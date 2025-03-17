De 21 bästa AI-verktygen för marknadsföringsbyråer att blomstra med 2025

Har du någonsin stirrat på ett kalkylblad, drunknat i kunddata och försökt hitta mönster för din nästa kampanj? Eller kämpat med att skapa nytt innehåll samtidigt som du haft snäva deadlines och begränsade resurser? Och det oändliga fram och tillbaka med kunderna om kampanjens resultat?

Detta är utmaningar som många marknadsförare möter varje dag, särskilt när de verktyg man har inte räcker till. Men tänk om du hade en assistent som kunde hantera de tråkiga uppgifterna, så att du kunde fokusera på kreativitet och strategi?

Det är här artificiell intelligens kommer in i bilden. AI-marknadsföringsverktyg hjälper marknadsföringsbyråer att leverera smartare och mer personaliserade resultat. Det bästa av allt? Du sparar tid och får bättre resultat med mindre ansträngning.

Är du redo att ta ett steg upp med AI? Låt oss utforska de 21 bästa AI-verktygen för marknadsföringsbyråer som kan göra dig oslagbar i år.

Att välja ett AI-verktyg är som att anställa en ny medarbetare. Du behöver ett verktyg som underlättar ditt arbete, integreras smidigt och tillför verkligt värde. Här är vad du ska leta efter:

Automatisering och intelligens: Leta efter verktyg som hanterar repetitiva uppgifter som att schemalägga inlägg eller skicka e-postmarknadsföringskampanjer. Använd AI för att förbättra resultaten, till exempel genom att optimera sändningstider eller rekommendera sökord 🤖

Integrationer: Dina 🔌 Dina AI-marknadsföringsverktyg bör passa in i din nuvarande konfiguration. Kontrollera om de erbjuder inbyggda integrationer eller API:er för verktyg som Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio etc. Ju smidigare integrationen är, desto lättare är det för AI att hämta data och automatisera uppgifter

Användarvänlighet: Om ditt team har svårt att hantera programvaran kommer du inte att se någon avkastning på investeringen. Välj AI-verktyg som är användarvänliga med dra-och-släpp-byggare, enkla instrumentpaneler och hjälpsamma handledningar så att dina marknadsförare kan komma igång direkt 💁

Anpassning och kontroll: Välj AI-verktyg som du kan anpassa – oavsett om det handlar om att ställa in automatiseringsregler, justera tonen i AI-innehållet eller välja vilka mätvärden som ska spåras. Flexibla AI-verktyg för marknadsföringsbyråer låter AI:n arbeta på ditt sätt, inte tvärtom 💡

Pris och skalbarhet: Se till att verktyget passar din budget och tillväxt. Vissa AI-verktyg för marknadsföringsbyråer erbjuder gratisabonnemang eller prisvärda nivåer, medan andra kan vara dyra. Kontrollera hur prissättningen fungerar – per användare, användning eller fast avgift – och om den kan skalas upp i takt med att du växer 💸

Analys och rapportering: Ett bra verktyg ska ge dig prestationsmått som visar resultaten. En 📊 Ett bra verktyg ska ge dig prestationsmått som visar resultaten. En AI- plattform för innehållsmarknadsföring kan till exempel ge dig ett SEO-betyg eller en prognos för engagemanget

Säkerhet och efterlevnad: Marknadsföringsbyråer hanterar känslig information. Se till att din AI-programvara har stark säkerhet och följer regleringar som GDPR etc. 🔒

Börja med ett tydligt mål och utvärdera verktygen utifrån det. Många byråer börjar med ett pilotprojekt med låg risk och en kostnadsfri testperiod för att analysera data och säkerställa att verktyget ger resultat.

AI-verktyg finns överallt, men dessa är de bästa valen för att driva din byrås framgång.

1. ClickUp (bäst för AI-driven innehållshantering och marknadsföringsarbetsflöden)

Skapa enkelt marknadsföringsmejl, fallstudier, blogginlägg och annonstexter med ClickUp Brain.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som marknadsföringsteam älskar. För byråer är det din kampanjcentral, där du kan hantera projekt, innehållskalendrar och kunduppgifter och till och med skapa marknadsföringstexter. Kort sagt är det som att ha en projektledare, innehållsredaktör och analytiker i en och samma app.

Dessutom erbjuder ClickUp en inbyggd AI-assistent, ClickUp Brain, som hjälper dig att skriva utkast, brainstorma nya idéer och sammanfatta långa dokument. Behöver du bildtexter för sociala medier eller en bloggplan? Den genererar dem på några sekunder, anpassade efter ditt varumärkes röst och innehållsstrategi.

Du kan också automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter, såsom uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och aviseringar, med hjälp av ClickUp Automations. När en designer till exempel har slutfört arbetet med en tillgång kan ClickUp automatiskt meddela kunden eller flytta uppgiften till copywriterens kö.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftsautomatisering: ClickUp Brain kan skapa uppgifter från chattar eller generera deluppgifter från ett uppgiftsnamn. Till exempel kan det dela upp "lansera en kampanj på sociala medier" i "designa bilder", "skriva bildtexter" och "schemalägga inlägg", vilket sparar tid och håller ditt team på rätt spår.

Sammanfattningar i realtid: Sammanfatta stora mängder data – projektuppdateringar, kundfeedback, kampanjresultat – med ClickUp Brain. Behöver du en kampanjstatus? AI sammanfattar uppgiftsaktivitet, kommentarer och prioriteringsändringar och lyfter fram viktiga uppdateringar och hinder direkt.

