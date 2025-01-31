De 10 bästa apparna som skriver uppsatser åt dig 2025 (gratis och betalda)

Du har en stor forskningsuppsats eller uppsats som snart ska lämnas in, och du letar efter ett sätt att spara tid och energi eller förbättra ditt skrivande. Du är trött på att stirra på en tom sida och hoppas att den på magisk väg ska bli din bästa uppgift hittills.

Vad du behöver är en app som skriver uppsatser åt dig.

Det finns många verktyg för att skriva uppsatser för alla möjliga användningsområden. Oavsett om du behöver ett verktyg med artificiell intelligens (AI) som hjälper dig att utforma en disposition, generera text för olika avsnitt eller förbättra din uppsats så att den låter bättre överlag, har du tur.

I den här guiden delar vi med oss av de 10 bästa apparna för uppsatsskrivning som finns tillgängliga idag. Var och en av dem erbjuder författare, studenter och andra uppsatsskrivare av alla slag ett bättre sätt att komma igång eller slutföra sina uppgifter.

Låt oss utforska alternativen för appar som skriver uppsatser åt dig, så att vi tillsammans kan börja skriva bättre uppsatser. ✔️

Vad ska du leta efter i appar som skriver uppsatser åt dig?

Precis som alla typer av tjänster eller produkter för uppsatsskrivning är inte alla dessa appar likadana. Vissa AI-innehållsverktyg är utformade för forskning och disposition, medan andra är bra på att omvandla dina ord till övertygande tankeställningar, argument eller uttalanden.

När du funderar på vilken app för uppsatsskrivning som passar dig bäst, tänk på följande.

Användningsfall: Är den här appen avsedd för uppsatsskrivning? Eller är det ett mer generellt AI-skrivverktyg?

Funktioner: Har appen de funktioner för forskning, skrivande eller korrekturläsning som du behöver? Erbjuder den ännu fler alternativ?

Användarvänlighet: Är appen lätt att använda? Hur är användarupplevelsen?

Betyg och recensioner: Vad tycker verkliga användare om appen?

Språk: Fungerar appen bara på engelska? Kan jag skriva på ett annat språk eller översätta min uppsats?

Pris: Finns det en gratisversion av appen? Har den en överkomlig eller dyr månadsavgift?

Finjustera dina resultat för att snabbare nå bättre innehåll med hjälp av reprompting i ClickUp AI.

Dessa frågor bör leda dig närmare den bästa appen som skriver uppsatser eller akademiska artiklar åt dig. Fundera över vad som är viktigast för dig, vilka funktioner du kan klara dig utan och vad som är din högsta prioritet för denna app – använd sedan vår topp 10-lista för att hitta din perfekta match. ?

De 10 bästa apparna som skriver uppsatser åt dig

Med ett ständigt ökande antal AI-skrivverktyg som dyker upp kan det vara överväldigande att ta reda på vilka som är värda att prova. Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa apparna för att skriva uppsatser 2024.

Här finns något för alla – oavsett om du vill ha ett dedikerat verktyg för att skriva uppsatser, ett AI-verktyg som kan hjälpa dig med alla typer av skrivande eller en allt-i-ett-app som låter dig göra så mycket mer än bara förbättra dina skrivkunskaper eller optimera dina uppgifter.

Använd ClickUp AI för att skapa ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

ClickUp är kanske mest känt som ett produktivitets- och projektledningsverktyg för företag, men det är också ett utmärkt verktyg för författare och studenter på alla nivåer. ClickUp ger dig en plats där du kan lagra och arbeta med dina idéer, din forskning och ditt skrivande – och funktioner som hjälper dig att prioritera ditt arbete under hela processen.

En av de bästa funktionerna för uppsatsskrivning är ClickUp AI. Vår nya användarvänliga AI-skrivassistent är skräddarsydd för din roll, med en mängd olika användningsfall, uppgifter och funktioner, beroende på hur du vill använda appen. Använd ClickUp för att få hjälp med att brainstorma idéer till uppsats- eller forskningsuppsatsämnen, sammanfatta din uppsats för att skriva en slagkraftig slutsats eller skriva om stycken så att du låter mer professionell.

Alla idéer och ord som du genererar med vår AI-assistent finns i ClickUp Docs. Detta alternativ till Microsoft Word och Google Docs är inte bara ett utmärkt ställe att lagra anteckningar och idéer på, utan kan också bli din personliga wiki eller förvaringsplats för alla dina uppsatsskrivningsbehov – ett av våra favoritverktyg för ökad produktivitet.

