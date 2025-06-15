De 11 bästa alternativen till Rytr AI för smartare innehållsskapande 2026

Även om debatten mellan AI och mänskligt skapat innehåll långt ifrån är över har många organisationer börjat utnyttja kraften i artificiell intelligens.

AI-skrivverktyg som Rytr och flera andra appar som skriver uppsatser åt dig hjälper dig att skapa högkvalitativt, engagerande och SEO-optimerat innehåll snabbare och enklare än någonsin.

Rytr är en AI-driven skrivassistent för att skapa innehåll i olika format, med funktioner som AI-autofyllning, grammatikgranskning och omformuleringsgenerator. Vissa användare har dock rapporterat att den har begränsade redigeringsmöjligheter och ett högre pris jämfört med andra verktyg.

Men det finns inget att oroa sig för, eftersom det finns gott om alternativ till Rytr ( ClickUp står på din sida!).

I den här bloggen går vi igenom några av de bästa alternativen till Rytr AI, deras funktioner, priser och mycket mer.

De bästa alternativen till Rytr AI i korthet

Kolla in listan nedan för en översikt över de bästa alternativen till Rytr.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Allt-i-ett-hantering av projekt och innehåll, AI-skrivande och automatisering, anpassningsbara instrumentpaneler och arbetsflödesvyer, chatt i realtid, dokument och integrationer Privatpersoner, byråer och företag i alla storlekar som vill skapa AI-innehåll på ett effektivt sätt Gratisabonnemang tillgängligt; Anpassningsmöjligheter för företag Jasper AI Konsekvent varumärkesröst, kampanjflöden och AI-mallar , samarbetsverktyg och integrationer med marknadsföringsplattformar Medelstora företag och organisationer som skapar marknadsföringsinnehåll i linje med varumärket Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 49 $/månad per person Copy.ai Över 90 verktyg för copywriting, teamsamarbete, flerspråkigt stöd, automatisering av arbetsflöden Stora till medelstora företag eller byråer som skapar flerspråkigt innehåll Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 49 $/månad per person Anyword Prediktiv analys och innehållsbedömning, kanaloptimering, datadrivna insikter och AI-textförfattande för annonser och landningssidor Marknadsföringsteam och byråer som arbetar med prestationsbaserade marknadsföringskampanjer Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 49 $/månad per person Scalenut SEO-analys och optimering, ämneskluster, AI-drivet långformsinnehåll och innehållsbriefs Företag och byråer som skapar stora mängder SEO-innehåll Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 49 $/månad per person Sudowrite Brainstorming och disposition, utveckling av berättelser, kreativa uppslag, hjälp med omskrivning Personer som arbetar med kreativa skrivprojekt Gratis provperiod tillgänglig, betalda abonnemang från 19 $/månad per person Describely Massgenerering av produktbeskrivningar, SEO-optimering, produktdatahantering, e-handelsintegrationer E-handelsteam i alla storlekar som skapar produktlistningar Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 19 $/månad per person Frase.io Innehållsöversikter och SERP-analys, AI-skrivande och optimering, ämnesforskning, SEO-innehållsbedömning Medelstora företag och organisationer som vill skapa SEO-innehåll Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 45 $/månad per person Grammarly Förslag på grammatik och tydlighet i realtid, tonupptäckt, plagieringskontroll, teamanalys Privatpersoner och företag som vill förbättra kvaliteten på sitt innehåll Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 $/månad per person ChatGPT Konversations-AI, brainstorming och idégenerering, innehållsskapande, kodning och forskningsstöd Privatpersoner, företag och organisationer som söker multimodal AI för forskning Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/månad per person Writesonic Över 100 innehållsmallar, AI-artikel-/bloggskrivare, chatbot och bildgenerator, API-åtkomst Småföretag och större företag som vill skapa flera olika typer av innehåll snabbt Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 20 $/månad per person

Begränsningar med Rytr AI

Några av begränsningarna med Rytr AI är följande:

