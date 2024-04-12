Jasper AI vs. Rytr: Vilket AI-skrivverktyg är bäst?

För att ditt innehåll ska bli slagkraftigt måste du skriva på ett lättförståeligt språk, anpassa texten till målgruppen (B2B eller B2C) och hålla en konsekvent ton utan att utelämna viktiga detaljer.

Nu kan du antingen arbeta med alla dessa aspekter själv eller få hjälp av AI-skrivverktyg. Dessa skrivassistenter skapar kvalitetsinnehåll baserat på dina inmatningar och innehållsbeskrivningen, vilket gör det lättare för dig att utveckla, förbättra och optimera olika typer av innehåll.

Låt oss diskutera två av de mest populära SEO-stödverktygen för AI-skrivande – Jasper AI och Rytr.

Innehållsskapare älskar dessa två verktyg eftersom de genererar högkvalitativt innehåll för alla deras affärsbehov. Låt oss undersöka deras funktioner för att avgöra vilket som skulle vara ett bättre skrivpartner för ditt företag.

Vad är Jasper AI?

via Jasper AI

Jasper AI, tidigare känt som Jarvis. ai, är en dröm som går i uppfyllelse för innehållsmarknadsförare. Det använder AI och maskininlärning för att producera högkvalitativt innehåll. Allt du behöver göra är att tillhandahålla relevant information och ange vilken typ av innehåll du vill att verktyget ska generera; verktyget sköter resten.

Det krävs en kort beskrivning, din målgrupp, tonen i innehållet och nyckelord som indata.

Jasper AI är resultatinriktat och säkerställer att innehållet skapas med ditt varumärke och din målgrupp i åtanke så att du får rätt budskap.

Jasper AI-funktioner

Med möjligheten att generera långa och korta texter samt plattformsspecifika bilder förenklar Jasper AI skapandet av innehåll för olika kanaler.

Det jämför innehållet med SERP-konkurrenter och optimerar SEO därefter. Verktyget har en inbyggd plagiatkontroll för att säkerställa att det genererade innehållet är unikt.

Låt oss titta på några av dess bästa funktioner:

Företagskunskap

via Jasper AI

Många AI-verktyg ökar hastigheten och innehållskvaliteten, men Jasper AI går längre än så genom att lära sig om ditt varumärkes budskap och generera innehåll därefter. Det har en kunskapsbasfunktion där du kan ladda upp företagsinformation, inklusive stilguider, riktlinjer för varumärkets röst och bakgrundsinformation.

Verktyget identifierar ditt varumärkes budskap för att skräddarsy innehållet efter dina behov.

Detta tillvägagångssätt gör det till en idealisk AI-assistent som skriver som en medlem av ditt team.

Integrerade marknadsföringskampanjer

via Jasper AI

Jasper AI kan förvandla din idé till en fullfjädrad multikanalkampanj. Allt du behöver göra är att ge den en sammanfattning eller en brief för en kampanj, så sköter den resten!

Jasper AI kan identifiera tonen och målgruppen och producera långa och korta texter, såsom blogginlägg, Google-annonser och bildtexter för sociala medier – nästan allt du behöver för att driva en framgångsrik kampanj.

Jasper Art

via Jasper AI

Du behöver inte längre förlita dig på stockbilder för att illustrera ditt innehåll. Jasper AI kan generera innehållsrelaterade bilder i olika storlekar på några sekunder.

Dessa högupplösta 2k px-bilder är royaltyfria för kommersiellt bruk utan vattenstämpel. Jaspers AI-bildgenerator möjliggör obegränsad generering med olika konststilar, medier och stämningar genom att bara skriva en prompt.

Det är ett utmärkt verktyg för alla social media-ansvariga med en kort inlärningskurva.

Optimering med ett klick

via Jasper AI

Jasper AI är utvecklat för marknadsförare som behöver innehåll som ger resultat. Det övervakar kontinuerligt innehållets prestanda för att tillhandahålla innehållsbetyg, analyser och insikter om kvaliteten på resultatet.

Det erbjuder också rekommendationer och SEO-verktyg för att förbättra innehåll som inte presterar tillräckligt bra. Du kan också remixa eller återanvända högpresterande innehåll till nya tillgångar för olika marknadsföringskanaler.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per plats

Fördel: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Fördelar med Jasper AI

Möjliggör teamsamarbete och underlättar gruppens arbete med att skapa innehåll.

Anpassar sig efter ditt varumärkes budskap och stilguide och fungerar som en integrerad del av ditt team.