Kommunikation och samarbete: ClickUp Brain håller marknadsföringsteamen samordnade med AI-drivna chattagenter. Fråga ”Hur går det med Facebook-annonskampanjen?” så hämtar AI de senaste uppdateringarna direkt. Det hjälper också till att skriva professionella e-postsvar med hjälp av uppgiftsdata i realtid.

Översättning och lokalisering: ClickUp Brain översätter ditt innehåll till flera språk och ser till att budskapet förblir tydligt och relevant.

Kunskapshantering: Håll ditt team samordnat genom att hämta svar i realtid från Workspace-wikis. Fråga ”När är nästa produktlansering?” så ger AI omedelbara, exakta detaljer.

Projektplanering och organisation: Använd ClickUp Brain för att snabbt utarbeta projektplaner, sätta upp milstolpar och skapa tidsplaner. Det kan till exempel generera en roadmap för en kampanj i sociala medier med uppgifter som innehållsskapande, design och schemaläggning.

Transkription och anteckningar: ClickUp AI transkriberar automatiskt röstklipp, vilket gör det enkelt att spåra mötesanteckningar eller uppdateringar. Om en teammedlem lämnar en röstkommentar omvandlar AI den till text, så att du inte missar några detaljer.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har massor av funktioner, vilket kan kännas överväldigande i början, men dess intuitiva användargränssnitt gör det enkelt att anpassa och navigera.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

📮ClickUp Insight: Måndagsdepression? Det visar sig att måndagen är en svag länk i den veckovisa produktiviteten (ordvitsen är oavsiktlig), då 35 % av arbetstagarna identifierar den som sin minst produktiva dag. Denna nedgång kan tillskrivas den tid och energi som läggs på att leta efter uppdateringar och veckans prioriteringar på måndag morgnar. En app för allt som har med arbete att göra, som ClickUp, kan hjälpa dig här. Till exempel kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, på några sekunder uppdatera dig om alla viktiga nyheter och prioriteringar. Och allt du behöver för ditt arbete, inklusive integrerade appar, kan sökas med ClickUps Connected Search. Med ClickUps Knowledge Management är det enkelt att skapa en gemensam referenspunkt för din organisation! 💁

2. Jasper AI (Bästa AI-copywriter för innehåll och marknadsföringstexter)

via Jasper AI

Jasper AI är som en kreativ copywriter på begäran som hjälper till att skapa innehåll för bloggar, sociala medier, e-postmeddelanden och mycket mer. Det genererar människoliknande text och fungerar på flera språk, vilket gör det enkelt att nå ut till olika målgrupper.

Och det bästa av allt? Du behöver inte hoppa mellan olika verktyg. Det finns till och med ett Chrome-tillägg som gör det enkelt att använda när du arbetar på olika webbplatser och i olika appar.

Jasper bästa funktioner

Erbjuder över 50 mallar för Instagram-bildtexter, produktbeskrivningar och SEO-vänliga blogginledningar. Ange nyckelord eller en kort beskrivning och få omedelbara variationer.

Lär sig din stilguide, produktkatalog och historik för att hålla innehållet i linje med varumärket.

Genererar högkvalitativa bilder för annonser, bloggar och landningssidor – beskriv bara vad du behöver.

Jasper's Boss Mode påskyndar långformigt skrivande med AI-kommandon. Skriv "Skriv ett stycke om AI inom marknadsföring" så levererar det

Jasper-begränsningar

Nischade eller tekniska ämnen kan behöva omfattande redigering. Det kan också leda till felaktigheter, så faktagranskning är avgörande.

Storskalig användning blir dyr med ordbegränsningar på lägre planer. De avancerade funktionerna kräver också en inlärningskurva.

Jasper-priser

Pro: 69 $/månad för upp till 5 användare

Skapare: 49 $/månad för 1 plats

Företag: Anpassade priser för marknadsföringsgrupper på 10 eller fler personer

Jasper-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

3. Copy. ai (Bästa AI-skrivassistenten för korta texter och idégenerering)

Copy. ai automatiserar arbetsflöden för innehåll, vilket sparar tid och ökar produktiviteten. Det genererar blogginlägg, uppdateringar på sociala medier och marknadsföringstexter på några sekunder, vilket gör det till ett av de populäraste AI-verktygen för marknadsförare och innehållsskapare som behöver snabbt och konsekvent innehåll.

En anmärkningsvärd funktion är "Blog Post Wizard", som snabbt skapar en översikt och utkast till innehåll baserat på dina nyckelord och titel.

Copy.ai innehåller även fil- och dokumentationsfunktioner som Infobase och Teamspaces. Med Infobase kan du lagra riktlinjer, referenser och långa texter, medan Teamspaces håller innehållet strukturerat och tillgängligt, vilket möjliggör samarbete och versionskontroll.

Copy. ai bästa funktioner

Erbjuder över 90 mallar för olika innehållsbehov, såsom digitala annonstexter, e-handelsbeskrivningar och inlägg på sociala medier.

Stöder innehållsskapande på mer än 25 språk, vilket gör det mångsidigt för globala användare.

Har ett intuitivt gränssnitt så att både nybörjare och erfarna skribenter enkelt kan komma åt och använda dess funktioner.

Begränsningar för Copy.ai

Vissa genererade texter saknar den unika prägel eller kreativitet som en människa kan tillföra. Det krävs ofta en mänsklig touch för att förfina texterna.

