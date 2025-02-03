Källkodshantering omdefinierad: 10 fantastiska Bitbucket-alternativ 2025

Det finns inga ord som kan beskriva den panik som uppstår efter irreparabla kodningsfel. För många kodare är det faktiskt en av deras värsta mardrömmar att av misstag radera en kodblock. ?

Lyckligtvis har kodförvar varit en game changer för att skydda integriteten i ditt arbete, tack vare alternativ för säker kodhosting och versionskontroll.

Bitbucket är en populär webbaserad lagringstjänst för versionshantering, som riktar sig till källkodsutvecklare och i synnerhet företag som hanterar privat och proprietär kod.

Trots att det har en rad funktioner kan det finnas många anledningar till att du vill ha ett alternativt produkt. Du kanske letar efter en säkrare instrumentpanel eller behöver inbyggt stöd för kanariefunktioner och funktionsflaggor.

Vi har noggrant sammanställt en lista över de 10 bästa Bitbucket-alternativen som för närvarande finns på marknaden. Utforska våra minirecensioner för att hitta det perfekta verktyget som fyller Bitbuckets luckor och smidigt anpassar sig efter dina behov inom kodning och mjukvaruutveckling.

Vad är Bitbucket och hur fungerar det?

Bitbucket är en skalbar molnbaserad plattform för kodförvaring som förenklar lagring, hantering och versionskontroll av kod. Den fungerar som en centraliserad hubb för övervakning av Git-förvar, vilket gör det möjligt för mjukvaruutvecklingsteam att bidra, initiera, testa och distribuera kod på ett effektivt sätt. ?‍?

Utvecklare använder arkiv som Bitbucket för att spåra, granska och godkänna ändringar som gjorts av bidragsgivare och återgå till tidigare versioner om det behövs. Dessa verktyg fungerar genom att lagra inte bara kod utan också relaterade tillgångar, såsom dokumentation, tester och skript, vilket underlättar teamsamarbetet genom mer organiserade arbetsflöden.

I allmänhet kan arkiv hostas:

Lokalt på en server På nätverksansluten lagring (NAS) Fjärrstyrt i molnet (som är fallet med Bitbucket)

Vilka funktioner ska du leta efter i ett Bitbucket-alternativ?

Ett bra Bitbucket-alternativ bör helst ha följande viktiga funktioner:

Stöd för Git och Mercurial: Det bör stödja både Git- och Mercurial-versionshanteringssystem (VCS), vilket ger användarna flexibilitet i sitt val. Förgreningsstrategier: Se om alternativet stöder förgreningsstrategier för att generera oberoende arbetslinjer från en huvudkodbas. Pull-förfrågningar: Det bör erbjuda ett robust system för pull-förfrågningar som möjliggör kodgranskning, diskussioner och samarbete mellan teammedlemmarna. CI/CD-pipeline: Leta efter en inbyggd CI/CD-pipeline (kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution) för att automatisera processerna för kodbyggande, testning och leverans. Åtkomstkontroll: Det bör inkludera åtkomstkontroll som gör att du kan tillåta och begränsa åtkomst till dina arkiv, vilket säkerställer datasäkerheten ? Integrationer: Önskvärda integrationer med verktyg och tjänster, såsom Önskvärda integrationer med verktyg och tjänster, såsom system för fel- och problemspårning och projektledningsverktyg, effektiviserar arbetsflödena för mjukvaruutveckling.

De 10 bästa Bitbucket-alternativen för dina källkodsbehov

Här presenterar vi vårt urval av de 10 bästa Bitbucket-alternativen som erbjuder säker kodlagring och möjliggör smidigt samarbete med ditt team – låt oss ta en titt! ?

1. GitHub

GitHub har 100 miljoner arkiv och 40 miljoner användare världen över, vilket gör det till den ultimata hubben för källkodshosting och Git-versionshantering. ?

Plattformen erbjuder privata och offentliga arkiv för utvecklare, med alternativ för arkivhantering, kodgranskning, felspårning, pull-förfrågningar och inline-redigering med Markdown-stöd. Med tvåfaktorsautentisering aktiverad kan du skydda dina filer från obehörig åtkomst.

Programvaran fokuserar främst på offentlig kod och är skriven i Ruby- och Erlang-språkmodeller, vilket ger utvecklare mångsidighet. Den erbjuder också desktopklienter för Windows och Mac, sömlös integration med populära appar och (delvis) stöd för Git och SVN, vilket gör den lämplig för både personliga och affärsrelaterade utvecklingsprojekt.