Övervakar innehållets prestanda, ger insikter och rekommendationer för optimering

Nackdelar med Jasper AI

Ytterligare avgifter tillkommer för funktioner som plagieringsdetektering.

Användarna måste göra sina egna efterforskningar och ladda upp underlag för att lära Jasper AI.

Användare kan behöva tid för att bekanta sig med Jasper AI:s funktioner och egenskaper.

Vad är Rytr?

via Rytr

Rytr förenklar och förbättrar den totala innehållsproduktionen.

Det genererar automatiskt unikt, engagerande innehåll för olika användningsområden, från att utveckla ett varumärke och blogginlägg till att förbättra en uppmaning till handling.

Rytr hjälper företag och privatpersoner genom att generera flera typer av innehåll, såsom personliga brev för att förbättra jobbansökningar, e-postmeddelanden för privat eller professionellt bruk eller dikter på dina vägnar.

Låt oss titta på vad som gör Rytr unikt.

Rytr-funktioner

Rytr fokuserar på snabba resultat och tillhandahåller unikt innehåll som kan anpassas efter alla behov. Dess funktioner effektiviserar skapandet av innehåll med mallar och SEO-verktyg för att producera högkvalitativt innehåll.

Det hjälper också till att omformulera innehåll så att det blir mer konversationsinriktat eller informativt och stöds av en plagiatkontroll.

Ramverk för copywriting

via Rytr

Förutom att ha SEO-verktyg följer Rytr specifika skrivramverk som har visat sig ge resultat.

Verktyget använder ramverken AIDA (Attention, Interest, Desire och Action) och PAS (Problem, Agitate, Solution), som används av många marknadsförare och är kända för att ge högkvalitativt innehåll som kräver lite redigering.

Fördefinierade mallar

Rytr erbjuder över 40 färdiga mallar för olika innehållstyper och användningsfall, vilket ger dig en flygande start på din resa mot att skapa innehåll. Du kan sedan använda kraften i artificiell intelligens för att förbättra innehållet genom att anpassa det efter dina affärsbehov.

Flerspråkigt stöd

Rytr stöder över 30 språk. Du kan skriva eller översätta ditt innehåll till vilket som helst av dessa språk. Denna funktion hjälper dig att skapa blogginlägg, landningssidor, inlägg på sociala medier och e-postmeddelanden för en global gemenskap.

Tonfall

via Rytr

Rytr är en utmärkt plattform som uppfyller dina exakta krav, eftersom du kan välja mellan över 20 olika tonfall. Du kan skräddarsy ditt innehåll för olika målgrupper och behov genom att välja mellan formella, informella, professionella, vänliga, övertygande och informativa tonfall.

Rtyr-priser

Gratisplan: Upp till 10 000 tecken per månad (gratis för alltid)

Saver-abonnemang: 9 $/månad

Obegränsad plan: 29 $/månad

Fördelar med Rytr

Genererar innehåll snabbt och ger naturliga, välskrivna och korrekta resultat.

Stöder översättning till över 30 språk, vilket underlättar kommunikationen med en global publik.

Nackdelar med Rytr

Även om det erbjuder vissa integrationer kan utbudet av integrationer vara begränsat jämfört med plattformar med dedikerade funktioner för innehållshantering.

Långt innehåll som genereras av Rytr kan vara repetitivt och kanske inte fungerar för alla typer av innehåll.

Jasper AI vs. Rytr: Jämförelse av funktioner

Jasper AI och Rytr är utmärkta AI-skrivverktyg. Jasper AI utmärker sig genom att vara resultatorienterat och leverera rätt budskap för ditt företag, medan Rytr fokuserar på hastighet och kan användas för olika behov. Båda har SEO-verktyg, grammatik- och plagieringskontroll.

Låt oss jämföra andra viktiga funktioner:

1. Anpassning av ton

För alla skrivverktyg är det viktigt att kunna anpassa tonen, särskilt när du skapar olika typer av innehåll.

Jasper AI

Jasper AI lär sig och anpassar sig efter ditt varumärkes budskap och integreras sömlöst med din varumärkesröst och stilguide. Det fungerar som en integrerad del av ditt team och kan omvandla idéer till multikanalkampanjer samtidigt som det följer varumärkets riktlinjer.

Rytr

Rytr erbjuder anpassningsalternativ med över 20 variationer för att matcha din önskade ton. Det låter dig välja mellan olika tonfall för skräddarsydd innehållsskapande som passar olika målgrupper och syften.