Begränsade textredigeringsfunktioner : Rytr saknar en Ångra-knapp och har minimalt stöd för formatering av rik text (t.ex. att markera text), vilket kan försvåra redigeringsprocessen

Begränsat antal tecken : Plattformen har en låg månatlig teckenbegränsning, vilket många användare upplever som begränsande jämfört med andra AI-skrivverktyg

Föråldrade språkmodeller : Rytr använder språkmodeller som känns föråldrade, vilket minskar verktygets relevans och effektivitet

Begränsad funktionsuppsättning : Det erbjuder färre verktyg och anpassningsalternativ jämfört med konkurrenterna, vilket påverkar dess mångsidighet

Högt pris i förhållande till funktionerna: Rytrs priser anses vara höga, särskilt jämfört med AI-verktyg som erbjuder mer omfattande funktionalitet

🧠 Kul fakta: 90 % av innehållsmarknadsförarna planerar att använda AI-verktyg för att stödja sina innehållsmarknadsföringsinsatser.

Men här är den goda nyheten: Du behöver inte hålla dig till Rytr AI. Det finns massor av alternativ till Rytr AI som ger dig fler funktioner till en lägre kostnad.

De 11 bästa alternativen till Rytr AI

Vi har utvärderat flera AI-verktyg för bloggskrivande för att identifiera de mest effektiva alternativen till Rytr. I det här avsnittet går vi igenom våra slutsatser, inklusive varje verktygs funktioner, begränsningar och priser.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven innehållsskapande och arbetsflödeshantering)

Skapa effektivt innehåll, hantera arbetsflöden, följ projektuppdateringar och samarbeta med teamet – allt i ClickUp

Om du letar efter en enda plattform som erbjuder innehållsskapande med kraftfull projektledning är ClickUp det perfekta valet. Det är mer än ett produktivitetsverktyg; det är snarare den ultimata appen för arbete som fungerar som din kreativa partner och arbetsflödeshanterare.

Med AI-assisterat skrivande och brainstorming hjälper ClickUp Brain dig att generera idéer, skapa utkast och finslipa texter – allt utan att du behöver lämna din uppgift eller ditt dokument. Oavsett om du skapar långa blogginlägg, kampanjbeskrivningar eller innehållskalendrar, så snabbar den inbyggda AI:n upp dina skrivuppgifter samtidigt som du håller ordning på allt.

Använd ClickUp Brain för att skapa innehåll genom att bara ge instruktioner

Det som verkligen utmärker ClickUps projektledningsplattform är kombinationen av smarta förslag och automatisering av arbetsflöden. ClickUp Brain fungerar genom hela projektcykeln, från utformning av projektplan till möten.

Har du en blogg, ett mejl eller ett tal att skriva? Skapa bara ett nytt dokument i ClickUp Docs och använd alternativet Skriv med AI för att skapa det innehåll du behöver. Dela det med teamen med ett klick eller exportera det som en PDF.

Och vet du vad? Om du vill använda ChatGPT eller din favorit-AI-skrivassistent kan du göra det direkt från din arbetsyta!

Arbeta med flera LLM:er direkt från din Clickup-arbetsyta

Med mer än 100 automatiseringsverktyg i ClickUp Automations kan du automatisera rutinmässiga projektuppgifter, effektivisera repetitiva aktiviteter, tilldela arbete och följa upp framsteg – spendera mer tid på att skapa och mindre tid på att administrera.

ClickUp erbjuder mer än 15 uppgiftsvyer och över 1000 standardiserade mallar för att effektivisera arbetsflödet. Dessa mallar möjliggör smidig innehållsplanering, strategisk dokumentation och teamsamarbete i realtid, vilket gör det till en helhetslösning på en enda plattform.

Det stora antalet funktioner kan vara överväldigande

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Som Heather L., Account Manager, uttrycker det:

Jag uppskattar att Click-up ständigt utvecklas när det gäller innovativ programvara, särskilt med AI:s framväxt. De AI-verktyg som de har integrerat i plattformen har sparat tid för vårt produktionsteam genom att underlätta uppgiftsskapande, skrivuppslag eller sammanfattningar av möten.