Vissa användare vill ha bättre funktioner för projekt- och fildokumentation.

Copy. ai-prissättning

Gratis plan

Startpaket: 49 $/månad för 1 användare

Avancerat: 249 $/månad för 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

4. Frase (bästa AI-verktyget för att skapa och optimera SEO-innehåll)

via Frase

Frase är ett AI-drivet marknadsföringsverktyg som är skräddarsytt för innehållsmarknadsförare och SEO-drivna byråer. Det hjälper dig att undersöka, skriva och optimera blogginlägg, landningssidor eller annat innehåll som är avsett att attrahera organisk trafik.

Frase erbjuder dessutom en kostnadsfri AI-driven omskrivningsfunktion som gör det möjligt för användare att omformulera meningar eller stycken för att förbättra läsbarheten eller anpassa tonen i innehållet. Du kan också prova deras AI-chattbot, som använder innehållet på din webbplats för att svara på besökarnas frågor.

Frase bästa funktioner

Genererar snabbt SEO-briefar genom att analysera de bästa sidorna och extrahera viktiga rubriker, frågor, statistik och termer.

Frase AI Writer använder SEO-briefingen för att skriva utkast till stycken under angivna rubriker och hämtar insikter från de bästa artiklarna.

Beräknar ett optimeringsresultat i realtid baserat på behandlade ämnen och nyckelord.

Frase-begränsningar

Nya användare kan uppleva Frase gränssnitt och funktioner som komplexa.

Verktyget kan vara otillräckligt för högt specialiserade ämnen som kräver djupgående kunskaper inom området.

Frase-priser

Gratis plan

Grundläggande: 45 USD/månad för 1 användare

Team: 115 $/månad för 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 330 recensioner)

Visuellt innehåll och design Programvara

5. Adobe Firefly Video Model (bäst för att skapa snabba, AI-genererade videoklipp)

via Adobe Firefly Video Model

Adobe Firefly Video Model låter användare producera fem sekunder långa videoklipp med 1080p-upplösning genom att skriva in beskrivande text eller ladda upp referensbilder. Tänk dig att du skriver ”en golden retriever som surfar på en våg, filmisk stil” och får en fem sekunder lång video som visar precis det.

Det är också integrerat i Adobes Creative Cloud-paket, så du kan skapa något i Firefly och förfina det i Premiere Pro eller After Effects utan extra steg.

Det bästa av allt? Det är tränat på Adobe Stock och innehåll i det offentliga rummet. Det betyder att allt du skapar är säkert att använda i dina kommersiella projekt utan att du behöver oroa dig för licensfrågor.

Adobe Firefly Video Model – de bästa funktionerna

Ger kontroll över kamerainställningar som vinkel, rörelse och zoom så att du kan finjustera perspektiv och rörelse i AI-genererade klipp.

Lägger till effekter som rök, linsreflexer och regn, plus enkla animationer som neonglöd och fallande snö – ingen manuell redigering behövs.

Översätter voiceovers till flera språk samtidigt som talarens röst bevaras och läpparna synkroniseras realistiskt i videon.

Begränsningar för Adobe Firefly Video Model

Firefly Videoklipp på fem sekunder, 1080p-upplösning och 24 FPS kanske inte fungerar för längre eller högupplösta projekt.

Kämpar med människocentrerat innehåll, vilket leder till mindre realistiska representationer

Priser för Adobe Firefly Video Model

Standard: 9,99 $/månad

Pro: 29,99 $/månad

Adobe Firefly Video Model – betyg och recensioner

G2: (4,6/5, över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Midjourney (bäst för att generera bildvariationer)

via Midjourney

Midjourney är ett AI-drivet verktyg som omvandlar textprompter till fantastiska bilder. Det är som att ha ett konstteam tillgängligt dygnet runt. Behöver du en konceptskiss, en bakgrund till en annons eller en snabb mockup att visa en kund? Skriv bara in din idé så skapar Midjourney den på några minuter.

För marknadsföringsbyråer innebär detta iögonfallande bilder för sociala medier, blogggrafik, annonser och storyboards – utan att behöva anlita en fotograf eller grafisk designer. Dessutom behöver du ingen avancerad programvara. Midjourney fungerar via Discord, där du helt enkelt beskriver vad du vill ha, och AI:n förverkligar det.

Midjourneys bästa funktioner

Låter användarna styra stilen genom att ange en bild-URL eller specificera en konststil, till exempel ”djärv, modern teknikannons” eller ”lyxig moderedaktion”.

Genererar fyra varianter för varje uppmaning. Välj din favorit, uppgradera den för högre upplösning eller begär fler varianter.

Möjliggör riktade modifieringar av specifika områden i en bild.

Erbjuder communityrum där marknadsförare delar beprövade tips som ”produktfoto med hög kontrast och filmisk belysning”.

Midjourneys begränsningar

Som standard är alla genererade bilder offentliga. Stealth-läget döljer dem på Midjourney.com men inte i offentliga Discord-kanaler.

Discords gränssnitt kan vara svårt att använda för dem som inte är bekanta med plattformen.

