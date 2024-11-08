De 15 bästa AI-bloggverktygen att prova 2025

Är du trött på AI-författare som producerar samma gamla robotliknande innehåll?

Du är inte den enda som himlar med ögonen åt fraser som "I en snabbföränderlig digital värld". När du letar efter en AI-bloggskrivare vill du ha något som inte bara är SEO-vänligt utan också passar din varumärkesröst.

Jag förstår – jag har själv provat otaliga AI-skrivverktyg.

De lovar alla stora resultat, men ger dig generisk, livlös text. Du förtjänar en AI-bloggskrivare som är smartare än så – en som verkligen förstår din publik, genererar blogginnehåll av hög kvalitet och skapar kontakt med läsarna.

I denna lista över de 15 bästa AI-bloggverktygen hittar du alternativ som ger din bloggskrivningsprocess personlighet, kreativitet och effektivitet. Dessa val kan hjälpa dig att skapa AI-genererat innehåll som erbjuder verkligt värde, från ett första utkast till en polerad, SEO-redo bloggpost.

Låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i ett AI-bloggverktyg?

När du väljer AI-skrivverktyg bör du tänka på följande viktiga punkter. Välj ett verktyg som:

Genererar detaljerade dispositioner

Ibland är allt du behöver en bra utgångspunkt. Leta efter verktyg som snabbt genererar tydliga, organiserade dispositioner med viktiga punkter och underrubriker i en logisk ordning.

Upprätthåller en konsekvent varumärkesröst

Det är konsekvensen som lockar läsarna. Välj en AI-skribent som förstår din stil, oavsett om den är kvick eller professionell, så att ditt innehåll alltid känns rätt för varumärket.

Skapar högkvalitativt och engagerande innehåll

De AI-verktyg för innehållsskapande som du väljer bör producera högkvalitativt och relevant innehåll. Leta efter en AI-skribent som skriver logiska, sammanhängande meningar (som övergår smidigt från en till nästa), använder relevant statistik för att underbygga påståenden och optimerar innehållsrubriker.

Integrerar SEO

En bra AI-bloggskrivare bör vara SEO-vänlig, med alternativ för integrering av nyckelord och metadata. Detta säkerställer att ditt innehåll rankas bättre och når rätt målgrupp.

Nu när du vet vad du ska leta efter är det dags att välja bland de bästa AI-skrivassistenterna som finns på marknaden.

De 15 bästa AI-bloggverktygen att använda i år

Låt oss utforska några av de bästa AI-bloggskrivarna som hjälper dig att permanent övervinna skrivkramp:

1. ClickUp (bäst för AI-driven innehållsgenerering och dokumenthantering)

Använd ClickUp Brain för att generera människoliknande innehåll genom att bara ange detaljer om bloggens ämne, målgrupp och tonfall.

ClickUp är en heltäckande plattform för skapande och hantering av innehåll som gör allt. Den låter dig planera, organisera, dokumentera, skriva, redigera och spåra varje steg i bloggskrivningsprocessen. Från brainstorming till sista finputsningen gör den innehållsskapande och projektledning enkelt och samlar allt på ett ställe.

För att göra blogghanteringen ännu enklare erbjuder ClickUp flera färdiga mallar, till exempel ClickUp Blog Management Template.

Ladda ner den här mallen Spåra och hantera dina blogginlägg på ett och samma ställe med ClickUp Blog Management Template.

Jag kan använda det för att organisera mitt innehållskalender, hantera inläggsidéer och spåra publiceringsscheman – med anpassningsbara fält för statusuppdateringar, förfallodatum och teamuppdrag.

För en djupare inblick i innehållsstrategi kan du utforska ClickUps bloggplaneringsmall. Från tidiga brainstorming till slutliga redigeringar kartlägger denna mall hela din innehållsresa på ett ställe för bättre spårning.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps bloggplaneringsmall för att öka teamsamarbetet, tilldela uppgifter och följa bloggens framsteg på ett överskådligt sätt.

Dessutom gör ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-drivna skrivassistent, bloggskapandet till en barnlek.

