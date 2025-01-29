De 10 bästa AI-verktygen för B2B-marknadsföring

Eftersom 90 % av B2B-köpare vänder sig till internet för att hitta nya leverantörer är det avgörande för företagets framgång att behärska den digitala världen.

Samtidigt finns det ett tryck att göra allt, från att generera leads och interagera med kunder till att optimera den övergripande marknadsföringsstrategin.

Att säkerställa varumärkeskonsistens och budskap mitt i detta kaos verkar nästan omöjligt. ?

Tills AI tar över.

Nyligen har jag stött på flera AI-verktyg för B2B-marknadsföring. Som någon som är djupt involverad i marknadsföring har jag aldrig sett ett så smart tekniskt språng.

I det här blogginlägget har jag sammanställt en lista över de tio bästa AI-verktygen för B2B-marknadsföring, inklusive deras för- och nackdelar, priser och recensioner.

Men – det viktigaste först ?

Att välja rätt B2B-marknadsföringsverktyg kan göra hela skillnaden för din produkts framgång. Här är några funktioner som jag anser är oumbärliga i AI-verktyg för B2B-marknadsföring:

Marknadsföringsautomatisering: Leta efter AI-drivna verktyg med marknadsföringsautomatiseringsfunktioner för att automatisera återkommande uppgifter. Detta kommer att påskynda arbetsflöden för e-postmarknadsföring, inlägg på sociala medier, innehållsmarknadsföring och mycket mer.

AI-integrationer: AI-verktyg för B2B-marknadsföring kan hjälpa till att snabbt analysera kunddata, förutsäga beteenden och utforma personliga marknadsföringsmeddelanden, vilket frigör tid för ditt team och gör dina kampanjer smartare och effektivare.

Skalbarhet: När ditt företag växer bör dina digitala marknadsföringsverktyg växa med dig. De bör kunna hantera ökande datamängder och användarvolymer, med funktioner och planer för både småföretag och stora företag.

Leadhantering: Välj ett B2B-marknadsföringsverktyg som effektiviserar leadhanteringen. Det bör vara tillräckligt effektivt för att fånga upp leads, betygsätta dem utifrån potential och leda dem genom försäljningstratten.

Anpassning: Leta efter verktyg med många anpassningsalternativ för instrumentpaneler, rapporter och arbetsflöden. Flexibiliteten att kunna justera plattformen efter teamets behov gör det möjligt att bättre Leta efter verktyg med många anpassningsalternativ för instrumentpaneler, rapporter och arbetsflöden. Flexibiliteten att kunna justera plattformen efter teamets behov gör det möjligt att bättre samordna SaaS-teamet

Samarbete: Välj en AI-marknadsföringsprogramvara som erbjuder samarbete i realtid, så att ditt team kan dela anteckningar, hantera uppgifter och arbeta med kampanjer tillsammans på ett smidigt sätt.

Budgetvänligt: Slutligen, tänk på kostnaden. Det handlar inte om att hitta det billigaste alternativet, utan det som ger mest värde för pengarna i form av funktioner och tjänster.

Nu när du vet vad du ska leta efter i ditt ideala B2B-marknadsföringsverktyg, här är en översikt över de bästa AI-verktygen för B2B-marknadsföring:

1. ClickUp (bäst för uppgiftshantering och samarbete)

Tänk dig att ha alla dina marknadsföringsuppgifter, projekt och kommunikation på ett och samma ställe. Det är ClickUp!

Jag valde ClickUps marknadsföringsprogramvara som mitt förstahandsval bland AI-verktyg för B2B-marknadsföring eftersom det är flexibelt och kan anpassas efter de unika behoven hos CRM-, marknadsförings- och säljteam.

Förbättra din marknadsföringsstrategi med tvärfunktionellt samarbete, realtidsinsyn i projektets framsteg och datadrivna insikter med ClickUp.

Med över 15 anpassningsbara vyer, över 1000 tredjepartsintegrationer och ett omfattande mallbibliotek eliminerar ClickUp behovet av flera verktyg och tar din B2B-marknadsföring till en ny nivå.