Priser för Midjourney

Grundläggande: 10 $/månad

Standard: 30 $/månad

Pro: 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Canva (bäst för visualisering av marknadsföringsmaterial)

via Canva

Ett annat populärt verktyg på vår lista över AI-verktyg för marknadsföringsbyråer och egenföretagare är Canva. Canvas AI Image Generator skapar enkelt högkvalitativa bilder för kampanjer, annonser och varumärkesprofilering. Ange bara en text, välj en stil – akvarell, filmisk, neon, färgpennor eller retrowave – och få fantastiska bilder som passar ditt varumärke på några sekunder.

En utmärkande funktion är dess AI-drivna rekommendationer för typsnitt och färger, som automatiskt håller designen i linje med varumärket. Dessutom integreras Canva med flera AI-konstgeneratorer, såsom Magic Media, Dream Lab, DALL·E och Imagen, vilket ger marknadsföringsteam oändliga kreativa möjligheter.

Canvas bästa funktioner

Erbjuder tusentals färdiga mallar för allt – Instagram-berättelser, broschyrer, e-postrubriker och mycket mer.

Magic Write genererar textidéer, medan Magic Design skapar flera designvarianter utifrån en enda inmatning.

Funktionen Background Remover tar bort bakgrunden från foton på ett ögonblick – perfekt för produktbilder.

Låter dig skapa ett "brand kit" med din byrås eller kunds logotyper, färger och typsnitt. AI tillämpar dem på designen för ett enhetligt utseende.

Canvas begränsningar

AI-genererade bilder kan ha förvrängningar, särskilt när det gäller människans anatomi. Detta kräver manuella korrigeringar.

Gratis användare har begränsad tillgång till AI-funktioner, med specifika användningsbegränsningar.

Canva-priser

Gratis (upp till 50 bildgenereringar)

Pro: 15 dollar per månad

Team: 10 dollar per månad per användare

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (4 400+) recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

8. HubSpot (Bäst för marknadsföringsautomatisering)

via HubSpot

HubSpot är en förstklassig, AI-driven B2B-marknadsföringsprogramvara som kombinerar CRM, e-postmarknadsföring, hantering av sociala medier och innehållsskapande, allt på ett och samma ställe. Detta innebär att marknadsföringsbyråer kan hantera sina kunders digitala marknadsföringskampanjer från början till slut utan att byta verktyg.

HubSpots lösning för kundrelationshantering hjälper byråer att spåra alla kundinteraktioner på ett och samma ställe, från kundförfrågningar till försäljningspipeline. Den erbjuder också detaljerade rapporter och analyser så att byråer kan ge kunderna tydlig insikt i kampanjresultat och avkastning på investeringar.

Och ja, HubSpot integreras direkt med ClickUp!

HubSpots bästa funktioner

Erbjuder sofistikerade automatiseringsfunktioner, inklusive e-postarbetsflöden, lead nurturing och drip-kampanjer.

ChatSpot, HubSpots AI-assistent, låter dig ställa frågor på vanlig engelska, till exempel ”visa mig de mest populära blogginläggen från förra månaden” eller ”skriva ett utkast till ett uppföljningsmejl till Lead X”.

HubSpots visuella arbetsflödesbyggare låter dig dra och släppa för att skapa if/then-automatiseringsgrenar.

Integreras med verktyg som Gmail, Outlook, WordPress och Slack och har en marknadsplats med appar för ännu fler alternativ.

HubSpots begränsningar

De grundläggande funktionerna är användarvänliga, men avancerade verktyg som marknadsföringsautomatisering och anpassade rapporter kan kräva en viss inlärningskurva.

Professional- och Enterprise-nivåerna kan bli dyra när din kontaktlista växer.

HubSpot-priser

Gratis

Marketing Hub Starter: 20 USD/månad för 1 plats

Startplattform för kunder: 20 USD/månad för 1 plats

Marketing Hub Professional: 890 USD/månad för 3 platser (ytterligare platser kostar 50 USD/månad)

Marketing Hub Enterprise: Från 3600 USD/månad för 5 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

9. Zapier (bäst för automatisering utan kod)

via Zapier

Zapier är en AI-driven plattform för marknadsföringsautomatisering som kopplar samman olika appar och flyttar data mellan dem utan någon kodning. Tänk på det som en bro som kopplar samman dina favoritappar – som Gmail, Slack och Google Sheets – och låter dem samarbeta automatiskt.

Med Zapier skapar du ”Zaps”, som är enkla arbetsflöden som utlöser åtgärder i en app när något händer i en annan. Till exempel kan ett nytt Gmail-mejl automatiskt lägga till en rad i Google Sheets.

Med hjälp av integrationen mellan ClickUp och Zapier kan du koppla ditt ClickUp-konto till hundratals appar och förbättra din produktivitet.

Verktyget är enkelt att använda. Välj bara en utlösare, till exempel ”ny lead”, och en åtgärd, till exempel ”skicka Slack-meddelande”. Kartlägg data mellan apparna och aktivera den.

För byråer automatiserar Zapier vardagliga uppgifter som att lägga till leads från Facebook Lead Ads till HubSpot eller dela nya blogginlägg på X. Det sparar tid, effektiviserar arbetsflöden och eliminerar repetitiva uppgifter.

Zapier bästa funktioner

Ansluter till över 7 000 appar, från stora verktyg som Gmail och Mailchimp till mer nischade verktyg.

Låter dig lägga till if-else-logik med filter och sökvägar, så att åtgärder kan anpassas utifrån kriterier, till exempel ”om leadet kommer från ett webbinarium, gör X; om det kommer från Facebook-annonser, gör Y”.