Ange ditt ämne, din målgrupp och tonen i din Brain-prompt. Luta dig tillbaka och se hur det genererar idéer, fraser och till och med hela blogginlägg som matchar din stil.

Några av de viktigaste funktionerna i ClickUp Brain är:

Inbyggd stavningskontroll: Fokusera på skrivandet utan att behöva oroa dig för stavfel.

Tabellskapande: Organisera data eller jämför information smidigt i dina blogginlägg.

Automatisk transkription: Transkribera möten och intervjuer i din egen takt

Snabba AI-svar: Svara snabbt på feedback eller frågor

💡Proffstips: Använd ClickUps tidsspårning och arbetsbelastningsvy tillsammans för att hantera ditt teams produktivitet medan du skapar innehåll. Med tidsspårning kan du se hur tiden används för varje uppgift, medan arbetsbelastningsvyer hjälper dig att balansera uppgifterna så att ingen blir överbelastad.

Vad mer? Använd ClickUp Docs för att ytterligare utforma, redigera och organisera dina blogginlägg tillsammans med ditt team. Med Docs kan jag:

Redigera innehåll tillsammans med teammedlemmar, kommentera, tagga och tilldela uppgifter inom plattformen.

Organisera, sök och filtrera dokument med lätthet

Använd tabeller, banners, avdelare och markdown-kommandon för att skapa organiserade, visuellt tilltalande dokument.

Skriv innehåll utan distraktioner och fokusera på en rad eller ett stycke i taget.

Effektivisera dokumentation och projektledning med ClickUp Docs

ClickUps bästa funktioner

Skapa och tilldela uppgifter för varje steg i bloggskrivandet för att säkerställa att deadlines hålls med ClickUp Tasks.

Använd ClickUps kalendervy för att planera ditt innehålls livscykel och visualisera ditt publiceringsschema för sociala medier.

Integrera med verktyg som Google Drive och Slack för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Använd ClickUp Automation för att automatisera repetitiva uppgifter, såsom att tilldela utkast till redaktörer och grafiska formgivare.

Skapa en innehållsdatabas för att enkelt kunna återanvända viktiga innehållsdelar.

Analysera bloggens prestandamätvärden för att förfina din innehållsstrategi och fokusera på vad som fungerar med hjälp av ClickUp Dashboards.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland så omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Copy. ai (Bäst för att skapa marknadsföringstexter)

Copy. ai är en AI-driven skrivassistent som skapar innehåll snabbt och effektivt. Med generering av långa blogginlägg och inbyggda mallar är det ett mångsidigt verktyg för att generera bloggidéer, inlägg på sociala medier och mycket mer. Det är en perfekt lösning för dig som vill effektivisera ditt arbetsflöde utan att förlora kvalitet.

Copy. ai bästa funktioner

Skapa innehåll på över 25 språk för flerspråkiga marknadsföringsinsatser.

Översätt innehåll och anpassa det till olika kulturer och marknader

Begränsningar för Copy.ai

Användare rapporterar problem med plagiering eftersom verktyget hämtar innehåll direkt från vissa webbsidor.

Vissa funktioner som anges på webbplatsen finns inte tillgängliga i produkten.

Copy. ai-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 49 $/månad

Avancerat: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Läs mer: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

3. Jasper (Bästa AI-bloggskrivaren för skapande av långformat innehåll)

Jasper är ett populärt AI-verktyg för brainstorming av innehållsidéer, dokumentredigering, mallar och AI-bildgenerering. Med det kan marknadsförare skapa anpassade AI-arbetsflöden och appar som fördubblar kreativiteten inom olika innehållstyper. Dessutom stöder det en chattbaserad AI-assistent som är utbildad i marknadsföring och som hjälper till att redigera innehåll snabbt.

Jasper bästa funktioner

Öka SEO-prestandan med Surfer SEO-integration

Skapa unika bilder med Jasper Art

Jasper-begränsningar

Enstaka sakfel kan kräva manuella redigeringar.

Saknar anpassningsalternativ för innehållstyp, längd och struktur.