2. Jasper AI (Bäst för att skapa marknadsföringsinnehåll)

via Jasper AI

När man jämför Jasper AI med Rytr framstår Jasper AI som den bättre skrivassistenten. Den är resultatinriktad och hjälper till att förmedla företagets budskap på rätt sätt. Verktyget lär sig ditt varumärkes stil och tonfall för att se till att allt innehåll, vare sig det är text eller bilder, stämmer perfekt överens med varumärket.

Du kan ladda upp din stilguide, produktinformation och företagsuppgifter själv eller låta Jasper skanna din webbplats. När den väl har förstått din ton (avslappnad och vänlig) skriver den precis som du skulle göra, vilket säkerställer enhetlighet i allt innehåll.

Jasper AI:s bästa funktioner

Nå en global publik med stöd för över 30 språk

Utnyttja AI-appbiblioteket för att skapa högkvalitativa landningssidor, briefs och annat marknadsföringsinnehåll

Säkerställ originalitet med hjälp av Jaspers plagiatkontroll som drivs av Copyscape

Välj bland över 50 mallar – från ämnesrader för e-post till LinkedIn-inlägg och mycket mer

Begränsningar hos Jasper AI

Saknar den kreativitet som en mänsklig skribent skulle tillföra, vilket kräver ytterligare finjustering

Priser för Jasper AI

Creator: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Jasper AI

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

Så här lyder en recension på G2:

Plattformen är fantastisk och ett av de bästa AI-skrivverktygen jag har använt, men det är deras kundservice som verkligen utmärker dem. Jag har varit kund i över ett år nu och testar inte ens andra verktyg längre eftersom inget kan mäta sig med dem. Det är enkelt att använda, lätt att integrera och jag använder det dagligen. Ett stort tack till Meredith, Sr. Product Specialist, för att hon har gjort min upplevelse till den bästa!

3. Copy.ai (Bäst för snabba, färdiga marknadsföringstexter)

Nästa på listan över alternativ till Rytr AI är Copy.ai, den första Go-to-Market (GTM)-AI-plattformen som är utvecklad för att öka effektiviteten och produktiviteten i hela din GTM-strategi. Med över 90 mallar tillgodoser denna AI-skrivassistent ett brett spektrum av innehållsbehov.

Dess Infobase lagrar viktig varumärkesinformation för att hjälpa till att generera korrekt, kontextmedvetet innehåll. Du kan snabbt omvandla intervjuer, evenemang eller säljsamtal till välskrivna texter, med transkriptanalys som lyfter fram insikter samtidigt som den ursprungliga tonen bevaras.

Copy.ai: de bästa funktionerna

Lokalisera försäljnings- och marknadsföringsmaterial till flera språk

Automatisera repetitiva uppgifter som e-postkampanjer och dataanalys för att öka produktiviteten i alla team

Förbättra din synlighet i sökmotorerna med praktiska förslag på metabeskrivningar, titeltaggar och integrering av specifika sökord för att förbättra

Begränsningar med Copy.ai

Begränsar längden på inmatningarna, vilket leder till AI-genererat innehåll som kan låta robotaktigt och sakna en mänsklig touch

Priser för Copy.ai

Gratis

Starter: 49 $/månad per användare

Avancerat: 249 $/månad för fem användarkonton

Företag: Anpassad prissättning

Copy.ai – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

Här är vad en G2-recensent sa:

När jag började som digital marknadsförare var Copy.ai min guide när det gällde att skriva och producera kvalitetsinnehåll. Jag tycker att verktygets gränssnitt är enkelt och användarvänligt. Jag använder Copy.ai för inlägg på sociala medier och produktbeskrivningar, blogginledningar och webbtexter. Det jag gillar mest med verktyget är prisplanen som passar nybörjare som just har börjat sin karriär som innehållsmarknadsförare. De har också mycket bra support. Jag får e-post från dem om hur man använder några av deras senaste funktioner.