Skapa flerstegs-Zaps där en utlösare startar en sekvens, till exempel att lägga till en CRM-kontakt, uppdatera ett Google Sheet och skicka ett personligt e-postmeddelande.

Låter dig dela Zaps med teammedlemmar och mellan kundkonton (med rätt behörigheter)

Zapier-begränsningar

Zapier prissättning baseras på uppgifter (åtgärder). Användare med hög volym, som byråer som hanterar tusentals leads, kan behöva ett dyrare abonnemang.

Avancerade funktioner som flerstegs-Zaps, villkorslogik och AI-integrationer kan ta tid att lära sig.

Zapier-priser

Gratis för alltid

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

10. AppLovin (Bäst för marknadsföring av mobilappar)

via Applovin

Om din byrå fokuserar på marknadsföring av mobilappar – till exempel marknadsföring av spel, optimering av annonser i appar och liknande – kan AppLovin vara ett utmärkt tillskott till din verktygslåda. Det är en AI-driven marknadsföringsplattform som fokuserar på att hjälpa appar att få användare och tjäna pengar.

AppLovin erbjuder en rad verktyg, inklusive ett annonsnätverk, en medlingsplattform och dataanalys. Men den verkliga magin ligger i dess maskininlärningsteknik, som ser till att rätt annonser når rätt användare för maximal avkastning på investeringen.

AppLovins bästa funktioner

Genererar och testar flera annonser med hjälp av algoritmer för att hitta de som fungerar bäst för olika målgrupper.

Hantera header bidding i appen och priskonkurrens i realtid för att få det högsta budet för varje annonsvisning.

Erbjuder en enhetlig instrumentpanel som spårar användarförvärv, engagemang och intäktsgenerering på ett och samma ställe.

AppLovins begränsningar

Inte lämpligt för bredare digital marknadsföring, såsom webbannonser eller e-post.

Det finns en inlärningskurva när det gäller att konfigurera medierade nätverk och förstå analyser som LTV kontra CPI.

AppLovins prissättning

Anpassad prissättning

AppLovin-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Plattformar för hantering av sociala medier

11. Hootsuite OwlyWriter AI (bäst för att skapa bildtexter för sociala medier)

via Hootsuite

Hootsuite är ett välkänt verktyg för hantering av sociala medier som hjälper byråer att schemalägga inlägg, övervaka engagemang och hantera flera konton på ett och samma ställe.

År 2025 lanserade Hootsuite OwlyWriter AI, ett AI-verktyg som genererar bildtexter och idéer för sociala medier. Ange bara en prompt så skapar det engagerande bildtexter för plattformar som Instagram, Twitter och Facebook. Du kan också justera tonen till avslappnad, rolig eller professionell efter behov.

Detta AI-verktyg hjälper dig att generera nya innehållsidéer och återanvända dina mest framgångsrika inlägg på olika plattformar. Det är också integrerat i Hootsuite-plattformen. Så om du redan använder Hootsuite är OwlyWriter AI ett smidigt tillskott till ditt arbetsflöde.

Hootsuite OwlyWriter AI:s bästa funktioner

Tittar på ditt mest framgångsrika innehåll och föreslår sätt att skriva om eller justera det för en ny publik.

Ger dig ett försprång, oavsett om du behöver idéer för inlägg om specifika teman eller bara letar efter inspiration.

Omvandlar bloggar och artiklar till bildtexter för sociala medier

Hjälper dig att planera i förväg och få dina inlägg klara i tid för speciella tillfällen.

Hootsuite OwlyWriter AI-begränsningar

Användare kan behöva justera bildtexter för att de ska stämma överens med varumärkets tonfall.

OwlyWriter AI ingår i Hootsuites betalda abonnemang, vilket kan vara dyrt för småföretag.

Hootsuite OwlyWriter AI-prissättning

Professional : 99 $/månad för en användare (faktureras årligen)

Team : 249 $/månad för tre användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite OwlyWriter AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

12. Lately. ai (Bäst för att återanvända långt innehåll i sociala inlägg)

Lately. ai är en marknadsföringsplattform som använder AI och neurovetenskap för att omvandla ditt långa innehåll, som bloggar, poddar och videor, till flera engagerande inlägg på sociala medier.

Det kan till exempel ta ett 30-minuters webbinarium och omvandla det till tweet-stora utdrag eller plocka ut viktiga citat från en artikel på 1 000 ord för LinkedIn-inlägg. Dessutom spårar det hur väl varje inlägg presterar och använder dessa data för att finjustera framtida innehållsförslag.

Det bästa av allt? Lately. ai:s användarvänliga gränssnitt gör det tillgängligt även för dem som inte har djup teknisk kunskap.

Lately. ai bästa funktioner

Stöder olika språk, inklusive engelska, spanska, italienska, portugisiska, japanska och tyska, vilket gör det lämpligt för olika marknader och målgrupper.

Erbjuder omfattande analyser som ger värdefulla insikter om innehållets prestanda och publikens engagemang för att informera och förfina marknadsföringsstrategier.

Har en inbyggd schemaläggningsfunktion som låter dig planera och publicera inlägg på flera sociala medieplattformar.

Lately. ai begränsningar

Inte idealiskt för att generera nya idéer från grunden

Dyrare än grundläggande schemaläggare, med installation som kräver kontoanslutningar och AI-utbildning.