Spara idéer, anteckningar, citat, utkast till uppsatser och intervjuanmärkningar på ett och samma ställe. Formatera dina dokument, lägg till bilder och färger och anpassa upplevelsen så att det blir roligare att skriva din uppsats.

Om du inte är säker på var du ska börja är Writing Guidelines Template från ClickUp rätt ställe att vända sig till för att få klarhet i hur man skriver det bästa innehållet. Mallen innehåller råd om hur man kan vara konsekvent när det gäller språk, ton och formatering så att du kan producera felfritt, sammanhängande och korrekt innehåll varje gång.

Med ClickUp AI, ClickUp Docs och vårt omfattande mallbibliotek har ClickUp allt du behöver för att börja skriva dina bästa uppsatser hittills. ?

ClickUps bästa funktioner

Lagra alla dina uppsatser eller uppgiftsanteckningar, utkast och filer på ett och samma ställe

Bjud in mentorer att samarbeta med dig eller dela feedback i realtid i dina dokument.

Använd ClickUp AI för att generera högkvalitativa idéer, omformulera meningar och skapa text till din uppsats.

Effektivisera din process och få inspiration med relevanta mallar

Spara tid och arbeta snabbare genom att använda ClickUp som hjälp med research, skrivande och som fokusapp medan du arbetar.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner och användningsområden kan det ta lite tid för vissa användare att utforska alla möjligheter med ClickUp.

ClickUp AI är en ny funktion, så funktionaliteten kommer att växa och utvecklas med tiden.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Frase

via Frase

Frase är ett AI-verktyg för innehållsskapande som kombinerar skrivande och SEO-forskning för att skapa texter som är lätta att läsa och utformade för att rankas högt i sökmotorer. Denna AI-skrivprogramvara kan hämta bakgrundsforskning och statistik från sökresultat, och verktyget för disposition gör det enklare att organisera dina tankar till en sammanhängande uppsats. ?

Frase bästa funktioner

Källstatistik, forskning och bakgrundsinformation direkt från sökmotorer

Skapa en disposition med strukturerade rubriker och avsnitt

Använd AI för att generera introduktioner, vanliga frågor, rubriker och mer

Skriv, redigera och dela dokument enkelt i Frase

Frase-begränsningar

Frase är utformat för individer och byråer som arbetar med SEO-texter, så vissa av funktionerna kanske inte är relevanta för uppsatsskrivning eller akademiskt skrivande.

Vissa användare rapporterar att texten ibland kan bli repetitiv i appen för uppsatsskrivning.

Frase-priser

Solo: 14,99 $/månad per användare

Grundläggande: 44,99 $/månad per användare

Team: 114,99 $/månad för tre användare

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Bonus: Kolla in 7 gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

3. Writesonic

via Whitesonic

Writesonic är ett omfattande verktyg för copywriting och parafrasering som ger dig funktioner för att skriva, redigera, optimera och förbättra ditt innehåll, inklusive uppsatser. Writesonics funktionslista inkluderar en AI-skribent, ett parafraseringsverktyg, en textutvidgare, en artikelsammanfattare och en idégenerator. ?

Writesonic bästa funktioner

Få faktabaserat innehåll med data hämtat från de bästa sökresultaten för att hjälpa dig att hitta de bästa uppsatserna och akademiska artiklarna.

Ladda upp dokument för att guida verktyget till din unika stil för en mer personlig skrivstil.

Omformulera din text eller få en sammanfattning av din uppsats med ett klick

Kontrollera din uppsats innan du skickar in den med en inbyggd stavningskontroll, grammatikontroll och plagieringskontroll.

Writesonic begränsningar

Vissa användare kan stöta på problem med begränsningar av ordantal, särskilt när det gäller att skriva uppsatser och längre uppgifter.

Du kan behöva uppmana flera gånger för att få längre svar, föreslår vissa användare.

Writesonic-priser

Obegränsat: 20 $/månad per användare

Företag: Från 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

4. EssayAiLab

via EssayAiLab

EssayAiLab är en gratis AI-app för uppsatsskrivning som hjälper användare att hitta idéer, skriva uppsatser och redigera grammatiken innan de skickar in dem. Denna specialiserade app som skriver uppsatser åt dig har en rad nischfunktioner, inklusive citat enligt Modern Language Association (MLA) och American Psychological Association (APA) samt en hypersensitiv plagiatkontroll. ?