GitHubs bästa funktioner

Stöder över 200 programmeringsspråk

Erbjuder Git-stöd

Tvåfaktorsautentisering

Värd för ett stort antal open source-projekt

Systematiska alternativ för kodgranskning

GitHubs begränsningar

Funktionerna för kodsökning och jämförelse kan förbättras.

Integration med andra verktyg kan vara utmanande

GitHub-priser

Gratis

Team : 3,67 $/månad per användare

Enterprise: 19,25 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

GitHub-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

2. GitLab

GitLab förändrar sättet du samarbetar och bygger programvara på. Detta öppen källkodswebbgränssnitt är byggt kring Git och använder sitt eget källkontrollsystem och fungerar via en enda applikation, vilket hjälper teamen genom hela utvecklingsprocessen och avsevärt minskar cykeltiden.

Plattformen bidrar till kostnadsminskningar i utvecklingsprocessen och ökar utvecklarnas effektivitet. Dessutom erbjuder den en omfattande DevOps-tjänst med inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom container- och beroendeskanning, kontroll av licensöverensstämmelse och upptäckt av hemlig information. ?

Dessutom erbjuder GitLab mångsidiga distributionsalternativ, inklusive självhanterade, lokala och molnbaserade SaaS. Resultatet? Du kan säkerställa funktionskonsistens mellan distributionsmodellerna, vilket förenklar övergången för kunderna samtidigt som funktionaliteten förblir intakt.

GitLabs bästa funktioner

Inbyggt CI/CD-ramverk

Kanban-tavlor för arbetsorganisation

DevSecOps-verktyg för snabbhet och säkerhet

AI-kodningsverktyg för automatisering av arbetsflöden

Flexibilitet vid distribution för open source-projekt

Gitlab Buddy, ett praktiskt tillägg till Chrome

Begränsningar i GitLab

Skulle behöva fler UI-funktioner för CI/CD

Uppgradering kan kräva en betydande mängd anpassning.

GitLab-priser

Gratis

Premium : 29 $/månad per användare

Ultimate: 99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

GitLab-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

3. Sourcetree

Sourcetree från Atlassian är en Git-klient för datorer som effektiviserar interaktionen med din kod och förbättrar hanteringen av arkivet genom intuitiva visualiseringar. Det användarvänliga gränssnittet passar nybörjare samtidigt som det erbjuder produktivitetshöjande funktioner för erfarna användare.

Plattformen gör det möjligt för dig att enkelt hålla dig uppdaterad om teamets uppdateringar med hjälp av dess rika förgreningsdiagram. Du kan enkelt välja mellan olika grenar, granska ändringsuppsättningar och lagra kod. ?

Tack vare Git Large File Support kan team enkelt övervaka viktiga datatillgångar från en central plats. Sourcetree förenklar också komplexa distribuerade versionskontrolluppgifter, vilket hjälper dig att hantera större projekt på ett effektivt sätt.

Sourcetrees bästa funktioner

Kompatibel med Windows och Mac

Detaljerade förgreningsdiagram

Fungerar med Git och Mercurial

Lokal sökning genom commit-punkter

Stöder stora filer

Begränsningar i Sourcetree

Kan ibland uppvisa fördröjningar

En betydande inlärningskurva för nya utvecklare

Priser för Sourcetree

Gratis

Sourcetree-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

4. Phabricator

Phabricators mångsidiga verktygsset täcker mjukvaruutveckling, sprintledning, kodhosting och omfattande kodgranskning. Med fullt stöd för Mercurial- och SVN-arkiv är det en skalbar, snabb lösning. Phabricator är helt öppen källkod, vilket skiljer det från Bitbuckets företagsinriktade approach.

I Phabricator kan du effektivt granska kod med hjälp av Differential, hosta arkiv lokalt och hålla koll på de som hostas externt. Förbättra kontinuerliga integrationsprocesser genom interna chattkanaler. ?

Plattformen utökar sin funktionalitet med källkodsgranskning genom Herald, vilket gör att du kan initiera granskningar och spåra buggar. Dessutom erbjuder den flexibilitet när det gäller att hantera buggar genom skräddarsydda uppgiftsformulär och delegerad uppgiftshantering.

