioner
- Integreras med populära verktyg som Visual Studio och Git
- Stöder Mercurial-arkiv
- Sömlöst samarbete i en agil miljö
- Spårbarhet från början till slut under hela utvecklingscykeln
Begränsningar för Helix Core
- Att hantera flera arbetsytor kan vara krävande
- Gränssnittet är inte lätt att bemästra
Priser för Helix Core
- Gratis för upp till 20 användare – priser för större team kan erhållas vid kontakt.
Helix Core-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)
10. Beanstalk
Nå nya höjder inom kodning med Beanstalks magiska krafter. ?
Plattformen erbjuder ett omfattande arbetsflöde som gör det möjligt för utvecklare att skapa, granska och distribuera kod utan stress. Denna hostade versionshanteringstjänst erbjuder stöd för både SVN- och Git-arkiv.
Det är perfekt för nystartade företag och frilansare som söker säkerhetsfunktioner som åtkomst- och IP-begränsningar, tillsammans med prioriterad support och flexibla distributionsalternativ.
Beanstalks kodgranskningsprocess är expertutformad för att initiera tidiga diskussioner och integreras sömlöst med din gren, vilket uppmuntrar till mer input och feedback från ditt team. Du kan också kolla in kodgranskningsstatistik för att skräddarsy distributionskonfigurationer för varje miljö utifrån dina behov.
Beanstalks bästa funktioner
- SVN- och Git-hosting
- Sömlös kodgranskning genom Issues och Discussions
- Kryptering på banknivå
- Stöder Heroku, DreamObjects, FTP och Shell
Beanstalks begränsningar
- Skulle kunna dra nytta av förbättringar av gränssnittet
- Erbjuder en begränsad uppsättning funktioner jämfört med sina konkurrenter.
Beanstalk-priser
- Brons: 15 $/månad
- Silver: 25 $/månad
- Gold: 50 $/månad
- Platinum: 100 $/månad
- Diamond: 200 $/månad
Beanstalk-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4/5 (mindre än 10 recensioner)
Andra verktyg
Bitbucket och dess alternativ fungerar som solida plattformar för källkodsförvaring, men du behöver fortfarande ett pålitligt verktyg för samarbete och uppgiftshantering för att lyckas med dina utvecklingsprojekt. Enligt statistik hanteras 77 % av högpresterande projekt med hjälp av en projektledningslösning.
Därför introducerar vi ClickUp, en topprankad projektledningsplattform med hög skalbarhet. Med funktioner för att hantera data genom anpassningsbara dokument och AI- och automatiseringsstöd för vardagliga uppgifter kan den lätta bördan för överarbetade mjukvaruteam. ✅
ClickUp
ClickUp handlar om att göra det möjligt för ditt team att leverera programvara i högsta hastighet! ?
Använd ClickUp Docs som ett arkiv för dina kodningsplaner, arbetsbelastningsplaner och release-anteckningar. Lagra, organisera och dela produktkrav och feedback med ditt team, och effektivisera din DevOps- och CI/CD-pipeline med precision. Docs stöder redigering i realtid och smart kategorisering för enkel sökbarhet.
Med hierarkibaserade kontroller kan du hantera behörigheter för att hålla dina register privata – använd en delbar länk för att ge åtkomst till utvalda teammedlemmar. ClickUp är tillgängligt i molnet, så du kan smidigt samarbeta kring kodning och distributionsplaner oavsett om du är på kontoret eller hemma. ?
Bygg ett stabilt och väl sammankopplat mjukvaruteam med ClickUp!
ClickUp Software Teams Suite är utformat för att konsolidera det distribuerade utvecklingsarbetet hos tvärfunktionella teammedlemmar. Använd tankekartor och whiteboards för att samarbeta med produktteam och enkelt brainstorma för att påskynda produktionen.
Plattformen erbjuder mallar som hjälper dig att snabba på ditt arbete – slutför alla kodningsprojekt i högsta hastighet med produktledning och agila mallar. Har du svårt att hantera Sprint-backloggar?
ClickUp Bug & Issue Tracking Template kan effektivisera ditt arbetsflöde genom att skapa en översikt över fel, samla in rapporterade buggar och samla produktbegränsningar tillsammans med potentiella lösningar. ?
Du kan också använda formulär för mjukvaruteam för att rapportera buggar, granska kod och hantera funktionsförfrågningar. Spåra arbetet i dina utvecklingsteam med ClickUp Dashboards, som innehåller verktyg för tidsspårning och rapportering.
Plattformens inbyggda AI- funktion er för innehållsskapande kan förändra ditt sätt att arbeta. Med ClickUp AI kan du påskynda dina utvecklingsstrategier och dokumentationsprocesser med färdiga uppmaningar.
Generera produktidéer, tidsplaner för implementering, tekniska dokument och till och med färdplaner för att optimera kodgranskningen och testprocessen. AI-verktyget kan också hjälpa dig att brainstorma testfall för alla produkter eller system – allt du behöver göra är att mata in information om din databas, så genererar det ett schema som representerar din datamodell på några sekunder.
Gör din utvecklingsresa smidig med ClickUp-integrationer. Anslut till GitLab, GitHub och Bitbucket, eller använd Slack- och Microsoft Teams-integrationer för att underlätta effektiv teamkommunikation.
ClickUps bästa funktioner
- Centraliserad dokumentationssupport
- Högt utbildad AI-assistent för att skriva och generera idéer
- Över 1 000 mallar med dedikerade alternativ för mjukvaruteam
- Automatisering av uppgifter för att spara tid
- Framstegsspårning med burndown- och burnup-diagram
- Sömlös spårning av buggar och problem
- ClickUp Whiteboards för gemensam brainstorming
- Över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer, inklusive lista, Kanban-tavla, Gantt-diagram och chattvy.
- Integreras med över 1 000 verktyg
- ClickUp-instrumentpaneler med widgets för sprintar och tidrapportering
Begränsningar för ClickUp
- Mobilappen har ännu inte alla funktioner.
- Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande i början.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
Välj ditt Bitbucket-alternativ och kickstarta ditt projekt med ClickUp
Det kan vara svårt att mäta sig med Bitbucket, men våra 10 bästa Bitbucket-alternativ är väl rustade för att klara uppgiften. När du har hittat ditt perfekta verktyg, prova ClickUp!
Denna allt-i-ett-lösning kan effektivisera dina kodhanteringsuppgifter som ingen annan och säkerställa att ditt team är fokuserat och produktivt hela tiden! ❤️?