När du jämför dessa två för att tillgodose olika tonfall framstår Jasper AI som vinnaren för organisationer, men Rytr är bäst lämpad som en allroundare.

2. Innehållsgenerering

Det genererade innehållet måste vara sökmotoroptimerat så att det rankas högt och når rätt målgrupp. Låt oss se hur dessa verktyg presterar på den fronten.

Jasper AI

Jasper AI genererar långa och korta texter för flera olika kanaler, inklusive blogginlägg, bildtexter för sociala medier och produktbeskrivningar. Det kan också skapa plattformsspecifika bilder som kompletterar det genererade innehållet.

Rytr

Rytr använder AI-drivna algoritmer för att producera innehåll baserat på beprövade copywriting-formler som AIDA och PAS. Det erbjuder över 40 fördefinierade mallar för olika innehållstyper och användningsfall.

Jasper AI är bättre om du vill skapa innehåll som fungerar bra, medan Rytr är det bästa valet för snabb skapande med varierande stilar.

3. Samarbete och lagarbete

Ett bra AI-verktyg för copywriting gör det möjligt för dig att samarbeta med ditt team kring idéer och innehåll, vilket underlättar genomförandet.

Jasper AI

Jasper AI underlättar teamarbete genom att tillhandahålla en kalender för samarbete och göra redigeringar i realtid. Du kan visa denna kalender i Kanban-vy och skapa uppgifter eller ett arbetsflöde för blogginlägg för smidig projektledning.

Rytr

Rytr gör det möjligt för team att samarbeta i projekt för att skapa innehåll. Med åtkomst för flera användare kan team samarbeta effektivt för att producera högkvalitativt innehåll.

Rytr möjliggör enkelt teamarbete, men Jasper AI är bättre för samarbete tack vare kalendern, olika vyer och uppföljningsåtgärder.

4. Integrationsmöjligheter

En skrivassistent fungerar bäst om du kan koppla allt ditt innehåll till ett arbetsområde eller integrera ditt AI-verktyg i olika verktyg som behöver skrivhjälp.

Jasper AI

Jasper AI inkluderar ett Chrome-tillägg, kompatibilitet med Google Docs och API-åtkomst för att integrera Jasper i dina dokument. Det integreras också med verktyg som Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make och Webflow.

Rytr

Rytr inkluderar ett Chrome-tillägg och API-åtkomst så att du kan använda Rytr för alla dina projekt. Det integreras också med appar som Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium och alla populära sociala medieplattformar.

Båda verktygen kan anslutas till Chrome, men Jasper AI fokuserar på integration med dina affärsapplikationer, medan Rytr integreras med frilans- och sociala medieplattformar.

5. Prissättning

Att investera i att skapa bättre innehåll kan förbättra din försäljning, varumärkesbyggande och kommunikation, men det är värt att överväga hur mycket du har att spendera.

Jasper AI

Jasper AI erbjuder en rad olika prisplaner med ytterligare funktioner och anpassningsalternativ. Det är relativt dyrt men har en egen AI-bildgenerator.

Rytr

Rytr har ett gratisabonnemang som ger dig tillgång till över 40 mallar och över 30 språk. Det finns även betalda abonnemang som erbjuder avancerade funktioner och anpassningsalternativ.

Om du letar efter en snabb och enkel lösning kan Rytrs kostnadsfria eller prisvärda abonnemang vara till hjälp. Om du behöver avancerade funktioner är Jasper AI värt investeringen.

Jasper AI är ett bra alternativ till Rytr AI för marknadsförare som prioriterar prestanda. Samtidigt är Rytr ett alternativ för marknadsförare som söker personligt anpassat innehåll. I slutändan handlar valet mellan Jasper AI och Rytr om individuella preferenser, krav på arbetsflödet och de specifika behoven i innehållsproduktionsprocessen.

Jasper AI vs. Rytr på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att hitta en lösning på debatten mellan Rytr och Jasper AI.

Vissa Reddit-användare föredrar Jasper AI för dess avancerade funktioner. De anser att Jasper AI är en komplett lösning för alla typer av skrivande och hävdar att Jasper producerar resultat av högre kvalitet.

Men det krävs en del arbete för att generera innehåll, och en användare säger: ”Man måste göra så mycket arbete för att få fram läsbart innehåll att man lika gärna kan skriva det själv eller anlita någon att göra det. ”

Men vissa användare föredrar Jaspers tjänster.

”Jasper är fantastiskt när det gäller noggrannhet och språk – jag kommer att använda Rytr som backup när mina Jasper-krediter tar slut – jag betalar hellre extra för Jasper för att få en mycket bättre tjänst.”