EssayAiLabs bästa funktioner

Sök igenom miljontals trovärdiga resultat för att hitta den mest relevanta informationen när du skriver uppsatser.

Hitta nya sätt att komponera meningar med automatiska förslag för att påskynda skrivprocessen.

Kontrollera om det finns problem med den inbyggda grammatik- och plagieringskontrollen.

Generera automatiskt MLA- och APA-citat med ett klick i hela uppsatsen

EssayAiLabs begränsningar

Det finns inte många användarrecensioner av EssayAiLab, så det är svårt att få en uppfattning om vad andra användare tycker om denna gratisapp.

Denna app för uppsatsskrivning är speciellt utformad för uppsatsskrivning, så du kanske vill utforska andra appar för andra typer av akademiskt skrivande.

Priser för EssayAiLab

Gratis

EssayAiLab betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

via Jasper

Jasper är ett av de mest kända verktygen för AI-innehållsskrivning som finns idag. Detta populära verktyg är specialiserat på att generera korta och långa texter som är anpassade efter ditt varumärke – vilket är en fördel för användare som vill skriva flera uppsatser som låter som dem själva.

Jasper har funktioner som en AI-författare, en chattbot och ett mallbibliotek. Du kan enkelt få förslag på ordantal eller optimering av akademiskt skrivande i en specifik stil eller ton.

Jasper bästa funktioner

Dela dokument för att träna AI:n i dina personliga färdigheter och stil när det gäller att skriva uppsatser.

Få tillgång till senaste sökdata för att kontrollera fakta och öka trovärdigheten

Redigera och optimera dina uppsatser så att de blir professionella

Kontrollera om det finns några problem med en inbyggd plagiatkontroll.

Jasper-begränsningar

Vissa användare, särskilt studenter, kan tycka att prismodellen är för dyr.

Ibland känns resultaten inte alltid relevanta, enligt vissa användare.

Ingen riktig gratisversion jämfört med vissa andra AI-app för uppsatsskrivning.

Jasper-priser

Skapare: 39 $/månad per användare

Team: 99 $/månad för tre användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

6. Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite är ett AI-skrivverktyg som marknadsför sig som en skrivkompis. Verktyget är utformat för kreativa författare och författare som arbetar med berättelser och manus, men många av dess funktioner – som autofullständning och omskrivning – passar bra för akademiskt skrivande.

Denna programvara för uppsatsskrivning hjälper dig också att finslipa din specifika skrivstil för ökad tydlighet och läsbarhet – så att du kan producera den bästa uppsatsen möjligt.

Sudowrites bästa funktioner

Fyll i meningar och stycken automatiskt i skrivappen

Använd omskrivning för att göra språket i din uppsats mer varierat och förbättra läsbarheten.

Få förslag på ersättningsord för att förstärka effekten av dina meningar

Få feedback om hur du kan förbättra din uppsats i appen

Sudowrites begränsningar

Sudowrite är utvecklad med kreativt skrivande i åtanke, så det är kanske inte det bästa alternativet för professionella uppsatsskrivare eller affärsanvändare.

Eftersom det är ett relativt nytt verktyg finns det ännu inte så många recensioner från verkliga användare.

Skrivappen har ingen riktig gratisversion.

Sudowrite-priser

Hobby & Student: 10 $/månad för 30 000 ord

Professionell: 25 $/månad för 90 000 ord

Max: 100 $/månad för 300 000 ord

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sudowrite-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Rytr

via Rytr

Rytr är en AI-driven innehållsskrivare och skrivassistent som är idealisk för en mängd olika användningsområden, inklusive affärsidéer, e-postmeddelanden, personliga brev och uppsatser. Plattformen ber dig att välja ett användningsfall och lägga till sammanhang, och den skapar sedan innehåll baserat på dina mål och uppmaningar. ✏️

Rytrs bästa funktioner

Välj mellan över 40 inbyggda användningsfall och mallar

Använd vetenskapliga formler för copywriting för att göra dina uppsatser mer övertygande

Utöka, omformulera och finslipa meningar så att de blir lättare att läsa

Skicka in dina uppsatser utan oro tack vare den inbyggda plagieringskontrollen.

Rytrs begränsningar

Vissa användare rapporterar att de fakta som ges kan kännas grundläggande eller repetitiva jämfört med andra appar som skriver uppsatser.

AI-författaren kan avbryta mitt i en mening om du får slut på krediter, vilket kan hända oväntat.