Lately. ai-prissättning

Startpaket : 19 $/månad

Tillväxt : 239 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lately. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (15+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

13. Buffer (bäst för schemaläggning av sociala medier)

via Buffer

Buffer är ett populärt schemaläggningsverktyg för sociala medier som är omtyckt för sitt enkla, rena gränssnitt. Det hjälper användare att schemalägga inlägg, spåra resultat och interagera med målgrupper på plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) och Pinterest.

Verktyget har också en AI-assistent som kan generera idéer till inlägg, föreslå bildtexter och till och med återanvända befintligt innehåll.

Ge det till exempel en artikellänk eller några punkter, så kan det skapa inlägg på sociala medier utifrån dem. Eller så kan du be det om ett utkast om ett specifikt ämne, och det kan ge dig en bra utgångspunkt.

Buffers bästa funktioner

Låter dig skicka utkast för godkännande av kunder med Buffers teamsamarbete (i betalda abonnemang).

Gör det möjligt att brainstorma inlägg i utkast utan att schemalägga dem omedelbart. Du kan också kombinera det med AI för att generera idéer, spara dem som utkast och sedan förfina och schemalägga de bästa.

Ger en tydlig översikt över resultatet på sociala medier, till exempel engagemang och antal följare, utan att vara alltför avancerat.

Möjliggör svar på kommentarer/meddelanden från flera konton i en enda inkorg.

Buffertbegränsningar

Brist på funktioner som social lyssnande och avancerad konkurrentanalys

AI-assistenten genererar förslag men lär sig inte din varumärkesröst.

Buffer-priser

Gratis för alltid

Essentials : 6 $/månad/kanal för 1 användare

Team : 12 $/månad/kanal för obegränsat antal användare

Företag: Anpassad prissättning

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

14. Surfer SEO (bäst för SEO-optimering på sidan)

via Surfer SEO

Om din byrå skapar SEO-bloggar eller webbsidor kan Surfer SEO hjälpa dig att nå toppositionerna på sökmotorernas resultatsidor.

Denna molnbaserade plattform drivs av AI och dataanalys och är utformad för att hjälpa digitala marknadsförare att optimera sitt innehåll för sökmotorer. Det är som att ha en SEO-expert som sitter bredvid din skribent och ger feedback på artikeln i realtid.

Surfer analyserar de högst rankade sidorna för ett sökord och ger riktlinjer för vad ditt innehåll bör innehålla – från sökord till rubriker till innehållslängd.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Skapar en översikt med nyckelordsbaserade förslag på ordantal, rubriker, bilder och nyckeltermer. Medan du skriver ger det ett betyg (0–100) som stiger ju mer du täcker relevanta ämnen.

Tillhandahåller en AI-driven checklista med veckovisa SEO-uppgifter, som att lägga till nyckelord eller skapa bakåtlänkar, för att hålla ditt innehåll optimerat.

Analyserar SERP för att visa korrelationer som ordräkning kontra ranking och hjälper till att identifiera innehållsluckor genom Google Search Console.

Ger realtidsinformation om sökordsvolymer och förslag via sin webbläsartillägg när du söker på Google.

Begränsningar för Surfer SEO

Vissa användare tycker att Surfers föreslagna sökord för innehållskluster inte är nära relaterade till det ursprungliga ämnet.

Kostnaden är för hög för vissa, vilket gör det svårt för småföretag att ha råd.

Det är inte en komplett AI-lösning för innehållsskapande eller redigering.

Priser för Surfer SEO

Essential: 99 $/månad för upp till 30 artiklar och 5 AI-artiklar

Skala: 219 $/månad för upp till 100 artiklar och 20 AI-artiklar

Företag: Anpassad prissättning

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

15. Clearscope (Bäst för sökordsforskning och innehållsoptimering)

via Clearscope

Clearscope är ett förstklassigt verktyg för SEO-innehållsoptimering som använder AI och naturlig språkbehandling för att hjälpa dig att skapa sökmotorvänligt innehåll. Dess huvudsakliga mål är att se till att ditt innehåll rankas högt och ger värde till dina läsare.

Det analyserar de högst rankade artiklarna inom din nisch och identifierar de viktigaste nyckelorden, termerna och underämnena som ska inkluderas i ditt innehåll. Många byråer använder Clearscope tillsammans med skribenter – att ge dem en Clearscope-rapport är som att ge dem en färdplan för vad som ska inkluderas i en artikel.

Clearscopes bästa funktioner

Betygsätter ditt innehåll (A+ till F) och föreslår sökord som kan användas för att förbättra rankningen.

Integreras med Google Docs och WordPress, så att skribenter kan se förslag i realtid utan att byta plattform.

Hittar relaterade sökord och ämnen. För ”sociala medier-strategi” kan Clearscope föreslå termer som ”innehållskalender”, ”engagemangsgrad” eller ”ROI” baserat på de mest populära sidorna.

Erbjuder ett enkelt gränssnitt så att skribenter enkelt kan följa briefen utan att känna sig överväldigade.

Clearscope-begränsningar

Små marknadsföringsbyråer kan tycka att det är dyrt eftersom det inte finns något lågprisalternativ för sporadisk användning.

Fokuserar på innehållsoptimering, inte på all SEO. Dessutom hanterar det inte tekniska granskningar eller länkanalys.

Clearscope-priser

Essentials: 189 $/månad

Företag: 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Clearscope-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

16. Grammarly (bäst för AI-driven innehållsredigering)

via Grammarly

Grammarly är en AI-driven skrivassistent som alla marknadsföringsbyråer bör ha i sin verktygslåda. Den erbjuder förslag i realtid för grammatik, stavning, interpunktion, tydlighet och tonfall. Dessutom fungerar den smidigt på alla enheter – oavsett om det är via ett webbläsartillägg, en datorapp eller en mobilapp.