De som söker en praktisk metod för snabb och enkel copywriting föredrar Rytr, eftersom det är ett billigare alternativ för att generera artiklar av hög kvalitet. De uppskattar dess snabba, responsiva och mobilvänliga design. En annan användare uttryckte:

”Efter att ha testat GPT3 och GPT-NEO direkt, Jarvis och andra... för mig har Rytr en briljant implementering... det är ingen magi, men det sparar massor av tid. ”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Jasper AI vs. Rytr

Du har alltså hört talas om Jasper AI och Rytr, men har du övervägt ClickUp?

Det är mer än ett AI-verktyg; det är din partner för alla skrivrelaterade uppgifter. Medan Jasper AI och Rytr erbjuder imponerande funktioner för innehållsskapande, fokuserar ClickUps AI-skrivassistentverktyg på att skapa kvalitetsinnehåll och uppföljningsåtgärder så att innehållet utnyttjas på bästa sätt.

Det gör att skrivandet passar in i din process och ditt projektledningsverktyg. Här är några viktiga funktioner som gör ClickUp till ett attraktivt alternativ:

ClickUp Brain

Skriv och optimera innehållet för bättre resultat med ClickUp Brains AI Writer for WorkTM.

Har du någonsin önskat att du hade en smart assistent som känner ditt företag utan och innan? Det är precis vad ClickUp Brain är. ClickUp Brain är ClickUps artificiella intelligens och världens första neurala nätverk som kopplar samman dina uppgifter, dokument och medarbetare. Detta gör din skrivassistent mer kunnig om ditt företag och dess funktioner.

ClickUp Brains AI Writer for Work kan enkelt generera innehåll åt dig. Behöver du skapa inlägg för sociala medier? Fråga ClickUp Brain. Behöver du idéer till en kampanj? Gör ClickUp Brain till din brainstormingpartner.

Det kan skapa tabeller och mallar, rensa upp din text och korrigera språkliga fel. Det är den enda skrivpartner du behöver för att skapa innehåll med genomslagskraft.

ClickUp Docs

Samarbeta smidigt med olika dokument, idéer och arbetsflöden under ett och samma tak i realtid.

Säg adjö till klumpiga verktyg för dokumentsamarbete! Med ClickUp Docs kan du och ditt team samarbeta i realtid, oavsett om det gäller att brainstorma idéer eller finslipa det slutgiltiga utkastet.

Du kan skapa eller redigera dokument och spåra ändringar på ett smidigt sätt. Detta är särskilt användbart när du arbetar med en kampanj tillsammans i ett delat dokument där alla kan bidra med sina idéer.

Du behöver inte oroa dig för att slösa tid på skrivformat. Du kan välja mellan olika skrivmallar och anpassa dem genom att lägga till stil och funktionalitet med hjälp av knappar, banners, tabeller, ikoner och mycket mer.

ClickUp Projektledning

Slutför projekt snabbare och mer effektivt med ClickUp-projektledningsfunktionen.

Med ClickUps projektledningsfunktion vid din sida kommer du alltid att hålla dig på rätt spår.

Slutför projekt snabbare och mer effektivt med hjälp av ett sammankopplat bloggflöde, dokument, realtidsdashboards, uppgiftstavlor, tidslinjer, verktyg för resursallokering och möjlighet till samarbete.

ClickUp gör det enkelt att visualisera hela din innehållspipeline med olika vyer för uppgiftstavlor. Från att hantera innehållskalendrar till att övervaka marknadsföringskampanjer kan du använda ClickUp för att hålla innehållsprojekt på rätt spår och teamen inriktade på gemensamma mål.

Ingen uppgift lämnas obehandlad, eftersom du kan ställa in att uppgifter automatiskt tilldelas författare. Du kan följa allt detta och framstegen för enskilda personer eller projekt på en realtidsdashboard.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Välj det bästa AI-verktyget för innehållsskapande

Jasper AI och Rytr är visserligen ledande AI-skrivverktyg i branschen, men de erbjuder endast innovativa lösningar för att effektivisera processen för att skapa innehåll.

Men vi vet alla att att skapa innehåll är mer än bara att skriva; det inkluderar stavningskontroll, blogguppdatering, innehållshantering, SEO, projektledning, sökordsforskning och mycket mer.

Så varför lägga tid och pengar på att skapa ett ekosystem för innehållsskapande och -hantering när ClickUp samlar allt på en och samma plattform?

Registrera dig gratis hos ClickUp och snabba upp din skrivprocess.