Rytr-priser

Gratis

Besparing: 9 $/månad per användare

Obegränsat: 29 $/månad per användare

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

8. HyperWrite. ai

via HyperWrite

HyperWrite. ai är ett AI-verktyg för copywriting som kombinerar forskning, skrivande och personlig AI-assistans för att skapa ett användbart verktyg för skribenter. Dess funktioner inkluderar ett sammanfattningsverktyg, en introgenerator, en talskrivare och en universell översättare. ?

HyperWrite. ai bästa funktioner

Använd AI för att hjälpa dig att skriva en uppsats om vilket ämne som helst

Skapa en lista med idéer till uppsatsteman innan du börjar skriva.

Skriv om innehållet så att det låter mer kraftfullt och förbättrar din skrivförmåga.

Sammanfatta text för att automatiskt skapa sammanfattningar och slutsatser

HyperWrite. ai begränsningar

Det finns ingen inbyggd plagiatkontroll, så du måste använda en annan app för detta.

Eftersom HyperWrite är ett relativt nytt verktyg finns det få sociala bevis och recensioner om det.

HyperWrite. ai-prissättning

Gratis

Premium: 19,99 $/månad per användare

Ultra: 44,99 $/månad per användare

HyperWrite. ai betyg och recensioner

G2: 5/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

9. AI-Writer

AI-Writer är ett nytt AI-skrivverktyg som marknadsför sig som ”den enda AI-textgeneratorn som är byggd för att vara pålitlig”. Denna app fokuserar starkt på källhänvisningar och transparens, vilket är en bonus för dem som skriver uppsatser eller uppgifter. AI-Writers funktioner inkluderar forskning, AI-skrivande, verifierbara källhänvisningar och omformulering av text. ?

AI-Writers bästa funktioner

Generera automatiskt ett fullständigt utkast till en artikel eller en hel uppsats på några minuter

Få källhänvisningar för varje källa som AI-Writer hämtar data eller fakta från.

Omformulera din text så att den låter mer professionell eller övertygande

Generera automatiskt en referenslista som du kan bifoga när du skickar in din uppsats.

Begränsningar för AI-Writer

Liksom många andra AI-appar för uppsatsskrivning är denna utformad med SEO-text i åtanke, så arbetsflödet kanske inte känns relevant för uppsatsskrivare.

De som har längre uppgifter kan tycka att ordgränsen per artikel är för låg (särskilt de som skriver uppsatser regelbundet).

Priser för AI-Writer

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Standard: 49 $/månad för tre användare

Kraft: 375 $/månad för 10 användare

Betyg och recensioner av AI-Writer

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 recension)

10. StoryLab. ai

StoryLab. ai är ett omfattande AI-verktyg för innehållsmarknadsföring som är utformat för marknadsföringsteam och byråer som vill öka engagemanget och intäkterna genom att skapa innehåll i stor volym för sin innehållskalender. Som en del av detta har plattformen en rad kopieringsgeneratorer som kan hjälpa dig att skapa en stark uppsatstitel, uppsatstext och mycket mer. ?

StoryLab. ai bästa funktioner

Skapa introduktioner, titlar, innehållsidéer och mycket mer

Få unika resultat varje gång du kör generatorn

Experimentera med 13 olika skrivstilar

Finns på över 17 språk

StoryLab. ai begränsningar

StoryLab. ai är utformat för marknadsföringsteam, så författare av uppsatser och uppgifter kan tycka att utbudet av funktioner är distraherande eller onödigt.

Produkten beskrivs inte lika detaljerat som andra AI-skrivare, men det finns ett gratisabonnemang som du kan testa.

StoryLab. ai-prissättning

Gratis

Fördel: 15 dollar/månad per användare

Obegränsat: 19 $/månad per användare

StoryLab. ai betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Klara din nästa uppgift med de bästa apparna för uppsatsskrivning

Det finns många appar för uppsatsskrivning som påstår sig vara de bästa, men vi anser att de som finns på vår lista lever upp till titeln. Utforska dessa appar som skriver uppsatser åt dig, testa några och hitta ett nytt sätt att underlätta din uppsatsskrivning.

När du utforskar apparna ovan rekommenderar vi att du prioriterar ClickUp. Vår allt-i-ett-app har inte bara ett AI-skrivverktyg – den är en samlingsplats för alla dina anteckningar, utkast, uppgifter, intervjuer och filer under hela uppsatsskrivningsprocessen.

Samla dina tankar, skriv din uppsats, gör förbättringar och mycket mer – allt i en och samma app.

Prova ClickUp gratis idag för att förstå varför den uppskattas av så många författare och studenter. ✨