Grammarly är inte specifikt utformat för marknadsföring, men förbättrar avsevärt kvaliteten på alla texter – från annonstexter till e-postmeddelanden och blogginlägg – genom att upptäcka fel och rekommendera förbättringar.

Med funktioner som tonavkänning och omskrivning av utdrag säkerställer det att ditt innehåll inte bara är felfritt utan också skräddarsytt för att tilltala din målgrupp.

Grammarlys bästa funktioner

Tillhandahåller en generativ AI-assistent som hjälper dig att brainstorma idéer, skriva utkast och förfina ditt skrivande – perfekt för att övervinna skrivkramp.

Upptäck stavfel, grammatiska fel och interpunktionsfel medan du skriver och få snabba korrigeringar.

Ger förslag för att förbättra tydligheten och koncisiteten i dina marknadsföringstexter.

Anpassar tonfall och röstförslag för att hålla ditt varumärkes röst konsekvent.

Grammarlys Premium-version inkluderar plagieringskontroller för att säkerställa originalitet.

Grammarlys begränsningar

Det saknar ofta sammanhang eller flaggar avsiktliga val.

Vissa användare tycker att Grammarlys funktioner fungerar bättre i webbläsare på datorer än i mobilappar.

Trots toninställningarna kan Grammarlys AI ibland få innehållet att låta för formellt.

Grammarlys prissättning

Gratis

Premium: Från 12 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Från 15 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Programvara för reklam och kampanjhantering

17. Omneky (Bäst för optimering av annonskampanjer)

via Omneky

Tänk dig att automatisera skapandet av annonser, göra dem personliga och skalbara utan ansträngning. Det är vad Omneky gör. Det använder AI för att hjälpa företag att enkelt skapa, hantera och optimera annonskampanjer, inklusive både bilder och videor.

Omneky nöjer sig inte med det, utan kan producera flera variationer av bilder och texter och sedan finjustera dem utifrån deras resultat. För marknadsföringsbyråer som kör massor av sociala annonser innebär detta att den kreativa processen går snabbare och att man kan ta reda på vad som fungerar hos målgruppen tack vare AI-drivna insikter.

Omnekys bästa funktioner

Genererar annonsvarianter genom att välja bilder, beskära, lägga till text och välja färger baserat på ditt varumärke.

Automatiserar multivariat testning genom att köra experiment på olika annonsplattformar och testa olika kombinationer av bilder och text.

Erbjuder AI-insikter, som "leende ansikten ökar engagemanget" eller "50 % rabatt driver konverteringar", som formar framtida kampanjer.

Integreras med annonsplattformar (Facebook, Instagram, Google) för att hämta realtidsdata och automatiskt justera kampanjer baserat på inställda tröskelvärden.

Omneky-begränsningar

Omneky är specialiserat på optimering av betalda annonser och kan vara för kostsamt för byråer med begränsade betalda kampanjer.

Det kanske inte är idealiskt för nya varumärken eller varumärken utan historiska kampanjdata.

Passar inte för byråer med små annonsbudgetar.

Omneky-prissättning

Product Generation Pro: Från 25 $/månad

Creative Generation Pro: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Omneky-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

18. Anyword (Bäst för AI-driven copywriting)

via Anyword

Anyword är en AI-plattform för copywriting som genererar marknadsföringstexter för annonser, e-postmeddelanden, landningssidor och mycket mer. Dess fokus på datadrivna texter gör den unik – den skriver inte bara texter utan förutsäger också hur texterna kommer att prestera med hjälp av ett engagemangs- eller konverteringsbetyg.

Dessutom använder Anyword data för att optimera meddelanden, vilket hjälper användarna att välja det mest effektiva innehållet utan att behöva prova sig fram. Detta möjliggör snabbare och effektivare kampanjer som sannolikt ger bättre resultat.

Anywords bästa funktioner

Genererar flera olika varianter av texter för olika användningsområden, såsom annonser, e-postmeddelanden och produktbeskrivningar. Ange bara sammanhanget så skapar verktyget snabbt flera olika alternativ.

Med hjälp av AI och annonsdata förutsäger Anywords ”Performance Prediction Score” vilken text som kommer att engagera eller konvertera din målgrupp.

Anpassar sig till ditt varumärkes röst genom att använda ditt befintliga innehåll eller dina SEO-riktlinjer.

Anpassar texter till olika kundpersonligheter och skapar riktade budskap.

Anywords begränsningar

Kräver mänsklig styrning för kreativa insatser

Konverteringspoäng är användbara men inte garanterade. Använd dem som vägledning, men gör alltid A/B-tester av kritiska texter.

Priset begränsar antalet kopior du kan skapa baserat på krediterna i din plan.

Priser för Anyword

Starter: Från 49 $/månad

Datadriven: Från 99 $/månad

Företag: Från 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

19. Optmyzr (Bäst för optimering av PPC-kampanjer)

via Optmyzr

Optmyzr är en AI-plattform som skapats för att göra hanteringen av pay-per-click-kampanjer mer effektiv, särskilt Google Ads och Microsoft Ads.