Phabricators bästa funktioner

API för att skriva skript som interagerar med Phabricator

Värd för en dokumentwiki för textskapande och konfliktlösning

Stöder Git, Mercurial och SVN

Källkodsrevisioner

Chattkanal för enkel kommunikation

Phabricators begränsningar

Utmanande att tillgodose specifika affärsbehov

Något förvirrande att navigera för nya användare

Priser för Phabricator

Gratis

Betyg och recensioner av Phabricator

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)

5. Azure DevOps Server

Effektivisera koddelning, arbetsuppföljning och programvaruleverans med Azure DevOps Servers integrerade verktyg. Det är en Microsoft-server i företagsklass som kan fungera som en utmärkt integrerad utvecklingsmiljö (IDE). ?

Det gör det möjligt för utvecklare att planera arbetet, samarbeta kring kodutveckling och bygga eller distribuera applikationer, med hjälp av verktyg som:

Azure Repos: Erbjuder molnbaserade privata Git-arkiv för källkodskontroll. Azure Pipelines: Implementerar CI/CD i olika språk, plattformar och molnmiljöer. Azure Boards: Har Har smidiga verktyg för arbetsplanering och uppföljning, Scrum, Kanban och hantering av kodfel. Azure Test Plans: Tillhandahåller verktyg för Tillhandahåller verktyg för apptestning , inklusive kontinuerlig och manuell/utforskande testning. Azure Artifacts: Möjliggör delning av paket från offentliga eller privata källor, enkelt integrerat i din pipeline.

Azure DevOps Server, som är värd på plats, underlättar tvärfunktionellt teamarbete, oavsett projektets storlek. Ditt team kommer att uppskatta dess samarbetsverktyg, såsom anpassningsbara instrumentpaneler, inbyggda wikis och konfigurerbara aviseringar.

Azure DevOps Server – de bästa funktionerna

Integreras med GitHub Enterprise Server

Främjar en samarbetsinriktad arbetskultur

Fungerar bra med tillägg som Excel, Code Search och Replace Tokens.

Team Foundation-versionshantering

Kontinuerlig integration

Begränsningar för Azure DevOps Server

En något brantare inlärningskurva för hantering av backlog-objekt

Begränsade dashboardfunktioner

Priser för Azure DevOps Server

Grundläggande plan : 6 $/månad per användare

Basic + Test Plan: 52 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Azure DevOps Server

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. Gitea

Gitea är en praktisk pärla i världen av Git-tjänster. Den är byggd på programmeringsspråket Go, vilket gör den lättviktig och användarvänlig, med fördelen att den släpps under MIT-licensen. ?

Det primära syftet med denna öppen källkodsplattform är att ge användarna ett snabbt och enkelt sätt att skapa en egenhostad Git-tjänst. Använd kodhosting för att skapa arkiv, hantera kodfiler och hantera grenar. Granska kod enkelt genom Pull Request och AGit-arbetsflöden och hantera projekt genom Kanban-tavlor.

Gitea är kompatibelt med alla plattformar som stöder Go. Det är dessutom enkelt att installera och har minimala systemkrav, vilket skiljer det från många konkurrenter.

Giteas bästa funktioner

Kompatibel med de vanligaste operativsystemen (Windows, macOS och Linux)

Fungerar bra på processorer som PowerPC, ARM och i386.

Lätt och lättnavigerat gränssnitt

Stöder över 20 olika pakethanterare som Cargo, Chef och Conan.

Integration med databaser som SQLite, MySQL och PostgreSQL

Begränsningar för Gitea

Funktionen för säkerhetskopiering och återställning kan förbättras.

Ofta svårt att komma igång jämfört med annan programvara för öppen källkodsprojekt

Priser för Gitea

Tillgängligt vid kontakt

Gitea-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (10+ recensioner)

AlternativeTo: 4,4/5 (mindre än 10 recensioner)

7. Assembla

Assembla utmärker sig som en säker plattform för projektsamarbete och versionshantering. Den hostar säkert Git-, Apache Subversion- och Perforce-arkiv i molnet inom en enda plattform.

Plattformens versionshanteringssystem hjälper utvecklingsteam att uppfylla standarder som HIPAA, PCI, SOC2 och GDPR. Navigera enkelt mellan olika standarder i en enhetlig kontrollpanel som hanterar din källkod och dina open source-projekt.

Assembla utmärker sig genom att vara den enda plattformen på vår lista som erbjuder NextGen SVN. Dessutom förbättrar den användarupplevelsen med funktioner som kodsökning, låsning och sammanfogningsbegäran, som är smidigt tillgängliga via mobil-, dator- och webbapplikationer.