4. Anyword (Bäst för AI-skrivande med prediktiv prestationsbedömning)

via Anyword

Anyword är en prestationsdriven AI-plattform för copywriting som är skräddarsydd för marknadsförare som vill maximera effekten av sina budskap. Dess unika förmåga att kombinera dataanalys med kreativt skrivande säkerställer att varje innehållsdel är optimerad för dina mål.

Den datadrivna redigeraren hjälper marknadsförare att skapa optimerade texter genom att förutsäga deras prestanda innan de publiceras. Den erbjuder ett Predictive Performance Score genom att utvärdera olika versioner av innehållet utifrån mått på engagemang och konverteringspotential.

Med funktioner som målgruppsinriktning och över 100 färdiga marknadsföringsmallar hjälper denna AI-skrivassistent företag att skapa och producera originella, personliga och effektiva annonser, e-postmeddelanden, blogginlägg och inlägg på sociala medier genom att bara ge grundläggande AI-skrivuppmaningar.

Anywords bästa funktioner

Träna AI på ditt varumärkes unika ton och budskap för ett konsekvent resultat

Öka innehållets synlighet med inbyggda SEO-optimeringsfunktioner

Optimera texterna var du än skriver med Chrome-tillägget

Begränsningar i Anyword

Nya användare kan tycka att det är svårare att lära sig än andra alternativ till Ryter AI

Priser för Anyword

Starter: 49 $/månad

Data-Driven: 99 $/månad

Företag: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 390 recensioner)

👀 Visste du att? Studier visar att generativa AI-modeller, som GPT-4, kan producera innehåll med en kreativitet som är jämförbar med människors, även om endast en liten andel människor överträffar de mest kreativa AI-resultaten.

5. Scalenut (Bäst för att skapa långa texter med fokus på SEO)

via Scalenut

Scalenut är utformat för interna team, byråer och SEO-strateger och är ett av de mest mångsidiga verktygen för AI-innehållsskapande som finns på marknaden. Det erbjuder sökordsanalys, innehållsplanering, skapande, optimering och analys. Dess Content Optimizer använder naturlig språkbehandling för att utvärdera befintligt innehåll och föreslå förbättringar för SEO.

En annan anmärkningsvärd funktion är artikelgeneratorn i Cruise Mode, som skapar SEO-optimerat, mänskligt långformsinnehåll på bara fem steg. Den integrerar även insikter från SERP-data, konkurrensanalys och statistik i realtid.

Scalenuts bästa funktioner

Integrera dess Traffic Analyzer med Google Search Console för att spåra webbplatsstatistik såsom trafik, visningar och klickfrekvens

Identifiera ämnesidéer och relaterade sökordskluster för att bygga upp ämnesexpertis och driva organisk trafik

Effektivisera dina strategier för intern och extern länkbyggnad

Begränsningar med Scalenut

Brist på integrationer, till exempel med WordPress, kan hindra effektiviteten i arbetsflödet

Priser för Scalenut

Essential-paket: 49 $/månad​

Growth Plan: 79 $/månad​

Pro-plan: 149 $/månad

Managed Service: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Scalenut

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scalenut?

Enligt en recension på G2,

Jag älskar att jag kan göra så mycket på en gång i Scalenut när det gäller att skapa bloggen och optimera den för sökmotorerna. Att kunna se SEO-poängen och förbättringsförslagen gör det till ett självklart val som ett av de bästa AI-verktygen på marknaden.

6. Sudowrite (Bäst för hjälp med skönlitteratur och kreativt skrivande)

via Sudowrite

Detta alternativ till Ryter AI är för kreativa personer. Om du är en författare som någonsin har kämpat med att komma igång med en ny berättelse eller hålla reda på en växande handling, erbjuder Sudowrite ett uppfriskande, AI-drivet tillvägagångssätt för kreativt skrivande. Det är känt för två funktioner, Brainstorm och Canvas, båda utformade för att få skrivprocessen att kännas mindre överväldigande och mycket mer inspirerande.