Det finns dock ett par funktioner som jag definitivt vill lyfta fram ur ett marknadsföringsperspektiv. Stora marknadsföringsteam har ofta dussintals (hundratals?) kampanjer som pågår eller förbereds vid varje given tidpunkt. Dessutom finns det BAU-innehåll och sociala medier som aldrig kan sluta snurra. Den perfekta lösningen för att hantera allt detta är en smidig funktion som kallas ClickUp Automations. Genom att automatisera många av dina repetitiva och tidskrävande uppgifter kan du spara timmar av arbete varje vecka.

Vi skapar mycket innehåll på ClickUp och i en miljö med stora innehållsmängder är ClickUp Automations en game changer. Vi är proaktiva genom att ställa in automatiseringar som utlöser optimeringsuppgifter baserat på en sidas rankning efter en viss tid efter publicering. Om rankningen inte uppfyller våra förväntningar, till exempel om den inte rankas på sidan 1 efter 90 dagar, skapas automatiskt en optimeringsuppgift som uppmanar oss att vidta åtgärder och förbättra sidans prestanda.

Vi skapar mycket innehåll på ClickUp och i en miljö med stora mängder innehåll är ClickUp Automations en game changer. Vi är proaktiva genom att ställa in automatiseringar som utlöser optimeringsuppgifter baserat på en sidas rankning efter en viss tid efter publicering. Om rankningen inte uppfyller våra förväntningar, till exempel om den inte rankas på sidan 1 efter 90 dagar, skapas automatiskt en optimeringsuppgift som uppmanar oss att vidta åtgärder och förbättra sidans prestanda.

Jag gillar också den integrerade AI-assistenten ClickUp Brain. Den sköter så många saker åt vårt marknadsföringsteam: skriver felfria texter, hjälper till att skapa bloggutkast, sorterar data för att hitta insikter och svarar på alla våra frågor om vårt arbete i ClickUp... Dessutom genererar den standup-rapporter och mötesreferat på några sekunder. ?

Vi låter AI skriva våra marknadsföringsrapporter och sammanfattningar.

ClickUps bästa funktioner

Förbättra din innehållsstrategi med AI: Generera kampanjidéer, innehållsbeskrivningar, bloggar, fallstudier, e-postmeddelanden och mycket mer med ClickUp Brain, AI-assistenten som snabbar upp din innehållsskapandeprocess.

Planera med precision: Omvandla långsiktiga planer till dagliga uppnåeliga uppgifter med ClickUp Calendar . Planera och schemalägg marknadsföringsevenemang, webbseminarier, produktlanseringar och andra B2B-marknadsföringsaktiviteter.

Effektivisera dokumentationen: Skapa och dela marknadsföringsmaterial, varumärkesriktlinjer och produktdokumentation för interna och externa intressenter med Skapa och dela marknadsföringsmaterial, varumärkesriktlinjer och produktdokumentation för interna och externa intressenter med ClickUp Docs.

Optimera din prestanda: Övervaka viktiga marknadsföringsmått, såsom leadgenerering, konverteringsfrekvenser och ROI, med Övervaka viktiga marknadsföringsmått, såsom leadgenerering, konverteringsfrekvenser och ROI, med ClickUp Dashboards.

Workflow-integration: Anslut ClickUp till över 200 inbyggda integrationer, inklusive HubSpot, Slack, Zoom och många fler, och förbättra ditt marknadsföringsteams effektivitet och workflow-hantering.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp har många funktioner, vilket innebär en brant inlärningskurva för nya användare.

Vissa funktioner som är tillgängliga i webbversionen kanske ännu inte finns i mobilappen.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

2. HubSpot (bäst för marknadsföringsautomatisering)

HubSpot är en av de mest kända B2B-CRM-programvarorna på marknaden. Denna AI-drivna kundplattform kombinerar verktyg för marknadsföring, försäljning, kundsupport och driftsteam. För den här artikeln tittade vi närmare på Marketing Hub.

Denna B2B-marknadsföringsprogramvara har AI-drivna verktyg för att generera leads, automatisera försäljningspipelines, utveckla chatbots, automatisera fakturering samt skapa och hantera innehåll i stor skala.

HubSpots Marketing Hub är en programvara för marknadsföringsautomatisering som hjälper dig att attrahera och engagera dina målkunder. Den hjälper dig att skapa personlig kommunikation, genomföra effektiva kampanjer, spåra resultat med anpassade rapporter och växa ditt företag.