Allt detta levereras inom SOC2-ramverkets säkra gränser. ?

Assemblas bästa funktioner

NextGen SVN-stöd

Integreras med verktyg som GitHub, Slack och Zapier

Avancerat gren skydd och IP-vitlistning

Snabb prestanda

Global skalbarhet

Assemblas begränsningar

Registreringsprocessen kan ibland vara en utmaning för vissa mjukvaruutvecklingsteam.

Svårt att konfigurera för en miljö med många projekt

Assembla-priser

Perforce Cloud : 52,25 $/månad per användare

Perforce Enterprise : Anpassad prissättning

Subversion Cloud : 19 $/månad per användare

Subversion Enterprise: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Assembla-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 90 recensioner)

8. Gogs

Gogs är en Go-baserad, öppen källkods-Git-server utformad för självhosting. Den välkomnar både offentliga och privata arkiv och erbjuder ett webbgränssnitt med omfattande konfigurationsalternativ. ⚙️

Dess unika funktioner inkluderar stöd för SSH-nycklar och HTTP-autentisering samt möjligheten att hantera flera arkiv.

Den inbyggda revisionsloggen hjälper till att övervaka ändringar av milstolpar, behörigheter och problem, medan den integrerade wikin har funktioner för filjämförelse och syntaxmarkering.

Plattformens åtkomstkontroll på arkivnivå garanterar fullständig kontroll över behörigheter för visning och ändring av filer. Dessutom erbjuder dess ärendehanterare omfattande verktyg för att spåra buggar och milstolpar, vilket effektiviserar projektledningen.

Gogs bästa funktioner

Kompatibel med Windows, Mac, Linux och ARM

Användbara revisionsloggar

Möjliggör filjämförelse

Robusta visningskontroller

Gogs begränsningar

Det kan vara något utmanande att söka efter data i rapporter.

Notifikationssystem kan ibland vara opålitliga

Gogs prissättning

Ingen information tillgänglig

Gogs betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (10+ recensioner)

AlternativeTo: 4,6/5 (mindre än 10 recensioner)

9. Helix Core

Kliv in i världen av Helix Core, en versionshanteringsmotor i företagsklass som fokuserar på utvecklingssamarbete, oavsett hur stort ditt team är. ?

Denna plattform förenklar komplexa arbetsflöden för storskalig produktutveckling och säkerställer snabbare produktskapande. Helix Core stöder Mercurial-arkiv och spårar och hanterar noggrant ändringar av digitala tillgångar som kod, video, stora binära filer och IP-adresser. Den skalar också oändligt samtidigt som den bibehåller förstklassig prestanda.

Plattformen integreras med ditt nuvarande arbetsflöde och verktygskedja. Den fungerar bra med Git och erbjuder API:er, så att du kan ansluta den till vilket verktyg som helst, även om det inte finns något plugin tillgängligt.

Helix Core bästa funktioner

Integreras med populära verktyg som Visual Studio och Git

Stöder Mercurial-arkiv

Sömlöst samarbete i en agil miljö

Spårbarhet från början till slut under hela utvecklingscykeln

Begränsningar för Helix Core

Att hantera flera arbetsytor kan vara krävande

Gränssnittet är inte lätt att bemästra

Priser för Helix Core

Gratis för upp till 20 användare – priser för större team kan erhållas vid kontakt.

Helix Core-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

10. Beanstalk

Nå nya höjder inom kodning med Beanstalks magiska krafter. ?

Plattformen erbjuder ett omfattande arbetsflöde som gör det möjligt för utvecklare att skapa, granska och distribuera kod utan stress. Denna hostade versionshanteringstjänst erbjuder stöd för både SVN- och Git-arkiv.

Det är perfekt för nystartade företag och frilansare som söker säkerhetsfunktioner som åtkomst- och IP-begränsningar, tillsammans med prioriterad support och flexibla distributionsalternativ.

Beanstalks kodgranskningsprocess är expertutformad för att initiera tidiga diskussioner och integreras sömlöst med din gren, vilket uppmuntrar till mer input och feedback från ditt team. Du kan också kolla in kodgranskningsstatistik för att skräddarsy distributionskonfigurationer för varje miljö utifrån dina behov.

Beanstalks bästa funktioner

SVN- och Git-hosting

Sömlös kodgranskning genom Issues och Discussions

Kryptering på banknivå

Stöder Heroku, DreamObjects, FTP och Shell

Beanstalks begränsningar

Skulle kunna dra nytta av förbättringar av gränssnittet

Erbjuder en begränsad uppsättning funktioner jämfört med sina konkurrenter.