Brainstorm fungerar som en kreativ partner och hjälper dig att komma på nya idéer till karaktärer, handlingar, vändningar eller till och med hela världar. Mata bara in en skrivuppgift eller ett koncept, så genererar den förslag som sätter igång din fantasi.

Sedan finns det Canvas, en visuell arbetsyta som låter dig organisera dina berättelseelement i en strukturerad, interaktiv layout. Du kan kartlägga karaktärsutveckling, vändpunkter, miljöer och mer – perfekt för att hålla fokus och se till att din berättelse hänger ihop från början till slut.

Sudowrites bästa funktioner

Skapa en detaljerad disposition för romaner, inklusive karaktärer, sammanfattning och kapitelindelning

Skapa levande bilder med funktionen Describe , som fungerar som en synonymordbok på meningsnivå för mer detaljerade beskrivningar

Förfina ditt skrivande med alternativa formuleringar för att öka tydligheten och engagemanget

Begränsningar med Sudowrite

För att upprätthålla sammanhanget i längre texter krävs ytterligare redigering för att säkerställa konsekvens.

Priser för Sudowrite

Hobby och student: 19 $/månad

Professional: 29 $/månad

Max: 59 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sudowrite

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Sudowrite?

Så här lyder en recension på G2:

Det erbjuder en rad verktyg som hjälper dig att skriva och omarbeta delar av en berättelse. Att det ingår en story bible är till stor hjälp och gör att du slipper använda flera olika verktyg. AI-funktionen fungerar både i manuset och i story biblen, så att du snabbt kan utveckla alla aspekter av berättelsen.

7. Describely (Bäst för produktbeskrivningar inom e-handel i stor skala)

via Copysmith

När du hanterar en stor e-handelsbutik eller produktkatalog kan det vara krångligt och tidskrävande att skapa innehåll. Det är där Describely från Copysmith verkligen kommer till sin rätt, genom att generera innehållsrika, SEO-vänliga produktbeskrivningar, titlar och metataggar i bulk.

Produktdataberikning i Describely hjälper dig att slippa kalkylblad och spridda data. Det ger dig en överskådlig plattform där du kan hantera allt ditt produktinnehåll och skapa beskrivningar som ger hög konvertering.

Du kan snabbt skapa högkvalitativt innehåll, optimera för SEO och upprätthålla en enhetlig varumärkesröst. Det är din allt-i-ett-lösning för effektivt skapande av e-handelsinnehåll.

De bästa funktionerna i Describely

Skapa och redigera produktbeskrivningar och bilder i stor skala för att spara tid och upprätthålla enhetligheten

Samarbeta i realtid så att teamen kan redigera och publicera innehåll smidigt

Integrera enkelt med de bästa e-handelsplattformarna som Shopify, WooCommerce och Salsify – integrationer med Amazon och Wix kommer snart

Beskriv begränsningarna

Höga priser jämfört med konkurrenterna, särskilt med tanke på de begränsade krediterna i startpaketet

Priser för Describely

Startpaket: 19 $/månad

Professional-plan: 59 $/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Describely

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Describely?

En recension på Capterra säger:

Jag älskar produkten. Den är superanpassningsbar och ger mig möjlighet att uppdatera mina kunders beskrivningar i bulk så att de inte är samma som alla andra återförsäljare använder. Att ha det unika innehållet är avgörande för att rankas bra på Google!

8. Frase.io (Bäst för forskningsbaserat SEO-innehåll)

Frase.io är ett bra val för skribenter och SEO-experter som vill skapa högt rankat innehåll snabbt. Det utmärker sig med funktioner som Wikipedia Concept Map – ett verktyg som visuellt kartlägger relaterade underämnen från vilket tema som helst. Detta gör det enklare att upptäcka nischade vinklar, relevanta kopplingar och dolda underämnen, vilket hjälper dig att skapa rikare och mer omfattande innehåll.