HubSpots bästa funktioner:

Utveckla personliga annonskampanjer och spåra deras effektivitet när det gäller att omvandla potentiella kunder till faktiska kunder.

Skapa detaljerade kundprofiler av målköpare för att styra innehållsskapandet och kanalvalet för riktad marknadsföring.

Utnyttja HubSpots AI-paket för att skapa marknadsföringsinnehåll, bygga chattbottar, effektivisera arbetsflöden och utföra prediktiv analys på några minuter.

Använd avancerade rapporteringsverktyg för att analysera kunddata, förstå kundresan, spåra kampanjresultat och fatta smarta, datadrivna beslut.

Skapa anpassade arbetsflöden baserade på villkor och triggers för att automatisera leadscoring, uppföljningar, e-postmeddelanden och interna aviseringar.

Samla in besökares kontaktuppgifter med dynamiska formulär och lägg automatiskt till dem i din databas.

HubSpots begränsningar:

Det tar tid att lära sig funktionerna och kräver ytterligare handledning, särskilt för nybörjare.

Priserna kan vara höga jämfört med andra AI-verktyg för digital marknadsföring, vilket gör dem dyra för vissa användare.

HubSpot-priser:

Gratis

Marketing Hub Starter: 20 USD/månad per plats

Starter Customer Platform: 20 $/månad per plats

Marketing Hub Professional: 890 USD/månad (3 platser, årsavtal)

Marketing Hub Enterprise: Från 3600 USD/månad (5 platser)

HubSpot-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5000 recensioner)

3. Surfer SEO (bäst för AI-driven innehållsoptimering)

Surfer SEO, som drivs av AI, syftar till att optimera ditt innehåll för sökmotorer. Genom att tillhandahålla insikter via sökordsforskning hjälper Surfer ditt företag att skapa innehåll som rankas högt och lockar din målgrupp.

Detta är ett av de mest kända AI-verktygen för B2B-marknadsföring när det gäller sökmotoroptimering. Det betygsätter mitt innehåll baserat på sökordstäthet, läsbarhet, längd, användning av rubriker och andra viktiga faktorer som förbättrar rankningen.

När någon i mitt team eller jag gör ändringar syns de i realtid med poängmätaren.

Surfer SEO:s bästa funktioner:

Få praktiska förslag för att optimera blogginlägg och webbsidor, förbättra innehållets prestanda och rankning.

Utveckla en datadriven innehållsstrategi, planera och organisera ämnen för omfattande nischbevakning.

Använd Surfer AI för att automatiskt infoga interna länkar eller optimera innehåll med hjälp av semantiska nyckelord på bara några minuter.

Integrera dem med Google Docs, WordPress, Jasper och mer för enkel samverkan och plattformsoberoende arbete.

Identifiera AI-mönster och onaturligt språk och förbättra den naturliga tonen i din artikel med Humanizer-funktionen.

Begränsningar för Surfer SEO

Krediterna för funktionerna Content Editor och Audit löper ut vid varje faktureringscykel och överförs inte till nästa period.

Den nya AI-redigeraren är dyr, vilket gör den mindre tillgänglig för mindre företag eller enskilda användare.

Att klistra in forskning i rutan "ytterligare innehåll" är ineffektivt på grund av den lilla tokenstorleken, vilket innebär att AI glömmer eller ignorerar det mesta av inmatningen.

Priser för Surfer SEO

Essential: 89 $/månad (30 artiklar)

Skala: 129 $/månad (100 artiklar)

Scale AI: 219 $/månad (100 artiklar och 10 AI-artiklar)

Företag: Anpassad prissättning

Surfer SEO-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

4. Sprout Social (bäst för hantering av sociala medier)

Effektiv B2B-marknadsföring kräver mer än närvaro på sociala medier – det krävs en strategisk approach som ger verklig effekt. Det är där Sprout Social kommer in.

Sprout Social är en allt-i-ett-plattform för hantering av sociala medier. Den erbjuder intuitiva funktioner för att effektivisera AI-innehållsgenerering, publicering och analys.