Du kan spåra dina annonsers resultat, identifiera trender och till och med göra justeringar för att förbättra din avkastning på investeringen. Det erbjuder också färdiga mallar för att automatisera uppgifter som att justera bud, skapa rapporter eller hantera sökord.

Med dessa automatiserings- och AI-marknadsföringsverktyg kan du fokusera på strategi istället för manuella uppgifter. Kort sagt är det som att ha en PPC-expert som arbetar dygnet runt för att hålla dina kampanjer på rätt spår och upptäcka alla möjligheter.

Som ett AI-verktyg för e-handel justerar Optmyzr buden för de bäst presterande produkterna och flaggar feed-problem som saknade data eller dåliga titlar.

Optmyzrs bästa funktioner

Ger praktiska rekommendationer baserade på dina data, som du kan tillämpa med ett enda klick.

Låter dig ställa in anpassade regler eller använda fördefinierade mallar för att automatisera uppgifter som att höja buden för sökord med hög avkastning eller pausa annonsgrupper som presterar dåligt.

Erbjuder anpassade instrumentpaneler och avancerad filtrering och integreras med Google Analytics för djupare insikter. Det möjliggör också rapportering över flera kunder och plattformar.

Optmyzrs begränsningar

Det tar tid att lära sig vilka optimeringar man kan lita på och hur man ställer in tröskelvärden på rätt sätt.

För mindre byråer kan kostnaden påverka marginalerna.

Optmyzr-priser

Optmyzr Core: Från 249 $/månad

Optmyzr-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 190 recensioner)

20. Drift (Bäst för AI-drivna chatbots och konversationsmarknadsföring)

via Drift

Drift är en konversationsbaserad marknadsföringsplattform som använder AI-chattbottar för att engagera webbplatsbesökare, fånga upp leads och automatisera uppgifter som leadkvalificering. Målet är att göra kundkonversationerna mer personliga, automatiserade och effektiva.

För marknadsföringsbyråer ersätter Drift statiska formulär med en interaktiv chatbot som kvalificerar besökare, bokar möten och vårdar leads i realtid. Detta effektiviserar processen för både företaget och kunden.

Drift bästa funktioner

Drift's chatbot kvalificerar leads med hjälp av riktade frågor och dirigerar dem baserat på svaren.

Anpassar chattar genom att känna igen återkommande besökare och erbjuder riktade meddelanden baserat på användarnas beteende.

Möjliggör livechattöverlämning baserat på högvärdiga triggers som varnar agenterna.

Erbjuder en mobilapp som gör det möjligt för teammedlemmar att svara när de är på språng.

Inkluderar e-post- och videointegrationer för att följa upp eller vårda potentiella kunder.

Driftbegränsningar

Drifts avancerade kvalificering kan vara överdriven för grundläggande supportchattar.

Startpaketet saknar avancerade funktioner som AI-testverktyg, routing och AI-chatbot.

Vissa användare rapporterar också om sporadiska buggar i mobilappen.

Drift-prissättning

Anpassad prissättning

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)

21. Amazon Personalize (bäst för personliga rekommendationer)

via Amazon Personalize

Amazon Personalize är en tjänst från AWS som hjälper företag att leverera personaliserade upplevelser till användare. Den analyserar kundbeteende och preferenser för att ge skräddarsydda produkt- eller innehållsrekommendationer, vilket ökar engagemanget och nöjdheten.

För marknadsföringsbyråer som arbetar med e-handel, media eller liknande verksamheter erbjuder Amazon Personalize den färdiga AI du behöver, så att du inte behöver oroa dig för att bygga komplexa algoritmer från grunden.

Amazon Personalize – de bästa funktionerna

Använder generativ AI för att skapa engagerande teman för rekommendationer, vilket förbättrar personaliseringen.

Extraherar insikter från ostrukturerade data som produktbeskrivningar och recensioner för att förbättra rekommendationerna.

Ansluter enkelt till andra AWS-tjänster och tredjepartsappar, vilket gör det möjligt för företag att integrera personliga rekommendationer i sina befintliga arbetsflöden.

Begränsningar för Amazon Personalize

Kräver att byråer samarbetar med en utvecklare eller AWS-specialist för att konfigurera det.

Rekommendationerna kan vara mindre effektiva för webbplatser med låg trafik eller begränsad historisk data.

Kräver viss kunskap om molntjänster för att navigera i AWS-konsolen och övervaka resultaten.

Priser för Amazon Personalize

Anpassad prissättning

Amazon Personalize-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (25 recensioner)

Förbättra din marknadsföringsbyrås arbetsflöde med ClickUp

Att driva en byrå innebär att jonglera flera projekt och deadlines. De bästa AI-verktygen för marknadsföringsbyråer kan förvandla det kaoset till smidiga, effektiva arbetsflöden.

Du kan välja många av de verktyg som listas här för specifika behov, men det finns ett som du måste prova om du verkligen vill tiodubbla din produktivitet – ClickUp!

Med ClickUp Brain får du en AI-assistent som tar hand om de tråkiga sysslorna – automatiserar uppgifter, utformar innehåll och sammanfattar viktiga uppdateringar. Kort sagt, den sköter grovjobbet så att ditt team kan fokusera på det som är viktigt: att nå målen och leverera resultat.

Dessutom, med uppgiftshantering, kommunikation och dokumentation i en integrerad plattform som drivs av AI, är ClickUp din lösning för kontextväxling och växlingsskatt.

Vill du öka din marknadsföringsbyrås tillväxt? Registrera dig för ClickUp idag.