Sedan finns Topic Planner, som analyserar de 20 bästa Googleresultaten för ditt sökord och extraherar viktiga teman och frågor, vilket hjälper dig att skapa strukturerade, datastödda innehållsbriefs på några minuter. Tillsammans gör dessa funktioner Frase.io till en smart, SEO-driven plattform för planering och skapande av innehåll.

Frase.io: de bästa funktionerna

Spåra och mät organisk tillväxt med integration av Google Search Console

Utveckla omfattande innehållsbriefs genom att analysera de främsta konkurrenternas dispositioner och identifiera relevanta användarfrågor

Optimera befintligt innehåll eller skapa nytt material med hjälp av AI, med stöd för flera språk

Begränsningar med Frase.io

Kräver ytterligare korrekturläsning, eftersom grammatikgranskningsfunktionen enligt rapporter inte är särskilt tillförlitlig

Priser för Frase.io

Basic: 45 $/månad

Team: 115 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betala per användning: Rankningsklara AI-dokument från 3,50 $ per dokument

Frase.io – betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 330 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsgenerering och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som sammanhanget från hela din arbetsyta bevaras.

9. Grammarly (Bäst för grammatik- och tydlighetsförbättringar i realtid)

via Grammarly

Låt oss vara ärliga – oavsett om du skriver ett viktigt e-postmeddelande, författar ett blogginlägg eller helt enkelt uppdaterar din LinkedIn-profil, är hur du säger något lika viktigt som vad du säger. Det är där Grammarly kommer in i bilden.

Grammarly är en skrivassistent i realtid som är utformad för att göra din kommunikation tydlig, välformulerad och slagkraftig, oavsett var du skriver. Dess grammatikverktyg gör mer än att bara upptäcka grundläggande stavfel. Det hjälper dig att finjustera meningsbyggnad, interpunktion och ordval för att förbättra tydligheten och läsbarheten.

Samtidigt analyserar funktionen tonavkänning den emotionella tonen i ditt meddelande (till exempel vänlig, professionell eller bestämd) och ger förslag som hjälper dig att träffa rätt ton hos din målgrupp.

Grammarlys bästa funktioner

Få AI-drivna förslag som hjälper dig att skriva och finslipa din text med lätthet

Säkerställ originalitet genom att kontrollera ditt innehåll mot en omfattande databas för att upptäcka eventuellt plagiering

Skapa korrekta källhänvisningar i format som APA, MLA och Chicago för att upprätthålla trovärdigheten

Begränsningar i Grammarly

Föreslår ibland korrigeringar som inte stämmer överens med den avsedda betydelsen, särskilt när det gäller namn och fackterminologi

Priser för Grammarly

Gratisplan

Pro-plan: 12 $/månad per medlem

Affärsplan: 15 $/månad per medlem

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Grammarly

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

👀 Visste du att? Cirka 50 % av konsumenterna kan identifiera AI-genererat innehåll, och medan vissa föredrar det, tappar andra intresset när de misstänker att innehållet är AI-producerat.

10. ChatGPT (Bäst för mångsidiga AI-konversationer och idégenerering)

via ChatGPT

När man jämför Grammarly med ChatGPT är ChatGPT ett snabbare och mer insiktsfullt alternativ till Rytr AI. ChatGPT är utvecklat av OpenAI och är ett kraftfullt, AI-drivet verktyg som hjälper dig att brainstorma, skriva, redigera och till och med göra research – allt på ett och samma ställe.

Plattformen erbjuder flera alternativ, inklusive anpassade GPT:er och multimodala funktioner. Med anpassade GPT:er kan du skapa en version av ChatGPT som är skräddarsydd efter dina specifika behov, oavsett om det gäller ditt varumärkes röst, skrivstil eller arbetsflöde.

Med multimodala funktioner kan ChatGPT förstå och svara på text, bilder, filer och till och med röst, vilket gör upplevelsen mer flexibel än någonsin.