Sprout Social integreras snabbt med hela din teknikstack, vilket gör det möjligt för dina marknadsförings- och kundsupportteam att arbeta hand i hand. Det globala Salesforce-partnerskapet och integrationerna med sociala nätverk gör att du kan upprätthålla dina nuvarande arbetsflöden på ett smidigt sätt. Dess AI-funktioner hjälper dig och ditt team att automatisera repetitiva arbetsuppgifter och fokusera era ansträngningar på strategi och beslutsfattande.

Sprout Socials bästa funktioner:

Förenkla skapandet av innehåll med delade bibliotek, kalendrar och samarbetsverktyg.

Lyssna på sociala konversationer om viktiga ämnen och extrahera relevanta insikter för att utforma en integrerad marknadsföringsstrategi baserad på kundernas åsikter.

Utnyttja Sprout Social AI för att skapa anpassade lyssningsfrågor, generera inläggsinnehåll eller bildtexter, få rekommendationer och automatisera återkommande uppgifter som publicering.

Få skräddarsydd marknadsanalys från alla större plattformar och skapa anpassade rapporter som matchar dina affärsmål.

Schemalägg och leverera innehåll på Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn och TikTok med samordnad planering med hjälp av Optimal Send Times för inlägg.

Sprout Socials begränsningar:

Att hantera flera konton kan vara förvirrande och kostsamt, särskilt för byråer.

Sprout hämtar inte data från YouTube-kommentarer och inkluderar inte vissa inlägg i rapporter, vilket kan påverka mätvärdena.

AI Assist är endast tillgängligt med de dyrare betalda abonnemangen.

Priser för Sprout Social:

Standard: 249 $/månad

Professional: 399 $/månad

Avancerat: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

5. Ahrefs (bäst för konkurrensanalys)

Om jag har lärt mig något som marknadsförare är det att data är drivkraften bakom framgångsrika SEO-strategier. Ahrefs ger dig denna kraft direkt till hands.

Ahrefs är en omfattande plattform för SEO-forskning, analys och granskning. Den hjälper B2B-företag att optimera sin online-närvaro, driva riktad trafik och utveckla sin marknadsförings-ICP.

Verktyget är utmärkt för att hitta sökord med låg konkurrens och möjligheter till gästbloggning för att förbättra din roadmap för innehållsmarknadsföring. Du kan också använda det för att hålla koll på dina konkurrenters marknadsföringsaktiviteter.

Ahrefs bästa funktioner:

Identifiera och åtgärda SEO-problem på din webbplats med Website Audit, så att du får optimal prestanda och högre sökrankning.

Använd Rank Tracker för att övervaka din webbplats prestanda på sökmotorerna och visa dina framsteg och förbättringsområden i realtid.

Gör konkurrentanalyser med Site Explorer, upptäck deras mest framgångsrika innehåll och identifiera möjligheter till bakåtlänkar.

Få praktiska insikter om populärt innehåll och potentiella möjligheter till länkbyggande med Content Explorer, som hjälper dig att skapa intressanta artiklar som tilltalar din målgrupp.

Ahrefs begränsningar:

Ahrefs premiumfunktioner kan vara dyra, vilket gör dem mindre tillgängliga för många användare.

Funktionen för innehållsutforskning ger ofta irrelevanta resultat, vilket gör det svårt att hitta idéer till kvalitetsinnehåll.

De nya planerna har strikta användningsbegränsningar, till exempel endast 600 händelser per månad.

Ahrefs prissättning:

Lite: 129 $/månad

Standard: 249 $/månad

Avancerat: 449 $/månad

Företag: 14 990 $/år

Ahrefs betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

6. Zapier (bäst för automatisering utan kod)

Zapier är den ultimata kopplingen för din teknikstack, som gör att du enkelt kan automatisera och integrera tusentals appar.

Med över 5 000 integrationer kan du skapa anpassade arbetsflöden som effektiviserar dina marknadsföringskampanjer och eliminerar repetitiva uppgifter – utan att skriva en enda rad kod.

Oavsett om du hanterar leads, driver e-postkampanjer eller interagerar med kunder hjälper Zapier dig att automatisera det, vilket förbättrar kundengagemanget och de övergripande marknadsföringsinsatserna.