Jasper-priser

Skapare: 39 $/månad per plats

Pro: 59 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

4. Surfer (bäst för att optimera innehåll för SEO)

via Surfer

Surfer gör det enkelt att skriva SEO-vänligt innehåll genom att analysera topprankade sidor och ge dig tydliga, datastödda tips. Med hjälp av AI i innehållsmarknadsföring föreslår det nyckelord och idéer till blogginlägg, hjälper dig att strukturera ditt innehåll och till och med talar om för dig om din text är för komplex. Dessutom erbjuder det detaljerade optimeringsrekommendationer, inklusive förslag på rubriker, metabeskrivningar och interna länkar.

Surfers bästa funktioner

Förenkla integreringen av sökord med hjälp av LSI-rekommendationer (Latent Semantic Indexing) som är relaterade till det primära sökordet.

Identifiera möjligheter att lägga till relevanta interna och externa länkar

Surfers begränsningar

Ibland föreslår det termer som inte stämmer överens med specifika stilguider.

Surfer-priser

Väsentligt: 99 $/månad

Skala: 219 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Surfer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

5. Writesonic (Bäst för att skapa reklamtexter och landningssidor)

via Writesonic

Writesonic är en AI-skrivplattform som effektiviserar skapandet av innehåll för oberoende marknadsförare och skribenter, samt för team. Med inbyggda SEO-funktioner och över 80 mallar täcker den ett brett spektrum av innehållsbehov, från blogginlägg till landningssidor. Men om du vill ha en nischspecifik bloggskrivare, välj vissa Writesonic-alternativ för bättre djup.

Writesonic bästa funktioner

Få tillgång till webbsökning i realtid och interaktioner med PDF-filer och bilder.

Få människoliknande voiceovers för ditt innehåll inom plattformen.

Begränsningar för Writesonic

Vissa användare rapporterar problem med Writesonics prenumerationshantering, inklusive nedgraderade livstidsabonnemang utan förvarning.

Writesonic-priser

Gratis för alltid

Standard: 79 $/månad

Professionell: 199 $/månad

Avancerat: 399 $/månad

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

6. ChatGPT (Bäst för konversationsinnehåll och interaktivt skrivande)

via ChatGPT

ChatGPT är en AI-skrivassistent utvecklad av OpenAI som är utformad för att göra innehållsskapandet snabbt, engagerande och anpassningsbart. Den använder djupinlärning, specifikt transformatorneuronala nätverk, för att analysera text och skapa svar baserat på mönster som lärts in från träningsdata. Dess mångsidighet i ton och stil gör den idealisk för att generera SEO-vänliga bloggar, innehåll för sociala medier och långa artiklar.

ChatGPT:s bästa funktioner

Utöver faktabaserad information kan du skapa kreativa textformat som dikter, manus eller sångtexter.

ChatGPT:s begränsningar

I längre konversationer kan det ibland hända att sammanhanget går förlorat, vilket leder till upprepningar eller förvirring.

Priser för ChatGPT

Gratis för alltid

Plus: 20 $/månad

Team: 30 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

7. Writer (Bäst för innehåll som är konsekvent med varumärket och uppfyller kraven)

via Writer

Writer är en AI-bloggpostgenerator som är utformad för att underlätta innehållsskapande, dataanalys och automatisering av arbetsflöden för team. Den är känd för sitt fokus på företag och möjliggör skapande av högkvalitativt innehåll med varumärkeskonsistens. Som ett av de bästa bloggverktygen tillämpar den också riktlinjer för varumärke, juridik och inkludering för att anpassa innehållet till organisationens standarder.

De bästa funktionerna för författare

Använd Palmyra Language Model som är skräddarsydd för företagsbehov och säkerställer relevans i affärssammanhang.

Använd anpassade AI-appar för uppgifter som digital assistans, innehållsskapande och sammanfattning.

Begränsningar för författare

Saknar alternativ för att prioritera punkter i dispositionen, vilket gör det svårt för användarna att ange vilka avsnitt som ska utvidgas eller hållas kortfattade.

Priser för författare

Gratis för alltid

Team: 18 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av författare

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Frase (Bäst för innehållsoptimering och research)

via Frase

Frase förenklar bloggskrivandet genom att kombinera research, disposition och innehållsgenerering. Det analyserar de bästa sökresultaten för att ge dig idéer till SEO-vänligt och högkvalitativt blogginnehåll. När din disposition är klar skapar det ett utkast till innehållet baserat på den senaste forskningen. Den inbyggda redigeraren ger också SEO-tips, så att du kan producera innehåll som rankas högt.