ChatGPT:s bästa funktioner

Sammanfatta långa dokument, transkriptioner eller artiklar till kortfattade, lättillgängliga sammanfattningar

Skapa dispositioner för blogginlägg, uppsatser, manus eller rapporter – komplett med underrubriker och logiskt flöde

Korrekturläsa dina texter med avseende på grammatik, stavning, interpunktion och läsbarhet; skriv om eller omformulera klumpiga meningar för bättre tydlighet

Begränsningar i ChatGPT

Brist på personalisering, eftersom det ofta ger svar som kan vara alltför generella och kanske inte helt svarar på specifika, nyanserade frågor

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ChatGPT

G2: 4,7/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

11. Writesonic (Bäst för snabb generering av innehåll i flera format)

via Writersonic

Om du letar efter ett allt-i-ett-verktyg för innehållsskapande, prova Writesonic. Writesonic är utformat för marknadsförare, entreprenörer och skribenter som snabbt behöver högkvalitativt innehåll. Det kombinerar AI med ett användarvänligt gränssnitt för att göra skrivandet smidigt även när deadlines är snäva.

Dess AI Writer är perfekt för att skapa längre texter som blogginlägg, artiklar och landningssidor med bara några få klick. Du ger den en uppgift, och den levererar SEO-vänligt, strukturerat innehåll som är klart att publiceras.

Writesonic erbjuder även Chatsonic, en chattbot som är perfekt för konversationer i realtid, research och kreativ brainstorming. Den hämtar till och med data från internet för att hålla sig uppdaterad.

Writesonics bästa funktioner

Utöka och förbättra ditt innehåll genom att lägga till mer detaljer och djup

Omformulera befintlig text enkelt för att förbättra tydligheten och engagemanget samtidigt som den ursprungliga betydelsen bevaras

Skapa optimerade metatitlar och beskrivningar för att förbättra din webbplats synlighet i sökmotorerna och klickfrekvensen

Begränsningar hos Writesonic

Vissa användare anser att det är dyrt, särskilt för små team eller enskilda personer

Priser för Writesonic

Basic: 20 $/månad

Lite: 49 $/månad

Standard: 99 $/månad​

Professional: 249 $/månad

Avancerat: 499 $/månad

Enterprise: 1499 $/månad (årsabonnemang krävs)

Betyg och recensioner av Writesonic

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Writesonic?

En recension på G2 säger:

Jag älskar hur enkelt det är att välja vilka artiklar som helst som referens när jag skriver ett utkast till en SEO-artikel. Vissa verktyg begränsar det till endast de 20 bästa. Det har också detaljerade steg som en innehållsskapare enkelt kan anpassa för att skapa högkvalitativt AI-innehåll. Det går inte att jämföra med mänskligt arbete, men kommer väldigt nära.

Skala upp ditt innehållsprogram med ClickUp

Att välja rätt AI-skrivverktyg kan göra hela skillnaden för ditt innehåll, särskilt om du vill gå längre än grunderna. Rytr är visserligen en utmärkt startpunkt, men det finns många kraftfulla alternativ till Rytr AI som erbjuder mer avancerade funktioner, bättre skalbarhet och mer omfattande anpassningsmöjligheter.

Oavsett om du är ute efter långformigt innehåll, SEO-optimering eller verktyg som passar ditt varumärkes tonfall finns det något som passar perfekt för varje skrivstil och affärsbehov.

Och du, om du också letar efter ett smartare sätt att organisera dina innehållsflöden, samarbeta med ditt team och hålla alla dina skrivprojekt på rätt spår, är ClickUp ett måste att prova.

Det är inte bara för uppgiftshantering – det är en komplett produktivitetsplattform som fungerar utmärkt tillsammans med dina favoritverktyg för AI. Så varför inte prova och se hur mycket smidigare din process för att skapa innehåll kan bli? Registrera dig för ClickUp idag!