Zapier bästa funktioner:

Dirigera automatiskt nya webbplatsleads till din B2B CRM-programvara (t.ex. Salesforce eller HubSpot) för snabb registrering.

Vidarebefordra kundsupportmeddelanden från sociala plattformar till Slack eller e-post, vilket påskyndar svarstiderna och ökar kundnöjdheten.

Välj bland över 6 000 appar från tredje part, inklusive HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify och många fler, som du kan integrera med din marknadsföringsprogramvara.

Använd Zapiers automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion för att skapa anpassade zaps (automatiseringar) med hjälp av triggers, if-else-villkor och åtgärdselement bland tusentals appar och datakällor.

Utnyttja ett omfattande bibliotek med färdiga automatiseringsmallar, triggers och åtgärdselement.

Skapa automatisering genom att helt enkelt beskriva vad du vill automatisera med enkla ord med Zapiers konversationsbaserade AI.

Zapier-begränsningar:

Det finns en gräns för antalet logiska förgreningar i Zapier.

Zapier är bra för att automatisera arbetsflöden, men lämpar sig inte för analys och visualisering av marknadsföringsdata.

Zapier-priser:

Gratis för alltid

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner:

G2-recensioner: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. Chatfuel (bäst för att skapa och hantera chatbots)

Chatfuels intuitiva gränssnitt låter dig skapa anpassade chatbots som är skräddarsydda efter dina unika behov. Oavsett om du behöver en chatbot för att ge försäljningsassistans, korsförsälja produkter, erbjuda kundsupport eller samla in värdefull feedback, kan du skapa en.

Det här är dock inte bara slumpmässiga ja/nej-chattbottar, utan intelligenta bots som fungerar som virtuella assistenter och smidigt interagerar med kunder på webbplatser, Facebook, WhatsApp och Instagram. Eftersom Chatfuel är en officiell leverantör av WhatsApp API får du den verifierade gröna märkningen.

Chatfuels bästa funktioner:

Skapa automatiserade konversationsscenarier som kan förstå kundernas behov och preferenser, rekommendera produkter och svara på frågor.

Utnyttja den inbyggda ChatGPT-modellen för mer naturliga och mänskliga konversationer med kunderna.

Segmentera, kvalificera och exportera enkelt alla leads som din chatbot fångar upp med Chatfuels inbyggda CRM-funktion.

Integrera dem med viktiga B2B-marknadsföringsverktyg som Google Sheets, Calendly och Zapier.

Chatfuel-begränsningar:

Vissa användare tycker att Chatfuels gränssnitt är mindre intuitivt och att installationsprocessen är tidskrävande.

Chatfuel är begränsat till kundengagemang och leadgenerering, vilket gör att det inte är ett idealiskt val för omfattande B2B-marknadsföringsstrategier.

Priser för Chatfuel:

Företag: 14,99 $/månad (Facebook och Instagram)

Företag: 34,49 $/månad (Whatsapp)

Enterprise: Från 300 dollar

Chatfuel-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. 6Sense (Bäst för datadriven marknadsföring)

6Sense är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som hjälper dig att upptäcka lönsamma affärer tidigt i köparens resa och snabbt avsluta dem för att öka dina intäkter.

Detta AI-marknadsföringsverktyg spårar potentiella köpares aktiviteter på din webbplats och identifierar köparens avsikter i realtid. Dess prediktiva intelligens hjälper dig att hitta nya prospekt och upptäcka möjligheter till korsförsäljning vid precis rätt tillfälle.

Dessutom använder Revenue AI artificiell intelligens för att hjälpa dig att identifiera högvärdiga prospekt, förutsäga framtida försäljning och fatta smarta, datadrivna beslut. Exakta B2B-datauppsättningar ger dig all aktuell affärsinformation du behöver för att rikta dina marknadsförings- och försäljningsinsatser mot köpklara kunder, vilket ökar dina konverteringsgrader och gör att du kan utnyttja dina resurser på bästa sätt.

6Sense AI hjälper dig att skräddarsy precisa meddelanden för att engagera dem och självständigt schemalägga möten – vilket automatiserar hela marknadsföringsflödet.

6Sense bästa funktioner:

Hitta företag som är intresserade av dina produkter eller som aktivt undersöker dina konkurrenter med hjälp av B2B-intentiondata.