Beanstalk-priser

Brons : 15 $/månad

Silver : 25 $/månad

Gold : 50 $/månad

Platinum : 100 $/månad

Diamond: 200 $/månad

Beanstalk-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4/5 (mindre än 10 recensioner)

Bitbucket och dess alternativ fungerar som solida plattformar för källkodsförvaring, men du behöver fortfarande ett pålitligt verktyg för samarbete och uppgiftshantering för att lyckas med dina utvecklingsprojekt. Enligt statistik hanteras 77 % av högpresterande projekt med hjälp av en projektledningslösning.

Därför introducerar vi ClickUp, en topprankad projektledningsplattform med hög skalbarhet. Med funktioner för att hantera data genom anpassningsbara dokument och AI- och automatiseringsstöd för vardagliga uppgifter kan den lätta bördan för överarbetade mjukvaruteam. ✅

Hantera alla projekt med lätthet, samarbeta smidigt och snabba upp ditt arbetsflöde med ClickUp.

ClickUp handlar om att göra det möjligt för ditt team att leverera programvara i högsta hastighet! ?

Använd ClickUp Docs som ett arkiv för dina kodningsplaner, arbetsbelastningsplaner och release-anteckningar. Lagra, organisera och dela produktkrav och feedback med ditt team, och effektivisera din DevOps- och CI/CD-pipeline med precision. Docs stöder redigering i realtid och smart kategorisering för enkel sökbarhet.

Med hierarkibaserade kontroller kan du hantera behörigheter för att hålla dina register privata – använd en delbar länk för att ge åtkomst till utvalda teammedlemmar. ClickUp är tillgängligt i molnet, så du kan smidigt samarbeta kring kodning och distributionsplaner oavsett om du är på kontoret eller hemma. ?

Bygg ett stabilt och väl sammankopplat mjukvaruteam med ClickUp!

ClickUp Software Teams Suite är utformat för att konsolidera det distribuerade utvecklingsarbetet hos tvärfunktionella teammedlemmar. Använd tankekartor och whiteboards för att samarbeta med produktteam och enkelt brainstorma för att påskynda produktionen.

Plattformen erbjuder mallar som hjälper dig att snabba på ditt arbete – slutför alla kodningsprojekt i högsta hastighet med produktledning och agila mallar. Har du svårt att hantera Sprint-backloggar?

ClickUp Bug & Issue Tracking Template kan effektivisera ditt arbetsflöde genom att skapa en översikt över fel, samla in rapporterade buggar och samla produktbegränsningar tillsammans med potentiella lösningar. ?

Optimera spårningen av buggar och problem med ClickUps mall för spårning av buggar och problem.

Du kan också använda formulär för mjukvaruteam för att rapportera buggar, granska kod och hantera funktionsförfrågningar. Spåra arbetet i dina utvecklingsteam med ClickUp Dashboards, som innehåller verktyg för tidsspårning och rapportering.

Plattformens inbyggda AI- funktion er för innehållsskapande kan förändra ditt sätt att arbeta. Med ClickUp AI kan du påskynda dina utvecklingsstrategier och dokumentationsprocesser med färdiga uppmaningar.

Generera produktidéer, tidsplaner för implementering, tekniska dokument och till och med färdplaner för att optimera kodgranskningen och testprocessen. AI-verktyget kan också hjälpa dig att brainstorma testfall för alla produkter eller system – allt du behöver göra är att mata in information om din databas, så genererar det ett schema som representerar din datamodell på några sekunder.

Gör din utvecklingsresa smidig med ClickUp-integrationer. Anslut till GitLab, GitHub och Bitbucket, eller använd Slack- och Microsoft Teams-integrationer för att underlätta effektiv teamkommunikation.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har ännu inte alla funktioner.

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Välj ditt Bitbucket-alternativ och kickstarta ditt projekt med ClickUp

Det kan vara svårt att mäta sig med Bitbucket, men våra 10 bästa Bitbucket-alternativ är väl rustade för att klara uppgiften. När du har hittat ditt perfekta verktyg, prova ClickUp!

Denna allt-i-ett-lösning kan effektivisera dina kodhanteringsuppgifter som ingen annan och säkerställa att ditt team är fokuserat och produktivt hela tiden! ❤️‍?