Frase bästa funktioner

Skapa dispositioner med hjälp av konkurrenters rubriker och AI-förslag

Förbättra läsbarheten, SEO och användningen av nyckelord medan du skriver.

Frase-begränsningar

Väljer ibland irrelevanta sökord, vilket gör det svårt att uppnå full optimering.

Frase-priser

Gratis för alltid

Solo: 15 $/månad

Grundläggande: 45 $/månad

Team: 115 $/månad

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

9. Rytr (Bästa AI-bloggskrivaren för snabb och prisvärd innehållsgenerering)

via Rytr

Rytr är ett AI-skrivverktyg som skapar allt från blogginlägg till bildtexter för sociala medier. Som AI-bloggskrivare kommer det med över 40 mallar för alla typer av innehåll – oavsett om du behöver bloggdispositioner, produktbeskrivningar eller fängslande bildtexter. Dessutom erbjuder Rytr en anpassad tonfunktion som efterliknar användarspecifika skrivstilar baserat på angivna exempel.

Rytrs bästa funktioner

Välj mellan över 20 unika tonfall, till exempel vänligt, formellt och bestämt.

Skapa innehåll på över 30 språk för en global publik

Rytrs begränsningar

Användare rapporterar att Rytr har begränsade textredigeringsfunktioner.

Begränsar längden på texten som genereras per session

Rytr-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7,50 $/månad

Premium: 24,16 $/månad

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Anyword (Bäst för prestationsinriktat innehåll)

via Anyword

Anyword är ett AI-skrivverktyg som är utvecklat för att skapa slagkraftigt marknadsföringsinnehåll som driver engagemang. Det är utformat med marknadsförare i åtanke och kombinerar kraftfulla funktioner, som Copy Intelligence, för att säkerställa att varje innehållsdel når din målgrupp. Anyword förutsäger till exempel hur varje version av ditt innehåll kommer att prestera, så att du kan välja det alternativ som har störst sannolikhet att få klick.

Anywords bästa funktioner

Analysera befintligt innehåll och föreslå justeringar för att förbättra engagemanget för olika innehållsdelar.

Få tillgång till Anywords AI direkt i webbläsaren via Chrome-tillägget.

Anywords begränsningar

Ibland producerar det innehåll som inte är relevant för ämnet, vilket kräver att användarna justerar uppmaningarna för att få korrekt information.

En inbyggd ordbegränsning gör det svårt att använda verktyget för att skapa långa texter.

Priser för Anyword

Startpaket: 49 $/månad

Datadrivet: 99 $/månad

Företag: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

11. Article Forge (bäst för AI-genererat bulkinnehåll)

via Article Forge

Article Forge är ett AI-verktyg för artikelskrivning som är utvecklat för att skapa långa texter med minimal ansträngning – det genererar artiklar på över 1 500 ord med en lämplig struktur och relevanta underrubriker. Det är idealiskt för stora projekt och producerar flera blogginlägg samtidigt för att spara tid. Dessutom använder det AI-modeller som liknar de som Google använder, vilket skapar innehåll som är högt optimerat för SERP.

Article Forge bästa funktioner

Sök efter relevanta söktermer på webben med inbyggda forskningsfunktioner.

Få tillgång till en AI-innehållsdetektor och humaniserare inom plattformen.

Begränsningar för Article Forge

Ibland producerar det innehåll med stav- och grammatikfel.

Kvaliteten på icke-engelskt innehåll är märkbart lägre, troligen på grund av dubbel översättning.

Priser för Article Forge

Grundläggande: 13 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Article Forge

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. ContentShake AI (Bäst för att generera SEO-optimerat innehåll)

via ContentShake

ContentShake är ett intuitivt AI-verktyg för bloggskrivande som är utformat för att effektivisera processen för att skapa innehåll för marknadsförare och bloggare. Det är integrerat med SEMrush och ger realtidsinformation om sökord och innehållsförslag som är skräddarsydda för att nå din målgrupp.