Skapa riktade annonskampanjer som når specifika företag och individer med kontroll över annonsplacering och budget.

Använd artificiell intelligens för att skapa relevanta e-postkampanjer som är anpassade efter varumärket, som stimulerar konversationer och leder till fler bokade möten.

Upptäck dolda köpsignaler från tredje part och använd informationen om dina köpare för att skapa hyperpersonliga kampanjer i realtid.

6Sense-begränsningar:

Annonsgränssnittet kunde vara mer användarvänligt, med bättre datavisning för varje annons.

Även om integrationerna i allmänhet är enkla kan de vara något begränsade.

6Sense-priser:

Gratis

Team: Anpassad prissättning

Tillväxt: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

6Sense-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Metadata (bäst för annonshantering och efterfrågan)

Metadata är en digital marknadsföringslösning för B2B som automatiserar uppgifter som att bygga upp målgrupper, driva betalda kampanjer och optimera intäkterna.

Med hjälp av maskininlärning förstår Metadata din ideala kundprofil, bygger upp målgrupper med hög potential, hanterar kampanjer i flera kanaler och optimerar dem för lönsamhet. På så sätt kan du och ditt team fokusera på uppgifter som att bygga upp varumärkes- eller kundhanteringsstrategier.

Metadatas bästa funktioner:

Starta och hantera split-tester över flera kanaler samtidigt och identifiera de mest effektiva annonserna, målgrupperna och erbjudandena.

Rikta dig till köpare med hög potential på alla kanaler, såsom LinkedIn, Facebook och Instagram.

Övervaka och omfördela budgetar till de kampanjer som ger bäst resultat, så att du maximerar avkastningen på investeringen.

Berika nykonverterade leads med över 20 verifierade affärsattribut – automatiskt.

Använd beteendemässiga eller firmografiska kriterier för att anpassa webbsidans element, såsom rubriker, social proof och meddelanden, baserat på köparens persona.

Metadata-begränsningar:

Metadatas prissättning är dyr för små och medelstora företag och nystartade företag.

Kvaliteten och volymen på leads på Facebook uppfyller inte användarnas förväntningar.

Priser för metadata:

Metadata demand hub: Från 5 000 dollar/månad

Metadata-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Vimeo (bäst för AI-driven videomarknadsföring)

91 % av alla människor tittar på en informationsvideo för att lära sig mer om en produkt eller tjänst. Med det sagt är jag säker på att videomarknadsföring är en integrerad del av de flesta SaaS-marknadsföringsstrategier.

Vimeo är en AI-driven videomarknadsföringsplattform som hjälper företag att engagera sin publik genom fängslande videoupplevelser. Med användarvänliga hanteringsverktyg kan du hålla ditt videobibliotek välorganiserat och skyddat, vilket garanterar smidig åtkomst och skydd för ditt innehåll.

Integrera dina videor i din webbplats, landningssidor och e-postkampanjer för att fängsla din publik och driva konverteringar.

Vimeos bästa funktioner:

Skapa fantastiska videor utan ansträngning med de användarvänliga redigeringsverktygen, som låter dig lägga till effekter, text och mycket mer för att få ditt innehåll att sticka ut.

Streama dina evenemang live eller håll dem på begäran, nå en bredare publik och maximera engagemanget.

Få tillgång till intäktsmöjligheter genom att tjäna pengar på dina videor med annonser, prenumerationer och andra intäktsgenererande verktyg, och förvandla ditt innehåll till en lönsam tillgång.

Vimeo-begränsningar:

Jämfört med plattformar som YouTube har Vimeo en mindre publik.

Det finns begränsningar i monetiseringsalternativen, vilket potentiellt kan minska intäktsmöjligheterna för företag.

Vimeo-priser:

Startpaket : 20 $/månad (60 videor)

Standard : 33 $/månad (120 videor)

Avancerad : 108 $/månad (500 videor)

Företag: Anpassad prissättning

Vimeo-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Anpassningsbara marknadsföringsmallar från ClickUp

Vill du effektivisera dina marknadsföringsinsatser? Prova ClickUps anpassningsbara marknadsföringsmallar! De är perfekta för att spara tid och förbättra dina kampanjer.

1. Mall för innehållsplan för sociala medier

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier är utformad för att hjälpa dig att skapa, planera och hantera ditt innehåll på sociala medier.

Mallen för innehållsplanering för sociala medier från ClickUp säkerställer konsekvent publicering på dina sociala mediesidor genom att lägga upp dina inlägg i förväg. Mallen förenklar idégenerering och schemaläggning av inlägg på sociala medier genom att:

Sätt upp mål och målsättningar för att mäta framgången för dina marknadsföringsinsatser i sociala medier

Skapa en lättförståelig plan för innehållsskapande och spara tid

Håll dig uppdaterad om marknadstrenderna för att behålla din konkurrenskraft

3. Mall för marknadsföringsteam

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för marknadsföringsteam är utformad för att hjälpa dig att effektivisera dina marknadsföringsprocesser.

Med distansarbetande team som är vanliga i organisationer är det svårt att upprätthålla en centraliserad verksamhetshub, eftersom processbrister och avbrott blir allt tydligare.

ClickUps mall för marknadsföringsteam erbjuder en lösning som gör det möjligt för dina marknadsföringsteam att skala upp i takt med verksamheten, samla allt sitt arbete, öka synligheten i hela organisationen och snabbt reagera på förändringar på marknaden. Den förenklar teamhanteringen genom att:

Säkerställa att alla teammedlemmar förstår sina roller och ansvarsområden

Förbättra kommunikationen och samarbetet inom teamet

Övervaka framstegen för varje projekt

4. Mall för innehållsmarknadsföringsplan

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan är utformad för att hjälpa dig att planera, spåra och mäta framgången för dina innehållsmarknadsföringsinsatser.

Oavsett om du lanserar en ny produkt eller hanterar pågående kampanjer, har ClickUp allt du behöver med mallen för innehållsmarknadsföringsplan från ClickUp. Den hjälper dig att skapa en strukturerad planeringsmetod, förenklar processen och gör ditt innehåll mer effektivt. Med den här mallen kan du:

Fokusera på de mest effektiva innehållsstrategierna för att maximera effekten.

Definiera tydligt din målgrupp och skapa relevant innehåll

Utveckla en omfattande strategi för att styra skapandet och distributionen av innehåll.

5. Mall för marknadsföringsåtgärdsplan

Ladda ner denna mall ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan är utformad för att hjälpa dig att planera och hålla koll på dina marknadsföringsuppgifter.

Fokusera på dina insatser, följ upp framstegen, justera strategierna och identifiera förbättringsområden med ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan. Mallen ger dig strukturen, översikten och verktygen du behöver för att skapa effektiva marknadsföringsplaner som ger resultat. Dessutom kan du:

Se hur din marknadsföringsstrategi tillämpas i olika kanaler

Övervaka framstegen mot budgetar och tidsplaner på ett exakt sätt.

Arbeta smidigt med ditt team kring taktik och projekt

6. Mall för marknadsföringsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för marknadsföringsrapporter är utformad för att hjälpa dig att spåra marknadsföringsinsatser och resultat.

En marknadsföringsrapport är som en berättelse som visar hur väl ett företag lyckas med sin marknadsföring. Men det kan vara svårt att ta fram sådana rapporter!

Det var då jag kom på ClickUps mall för marknadsföringsrapporter. Det är som ett magiskt verktyg som gör det enklare att:

Övervaka marknadsföringsaktiviteter och spåra affärsresultat

Skapa insiktsfulla grafer och bilder som hjälper till att förklara historien.

Få en bättre förståelse för din målgrupp

Vilket är det bästa AI-verktyget för B2B-marknadsföring?

Bland dessa AI-marknadsföringsverktyg sticker ClickUp ut som ett omfattande verktyg för kampanjhantering och produktivitet för mig.

ClickUp använder AI-teknik för att effektivisera arbetsflöden, förbättra teamsamarbetet och öka effektiviteten i uppgiftshanteringen, vilket gör det till en värdefull tillgång för B2B-marknadsförare som vill optimera sina digitala marknadsföringsprocesser.

För dig som är redo att förbättra dina marknadsföringsinsatser med ClickUps kraftfulla funktioner, registrera dig för ClickUp idag!