Dessutom betygsätter detta AI-SEO-verktyg din text utifrån hur väl den är optimerad och förenklar arbetsflödet genom att hjälpa dig att skriva, optimera och till och med återanvända innehåll för flera plattformar.

ContentShakes bästa funktioner

Använd SEMRushs omfattande SEO-data för optimerad innehållsskapande.

Skapa innehåll på sju språk

Begränsningar för ContentShake

Vissa användare tyckte att verktyget producerade generiskt innehåll som krävde omfattande redigering för att sticka ut.

Priser för ContentShake

Pro: 139,95 $/månad

Guru: 249,95 $/månad

Enterprise: från 5000 $/månad

ContentShake-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

13. Wordtune (bäst för att skriva om befintligt innehåll)

via Wordtune

Wordtune är ett AI-skrivverktyg som omformulerar meningar så att de låter precis rätt – oavsett om du vill att de ska vara informella eller mer professionella. Från enkla omskrivningar till avancerade textjusteringar hjälper det författare, studenter och yrkesverksamma att uttrycka sig tydligt och självsäkert. Dessutom fortsätter Wordtune där du slutade, vilket hjälper dig att övervinna skrivkramp.

Wordtunes bästa funktioner

Använd smart AI-översättning för att låta som en infödd engelsktalande

Utöka ditt ordförråd med precisa synonymer

Wordtunes begränsningar

Fokuserar främst på omskrivning och saknar generering av långformat innehåll.

Wordtune-priser

Gratis för alltid

Avancerat: 6,99 $/månad

Obegränsat: 9,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

14. Grammarly (Bäst för grammatikontroll och skrivförbättring)

via Grammarly

Grammarly är en AI-skrivassistent som upptäcker riskabla misstag som annars skulle kunna skada ditt varumärkes image. Som en trovärdig AI-grammatikkontroll använder den generativ AI för att skriva om meningar, vilket är särskilt användbart för tydlighet och flyt. Dessutom ingår en plagieringskontroll i premiumplanerna för att hålla innehållet originellt.

Grammarlys bästa funktioner

Få anpassade förslag baserade på ditt skrivande och vem som kommer att läsa det.

Grammarlys begränsningar

Ibland kan det föreslå ändringar som förändrar tonen eller stilen i texten på ett sätt som gör den mindre personlig eller kreativ.

Grammarlys prissättning

Gratis för alltid

Pro: 12 $/användare/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7000 recensioner)

15. Sudowrite (Bäst för kreativ skrivhjälp)

via Sudowrite

Sudowrite är ett AI-skrivverktyg för kreativa sinnen, särskilt för skönlitterära författare som vill bryta igenom skrivkrampen och skapa högkvalitativt innehåll. Med funktioner som Describe kan det förvandla en enkel scen till en rik, sensorisk upplevelse, medan Write hjälper till att upprätthålla flödet genom att generera de nästa 300 orden i din stil. Dessutom har det en integrerad plagiatkontroll för att granska innehållsutkast för originalitet.

Sudowrites bästa funktioner

Använd en Story Bible för att organisera kapitel

Få tillgång till verktyg som Canvas för att visualisera handlingar och karaktärer.

Sudowrites begränsningar

Främst utformat för kreativt skrivande, vilket gör det mindre lämpligt för bloggskrivande.

Sudowrite-priser

Hobby & student: 10 $/månad

Professionell: 22 $/månad

Max: 44 $/månad

Sudowrite-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Skriv bloggar som rankas med ClickUp Brain

När du väljer ett AI-bloggverktyg, leta efter ett som gör mer än att bara parafrasera innehåll. Du behöver ett verktyg som förstår ditt ämne och din målgrupp och som kan generera nya, originella idéer som sticker ut. ClickUp Brain levererar på detta område genom att producera högkvalitativt, människoliknande innehåll som tilltalar läsarna.

Men ClickUp är mer än bara ett AI-skrivverktyg. Det är en omfattande projektledningsplattform som stöder hela din innehållsskapandeprocess. Från brainstorming och planering till utkast och redigering, ClickUp effektiviserar alla aspekter av ditt arbetsflöde.

